Срещите са чудесни – докато не се наложи да запомните всичко, което е било казано. Това е много, когато си водите бележки, проследявате задачите за изпълнение и всъщност обръщате внимание.

Ако вашият екип работи с Microsoft Teams, имате нужда от AI инструмент за водене на бележки, който да ви спести време.

Най-добрите AI бележници записват, транскрибират, обобщават и дори създават задачи, за да можете да останете фокусирани, докато те се грижат за детайлите.

В тази публикация в блога ще разгледаме 10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Microsoft Teams, които ще превърнат бележките ви от срещите от хаотични в организирани. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите препоръки за най-добрите AI бележници за срещи в Microsoft Teams: ClickUp (Най-доброто за продуктивност на срещите с помощта на AI) Microsoft Teams Copilot (Най-доброто за AI-базирани анализи и прозрения от срещи) Fireflies. ai (Най-доброто за персонализирани тракери и подчертани моменти с времеви отметки) Otter. ai (Най-доброто за транскрипции с възможност за търсене и последващи действия, генерирани от AI) AI Note Taker на Tactiq (най-добър за транскрипция в реално време с маркиране и екранни снимки) tl;dv (Най-доброто за интегрирани в CRM обобщения на срещи и автоматизация на работния процес) Supernormal (Най-доброто за извличане на ключови идеи и отговаряне на въпроси, свързани със срещите) Krisp AI Meeting Assistant (Най-добър за откриване на задачи за действие и структурирани шаблони за срещи) Huddles. app (Най-доброто приложение за потискане на шума и яснота на гласа при транскрипциите) AI-базираното приложение за водене на бележки на Bluedot (Най-доброто за транскрипция на фона без ботове с точност, специфична за индустрията)

Какво трябва да търсите в AI бележниците за Microsoft Teams?

AI бележникът може да спести време, да подобри точността и да повиши продуктивността на срещите. Не всички инструменти обаче предлагат еднакви възможности. Когато избирате такъв за Microsoft Teams, имайте предвид следните ключови функции, за да сте сигурни, че отговаря на вашите нужди. 💁

Безпроблемна интеграция: Работи в Microsoft Teams без да се налага ръчна настройка или използване на решения на трети страни.

Транскрипция в реално време: Записва разговори с висока прецизност, дори в шумна среда или при бързи дискусии.

Идентификация на говорителя: Разграничава участниците, за да създава структурирани и четливи бележки.

Извличане на действия: Идентифицира ключови задачи, решения и последващи действия, като намалява необходимостта от ръчна проверка.

Възможности за обобщаване: Генерира кратки, AI-базирани обобщения на срещите с подходящи акценти.

Персонализирано форматиране: Позволява на потребителите да адаптират обобщенията, за да съответстват на работните процеси на екипа и нуждите от отчитане.

Многоезична поддръжка: Транскрибира срещи на няколко езика за глобални екипи.

Разширено търсене и маркиране: Позволява бързо намиране на конкретни теми, ключови думи или ключови моменти.

🧠 Интересен факт: Стенографистите не пишат като останалите от нас. Те използват специална машина за стенографиране, наречена стенотип, която пише цели думи или фрази с едно натискане. Ето защо те могат да следват бързото темпо на речта, което ги прави човешката версия на AI за транскрипция в реално време.

10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Microsoft Teams

Изборът на подходящ AI бележник може да бъде предизвикателство, като се има предвид колко много опции са налични. За да ви улесним, сме подготвили списък с десет AI бележника за Microsoft Teams, които се отличават с точност, безпроблемна интеграция и предимства за производителността.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто за продуктивност на срещите с помощта на AI)

Днес работата не функционира добре.

Проектите, знанията и разговорите са разпръснати в различни, несвързани инструменти, което забавя работата на екипите. ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което обединява проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от AI, която ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Всички знаем, че срещите са мястото, където се случва магията (и лудостта). Ето защо ClickUp Meetings гарантира, че дискусиите са структурирани, продуктивни и, най-важното, приложими.

ClickUp централизира AI-базираното записване на бележки, организирането на срещи, съвместните документи и проследяването на задачи на едно място във всички платформи за видеоконферентна връзка, включително Microsoft Teams.

Ето как можете да използвате неговите функции. 💁

ClickUp AI Notetaker

Опитайте AI Notetaker на ClickUp Получавайте автоматични транскрипции на срещите с ясни етикети на говорителите, използвайки ClickUp AI Notetaker.

Срещата току-що приключи и страницата ви е пълна с нечетливи бележки? Не се притеснявайте, AI Notetaker на ClickUp е на ваша страна.

Приложението за водене на бележки автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите срещи в реално време, извличайки ключови изводи, резултати и решения. Няма повече да се налага да претърсвате огромни количества текст, за да намерите важната информация, докато очите ви се насълзят.

А най-хубавото? Този AI инструмент за срещи безпроблемно преобразува точките от дискусията в задачи в ClickUp, което гарантира лесно проследяване. Когато имате нужда да прегледате нещо по-късно, просто попитайте AI инструмента на естествен език и той ще ви покаже информацията за секунди!

Например, да предположим, че маркетинговият екип на технологична компания провежда седмична среща за планиране на кампании в Microsoft Teams.

С приложението за водене на бележки на ClickUp срещата се обобщава, като се записват ключови актуализации като графици за стартиране, резултати от съдържанието и разпределение на разходите за реклама. То превръща тези точки в задачи, като възлага чернови на авторите на съдържание и дизайнерски заявки на дизайнерите.

ClickUp Brain

Получавайте незабавни отговори от транскрипциите на срещите за бързи прегледи с ClickUp Brain.

Намирането на информация става лесно с ClickUp Brain. Вместо да преглеждате страници с бележки от срещи, можете просто да попитате: „Каква обратна връзка даде клиентът миналия месец?“ и да получите незабавен отговор.

Например, стратегът по кампании, който преглежда минали дискусии, може незабавно да извлече предпочитанията на клиента, като попита: „Каква посока на съобщенията предпочита клиентът?“ Това гарантира, че всяка презентация, рекламна концепция или стратегия за съдържание остава в съответствие с очакванията на клиента, без да се пропускат ключови детайли.

ClickUp Docs

Сътрудничество в реално време и съвместно редактиране с ClickUp Docs

Сега, когато вашите срещи се документират без усилие, къде се съхраняват всички тези бележки?

ClickUp Docs е централизиран център за организиране, споделяне и сътрудничество по всичко – от бележки от срещи до пътни карти на проекти, списъци със задачи и фирмени уикита.

Можете да използвате богатите му функции за форматиране, за да структурирате документите си по желания начин, като ги направите по-атрактивни с мултимедия, диаграми, етикети, връзки и таблици. Освен това, с интегрирания Brain можете да подобрите яснотата на бележките и да ги редактирате, за да ги приспособите към конкретни тонове.

Най-добрите функции на ClickUp

Разширете идеите си: Използвайте AI-базирани подсказки като „Разширете съдържанието“ или „Продължете да пишете“, за да развиете и усъвършенствате мислите си.

Автоматизирайте рутинните задачи: Задайте тригери и условия за обработка на повтарящи се действия, като използвате готови или персонализирани Задайте тригери и условия за обработка на повтарящи се действия, като използвате готови или персонализирани автоматизации на ClickUp.

Записвайте и транскрибирайте екранни записи: Записвайте екрана си с Записвайте екрана си с ClickUp Clips и генерирайте транскрипции, базирани на изкуствен интелект, за лесно справяне в рамките на бележките от срещите.

Синхронизирайте бележките от срещите с чата: Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите дискусиите в темите и да публикувате ключови действия директно в Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите дискусиите в темите и да публикувате ключови действия директно в ClickUp Chat , за да поддържате всички в синхрон.

Ограничения на ClickUp

Неговите обширни функции за персонализиране отнемат време за настройка.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите за изпълнение, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин се уверявате, че всичко е обхванато.

2. Microsoft Teams Copilot (най-доброто за AI-базирани анализи и статистики за срещи)

чрез Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot е AI-базиран асистент, интегриран в приложенията на Microsoft 365, включително Teams, за повишаване на производителността и сътрудничеството. Използвайки усъвършенствани езикови модели и данни от Microsoft Graph, Copilot автоматизира задачи като изготвяне на имейли, обобщаване на срещи и генериране на съдържание.

Copilot ви подготвя за срещи, транскрибира дискусии и обобщава ключовите моменти за тези, които се присъединяват по-късно. След това обобщава решенията, изброява задачите и отговаря на последващи въпроси.

Най-добрите функции на Microsoft Teams Copilot

Идентифицирайте и избройте задачите за последващи действия въз основа на дискусиите по време на срещата, което улеснява разпределянето на отговорностите.

Конфигурирайте достъпността на Copilot с опции за пълен транскрипт, преобразуване на реч в текст на живо или информация на базата на чат.

Задавайте целенасочени въпроси на Copilot, за да разкриете несъгласия, анализирате отговорите и идентифицирате пропуски в аргументите.

Комбинирайте устни дискусии и чат съобщения, за да предоставите пълен контекст на едно място.

Ограничения на Microsoft Teams Copilot

За функцията за записване на бележки са необходими специфични планове за услуги на Microsoft 365, което води до допълнителни разходи.

Не е налично в срещи с криптиране от край до край, което ограничава използването му в чувствителни, но важни дискусии.

Цени на Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic с Copilot: 37,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard с Copilot: 44,00 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium с Copilot: 53,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (над 70 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Fireflies. ai (Най-доброто за персонализирани тракери и подчертани моменти с времеви отметки)

Fireflies. ai е AI бележник за срещи, който записва, транскрибира и обобщава разговори от дискусии, разговори и виртуални конференции. Той записва гласови взаимодействия от всеки източник, като гарантира, че никога няма да пропуснете ключови детайли.

Имате нужда да проследявате дискусии за цени и споменавания на конкуренти или да споделите ключов момент от разговор? Настройте персонализирани тракери, за да маркирате подробности, и оставете Fireflies да създаде аудиоклипове с времеви отметки за бърза справка.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Записвайте и преобразувайте срещите в текст с водеща в бранша прецизност на над 100 езика.

Синхронизирайте транскрипции и бележки със Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion и други.

Използвайте AI Notetaker бот, разширение за Chrome или мобилно приложение, за да транскрибирате разговори на живо или лични разговори.

Търсете в минали срещи до точното изречение и използвайте AskFred*, за да получите незабавни отговори от разговорите.

Ограничения на Fireflies.ai

Ограниченият технически речник понякога води до неточности.

Не успява да запише или обобщи съобщенията, изпратени в чата на Teams по време на срещите.

Цени на Fireflies.ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Гърците са използвали скъпи материали като пергамент и папирус, за да документират всичко на ръка. Те също така са се налагало постоянно да се борят, за да предпазят тези записи от въздействието на околната среда.

4. Otter. ai (Най-доброто за транскрипции с възможност за търсене и последващи действия, генерирани от AI)

Otter. ai помага на екипите да следят срещите, превръщайки разговорите в ясни бележки, които могат да се търсят. Като AI инструмент за водене на бележки, Otter. ai транскрибира вашите срещи в реално време. След срещата той автоматично създава кратко резюме, така че можете да прегледате ключовите моменти за секунди.

Платформата също така идентифицира говорителите и определя отговорностите, така че не е необходимо ръчно проследяване. С помощта на откриването на ключови думи можете лесно да търсите конкретни теми в минали срещи.

Освен това, AI чат асистентът може да генерира имейли за последващи действия или актуализации на статуса въз основа на срещата.

Най-добрите функции на Otter.ai

Създавайте 30-секундни резюмета, които обобщават дългите сесии в основни акценти.

Използвайте Otter AI Chat, за да създавате имейли за последващи действия и актуализации на статуса директно от информацията от срещите.

Обединете диалога на живо с асинхронни актуализации с AI Channels, за да ускорите реализацията на проекта.

Извличайте и разпространявайте автоматично изпълними елементи, като гарантирате ясни следващи стъпки.

Ограничения на Otter. ai

Достъпът е ограничен до последните 25 разговора, а по-старите разговори се архивират.

Транскрипцията във всяка сесия е ограничена до 30 минути в безплатния план.

Цени на Otter.ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

🧠 Интересен факт: Древните гърци са били пионери в практиката на водене на бележки и са подчертавали културното значение на документирането на знания. Те са поддържали лични записки с голяма прецизност, за да съхранят философски мисли, исторически събития и научни наблюдения.

5. AI Note Taker на Tactiq (най-доброто решение за транскрипция в реално време с маркиране и екранни снимки)

чрез Tactiq

Създаден с мисъл за професионалисти и мениджъри, Tactiq Note Taker от OpenAI транскрибира срещите ви на живо, като гарантира, че всеки важен детайл е запечатан точно.

Интегрира се с Microsoft Teams, Google Meet и Zoom, елиминирайки неудобството от ръчното водене на бележки. Следвайки метода на водене на бележки по изречения, Tactiq записва всяко изявление в момента, в който е направено, гарантирайки, че контекстът и нюансите на разговора са запазени.

Най-добрите функции на AI Note Taker на Tactiq

Използвайте AI, за да генерирате автоматично изчерпателни актуализации на проекти, включително събития, крайни срокове, дискусии, следващи стъпки, бележки и изводи.

Маркирайте задачи, решения и въпроси с персонализирани етикети, етикети или коментари към транскрипции на живо.

Добавяйте екранни снимки директно към транскрипцията си, за да запазите важни моменти и конкретни препратки за по-късно преглеждане.

Ограничения на AI Note Taker на Tactiq

Някои потребители съобщават, че AI функциите на Tactiq могат да бъдат сложни за настройка и персонализиране в началото.

Tactiq работи като разширение за Chrome, което ограничава използването му до потребителите на браузъра Chrome.

Цени на AI Note Taker на Tactiq

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Team: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за AI Note Taker на Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Джон Лок е изиграл важна роля в подобряването на използваемостта на обичайните бележници. Той е въвел ефективна система за индексиране, която позволява на потребителите да категоризират и извличат информация по ефективен начин. Това помага за структурираното водене на бележки дори и в днешно време.

6. tl;dv (Най-доброто за интегрирани в CRM обобщения на срещи и автоматизация на работния процес)

tl;dv е софтуер за протоколи от срещи, базиран на изкуствен интелект, предназначен за професионалисти и мениджъри, които разчитат на Microsoft Teams. Той записва, транскрибира и подчертава моменти от срещите, но се фокусира предимно върху обобщаването след срещата.

С безпроблемна CRM интеграция, AI-базирани анализи и персонализиран формат на обобщенията, tl;dv улеснява последващите действия, отчитането и вземането на решения. Независимо дали имате нужда да извлечете обратна връзка от клиенти, да проследите възраженията при продажбите или да идентифицирате слабите места на продуктите, AI агентите на tl;dv се справят с всичко това.

tl;dv най-добри функции

Автоматично попълвайте CRM полетата с подходящи данни от срещите, като елиминирате ръчното въвеждане в HubSpot, Salesforce и над 6000 други платформи.

Планирайте AI-задвижвани подсказки, за да сканирате минали и бъдещи срещи за конкретни прозрения, като докладите се изпращат директно във вашата пощенска кутия.

Транскрибирайте и обобщавайте срещите на над 30 езика за глобално сътрудничество.

Прилагайте структурирани шаблони и наръчници, за да гарантирате последователност в срещите.

Ограничения на tl;dv

Няма вградена функция за анализ на видимите емоции на участниците във видеоклиповете, което би могло да предостави по-задълбочени прозрения.

Не предлага персонализиран речник, което може да бъде важно за специализирани области или термини.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 98 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Очаква се пазарът на AI приложения за водене на бележки да достигне около 2545 милиона долара до 2033 г. с комбиниран годишен ръст от 18,9%.

7. Supernormal (най-доброто приложение за извличане на ключови идеи и отговаряне на въпроси, свързани със срещите)

чрез Supernormal

Следващият в списъка с AI бележници за Microsoft Teams е Supernormal. Този инструмент се интегрира безпроблемно с Microsoft Teams, транскрибира срещите и записва ключовите моменти в реално време.

Неговият AI-управляван асистент, Norma, записва подробни бележки от срещите в реално време. За разлика от конвенционалните инструменти за транскрипция, Norma извлича ключови идеи, идентифицира задачи и отговаря на въпроси по време на или след срещата. Той дори ви позволява да персонализирате името на бота за записване на бележки в Microsoft Teams за безпроблемно работа в екип.

Най-добрите функции на Supernormal

Автоматично откривайте задачи в дискусиите и ги възлагайте на съответните членове на екипа в Asana, Trello, ClickUp и Linear.

Бързо намирайте конкретни моменти в секциите на транскрипцията с времеви отметки.

Стандартизирайте форматите на бележките с персонализирани шаблони за различни видове срещи, като например продажбени разговори, екипни срещи и брифинги с клиенти.

Получавайте обобщаващи имейли с ключовите дискусии, които помагат на екипите да се подготвят за предстоящата седмица.

Ограничения на Supernormal

Потребителите се оплакват от ниското качество на резултатите от предварително създадените шаблони на инструмента.

Не транскрибира срещи офлайн.

Супернормални цени

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Supernormal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... AI бележниците използват технологии като големи езикови модели (LLM) и автоматично разпознаване на реч (ASR), за да подобрят точността и разбирането на контекста.

8. Krisp AI Meeting Assistant (най-добър за откриване на задачи за действие и структурирани шаблони за срещи)

чрез Krisp AI Meeting Assistant

Верен на името си, Krisp предоставя ясни транскрипции за срещите в Microsoft Teams. Освен основното записване на бележки, Krisp открива задачите, които трябва да бъдат изпълнени, в разговорите по време на срещите. Задачите се извличат, категоризират и разпределят автоматично на съответните членове на екипа, като по този начин се гарантира, че всички последващи действия са ясни и могат да бъдат проследени.

Освен това Krisp повишава ефективността, като предлага готови за употреба шаблони за записване на бележки от срещи. Тези шаблони организират ключовите точки от дискусиите, решенията и следващите стъпки в структуриран формат, което улеснява споделянето и разпространяването на бележките сред членовете на екипа.

Най-добрите функции на Krisp AI Meeting Assistant

Откривайте точки за действие в разговорите и ги възлагайте на членовете на екипа, без да сменяте контекста.

Свържете записването и разпространението на бележки с насрочени срещи за автоматизиран работен процес.

Използвайте съвместимостта без плъгини, за да работите с Microsoft Teams и други платформи за срещи.

Ограничения на Krisp AI Meeting Assistant

Понастоящем Krisp може да се свърже само с един календар едновременно.

Функциите за транскрипция на срещи и записване на бележки понастоящем поддържат само английски език.

Цени на Krisp AI Meeting Assistant

Безплатно

Pro: 16 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (над 550 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Използвайте цветове, за да подчертаете различните части в бележките си. Червеният цвят може да се използва за важна информация, ключови моменти и предупреждения, а синият цвят може да подчертае дефиниции, основни концепции и ключови идеи. Зеленият цвят е подходящ за примери и приложения, жълтият цвят – за въпроси, а лилавият цвят – за речник.

9. Huddles. app (Най-доброто приложение за потискане на шума и яснота на гласа при транскрипциите)

Huddles е първокласно средство за шумопотискане и подобряване на гласа, което осигурява кристално чист звук по време на виртуални срещи. То премахва фоновия шум, като шум от клавиатурата, лай на кучета или шум от строителни работи, като по този начин гарантира точното обобщаване на срещите.

При динамични дискусии, в които няколко участници говорят едновременно, функцията Voice Clarity на Huddles подобрява разбираемостта на речта. Това улеснява разграничаването на говорителите и създаването на последователни обобщения.

Най-добрите функции на приложението Huddles.

Осигурете сигурността на данните с локална аудио обработка, гарантираща поверителността на чувствителната информация.

Намалете до минимум погрешните интерпретации, като елиминирате проблемите с лошото качество на звука с помощта на Echo Cancellation и Acoustic Echo Removal.

Създавайте кратки дневен ред с помощта на AI, за да насочвате дискусиите и да насърчавате членовете на екипа да се подготвят предварително.

Ограничения на приложението Huddles.

Приложението не се синхронизира с календарите на потребителите.

Потребителите се оплакват, че нямат подобрени API връзки, които да улеснят по-добрата съвместимост с други платформи.

Цени на приложението Huddles.

Безплатно

Pro: 19,90 $ на месец на потребител

Бизнес: 19,90 $/месец на потребител

Huddles. оценки и рецензии на приложението

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Организациите, които използват AI инструменти за водене на бележки, отчитат до 30% намаление на времето, прекарано в организиране на бележките след срещите.

10. AI-базирана програма за водене на бележки на Bluedot (най-подходяща за транскрипция на фона без ботове с точност, специфична за отрасъла)

Bluedot записва, организира и споделя бележки от срещи в Microsoft Teams, без да е необходимо ботове да се присъединяват към вашите разговори. Работи тихо на заден план, като автоматично транскрибира и обобщава дискусиите. Транскрипциите подчертават ключовите моменти, задачите за изпълнение и решенията, което улеснява последващите действия.

Основно предимство? Bluedot разпознава точно технически термини и жаргон от бранша, така че дори специализираните разговори се транскрибират с яснота.

Най-добрите функции на AI-базирания бележник на Bluedot

Задайте конкретни разрешения за преглед, редактиране и споделяне, за да запазите поверителността на информацията.

Разпратете обобщенията от срещите на всички екипи, за да сте сигурни, че всички участници в срещите са информирани.

Използвайте AI за срещи и провеждайте бързо търсене по ключови думи, за да намерите важни бележки от срещи, без да преигравате записите.

Автоматично генерирайте последващи действия и задачи, за да поддържате екипите в синхрон по отношение на следващите стъпки.

Ограничения на AI-базираните приложения за водене на бележки на Bluedot

Липсват обширни CRM интеграции, което ограничава възможността за синхронизиране на записани разговори с платформи като liftOS.

Ограничени възможности за персонализиране на обобщенията от срещите, което се отразява на информацията за взаимодействията с клиентите.

Цени на AI-базираните приложения за водене на бележки на Bluedot

Безплатно

Основен: 18 $/месец на потребител

Pro: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за AI-базираните приложения за водене на бележки на Bluedot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🤝 Приятно напомняне: Приложенията за водене на бележки са полезни, но винаги преглеждайте, усъвършенствайте и персонализирайте бележките, генерирани от изкуствен интелект, за да гарантирате точност и яснота.

Запознайте се с най-добрия AI инструмент – ClickUp

Представихме някои от най-добрите AI приложения за водене на бележки за Microsoft Teams, като всяко от тях предлага уникални функции за подобряване на начина, по който записвате, организирате и действате въз основа на информацията от срещите.

Но ако търсите разширени функции, които подобряват производителността на вашия екип отвъд транскрибирането на срещи, ClickUp се отличава от останалите.

С AI Notetaker на ClickUp получавате автоматизирани обобщения на срещите, така че не трябва да се притеснявате, че ще пропуснете важни детайли. ClickUp Docs предоставя пространство за сътрудничество, където можете да съхранявате, организирате и усъвършенствате бележките си. А с ClickUp Brain AI прави още една крачка напред – помага ви да пишете, обобщавате и извличате информация незабавно, правейки работното ви пространство наистина по-умно.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅