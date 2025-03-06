Топ 10 софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците за 2025 г.

Буферите в веригата на доставки се провалят в около 31% от бизнеса, което води до финансови загуби, надвишаващи 15%. Как лидерите в индустрията се справят с този проблем?

Въведете софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците – жизненоважен инструмент за стратегически партньорства и по-гладки взаимоотношения с доставчиците.

Управлявате глобални доставчици? Гарантирате съответствие? Софтуерът за управление на взаимоотношенията с доставчиците (SRM) управлява всички тези важни дейности със специализирани функции като регистрация на доставчици, проследяване на ефективността, управление на риска и портали за доставчици.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри SRM решения, техните отличителни характеристики и как те предефинират съвременното управление на доставчиците.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите инструменти за управление на взаимоотношенията с доставчиците и в какво са най-добри: ClickUp : Най-добър за проследяване и автоматизация на взаимоотношенията с доставчиците SAP Ariba: Най-добър за цялостно управление на доставките и сътрудничество с доставчиците Coupa: Най-добър за прозрачност на разходите и управление на риска Oracle SCM Cloud: Най-добър за интегрирани решения за веригата на доставки GEP SMART: Най-добър за сътрудничество с доставчици и информация в реално време Ivalua: Най-добър за цялостно проследяване на представянето на доставчиците Jaggaer: Най-добър за усъвършенствано управление на данни за доставчици и глобално снабдяване Tradeshift: Най-добър за ангажиране на доставчици и интегрирани решения за плащания Basware: Най-добър за анализ на разходите и управление на договори Anvyl: Най-добър за цялостна прозрачност и централизирани данни за доставчиците

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците?

Ето функциите, на които трябва да обърнете внимание при избора на софтуер за управление на взаимоотношенията с доставчиците:

Сегментиране на доставчиците: Категоризирайте доставчиците въз основа на стратегическата им стойност, за да фокусирате ресурсите върху взаимоотношенията с доставчиците с висок приоритет.

Въвеждане на доставчици: Оптимизирано въвеждане с централизирана библиотека с данни за доставчиците за лесен достъп до договори, записи за съответствие и показатели за ефективност.

Управление на риска: Идентифицирайте и се справяйте с рискове като нарушения на сигурността на данните, геополитически проблеми и проблеми с качеството.

Управление на ефективността: Проследявайте и оценявайте ефективността на доставчиците спрямо ключови показатели за ефективност като качество, срокове на доставка, разходи и съответствие.

Автоматизирани работни процеси: Ефективна автоматизация на процеси като набиране на доставчици, подновяване на договори и преглед на резултатите.

Интеграция с ERP системи: Безпроблемна интеграция с ERP и Безпроблемна интеграция с ERP и софтуер за управление на доставките , за да се поддържа гладък поток на данни и операции.

Удобен за ползване контролен панел: Интуитивен интерфейс, предлагащ 360-градусова информация за представянето на доставчиците, спазването на изискванията и оценката на риска.

Обратна връзка в реално време: Събирайте своевременно мненията на заинтересованите страни, за да подобрите сътрудничеството и вземането на решения.

Проследяване и отчитане на KPI: Наблюдавайте ключовите показатели, за да гарантирате ефективно управление на доставчиците и решения, основани на данни.

Инструменти за сътрудничество: Улесняват сигурната комуникация и работата в екип между екипите по доставки и доставчиците.

🔮 Ключови идеи: Когато оценявате софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците, предоставете на доставчиците ясен списък с вашите изисквания и поискайте демонстрация на това как тяхното решение се справя с реални сценарии. Това гарантира, че инструментът отговаря на вашите специфични нужди и е нещо повече от просто рекламен трик!

10-те най-добри софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците

Сега, когато знаете какво прави софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците ефективен, предизвикателството е да изберете най-подходящия за вашата организация.

В идеалния случай подходящият софтуер трябва да е лесен за използване от вашите екипи и да се интегрира безпроблемно в работните ви процеси в рамките на бюджета ви. Нека разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на взаимоотношенията с доставчиците!

1. ClickUp (най-добър за проследяване и автоматизация на взаимоотношенията с доставчиците)

Осигурете гладко управление на доставчиците с напомняния за задачи и графици от ClickUp.

Ключът към опростените процеси за управление на доставчиците е ClickUp.

Ето какво получавате с ClickUp: платформа, базирана на изкуствен интелект, която централизира всички данни за доставчиците, проследява показателите за ефективност и автоматизира работните процеси.

Това ви помага да се уверите, че вашите договори, графици за доставка и дори сравнения на RFP вече не са разпръснати в различни инструменти. Вместо това, те са само на един клик разстояние в напълно персонализираните табла на ClickUp.

Съберете всички важни данни на едно място с персонализираните табла на ClickUp

🍪 Бонус: Тези визуални табла се превръщат в най-добрите инструменти за отчитане, с които можете да предадете посланията си в лесно разбираем и приятен за окото формат.

Можете да усетите въздействието на ClickUp, когато никога не пропускате краен срок с ClickUp Automations. Ето какво можете да автоматизирате, за да трансформирате управлението на доставчиците:

Възложете задача на правния екип веднага след получаване на всички документи от доставчика.

Автоматично напомняне на потребителите за просрочени задачи

Преместете подбраните доставчици в специален списък, когато статутът им се промени.

Прилагайте списъци за проверка на съответствието, когато доставчиците влязат в фазата на оценяване.

Тези автоматизации означават по-малко време за управление на екипа ви и повече време за изграждане на силни взаимоотношения с доставчиците.

Говорейки за спестяване на време, функцията за проследяване на времето на ClickUp ви дава ясна представа за ефективността на доставчиците и екипа. В същото време, персонализираните KPI отчети ви помагат да анализирате показатели като срокове за доставка и спазване на SLA (споразумение за ниво на обслужване). С таблата на ClickUp получавате визуална информация с един поглед.

💡 Професионален съвет: Имате нужда от по-задълбочен анализ? С над 1000 интеграции ( включително Tableau ) на ClickUp можете да свържете точките и да идентифицирате тенденциите, за да оптимизирате операциите на доставчиците си.

Управлението на взаимоотношенията с доставчиците е известно с несинхронизираното си сътрудничество. Въпреки това, с помощта на ClickUp Chat и гост акаунти, можете да поддържате комуникация в реално време с доставчиците, да предоставяте актуална информация и да разрешавате проблеми по-бързо от всякога.

Има и ClickUp Docs — модерно, интуитивно пространство за създаване и споделяне на SOP, договори с доставчици или бележки от срещи.

Освен това, задачите в ClickUp Docs могат да се синхронизират незабавно с ClickUp Tasks. Представете си, че изготвяте стандартна оперативна процедура за набиране на доставчици и маркирате ключовите стъпки като задачи – ClickUp автоматично ги превръща в изпълними задачи на таблото на вашия проект.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани табла: Визуализирайте всички данни за доставчиците си и ключовите показатели за ефективност на едно място.

Управление на задачите: Разделете проектите на изпълними стъпки с ясни задачи и крайни срокове.

Автоматизация на работния процес: Автоматизирайте повтарящи се процеси като проверки за съответствие или регистрация на доставчици.

Инструменти за сътрудничество: Използвайте ClickUp Docs, Chat и редактиране в реално време, за да поддържате всички на една и съща страница.

Проследяване на времето: Следете времето, прекарано в изпълнение на задачи, за да оптимизирате ресурсите и да управлявате ефективно работата на доставчиците.

Възможности за интеграция: Безпроблемно свързване с над 1000 приложения, включително ERP системи, Google Suite и Zendesk.

Функции за отчитане: Създавайте отчети за ефективността и съответствието, за да оценявате взаимоотношенията с доставчиците.

Ограничения на ClickUp

Овладяването на богатите функции може да отнеме време, особено за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който предлага всички необходими функции за цялостното разработване на продукти на едно място. Най-доброто обслужване на клиенти в своя клас помага за навременното решаване на всички проблеми.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което събира на едно място всички функции, необходими за цялостното разработване на продукти. Най-доброто в своя клас обслужване на клиенти помага за навременното решаване на всички проблеми.

2. SAP Ariba (Най-добър за управление на жизнения цикъл на доставчиците на ниво предприятие)

Чрез SAP Ariba

SAP Ariba е облачна платформа за управление на взаимоотношенията с доставчиците, която подобрява управлението на доставките и доставчиците.

Разширени функции като електронни търгове и насочено снабдяване, задвижвано от изкуствен интелект, помагат за опростяване на избора на бизнес доставчици. Освен това инструментите за съхранение и управление на договори осигуряват бърз достъп до споразумения и подобрено съответствие.

Най-добрите функции на SAP Ariba

Подобрете видимостта и сътрудничеството с доставчиците

Намалете разходите за доставки чрез стратегическо снабдяване и оптимизация на процесите.

Подобрено съответствие с вградени инструменти за управление на риска

Мащабируема, базирана на облак достъпност за бизнеса от всякакъв мащаб

Ограничения на SAP Ariba

Може да бъде прекалено сложно за големи организации с комплексни нужди в областта на доставките, като изисква значително обучение на потребителите.

Възможно е да не поддържа напълно силно персонализирани работни процеси без допълнителна конфигурация или разработка.

Цени на SAP Ariba

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SAP Ariba

G2 : 4. 1/5 (590+ отзива)

Capterra: 3,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за SAP Ariba?

SAP Ariba предлага цялостни решения за доставки, от намиране на доставчици и управление на доставчици до фактуриране и плащане, което прави процесите по доставките безпроблемни.

SAP Ariba предлага цялостни решения за доставки, от намиране на доставчици и управление на доставчици до фактуриране и плащане, което прави процесите по доставките безпроблемни.

3. Coupa (Най-добър за прозрачност на разходите и управление на риска)

Чрез Coupa

Coupa помага с подробни профили на доставчиците, като съхранява показатели за ефективност, данни за контакт и данни за съответствие на едно място.

С инструменти за автоматизирани проверки за съответствие, оценка на риска и проследяване на KPI, Coupa гарантира, че доставчиците отговарят на стандартите за ефективност, като същевременно минимизира рисковете.

Coupa предлага и функции за управление на договори за лесно съхранение и подновяване, както и анализ на разходите в реално време за изграждане на силни, стратегически взаимоотношения с доставчиците! 📊

Най-добрите функции на Coupa

Използва специален портал за безпроблемни актуализации, запитвания и споделяне на документи за комуникация в реално време.

Получавайте информация в реално време за моделите на разходите, за да оптимизирате разходите в цялата мрежа от доставчици.

Идентифицира и намалява рисковете, свързани с доставчиците, чрез автоматизирани проверки за съответствие и оценка на риска.

Ограничения на Coupa

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители и да изисква значително обучение.

Някои ограничения на API заявките в секунда могат да повлияят на интеграцията на данни в реално време.

Цени на Coupa

Регистрирани : Безплатно

Проверено : 549 USD/година на потребител

Премиум поддръжка: 499+ долара на година на потребител

Разширено: 4800 USD/година на потребител

Оценки и рецензии за Coupa

G2 : 4,2/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Coupa?

Много ми харесва да използвам раздела „Анализи“ на Coupa. Отне ми малко време да се науча да го използвам, но има много категории, филтри и т.н., от които да избирам...

Много ми харесва да използвам раздела „Анализи“ на Coupa. Отне ми малко време да се науча да го използвам, но има много категории, филтри и т.н., от които да избирам...

4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (Най-добър за цялостна интеграция на веригата за доставки)

Чрез Oracle SCM Cloud

Oracle SCM Cloud е софтуер за управление на взаимоотношенията с доставчиците, предназначен да подобри взаимоотношенията с доставчиците и процесите на доставка.

Той опростява електронното снабдяване, като помага на бизнеса да сравнява оферти, да договаря цени и да оценява доставчиците въз основа на ключови фактори като цена, качество и срокове за доставка.

Oracle SCM Cloud проследява и ключови показатели за ефективност, като навременна доставка и спазване на разходите, за да идентифицира най-добре представящите се доставчици и да отстрани пропуските в ефективността.

Прочетете също: Как да изградите ефективна система за управление на доставчиците

Най-добрите функции на Oracle SCM Cloud

Оптимизирайте електронното снабдяване с инструменти за сравняване на оферти, договаряне на цени и оценяване на доставчиците въз основа на цена, качество и срокове за доставка.

Следете ключови показатели като навременна доставка и спазване на разходите, за да идентифицирате най-добре представящите се и да отстраните пропуските.

Автоматизирайте подновяването на договори и проверките за съответствие, като същевременно запазите централизирано управление на всички споразумения.

Информация в реално време за моделите на разходите, за да откриете възможности за спестяване на разходи и да усъвършенствате стратегиите за доставки.

Лесно се свържете с други модули на Oracle Cloud, като например финансови и управление на запасите, за да получите цялостен поглед върху веригата на доставки.

💡 Професионален съвет: Уморени сте да се занимавате с данни за доставчици в различни таблици? Разгледайте нашия наръчник за 10-те най-добри софтуерни системи за управление на доставчици.

Ограничения на Oracle SCM Cloud

Може да се наложи да се търсят алтернативни решения за високоспециализирани категории доставчици.

Цени на Oracle SCM Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle SCM Cloud

G2 : 4,0/5 (над 80 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Oracle SCM Cloud?

Можете бързо да се адаптирате според промените в търсенето. Това помага за намаляване на складирането на стоки и артикули в запасите, като по този начин се подобрява ефективността на производството.

Можете бързо да се адаптирате според промените в търсенето. Това помага за намаляване на складирането на стоки и артикули в запасите, като по този начин се подобрява ефективността на производството.

5. GEP SMART (Най-добър за информация за доставчиците, базирана на изкуствен интелект)

Чрез GEP SMART

С помощта на анализи, базирани на изкуствен интелект, GEP SMART открива възможности за спестяване на разходи и модели на разходи за бизнеса, като същевременно предлага инструменти за откриване и намаляване на рисковете, преди те да нарушат операциите.

GEP SMART също така предоставя сигурна и интегрирана комуникационна платформа, която улеснява оптимизацията на процесите по доставките. Цялата информация за доставчиците се съхранява в една централизирана система за лесен достъп и вземане на решения, без да се налага преминаване през множество раздели.

Най-добрите функции на GEP SMART

Идентифицирайте и проверете доставчиците с опростен процес на регистрация.

Следете за спазването на изискванията, качеството и сроковете за доставка от страна на доставчиците, за да се уверите, че отговарят на вашите стандарти.

Опростете създаването, проследяването и изпълнението на договорите – всичко на едно място.

Използвайте AI-базирани анализи, за да откриете възможности за спестяване на разходи и модели на разходите.

Улеснете комуникацията в реално време с доставчиците чрез сигурна и интегрирана платформа.

Откривайте и намалявайте потенциалните рискове, преди те да нарушат операциите

Съхранявайте цялата информация за доставчиците в централизирана система за лесен достъп и вземане на решения.

Ограничения на GEP SMART

Може да се наложи допълнително усилие за свързване с системи, които не са GEP, особено в сложни ИТ среди.

Цени на GEP SMART

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GEP SMART

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Прочетете също: Научете повече за един ден от живота на мениджър по доставки

6. Ivalua (Най-добър за цялостно управление на жизнения цикъл на доставчиците)

Чрез Ivalua

Ivalua предлага софтуер за доставки, базиран в облака, предназначен за управление на всички разходи и доставчици чрез унифицирана, модулна платформа от източника до плащането.

С функции като анализ на разходите, сътрудничество в реално време и разширени анализи, Ivalua помага на организациите да оптимизират стратегиите си за доставки, да намалят разходите и да укрепят взаимоотношенията с доставчиците за дългосрочен успех.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте 360-градусовия поглед върху доставчиците на Ivalua, за да получите незабавен достъп до показатели за ефективност и документи за съответствие – идеално за вземане на информирани решения, без да се налага да търсите в множество системи.

Най-добрите функции на Ivalua

Предлага 360-градусова визия за доставчиците, включително показатели за ефективност, рискови профили и документи за съответствие, всичко това в една централизирана платформа.

Опростява въвеждането с работни потоци за събиране, проверка и одобрение на данни.

Намалява рисковете чрез автоматизирано оценяване, въпросници и оценки в реално време.

Проследява ключовите показатели за ефективност на доставчиците, като срокове за доставка и качество, чрез табла и карти за оценка.

Подобрява комуникацията с функции за съобщения, споделяне на документи и управление на задачи.

Безпроблемно свързва функциите за снабдяване за ефективен подбор на доставчици и преговори по договори.

Ограничения на Ivalua

Понякога може да работи бавно и да среща случайни грешки, което затруднява отстраняването на проблеми.

Цени на Ivalua

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ivalua

G2 : 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Ivalua?

Нашето приложение Ivalua е инструмент, който използвам ежедневно и в момента се използва от повечето потребители в компанията за ежедневните операции. Оценявам също така факта, че можем да получим директна поддръжка от екипа за поддръжка, така че да можем да сигнализираме за всякакви бъгове.

Нашето приложение Ivalua е инструмент, който използвам ежедневно и в момента се използва от повечето потребители в компанията за ежедневните операции. Оценявам също така факта, че можем да получим директна поддръжка от екипа за поддръжка, така че да можем да сигнализираме за всякакви бъгове.

Прочетете също: 9 основни стъпки за успешно прилагане на стратегия за доставки

7. Jaggaer (Най-добър за глобални мрежи от доставчици и управление на риска)

Чрез Jaggaer

Софтуерът Jaggaer SRM опростява управлението на доставчиците, като централизира взаимоотношенията с тях и използва глобална мрежа от доставчици за по-добри решения при доставките.

Автоматизираните работни процеси оптимизират въвеждането на доставчици и проследяват ключови показатели, като качество, срок на доставка и цена, за да се гарантира отчетността.

Jaggaer също така извършва автоматизирани оценки на риска, за да се справи проактивно с потенциални прекъсвания, и анализира моделите на разходите, за да открие възможности за спестяване на разходи.

Най-добрите функции на Jaggaer

Опростява въвеждането на нови доставчици в системата с автоматизирани работни процеси.

Проследява ключови показатели като качество, срок на доставка и разходи, за да държи доставчиците отговорни.

Улеснява безпроблемната комуникация и споделянето на документи между купувачи и доставчици.

Идентифицира възможности за спестяване на разходи чрез анализ на моделите на разходите в различните категории доставчици.

Извършва автоматизирани оценки на риска на доставчиците, за да намали проактивно прекъсванията в веригата на доставки.

Предоставя информация за представянето на доставчиците и стратегиите за доставки с видимост на данните в реално време.

Осигурява достъп до разнообразен набор от доставчици, разширявайки възможностите за снабдяване.

Ограничения на Jaggaer

Разширените функционалности на системата може да изискват значително обучение за новите потребители.

Неточните данни за доставчиците могат да повлияят на точността на анализа и вземането на решения.

Цени на Jaggaer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jaggaer

G2 : 4,4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

8. Tradeshift (Най-добър за глобално сътрудничество с доставчици и интегрирани плащания)

Чрез Tradeshift

Tradeshift е платформа за управление на взаимоотношенията с доставчиците, която опростява и централизира дейностите по доставките.

Tradeshift интегрира всички взаимодействия с доставчиците в един интерфейс, от привличането на нови доставчици до управлението на проследяването на ефективността и споделянето на документи. Платформата предлага също така съобщения в реално време, управление на задачи и обработка на плащания.

Освен това, глобалният B2B пазар свързва бизнеса с нови възможности за доставчици.

Най-добрите функции на Tradeshift

Управлявайте всички взаимодействия с доставчиците, включително комуникацията, проследяването на резултатите и споделянето на документи, от един единствен интерфейс.

Добавяйте бързо нови доставчици с автоматизирани работни процеси и валидиране на данни.

Използвайте табла за представяне на резултатите, за да следите ключовите показатели за ефективност на доставчиците и да вземате информирани решения.

Съобщения в реално време, управление на задачи и споделяне на документи опростяват комуникацията.

Обработвайте плащанията директно чрез платформата за оптимизирани цикли от доставката до плащането.

Идентифицирайте и намалете потенциалните рискове чрез непрекъснати оценки и мониторинг.

Ограничения на Tradeshift

Управлението и навигирането в документи понякога може да бъде предизвикателство.

Цени на Tradeshift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tradeshift

G2 : 3,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Интересен факт: През последните две години 88% от лидерите в областта на доставките са превърнали сътрудничеството с доставчиците в свой основен приоритет; не е чудно, че инструментите за управление на взаимоотношенията с доставчиците са толкова необходими в момента!

9. Basware (Най-добър за прозрачност на разходите и глобално управление на доставчиците)

Чрез Basware

Basware предлага цялостно SRM решение, което се отличава в управлението на договори, проследяването на представянето на доставчиците и анализа на разходите.

С усъвършенствани аналитични функции, информация в реално време и лесна ERP интеграция, Basware помага за изграждането на по-силни взаимоотношения с доставчиците, както и за оптимизиране на стратегиите за доставки по цялата верига на доставки.

Най-добрите функции на Basware

Получете подробна информация за моделите на разходите на различните доставчици с помощта на усъвършенствани отчети и анализи.

Създавайте, проследявайте и управлявайте договори с доставчици, като същевременно гарантирате спазването на условията и изискванията.

Следете сроковете за доставка, стандартите за качество и цените, за да вземете по-добри решения при избора на доставчици.

Използвайте изкуствен интелект и машинно обучение, за да предвидите бъдещите тенденции в разходите и да идентифицирате възможности за спестяване на разходи.

Опростете заявките за покупки и одобренията с интуитивен онлайн интерфейс.

Обработвайте транзакции в различни валути и свържете се с доставчици от цял свят за безпроблемно глобално снабдяване.

Ограничения на Basware

Може да има забавяне при едновременното изпълнение на няколко функции

Цени на Basware

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Basware

G2 : 4,0/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 20 отзива)

🧠 Знаете ли, че: 85% от компаниите се борят да постигнат целите си за устойчивост на доставките, защото намирането на доставчици, които следват устойчиви практики, не е толкова лесно, колкото звучи! Ето кратко предупреждение за потенциалните предизвикателства при доставките, за да можете лесно да се справите с тях.

10. Anvyl (Най-добър за централизирани данни за веригата на доставки и проследяване на важни събития)

Чрез Anvyl

Anvyl помага да се преодолее различието между екипите по веригата на доставки, доставчиците и системите с инструменти като прогнозна аналитика и персонализирани табла.

Той също така осигурява цялостна прозрачност, централизирани данни за доставчиците и автоматизирано проследяване на етапите за бизнеса, което го прави идеален за оптимизиране и управление на взаимоотношенията с доставчиците.

Най-добрите функции на Anvyl

Консолидира всички данни от веригата на доставки от различни системи в единен източник на информация за по-добро вземане на решения.

Следи ключови етапи от производството, като приемане на поръчки, стартиране на производството и срокове за доставка.

Улеснява безпроблемното взаимодействие между екипите и доставчиците чрез съобщения, споделяне на файлове и актуализации в рамките на платформата.

Използвате карти за оценка, за да оцените представянето на доставчиците и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Използва данни, за да предвиди потенциални проблеми, да оптимизира нивата на запасите и да управлява рисковете проактивно.

Ограничения на Anvyl

Ограничени разширени анализи за задълбочена оценка на представянето на доставчиците

Ограничения при обработката на сложни задачи по управление на договори

Цени на Anvyl

Стартово ниво : 500 USD/месец на потребител

Професионална версия : 1500 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с Anvyl за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anvyl

G2 : 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Anvyl?

Най-много ми харесва в Anvyl възможността да позволява на няколко страни да комуникират и да си сътрудничат по поръчки, да споделят подробности, важни документи и т.н.

Най-много ми харесва в Anvyl възможността да позволява на множество страни да комуникират и да си сътрудничат по поръчки, да споделят подробности, важни документи и т.н.

Ето специално подбрана списък с допълнителни инструменти, които не са се класирали в нашата топ 13, но ефективно подпомагат управлението на взаимоотношенията с доставчиците:

Graphite Connect : Подобрява въвеждането на доставчици и сътрудничеството, като опростява работните процеси, повишава прозрачността и укрепва взаимоотношенията.

Kodiak Hub : Фокусира се върху устойчивостта с инструменти за анализ на риска, проследяване на ефективността и практики за снабдяване, които са в съответствие с екологичните цели.

AdaptOne: Предлага персонализирани работни процеси и информация в реално време за съответствие и ефективност на доставчиците, като отговаря на нуждите на бизнеса с конкретни изисквания.

Интелигентното управление на доставчиците започва с ClickUp

Собствената услуга за доставки на Target, Shipt, се сблъска с неефективност поради разпръснати инструменти и пропуснати срокове, което затрудни разширяването на дейността.

С помощта на ClickUp обаче екипът централизира всички свои процеси, като по този начин повиши ефективността и сътрудничеството в цялата верига на доставки.

Преди ClickUp проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи. ClickUp централизира нашите процеси, спестявайки ни безценно време и значително намалявайки недоразуменията.

Преди ClickUp проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи. ClickUp централизира нашите процеси, спестявайки ни безценно време и значително намалявайки недоразуменията.

И това има смисъл – ClickUp предлага персонализирани табла за централизиране на данните за доставчиците, прозрачност на целия жизнен цикъл и инструменти като шаблони за RFP и автоматизирани работни потоци за по-гладки процеси.

Да не говорим за функциите за сътрудничество като чат, документи и гостуващ достъп, които осигуряват безпроблемна комуникация в цялата ви организация и мрежа от доставчици. Готови ли сте да подобрите управлението на взаимоотношенията с доставчиците? Регистрирайте се в ClickUp още днес!