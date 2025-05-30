11 най-добри програми за изготвяне на графици за по-добро планиране на работната сила

Управлението на работните графици може да се усеща като постоянно променящ се пъзел. С променящата се наличност и предпочитания на екипа, това е задача, която отнема много време.

Генераторът на работни графици опростява тази задача, като автоматизира процеса, спестява време, намалява грешките и създава балансирани графици. Ако сте уморени от ръчните процеси на планиране, тези инструменти могат да оптимизират работния ви процес, за да бъде той по-гладък и по-ефективен.

Нека разгледаме 11-те най-добри програми за изготвяне на графици за смени! 🎯

Какво трябва да търсите в инструмент за създаване на графици за смени?

Намирането на подходящия инструмент за планиране на смени може да ви улесни живота значително – без повече бързане в последния момент, обърквания или кошмари с ръчно планиране. Но с толкова много опции, как да изберете най-добрата?

Ето функциите, които трябва да търсите, когато избирате инструмент за планиране на смени:

Персонализирано планиране: Всеки бизнес е различен, затова инструментът ви за планиране трябва да ви позволява да адаптирате смени, почивки и ротации според нуждите на вашия екип.

Актуализации и известия в реално време: Плановете се променят; когато това се случи, всички трябва да бъдат незабавно информирани. Потърсете инструменти, които изпращат незабавни известия за информация за смени, промени, размени и одобрения.

Интеграция с календари: Един добър инструмент за планиране трябва да се синхронизира с популярните календарни приложения, за да могат служителите да имат достъп до графиците си отвсякъде.

Вградена комуникация: Функциите за съобщения помагат на всички да бъдат информирани за предстоящите си смени и за всякакви актуализации в последния момент.

Анализи и отчети: Вградените отчети и анализи ви помагат да следите разходите за труд, тенденциите в посещаемостта и ефективността на графиците.

Простота с функцията „плъзгане и пускане”: Планирането трябва да е лесно. Инструментът с функцията „плъзгане и пускане” улеснява коригирането на множество смени.

📮ClickUp Insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на изкуствен интелект за управление и организация на задачите. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до конкретни приложения като календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същият изкуствен интелект управлява вашата електронна поща или други комуникационни работни потоци, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“. ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви каже точно какво ви предстои, въз основа на спешността и важността. По този начин ClickUp обединява 5+ приложения в едно супер приложение!

Най-добрите програми за изготвяне на графици за смени

Управлението на графиците на служителите може да бъде сложна и отнемаща време задача, но подходящият инструмент за планиране може да направи голяма разлика.

Независимо дали се нуждаете от автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, безпроблемна размяна на смени или интегрирано проследяване на заплатите и спазването на нормативните изисквания, най-добрите програми за изготвяне на работни графици помагат на бизнеса да спести време, да намали грешките и да подобри ефективността на работната сила.

Нека разгледаме 11-те най-добри програми за изготвяне на графици за смени. 👀

1. ClickUp (най-добър за планиране и управление на задачи с помощта на изкуствен интелект)

Днес работата е разстроена. Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят. Но планирането на смени за вашата организация не трябва да ви оставя да се давите в таблици.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, лесно решава този хаос. То комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Brain

AI прави нещата още по-лесни. Представете си, че никога повече няма да се налага да подреждате ръчно графици, да търсите най-подходящото време за срещи или да се справяте с конфликти в последния момент. Ето тук на помощ идва ClickUp Brain. Той прави планирането на смени по-умно и по-ефективно. Вече няма да се налага да прекарвате часове в коригиране на графици и приоритизиране на задачи – този AI-базиран асистент ще го направи за вас.

Оптимизирайте графика си с AI предложения за приоритизиране на задачите чрез ClickUp Brain.

Той анализира натоварването, предлага оптимални времена за срещи и автоматично променя графиците в зависимост от променящите се нужди на проекта.

Освен това, тъй като се интегрира с Google Calendar, Outlook и други външни календари, никога няма да се притеснявате, че ще пропуснете актуализация – всичко остава синхронизирано.

Освен планирането, AI-базираните анализи на ClickUp помагат на екипите да управляват работната си натовареност, като приоритизират спешните задачи, обобщават актуализациите по проектите и дори изготвят бележки от срещите.

Календар на ClickUp

Ако търсите интелигентен и гъвкав календар, който предлага повече от основни функции за планиране, календарът ClickUp е създаден за вас.

Създаден, за да обедини задачите, събитията и наличността на екипа на едно място, ClickUp Calendar улеснява планирането, актуализирането и поддържането на преднина, без да се налага преминаване между различни инструменти.

Независимо дали координирате графиците на екипа, управлявате сроковете на проектите или планирате стартирания, ClickUp Calendar ви позволява да премествате, пренареждате и преразпределяте без никакви затруднения. Всичко остава синхронизирано в работното ви пространство, така че нищо не се изпуска.

Трябва да коригирате събитие или да преразпределите задача? Просто я преместете – календарът на ClickUp я актуализира незабавно, без да са необходими ръчни редакции.

Шаблони за планиране на графици в ClickUp

Множеството предварително създадени шаблони на ClickUp ви помагат да започнете веднага, когато става въпрос за планиране на смени за голям екип.

Например, шаблона за блокиране на графици на ClickUp е отлично средство, с което да следите задачите си и да завършвате проектите си. Планирайте точни графици, разберете зависимостите между задачите и организирайте блоковете от задачи интуитивно – всичко това в един шаблон.

Шаблонът за график на екипа на ClickUp е мощен и гъвкав инструмент за ефективно управление на работните графици. От координиране на смени и разпределяне на задачи до проследяване на наличността на екипа, този шаблон предоставя централизирана визия за целия ви персонал.

Потребителите могат да променят графиците, за да ги приспособят към конкретните си работни процеси, независимо дали управляват ротационни смени, отдалечени екипи или работа по проекти.

А ако организирането и управлението на персонала ви става прекалено обременяващо? Шаблонът за списък на персонала на ClickUp помага при управлението на отпуските и гарантира, че всички са на разположение, когато е необходимо.

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрирайте с инструменти за управление на персонала: Свържете ClickUp с платформи за заплати, човешки ресурси и комуникация, за да съгласувате графиците на смени с наличността на служителите и политиките на компанията.

Проследявайте работното време без усилие: Използвайте функциите за проследяване и Използвайте функциите за проследяване и блокиране на времето , за да следите продължителността на смени, да предотвратите пренатоварване и да гарантирате спазването на трудовото законодателство.

Автоматизирайте планирането на смени: Настройте повтарящи се графици, разпределяйте смени автоматично и коригирайте заявките за отпуск с Настройте повтарящи се графици, разпределяйте смени автоматично и коригирайте заявките за отпуск с ClickUp Automations

Синхронизирайте с наличността на служителите: Съгласувайте графиците на смени с наличността в реално време и заявките за отпуск, за да предотвратите конфликти и промени в последния момент.

Активирайте мобилен достъп: Позволете на служителите да проверяват графици, да разменят смени и да получават актуализации отвсякъде с помощта на мобилното приложение на ClickUp.

Централизирайте комуникацията: съхранявайте всички съобщения, актуализации и обратна връзка, свързани с работните смени, на едно място с помощта на съхранявайте всички съобщения, актуализации и обратна връзка, свързани с работните смени, на едно място с помощта на ClickUp Chat.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Функциите за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Цени на ClickUp

Оценка и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... През 2017 г. American Airlines имаше проблем с графика, който случайно даде на твърде много пилоти почивка по Коледа, което почти доведе до отмяна на хиляди полети.

2. Deputy (най-добър за автоматично планиране и управление на персонала с помощта на изкуствен интелект)

чрез Deputy

Оставете AI да се погрижи за графика на вашите служители с усъвършенстваната функция за автоматично планиране на Deputy. С едно кликване Deputy създава оптимизирани графици за служителите, като анализира прогнозите за търсенето, данните за продажбите и разходите за труд, гарантирайки, че правилните служители са на правилното място в правилното време.

Освен това платформата подобрява гъвкавостта за служителите, като им позволява да синхронизират смени с лични календари, да разменят смени и да искат почивни дни чрез мобилното приложение. Актуализациите и известията в реално време държат всички информирани, което намалява броя на отсъствията и конфликтите в графиците в последния момент.

Най-добрите функции на Deputy

Създавайте смени с помощта на инструменти за плъзгане и пускане или шаблони за графици въз основа на наличността на служителите, за да предотвратите грешки.

Проследявайте без усилие работните часове с мониторинг на присъствието в реално време, като гарантирате точност на заплатите и спазване на трудовото законодателство.

Прогнозирайте точно нуждите от работна ръка, като предвидите изискванията за персонал въз основа на търсенето, за да контролирате разходите и да оптимизирате графиците на служителите.

Дайте възможност на служителите да използват инструменти за самообслужване, за да преглеждат графици, подават заявки и задават предпочитания за наличност за по-голяма гъвкавост.

Ограничения на Deputy

Не можете да използвате обикновена електронна таблица чрез Excel или Google Sheets, за да качите смени.

Мобилното приложение понякога може да има проблеми, което води до забавяния при отчитането на работното време или достъпа до графиците.

Цени на Deputy

Премиум: 6 $/месец на потребител

Планиране: 4,50 $/месец на потребител

Време и присъствие: 4,50 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Deputy

G2: 4. 6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

📖 Прочетете също: Как да създадете ефективен график за обратно планиране

3. Homebase (Най-добър за просто и лесно за използване планиране и проследяване на времето)

чрез Homebase

За бизнеса, който се нуждае от лесен за използване инструмент за планиране без излишна сложност, Homebase е подходящ избор. Той предлага прост, но мощен интерфейс за планиране, който позволява на мениджърите да създават смени за минути, да проследяват работното време на служителите и да управляват наличността без усилие. Автоматичните напомняния и известия за смени гарантират, че служителите винаги знаят кога и къде да бъдат.

Освен това, функцията за проследяване на времето на този софтуер за управление на смени се интегрира безпроблемно с изчисляването на заплатите, което намалява ръчните грешки и прави изплащането на заплатите безстресово.

Най-добрите функции на Homebase

Превърнете всяко устройство в часовник с лесни функции за отчитане на работното време, включително GPS проследяване за точно отчитане на времето.

Наемайте и въвеждайте нови служители без усилие с вградени инструменти за публикуване на обяви за работа, проследяване на кандидати и оптимизирано въвеждане в работата.

Опростете обработката на заплатите, като преобразувате шаблоните за работни часове в отчети за заплатите и ги интегрирате безпроблемно с доставчиците на услуги за изчисляване на заплатите.

Ограничения на Homebase

Интеграцията с календара е бавна и може да създаде няколко инстанции на един и същи ден за една смяна.

Не е лесно да поискате почивен ден след нощна смяна или допълнителна смяна.

Цени на Homebase

Основно: Безплатно

Необходимо: 24,95 $/местоположение

Плюс: 59,95 $/местоположение

Всичко в едно: 99,95 $/местоположение

Оценка и отзиви за Homebase

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1000 отзива)

🧠 Интересен факт: С развитието на автоматизацията някои компании експериментират и с ботове и роботизирани асистенти, задвижвани от изкуствен интелект!

4. ZoomShift (най-добър за персонализирани шаблони за графици и проследяване на разходите за труд в реално време)

чрез ZoomShift

ZoomShift е предназначен за фирми, които се нуждаят от гъвкави, персонализирани опции за планиране. За разлика от строгите инструменти за планиране, той позволява на мениджърите да създават и използват повторно шаблони за работни графици, което улеснява планирането на графици, съобразени с конкретни нужди. Това е особено полезно за компании с ротационни смени, договорни служители или нетрадиционни модели на работа.

Освен това, проследяването на разходите за труд в реално време помага на бизнеса да се вмести в бюджета, като следи разходите за заплати при изготвянето на графиците на служителите.

Най-добрите функции на ZoomShift

Проследявайте разходите за труд в реално време с инструменти за прогнозиране и интеграция на заплатите, за да останете в рамките на бюджета.

Опростете отчитането на работното време с уеб и мобилни часовници, GPS верификация и автоматизирано управление на отчитането на работното време.

Подобрете комуникацията в екипа с помощта на съобщения в приложението, групови чатове и потвърждения за прочитане за по-добра координация.

Повишете отговорността чрез автоматизирани напомняния за смени, като намалите отсъствията и проблемите с планирането в последния момент.

Ограничения на ZoomShift

Липсва офлайн функционалност

Не можете автоматично да одобрявате заявки за покриване на смени

Цени на ZoomShift

Необходимо: Безплатно

Стартово ниво: 2,50 $/месец на потребител

Премиум: 5 $/месец на потребител

Оценка и рецензии на ZoomShift

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

💡 Професионален съвет: Позволете на служителите да разменят смени в рамките на приложението, като по този начин намалите натоварването на мениджърите. Някои инструменти изискват одобрение от мениджъра за отказ от смени, докато други позволяват автоматична размяна въз основа на зададени правила.

5. Sling (Най-добър за интуитивно планиране и комуникация в екипа)

чрез Sling

Sling улеснява планирането, като дава приоритет на ясната комуникация в екипите. Мениджърите могат да създават, коригират и разпределят смени, като същевременно информират всички с вградени съобщения и известия. Служителите могат да подават заявки за отпуск, да разменят смени и да получават незабавни актуализации за всякакви промени в графика.

Ключова отличителна черта на Sling е функцията за управление на задачите, която позволява на мениджърите да възлагат конкретни задачи на служителите по време на техните смени. Това гарантира, че членовете на екипа знаят предварително своите отговорности, което води до по-гладка работа и по-малко недоразумения.

Най-добрите функции на Sling

Дайте възможност на служителите да разменят смени, да планират графиците си самостоятелно и да получават автоматични напомняния за смени, за да намалите промените в последния момент и да подобрите разпределението на натоварването.

Гарантирайте спазването на изискванията, като управлявате заявките за отпуск и спазвате трудовото законодателство с вградени защитни мерки за планиране.

Подобрете оценките на представянето, като използвате инструменти за 360-градусова обратна връзка, за да оценявате служителите и да подкрепяте професионалното им развитие.

Следете дейността с табло за дейности, за да получавате незабавни актуализации за присъствието, производителността и представянето на целия екип.

Ограничения на Sling

Трудно е да се интегрира Sling с друг софтуер, включително системи за изчисляване на заплати като Gusto.

Инструментът не разполага с разширени опции като подробни отчети за по-сложни организации.

Цени на Sling

Безплатно

Премиум: 2 $/месец на потребител

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Sling

G2: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Глобалните компании могат да създават безпроблемни работни модели „следвай слънцето“ с помощта на софтуер за планиране. Екипите в различни часови зони си предават задачите като в безкрайна щафета, като работят 24 часа в денонощието.

6. When I Work (Най-добър за надеждни функции за планиране на графици за наличността на служителите и размяната на смени)

чрез When I Work

When I Work се фокусира върху създаването на графици за фирми и служители. Платформата позволява на служителите да задават своята наличност и предпочитания, като по този начин мениджърите получават по-добра представа за това кой е на разположение, преди да разпределят смени.

Тази функция помага за намаляване на конфликтите в графиците и подобрява удовлетвореността на служителите, като гарантира, че смени са съобразени с предпочитанията на персонала, когато това е възможно. Освен това включва размяна на смени, при която служителите могат да разменят смени с колеги, което намалява стреса от проблеми с покриването в последния момент.

Най-добрите функции на When I Work

Визуализирайте графиците на служителите ясно с календари с цветни кодове, които помагат на мениджърите да организират смени и да откриват конфликти с един поглед за по-добро планиране на ресурсите.

Проследявайте времето с цифров часовник, който поддържа регистриране с фотография и автоматични напомняния, за да гарантирате точно присъствие.

Оптимизирайте обработката на заплатите с интеграции за ADP, Gusto и Paychex, като гарантирате безпроблемно изчисляване на заплатите.

Ограничения на When I Work

Опцията за чат е бавна.

Не е в съответствие със Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA)

Цени на When I Work

Едно местоположение или график: 2,50 $/месец на потребител

Няколко местоположения или графици: 4 $/месец на потребител

Рейтинг и отзиви за When I Work

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

🧠 Интересен факт: Някои системи за планиране анализират исторически данни, за да предскажат кои дни служителите са най-склонни да отсъстват, особено след празник или голямо събитие.

чрез Planday

За бизнеса с комплексни нужди от планиране, Planday предлага мощно решение, което интегрира планирането на работната сила с управлението на заплатите и човешките ресурси. Платформата улеснява управлението на сложни модели на смени, включително променливи смени, извънреден труд и спазване на трудовото законодателство.

Той включва и HR инструменти за проследяване на данните на служителите, управление на заявките за отпуск и наблюдение на показателите за производителност.

Най-добрите функции на Planday

Управлявайте ефективно задачите по човешките ресурси, като съхранявате договори, работни графици и записи за служителите.

Използвайте данни, базирани на анализи, с разширени отчети за разходите за труд, приходите и тенденциите в работната сила, за да оптимизирате решенията за назначаване на персонал.

Наблюдавайте няколко местоположения от един единствен табло, като гарантирате гладкото функциониране на различни обекти.

Опростете отчитането на работното време с мобилни часовници, споделени киоски и географско ограждане, за да гарантирате точни записи за присъствието и да изчислите отработените часове.

Ограничения на Planday

Промяната на лятното часово време е ръчна задача, която изисква допълнителни усилия.

Не можете да видите настроените за персонала отпуски, без да промените датите.

Цени на Planday

Стартово ниво: 2,99 евро/месец на потребител (около 3,76 долара/месец на потребител)

Плюс: 4,99 евро/месец на потребител (около 6,28 долара/месец на потребител)

Про: Персонализирани цени

Оценка и отзиви за Planday

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (50+ отзива)

🔍 Знаете ли? Няколко високотехнологични системи за управление на персонала анализират данните за производителността на служителите, присъствието им и дори тона на имейлите/съобщенията, за да оценят удовлетвореността от работата, така че мениджърите да могат да предотвратят изчерпването, преди то да се случи.

8. 7shifts (Най-добър за оптимизиране на разходите за труд и планиране на базата на прогнози за продажбите)

чрез 7shifts

7shifts пренася оптимизацията на работната сила на ново ниво, като използва прогнози за продажбите и данни за клиентския трафик, за да предвиди търсенето на работна ръка. То анализира историческите продажби и моделите на посещаемост, за да помогне на мениджърите да създадат графици за служителите, които да съответстват на нуждите на бизнеса. Тази функция обхваща пиковите часове, като същевременно избягва ненужни разходи за труд по време на по-спокойни периоди.

Платформата се интегрира с POS системи, за да събира данни за продажбите в реално време, като предлага точна информация за нуждите от персонал. Автоматизираното планиране, прогнозирането на работната ръка и предпочитанията на служителите за смени гарантират, че графиците са рентабилни и справедливи.

Най-добрите функции на 7shifts

Контролирайте разходите за труд с анализи в реално време, които предоставят информация за нивата на персонала и оптимизацията на разходите.

Интегрирайте безпроблемно с POS системи като Square и Toast, за да съгласувате данните за продажбите с нуждите от заплати и персонал.

Проследявайте ежедневните операции с централизирана Manager Log Book (Дневник на мениджъра), за да записвате важни събития, бележки и задачи.

Адаптирайте се към метеорологичните условия, като използвате инструменти за прогнозиране, за да коригирате нивата на персонала въз основа на очаквания трафик.

Ограничения на 7shifts

Приложението няма да запази промените, докато не затворите браузъра, което създава проблеми, когато няколко души редактират един график.

Функцията за бакшиш не работи с точки за смяна, а само с часове.

Цени на 7shifts

Безплатно

Вход: 31,99 $/месец на местоположение

The Works: 69,99 $/месец на локация

Gourmet: 135 $/месец на локация

Оценки и рецензии за 7shifts

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Магазините за хранителни стоки използват усъвършенствани инструменти за планиране, за да анализират моделите на пазаруване, например как лошото време води до скок в продажбите, и да планират повече персонал преди началото на натовареното време.

9. Factorial (Най-добър за интегрирано планиране, проследяване на отпуските и мониторинг на производителността)

чрез Factorial

Factorial предлага цялостно решение за управление на човешките ресурси и персонала, което надхвърля обикновеното планиране на графици. Мениджърите могат да създават и управляват смени, като същевременно проследяват наличността на служителите и заявките за отпуск, което гарантира балансирани и съответстващи на изискванията графици.

Една от най-ценните функции на Factorial е инструментът за мониторинг на производителността. Този инструмент позволява на бизнеса да проследява производителността и ангажираността на служителите, заедно с данните за графиците. Помага на мениджърите да идентифицират тенденции и да вземат решения за персонала въз основа на данни.

Най-добрите функции на Factorial

Оптимизирайте управлението на документи, като съхранявате HR файловете сигурно и активирате електронните подписи за правни документи.

Проследявайте времето и присъствието с QR код за отчитане на работното време, проследяване на геолокацията и управление на извънредния труд за точно изчисляване на заплатите.

Оптимизирайте набирането и назначаването на персонал с помощта на система за проследяване на кандидати (ATS), която автоматизира прегледа на автобиографии и събирането на документи.

Мащабирайте с лекота, използвайки централизирана HR платформа, която интегрира планиране, управление на производителността и съхранение на документи, адаптирайки се към растежа на вашия бизнес.

Факторни ограничения

Ограничени възможности за отчитане и персонализиране

Първоначалната настройка е прекалено сложна

Интеграцията с приложения на трети страни е бавна.

Факториално ценообразуване

Персонализирани цени

Факторна оценка и рецензии

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 250 отзива)

10. Shiftbase (Най-добър за гъвкави опции за планиране на графици за ангажираност и обратна връзка на служителите)

чрез Shiftbase

Shiftbase е създаден за компании, които искат да предложат на служителите си по-голяма гъвкавост, като същевременно поддържат оперативната ефективност. Служителите могат да задават своята наличност и предпочитания, което улеснява мениджърите при създаването на графици, които са подходящи както за бизнеса, така и за персонала.

Инструментът насърчава и двустранната комуникация, като позволява на служителите да дават обратна връзка за графиците, което дава на мениджърите ценна информация за нуждите и предпочитанията на служителите.

Най-добрите функции на Shiftbase

Управлявайте задачите по човешките ресурси с профили на служителите, съхранение на документи и интеграция с HoorayHR за назначаване на нови служители и планиране на капацитета.

Проследявайте точно работното време на служителите с помощта на часовници за отчитане на работното време, мобилни часовници и проследяване на местоположението, за да предотвратите несъответствия.

Създавайте седмични графици в движение с мобилно приложение, което позволява на служителите да проследяват часовете, да подават заявки за отпуск и да управляват наличността си.

Ограничения на Shiftbase

Мобилното приложение не предлага същите функции като уеб версията.

Няма вградени опции за управление на почивните дни на служителите на непълно работно време, което изисква ръчно управление чрез настройки за наличност.

Цени на Shiftbase

Безплатно

Базов план: 4,25 $/месец на потребител

Премиум: 5,25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Shiftbase

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (над 190 отзива)

11. Humanity (Най-доброто за напреднало планиране с AI-базирани анализи и поддръжка за съответствие)

чрез Humanity

Humanity комбинира AI-базирано планиране с инструменти за съответствие, за да създаде мощно решение за управление на работната сила.

Платформата използва машинно обучение, за да анализира търсенето на работна ръка и автоматично да генерира рентабилни графици, които отговарят на изискванията. Това помага на бизнеса да избегне конфликти в графиците, прекалено много или прекалено малко персонал, като същевременно гарантира спазването на трудовото законодателство и синдикалните споразумения.

Най-добрите функции на Humanity

Автоматизирайте динамичното планиране на графици и смени, за да елиминирате грешките при назначаването на персонал, да оптимизирате разходите за труд и да създадете безстресова среда за мениджърите и служителите.

Унифицирайте системите за управление на персонала, като интегрирате Humanity Schedule с основните доставчици на услуги за изчисляване на заплати и ERP/HCM доставчици като ADP, Oracle, Workday и други.

Използвайте Staffing Checker , за да идентифицирате и разрешите пропуските в покритието по часове и позиции, като гарантирате оптимални нива на персонала.

Ограничения на човешките възможности

Не се интегрира с системи за заплащане като Dayforce и Ceridian.

Той изостава с отпадането на смени и изисква период на обучение.

Цени за човечеството

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Humanity

G2: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 290 отзива)

💡 Професионален съвет: Вместо да се суетите, когато някой се обади, че е болен, поддържайте списък с служители, които са готови да поемат свободни смени в последния момент. Много инструменти за планиране ви позволяват да настроите система за „дежурство“ за бърза замяна.

