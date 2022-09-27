Walk the Room: Как ClickUp свърза нашите екипи и оптимизира процеса на планиране на производството

Управлението на бизнес и екипи е много работа сама по себе си. Сега добавете към всичко това и ежедневното управление на множество и несвързани работни инструменти.

За съжаление, това е често срещан проблем за много организации.

Нашата компания използваше четири различни вида софтуер за управление на проекти, отчитане на работното време, комуникация с клиенти и разпределение на ресурсите. Това отнемаше много време, особено защото интеграцията между тях беше много слаба и информацията трябваше да се добавя ръчно многократно.

Ами ако екипите все пак можеха да използват специализираните приложения, на които разчитат, но да го правят от едно място, без да се налага да преминават постоянно от едно приложение в друго, губейки време, контекст и видимост на проекта по пътя?

Ами ако всеки екип можеше да извършва работата си чрез платформа, която е толкова гъвкава, че не изисква от тях да правят компромиси, за да могат да работят по начина, по който искат, и другите екипи също да могат да правят същото?

Тук ClickUp се намеси, за да спаси деня на Walk the Room, а Никол може да ви разкаже повече за това!

Разкажете ни за себе си и Walk the Room

Здравейте! Казвам се Никол Брисова и съм мениджър по растеж в Walk the Room (WtR). 👋

Walk the Room е 3D студио, което създава висококачествени фотореалистични визуализации и анимации за сектора на недвижимите имоти. Ние предлагаме пълна гама от услуги в областта на компютърната графика, включително висококачествени CGI, скици, анимации, виртуални разходки, виртуални турове, движещи се CGI, добавена реалност и др.

Ние съчетаваме богат опит и гъвкаво управление на проекти, за да подобрим вашите маркетингови усилия в областта на търговските имоти и да ви помогнем да направите вашия имот по-забележим.

С какви предизвикателства се сблъскахте като цялостна организация и компания, работеща предимно дистанционно?

Студиото стартира в Стокхолм, Швеция, а днес Walk the Room е компания, работеща дистанционно, с над 30 националности, разпръснати по целия свят. Като компания, работеща предимно дистанционно, ние разчитаме в голяма степен на софтуер, за да си сътрудничим ефективно както помежду си, така и с нашите клиенти.

Когато започнах работа в WtR, компанията ни използваше четири различни вида софтуер за управление на проекти, отчитане на работното време, комуникация с клиенти и разпределение на ресурсите. Използването на всички четири софтуера беше доста времеемко, особено защото между тях имаше много малко интеграция и информацията трябваше да се добавя ръчно многократно.

Като голям привърженик на създаването на структура и ефективност, си поставих за основен приоритет да намеря един инструмент, който да замести тези, които използвахме по това време, и да консолидира нашите приложения.

Намерихте ли това, което търсехте в ClickUp?

Прекарах известно време в проучване и сравняване на различни инструменти. Няколко месеца след като се присъединих към компанията, най-накрая взехме решение и закупихме план на ClickUp за целия ни производствен отдел.

Първоначално използвахме ClickUp главно в производствения ни отдел за разпределение на ресурсите и управление на проекти, измерване на рентабилността и ефективността, както и управление на задачите. Постепенно ClickUp стана част и от други отдели; сега го използваме активно и в отделите по човешки ресурси и маркетинг!

Благодарение на нашия чудесен консултант Габриел Хофман, който работи с мен откакто закупихме първия лиценз, успяхме да изградим солидна основа за нашия производствен екип и непрекъснато да проучваме и прилагаме по-полезни функции и структури за цялата компания.

Оттогава WtR отбеляза значителен растеж и съм щастлива да кажа, че ClickUp расте заедно с нас – за последните 20 месеца преминахме от първоначалните 28 места до над 70 активни потребители!

Разкажете ни за любимите си функции в ClickUp.

1. Шаблони

Когато нов проект влезе в производствения ни график, използваме един от предварително зададените ни шаблони в ClickUp, за да създадем нов проект и да го добавим към производствения ни график.

Управлявайте графиците и етапите на производство на едно място с предварително създадени изгледи, персонализирани статуси, персонализирани полета и др.

2. Персонализирани полета и автоматизация

Благодарение на експертния опит на Габриел в областта на софтуера и гъвкавостта на ClickUp, ние създадохме доста обширна колекция от персонализирани полета и автоматизации, които сега използваме в различни етапи от живота на всеки проект. Нашата структура е изградена за всички етапи на всеки проект, включително архивиране на проекта след доставка, измерване на рентабилността, табла за управление и обща база данни за проекта.

Всеки тип персонализирано поле може да се използва колкото пъти искате, а всеки проект се създава така, че да съдържа полетата, които сте задали.

Персонализиран изглед на списъка и персонализирани полета в ClickUp чрез Walk the Room

3. Персонализирани изгледи

Разпределянето на множество задачи в рамките на проектите към конкретни екипи, проектни мениджъри и артисти вече отнема само няколко минути. След като проектът е планиран и готов за производство, нашите проектни мениджъри поемат контрола над следващите стъпки и ги наблюдават в своите персонализирани изгледи в ClickUp.

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Какво е най-голямото влияние от използването на ClickUp?

Имаме късмета да работим по някои доста впечатляващи проекти, които изискват от нас да работим бързо и да оставаме фокусирани и гъвкави към промените, което, разбира се, оказва натиск върху управлението на ресурсите.

Използването на ClickUp ни помогна да планираме по-добре, да доставяме по-бързо и да структурираме ефективно нашите екипи, а производственият ни екип се удвои откакто се присъединих към компанията! Това не би било възможно, ако не разполагахме с солидна структура за разпределение на ресурсите и управление на проекти.

С повече от 50 3D артисти и проектни мениджъри в екипа, ние работихме много усилено за разработването на нашата структура за управление на проекти и ресурси, и сега това е най-сложната и най-използвана функция в ClickUp. Тук събираме цялата важна информация за всеки проект в производство и следим капацитета си по всяко време в изгледа „Времева линия“ на нашия производствен екип. Сега можем да проследяваме и времето, което нашите артисти прекарват в работа по даден проект, и да споделяме времевата линия на проекта и важните етапи с нашите клиенти.

Обичаме ClickUp, защото е гъвкав спрямо нашите нужди и разнообразни проекти и ни помага да използваме целия си производствен екип.

И с нашата надеждна вътрешна структура сме готови да се фокусираме върху най-важното – да предоставим на нашите клиенти отлични продукти и безупречно преживяване през целия процес.

Имате ли някакъв съвет за тези, които са нови в ClickUp?

1. Аз съм голям фен на по-умните и по-бързи решения, така че клавишните комбинации са идеалният отговор – Quickswitch (K) и Home (H) са тези, които лично аз използвам най-често!

2. Бих препоръчал също да проучите всички автоматизации, които ClickUp предлага. Те са лесни за създаване и изключително полезни.