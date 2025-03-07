Топ 10 генератори на случайни текстове за 2025 г.

Някога заглеждали ли сте се в празен макет на дизайн и сте се чудили как да го направите да изглежда реалистично? Заместващият текст е полезен в такива случаи, независимо дали сте уеб дизайнер, който представя оформление, или разработчик, който тества потока на съдържанието. Но нека си признаем – „Lorem Ipsum” вече е остарял.

Тъй като инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект променят индустрията, трябва да погледнем отвъд традиционния заместващ текст. Ето защо сме подбрали този нов списък с генератори на произволен текст, за да направим процеса на създаване на дизайн и съдържание по-лесен и по-забавен.

⏰ 60-секундно резюме Разгледайте тези 10 генератора на произволен текст: ClickUp (Най-добър за генериране на текст с изкуствен интелект в работната ви среда) (Най-добър за генериране на текст с изкуствен интелект в работната ви среда)

ChatGPT (Най-добър за генериране на съдържание, съобразено с контекста)

Perplexity (Най-добър за генериране на текст на базата на изследвания)

Gemini (Най-добър за мултимодално генериране на текст)

Lorem Ipsum (Най-добър за класически заместващ текст)

Dummy Text Generator (Най-добър за персонализиран фиктивен текст)

RANDOM. ORG (Най-добър за генериране на напълно случайни думи)

Lipsumator (Най-добър за лесен начин за генериране на заместващ текст)

Random. Onl (Най-подходящ за специализирани текстови формати)

Вземете Random Tools (най-доброто решение за разнообразни нужди от генериране на текст)

Какво трябва да търсите в генераторите на произволен текст?

Преди да се впуснем в нашите топ избори, ето какво прави един инструмент за генериране на случайни думи наистина ценен за вашия дизайнерски работен процес:

Опции за персонализиране : Потърсете инструменти, които ви позволяват да контролирате дължината, формата и структурата на текста. Възможността да задавате параграфи, брой думи и ограничения за символи гарантира, че генерираният текст отговаря точно на вашите нужди.

Релевантност на съдържанието : Докато традиционният Lorem Ipsum работи за основни оформления, съвременните инструменти могат да генерират специфично за индустрията съдържание, което прави вашите макети по-значими и контекстуални.

Възможности за интеграция : Изберете генератори, които работят безпроблемно с вашите съществуващи инструменти за дизайн и разработка. Достъпът до API и лесната функционалност за копиране и поставяне са от съществено значение за гладкото протичане на работния процес.

Езикова поддръжка : Обмислете дали се нуждаете от многоезично генериране на текст за международни проекти. Някои инструменти предлагат заместващ текст на няколко езика и символни набори.

Скорост на генериране: Когато работите по големи проекти, се нуждаете от инструмент, който да генерира текст бързо, без забавяния. Търсете генератори с ефективни възможности за обработка.

👀 Знаете ли, че... Генерирането на текст има корени в компютърните науки от 50-те и 60-те години на миналия век, като значителни напредъци са постигнати през 80-те и 90-те години чрез изкуствен интелект и машинно обучение.

Прочетете също: Как да автоматизирате създаването на съдържание с AI

10-те най-добри генератори на произволен текст

Ето 10-те най-добри генератори на произволен текст, които можете да използвате:

1. ClickUp (най-добър за генериране на текст, базиран на изкуствен интелект)

Като универсално приложение за работа, което комбинира вашите задачи, чат и знания, ClickUp е много повече от AI-базирано приложение за продуктивност.

Наред с безброй други неща, той може да функционира и като AI-базиран генератор на случайни текстове. Той се отличава с това, че внася възможности за генериране на текст директно в работния процес на вашия проект чрез ClickUp Brain, вътрешния AI асистент на ClickUp.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain навсякъде в ClickUp, например в коментари към задачи, чатове или документи, за да създавате произволен текст.

Тази функция променя начина, по който екипите работят с генерирането на текст в работните си процеси. Вместо да преминавате от един инструмент към друг, можете да създавате и управлявате всичките си заместващи текстове там, където планирате и изпълнявате проектите си.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Дизайнерите и разработчиците, които се нуждаят от заместващ текст, могат да генерират, управляват и сътрудничат по съдържанието, като го свързват с проектите, задачите и дизайнерските си ресурси.

Тази интеграция е особено ценна за екипи, които работят по мащабни дизайнерски проекти, изискващи последователно съдържание на мястото на заместващите символи в множество компоненти.

Отървете се от Lorem Ipsum и превърнете генерирането на произволен текст в забавно занимание с ClickUp Brain.

Системата за управление на документи на платформата, ClickUp Docs, е централен хъб за вашите работни процеси по управление на съдържание.

Напишете, генерирайте или поставете текста на място, достъпно за ClickUp Brain, и след това го преведете.

ClickUp Brain се интегрира директно в редактора на документи, което ви позволява да генерирате различни видове текст, без да напускате работното си пространство. Можете да създавате съдържание с различна дължина и стил, което е чудесно за тестване на различни дизайнерски оформления. С този AI генератор на съдържание можете дори да превеждате и локализирате съдържанието си.

AI асистентът може да ви помогне да разширите кратките описания до по-пълни блокове съдържание или да компресирате по-дълги текстове до по-къси версии за различни елементи на потребителския интерфейс.

Автоматично генерирайте съдържание директно в ClickUp Docs с ClickUp Brain

Екипите могат да работят съвместно върху генерираното текстово съдържание в реално време в ClickUp Docs. Няколко членове на екипа могат едновременно да редактират документи, да оставят коментари и да предлагат промени.

Освен това, ClickUp Brain може да генерира незабавно шаблони за задачи, документи и проекти с компоненти за заместващ текст. Това означава, че можете да създавате рамки за многократна употреба за различни текстови нужди, от копиране на потребителски интерфейс до блокове с съдържание, и лесно да ги адаптирате за различни проекти.

Тези шаблони помагат да се поддържа последователност в използването на заместващ текст при създаването на макети на уебсайтове, интерфейси на приложения или маркетингови материали.

За повече подробности относно използването на изкуствен интелект за документация, вижте това полезно обяснително видео!

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматично транскрибирайте и генерирайте текст от гласови записи с помощта на ClickUp Brain.

Настройте автоматизирани работни процеси за преглед и одобрение на съдържание чрез if-then Automations в ClickUp.

Организирайте и категоризирайте текстовото съдържание с персонализирани етикети и йерархии.

Работете в реално време върху един и същ документ с членовете на екипа си в ClickUp.

Проследявайте версиите на съдържанието с вградената история на версиите в ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

Потребителите съобщават за необходимост от обучение поради широките възможности на инструментите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Колкото по-конкретна и персонализирана е вашата AI команда, толкова по-точен и уместен ще бъде генерираният текст. ClickUp Brain се учи от контекста на вашето работно пространство, за да предоставя все по-прецизни резултати.

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневните срещи за обсъждане на напредъка, бъдещото планиране беше лесно.

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневните срещи за обсъждане на напредъка, бъдещото планиране беше лесно.

2. ChatGPT (Най-добър за генериране на съдържание, съобразено с контекста)

чрез ChatGPT

ChatGPT се отличава в създаването на специфичен за дизайна заместващ текст, който запазва семантичната релевантност. Дизайнерите особено ценят способността му да генерира текст, който съответства на контекста на различни елементи на потребителския интерфейс, като менюта за навигация, шаблони за уеб страници и описания на продукти.

Това прави прототипите по-значими по време на презентации пред клиенти и тестове с потребители.

Най-добрите функции на ChatGPT

Генерирайте текстово съдържание в различни тонове и стилове въз основа на AI подсказки за писане.

Създавайте съдържание с конкретна дължина, което да отговаря на изискванията на дизайна.

Създавайте текст на различни езици за международни проекти

Ограничения на ChatGPT

Генерираният резултат понякога може да не съответства на изискванията на потребителя.

Безплатната версия има ограничения за използване.

Цени на ChatGPT

Безплатно

ChatGPT Plus : 20 $/месец

Pro : 200 $/месец

Екип: 30 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

ChatGPT промени изцяло моите творчески проекти. Мога да започна с мозъчна атака, идеи, концепции, писане на текстове и управление на проекти. Интеракцията и опитът са лесни на моя лаптоп или телефон. Да имам акаунт, който записва всичките ми търсения, е безценен ресурс.

ChatGPT промени изцяло моите творчески проекти. Мога да започна с мозъчна атака, идеи, концепции, писане на текстове и управление на проекти. Интеракцията и опитът са лесни на моя лаптоп или телефон. Да имам акаунт, който записва всичките ми търсения, е безценен ресурс.

🧠 Интересен факт: През 1961 г. Виктор Х. Ингве разработи модел, който показва, че автоматизираното генериране на изречения е възможно, като се фокусира върху генерирането на изречения от детска литература.

3. Perplexity (най-подходящ за генериране на текст на базата на изследвания)

чрез Perplexity AI

Perplexity AI е предимно изследователски инструмент, който извлича информация от цитирани източници и генерира висококачествен текст с забележителна прецизност. Той може да създава кохерентно съдържание за различни случаи на употреба, включително творческо писане, обобщаване и довършване на изречения.

Функцията за генериране на език на AI позволява на потребителите да създават текст с минимално въвеждане на данни, което го прави отличен инструмент за писатели, търсещи вдъхновение или бързо генериране на съдържание, да, дори и случаен текст.

Най-добрите функции на Perplexity

Генерирайте текст с актуална, фактическа информация

Получавайте цитати и източници в рамките на генерирания текст.

Ограничения на Perplexity

Основният фокус е върху извличането на информация, а не върху способността да се генерира заместващ текст.

Цени на Perplexity

Стандартен: Безплатен

Pro: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Perplexity

G2 : 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Perplexity?

Perplexity се превърна в незаменим инструмент в ежедневната ми работа. Спестява ми безброй часове всяка седмица. По-добър е от ChatGPT, който се предлага с този абонамент, и по-подробен от Gemini. Използването му за проучвания е бързо и точно, особено за неща като изготвяне на имейли и проучвания за презентации.

Perplexity се превърна в незаменим инструмент в ежедневната ми работа. Спестява ми безброй часове всяка седмица. По-добър е от ChatGPT, който се предлага с този абонамент, и по-подробен от Gemini. Използването му за проучвания е бързо и точно, особено за неща като изготвяне на имейли и проучвания за презентации.

4. Gemini (най-добър за мултимодално генериране на текст)

чрез Gemini

Gemini на Google комбинира генерирането на текст с разбиране на визуалния контекст, което го прави полезен при създаването на заместващ текст, който е съобразен с елементите на дизайна. Неговата способност да обработва мултимодални входни данни може да помогне за генерирането на контекстуално подходящо заместващо съдържание.

Тясната интеграция на Gemini може да опрости работните процеси за дизайнерите, които вече използват Google Workspace (Docs, Slides и др.).

Най-добрите функции на Gemini

Превеждайте и генерирайте текст безпроблемно на няколко езика

Създавайте текст с детайлно разбиране на семантиката и контекста.

Осигурете последователно форматиране на свързаното съдържание

Ограничения на Gemini

Безплатната версия има ограничения за използване.

Отговорите често могат да бъдат лаконични.

Цени на Gemini

Безплатно

Gemini Business: 24 $/потребител на месец

Gemini Enterprise: 36 $/потребител на месец

AI Meetings and Messaging: 12 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Gemini

G2 : 4. 4/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gemini?

Като цяло това улеснява значително писането на документи, дава ми по-добри възможности за избор от първоначално написаното и е на разположение, ако някога се затрудня с нещо.

Като цяло това улеснява значително писането на документи, дава ми по-добри възможности за избор от първоначално написаното и е на разположение, ако някога се затрудня с нещо.

👀 Знаете ли, че... През декември 2019 г. BBC използва компютърно генериран текст, за да предостави подробно отразяване на изборите, като създаде около 650 статии на английски и 40 на уелски език.

5. Lorem Ipsum (най-подходящ за класически заместващ текст)

чрез Lorem Ipsum

Традиционният генератор Lorem Ipsum (lipsum.com) остава индустриален стандарт за създаване на неутрален заместващ текст.

Ето един класически пример за текст на Lorem Ipsum:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Този стандартен пасаж от Lorem Ipsum показва защо е ефективен за дизайнерски макети – той запазва естествения поток на текста и разпределението на символите, като същевременно остава достатъчно неутрален, за да не отвлича вниманието от дизайнерските елементи.

Най-добрите функции на Lorem Ipsum

Генерирайте стандартен текст Lorem Ipsum с различна дължина

Копирайте текст в различни формати (обикновен текст, HTML)

Изберете конкретен брой думи, байтове или параграфи.

Започнете текста с традиционното „Lorem ipsum“ или с персонализирани фрази.

Ограничения на Lorem Ipsum

Ограничено до заместващ текст в латински стил

Цени на Lorem Ipsum

Безплатно

Оценки и рецензии за Lorem Ipsum

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Интересен факт: Какво означава Lorem Ipsum? Той произхожда от преобъркан пасаж от De finibus bonorum et malorum (За края на доброто и злото), произведение на Цицерон, написано през 45 г. пр.н.е. Самият текст е предимно безсмислен, но имитира естествените езикови модели, което го прави полезен за тестване на шрифтове, разстояние между символите и обща четимост в даден дизайн.

6. Dummy Text Generator (най-добър за персонализиран фиктивен текст)

чрез Dummy Text Generator

Този генератор е специализиран в създаването на заместващ текст с персонализирани параметри.

Dummy Text Generator позволява на дизайнерите да генерират текст, който съответства на визуалните характеристики на различни езици, като същевременно остава безсмислен, което помага да се фокусирате върху елементите на дизайна.

Най-добрите функции на Dummy Text Generator

Изберете от множество стилове на фиктивен текст, които надхвърлят традиционния фиктивен текст.

Персонализирайте дължината на параграфите и изреченията

Генерирайте текст в различни формати (TXT, HTML, Word)

Изберете от различни стилове и модели на текст.

Ограничения на генератора на фиктивен текст

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Цени на генератора на фиктивен текст

Безплатни за използване онлайн

Оценки и рецензии за генератори на фиктивен текст

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

7. RANDOM. ORG (Най-добър за генериране на напълно случайни думи)

RANDOM.ORG е особено ценен за тестване на крайни случаи при разработката на потребителски интерфейси.

Потребителите могат да създават файлове, съдържащи до 20 милиона случайни стойности, чрез услугата за генериране на файлове, което я прави особено ценна за мащабни нужди като промоционални кодове, тестови данни или научни приложения.

Най-добрите функции на RANDOM.ORG

Гарантирайте истинска случайност в генерираните текстове, използвайки източници на атмосферен шум.

Експортирайте файлове в различни формати, включително обикновен текст, CSV и Excel.

Създавайте персонализирани случайни стойности (например, буквено-цифрови кодове)

Ограничения на RANDOM.ORG

API повикванията са ограничени до безплатния пакет.

Цени на RANDOM.ORG

Разработчик: Наличен безплатен план

Търговски (без хазарт): 12 $/месец

Рейтинги и рецензии на RANDOM.ORG

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

8. Lipsumator (Най-добър за лесен начин за генериране на заместващ текст)

чрез Lipsumator

Lipsumator е прост генератор на фиктивен текст, който ви позволява да персонализирате заместващия текст, като зададете броя на необходимите параграфи или думи.

Инструментът запазва класическия модел на разпределение на буквите, което прави този стил на фиктивен текст ефективен за дизайнерски макети.

Най-добрите функции на Lipsumator

Възможност да започнете с традиционното начало „Lorem Ipsum“

Генерирайте текст с естествени прекъсвания на абзаци

Копирайте генерирания текст с едно кликване

Ограничения на Lipsumator

Ограничено до фалшив текст на латиница

Основни опции за персонализиране

Цени на Lipsumator

Безплатно

Оценки и рецензии за Lipsumator

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. Random. Onl (Най-добър за специализирани текстови формати)

Random. Onl предлага прост, но гъвкав инструмент за генериране на текст, който създава фиктивен текст по заявка. Платформата е предназначена за уеб дизайнери, които се нуждаят от фиктивен текст за макети на уебсайтове, и за писатели, които търсят творческо вдъхновение.

Той се отличава в генерирането на текст за конкретни типове съдържание, като адреси, описания на продукти и потребителски профили, което го прави ценен за електронната търговия и прототипите на приложения.

Random. Onl най-добри функции

Генерирайте текст с определен брой думи мигновено

Достъп до генериране на текст заедно с други генератори на случайни данни (числа, имена, дати)

Опростен интерфейс, базиран на браузър, който не изисква инсталиране

Random. Onl ограничения

Има само основни опции за персонализиране.

Random. Onl цени

Безплатно

Random. Onl оценки и рецензии

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

чрез Get Random Tools

Тази платформа предоставя онлайн инструмент за генериране на произволен текст, който създава низове с определена дължина за различни цели. Get Random Tools генерира текст за тестване, попълване на данни, заместващо съдържание и текстови образци.

Персонализирайте набори от символи за различни нужди от съдържание

Създайте заместващ текст с конкретни изисквания за символите

Достъп до допълнителни инструменти за манипулиране на текст за по-нататъшна персонализация

Основен интерфейс с минимални опции за форматиране

Ограничено до генериране на текст на базата на символни низове

Безплатни за използване онлайн

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

Най-доброто решение за генериране на фиктивен текст

Намирането на подходящия генератор на фиктивен текст може значително да опрости вашия работен процес по дизайн и разработка. Макар традиционният Lorem Ipsum все още да има своето място, съвременните AI инструменти за създаване на съдържание като ClickUp предлагат по-гъвкави и контекстуални възможности за генериране на текст.

Разбирането на баланса между съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и човешкото съдържание помага за създаването на по-автентично изглеждащи макети и прототипи. ClickUp променя начина, по който екипите работят с генерирането на текст в рамките на своите работни процеси. С вградените шаблони за писане на съдържание и подсказки за писане с изкуствен интелект можете да създавате и управлявате всичките си заместващи текстове, докато се научавате как да хуманизирате съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, чрез съвместно усъвършенстване.

Независимо дали създавате макети, тествате оформление или разработвате структури на съдържание, тези инструменти осигуряват гъвкавостта и функционалността, необходими за днешните предизвикателства в областта на дизайна. Регистрирайте се в ClickUp и се запознайте с бъдещето на създаването на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект.