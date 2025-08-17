Топ 10 AI приложения за водене на бележки за Google Meet през 2025 г.

В средата на разговора си в Google Meet чувате: „Чакай, какво беше това действие?“ Бързото превъртане на чата не помага и изглежда, че никой не е взел подходящи бележки. Сега сте принудени да събирате парчетата, вместо да продължите напред.

AI приложенията за водене на бележки за Google Meet могат да ви спестят хаоса и да поддържат срещите в правилната посока. Те записват всичко – ключови моменти, решения, действия – така че вие не е нужно да го правите.

Нека разгледаме най-добрите от тях, за да поддържате продуктивността на срещите си и да си водите бележки без усилие. 🧑‍💻

Какво да търсите в AI приложенията за водене на бележки за Google Meet?

Добрият бележник трябва да прави срещите по-продуктивни, а не да създава допълнителна работа. Изборът на подходящия зависи от това как провеждате срещите и какъв вид бележки ви трябват.

Ето няколко ключови функции, които да търсите в AI инструмента за бележки от срещи:

Точност при транскрипцията: Записва разговорите ясно и минимизира грешките.

Идентификация на говорителя: Разграничава участниците в срещата за организирани бележки

Възможности за обобщаване: Подчертава ключовите точки и действия за бърза справка в бъдещи срещи.

Настройки за персонализиране: Позволява персонализирано форматиране, обобщения и маркиране с ключови думи.

Функции за експортиране и споделяне: Запазва бележки и резюмета от срещи в различни формати, за да улесни сътрудничеството.

Сигурност и поверителност: Защитава чувствителните данни от срещите чрез криптиране и мерки за съответствие.

🔍 Знаете ли, че... Google Meet някога беше достъпен само с покана. През 2017 г. се наричаше „Google Hangouts Meet“ и беше достъпен само за потребителите на G Suite. Едва през 2020 г. Google го направи безплатен за всички – точно навреме за бумът на дистанционната работа.

Накратко: 10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Google Meet

Не сте сигурни коя програма е най-подходяща за вашия работен процес? Ето кратко представяне на най-добрите програми за AI за водене на бележки за Google Meet, в какво са най-добри и за кого са създадени:

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp – AI Notetaker с интеграция на задачи + документи – Извличане на действия – Автоматични работни потоци от срещи към действия Проектни екипи, които се нуждаят от пълни работни процеси от срещата до действието Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Gemini – Вградена интеграция с Google Workspace – Директна синхронизация с Google Docs – Многоезична поддръжка за глобални екипи Екипи, вградени в Google Workspace, които се нуждаят от безпроблемно водене на бележки и интеграция Ексклузивно за Google Workspace Enterprise; Персонализирани цени Tactiq – Поддръжка на различни платформи (Meet, Zoom, Teams) – Тагове за транскрипция в реално време – Поддръжка на екипи на различни платформи Мултиплатформени екипи, проследяващи дискусии в различни платформи за видеоконференции Безплатно; Pro: 12 $/месец на потребител; Team: 20 $/месец на потребител tl;dv – Маркирани моменти с времеви отметки – Проследяване с изкуствен интелект – Видео моменти за екипите по продажбите Екипите по продажби и успех на клиентите, които се нуждаят от бързи видео акценти и проследяване на задачите за действие Безплатно; Pro: 29 $/месец на потребител; Business: 98 $/месец на потребител Scribbl – Бележки, готови за учене – Генератор на тестове/въпроси – Транскрипции с времеви отметки за образование Преподаватели и екипи за обучение, които се нуждаят от бележки от срещи, които могат да бъдат превърнати в учебни материали Безплатно; Pro: 20 $/месец на потребител; Team: Персонализирана цена (фактурира се ежегодно) Bluedot – Извличане на фрагменти от код – Маркиране на технически решения – Интеграции за управление на проекти Технически и инженерни екипи, които се нуждаят от проследяване на дискусиите относно кода и архитектурата Безплатно; Basic: 18 $/месец на потребител; Pro: 25 $/месец на потребител Прочетете AI – Бързи обобщения на срещите – Акценти – Категоризация на задачите за действие Екипи, които се нуждаят от бързи и лесни за възприемане обобщения на срещите и проследяване на задачите за изпълнение Безплатно; Pro: 19,75 $/месец на потребител; Enterprise: 29,75 $/месец на потребител Otter. ai – Многоезична транскрипция – Сътрудничество в реално време – Идентификация на говорителя Хибридни и глобални екипи, които се нуждаят от многоезична поддръжка на срещи с сътрудничество в реално време Безплатно; Pro: 16,99 $/месец на потребител; Business: 30 $/месец на потребител MeetGeek – Анализ на ефективността на срещите – Проследяване на настроенията – Обобщения, специфични за ролята Екипи, работещи с данни, които оптимизират културата на срещите и проследяването на взаимодействията с клиентите Безплатно; Pro: 19 $/месец на потребител; Business: 39 $/месец на потребител; Enterprise: 59 $/месец на потребител Fathom – Проследяване на взаимоотношенията с клиенти – Автоматично картографиране на резултатите – Проследяване на историята на взаимодействията Екипи, работещи с клиенти (консултантски фирми, агенции), които се нуждаят от подробна история на взаимодействията с клиентите Безплатно; Премиум: 19 $/месец на потребител; Team Edition: 29 $/месец на потребител; Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Google Meet

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Не липсват AI приложения за водене на бележки за Google Meet, но не всички вършат работата си както трябва. Някои се борят с точността, докато други правят споделянето или организирането на бележки по-сложно, отколкото е необходимо.

Ето десет опции, които ще ви спестят усилието да ги тествате всички. 🙌🏼

1. ClickUp (Най-доброто за AI бележки от срещи и управление на работния процес)

Днес работата е разстроена.

Проектите, знанията и разговорите са разпръснати в различни, несвързани инструменти, което забавя работата на екипите. ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, документация и комуникация на едно място — подкрепено от AI, за да помогне на екипите да работят по-бързо.

Срещите не трябва да бъдат хаос от изгубени бележки, пропуснати задачи и безкрайни последващи действия. ClickUp свързва точките – превръща разговорите в резултати без допълнителни усилия.

ClickUp AI Notetaker

Оставете ClickUp AI Notetaker да се занимава с бележките от срещите, докато вие се концентрирате върху дискусията.

ClickUp AI Notetaker автоматично транскрибира разговори, генерира структурирани резюмета и извлича действия, като свързва всичко с задачи и документи.

Маркетинг екип, който обсъжда следващата си кампания по време на разговор в Google Meet, не е необходимо да изброява ръчно всеки резултат. AI автоматично подчертава ключовите моменти – като крайни срокове за рекламни творби, нова идея за слоган и стратегия на конкурентите, която си заслужава да бъде преразгледана – като същевременно възлага последващите действия на подходящите лица.

Превърнете дискусиите от срещите в задачи без допълнителни стъпки, като използвате AI Notetaker на ClickUp.

Но ClickUp AI Notetaker не се ограничава само с транскрипции.

Действията се превръщат в задачи в ClickUp, така че последващите действия не се губят. Екипът по продажбите, който преговаря за договор, може да използва ClickUp, за да извлече автоматично ключовите искания на клиента, като например коригиране на условията за плащане или добавяне на конкретна клауза, и да ги възложи на правния екип. Това поддържа работата организирана, без да е необходим отделен списък със задачи.

ClickUp Brain

Започнете да използвате ClickUp Brain Получавайте незабавни отговори от транскрипции на срещи, задачи и бележки с ClickUp Brain.

ClickUp Brain улеснява намирането на информация. Вместо да претърсват бележките, екипите могат да задават директни въпроси на AI, като „Какво поиска клиентът на срещата миналия месец?“ или „Какви бяха основните притеснения относно пускането на продукта на пазара?“ и да получават незабавни отговори.

Продукт мениджър, който се подготвя за последващо обаждане, може незабавно да извлече всяко споменаване на конкретно искане за функция.

📮ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки унифицирана платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

ClickUp Docs

Документирайте и запазете достъп до всяка дискусия с помощта на ClickUp Docs.

ClickUp Docs централизира и организира всички записи от срещи на едно място. Транскрипциите и резюметата се запазват автоматично, което гарантира, че екипите никога няма да загубят важни разговори.

Правният екип, който финализира договор, може бързо да се позовава на минали преговори и да маркира конкретни раздели, което улеснява проследяването на промените и решенията във времето.

По същия начин ClickUp Notepad предлага лично пространство, където можете да записвате бързи идеи, преди да ги превърнете в структурирани задачи. Например, дизайнер, който обмисля подобрения за уебсайт, може да запише обратната връзка от разговор с клиент и по-късно да превърне тези идеи в план за действие.

Най-добрите функции на ClickUp

Синхронизирайте безпроблемно с Google Meet и Zoom: Записвайте, транскрибирайте и Записвайте, транскрибирайте и управлявайте срещи в ClickUp , за да имате достъп до информация, без да сменяте платформи.

Намерете ключови подробности мигновено: търсете транскрипции по ключова дума, филтрирайте говорители и прегледайте отново дискусии, без да преигравате записите.

Стандартизирайте бележките от срещите без усилие: Използвайте персонализирани Използвайте персонализирани шаблони за водене на бележки , за да структурирате обобщенията от срещите, задачите за изпълнение и ключовите изводи за по-голяма последователност.

Създавайте мигновени обобщения: Обобщавайте дългите срещи в ключови изводи, за да помогнете на екипите да се ориентират бързо.

Интегрирайте бележките с чата: Публикувайте обобщения и задачи, генерирани от AI, директно в Публикувайте обобщения и задачи, генерирани от AI, директно в ClickUp Chat , за да съхранявате разговорите и последващите действия на едно място.

Поддържайте връзка между срещите и графиците: Синхронизирайте бележките от срещите с Синхронизирайте бележките от срещите с ClickUp Calendar View и интеграцията на ClickUp с Google Calendar, за да съгласувате дискусиите с крайните срокове и приоритетите.

Ограничения на ClickUp

Приложението за записване на бележки понастоящем поддържа английски език, с ограничени езикови опции за транскрипция и обобщения.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Един потребител на G2 сподели следното за своя опит с ClickUp:

ClickUp е невероятно гъвкав софтуер, който увеличи производителността ми поне 10 пъти. Обичам комбинацията от управление на лични задачи, управление на бизнес знания, бързи бележки, а AI ClickUP brain е ФАНТАСТИЧЕН. Той е невероятно контекстуално осведомен и буквално е страхотен асистент. Вложени документи, йерархия на задачите, персонализирани полета, разширено филтриране... това приложение има всичко и не е твърде сложно да се научите да го използвате. То също така има полезни интеграции в стандартни бизнес платформи, което е чудесно.

ClickUp е невероятно гъвкав софтуер, който увеличи производителността ми поне 10 пъти. Обичам комбинацията от управление на лични задачи, управление на бизнес знания, бързи бележки, а AI ClickUP brain е ФАНТАСТИЧЕН. Той е невероятно контекстно осведомен и буквално е страхотен асистент. Вложени документи, йерархия на задачите, персонализирани полета, разширено филтриране... това приложение има всичко и не е твърде сложно да се научите да го използвате. То също така има полезни интеграции в стандартни бизнес платформи, което е чудесно.

🧠 Интересен факт: Фоновете в Meet някога са имали... динозаври? Когато Google за първи път представи виртуалните фонове, една от първите опции беше преисторическа джунгла с динозаври, които се разхождаха наоколо. За съжаление, те не се задържаха дълго.

2. Gemini (най-подходящ за потребители на Google Workspace)

чрез актуализации на Google Workspace

Google добави своя AI бележник, базиран на Gemini, директно в Meet. Този вграден инструмент записва вашите разговори, без да се налага да използвате допълнителни приложения или разширения.

Бележките се запазват директно в Google Docs, което е полезно, ако екипът ви използва ежедневно инструментите на Google Workspace.

Можете да записвате задачи за изпълнение, да получавате обобщения на срещите и да сътрудничите по бележките, без да напускате прозореца на Meet. Приложението за водене на бележки поддържа и няколко езика, така че глобалните екипи могат да получават обобщения на предпочитания от тях език.

Най-добрите функции на Gemini

Превърнете дискусиите от срещите в задачи за действие, които автоматично се синхронизират с Google Tasks, помагайки ви да проследявате последващите действия в цялото си работно пространство.

Създавайте персонализирани обобщения на срещите на различни езици, като запазвате оригиналния контекст и нюансите на разговорите.

Разделете сложните дискусии на организирани секции по теми, с времеви отметки за лесно справяне и навигация.

Сътрудничество по бележките от срещите в реално време чрез Google Docs, което позволява на членовете на екипа да добавят коментари и предложения по време на срещата.

Ограничения на Gemini

Ограничени възможности за персонализиране на форматирането и организацията на бележките

Достъпно само за потребители на Google Workspace Enterprise.

Изисква стабилна интернет връзка за обработка в реално време.

Без разширени анализи или информация за срещите

Цени на Gemini

Налични изключително с плановете Google Workspace Enterprise; персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gemini

G2: 4. 4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gemini

В едно ревю в G2 се чете:

Това, което най-много ми харесва в Gemini, е лекотата на употреба в комбинация с интуитивния интерфейс. Той позволява бързо изпълнение на сложни задачи и е подходящ както за начинаещи, така и за опитни потребители. Намирам го за особено полезен за автоматизиране на работни процеси и организиране на информация. Интеграцията с други платформи е лесна, а обслужването на клиенти е много отзивчиво.

Това, което най-много ми харесва в Gemini, е лекотата на употреба в комбинация с интуитивния интерфейс. Той позволява бързо изпълнение на сложни задачи и е подходящ както за начинаещи, така и за опитни потребители. Намирам го за особено полезен за автоматизиране на работни процеси и организиране на информация. Интеграцията с други платформи е лесна, а обслужването на клиенти е много отзивчиво.

⚙️ Бонус: Опитайте шаблоните за дневен ред на срещи в Google Docs, за да структурирате дискусиите, да очертаете ключовите теми и да поддържате фокуса и продуктивността на срещите.

3. Tactiq (Най-доброто за екипи, които използват няколко платформи за срещи)

чрез Tactiq

Tactiq надхвърля Google Meet и работи с Zoom, Microsoft Teams и други видео платформи. Инструментът работи тихо в браузъра ви и е готов да се включи, когато започнете среща.

Можете да маркирате важни моменти по време на разговори с едно натискане на бутон или с помощта на клавишни комбинации – без да се налага да пишете трескаво. Екипите могат да търсят в минали срещи с помощта на етикети по теми, което улеснява намирането на конкретен разговор от миналия месец.

Транскрипцията в реално време се намира точно до прозореца на срещата, така че можете да прегледате казаното, без да прекъсвате потока.

Най-добрите функции на Tactiq

Търсете в транскрипциите на срещите, като използвате етикети по теми, и маркирайте ключови моменти по време на разговорите на живо, без да спирате или прекъсвате разговорите.

Преобразувайте откъси от срещи в задачи директно в инструменти за управление на проекти като Jira, Trello и Asana за незабавно действие.

Достъп до функции за запаметяване на срещи, за да си припомните минали дискусии и решения в различни видео платформи, като използвате търсене по теми.

Извличайте автоматично обратната връзка от клиентите и заявките за функции в отделни секции за екипите по продукти и продажби.

Ограничения на Tactiq

Безплатният план ограничава достъпа до исторически транскрипции.

Качеството на аудиозаписа оказва значително влияние върху точността на транскрипцията.

Някои интеграции изискват планове от по-висок клас.

Цени на Tactiq

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tactiq

Ето какво казва един от рецензентите на G2:

Tactiq ви помага да записвате и транскрибирате вашите срещи, разговори, интервюта и др. Аз съм го използвал за всичко изброено по-горе. Той е идеален за записване на вашите разговори с клиенти, потенциални клиенти и партньори. Помага ви също да пишете имейли за последващи действия и списъци със задачи. Помага ви да пишете по-добри имейли с автоматичните предложения на Tactiq.

Tactiq ви помага да записвате и транскрибирате вашите срещи, разговори, интервюта и др. Аз съм го използвал за всичко изброено по-горе. Той е идеален за записване на вашите разговори с клиенти, потенциални клиенти и партньори. Помага ви също да пишете имейли за последващи действия и списъци със задачи. Помага ви да пишете по-добри имейли с автоматичните предложения на Tactiq.

4. tl;dv (Най-подходящо за екипи по продажби и успех на клиентите)

tl;dv се фокусира върху това да направи разговорите с клиенти по-ценни. Инструментът маркира важните моменти с времеви отметки, докато добавяте бележки или реакции по време на разговори.

Екипите по продажбите могат да записват ключови части от срещите, за да ги споделят с колегите си или да ги прегледат по-късно. Транскрипцията се показва заедно с видеоразговора и можете да добавяте бързи етикети, за да маркирате различни части от разговора. Споделянето на откъси отнема секунди, което е полезно, когато трябва да включите други членове на екипа, които са пропуснали срещата.

tl;dv най-добри функции

Създавайте моментални видеоклипове, като маркирате важни моменти по време на разговорите и ги споделяте директно с вътрешни екипи или заинтересовани страни.

Проследявайте настроенията на клиентите и ключовите точки от дискусиите с помощта на AI-базирани инструменти за анализ на разговори.

Създайте библиотека с възможност за търсене на моменти от срещи, организирани по теми, акаунти или етапи на сделката за обучение по продажби.

Генерирайте автоматизирани имейли за последващи действия въз основа на дискусиите от срещите и задачите за изпълнение с помощта на персонализирани шаблони.

Извличайте автоматично споменавания на конкуренти и дискусии за цени във вашата CRM система.

Ограничения на tl;dv

Обработката на видео може да отнеме време при по-дълги срещи.

Има ограничения за съхранение на записи от срещи при плановете от по-ниско ниво.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 98 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 330 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv

Както казва един потребител на G2:

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Харесва ми и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

TLDV промени значително начина, по който управлявам срещите. Автоматичните транскрипции и резюмета ми спестяват много време, особено когато трябва да прегледам конкретни точки или да споделя бележки с екипа си. Обичам и възможността да маркирам ключови моменти и бързо да навигирам в дълги записи. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване и се интегрира добре с наличните ми инструменти.

5. Scribbl (Най-доброто за дистанционно обучение и образование)

чрез Scribbl

Scribbl променя начина на водене на бележки от срещи, като се фокусира върху учебната среда. Този инструмент автоматично организира бележките в удобни за учене формати.

Учителите и обучителите могат да отбелязват ключови моменти от обучението по време на сесиите, а учениците могат да добавят бележки, без да прекъсват потока. Бележките се синхронизират с времевите отметки в записа, така че можете да се върнете точно до момента, в който е било обяснено нещо.

Освен това, всеки, който е пропуснал сесията на живо, може да навакса, използвайки комбинацията от структурирани бележки и записи.

Най-добрите функции на Scribbl

Създавайте автоматично учебни ръководства от записите на срещите, като маркирате важни концепции и обяснения по време на сесиите на живо.

Преминавайте между различните части на срещите, използвайки интерактивен транскрипт, който се свързва директно с времевите отметки на видеото.

Създавайте бързи тестове за проверка на знанията и въпроси за викторини въз основа на обсъжданите теми, за да проверите незабавно разбирането на учениците.

Организирайте съдържанието на срещите в глави и подраздели, които съответстват на структурата на курса или модулите за обучение.

Експортирайте бележките в различни формати, включително карти за учене и обобщителни листи за различни стилове на учене.

Ограничения на Scribbl

За първите потребители е необходим период на обучение.

Потребителите казват, че функциите за групова работа трябва да бъдат подобрени.

Разширението за Chrome може да влезе в конфликт с други инструменти.

Цени на Scribbl

Безплатно

Pro: 20 $/месец на потребител

Екип: Персонализирано ценообразуване (фактуриране на годишна база)

Оценки и рецензии за Scribbl

G2: 4,9/5 (над 320 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Scribbl

В едно ревю в G2 се чете:

Scribbl е просто невероятно. То автоматизира задачи, които преди ми отнемаха часове, а функциите за планиране и организиране на съдържанието са на най-високо ниво. Обичам колко лесно е да свържа всичките си социални профили и всичко да работи безпроблемно. AI предложенията за подобряване на публикациите ми също са много полезни – все едно имам дигитален асистент. Просто страхотно, чудесно приложение!

Scribbl е просто невероятно. То автоматизира задачи, които преди ми отнемаха часове, а функциите за планиране и организиране на съдържанието са на най-високо ниво. Обичам колко лесно е да свържа всичките си социални профили и всичко да работи безпроблемно. AI предложенията за подобряване на публикациите ми също са много полезни – все едно имам дигитален асистент. Просто страхотно, чудесно приложение!

🔍 Знаете ли, че... Проучване на Dialpad установи, че повечето хора прекарват до една трета от работната си седмица в срещи. Около 46% прекарват по-малко от четири часа в срещи, а 37% – между 4 и 12 часа. Други 12% прекарват 12-20 часа в срещи, а 5% прекарват поне 20 часа в тях. Това е много време, прекарано в дискусии!

6. Bluedot (Най-подходящ за технически срещи и екипи от разработчици)

чрез Bluedot

Bluedot се отличава с различен подход към техническите дискусии. Инструментът разпознава фрагменти от код, технически термини и дискусии за архитектура по време на вашите срещи.

Разработчиците могат да отбелязват важни технически решения, без да се разсейват. AI помага за организирането на техническата документация директно от вашите дискусии, спестявайки време при по-късното изготвяне на документи.

Бележките от срещите могат също така да се свързват автоматично с документацията на вашите технологии и инструменти за управление на проекти.

Най-добрите функции на Bluedot

Извличайте фрагменти от код и технически решения от срещите директно във вашата документация за разработка.

Маркирайте архитектурните решения и ги свържете автоматично със съществуващата техническа документация във вашата база от знания.

Създавайте Jira билети или GitHub проблеми директно от дискусиите по време на срещите, като прикачвате съответния контекст.

Проследявайте дискусиите за технически дългове и приоритетите за развитие в рамките на множество екипни срещи.

Ограничения на Bluedot

Фокусирани предимно върху технически екипи

По-висока цена в сравнение с общите програми за водене на бележки за Google Meet

Изисква време за настройка за персонализирани интеграции.

Цени на Bluedot

Безплатно

Основен: 18 $/месец на потребител

Pro: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bluedot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Bluedot

В едно ревю в G2 се чете:

Най-доброто нещо в Bluedot е лекотата на употреба и интуитивният интерфейс. Възможността да го използвате навсякъде е още едно предимство на Bluedot. Ангажираността, която създава, е на най-високо ниво.

Най-доброто нещо в Bluedot е лекотата на употреба и интуитивният интерфейс. Възможността да го използвате навсякъде е още едно предимство на Bluedot. Ангажираността, която създава, е на най-високо ниво.

🧠 Интересен факт: Имали ли сте някога линк за Google Meet, който е бил активен вечно? Линковете за Google Meet технически не изтичат – някои са активни от години! Така че, ако случайно кликнете върху стара покана, може да се озовете в призрачен град на среща.

7. Read AI (Най-доброто за бързи обобщения на срещи)

чрез Read AI

Read AI предлага различен подход към бележките от срещи, като се фокусира върху кратки резюмета. Инструментът разбива едночасовите срещи на лесни за преглед акценти, които имат смисъл.

За разлика от други програми за водене на бележки, които изписват всичко в дълги транскрипции, Read ви помага да схванете ключовите моменти за минути. Екипите харесват начина, по който програмата организира действията и решенията в удобни за преглед обобщения.

Най-голямото предимство е способността му да улавя важните странични дискусии, които често се губят в обикновените бележки.

Прочетете най-добрите функции на AI

Разделете дългите срещи на кратки, лесни за възприемане резюмета, като запазите важния контекст и нюансите от оригиналната дискусия.

Маркирайте и категоризирайте задачите по време на срещите въз основа на нивата на приоритет.

Навигирайте из записите от срещите, използвайки AI-генериран конспект, който ви помага да прескочите директно до съответните точки от дискусията.

Създавайте персонализирани клипове с най-важните моменти от срещите, като избирате ключови моменти, идеални за споделяне на актуална информация със заинтересованите страни, които са пропуснали разговора.

Прочетете ограниченията на AI

Качеството на резюмето варира в зависимост от яснотата на аудиозаписа.

Предлага ограничени възможности за организиране на бележките.

Потребителите съобщават, че инструментът предлага много основни възможности за интеграция.

Минимална персонализация за форматите на резюметата

Прочетете цените на AI

Безплатно

Pro: 19,75 $/месец на потребител

Enterprise: 29,75 $/месец на потребител

Enterprise+: 39,75 $/месец на потребител

Прочетете оценките и рецензиите за AI

G2: 3,9/5 (25+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Read AI

В едно ревю в G2 се чете:

Това, което най-много ми харесва в Read, е способността му да автоматизира транскрипциите на срещите в Zoom. Транскрипциите в реално време и интелигентните функции за планиране са безценни за оптимизиране на комуникацията и осигуряване на по-ефективни срещи.

Това, което най-много ми харесва в Read, е способността му да автоматизира транскрипциите на срещите в Zoom. Транскрипциите в реално време и интелигентните функции за планиране са безценни за оптимизиране на комуникацията и осигуряване на по-ефективни срещи.

8. Otter. ai (Най-доброто за многоезични и мултифункционални екипи)

Otter. ai предлага уникален подход към бележките от срещи, като се фокусира върху сътрудничеството в реално време и езиковата обработка. Най-добре се справя със срещи, в които участниците преминават от един език на друг или се нуждаят от незабавен превод.

Хибридните екипи се възползват особено от способността на този софтуер за протоколи от срещи да разграничава говорителите и да записва точно страничните разговори. Автоматизираният генератор на резюмета се адаптира към различни видове срещи – от кратки събрания до дълги стратегически сесии.

Освен основната транскрипция, Otter. ai помага на екипите да откриват модели на разговори и повтарящи се теми в срещите, което улеснява проследяването на развитието на проектите във времето.

Най-добрите функции на Otter.ai

Записвайте едновременни разговори на няколко езика, като запазвате атрибуцията на говорителите и контекста за всеки дискусионен поток.

Генерирайте подробна информация за срещите, включително разпределение на времето за говорене, честота на темите и модели на ангажираност.

Създавайте персонализирани списъци с термини, специфични за вашата индустрия, и автоматично маркирайте тези термини в транскрипциите за последователна документация.

Превърнете дискусиите от срещите в структурирани документи с интелигентно генериране на конспекти.

Свържете свързани разговори от различни срещи, за да създадете изчерпателна база от знания за решенията на екипа и развитието на проектите.

Ограничения на Otter.ai

Това изисква интензивно използване на процесора по време на транскрипцията в реално време.

Има ограничения за съхранение при по-дълги срещи.

Обучението на персонализиран речник отнема време

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai

В едно ревю в G2 се чете:

Обичам обобщенията, това, че могат да се редактират, и че мога да използвам страничната лента, за да създам начало на имейл за последващи действия въз основа на обобщението на подробностите. Това спестява ТОЛКОВА МНОГО ВРЕМЕ. Обичам, че всички бележки могат да се търсят на уебсайта и са лесни за преглеждане. Лесно е да планирам участието на Otter в срещите ми в началото на седмицата. Лесно е да споделям бележките с екипа си.

Обичам обобщенията, това, че могат да се редактират, и че мога да използвам страничната лента, за да създам начален текст за последващо имейл съобщение въз основа на обобщението на подробностите. Това спестява ТОЛКОВА МНОГО ВРЕМЕ. Обичам факта, че всички бележки могат да се търсят в уебсайта и са лесни за преглеждане. Лесно е да планирам участието на Otter в срещите ми в началото на седмицата. Лесно е да споделям бележките с екипа си.

🧠 Интересен факт: Първоначалното лого на Google Meet приличаше на камера, но хората го бъркаха с YouTube! В крайна сметка Google го преработи в познатата ни днес зелено-жълта икона, за да се разграничи по-ясно.

9. MeetGeek (Най-доброто за анализ на срещи на базата на данни)

чрез MeetGeek

MeetGeek подхожда към документирането на срещи през призмата на анализа на данни. Инструментът отива по-далеч от основния транскрипт, като анализира динамиката на срещите, ангажираността на участниците и моделите на дискусиите.

Екипите могат да проследяват как се развива културата на срещите им чрез подробни анализи. Платформата автоматично категоризира различните видове срещи и адаптира стила си на водене на бележки съответно. MeetGeek помага на екипите да оптимизират графиците си за срещи, като идентифицира моделите в продуктивните дискусии в сравнение с отнемащите време отклонения.

Най-добрите функции на MeetGeek

Следете ефективността на срещите чрез изчерпателни анализи, които проследяват ангажираността на участниците, хода на дискусиите и моделите на вземане на решения.

Създавайте обобщения на срещите, специфични за ролята, които подчертават важната информация за различните членове на екипа.

Проследявайте тенденциите в общуването с клиентите по време на срещите, като използвате анализ на настроенията и моделиране на теми, за да идентифицирате често срещани проблеми и искания за функции.

Автоматизирайте разпространението на информация от срещите до съответните заинтересовани страни въз основа на теми за дискусия и споменати проекти.

Ограничения на MeetGeek

Функциите за анализ изискват последователна дългосрочна употреба.

Сложна настройка за персонализирани отчети

Ограничени възможности за ретроспективен анализ

Цени на MeetGeek

Безплатно

Pro: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: От 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на MeetGeek

G2: 4,6/5 (над 430 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MeetGeek

В едно ревю в G2 се чете:

Обичам факта, че мога да се концентрирам върху внимателното слушане на това, което казва клиентът, без да се налага да се притеснявам за воденето на бележки и записването на колкото се може повече информация, тъй като това вече се прави за мен. Много полезно е и да имаш кратко резюме на точките за последващи действия, така че да можеш да се върнеш към него, за да се увериш, че си отбелязал необходимите указания, когато се свържеш след края на срещата.

Обичам факта, че мога да се концентрирам върху внимателното слушане на това, което казва клиентът, без да се налага да се притеснявам за воденето на бележки и записването на колкото се може повече информация, тъй като това вече се прави за мен. Много полезно е и да имаш кратко резюме на точките за последващи действия, така че да можеш да се върнеш към него, за да се увериш, че си отбелязал необходимите указания, когато се свържеш след края на срещата.

🔍 Знаете ли, че... Google Meet има скрити изненади! Напишете „/pitchforks“ в чата и екраните на всички ще се изпълнят с малки емоджита на вили. Това е забавен начин да изразите (фалшиво) възмущение.

10. Fathom (Най-доброто за екипи, работещи с клиенти)

чрез Fathom

Fathom използва подход, фокусиран върху взаимоотношенията, за документиране на срещи. AI инструментът за срещи записва и организира взаимодействията с клиенти, което го прави ценен за консултантски фирми, агенции и екипи за успех на клиентите.

Помага за проследяване на развитието на взаимоотношенията във времето, като поддържа подробна история на взаимодействията. Екипите могат бързо да получат достъп до минали разговори и решения, без да се налага да претърсват безкрайни записи от срещи.

Разберете най-добрите функции

Създавайте изчерпателни времеви линии за взаимодействие с клиенти, които комбинират бележки от срещи, задачи за изпълнение и важни моменти в отношенията за по-добро управление на акаунтите.

Извличайте автоматично изискванията и обратната връзка на клиентите от разговорите, като запазвате контекста и нивата на приоритет за продуктовите екипи.

Създавайте карти за оценка на здравето на взаимоотношенията въз основа на взаимодействията по време на срещите, като помагате на екипите да идентифицират акаунти, които се нуждаят от допълнително внимание.

Проследявайте изпълнението на ангажиментите в множество срещи с клиенти, като автоматично свързвате обещанията с реалните резултати.

Разберете ограниченията

Основните функции на инструмента са фокусирани предимно върху взаимодействията с клиенти.

Предлага ограничени функции за вътрешни срещи.

Отнема време да се изградят значими данни за взаимоотношенията

Настройката на интеграцията изисква технически познания.

Цени на Fathom

Безплатно

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (4508+ отзива)

Capterra: 5/5 (630+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom

В едно ревю в G2 се чете:

Fathom е изключително лесен за използване, много удобен за потребителя и с много интуитивна платформа. Той е наш избор за водене на бележки по време на срещи, както на английски, така и на испански, и дори след преглед на бележките никога не се откриват грешки. Списъците със задачи, организираното водене на бележки и много лесната платформа направиха нашето преживяване с Fathom много приятно. Препоръчвам го на всички, които според мен биха могли да се възползват от него.

Fathom е изключително лесен за използване, много удобен за потребителя и с много интуитивна платформа. Той е нашето предпочитано средство за водене на бележки по време на срещи, както на английски, така и на испански, и дори след преглеждане на бележките никога не се откриват грешки. Списъците със задачи, организираното водене на бележки и много лесната платформа направиха нашето преживяване с Fathom много приятно. Препоръчвам го на всички, които според мен биха могли да се възползват от него.

🧠 Интересен факт: Леонардо да Винчи е попълнил над 7000 страници от бележници със скици, идеи и научни наблюдения. Той дори е писал с огледален шрифт, за да запази бележките си в тайна.

Спрете да си водите бележки, започнете да използвате ClickUp

Добрите срещи не свършват с края на разговора. Подходящата програма за AI записване на бележки поддържа всичко организирано, проследява задачите за действие и гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато. Претърсването на разпръснати бележки става нещо от миналото с ясни обобщения и транскрипции с възможност за търсене, които улесняват последващите действия.

ClickUp прави още една крачка напред. Освен AI-базирани бележки от срещи, той свързва разговорите с задачи, документи и екипни чатове – всичко на едно място. Всяка среща се превръща в продуктивна следваща стъпка, а не просто в поредния запис в календара ви.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅