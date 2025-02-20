Rally и Jira: коя е подходяща за вашия Agile екип?

Днес е денят за планиране на спринта и нещата вече започват трудно. Половината от екипа превключва между таблата, опитвайки се да намери актуализации. Някой повдига въпрос, който вече се обсъжда, а друга задача изглежда е изчезнала безследно.

Срещата се проточва и не можете да не се запитате: Наистина ли нашият Agile инструмент улеснява нещата или просто добавя към хаоса?

Намирането на подходящото Agile решение е мостът между екип, който работи безпроблемно по спринтове, и екип, който прекарва повече време в борба със системата, отколкото в създаването на страхотни продукти.

Във всички случаи двата най-големи конкурента – Rally и Jira – обещават да оптимизират Agile работните процеси. Те са тежести в Agile управлението на проекти, но използват различни подходи.

В тази публикация в блога ще обобщим функциите, за да улесним вашия избор. А в края ще представим решение, което извежда Agile сътрудничеството на още по-високо ниво. Подсказка: Започва с „клик“ и завършва с „нагоре“ 📈

Какво е Rally?

Rally, по-рано известен като CA Agile Central, е инструмент за управление на проекти, създаден да улесни гъвкавото разработване. Той е подходящ за организации от всякакъв размер и помага на екипите да планират, проследяват и управляват Agile проекти, като същевременно насърчава сътрудничеството, непрекъснатото усъвършенстване и успеха на проектите.

Сега част от Broadcom, този Agile инструмент централизира задачите, потребителските истории, спринтовете и забавените задачи в една платформа. Това улеснява фокусирането върху целите и предоставянето на стойност на клиентите.

Функции на Rally

Rally е създаден за големи предприятия, които се нуждаят от Agile за няколко екипа и портфейла. Но, за да бъдем точни, с какви функции разполага този Agile проект?

Нека да разгледаме. 👇

Ако сте софтуерен разработчик, тестер или продуктов мениджър, знаете колко е важно да реагирате бързо на обратната връзка. Ето тук инструментите за събиране на обратна връзка на Rally оптимизират процеса с интеграции в реално време като Flowdock и персонализирани анкети.

Освен това тестерите могат да регистрират дефекти директно от инструментите за тестване, заедно със скрийншотове и стъпки за възпроизвеждане. Функциите за отчитане на Rally също ви помагат да откривате повтарящи се проблеми във времето, което допълнително улеснява работните процеси.

🧠 Интересен факт: Agile = Повече💲! 60% от компаниите, които използват Agile, отбелязват ръст на приходите и печалбите си, защото адаптивността винаги носи пари!

Характеристика № 2: Ретроспективи на спринтовете

Sprint Retrospectives на Rally предоставя на Agile екипите всичко необходимо, за да размишляват, да се учат и да се усъвършенстват след всеки спринт. С подробни отчети и визуални показатели, като завършени потребителски истории и дефекти, откриването на тенденции става лесно.

Още по-добре, персонализираните табла подчертават ключови информации, като например диаграми за изразходване на ресурси, което помага на екипите да се фокусират върху областите, които се нуждаят от подобрение.

🔍 Знаете ли, че... Управлението на проекти датира още от древни времена! Великите пирамиди в Гиза, Египет, се считат за първия значителен пример за официална организация и управление на проекти. Това значително постижение е изисквало планиране, координация на усилията и успешно спазване на графиците на проекта.

Характеристика № 3: Планиране на капацитета

Инструментите за планиране на капацитета на Rally поддържат балансирано работното натоварване. Вече не е нужно да гадаете кой е претоварен и кой има възможност да поеме повече работа – Rally ви показва какво има за вършене от екипа ви в сравнение с действителния му капацитет, така че можете да разпределите задачите справедливо и да поддържате работата.

Когато трябва да разпределите работа, Rally ви помага да съпоставите задачите с подходящите хора въз основа на тяхната наличност и умения. С вградената функция за прогнозиране можете да използвате данни от миналото, за да предвидите бъдещите натоварвания, да планирате предварително и да зададете реалистични срокове, за да избегнете изненади в последния момент.

Цени на Rally

Персонализирани цени

Какво е Jira?

Jira е продукт на Atlassian и е инструмент за управление на проекти и проследяване на проблеми, който помага на Agile екипите да бъдат организирани и да работят по-ефективно. Това, което започна като инструмент за разработка на софтуер, сега се използва в различни индустрии за управление на проекти, проследяване на бъгове и оптимизиране на работните процеси.

Jira винаги е поддържал Agile ценности и рамки като Scrum и Kanban. Scrum екипите могат да използват спринтове, за да разделят работата на кратки, фокусирани цикли, докато Kanban екипите могат да визуализират напредъка с непрекъснат поток от задачи.

Тази платформа предлага и отлична сигурност и мащабируемост. Тя предлага разрешения на базата на роли, криптиране на данни и съответствие с индустриалните стандарти, което я прави надежден избор както за големи предприятия, така и за стартиращи компании.

Функции на Jira

Jira Project Management предлага множество функции, които позволяват на екипите да работят по план.

Ето по-подробна информация за това. 👇

Характеристика № 1: Персонализирани работни процеси

Jira ви помага да създадете работни процеси, съобразени с вашия екип. Инструментите за плъзгане и пускане ви позволяват да настройвате и променяте правила, тригери и условия, за да съответстват на работния процес на вашия екип.

Например, можете да автоматизирате преходите между задачите при промяна на статуса или да изпращате известия, когато дадена задача е блокирана.

Това гарантира по-гладко предаване на задачите и синхронизира всички участници. Предлага Scrum табла, Kanban табла и комбинация от двете. Ако не искате да започвате от нулата, можете да изберете от готовите Agile шаблони на Jira, за да започнете работа бързо.

Характеристика № 2: Разширено търсене с JQL

Разширената функция за търсене на Jira се захранва от Jira Query Language или JQL. В основата си JQL заявката се състои от полета, оператори и стойности. Да предположим, че искате да видите всички нерешени бъгове, присвоени на конкретен член на екипа. Вместо да филтрирате ръчно всичко, можете да въведете проста заявка като:

проект = „Вашият проект“ И изпълнител = „потребителско име“ И статус != „Завършен“ И тип = „Бъг“

И ето, Jira извежда всички бъгове, по които работи човекът и които все още не са решени. Освен това можете да комбинирате няколко условия, като използвате AND, OR и NOT, за да направите търсенето си толкова конкретно, колкото е необходимо.

Характеристика № 3: Проследяване на проблеми

Jira предлага структурирани таблици за записване и организиране на различни проблеми, като предоставя информация в реално време за статуса на задачите и решенията.

Още по-добре, той ви помага да организирате работата си с типове проблеми като бъгове, задачи или подзадачи, което го прави силна алтернатива на Rally. Можете също да използвате персонализирани полета, етикети и филтри, за да добавите подробности и контекст, което улеснява намирането и управлението на проблемите.

🤝 Напомняне: Освен прекаленото количество функции на различните платформи за управление на проекти, трябва да имате ясни отговори на следните въпроси: ✅ Ще расте ли този инструмент заедно с нас? Може ли да се справи с по-големи проекти, повече членове на екипа и развиващи се работни процеси? ✅ Съвместим ли е с това, което вече използваме, като Figma или Google Drive – интегрира ли се безпроблемно? ✅ Данните ни безопасни ли са? Предлага ли криптиране, контрол на достъпа и съответствие със стандартите за сигурност? ✅ Улеснява ли сътрудничеството? Могат ли екипите да коментират, споделят файлове и възлагат задачи без излишни усложнения? ✅ Има ли надеждна поддръжка – чат на живо, имейл или база от знания – когато нещата се объркат?

Цени на Jira

Безплатно завинаги: За 10 потребители

Стандартен: 7,53 долара на потребител/месец

Премиум: 13,53 долара на потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Rally и Jira: сравнение на функциите

Rally и Jira са два силни конкурента в областта на Agile управлението на проекти. Jira предлага персонализирани работни процеси, изгледи на времевата линия и проследяване на проблеми. В контраст с това, Rally разполага с отлични инструменти за визуализация, ретроспективи на спринтове и планиране на капацитета, съобразени с Agile работните процеси.

Сравнявайки ги една до друга, има няколко по-подробни характеристики👇

Функция Rally Jira Целева аудитория Предимно големи предприятия, които се нуждаят от обширни решения за управление на проекти по метода Agile. Универсален, подходящ за многобройни екипи от всякакъв размер, от малки стартиращи компании до големи предприятия. Agile поддръжка Силна поддръжка за методиките Scrum и Kanban , включително проследяване на agile метрики. Високо персонализируеми agile табла; поддържа Scrum, Kanban и хибридни методологии. Персонализиране Ограничени възможности за персонализиране Висока степен на персонализация с широк набор от достъпни плъгини и добавки Леснота на използване По-стръмна крива на обучение, което може да се окаже прекалено трудно за по-малките екипи. Удобен за ползване интерфейс, но сложността се увеличава с разширената персонализация. Опции за внедряване Предимно базиран в облака с някои хибридни опции Предлага опции за разгръщане в облак, хибридно и на място.

Нека разгледаме по-подробно някои от по-фините детайли на двата инструмента, за да направим избора ви още по-труден ⬇️

Характеристика № 1: Agile поддръжка

Rally е създаден за Agile екипи на корпоративно ниво. Той включва инструменти като Scrum и Kanban табла, както и усъвършенствани Agile показатели като производителност, ефективност на потока и предсказуемост на потока. Софтуерът Rally е идеален, ако управлявате мащабни Agile инициативи и се нуждаете от задълбочени познания за ефективността на екипа.

Jira, от друга страна, поддържа Scrum, Kanban и дори хибридни методологии, което го прави силна алтернатива на Rally. Той предлага и функции като подреждане на забавени задачи, точки за истории и подробни отчети като кумулативни диаграми на потока и контролни диаграми – полезни за екипи, които искат по-голям контрол над работните си процеси.

Победител🏆: Ако управлявате мащабна Agile операция с няколко екипа и се нуждаете от усъвършенствано Agile проследяване, Rally е правилният избор.

Но ако персонализацията е по-важна – особено за екипи, които комбинират Agile методологии – Jira ще ви свърши по-добра работа.

Характеристика № 2: Планиране на ресурсите и капацитета

Rally помага на екипите да балансират натоварването си, като съгласува бизнес приоритетите с наличния капацитет, така че никой да не се затрупва с задачи, с които не може да се справи. Всичко върви по план и екипите могат да постигнат планираните си цели без хаос в последния момент.

Jira, от друга страна, не улеснява толкова нещата. Тя не разполага с вградено усъвършенствано управление на ресурсите, така че екипите често трябва да комбинират инструменти на трети страни или да разчитат на електронни таблици. Това може да доведе до още по-голям хаос, тъй като става по-трудно да се види кой е на разположение и какво всъщност е изпълнимо.

🏆 Победител: Rally води с вградено планиране на капацитета, което улеснява екипите да балансират натоварването и да постигат целите си безпроблемно.

Характеристика № 3: Ценообразуване и мащабируемост

Rally е създаден за големи предприятия и предлага планове, които поддържат до 5000 потребители в един облачен инстанс. Въпреки това, няма да намерите страница с цени с ясни цифри – всичко е персонализирано според вашите нужди. Макар това да е подходящо за големи организации, които се нуждаят от персонализирани решения, не е идеално, ако просто искате да видите разходите предварително.

Jira, от друга страна, предлага безплатен план за малки екипи (до 10 потребители) и планове с абонаментна такса, започваща от 7,53 долара на потребител на месец. Независимо дали сте стартиращ или разрастващ се бизнес, можете да се разраствате със свое собствено темпо, без да се ангажирате с план на корпоративно ниво от самото начало.

🏆 Победител: Jira е по-добрият избор, ако искате решение, което да расте заедно с вас и не изисква обаждане до търговски представител, за да видите цените.

Rally и Jira в Reddit

Посетихме Reddit, за да сравним Rally и Jira и да се опитаме да разберем реалните преживявания на потребителите. Въпреки че няма конкретни дискусии, в които да се сравняват двете програми, прегледахме теми и форуми, за да съберем мнения от екипи, които използват и двата инструмента.

Започвайки с Jira, един потребител каза:

Можете да го използвате на всеки етап от Agile пътуването си. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, intake process и др., а плъгините са страхотни. Освен това е доста лесно да се научите на основите.

Друг потребител публикува различно мнение:

Jira не е от никаква полза за екип, който желае да бъде гъвкав в работата си по разработване на продукти или услуги. Jira започва като продукт за „проследяване на грешки“, като естествената му среда е в център за поддръжка, където проблемите се повдигат ad-hoc, но трябва да преминат през определен процес, а най-важният показател за качество е времето за реакция. Това изобщо не прилича на гъвкаво разработване на продукти или услуги. Също така изобщо не прилича на управление на проекти.

От друга страна, Rally има няколко ограничени, но точни отзива, като един потребител казва:

Имаме някои неотложни проблеми, които се опитваме да решим. Миналата година проведохме преглед на AoA и AC/Rally все още беше най-добрият вариант.

Друг потребител добави:

Rally предлага безплатен акаунт за организации с по-малко от 50 потребители. Той е леко ограничен (например, няма достъп до API), но може да ви свърши работа, ако вече сте свикнали с него.

Но някои хора бяха разочаровани от Rally, като казаха:

Той се разбиваше постоянно, така че имаше периоди, в които не можехме да актуализираме задачите или историите си. Като цяло, има много проблеми в потребителския интерфейс. Неща, които трябва да се показват веднага на потребителя, са скрити в подменюта и други подобни.

Тогава много потребители започват да търсят другаде, за да намерят решения, които да запълнят празнината, създадена от Rally и Jira.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Rally и Jira

Вижте, Rally и Jira имат много предимства. Но предизвикателствата, които те носят, често засенчват плюсовете. Тогава се нуждаете от пробив.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, се очертава като най-добрият начин да се сложи край на дебата. То съчетава перфектно гъвкавост, интуитивен интерфейс и надеждни функции. То комбинира възможностите на Rally на корпоративно ниво с обширните интеграции и опции за персонализиране на Jira.

И, честно казано, не ние го казваме. Чуйте го от Майк Мюлер от Stevens Advertising:

Той се използва от цялата ни агенция като инструмент за управление на всички наши проекти, графици на задачите и фактуриране. Той замени по-старата система и ни позволи да преминем към по-Agile поток на управление на проекти и помогна за подобряване на вътрешните комуникации.

Нека разберем какво отличава ClickUp! 💁

ClickUp е номер 1: Софтуер за управление на проекти

Agile екипите работят бързо. ClickUp Project Management им помага да работят още по-бързо. Той е създаден, за да поддържа Scrum, Kanban, хибридни работни процеси и множество agile шаблони, като съхранява всичко от планирането на спринтовете до поддържането на backlog на едно място.

Ускорете плановете и изпълнението на вашите проекти с ClickUp за управление на проекти.

Ето как функциите за управление на проекти на ClickUp позволяват на екипи като вашия да работят по-добре 👇

📌 Изберете от изгледи Kanban, Gantt, List или Calendar, за да съответстват на вашия работен процес. Без строги настройки – само това, което работи за вас.

📌 Таблата в реално време показват графики за изразходване, скорост и натоварване с един поглед – без да се налага да ровите в отчети.

📌 Задайте навременни тригери и оставете Задайте навременни тригери и оставете ClickUp Automations да се погрижи за актуализациите на статуса, задачите и дори напомнянията.

Опростете процеса на разработка на софтуер и подобрете сътрудничеството в екипа с ClickUp за софтуерни екипи.

Отидете още по-далеч с софтуерното решение на ClickUp, за да ускорите циклите на разработка и да доставите качествен софтуер навреме.

С инструментите за управление на версиите екипите могат да създават автоматизирани списъци за проверка на внедряването, така че всяка стъпка, от QA прегледите до активирането на функциите, да се изпълнява безпроблемно.

Например, един Agile екип, който работи по актуализация на приложение, може да използва ClickUp, за да планира работния процес на софтуера. Освен това, той може визуално да планира целите на спринта с пътни карти, да разпределя задачи с ясни зависимости и да проследява забавянията с ClickUp Board View.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за проследяване на грешки на ClickUp, за да регистрирате и наблюдавате грешки или бъгове по време на разработката на софтуера. С тази готова система за проследяване става по-лесно да оценявате и разрешавате проблемите своевременно.

ClickUp’s One Up #2: Agile поддръжка

Agile екипите включват непрекъснато усъвършенстване, итеративно развитие и бързи цикли на обратна връзка в своите процеси. И точно това предлага Agile Project Management на ClickUp.

Управлявайте продуктови пътни карти, забавени задачи, спринтове, UX дизайн и много други – всичко на едно място с ClickUp за Agile екипи.

Ето какво имаме предвид:

Задавайте спринт цели, проследявайте напредъка с пътни карти и подреждайте приоритетите с организиране на задачите чрез плъзгане и пускане.

Уверете се, че екипът ви е в крак с работата си благодарение на специалните папки за спринтове, управлението на забавените задачи, диаграмите за изразходване на ресурсите и проследяването на скоростта.

Споделяйте пътни карти на продуктите, позволявайте на заинтересованите страни да виждат напредъка чрез публични връзки и събирайте обратна връзка от клиентите чрез формуляри.

ClickUp Tasks

И всичко това става още по-опростено с ClickUp Tasks — където всеки спринт, забавено задание и приоритет остават организирани на едно централно място.

Използвайте ClickUp Tasks за изпълнение на спринтове, подреждане на забавени задачи и непрекъснато усъвършенстване.

В основата си ClickUp Tasks ви помага да:

Разделете епичните задачи на по-малки задачи, определете приоритети и преместете задачите от списъка с неизпълнени задачи в активни спринтове.

Назначавайте отговорници, задавайте крайни срокове и проследявайте напредъка с ясни статуси като „Забавено“, „В процес“ и „Завършено“.

Проследявайте ретроспективните действия с повтарящи се задачи и превърнете непрекъснатото усъвършенстване в част от работния процес.

⌛Спестете време: Избягвайте усилията да създавате работния процес от нулата, тъй като шаблоните за Agile управление на проекти на ClickUp ви позволяват да започнете работа бързо. Идеални за екипи, които не работят със софтуер и използват Kanban или Scrum, те помагат да се оптимизират заявките, да се приоритизират задачите и да се изпълняват спринтовете безпроблемно!

ClickUp One Up #3: Функции за отчитане

Отчитането никога не е било по-лесно отколкото с ClickUp Dashboards. Вместо да се борят с множество инструменти и таблици, Agile екипите получават висококачествена, в реално време информация за напредъка на проекта – всичко на едно място.

Превърнете проектите си в гъвкава платформа от данни, списъци, карти, диаграми и графики с ClickUp Dashboards.

Ето как:

С мощни аналитични инструменти следете диаграмите за изразходване и изчерпване, кумулативния поток и показателите за скорост, за да видите как се развиват спринтовете.

Лесно регистрирайте, категоризирайте и приоритизирайте докладите за грешки заедно със спринт задачите, за да поддържате екипите за разработка на правилния курс.

Ако дадена задача е в застой или работният процес се забавя, таблото за управление го показва ясно, за да може екипът да предприеме необходимите действия.

И има още. ClickUp позволява на екипите да персонализират таблата с джаджи, които показват ограниченията на текущата работа, времето на цикъла и дори разпределението на натоварването. Това означава, че всички (от разработчиците до заинтересованите страни) са на една и съща страница с точни и лесни за възприемане данни.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Изберете платформата, която прави всичко: ClickUp

Rally и Jira се конкурират добре в играта. Но когато става въпрос за сила, персонализация и мощността на Agile рамките, има само едно решение, което надминава всички останали.

ClickUp предлага стабилната функционалност и персонализация, от които се нуждае вашият Agile екип, и всичко това в една интуитивна платформа. Тя е проектирана да направи управлението на проекти безпроблемно и продуктивно, от табла в реално време и спринтове до интеграции с вашите съществуващи инструменти за разработка.

Готови ли сте да ускорите работния си процес? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅