10-те най-добри инструмента за визуална обратна връзка, които ще опростят обратната връзка през 2025 г.

Представете си следното: вашият дизайнер ви изпраща чернова на нова начална страница. Забелязвате няколко неща, които трябва да се променят – цветът на бутона не е подходящ, разстоянието изглежда странно, а изображението на банера не се откроява достатъчно.

Сега сте затънали в писането на дълги имейли, опитвайки се да опишете точно какво трябва да се поправи.

Тук визуалните инструменти за обратна връзка могат да ви бъдат от полза. От инструменти за проследяване на грешки до най-добрите инструменти за обратна връзка за уебсайтове, този софтуер помага на дизайнерите, разработчиците или проектните мениджъри да предоставят ясна и полезна обратна връзка с само няколко кликвания, което спестява време на всички.

В тази публикация в блога ще обсъдим основните функции и цени на най-добрите инструменти за визуална обратна връзка, за да ви помогнем да вземете решение.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратко обобщение на 10-те най-добри инструмента за визуална обратна връзка: ClickUp: Най-доброто решение за визуално управление на проекти и сътрудничество в екип Най-доброто решение за визуално управление на проекти и сътрудничество в екип MarkUp. io: Най-доброто решение за съвместна обратна връзка по отношение на цифрови активи Pastel: Най-добър за събиране на обратна връзка за уебсайтове Filestage: Най-доброто решение за опростени процеси на преглед и одобрение InVision: Най-доброто решение за интерактивно прототипиране и сътрудничество при дизайна Usersnap: Най-добър за обратна връзка от потребители и проследяване на грешки Ziflow: Най-доброто решение за ускоряване на циклите на творческа ревизия Hotjar: Най-добър за проследяване на анализи и информация за поведението на потребителите BugHerd: Най-добър за визуално проследяване на грешки и управление на задачи Frame. io: Най-доброто решение за сътрудничество и обратна връзка с видео в реално време

Инструментите за визуална обратна връзка позволяват на потребителите да посочат проблемите директно върху дизайна, екранната снимка, софтуера или уеб страницата. Вместо да разгадавате неясни описания като „Бутонът в горния десен ъгъл не работи“, получавате точни визуални указания, които елиминират догадките. Те преодоляват различията между потребителите и екипите, като правят сътрудничеството по-бързо и по-продуктивно.

Ето какво трябва да търсите, за да намерите този, който отговаря на вашите нужди:

🖌️ Леснота на използване: Потърсете прост и интуитивен интерфейс, който гарантира, че всеки може да се включи без да се налага дълго обучение.

⏱️ Сътрудничество в реално време: Добрият инструмент трябва да ви позволява да споделяте и да действате незабавно по предложенията, като по този начин се намаляват забавянията в процеса на вземане на решения.

🔗 Безпроблемна интеграция: Вашият инструмент за визуална обратна връзка трябва да предлага възможности за интеграция с друг софтуер, като платформи за управление на проекти, инструменти за дизайн и приложения за комуникация, за да гарантира гладкото протичане на проекта или графичния дизайн.

📊 Надеждна аналитика: Подробни данни като топлинни карти, тенденции в коментарите и поведение на потребителите могат да ви помогнат бързо да превърнете обратната връзка в практически подобрения.

🔒 Силна защита на данните: Обратната връзка често съдържа чувствителна информация. Дайте предимство на инструменти, които защитават данните на потребителите и спазват правилата за поверителност.

Нека да видим 10-те най-добри инструмента за визуална обратна връзка, с които можете да комуникирате обратната връзка ясно.

1. ClickUp (Най-доброто за визуално управление на проекти и сътрудничество в екип)

Управлявайте дизайнерските задачи и обратната връзка директно с ClickUp за дизайнерски екипи

Изпращате дълго съобщение, в което обяснявате необходимите промени, но членът на екипа ви се обърква и задава допълнителни въпроси. Сега правите екранни снимки, опитвате се да изясните нещата и преди да се усетите, цикълът на обратна връзка се е удължил с дни.

С ClickUp ще спестите времето за размяна на съобщения. Това е универсалното приложение за работа, което съчетава управление на проекти, визуална комуникация и управление на задачи в една платформа.

ClickUp за дизайнерски екипи ви помага да обменяте идеи, да споделяте макети и да получавате незабавна обратна връзка. ClickUp предлага разнообразни функции, които подпомагат ефективното събиране на обратна връзка от клиенти и управлението на дизайнерски проекти.

Започнете с разпределяне на задачи за различни проекти за дизайн или творческо сътрудничество, като използвате ClickUp Tasks. Щом макетът е готов, дизайнерите могат да прикачат файлове, за да получат обратна връзка.

Чрез функциите „Присвояване на коментари“ и „@споменавания“ членовете на екипа могат да оставят обратна връзка директно върху файловете с дизайна, което прави процеса на обратна връзка бърз и безпроблемен.

Добавяйте лесно коментари към дизайнерски проекти с помощта на ClickUp Comments и @mentions

За по-ефективна обратна връзка използвайте функцията за проверка на ClickUp. Тя ви помага да добавяте коментари директно към изображения, видеоклипове и PDF файлове. Отворете прикачения файл от раздела с дейности на задачата, изберете „Добави коментар“ в горния десен ъгъл и споделете обратната си връзка. Можете да присвоите коментарите на членове на екипа, за да гарантирате отчетността.

Добавяйте бележки към видеоклипове, изображения и PDF файлове с помощта на функцията за проверка на ClickUp

А най-хубавото? Можете да визуализирате идеи, да планирате стратегии и да събирате обратна връзка от екипа в реално време с интерактивните бели дъски на ClickUp. Кликнете върху конкретни елементи на белия дъска, за да възложите задачи на членовете на екипа си. Освен това, тя ви позволява да вграждате задачи и документи директно, за да можете да предоставяте контекстуална обратна връзка.

Визуализирайте идеи и сътрудничество по дизайнерски задачи в реално време с ClickUp Whiteboards

Можете също да използвате ClickUp Brain в Whiteboards, за да генерирате AI изображения и да споделяте визуални референции.

Създавайте AI изображения с ClickUp Brain, за да споделяте референции за изображения

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има стръмна крива на обучение поради широкия спектър от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член.

Оценки и рецензии в ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Споделянето на информация и сътрудничеството са станали много лесни, сега, когато всички екипи работят дистанционно. Лесно е да споделяте актуализации по проектите и да давате обратна връзка на членовете на екипа. Можем да проследяваме задачите и проектите в различните екипи и да предоставяме актуализации в реално време.

Научете как можете да използвате ClickUp Clips, за да споделяте подробна обратна връзка!👇

2. MarkUp. io (Най-доброто за съвместна обратна връзка по отношение на цифрови активи)

MarkUp. io е платформа за визуални коментари, която позволява сътрудничество в реално време на живи уебсайтове и изображения. Тя поддържа анотиране на 30 типа файлове, включително уебсайтове, изображения, PDF файлове и видеоклипове, което опростява процеса на обратна връзка за дизайнери, разработчици и маркетингови екипи.

Можете да въведете URL адрес, да качите съдържание или да плъзнете и пуснете файлове, за да добавите коментари. MarkUp.io предлага и разширение за Chrome, с което можете да добавяте бележки към уеб страници в Google Chrome.

Най-добрите функции на MarkUp.io

Поканете неограничен брой сътрудници, които могат да се присъединят като членове на екипа или гости, без да се изисква регистрация.

Оставяйте контекстуални коментари директно върху съдържанието чрез теми и @споменавания.

Филтрирайте или търсете коментари, за да намерите подходяща обратна връзка, което улеснява разрешаването на конкретни проблеми.

Ограничения на MarkUp.io

Потребителите са съобщили за случаи на бавно зареждане и липса на реакция, което може да наруши процеса на обратна връзка.

Някои потребители изразиха недоволство от липсата на поддръжка на Markup.io за .fig файлове от Figma.

Цени на MarkUp.io

Безплатно

Pro: 79 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MarkUp.io

G2: 4,8/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MarkUp.io?

Леснота на използване за предоставяне на обратна връзка за качеството на творчески проекти. Анотациите и заснемането на екрана/страницата са страхотни, а техническите данни са полезни. Мулти-потребителската среда е приятна. Харесва ми, че настройката е самообслужваща и няма дълъг процес на продажба. Данните са заключени в платформата и не могат да бъдат експортирани.

3. Pastel (Най-подходящ за събиране на обратна връзка за уебсайтове)

чрез Pastel

Pastel е инструмент за визуална обратна връзка, създаден да улесни процеса на преглед и одобрение за маркетинговите екипи, които работят с активни уебсайтове. Можете да превърнете всеки уебсайт в активно платно и да оставяте коментари директно върху цифровите ресурси.

Pastel ви позволява също да прикачите всеки коментар към конкретен елемент, който може да записва информация като резолюция на екрана и тип браузър, за да завършите ревизиите на уебсайта. С Pastel можете дори да спрете коментарите и да контролирате кога искате да получавате обратна връзка.

Най-добрите функции на Pastel

Коментирайте директно на живи уебсайтове от всяко устройство, за да предоставяте визуална обратна връзка в реално време.

Интегрирайте задачите безпроблемно, като автоматично създавате билети в инструменти като Trello и Asana.

Добавяйте етикети, като „грешка“ или „в процес на разработка“, към коментарите, за да организирате и проследявате обратната връзка ефективно.

Ограничения на Pastel

Цената на Pastel може да се счита за висока в сравнение с предлаганите функции, особено за потребители, които не използват платформата интензивно.

В началото интерфейсът може да бъде объркващ.

Цени на Pastel

Безплатно

Solo: 35 $/месец

Studio: 119 $/месец

Enterprise: 450 $/месец

Оценки и рецензии за Pastel:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pastel?

Pastel е чудесен инструмент, добре проектиран и с красив минималистичен потребителски интерфейс. Цената му беше висока за това, което предлагаше, и в крайна сметка не го използвахме толкова често.

💡Съвет от професионалист: Използвайте „слоест“ подход за обратна връзка, при който различните членове на екипа добавят обратна връзка на слоеве или етапи, а не наведнъж. Този метод позволява по-добро фокусиране върху конкретни аспекти на дизайна или проекта, което води до по-целенасочени и приложими идеи.

4. Filestage (Най-доброто за опростени процеси на преглед и одобрение)

чрез Filestage

Filestage е онлайн платформа за проверка, която ви позволява да добавяте коментари към документи, изображения, видеоклипове, уебсайтове и аудио файлове с едно докосване. Можете да маркирате колегите си за по-голяма яснота и да прикачвате файлове към коментарите, за да споделяте референции.

Filestage включва и надежден контрол на версиите, който позволява на потребителите да сравняват няколко версии на един файл едновременно. Той автоматично подчертава промените в новата версия. След като собствениците на проекта дадат обратна връзка, можете да промените статуса на зелен, за да одобрите промените, или на оранжев, за да поискате допълнителни промени.

Най-добрите функции на Filestage

Възможност за добавяне на прецизни коментари и бележки с времева маркировка директно върху визуалното съдържание, като се гарантира, че всяка обратна връзка е контекстуална и свързана с конкретни части от файла.

Задайте многоетапни процеси на одобрение, при които файловете се преглеждат в определена последователност, като по този начин се гарантира, че заинтересованите страни могат да одобряват или отхвърлят съдържанието на етапи.

Качете няколко версии на един файл и ги сравнете визуално, което улеснява проследяването на ревизиите и управлението на промените.

Изпращайте известия в реално време за обратна връзка, актуализации и промени в статуса на одобрение, като по този начин гарантирате, че екипите са синхронизирани и не се пропускат важни срокове.

Поддържайте широка гама от файлови типове, включително видеоклипове, изображения, документи, уебсайтове, интерактивен HTML и аудио файлове, което го прави универсален за различни проектни нужди.

Ограничения на Filestage

Filestage не поддържа директно редактиране на файлове.

Цени на Filestage

Безплатно

Основен: 129 $/месец

Професионална версия: 369 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Filestage

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Filestage?

Това, което ми харесва особено в Filestage. io, е възможността да оставям коментари директно на конкретни места във видеоклиповете. Това значително опростява процеса на редактиране, тъй като мога да работя стъпка по стъпка от едно място до друго като редактор, без да губя нишката. Визуалното подчертаване на маркираните места гарантира, че нито един коментар няма да бъде пропуснат. Нашите клиенти, които не са работили с платформата преди, в началото я намират за объркваща и имат затруднения с навигацията в функциите.

5. Miro (Най-доброто за интерактивно прототипиране и сътрудничество при дизайна)

чрез Miro

Miro е инструмент за визуално сътрудничество и мозъчна атака, който оптимизира процеса на проектиране за екипите. Можете да използвате платното на Miro, за да създавате дизайнерски брифинги, да генерирате прототипи и да ги споделяте с клиенти или членове на екипа за обратна връзка. Инструментът ви позволява също да споделяте записани видео или аудио отзиви, които всеки може да възпроизведе на таблото на Miro. Искате незабавен отзив? Започнете живо обаждане на платното. Освен това можете да създавате визуални бележки и да премествате съдържание от таблото в бележките, за да споделяте подробни отзиви за дизайна.

Най-добрите функции на Miro

Превърнете идеите в структурирани текстови документи

Получавайте ясна обратна връзка чрез гласуване с точки, анкети и инструменти за оценка.

Добавяйте лепящи се бележки на бялата дъска, за да споделяте идеи или обратна връзка.

Интегрирайте с Jira или други инструменти за управление на проекти, за да превърнете обратната връзка в задачи.

Ограничения на Miro

Използваните са повдигнали проблеми с производителността и бавното зареждане

Системата за версии на платформата може да не отразява винаги най-новите промени, което води до объркване и потенциални грешки в процеса на проектиране.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 $/месец

Бизнес: 16 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 5700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Miro?

Аз използвам Miro за организиране на информация, свързана с даден проект. Снимки на екрана, връзки, диаграми, конкурентни подробности, графици – всичко се съхранява в ОГРОМНА табло Miro, където лесно мога да намеря това, от което се нуждая, и ефективно да го споделя с другите.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като ви предоставя контекста на един клик разстояние.

6. Usersnap (Най-добър за обратна връзка от потребители и проследяване на грешки)

чрез Usersnap

Usersnap е инструмент за обратна връзка за уебсайтове, който помага да се събира пряка обратна връзка от потребителите под формата на екранни снимки, анотации и екранни записи – без да са необходими допълнителни лицензи или сложно обучение.

Вградете джаджата за обратна връзка на Usersnap във вашия уебсайт или уеб приложение, която позволява на потребителите да правят екранни снимки или записи и да споделят проблеми без усилие. Тя помага за създаването на гъвкава и ефективна обратна връзка за тестване на продукти, валидиране на функции и проследяване на проблеми.

Най-добрите функции на Usersnap

Събирайте визуална обратна връзка директно в браузъра, включително коментирани екранни снимки или екранни записи.

Създавайте и стартирайте анкети с условни въпроси, за да изчислите нетния коефициент на препоръчалите и да получите подробна аналитика за поведението на потребителите.

Провеждайте тестове на различни браузъри, като заснемате и сравнявате екранни снимки, за да гарантирате еднообразно потребителско преживяване на различни платформи.

Насладете се на гъвкавостта и мащабируемостта на платформата, базирана на облак, без разходи за поддръжка.

Ограничения на Usersnap

Някои потребители смятат, че първоначалната настройка и персонализиране на бутоните и джаджите за обратна връзка са малко сложни.

Цените на Usersnap могат да бъдат високи за по-малки екипи или стартиращи компании, като по-разширените функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Usersnap

Стартово ниво : 51,19 $/месец (49 €/месец)

Растеж: 113,87 $/месец (109 €/месец)

Професионална версия: 207,89 $/месец (199 €/месец)

Премиум: 406,38 $/месец (389 €/месец)

Оценки и рецензии на Usersnap

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Usersnap?

Вградените в приложението джаджи на Usersnap са отличен начин да събирате обратна връзка и съобщения от вашите потребители. Интеграцията със Slack също е много полезна, тъй като ви позволява да получавате незабавно съобщения за грешки и друга обратна връзка.

7. Ziflow (Най-доброто за ускорени цикли на творчески преглед)

чрез Ziflow

Ziflow опростява процесите на обратна връзка и одобрение за творческите екипи, като позволява точно маркиране с точност на ниво кадър и пиксел. Той предлага богати инструменти за анотиране, автоматизирани работни потоци и интеграция с множество творчески приложения, всичко това в сигурна среда.

Ziflow предлага режим „едно до друго“ за ръчно сравняване или режим „пиксел по пиксел“, за да подчертаете разликите между версиите с персонализирани цветови опции. Можете също да използвате различни форми за анотиране, включително квадрат, кръг, стрелка, линия, рисуване на ръка и избор на текст, за да предоставите подробна обратна връзка.

Най-добрите функции на Ziflow

Добавяйте бележки към видеоклипове с прецизни коментари с времеви код за по-лесно сътрудничество и преглед на видеосъдържанието.

Направете коментарите си частни или видими само за избрани рецензенти на определени етапи, като гарантирате конфиденциалност.

Позволете на мениджърите да качват нови версии и да поддържат контрол върху версиите през целия процес на преглед.

Свържете се с услуги за съхранение в облак като Dropbox и Google Drive и настройте автоматизация на работния процес, за да улесните процеса на преглед.

Ограничения на Ziflow

Потребителите получават многобройни известия по имейл, което може да стане прекалено обременяващо.

Процесът на настройка на Ziflow може да бъде предизвикателен, особено за тези, които не са толкова запознати с технологиите.

Цени на Ziflow

Безплатно

Стандартен : 249 $/месец

Pro: 399 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ziflow

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Ziflow?

Създаването на бележки, добавянето на коментари, маркирането на колеги и качването/преглеждането на доказателства е безпроблемно и безценно. Много рядко срещам проблеми с дисплея при качването на файлове за печат или PPT файлове. Понякога файловете за печат се показват с надпечатване или PPT файловете не се качват изцяло, ако имате вградени шрифтове.

8. Hotjar (Най-добър за анализ и прозрения за поведението на потребителите)

чрез Hotjar

Hotjar ви помага да визуализирате в реално време активността на потребителите на вашия уебсайт с помощта на топлинни карти. Той показва къде потребителите кликват, превъртат или се движат на вашия уебсайт, за да можете да подобрите потребителското преживяване. За разлика от традиционните платформи за анализ, които проследяват само количествени данни, Hotjar се впуска по-дълбоко, като улавя „защо“ зад действията на потребителите чрез Rage Clicks Maps.

Чрез комбинацията от топлинни карти, записи на сесии, проучвания и обратна връзка от потребителите, Hotjar ви помага да анализирате моделите на ангажираност на потребителите.

Най-добрите функции на Hotjar

Събирайте мненията на потребителите в реално време чрез лесен за интегриране уиджет за обратна връзка и събирайте информация, докато потребителите взаимодействат с конкретни елементи на вашия сайт.

Гледайте записи на сесии в реално време, за да откриете модели на поведение, да идентифицирате точките на триене, които причиняват неудовлетвореност у потребителите, и да разрешите проблемите.

Бързо стартирайте анкети, за да съберете обратна връзка от клиентите, като се уверите, че разбирате мислите, които стоят зад действията им.

Ограничения на Hotjar

Записът на сесията може да се зарежда бавно.

Може да бъде трудно да персонализирате изгледа на таблото

Цени на Hotjar

Основно: Безплатно

Плюс: 39 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Цена: 213 $/месец

Оценки и рецензии на Hotjar

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (530+ отзива)

Какво казват потребителите в реално време за Hotjar?

Hotjar е изключително интуитивен и предлага ценни топлинни карти, записи на сесии и инструменти за обратна връзка, които ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите и да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Понякога записите на сесиите се зареждат бавно.

9. BugHerd (Най-доброто за визуално проследяване на грешки и управление на задачи)

чрез Bugherd

BugHerd е специализиран в визуалната обратна връзка и проследяването на грешки при разработката на уебсайтове. Той е популярен сред уеб разработчиците и дизайнерите, които търсят ефективни начини за събиране на обратна връзка, особено контекстуална обратна връзка за уебсайтове от хора без технически познания.

Клиентите могат лесно да поставят отметка, за да добавят коментари, като достъпят линка на проекта, без да се налага да влизат в профила си или да създават такъв. Инструментът автоматично заснема екрана, за да добави технически подробности и да предостави по-точна обратна връзка. Освен това коментарите се създават автоматично като задачи на Kanban табло за лесно проследяване.

Най-добрите функции на BugHerd

Интегрирайте с LambdaTest за безпроблемно отчитане на грешки.

Събирайте и организирайте обратна връзка за различни творчески ресурси с помощта на инструмента за проверка

Събирайте публична обратна връзка, като дадете възможност на посетителите на уебсайта да споделят мнения по конкретни проблеми, като например неработещи линкове или грешки в страниците.

Ограничения на BugHerd

Не предлага опции за филтриране на обратната връзка.

Цени на BugHerd

Стандартен план: 49 $/месец за 5 членове

Studio: 79 $/месец за 10 членове

Премиум: 149 $/месец за 25 членове

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на BugHerd

G2: 4,8/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за BugHerd?

Bugherd улеснява въвеждането на голям обем редакции на уебсайтове и като проектен мениджър преодолява разликата между изискванията на клиентите и езика на разработчиците. Има няколко проблема с екранните снимки, които не се правят при бързо добавяне на масови редакции, и често пинът се поставя на грешно място, когато задачата бъде подадена. Освен това разширението понякога се разваля, така че трябва да деинсталирате и инсталирате отново програмата, което е досадно.

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за продуктови дизайни

10. Frame. io (Най-доброто за сътрудничество и обратна връзка с видео в реално време)

Придобита от Adobe, Frame. io е популярен инструмент за управление на работния процес при дизайна, който улеснява добавянето на обратна връзка към видеокадри. Членовете на екипа могат да добавят коментари, да качват референтни изображения и видеоклипове и да използват емоджита, за да оптимизират процеса на производство на видеоклипове.

Frame. io позволява също така преглед на цял екран, мащабиране и контрол на възпроизвеждането за по-задълбочен процес на преглед. Можете да групирате ресурси, да назначите конкретни рецензенти и да уведомите хората, за да получите бърза обратна връзка.

Най-добрите функции на Frame.io

Добавяйте коментари в контекста и правете бележки на екрана с Frame.io за по-ефективна обратна връзка.

Организирайте прегледите, като автоматично подреждате версиите на активите и позволявате сравнения един до друг, за да проследявате напредъка.

Управлявайте обратната връзка безпроблемно, като отговаряте на коментарите директно в приложенията на Creative Cloud, интегрирани с Frame. io.

Защитете активите си с разширени функции като SSO/2FA, Storage Connect и прецизни разрешения за качване/изтегляне, достъп само за коментари или само за преглед.

Ограничения на Frame.io

Някои потребители са съобщили за затруднения с достъпа и коментирането на видеоклипове от страна на клиенти, особено когато от клиентите се изисква да създадат акаунти.

Има ограничени възможности за съхранение и липсват опции за масово експортиране, което може да бъде ограничаващо за по-големи проекти.

Цени на Frame.io

Безплатно

Pro: 15 $/месец на член

Екип: 25 $/месец на член

Enterprise: Персонализирано ценообразуване (за няколко екипа)

Оценки и рецензии за Frame.io

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Frame.io?

Frame. io ни помогна да консолидираме бележките, да получаваме точна обратна връзка и да бъдем по-организирани. Интерфейсът е толкова прост, че отнема само няколко секунди да го обясните на хора, които не са запознати с него. Приложението Transfer улеснява и ускорява качването и изтеглянето на файлове. Използвам го всеки ден! Бих искал да има начин да създавам преки пътища към проекти, подобно на Finder/File Explorer, където можете да закачите текущите си проекти.

Подобрете сътрудничеството чрез функциите за визуална обратна връзка на ClickUp

Изборът на подходящия инструмент за визуална обратна връзка може да направи разликата между хаотичен работен процес и безпроблемно сътрудничество. Именно тук ClickUp блести.

С ClickUp можете да добавяте бележки към изображения, PDF файлове и видеоклипове и да споделяте обратна връзка в реално време без никакви затруднения. Освен това, неговият лесен за използване интерфейс гарантира, че всеки, от клиенти до членове на екипа, може да предостави ясна и полезна информация – идеално за съвременните екипи.

А най-хубавото? ClickUp не само оптимизира обратната връзка, но и ускорява целия ви работен процес, като комбинира управление на задачи, инструменти за обратна връзка и функции за сътрудничество в една платформа.

Готови ли сте да пренесете обратната връзка на следващото ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата!