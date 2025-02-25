10-те най-добри софтуера за комуникация в търговията на дребно през 2025 г.

Представете си следното: е натоварена събота сутрин във вашия магазин. Вашият екип тича наоколо, опитвайки се да отговори на запитвания на клиенти, да попълни рафтовете и да обработи поръчките, като същевременно следи часовника за смяната на смени.

Сега един от вашите търговски сътрудници забелязва проблем с инвентарната система. Вместо да търси мениджър или да му се обади, той изпраща кратко съобщение чрез софтуера за комуникация в търговията на дребно. Проблемът се решава за минути и екипът ви може да продължи да работи без загуба на време.

Подходящата платформа за комуникация в търговията на дребно може да донесе тази ефективност във вашите операции. Но с толкова много налични инструменти, които да ви помогнат да постигнете целите си за комуникация в екипа, изборът на подходящия може да се окаже труден.

В този блог са представени 10-те най-добри софтуера за комуникация в търговията на дребно, като са подчертани техните отличителни характеристики, специфични за търговията на дребно примери за употреба и ограничения, за да можете да намерите най-подходящия за вашия бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратко 60-секундно представяне на 10-те най-добри софтуерни инструмента за комуникация в търговията на дребно, които са налични днес и които подобряват екипната работа и улесняват операциите: ClickUp (Най-добър за управление на проекти и сътрудничество в търговията на дребно) Zipline (най-добър за комуникация в екипа на търговията на дребно и изпълнение на задачи) BookKeeper (Най-добър за счетоводство и финансово управление в търговията на дребно) YOOBIC (Най-добър за ангажираност на служителите на първа линия и управление на задачите в търговията на дребно) Blink (Най-добър за комуникация в реално време в динамична търговска среда) Staffbase (Най-добър за вътрешна комуникация в големи търговски вериги) Zinc (Най-добър за комуникация между експерти по различни теми в областта на търговията на дребно) Slack (най-подходящ за комуникация в екипи в търговията на дребно с големи интеграции) Opterus (Най-добър за цялостно управление на задачите и комуникацията в търговията на дребно) SellPro (най-добър за обучение и ангажираност на служителите в търговията на дребно)

Какво да търсите в софтуера за комуникация в търговията на дребно?

В търговията на дребно комуникацията може да определи качеството на клиентското преживяване. Помислете за това. Вашите клиенти очакват бързо, точно и персонализирано обслужване, независимо дали пазаруват онлайн, обаждат се на клиентската поддръжка или влизат в магазина ви. Всяко недоразумение, независимо дали става въпрос за липса на продукт на склад, неприлагане на промоция или забавяне в отговора на запитване, създава напрежение.

Но ефективната комуникация не се случва случайно. Тя изисква подходящи инструменти, които да гарантират безпроблемния обмен на информация между екипи, отдели и клиенти. Но какво точно прави един комуникационен инструмент подходящ избор за търговията на дребно?

Нека разгледаме основните функции:

Инструменти за комуникация между служителите : Изберете софтуер, който поддържа двупосочна комуникация, позволяващ актуализации в реално време, възлагане на задачи и споделяне на обратна връзка за служителите в търговията на дребно.

Мобилна достъпност : Уверете се, че платформата е подходяща за мобилни устройства, което позволява на сътрудниците да останат свързани, докато са в движение, особено в динамични търговски среди.

Интеграция с системи за търговия на дребно : Търсете решения, които се интегрират безпроблемно със съществуващите системи, като POS, управление на запасите и CRM, за безпроблемна работа.

Излъчване и целеви съобщения : Изберете софтуер, който позволява както обяви за целия магазин, така и персонализирани съобщения за ефективно разпространение на информация.

Функции за ангажираност : Инструменти като социално сътрудничество, виртуални събития и геймификация могат да повишат морала на екипа и да подобрят ангажираността.

Сигурност и съответствие : Дайте приоритет на платформи с надеждни функции за сигурност на данните, за да защитите информацията за клиентите и оперативната информация.

Анализи и прозрения: Комплексните инструменти за отчитане, които проследяват ефективността на комуникацията и оперативните резултати, са от решаващо значение за вземането на решения, основани на данни.

💡Съвет от професионалист: Изберете универсален комуникационен инструмент, който да расте заедно с вашия бизнес. Започнете с основни функции като съобщения в реално време и управление на задачи, но се уверете, че той предлага мащабируеми опции като интеграции и разширени анализи, за да подкрепи бъдещото разрастване на вашия бизнес в търговията на дребно.

10-те най-добри софтуера за комуникация в търговията на дребно

Независимо дали управлявате екипи в магазини, координирате работата на няколко местоположения или съгласувате ежедневните операции с корпоративните цели, наличието на инструмент от ново поколение е от съществено значение за гладкото протичане на работните процеси и по-доброто клиентско преживяване.

Нека разгледаме 10-те най-добри софтуера за комуникация в търговията на дребно.

1. ClickUp (Най-добър за управление на проекти и сътрудничество в търговията на дребно)

ClickUp е приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип в една мощна платформа. Можете да го използвате, за да улесните процеса на откриване на магазини, да координирате стратегиите за търговия и да осигурите безпроблемна комуникация в екипа на различни места.

ClickUp Chat

Мениджърите на магазини използват ClickUp Chat, за да се свързват незабавно с екипите си по време на важни моменти (като реновиране на магазина или пускане на нов продукт), като по този начин гарантират, че всички са информирани и проблемите се решават на място.

Общувайте с екипа си, дръжте прикачените файлове под ръка и възлагайте задачи от ClickUp Chat.

Продавачите го използват, за да проверят бързо състоянието на запасите в отдела за управление на запасите, като по този начин дават бързи отговори на клиентите и подобряват преживяването в магазина.

ClickUp Clips

ClickUp Clips улеснява обучението и комуникацията. Мениджърите могат да записват уроци по всякакви теми – от POS системи до управление на запасите, като позволяват на персонала да учи в свое собствено темпо.

Когато има ново оформление на магазина или актуализация на стоките, екипите могат да споделят визуални материали и да получават обратна връзка по-бързо, използвайки този инструмент за визуално сътрудничество, като по този начин се гарантира последователност на марката във всички аспекти.

Записвайте и споделяйте вашите идеи визуално и ефективно с ClickUp Clips.

ClickUp Collaboration Detection

За да поддържате синхрон, вашият екип може да използва ClickUp Collaboration Detection. То показва кога някой друг редактира или разглежда задачи, като насърчава ненатрапчива съвместна комуникация — идеално за екипи, работещи по маркетингови кампании.

Вижте кой си сътрудничи с вас в реално време, като използвате ClickUp Collaboration Detection.

📮ClickUp Insight: Почти 42% от специалистите с познания предпочитат електронната поща за комуникация в екипа. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани колеги, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща вашите имейли в изпълними задачи за секунди!

ClickUp Views

ClickUp Views предоставя добър обзор на всеки отдел. Управлението на задачите става лесно с персонализирани опции, които помагат на търговците на дребно и мениджърите да определят приоритетите и да поддържат гладкото функциониране на всичко.

Изгледът „Списък“ е идеален за проследяване на запасите и ежедневните задачи, докато изгледът „Календар“ организира събитията и промоциите в магазина с помощта на споделен календар.

Добавете задачите си в няколко списъка с помощта на ClickUp Views.

Функцията „ClickUp Assign Comments“ гарантира, че важните указания (например попълване на запасите от определени артикули или актуализиране на промоционалните дисплеи) се съобщават и проследяват в рамките на задачата.

Можете да следите напредъка и да потвърждавате завършването, като добавяте коментари, което намалява вероятността от недоразумения на работното място.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте всички важни документи за търговията на дребно, като планове за реновиране, SOP или подробности за продуктите, с ClickUp Docs.

Създавайте и възлагайте задачи с персонализирани статуси, които отразяват конкретните етапи на проектите в търговията на дребно, като по този начин подобрявате прозрачността и ефективността на работния процес.

Интегрирайте ги със съществуващите системи за търговия на дребно, като CRM и инструменти за управление на запасите, за да осигурите единна оперативна визия.

Начертайте плановете на магазините или сътрудничете визуално по маркетингови идеи, което улеснява ориентирането на стратегиите и по-бързото изпълнение на задачите с ClickUp Whiteboards.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се почувстват претоварени от богатите функции, което изисква време за адаптиране и пълна интеграция на платформата в съществуващите работни процеси.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Дженифър Уайт, мениджър „Огнестрелни оръжия“ в Bridgeport Equipment & Tool, споделя опита си с използването на ClickUp.

В нашия отдел работим по няколко проекта едновременно и аз мога да разделям работата, така че всяка отделна задача да се отчита в собственото си пространство. Ръководя екип от 4 души и ClickUp ми помага да делегирам работата и да виждам кой работи по коя задача, което ми позволява да разпределям работата равномерно. Въвеждането на крайни срокове за всяка задача ни помага да се придържаме към графика.

В нашия отдел работим по няколко проекта едновременно и аз мога да разделям работата, така че всяка отделна задача да се отчита в собственото си пространство. Ръководя екип от 4 души и ClickUp ми помага да делегирам работата и да виждам кой работи по коя задача, което ми позволява да разпределям работата равномерно. Въвеждането на крайни срокове за всяка задача ни помага да се придържаме към графика.

🧠 Интересен факт: Много от първите семейни магазини в САЩ бяха универсални магазини или аптеки, които продаваха всичко – от хранителни стоки и тъкани до играчки и инструменти.

2. Zipline (Най-добър за комуникация в екипа на търговията на дребно и изпълнение на задачи)

чрез Zipline

Zipline е създаден специално за екипи в търговията на дребно, като улеснява координацията между централата и служителите на първа линия. Това е добър вариант за магазини, които искат да опростят управлението на задачите, вътрешната комуникация и ежедневните операции.

Независимо дали стартирате нови промоции или следите сезонните кампании, Zipline поддържа персонала в търговията на дребно свързан, информиран и готов да предостави изключително клиентско преживяване.

Най-добрите функции на Zipline

Разпределяйте и проследявайте задачи с крайни срокове, съобразени с конкретни сценарии в търговията на дребно, като сезонни кампании или пренареждане на запасите, с помощта на управлението на задачи.

Обединете съобщения, обяви и актуализации на едно място, като намалите недоразуменията благодарение на централизираната комуникация.

Дайте възможност на служителите в магазина да имат достъп до задачи и актуализации, докато са в движение, чрез мобилен достъп.

Получавайте отчети и анализи за изпълнението на задачите и комуникационното взаимодействие, за да получите оперативна информация.

Ограничения на Zipline

Потребителите споменават, че новите членове на екипа, които не са запознати с задачно-ориентираните системи, се нуждаят от период на обучение.

Изготвянето на отчети може да бъде досадно, особено отчетите за оценка.

Възможно е да срещнете технически проблеми, които екипът за поддръжка ще разреши незабавно.

Цени на Zipline

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zipline

G2 : 4,8/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... Първият продукт, чийто баркод е бил сканиран, е бил пакетче дъвки Wrigley's през 1974 г.

3. BookKeeper (Най-добър за счетоводство и финансово управление в търговията на дребно)

чрез BookKeeper

Имали ли сте някога усещането, че управлението на финансите е по-сложно от управлението на вашия магазин за търговия на дребно? BookKeeper опростява финансовото управление, като предлага лесни за използване инструменти за проследяване на продажбите, управление на запасите и мониторинг на разходите.

Създадени специално за търговски предприятия, те премахват несигурността при счетоводството, помагат ви да управлявате сметките си и гарантират, че отговаряте на стандартите за финансово отчитане.

Най-добрите функции на BookKeeper

Записвайте ежедневните транзакции, следете тенденциите в приходите и създавайте автоматично отчети за продажбите, за да подобрите търговските операции с помощта на проследяване на продажбите на дребно.

Синхронизирайте запасите с данните за продажбите, за да предотвратите изчерпване или презапасяване, като по този начин гарантирате, че служителите могат да продават с увереност с помощта на управление на запасите в реално време.

Автоматизирайте изчисляването на данъците, генерирайте данъчни отчети и спазвайте местните данъчни разпоредби с помощта на инструменти за данъчно съответствие.

Опростете фактурирането и проследяването на плащанията с готови за употреба шаблони и автоматизирани напомняния за плащания за клиенти и доставчици, като използвате управление на клиенти и доставчици.

Ограничения на BookKeeper

Не се интегрира с други платформи за комуникация в търговията на дребно или за управление на задачи.

Не предлага разширени функции като цветово кодиране на плащанията, синхронизация в реално време на meerdere устройства и поддръжка на meerdere валути, необходими за по-големи търговски предприятия с обширни счетоводни нужди.

Цени на BookKeeper

Silver : 8 $/месец на устройство

Gold : 12 $/месец на устройство

Diamond: 12 $/месец на устройство

Рейтинги и рецензии за BookKeeper

G2 : 4,2/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. YOOBIC (Най-добър за ангажираност на служителите на първа линия и управление на задачите в търговията на дребно)

чрез Yoobic

Създаден с мисъл за екипите на предната линия, YOOBIC е мобилна платформа, която гарантира, че комуникацията, управлението на задачите и обучението са винаги на ваше разположение. Независимо дали стартирате нова инициатива или поддържате ежедневните операции в правилната посока, с този софтуер можете да синхронизирате екипа си.

С анализи в реално време получавате ясна представа за напредъка и ангажираността на служителите, което им дава възможност да вземат решения въз основа на данни и да подобрят ефективността в търговската зала.

Най-добрите функции на YOOBIC

Осигурете ефективно планиране, разпределение и проследяване на задачите, за да отговорите с прецизност на специфичните за оперативната дейност предизвикателства.

Създайте възможности за микрообучение за служителите в търговията на дребно, като подобрите познанията им за продуктите и уменията им за обслужване на клиенти чрез достъпни модули за обучение на мобилни устройства.

Улеснете двустранната комуникация между служителите в магазина и ръководството.

Ограничения на YOOBIC

Интеграцията на YOOBIC се ограничава до по-малко външни системи за търговия на дребно.

При внедряването на платформата има начален период на адаптация или крива на обучение, особено при работа с нейния богат набор от функции.

Цени на YOOBIC

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за YOOBIC

G2 : 4,6/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 60 отзива)

🧠 Интересен факт: Първата съвременна програма за лоялност започва през 1793 г., когато търговец от Съдбъри, Ню Хемпшир, дава на клиентите си медни жетони за бъдещи покупки. Това предизвиква повторни посещения и става основа на днешните програми за лоялност!

5. Blink (Най-добър за комуникация в реално време в динамична търговска среда)

чрез Blink

Представете си инструмент, който прави комуникацията в търговията на дребно толкова проста, колкото един бърз чат. Това е Blink. Създаден за динамичната среда на търговията на дребно, той свързва служителите и мениджърите чрез актуализации и съобщения в реално време.

Удобното за ползване мобилно приложение на Blink помага на екипите да предоставят първокласно обслужване на клиентите, без да пропускат нищо. Освен това, централизираната библиотека с ресурси съхранява материали за обучение, продуктови ръководства и важни документи, които са на разположение на вашия екип.

Най-добрите функции на Blink

Дръжте служителите и мениджърите информирани с помощта на незабавна комуникация чрез съобщения в реално време за бързи актуализации и решаване на задачи.

Споделяйте важни съобщения, промоции и специфична за търговията на дребно информация в различните магазини чрез новинарски канал.

Разпределяйте задачи с ясни крайни срокове, като гарантирате ефективното изпълнение на операциите в магазина чрез разпределяне и мониторинг на задачите.

Използвайте анкети и механизми за обратна връзка като инструменти за обратна връзка от служителите, за да разберете предизвикателствата пред екипа и да подобрите ангажираността на персонала.

Ограничения на Blink

Интегрира се добре в екосистемата си, но няма широка поддръжка на приложения на трети страни за някои системи, специфични за търговията на дребно.

Изисква период на обучение за служители, които не са запознати с цифровите платформи.

Цени на Blink

Бизнес : 4,5 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Blink

G2 : 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

6. Staffbase (Най-добър за вътрешна комуникация в големи търговски вериги)

чрез Staffbase

Ефективната комуникация е в основата на успеха на големите търговски организации, а Staffbase се справя с това предизвикателство. Staffbase предоставя персонализирани актуализации и ресурси на всички, независимо дали работят в търговския отдел или управляват регионални операции.

Те са идеални за търговски предприятия, които искат да обединят своите служители, да подобрят сътрудничеството и да повишат производителността на мултифункционалните екипи.

Най-добрите функции на Staffbase

Предоставете персонализирано приложение за служители и интранет за споделяне на новини, социални актуализации и ключови ресурси.

Създавайте персонализирани комуникационни кампании, за да предоставяте подходяща информация на конкретни екипи, магазини или региони.

Споделяйте обратна връзка чрез анкети и проучвания, като помагате на мениджърите в търговията на дребно да разберат предизвикателствата и да подобрят оперативната ефективност.

Използвайте богати инструменти за управление на съдържанието, като редакционен календар и анализи, за да планирате и измервате ефективността на вътрешните комуникации в търговската мрежа.

Ограничения на Staffbase

За някои потребители кривата на обучение е стръмна.

Интегрирането с определени нишови системи за търговия на дребно е предизвикателство и може да повлияе на непрекъснатостта на работния процес.

Цени на Staffbase

МСП : Индивидуални цени

Бизнес : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Staffbase

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

7. Zinc (Най-добър за комуникация между експерти по различни теми в областта на търговията на дребно)

чрез Zinc

Когато търговията на дребно е натоварена, бързият достъп до експертни знания е от решаващо значение, а Zinc, част от ServiceMax, го прави възможен. Тази платформа позволява комуникация в реално време между екипите в търговията на дребно и бек офиса, предлагайки бързи решения, когато възникнат проблеми по време на пиковите часове.

С възможност за изпращане на съобщения, гласови и видео разговори и споделяне на съдържание на едно място, Zinc осигурява безпроблемна комуникация и подобрява обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Zinc

Получавайте текстови, гласови и видео съобщения и споделяйте съдържание на една платформа.

Позволете разпространението на важни съобщения или спешни съобщения до целия персонал в търговията на дребно, като гарантирате, че всички са информирани за промоции, промени в политиката или важни актуализации.

Интегрирайте се с набора от инструменти на ServiceMax, който предоставя унифицирана платформа за управление на изпълнението на услугите и комуникацията в рамките на търговията на дребно.

Уверете се, че всички комуникации са сигурни и отговарят на индустриалните стандарти като FIPS 140 криптиране и TLS, за да защитите чувствителната бизнес информация и данните на клиентите.

Ограничения на цинка

Възможно е да имате нужда от период на адаптация при внедряването на платформата.

Интеграциите на приложения на трети страни са ограничени до Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant и Baxter Planning.

Цени на Zinc

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Zinc

G2 : 4,4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Slack (Най-добър за комуникация в екипи в търговията на дребно с големи интеграции)

чрез Slack

Slack е широко популярна платформа за комуникация, известна с функциите си за екипно сътрудничество. Тя предлага незабавни съобщения и се интегрира с различни приложения. Можете да създавате канали за различни екипи или теми, да изпращате директни съобщения и да използвате низове, за да организирате разговорите.

Той позволява също така гласови и видео разговори, което улеснява свързването с отдалечени екипи или местоположения. Въпреки че Slack се отличава в общата комуникация и управлението на проекти, той не е специално пригоден за екипи в търговията на дребно.

Най-добрите функции на Slack

Създайте специални канали за организирана комуникация с екипи, магазини или проекти, като гарантирате целенасочени дискусии и лесно извличане на информация.

Споделяйте документи, изображения и видеоклипове, свързани с познания за продуктите, промоции и материали за обучение чрез интегрирано споделяне на файлове.

Лесно достъпвайте минали разговори и файлове чрез архиви с възможност за търсене.

Ограничения на Slack

Безплатната версия ограничава достъпа до историята на съобщенията и файловете от последните 90 дни.

Платеният план може да се окаже скъп за големи търговски организации.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 6,67 долара на потребител/месец

Плюс : 12,50 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 30 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 22 000 отзива)

9. Opterus (Най-добър за цялостно управление на задачите и комуникация в търговията на дребно)

чрез Opterus

Ако управлявате верига от търговски обекти, Opterus предлага OPSCENTER – мултимодулен инструмент за сътрудничество в облака, създаден да опрости операциите в търговията на дребно. Модулният му подход ви позволява да адаптирате платформата към вашите специфични нужди, независимо дали става дума за управление на задачи, комуникация в екипа или проследяване на резултатите на магазина.

Функцията за управление на задачите улеснява разпределянето, проследяването и управлението на задачите, свързани с търговията на дребно, във всички магазини, като гарантира гладкото функциониране и ефективното постигане на целите.

Най-добрите функции на Opterus

Улеснете гладката вътрешна комуникация между корпоративните офиси и служителите в търговията на дребно, като използвате комуникационните модули.

Предлагайте мобилни приложения за iOS и Android, които позволяват на мениджърите и сътрудниците в търговията на дребно да имат достъп до платформата, докато са в движение.

Вземете инструменти за качване и одобрение на визуални дисплеи за търговия, които гарантират последователност и спазване на стандартите на марката във всички търговски обекти.

Използвайте AI-базирания асистент, за да улесните въвеждането и операциите, като предоставяте бързи отговори на въпросите на служителите.

Ограничения на Opterus

Необходимо е време, за да се адаптирате напълно към всички функции на платформата.

Има ограничени възможности за интеграция с приложения на трети страни.

Цени на Opterus

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Opterus

G2 : 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

10. SellPro (Най-добър за обучение и ангажираност на служителите в търговията на дребно)

чрез SellPro

Искате да превърнете вашите служители в експерти по марката? SellPro го прави възможно с мобилно обучение, което е ангажиращо и ефективно. Чрез кратки уроци, игри и комуникация в реално време, служителите в магазина остават информирани и мотивирани да предоставят изключително клиентско преживяване.

Освен това, благодарение на мощните аналитични инструменти, мениджърите могат лесно да проследяват напредъка и ангажираността в обучението, което улеснява фино настройването на комуникационните стратегии и стимулирането на продажбите.

Най-добрите функции на SellPro

Предоставяйте кратки, подходящи за мобилни устройства модули за обучение, за да подобрите запаметяването и прилагането на знанията.

Включете елементи, подобни на игри, и стимули, за да мотивирате служителите, като увеличите ангажираността и участието в програми за обучение.

Използвайте съобщения, чатове, анкети и форуми, за да улесните незабавната комуникация между мениджмънта и служителите в магазина.

Организирайте виртуални и събития в магазина, като промоции и обучения.

Ограничения на SellPro

Приемането на платформата изисква известен период на обучение, предвид нейния богат набор от функции.

Интеграциите на приложения на трети страни са ограничени до Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk и Disqus.

Цени на SellPro

Безплатен пробен период, след което 500 долара на месец

Оценки и рецензии за SellPro

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Най-добрите софтуери за комуникация в търговията на дребно

Намирането на подходящия комуникационен инструмент за вашия екип в търговията на дребно може да направи огромна разлика в гладкото протичане на работата и удовлетвореността на вашите клиенти.

От всички налични опции, ClickUp е най-добрият избор. Той предлага всичко, от което се нуждаете: управление на проекти, управление на екипи, чат в реално време и интеграция с вашите системи за търговия на дребно.

Защо да не опитате?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как той може да улесни значително работата на вашия екип!