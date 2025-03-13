Топ 10 CRM софтуера за автомобилни дилъри през 2025 г.

Сигурно често се случва клиент да влезе в автокъщата ви, знаейки точно коя кола иска, какви са възможностите му за финансиране и каква е стойността на старата му кола.

Това е новото нормално. Купувачите си правят домашното. Те идват подготвени. Но ето какво – те все още искат истински разговор, а не само сделка.

Автомобилните CRM платформи помагат да се преодолее тази разлика, за да разберете клиентите си по-добре от самите тях. 🤩

От прогнозиране кога ще се нуждаят от сервизно обслужване до запомняне на имената на децата им, тези инструменти правят всяко взаимодействие значимо. Ето нашата класация на 10-те най-добри системи, които дават резултати. 📊

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с най-добрите CRM инструменти за автомобилния сектор, които си заслужава да разгледате: ClickUp (Най-добър за оптимизиране на продажбите и операциите в автомобилния сектор)

DealerSocket (Най-добър за цялостно управление на автомобилни дилърства)

AutoRaptor (Най-добрият CRM, фокусиран върху продажбите, за малки и средни автокъщи)

Elead CRM (Най-добър за оптимизиране на ефективността на автокъщите)

VinSolutions (Най-добър за интегрирано управление на дигиталната търговия на дребно и CRM)

Selly Automotive (Най-добър за оптимизирано ускоряване на цифровите продажби)

ProMax (Най-добър за управление на ефективността на автокъщите)

Dominion Vision CRM (Най-добър за специализирани автомобилни анализи и проследяване на ефективността)

DealerMine CRM (Най-добър за адаптивно ангажиране на продажбите и автоматизация на работния процес)

Zoho CRM (Най-добър за управление на продажбите на автомобили на корпоративно ниво)

Какво трябва да търсите в CRM за автомобилния сектор?

Изборът на подходящ CRM софтуер за автомобилния сектор гарантира, че автокъщите могат да управляват ефективно потенциалните клиенти, да оптимизират комуникацията и да подобрят продажбите. Добре оборудвана система подобрява ефективността на екипа и повишава цялостното преживяване на клиентите.

Ето какво трябва да търсите в софтуера за CRM в автомобилния сектор. 💁

Управление и проследяване на потенциални клиенти: Събирайте и организирайте потенциални клиенти от различни източници, за да не пропуснете нито един потенциален клиент.

Автоматизирани последващи действия и напомняния: Поддържайте интереса на потенциалните клиенти чрез планирани комуникации, като намалите времето за отговор и подобрите конверсиите.

Многоканални комуникационни инструменти: Централизирайте взаимодействията чрез обаждания, имейли, текстови съобщения и цифрови платформи, за да поддържате последователно ангажиране.

Интеграция с системи за управление на дилъри (DMS): Синхронизирайте безпроблемно с бази данни за наличности, финансови инструменти и маркетингови платформи, за да създадете единен работен процес.

Персонализирани отчети и анализи: Получавайте информация за продажбите, качеството на потенциалните клиенти и производителността на екипа, за да подпомагате вземането на решения въз основа на данни.

Удобен интерфейс и достъпност: Намалете времето за обучение с интуитивен Намалете времето за обучение с интуитивен CRM табло , което гарантира бързото му възприемане от всички екипи.

Мащабируемост и персонализация: Адаптирайте функциите и работните процеси, за да отговорите на променящите се нужди на разрастващите се автокъщи.

Функции за сигурност и съответствие: Защитете данните на клиентите и поддържайте съответствие с нормативните изисквания с вградени протоколи за сигурност.

10-те най-добри CRM софтуера за автомобилния сектор

Управлението на автокъща означава да сте в крак с потенциалните клиенти, да поддържате връзка с тях и да следите непрекъснато процеса на продажбите. Но как да поддържате всичко това без да допуснете грешки? Високопроизводителен CRM софтуер е това, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че всеки запитване получава отговор, че връзката с клиентите се поддържа навреме и че сделките се сключват безпроблемно.

Ето 10-те най-добри CRM софтуера за автомобилния сектор, които ще ви помогнат да бъдете организирани и отзивчиви и да сключите повече продажби. 🏅

1. ClickUp (Най-добър за оптимизиране на продажбите и операциите в автомобилния сектор)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управлението на проекти и CRM в една платформа, ускорена от автоматизация от ново поколение и изкуствен интелект. CRM решението на ClickUp предоставя на автокъщите единна платформа за управление на продажбите, проследяване на взаимодействията с клиентите и оптимизиране на ежедневните операции.

Започнете да използвате ClickUp CRM Управлявайте потенциалните клиенти, проследявайте статуса на сделките и оптимизирайте ежедневните операции на автокъщите с ClickUp CRM.

Той обхваща всички динамични аспекти от вашия живот – потенциални клиенти, тестови шофирания, одобрения за финансиране, заявки за сервизно обслужване – като същевременно гарантира безпроблемно обслужване на клиентите. Използвайте следните функции в ClickUp CRM, за да оптимизирате дейността на вашия автосалон.

ClickUp Tasks

Създавайте и проследявайте запитвания от клиенти като задачи в ClickUp.

ClickUp Tasks поддържат организирани най-малките детайли от ежедневната работа. Всяко запитване от клиент, сделка или заявка за услуга се превръща в задача с ясни приоритети, назначени членове на екипа и крайни срокове.

Имате ли нужда да насрочите тест драйв? Създайте задача за секунди (Ctrl + Alt + T или Cmd + Option + T), попълнете предпочитанията за автомобила, подробностите за срещата и бележките за последващи действия.

ClickUp Automations

Автоматизирайте задачите и проследяването на потенциални клиенти с помощта на ClickUp Automations.

Ръчното проследяване на всеки потенциален клиент може да забави процеса. Тук на помощ идва ClickUp Automations. Системата автоматично присвоява новите запитвания на подходящия търговски представител, актуализира статуса на потенциалните клиенти в реално време и изпраща напомняния за последващи действия с конкретни тригери, без да е необходимо ръчно въвеждане на данни.

Например, когато клиент завърши тест драйв, автоматизацията уведомява финансовия екип да подготви оферта за заем, за да гарантира, че процесът продължава да протича гладко.

ClickUp изглед на списък

Проследявайте потенциалните клиенти и сделките в изгледа на списъка на ClickUp.

ClickUp Views прави проследяването на сделките по-ефективно. Те предлагат различни лещи, през които можете да видите вашите задачи и проекти, като всяка от тях предлага уникална перспектива, която да отговаря на вашия работен процес.

Например, ClickUp List View структурира потенциалните клиенти в лесен за преглед формат, помагайки на екипите по продажбите да приоритизират контактите. По същия начин ClickUp Board View предлага оформление с функция „плъзгане и пускане“, за да премествате сделките през различни етапи, от „Първоначално запитване“ до „Сключена сделка“. Дилър, който обработва множество заявки за финансиране, също може да ги организира в Board View, така че нито една сделка да не зацикли или бъде пропусната.

ClickUp Gantt Chart View представя всичко на времева ос, като предоставя на мениджърите ясна представа за предстоящите срокове и продажбени цели.

Получете безплатен шаблон CRM шаблоните на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да следите клиентите и потенциалните клиенти.

Ако не желаете да създавате CRM система от нулата, опитайте шаблона ClickUp CRM. Той помага на отделите по продажби и обслужване да организират запитванията на клиентите, да следят напредъка на продажбите и да поддържат всичко централизирано.

Този шаблон гарантира, че нито един потенциален клиент няма да остане незабелязан за автокъща, която обработва множество запитвания ежедневно. Той може да бъде персонализиран, за да съхранява предпочитания за автомобили, подробности за финансиране и бележки за последващи действия.

Най-добрите функции на ClickUp

Присвояване на коментари в задачи: Маркирайте членовете на екипа директно в коментарите, за да присвоите последващи действия, като по този начин гарантирате бързи отговори без претрупани имейл вериги.

Сътрудничество с екипа ви без усилие: Свържете различни екипи, обсъждайте сделки и се свързвайте с клиенти, използвайки Свържете различни екипи, обсъждайте сделки и се свързвайте с клиенти, използвайки ClickUp Chat , вградения инструмент за съобщения на ClickUp, който поддържа контекста и разговорите свързани.

Интегрирайте с основни инструменти: Свържете ClickUp с над 1000 платформи за електронна поща, счетоводство и CRM на трети страни, като синхронизирате всички операции на автокъщите с Свържете ClickUp с над 1000 платформи за електронна поща, счетоводство и CRM на трети страни, като синхронизирате всички операции на автокъщите с ClickUp Integrations.

Навигирайте в интуитивен интерфейс: Достъпвайте задачи, подробности за клиентите и напредъка на продажбите без усилие, така че екипите да могат да се съсредоточат върху сключването на сделки, вместо да се занимават с разгадаването на софтуера.

Достъп до библиотека с шаблони: Достъп до разнообразие от предварително създадени Достъп до разнообразие от предварително създадени CRM шаблони , предназначени да оптимизират проследяването на потенциални клиенти, продажбените канали и управлението на клиенти, което прави персонализираната настройка на CRM по-бърза и по-лесна.

Ограничения на ClickUp

За по-малките автокъщи широкият набор от функции може да изглежда прекалено голям, особено ако не се нуждаете от всички инструменти, които ClickUp предлага.

Първоначалната настройка отнема много време

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управление на продажбите до CRM цикъла на продажбите, както и за комуникация с екипа и производствения ми график.

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управлението на продажбите до CRM цикъла на продажбите, както и за комуникацията в екипа и производствения ми график.

2. DealerSocket (Най-добър за цялостно управление на автомобилни дилърства)

чрез DealerSocket

DealerSocket служи като пълноценен CRM за автокъщи. Изрично проектиран за франчайз и независими автокъщи, той помага на екипите да управляват проследяването на потенциални клиенти, ангажираността на клиентите и последващите действия след продажбата.

Платформата автоматизира разпределянето на потенциалните клиенти, като гарантира, че запитванията се насочват към подходящия търговски представител въз основа на наличността и експертния опит. Тя включва и инструменти за дигитална търговия на дребно, които позволяват на клиентите да разглеждат автомобили, да изчисляват финансирането и да насрочват срещи онлайн, като по този начин се създава по-плавен преход между онлайн и офлайн преживяванията.

Най-добрите функции на DealerSocket

Оценявайте и разпределяйте потенциалните клиенти по интелигентен начин, като гарантирате, че потенциалните купувачи получават бързи и подходящи отговори.

Проследявайте всяко взаимодействие през целия жизнен цикъл на клиента, от първоначалното запитване до сервизните срещи, и автоматизирайте последващите действия по имейл и SMS.

Предоставете на клиентите си инструменти за дигитална търговия, за да им помогнете да проучат онлайн възможностите за финансиране, преди да посетят автокъщата.

Анализирайте ефективността на автокъщите с подробни отчети за тенденциите в продажбите и процента на конверсия.

Ограничения на DealerSocket

Той дублира потенциалните клиенти, вместо да обединява повторенията.

Потребителите се оплакват от неефективни процеси при създаването на персонализирани отчети.

Цени на DealerSocket

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DealerSocket

G2: 3,8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за DealerSocket?

CRM е лесен за използване и изисква много малко обучение, за да се научат служителите как да го използват. Повечето задачи са много прости.

CRM е лесен за използване и изисква много малко обучение, за да се научат служителите как да го използват. Повечето задачи са много прости.

3. AutoRaptor (Най-добър CRM, фокусиран върху продажбите, за малки и средни автокъщи)

чрез AutoRaptor

AutoRaptor е CRM, създаден за автокъщи, които се нуждаят от прост, но ефективен инструмент. Той е предназначен за малки и средни дилъри и се фокусира върху проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и проследяване на клиенти – всичко, от което се нуждаете, с лесен за използване интерфейс.

Една от основните му характеристики е мобилният достъп в реално време, така че търговските представители могат да записват потенциални клиенти, да регистрират взаимодействия и да правят проследяване, където и да се намират. Мениджърите могат също да използват таблото за отчети, за да проследяват представянето на екипа, да наблюдават продажбената дейност и да предоставят наставничество, когато е необходимо.

Най-добрите функции на AutoRaptor

Улавяйте и организирайте потенциалните клиенти ефективно с известия и проследяване в реално време.

Получете достъп до мобилен интерфейс за достъпност в движение и изпращайте SMS и MMS съобщения на клиенти директно от платформата.

Следете продажбите, проследявайте ефективността и оптимизирайте стратегиите с подробни графични отчети.

Използвайте персонализирани шаблони за комуникация и планове за дейности.

Ограничения на AutoRaptor

Мобилното приложение изглежда неефективно, според отзивите на клиентите.

Персонализирането и някои разширени функции изискват закупуването на планове от по-висок клас.

Липсват дълбоки CRM интеграции за сложни операции на автокъщите

Цени на AutoRaptor

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за AutoRaptor

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 260 отзива)

4. Elead CRM (най-добър за оптимизиране на ефективността на автокъщите)

чрез Elead CRM

Elead CRM предлага решение, базирано на данни, за автокъщи, за да подобри ангажираността на клиентите, ефективността на продажбите и стратегиите за задържане. Платформата поддържа поддържане на потенциални клиенти, многоканална комуникация и подробно проследяване на ефективността, което я прави идеална за процесите на продажби.

Как да се уверите, че всеки потенциален клиент получава вниманието, което заслужава? Системата за разпределение на потенциални клиенти автоматично присвоява всяка запитване на подходящия член на екипа, за да можете да отговорите по-бързо и да сключите повече сделки. Освен това, с интегрираните инструменти за телефон, имейл и текстови съобщения, можете да персонализирате комуникацията си въз основа на предпочитанията на всеки клиент.

Най-добрите функции на Elead CRM

Проследявайте и управлявайте взаимоотношенията с клиентите в отделите по продажби, обслужване и маркетинг.

Получавайте информация в реално време за резултатите на автокъщите с подробни отчети за продажбите, потенциалните клиенти и ангажираността.

Повишете ефективността на сервизния отдел с планиране, напомняния и история на обслужването.

Автоматизирайте последващите действия, за да поддържате ангажираността на клиентите и след първоначалната продажба.

Ограничения на Elead CRM

Първоначалната настройка и конфигуриране на системата отнема време и предоставя само 500 персонализирани полета.

Разширената персонализация може да изисква допълнителна поддръжка.

Цени на Elead CRM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Elead CRM

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. VinSolutions (Най-добър за интегрирано управление на дигиталната търговия на дребно и CRM)

чрез VinSolutions

VinSolutions комбинира CRM и цифрови инструменти за търговия на дребно, за да помогне за управлението на потенциални клиенти, повишаване на удовлетвореността на клиентите и подобряване на оперативната ефективност. Платформата позволява на автокъщите да проследяват всеки етап от пътуването на клиента, от онлайн разглеждане до лични покупки.

Как гарантирате, че вашият екип по продажбите се фокусира върху правилните потенциални клиенти? Системата за оценка и разпределение на потенциални клиенти на VinSolution гарантира, че екипите по продажбите се фокусират върху клиентите с най-висок приоритет, като по този начин се намалява времето за реакция и се подобряват конверсиите.

Най-добрите функции на VinSolutions

Оценявайте и приоритизирайте потенциалните клиенти , използвайки AI-базирани анализи, за да подобрите конверсиите.

Дайте възможност на клиентите да разгледат онлайн опциите за финансиране и търговия, преди да посетят автокъщата.

Получете задълбочени познания за продажбите и оперативните резултати чрез подробни анализи.

Ограничения на VinSolutions

Той не сортира контактираните и неконтактираните клиенти въз основа на филтри.

CRM не изпраща известия, когато потенциалните клиенти преминават към продажби.

Цени на VinSolutions

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за VinSolutions

G2: 4. 2/5 (95+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за VinSolutions?

VinSolutions CRM има много полезни функции. Харесва ми, че е базиран в облака. Можете да търсите потенциални клиенти по марка и модел, като се показва кога е бил последният контакт с клиентите. Оттам можете да зададете задачи на търговския представител или мениджъра.

VinSolutions CRM има много полезни функции. Харесва ми, че е базиран в облака. Можете да търсите потенциални клиенти по марка и модел, като се показва кога е бил последният контакт с клиентите. Оттам можете да зададете задачи на търговския представител или мениджъра.

6. Selly Automotive (Най-добър за оптимизирано ускоряване на цифровите продажби)

чрез Selly Automotive

Selly Automotive е създаден за независими автокъщи и автокъщи от типа „купи тук, плати тук“ (BHPH). Той помага на екипите по продажбите да управляват потенциалните клиенти, да автоматизират последващите действия и да ускорят сключването на сделки с минимални ръчни усилия.

Облачната платформа предоставя инструменти за CRM, управление на потенциални клиенти, маркетинг, проследяване на обаждания и продажби. Тя предлага също управление на запасите, проследяване на продажбите, имейл маркетинг и други функции за подобряване на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Selly Automotive

Приоритизирайте автоматично потенциалните клиенти с висок потенциал, използвайки AI-базирана система за оценяване, която помага на търговските представители да се фокусират върху подходящите потенциални клиенти.

Автоматизирайте последващите действия с SMS, имейл и напомняния за обаждания, за да подобрите времето за реакция и ангажираността на клиентите.

Проследявайте дейността на екипа и резултатите от продажбите в реално време, като гарантирате, че CRM мениджърите имат видимост върху напредъка и препятствията.

Получете достъп до напълно мобилен CRM, който позволява на екипите по продажбите да актуализират потенциалните клиенти и да ги проследяват по всяко време и навсякъде.

Ограничения на Selly Automotive

Планирането на отпуските на екипа ви за възлагане на задачи е досадно

CRM липсват достъпни опции за управление на съкупувачи и въвеждане на дати на раждане.

Цени на Selly Automotive

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Selly Automotive

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

7. ProMax (Най-добър за управление на ефективността на автокъщите)

чрез ProMax

ProMax е платформа за CRM с пълен набор от услуги за автокъщи. Тя използва предсказуема аналитика, за да открива потенциални клиенти с висока стойност, така че вашите търговски представители да могат да се съсредоточат върху най-обещаващите възможности.

Искали ли сте някога да видите кои маркетингови усилия дават резултат? Мениджърите могат да използват персонализирани отчети, за да проследяват процента на конверсия, възвръщаемостта на инвестициите в маркетинг и тенденциите в продажбите, за да вземат по-интелигентни решения. Той също така интегрира финансовите и сервизните отдели с общи табла, подобрявайки цялостното преживяване на клиентите.

Най-добрите функции на ProMax

Анализирайте поведението на клиентите, тенденциите в покупките и моделите на продажбите, като използвате прогнозна аналитика, базирана на изкуствен интелект, за да оптимизирате стратегиите на автокъщите.

Персонализирайте маркетинговите кампании с автоматизирано общуване, което помага на автокъщите да достигнат до правилните клиенти в точното време.

Бъдете в крак с законите за човешките ресурси с функциите за управление на съответствието на инструмента.

Увеличете рентабилността с инструменти за работа на бюро, като гарантирате съответствие чрез автоматизация.

Ограничения на ProMax

Импортирането на данни е разочароващо, тъй като много полета не се попълват.

За да функционира, е необходим Internet Explorer.

Цени на ProMax

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ProMax

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 3,9/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за ProMax?

Модулът за работа на бюрото е от най-високо ниво. Той максимизира печалбата и помага на дилърите да продават повече автомобили. Модулът за изпращане на текстови съобщения също е от голяма помощ за комуникацията.

Модулът за работа на бюрото е от най-високо ниво. Той максимизира печалбата и помага на дилърите да продават повече автомобили. Модулът за изпращане на текстови съобщения също е от голяма помощ за комуникацията.

8. Dominion Vision CRM (Най-добър за специализирани автомобилни анализи и проследяване на ефективността)

чрез Dominion Vision

Dominion Vision CRM е предназначен за автокъщи, които търсят инструменти за вземане на решения, подкрепени с данни, наред със стандартните CRM функции. Той предлага пазарни проучвания, базирани на изкуствен интелект, информация за цените и анализи на ефективността.

Платформата прогнозира поведението на купувачите, използвайки исторически данни за продажбите, и ви помага да коригирате CRM стратегиите си съответно. Системата за управление на потенциални клиенти интегрира всички точки на контакт с клиентите, предоставяйки пълна картина на взаимодействията за по-стратегически последващи действия.

Най-добрите функции на Dominion Vision CRM

Поддържайте ангажираността на клиентите чрез проследяване на жизнения цикъл, като гарантирате ефективно управление на отношенията след продажбата и последващите услуги.

Оптимизирайте решенията за запасите и ценообразуването въз основа на прогнозни данни, като подобрите приходите и намалите остарелите запаси.

Управлявайте потенциалните клиенти в различни канали, за да създадете единна картина на взаимодействията с клиентите и историята на комуникацията.

Ограничения на Dominion Vision CRM

Внедряването на CRM и интегрирането му в работните процеси на автокъщите отнема време поради усъвършенстваните аналитични функции.

Няма единна визия за клиента (SCV), която да измерва поведението и ангажираността на потребителите.

Цени на Dominion Vision CRM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dominion Vision CRM

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. DealerMine CRM (Най-добър за адаптивно ангажиране на продажбите и автоматизация на работния процес)

чрез DealerMine

DealerMine CRM има за цел да направи ангажираността в продажбите по-интелигентна чрез автоматизация и AI-базирани прозрения. Той помага на вашия екип да се фокусира върху правилните потенциални клиенти в подходящия момент, така че да сключват сделки, вместо да преследват потенциални клиенти.

Мениджърите получават табла в реално време, за да следят представянето и да коригират стратегиите в движение. А ако търсите CRM, който се адаптира към нуждите на вашия автосалон, DealerMine ви предлага гъвкавост и автоматизация, за да поддържате гладкото функциониране без проблеми.

Най-добрите функции на DealerMine CRM

Идентифицирайте най-добрите потенциални клиенти за последващо проследяване, като използвате система за приоритизиране, базирана на изкуствен интелект, която класифицира потенциалните клиенти въз основа на тяхното поведение и намерения.

Автоматизирайте персонализираната комуникация с клиентите чрез SMS, имейл и телефон, за да поддържате ангажираността им.

Оптимизирайте работните процеси с автоматизирани напомняния и задачи, като намалите административната натовареност на екипите.

Ограничения на DealerMine CRM

Подобно на други системи за управление на дилърски центрове (DMS), може да има липса на интеграция и сътрудничество между отделите, което пречи на ефективната комуникация.

Разширените функции изискват абонамент.

Цени на DealerMine CRM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DealerMine CRM

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Zoho CRM (Най-добър за управление на продажбите на автомобили на корпоративно ниво)

чрез Zoho

Zoho CRM предлага изключително гъвкава и мащабируема платформа за автокъщи, които се нуждаят от цялостни инструменти за проследяване на продажбите, ангажиране на клиенти и автоматизация на бизнеса.

За разлика от специализираните CRM системи за автомобилния сектор, Zoho предлага персонализиране на ниво предприятие и дълбока интеграция в различни отдели. Системата за анализ, базирана на изкуствен интелект, проследява взаимодействията с клиентите, тенденциите в покупките и резултатите на автокъщите, улеснявайки вземането на информирани решения.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизирайте проследяването и разпределянето на потенциалните клиенти, за да сте сигурни, че всяко запитване достига до най-подходящия търговски представител.

Използвайте AI-базирани инструменти за прогнозиране на продажбите, за да предвидите тенденциите в приходите и да оптимизирате стратегиите за запаси и маркетинг.

Оптимизирайте взаимодействията с клиентите в различни канали, включително имейл, социални медии, чат и телефонни разговори.

Ограничения на Zoho CRM

Ограничени офлайн възможности, тъй като е базиран в облака

Изисква конфигуриране и настройка, за да се адаптира CRM към специфичните нужди на автокъщите.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2730+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6920 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Zoho CRM е лесен за използване и гъвкав, с възможност за персонализиране според вашите изисквания. Можете да настроите цялата верига от потенциални клиенти с автоматизация на съобщенията и имейлите. Освен това предлага отлична интеграция с други инструменти, което повишава производителността.

Zoho CRM е лесен за използване и гъвкав, с възможност за персонализиране според вашите изисквания. Можете да настроите цялата верига от потенциални клиенти с автоматизация на съобщенията и имейлите. Освен това предлага отлична интеграция с други инструменти, което повишава производителността.

Преминете на висока предавка с ClickUp CRM

Вашият автосалон не може да си позволи да работи бавно в конкурентен пазар. Подходящият CRM софтуер гарантира, че вашият процес на продажби работи като добре смазана машина, подобрява времето за реакция, увеличава ангажираността на клиентите и повишава конверсиите на продажбите.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява всичко на едно място – проследяване на потенциални клиенти, автоматизирани последващи действия, управление на продажбите и сътрудничество в екипа. Запитванията достигат незабавно до правилния търговски представител, сделките остават организирани, а взаимодействията с клиентите – под контрол.

И така, какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅