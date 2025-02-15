Как да ангажирате и наемете пасивни кандидати

Намирането на подходящия кандидат може да се усеща като търсене на игла в купа сено. След безброй кандидатури възникват едни и същи проблеми – едни нямат опит, други просто не съответстват на визията.

Понякога най-добрите кандидати дори не търсят работа. Профилите им тихо се открояват с впечатляващ опит и остри прозрения, но няма признаци, че са на пазара.

Привличането на тези пасивни кандидати не означава да чакате те да кандидатстват. Необходим е добре обмислен и убедителен подход, който да събуди интереса им към възможности, за които дори не са подозирали, че пропускат.

За да намерите и задържите най-добрите таланти, трябва да знаете как да ангажирате пасивни кандидати и да ги спечелите. Нека разгледаме стратегиите, които работят, и как ClickUp може да ви помогне да оптимизирате този процес. 🔍

⏰ 60-секундно резюме Най-добрите кандидати не винаги търсят активно работа, но това не означава, че са недостъпни. Ангажирането на пасивни кандидати изисква стратегически, персонализиран подход, за да се предизвика интерес и да се изградят значими връзки. Определете идеалния кандидат: Създайте профил въз основа на умения, мотивация и кариерни цели.

Използвайте социалните медии: Ангажирайте се в LinkedIn, Instagram и X с персонализирани контакти и изграждане на имидж на работодателя.

Използвайте скритите резерви от таланти: Разгледайте предишни кандидати, препоръки и професионални общности.

Създайте убедителни послания: Избягвайте общите съобщения; наблегнете на кариерното развитие и адаптирайте подхода си.

Оптимизирайте набирането на персонал с ClickUp : Използвайте ClickUp Tasks, за да проследявате кандидатите, ClickUp Brain за AI-базирано общуване и HR шаблони, за да опростите наемането на персонал. Използвайте ClickUp Tasks, за да проследявате кандидатите, ClickUp Brain за AI-базирано общуване и HR шаблони, за да опростите наемането на персонал.

Пасивните кандидати са професионалисти, които не търсят активно нова работа, но са отворени за подходяща възможност. Те са доволни от настоящата си работа и не преглеждат обяви за работа или обновяват LinkedIn за нови публикации.

📌 Ето няколко примера за пасивни кандидати: 💻 Софтуерен инженер, който се развива успешно в настоящата си позиция, но е отворен към идеята да се присъедини към конкурентна компания за новаторски проекти. 📊 Опитен маркетинг мениджър, който споделя свои идеи онлайн, не търси активно работа, но отговаря на предложения за висши позиции, които съответстват на неговата експертиза. 🎨 Графичен дизайнер, който обича работата си, но е привлечен от възможности, предлагащи повече творческа свобода и сътрудничество с дизайнери от най-високо ниво.

Активните търсачи на работа са като изследователи, които са винаги в движение, докато пасивните кандидати са по-скоро като тайни агенти – доволни от настоящата си мисия, докато не се появи идеалната възможност.

Ето как се различават:

Аспект Активни кандидати Пасивни кандидати Статус на търсене на работа Активно търсене на нови възможности Не търся работа, но съм отворен за подходяща оферта Ниво на ангажираност Кандидатствайте често за обяви за работа и посещавайте интервюта Нуждаете се от персонализирано общуване и убеждаване Нагласа Фокусирани върху кариерното развитие или промяна на работата Доволни от настоящата си работа, но любопитни за по-добри възможности Позиция на пазара на умения Младши, средно ниво или проучващи пазара след прекъсване или преход Квалифицирани професионалисти, които се отличават в работата си Усилията за набиране на персонал По-лесно насочване и ангажиране Изисква проактивно търсене и внимателно управление на взаимоотношенията Мотивация за промяна Мотивирани от безработица, неудовлетвореност или стремеж към кариерно развитие Привлечени от по-добри възможности, кариерно развитие или уникални предизвикателства

Разбирането им ви позволява да коригирате подхода си, за да постигнете целите си в областта на набирането на персонал и да намерите идеалния кандидат.

Набирането на пасивни кандидати може да изисква повече усилия, но резултатите си заслужават.

Ето защо:

🎯 Те са в играта за дългосрочен план: Пасивните кандидати често са висококвалифицирани и избирателни, което ги прави по-склонни да останат.

🌟 Те носят разнообразни перспективи: Тъй като много от тях идват от различни индустрии и среди, те въвеждат уникални умения и идеи, които могат да изведат вашия екип на по-високо ниво.

Пасивните кандидати обаче няма да дойдат сами – вие трябва да се свържете с тях и да привлечете вниманието им.

Знаете ли, че... 70% от глобалната работна сила се състои от пасивни кандидати. Това е доста голям резерв от таланти, който си заслужава да се има предвид.

Как да адаптирате кампанията си за набиране на персонал, за да привлечете пасивни кандидати?

Нека разберем. 🔎

1. Начертайте идеалния си кандидат

Според един доклад, 90% от работодателите не са постигнали целите си за наемане на персонал през 2023 г., а 32% са заявили, че причината за това е, че кандидатите не са били подходящи. Недостатъчното описание на длъжността и ниската видимост са често срещани проблеми, но намирането на подходящите таланти е като стрелба в тъмното, ако не знаете кого търсите.

Тук на помощ идва създаването на профил на кандидата. То ви помага да разберете кои са квалифицираните кандидати, какво искат и как да ги привлечете към подходящата позиция.

💪 За да го направите правилно: Разберете какво мотивира вашите идеални кандидати, дали това е кариерно развитие, баланс между работата и личния живот или конкретни умения.

Използвайте данни от минали наеми, обратна връзка от екипа си и проучвания на пазара, за да оформите своя образ с реални прозрения.

Адаптирайте описанията на длъжностите, обхвата и имиджа на работодателя, за да отговорите директно на нуждите и предпочитанията на идеалните кандидати.

Ето един пример:

Пример за профил на кандидат за старши мениджър продуктов маркетинг

🚫 Грешки, които трябва да избягвате: Прекалено обобщаване : Пасивните кандидати са уникални, с различни мотивации и предпочитания. Затова се откажете от шаблоните.

Усилване на предубежденията : Прекаленото фокусиране върху конкретни дипломи или сертификати може неволно да отсее талантливи кандидати с разнообразен произход.

Стагнация: Не се задоволявайте с остаряла персона. Актуализирайте я редовно, тъй като нуждите на пазара и очакванията на кандидатите се променят.

📽️ Бонус: Притеснявате се, че стратегията ви за набиране на персонал не дава резултати? Привличането на подходящите таланти ви се струва като търсене на игла в купа сено? Подобрете процеса на набиране на персонал с помощта на изкуствен интелект. Ето как:

2. Накарайте социалните медии да работят за вас

Социалните медии не са игра от типа „публикувай и чакай“, както борсите за работа. Те са двупосочна улица, където можете да установите контакт, да започнете разговори и да изградите взаимоотношения. Освен това можете да надникнете в интересите, личността и мотивацията на кандидатите.

Не е чудно, че 92% от работодателите се обръщат към социалните медии, за да намерят пасивни кандидати!

Ето как да извлечете максимална полза от всяка платформа:

LinkedIn Използвайте LinkedIn Sales Navigator, за да се възползвате от пасивните таланти с помощта на разширени филтри за умения, индустрия и кариерно развитие.

Разгледайте препоръките и оценките, за да прецените експертния опит и репутацията на кандидата в неговата област.

Общите InMails, като „Здравейте, набираме персонал!“, няма да свършат работа. Покажете им, че познавате работата им.

Пример за персонализирано съобщение в LinkedIn

Instagram Използвайте Stories и Reels, за да покажете какво прави вашата компания уникална. Помислете за излети с екипа, интересни проекти или дори домашни любимци в офиса.

Сътрудничество с служителите, за да споделяте съдържание от ежедневието на профила на вашата компания. Реални хора = реално въздействие

Използвайте хаштагове като #WeAreHiring или #LifeAt[YourCompany], за да увеличите видимостта си.

X (Twitter) Търсете хаштагове като #OpenToWork, #DesignJobs или ключови думи, специфични за бранша, за да откриете пасивни търсачи на работа.

Ангажирайте потенциалните кандидати, като харесвате или коментирате техните туитове. Това е чудесен начин да изградите връзка (без да изглеждате като спамър).

Публикувайте обяви за работа с изненадващ елемент – добавете хумор, GIF или умна игра на думи.

Създайте частни списъци с потенциални кандидати, за да следите актуалната информация за тях и да поддържате смислена връзка с тях във времето.

🚫 Грешки, които трябва да избягвате: Пренебрегване на настройките за поверителност : Не изпращайте директни съобщения без разрешение. Уважавайте настройките за поверителност.

Пренебрегване на културата на платформата : Това, което работи в Instagram, може да се провали в LinkedIn. Затова, опознайте атмосферата на платформата.

Само споделяне на обяви за работа : Изградете връзка, преди да поискате автобиографии

Копиране и поставяне на съобщения: Избягвайте общите съобщения в различни платформи; адаптирайте ги за всяка платформа.

3. Използвайте различни източници на таланти

Намирането на подходящи пасивни кандидати за работа започва с това да знаете къде да търсите. Ако търсите графичен дизайнер, места като Dribble и Behance са идеалните места за намиране на най-добрите таланти. За позиции в продажбите, събития за създаване на контакти и конференции в бранша могат да доведат до отлични съвпадения.

💪 Ето къде да насочите усилията си: Предишни кандидати : Понякога подходящият кандидат вече е в списъка ви, затова проверете : Понякога подходящият кандидат вече е в списъка ви, затова проверете системата си за проследяване на кандидатите . Свържете се с тези, които са стигнали до по-късните етапи, но миналия път моментът не е бил подходящ за тях.

Програми за препоръки от служители : Вашите служители са най-добрите ви талантливи скаути. Насърчавайте ги да препоръчват хора от своите мрежи. Препоръчаните кандидати обикновено се представят по-добре и остават по-дълго, което ги прави печеливша сделка за процеса ви на наемане. Всъщност, това е : Вашите служители са най-добрите ви талантливи скаути. Насърчавайте ги да препоръчват хора от своите мрежи. Препоръчаните кандидати обикновено се представят по-добре и остават по-дълго, което ги прави печеливша сделка за процеса ви на наемане. Всъщност, това е най-добрият източник на качествени кадри.

Професионални общности: Присъединете се към общности, специфични за вашата индустрия, на платформи като Discord или Slack. Те са идеалните места, където да откриете пасивни кандидати, които вече участват в значими дискусии, свързани с вашата ниша.

🚫 Грешки, които трябва да избягвате: Претоварване с прекалено много заявки: Избягвайте да бомбардирате служителите с постоянни заявки за препоръки. Вместо това, фокусирайте се върху няколко ключови роли и насърчавайте качествени препоръки, а не количеството.

Пренебрегване на етикета на общността: Никой не харесва спама. Уважавайте общността, като участвате в дискусии, преди да представите нуждата си от наемане на персонал.

4. Направете всеки имейл значим с персонализация

Изпращане на общи имейли, натискане на бутона „Изпрати“ и чакане в пълна тишина – това е като най-голямото предизвикателство в ежедневието на всеки специалист по подбор на персонал.

Но истината е, че общото общуване вече е остаряло. Ако искате да се отличите, персонализацията е правилният път – особено когато 76% от търсещите работа са отворени към контакти с работодатели чрез имейли.

💪 За да направите вашето послание по-забележимо: Откажете се от копирането и поставянето: Никой не иска да се чувства като поредното име в списъка. Позовавайте се на последните им проекти, постижения или дори на онзи туит за любовта им към пътуванията.

Покажете предимствата отвъд заплатата: Възнаграждението е важно, но то е само една част от пъзела. Подчертайте гъвкавостта, възможностите за кариерно развитие, инклюзивната корпоративна култура и уникалните предимства, които отличават вашата компания

Говорете на техния език: Някои кандидати се интересуват от подробности, докато други предпочитат по-неформален разговор. Разберете какво работи най-добре и съставете съобщението си според това.

🚫 Грешки, които трябва да избягвате: Прекалено използване на жаргон от бранша : Макар че е добре да покажете, че имате познания, прекаленото използване на нерелевантен жаргон или модни думи може да отблъсне кандидатите. Използвайте ясен и прост език.

Неуважаване на времето им: Дръжте съобщението си кратко и по темата, но с достатъчно чар, за да ги заинтригувате.

Пропускане на последващите действия: Не оставяйте разговора наполовина завършен. Леко подканяне показва, че все още проявявате интерес и оставя вратата отворена за потенциални възможности.

5. Задавайте подходящи въпроси по време на интервюто

Когато успеете да заинтересувате пасивен кандидат, използвайте добре обмислени въпроси по време на интервюто, за да разкриете мотивацията му.

💪 Въпроси, които да зададете на пасивен кандидат: Въпрос, базиран на сценарий : Представете си, че работите по проект с кратък срок за изпълнение и клиентът променя изискванията си по средата на проекта. Как бихте се справили с тази ситуация?

Визионерски въпрос : Ако утре трябваше да ръководите екип от 10 души, каква визия бихте им поставили и как бихте ги мотивирали да я постигнат?

Поглед към личността : Кое е най-креативното решение, което сте предложили на работното си място, и какви резултати донесе то?

Кариерно развитие : Къде се виждате след 5 години и как според вас нашата компания може да подкрепи тази визия?

Културно съответствие : В каква работна среда се развивате най-добре и как допринасяте за положителната култура?

🚫 Грешки, които трябва да избягвате: Въпроси с отговор „да“ или „не“: Въпроси като „Постигнахте ли целите си за продажби?“ няма да ви дадат много повече от едно число. Вместо това попитайте: „Какви стратегии приложихте, за да надхвърлите целите си за продажби?“

Режим на разпит: Избягвайте атмосферата на кръстосан разпит, която кара кандидата да се чувства като подложен на щателна проверка.

Бързане в процеса на интервюто: Пасивните кандидати се нуждаят от време, за да обмислят промяната. Бързането в процеса може да ги накара да се почувстват подценени.

Наемането на пасивни кандидати е свързано с препятствия, а за да ги преодолеете, са необходими творчество и отлични умения за подбор на персонал, които да ги насочат към подходящата възможност.

1. Написване на ефективни обяви за работа

Тъй като пасивните кандидати не търсят активно работа, традиционните обяви за работа може да не успеят да привлекат вниманието им.

Решение: ✅ Използвайте софтуер за управление на таланти, за да създадете обяви за работа, които не само привличат квалифицирани професионалисти, но и съответстват на вашата мисия, ценности и култура. ✅ Разпространявайте обяви за работа на места, които те често посещават, като форуми в бранша, LinkedIn или нишови общности.

2. Ограничена наличност за интервюта

Пасивните кандидати често се затрудняват да намерят време за интервюта, докато се справят с текущите си отговорности.

Решение: ✅ Предлагайте гъвкави часове за интервюта, включително рано сутрин, вечер или през уикенда. ✅ Добавете предварително записани видео интервюта или асинхронни инструменти за оценка в набора от технологии за набиране на персонал, за да се съобразите с графиците им.

3. Преодоляване на „златните белезници“

Пасивните търсачи на работа може да се ползват от привилегии като акции, бонуси или непарични облаги, които правят напускането им трудно.

Решение: ✅ Проучете пазарните тенденции и текущите възнаграждения, преди да се свържете с кандидатите. Следете ресурси за набиране на персонал като подкаста „The Recruiting Future ” на Мат Олдер, за да сте в течение с актуалните тенденции. ✅ Представете офертата си като „бъдеща възможност“, която с времето ще надхвърли настоящите им придобивки.

Рекрутерите прекарват часове в преглеждане на профили, изпращане на имейли за установяване на контакт и персонализиране на съобщенията си, докато се занимават и с други задачи, свързани с наемането на персонал. Организирането на всичко с документи и таблици бързо се превръща в кошмар.

Инструментите за набиране на персонал с изкуствен интелект опростяват процеса, така че да можете да се съсредоточите върху намирането на най-добрите кандидати. Те използват машинно обучение и усъвършенствани алгоритми, за да:

Справяйте се с повтарящи се задачи

Поддържайте интереса на кандидатите чрез гладка комуникация

Предоставяйте информация, за да усъвършенствате стратегията си за наемане на персонал.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp е едно от тези решения. Като универсално приложение за работа, ClickUp предлага множество функции, които позволяват на мениджърите по наемане на персонал да управляват стратегията за наемане от начало до край.

Ето как това помага:

Разделете сложните работни процеси с ClickUp Tasks

Задачите в ClickUp централизират всичко на едно място. От момента, в който намерите пасивен кандидат, до момента, в който му направите оферта, можете да създавате задачи за всеки етап от процеса, като например:

Прегледайте портфолиото на кандидата

Изпратете въвеждащо съобщение

Планирайте последващи действия

Искате да се свържете с кандидат в рамките на 24 часа? Задайте краен срок, който да ви напомня. Освен това добавете етикети за приоритет (например „Спешно“, „Висок“, „Среден“, „Нисък“), за да приоритизирате работната си натовареност и да се съсредоточите първо върху кандидатите с висок приоритет.

Създайте по-малки задачи в ClickUp Tasks, за да се справите с работните процеси по набирането на персонал.

Понякога задачите имат няколко стъпки или изискват по-подробни детайли, затова можете да ги разделите на подзадачи.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Можете също да използвате персонализирани статуси на задачите, като „Първоначален контакт“, „Насрочено интервю“ или „Предложена оферта“, за да знаете точно на какъв етап се намира всеки кандидат. Създайте списък със задачи в ClickUp, за да отбелязвате кои задачи са изпълнени и кои не.

Отбелязвайте всяка задача, докато я изпълнявате, чрез списъците със задачи на ClickUp.

Имате нужда да направите проследяване след интервю или да прегледате отново профила на кандидат? ClickUp Reminders ви помага с леки напомняния, независимо дали става въпрос за еднократно напомняне или повтаряща се задача.

Усъвършенствайте своето послание с ClickUp Brain

Написването на описания на работни места или имейли до кандидати стана много по-лесно с ClickUp Brain.

Просто дайте команда и получите висококачествено съдържание за секунди. Освен това, то гарантира, че езикът е професионален, но и увлекателен, така че да привлечете най-добрите таланти. ClickUp Brain също така подобрява текста ви, като проверява граматиката и тона му, което ви прави да изглеждате блестящо във всяка комуникация.

📌 Примери за подсказки: Напишете описание на длъжността за старши маркетинг мениджър

Създайте креативна и привлекателна обява за работа за софтуерен инженер

Напишете имейл, в който предлагате ексклузивна възможност на кандидат в областта на дигиталния маркетинг, като подчертаете предимствата на позицията.

Напишете имейл за последваща връзка с кандидат, който не е отговорил след първото интервю.

Проверете граматиката в този имейл/описание на длъжността и се уверете, че е професионално, но и приятелско.

Създайте безгрешна и ангажираща комуникация чрез ClickUp Brain

Планирайте интервюта с ClickUp Calendar View

Проследяването на множество интервюта в имейли, календари и лепящи се бележки може да бъде стресиращо. Ето къде помага календарният изглед на ClickUp. Ето как:

Визуализирайте всичко : вижте всичките си задачи по набирането на персонал и ги филтрирайте, за да се фокусирате само върху интервютата.

График с функция „плъзгане и пускане” : Плъзнете задачата си в друг времеви интервал, за да преместите интервюто.

Няма повече конфликти в графиците : Откривайте и коригирайте всяко припокриване в реално време. Това означава, че няма да има неудобни моменти от типа „О, не съм забелязал, че сме ви насрочили за едно и също време“.

Цветово кодиране за по-добра организация: Използвайте цветови кодове, за да разграничавате интервютата, например техническите интервюта в синьо, а финалните кръгове в лилаво.

Визуално представяйте и планирайте събития и задачи чрез календарния изглед на ClickUp.

Започнете бързо с шаблоните на ClickUp HR

Защо да прекарвате часове в създаване на процеси за наемане на персонал от нулата, когато можете да използвате готовите шаблони за човешки ресурси на ClickUp, за да оптимизирате всичко? Изберете шаблон, настройте го според нуждите си и сте готови.

Шаблонът за план за действие за набиране на персонал на ClickUp ви помага да определите всичко – от намирането на кандидати до назначаването на най-подходящия.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на търсене, набиране и назначаване на служители с шаблона за план за действие на ClickUp.

С над 15 персонализирани изгледа на ClickUp получавате пет различни начина да разгледате процеса на наемане:

Неподходящи кандидати: За съхранение на кандидатите, които не са преминали селекцията

Изглед на списъка с кандидатите: За да следите всички кандидати

По роли: Ако наемате за няколко позиции

Преглед на формуляра за кандидатстване: За лесен достъп до кандидатурите

Започнете оттук: За да ви насочим през стъпките на процеса

Можете също да зададете етапи, за да проследявате ключови дати, като „Интервюта, завършени до петък“ или „Решение, взето до следващата седмица“. Освен това таблото показва вашия напредък, като например колко кандидати сте интервюирали или колко все още са в етап „В процес“.

Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp ви помага да проследявате, сравнявате и оценявате кандидатите. Използвайте персонализирани статуси, планирайте интервюта в „Календарна гледка“ и сравнявайте кандидатите в „Таблична гледка“. „Read Me HR Applicant Tracking View” проследява напредъка, „Chat View” оптимизира комуникацията, а „Full Gallery View” предлага визуален преглед. За повече подробности, „Пълен списък“ организира кандидатите по длъжност или умения, помагайки ви да намерите най-подходящия кандидат.

Постигнете целите си за пасивно набиране на персонал с ClickUp

Наемането на пасивни кандидати за работа е като да убедите някого да напусне удобния си диван и да се присъедини към танцова парти. Това е трудно, но с правилния подход можете да превърнете тяхното „може би по-късно” в „да го направим!”.

Инструменти като ClickUp създават безпроблемен, автоматизиран работен процес, който ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на значими взаимоотношения с най-добрите таланти, още преди те да са започнали да търсят работа.

ClickUp Tasks поддържа всяка стъпка организирана, без моменти от типа „Опа, забравих!“. ClickUp Brain е личен HR асистент, който ви улеснява работата. И не забравяйте HR шаблоните – готови за употреба настройки, които превръщат сложните работни процеси по набирането на персонал в опростен процес.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се ориентирайте с лекота в конкурентната среда на талантите! 🙌