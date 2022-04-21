Кери Кампион: Използвам ClickUp, за да управлявам работата си и да се справям отлично в новата си кариера

Промяната в кариерата може да бъде едно от най-страшните неща, които някога сте правили, но също така е и едно от най-възнаграждаващите.

Ако сте в момент, в който чувствате, че трябва да направите промяна, или ако винаги сте мечтали да правите нещо различно, сега е моментът да се хвърлите в приключението!

Вземете пример от Кери Кампион – учителка по английски език, превърнала се в експерт по SEO копирайтинг. 👏👏👏

„Беше страшно да направя тази крачка, но сега... работата ми съчетава двете ми големи страсти...“

Поемането по този нов път имаше своите предизвикателства; тя трябваше да се научи как да управлява проектите ефективно. За щастие, Кери намери надеждно и гъвкаво приложение за управление на проекти, което й помогна на всеки етап от пътя.

Ето какво казва Кери за това как ClickUp й помогна да изгради силни взаимоотношения с клиентите и я направи по-уверена в новата си роля.

Добре, Кери. Готови сме за теб! 🎙💁‍♀️

Разкажете ни за себе си

Здравейте! Казвам се Кери – SEO копирайтър от Валядолид, Кастилия и Леон, Испания. 👋 😊

Бях учителка по английски като втори език и започнах да работя в онлайн пространството с собствен блог и подкаст за изучаващи английски език. Докато го изграждах, бързо се заинтересувах повече от това как да направя блога си видим за подходящите хора, отколкото от преподаването. Тогава открих SEO и не след дълго реших да направя скока и да се преквалифицирам като SEO копирайтър, оставяйки старата си работа зад гърба си.

Беше страшно да направя тази крачка, но сега, две години по-късно, разработвам SEO стратегия за създателите на курсове, онлайн предприемачите и SaaS компаниите.

Обичам, че сега работата ми съчетава двете ми най-големи страсти: писането и маркетинга, и че имам възможност да работя с невероятни основатели от цял свят. 💜

Не само това, но аз също разширих дейността си в областта на онлайн обучението и сега преподавам на други копирайтъри как да се специализират в SEO копирайтинг с моя курс SERP Slayer. Така че имам много задачи, с които трябва да се справям – работа с клиенти, бизнес администрация, маркетинг (за ДВАТА аспекта на моя бизнес), изграждане и поддържане на моята общност и подкрепа на моите студенти.

Въведете ClickUp – спасителят на моето душевно равновесие. 😌 🙌

Как разбрахте за ClickUp?

Всички ми казваха да използвам набор от инструменти, но беше много досадно да се налага да работя двойно с различни системи, а освен това е и огромен допълнителен разход, когато се налага да жонглираш с толкова много различни софтуери.

Като копирайтър, трябва да си водя МНОГО бележки и ми беше нужно място, където да съхранявам всички важни документи по проектите на клиентите си и по някакъв начин да ги обединя с моята система за управление на проекти.

Хората ми казаха да използвам Notion и Asana, но просто не ми се получаваше да превключвам между двете. Не ми харесваше и структурата на Asana. Намирах за досадно, че всички тези „проекти“ бяха разпръснати на случаен принцип и исках да ги организирам в някаква йерархия, каквато предлага ClickUp.

За какво използвате ClickUp?

Използвам ClickUp буквално за всичко – от управление на съдържанието за маркетинг, планиране на социалните медии, управление на клиентски проекти, бизнес администрация, финансите на моя бизнес, сътрудничество с моя асистент, делегиране на задачи и дори моите тренировъчни режими и планове за хранене!

SEO копирайтърите работят с много документи и таблици. За щастие, функцията „Документи“ в ClickUp ми позволява да централизирам всички важни документи за всеки от моите клиенти на едно място. Създадох и шаблони за проекти и документи за моите въпроси за копирайт, въпроси за разкриване, анализ на гласа на марката и дори пиша първия чернови вариант на моето копирайт точно там – в ClickUp.

Функцията Embed view на ClickUp също ми помогна много в управлението на важните ми таблици. Възможността да вграждам и редактирам Google Sheet директно в ClickUp беше изключително полезна. Сега не ми се налага да ровя в Google Drive, за да намеря подходящата таблица за проектите на клиентите си – тя е на разположение на един клик разстояние.

Аз също използвам много ClickUp Forms. Създадох формуляри за контакт, така че нови потенциални клиенти да могат да се свържат с мен чрез моя уебсайт, като попълнят формуляр на ClickUp. Това автоматично създава нова задача в списъка ми с „потенциални клиенти“, така че знам, че трябва да ги проследя. Това е и чудесен начин да събирам отзиви от клиенти, защото те могат да качат снимка, да дадат оценка с звезди и да ви дадат разрешение да публикувате отзива с отметка в квадратчето.

ClickUp се превърна в неразделна част от моя професионален (и личен) живот, просто защото това е приложението, което замества всички останали. 🔥

С Trello трябваше да превключвам между различни табла и не можех да видя всичко, което се случваше, на един екран. С ClickUp използвам много календара в раздела „Всичко“, за да мога да виждам всичките си проекти, срокове и срещи на един екран.

С Asana никога не ми харесваше да имам „проекти“, които не бяха групирани заедно, както в йерархията на пространства, папки, списъци и т.н. в ClickUp. Опитах се да интегрирам работния си процес с Notion, но тогава осъзнах, че вграденият мениджър на документи в ClickUp на практика го прави излишен.

Накратко, спестих пари и време, като не се налагаше да преминавам от една система и софтуер към друга. ⭐️

Коя е любимата ви функция в ClickUp?

Това ми разбива сърцето – има толкова много функции, които обожавам! Но трябва да кажа, че Doc view ми е спасил живота.

Създадох шаблон за целия си работен процес, включително въпросите, които трябва да задавам на клиентите си по време на разговорите за проучване и стартиране. Сега, с едно натискане на бутон, не само имам изготвен целия си работен процес по проекта, но и шаблоните на документите, от които се нуждая за всеки проект. Спасител!

Как се развива вашият работен процес с ClickUp?

Сега се чувствам толкова елегантна! 💁‍♀️ 💻 ✨

Чувствам се като истински професионалист с реални системи и работни процеси, които са впечатлили клиентите ми до такава степен, че сега всички коментират колко е лесно да работят с мен и колко гладко протича процесът.

Сега ми отнема средно по-малко от 20 минути да се включа в работния процес. Преди ми отнемаше час и половина!

Аз също се претоварвам много лесно, така че ClickUp наистина подобри психическото ми здраве, защото просто отварям раздела „Всичко“ в календара и там е – целият ми график. Обичам го. Знам точно какво се случва и какво да очаквам и няма неприятни изненади.

С един ден, който спестявате всяка седмица, какво можете да правите сега, за което преди нямахте време?

Сега имам време да водя кучето си на дълги разходки в гората почти всеки ден. Преди ClickUp и организирането на системите и работните ми процеси, нямаше НИКАКЪВ начин да отделя почти 2 часа от работния си ден, за да правя това.

Сега, когато вече сте запален потребител на ClickUp, имате ли някакви съвети за тези, които са нови или проявяват интерес към ClickUp?

ClickUp има толкова много невероятни функции, че ще искате да ги изпробвате всички наведнъж, но устойте на този импулс!

Гледайте видеоклиповете за започване, използвайте един от простите им примерни работни процеси и продължете оттам. В началото може да ви се стори по-трудно в сравнение с други софтуери за управление на проекти като Asana или Trello, но започнете постепенно и ви обещавам, че НИКОГА няма да се върнете към друго. 😌

Благодарим ти, Кери, че сподели с нас историята си с ClickUp и за чудесните съвети! 💜

За да научите повече за God Save the SERP и да се свържете с Кери, посетете нейния уебсайт , свържете се с нея в LinkedIn и следвайте нейните туитове в Twitter .

