Goodnotes и Apple Notes: коя приложение за водене на бележки е подходящо за вас?

Идея, която променя играта, ви хрумва и вие бързате да я запишете. Но приложението ви за водене на бележки не е достатъчно добро. Фрустриращо, нали?

Независимо дали става въпрос за безпроблемна синхронизация, организиране на мислите ви или предлагане на перфектен дизайн, наличието на подходящия инструмент може да направи разликата между хаос и яснота.

📈Очаква се пазарът на приложения за водене на бележки да достигне 32,4 милиарда долара до 2032 г., с CAGR от 11,15%.

Тъй като все повече хора търсят най-добрия цифров бележник за iOS устройства, двама водещи конкуренти се открояват: Apple Notes и Goodnotes. Всяко от тях предлага уникални функции, предназначени да оптимизират работните процеси и да повишат производителността, което ги прави най-добрият избор за любителите на воденето на бележки.

В този блог ще разгледаме Goodnotes и Apple Notes, като сравним техните предимства и функции, за да ви помогнем да изберете най-подходящото за вас. 🚀

Какво е Apple Notes?

Apple Notes е родно приложение за водене на бележки, предназначено изключително за устройства на Apple.

Тя позволява на потребителите да записват, организират и имат достъп до широк спектър от съдържание, включително текст, скици, снимки, сканирани документи и списъци със задачи. Интегрирано дълбоко в екосистемата на Apple, приложението предлага безпроблемна синхронизация между iPhone, iPad и Mac чрез iCloud.

Това, което го прави специален, е интуитивният му потребителски интерфейс и лесната синхронизация между всичките ви Apple устройства. Помага ви да започнете бележка на iPhone и да я завършите на Mac, без да пропуснете нищо.

С функции като папки и етикети е лесно да организирате бележките си, а възможността да работите с фотографии, документи и дори сканирани PDF документи добавя допълнително удобство.

Apple Intelligence ви позволява да използвате инструменти за писане, за да коригирате, обобщавате, променяте тона и пренаписвате текста си. А ако работите в екип или планирате пътуване с приятели, споделяйте бележки и сътрудничете в реално време с до 100 души.

🔍 Знаете ли, че... Вземането на бележки е изиграло огромна роля в историята. Още в Древна Гърция хората са създали нещо, наречено hypomnema — лични бележки, в които записвали важни идеи. Тези бележки се използвали за отбелязване на всичко — от философски мисли до исторически събития и дори научни наблюдения.

Функции на Apple Notes

Ето някои от най-забележителните функции на Apple Notes, които го правят мощен инструмент за организиране и управление на вашите идеи:

Опция за търсене

С мощната функция за търсене на Apple Notes намирането на бележките ви е лесно. Функцията разпознава изображенията ви, за да търси съдържание в изображенията, проверява прикачените файлове и сканираните документи, а дори и рисунки и бележки, за да ви даде подходящи резултати.

То ви позволява също да търсите конкретна бележка, като използвате опцията „Намери в бележка“.

Скициране, драскане и математика

Чрез Apple Support

Apple Notes предлага забавен метод за водене на бележки, който ви позволява да скицирате мислите си. Изпробвайте различни инструменти, включително моливи, маркери и цветове, за да рисувате и драскате. За удобство можете да променяте дебелината и непрозрачността на рисунките си.

Освен това Apple Pencil ви позволява да създавате ръчно написани бележки. Функцията Scribble ще ги превърне незабавно в машинописен текст, за да можете лесно да ги разберете по-късно.

Функцията „Математика“ позволява на потребителите да решават уравнения, да задават променливи, да изчертават графики и да имат достъп до историята на математическите операции от калкулатора и приложението „Бележки“.

Интелигентни папки

Функцията „Интелигентни папки“ на Apple Notes ви позволява да използвате етикети и други подходящи критерии, за да категоризирате бележките си. Ако напишете нова бележка и добавите етикет, тя автоматично ще бъде добавена към съответната папка.

💡Съвет от професионалист: Чудите се как да използвате приложение за втори мозък, за да увеличите производителността си? Следвайте тези стратегии: Дръжте бележките си достъпни на всички устройства 🖥️

Организирайте се с гъвкави структури като етикети и папки 📂

Сътрудничество чрез споделяне и редактиране на бележки с колеги 🤝

Използвайте функциите за търсене, за да намерите бързо идеите си 🔍

Интегрирайте приложението си с инструменти за управление на задачи, за да сте в крак с крайните срокове 📅

Сигурни бележки

Apple Notes ви позволява също да защитите бележките си с помощта на PIN кода на устройството, персонализирана парола, Face ID или Touch ID. По този начин вашите лични мисли и информация остават лични🔒.

Връзка към други бележки

Приложението Notes ви позволява също да свържете бележка с друга бележка. Това ви помага да следите задачите и съответните бележки. Всичко, което трябва да направите, е да изберете Add Link (Добави връзка) и да въведете заглавието на бележката, към която искате да се свържете.

Добавяне на прикачени файлове

Добавете различни прикачени файлове, за да предоставите повече контекст и удобство за вашите бележки. Включете местоположението си и уебсайта си и добавете снимки или видеоклипове, като кликнете върху нови или използвате съществуващи. Можете също да сканирате документи и снимки от Notes, да добавите подписа си и да ги запазите директно.

И още нещо? То ви позволява да записвате и транскрибирате аудио с помощта на опцията за прикачване.

Цени на Apple Notes

Безплатно завинаги

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате последващи бележки или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Какво е Goodnotes?

Goodnotes е мощно приложение за водене на цифрови бележки, проектирано с фокус върху предоставянето на безпроблемно преживяване за потребители, които предпочитат ръчното писане, но също така търсят функционалността на цифровите инструменти.

Въпреки че първоначално е проектирано за iPad, Goodnotes е съвместимо с широка гама от устройства, включително Android, Windows, iOS и уеб платформи.

Функция, която отличава Goodnotes, е разпознаването на ръчен текст, което превръща вашите бележки в текст, който може да се търси, така че винаги можете да намерите бележките си по-късно.

Като цяло Goodnotes е универсално решение за водене на бележки, което съчетава тактилното удоволствие от писането на ръка с предимствата на цифровата организация и достъпност.

Функции на Goodnotes

Ето някои от основните функции, които отличават Goodnotes:

Цифрова хартия, задвижвана от изкуствен интелект

Goodnotes използва изкуствен интелект, за да предложи интелигентни възможности за водене на бележки. То ви позволява да използвате Word Complete, за да спестите време при писане, проверка на правописа, за да избегнете правописни грешки, и търсене, за да намерите въведен текст, ръчно написани бележки или PDF текст.

AI също обобщава бележките и изяснява грубите бележки, където е необходимо. 📝

Комбинирайте ръчно написан и въведен текст

чрез Goodnotes

Goodnotes ви позволява да превърнете ръчно написани бележки в машинописен текст с помощта на инструмента Lasso. Рисувайте диаграми, пишете уравнения и много други с помощта на различни стилуси.

Можете да го използвате като напълно функционално приложение за дигитален дневник, като използвате Apple Pencil за писане, скици и уравнения. Записвайте аудио клипове синхронизирани с вашите въведени или ръчно написани бележки, за да добавите допълнителен контекст.

Освен това, приложението разполага с функции като отхвърляне на докосване с дланта и поддръжка за левичари. Тези функции повишават функционалността му, като осигуряват по-гладко преживяване за всички потребители.

Добавяне на бележки към PDF файлове

Тази функция ви позволява да маркирате, рисувате и пишете върху PDF файлове. Рисувайте стрелки и фигури и ги премествайте, за да направите бележките си по-прецизни. Тя ви позволява също да добавяте лични мисли, да маркирате важни части от PDF файловете за удобство и да обобщавате раздели в самия PDF файл.

Използвайте вложената структура на папки на Goodnotes, за да организирате бележките си. Тя ви позволява да създавате папки и подпапки за цялостна организация. Страничната лента ви позволява да получите достъп до страниците с отметки, любимите си и споделените документи.

Учебни комплекти

Goodnotes предлага уникална функция, наречена Study Sets (Учебни комплекти) за студенти. Тя ви позволява да създавате учебни комплекти, т.е. свободно форматирани флаш карти с текст и изображения, за да практикувате активно възпроизвеждане. За да го направите по-интересен, използвайте инструмента Tape (Лента), за да скриете и разкриете части от бележките, които изучавате.

Пазар

Goodnotes Marketplace предлага персонализирани шаблони за страници, планиращи, редактируеми стикери и редактируеми корици за бележници, които правят процеса на водене на бележки забавен. То ви позволява да добавите повече дълбочина към бележките си, като използвате корици, и да спестите време с шаблони.

Режим на презентация

Планирате да направите презентация на следващата си среща? Режимът „Презентация“ на Goodnotes превръща устройството ви в цифрова бяла дъска, като ви дава гъвкавост да ангажирате аудиторията си визуално. Функцията „Лазерна показалка“ допълнително подобрява презентацията ви, като ви позволява лесно да подчертавате ключови моменти, гарантирайки, че посланието ви е ясно и фокусирано.

Цени на Goodnotes

Goodnotes предлага следните планове:

Безплатно: 3 бележника

Всички платформи годишно: 9,99 $/година

Еднократно плащане за Apple: 29,99 $/еднократно

Android и Windows Годишно: 6,99 $/година

Goodnotes за бизнес: 50 долара на устройство (фактурира се ежегодно)

Apple Notes и Goodnotes: сравнение на функциите

Сега, след като видяхте предимствата на двете приложения за водене на бележки, е време за сблъсък! 🏆

Нека тестваме всяка функция и да видим коя приложение за водене на бележки е най-доброто: Goodnotes или Apple Notes.

Функция 1: Функции за водене на бележки

Първата функция, която ще проверим, е вземането на бележки. Да започнем.

Apple Notes

Приложението Notes предлага всички основни инструменти и функции за писане, включително добавяне на таблици, заглавия, заглавни букви, точки и други функции за форматиране като удебелен шрифт, курсив и подчертаване. Можете също да създавате списъци за проверка, да добавяте връзки, скици, ескизи и сканирани документи, както и да синхронизирате бележките си между различни устройства.

Накрая, записвайте ръчно написани бележки с помощта на функцията Scribble и помолете Apple Intelligence да коригира, обобщи, промени тона и пренапише текста ви.

Goodnotes

Goodnotes поддържа въведен и ръчно написан текст, точно като Apple Notes. Използвайте функции за форматиране като удебелен, курсив, зачеркване, подчертаване, цвят на текста, подравняване, промяна на размера, маркиране и разстояние между редовете.

Освен това можете да създавате диаграми, да добавяте фигури, да пишете уравнения, да добавяте PDF файлове и да превръщате ръчно написани бележки в машинописен текст. Goodnotes AI спестява време, като предоставя функции като довършване на думи, проверка на правописа, обобщаване на бележки, изясняване на груби бележки и довършване на изречения.

🏅Победител: И двете приложения са отлични за водене на бележки, но Apple Notes печели с безпроблемната си интеграция с устройствата на Apple, разширените функции за писане и синхронизацията в облака.

Функция 2: Цени

Нека проверим коя от двете е по-изгодна от финансова гледна точка:

Apple Notes

Напълно безплатно! Ако притежавате устройство на Apple, вече имате достъп до него – без скрити разходи, без абонаменти.

Goodnotes

Goodnotes има безплатна версия, която позволява създаването на 3 бележника. След това предлага 3 платни плана, които предоставят повече функции.

🏅Победител: Ако търсите вградено приложение за водене на бележки без допълнителни разходи, Apple Notes е непобедимо.

Функция 3: Организация и персонализиране

Нека видим коя програма печели в сравнението между Goodnotes и Apple Notes по отношение на функциите за организация и персонализиране:

Apple Notes

Apple Notes предлага Smart Folders, които ви помагат да организирате бележките си с тагове🗂️. Групирайте бележките си по категории и ги намирайте с помощта на тагове. По отношение на персонализацията, Apple Notes предлага ограничени възможности.

Goodnotes

Goodnotes предлага персонализация от ново поколение. Изберете от различни корици за бележници, видове хартия (като решетки или нотни листа) и оформление. Приложението разполага и с пазар за закупуване на стикери, корици за бележници и др.

За организация Goodnotes предлага вложена структура на папки, която ви позволява да създавате папки и подпапки.

🏅 Победител: Goodnotes се откроява като победител с усъвършенстваната си организация на папки и широките възможности за персонализиране.

Функция 4: Функции за сътрудничество

За тези, които използват бележки за документиране на проекти или за сътрудничество в екип, усъвършенстваните инструменти за споделяне и сътрудничество са от съществено значение. Нека разгледаме коя приложение предлага най-добрите функции:

Apple Notes

Apple Notes ви позволява да си сътрудничите с всеки, който използва устройство на Apple. Споделяйте копие от бележките си чрез iCloud, чрез съобщение или имейл. Приложението ви позволява да си сътрудничите с до 100 души по една и съща бележка.

Goodnotes

Goodnotes ви позволява да споделяте бележки с други хора чрез споделяне на линкове. Това ще даде възможност на всеки, който има линка, да получи достъп до вашия документ. Освен това, използвайте режима „Презентация“, за да покажете бележника си на други хора.

Въпреки това, настоящата версия не поддържа споделяне чрез имейл. Споделянето на линкове е напълно публично, така че не можете да контролирате кой вижда вашия бележник.

🏅Победител: В този случай Apple Notes печели с лесните си функции за споделяне и сътрудничество.

Функция 4: Прикачени файлове

Нека видим кои инструменти предлагат по-добри възможности за прикачване на файлове:

Apple Notes

Apple Notes ви позволява да прикачвате линкове, съществуващи снимки, видеоклипове, линкове към други бележки и документи. Освен това можете да добавяте аудиозаписи и да ги транскрибирате.

Правете нови снимки или сканирайте текст и документи директно от Notes. Редактирайте документите си, за да промените размера на предварителния преглед и да ги преименувате.

Goodnotes

Goodnotes ви позволява да прикачвате снимки, връзки и аудио записи в бележника си.

Добавяйте стикери, шаблони и сканирани документи. То също така прави PDF функцията още по-удобна, като ви позволява да добавяте бележки към тях. Можете да пишете, рисувате или маркирате PDF файлове за по-голямо удобство.

🏅Победител: Разширените функции на Goodnotes, като добавяне на шаблони и анотиране на сканирани документи, му дават предимство пред Apple Notes.

Goodnotes и Apple Notes в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за дебата Goodnotes срещу Apple Notes. Много потребители са съгласни, че Apple Notes има предимства за потребителите на Apple по отношение на цената и лесното сътрудничество.

Един потребител казва: „Apple Notes има много добри функции, работи на всички ваши Apple устройства, е предварително инсталирано, лесно поддържа споделяне/синхронизиране между други хора и отговаря на нуждите на много хора. Освен това е безплатно.“

Някои потребители също са съгласни, че Goodnotes е отличен избор, особено ако търсите разширени функции като работа с PDF файлове.

Друг потребител каза: „Най-голямото нещо, което ми прави впечатление, е, че дори не мога да увеличавам. Goodnotes просто има повече функции и се справя много добре с всичките ми бележници/PDF файлове. Никога не бих използвал Apple Notes.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Apple Notes и Goodnotes

Apple Notes е идеално за по-прости нужди, докато Goodnotes е идеално за тези, които искат да постигнат повече с бележките си. Но какво, ако имаше алтернатива, която ви помага да правите и двете?

ClickUp, като приложение за всичко, свързано с работата, се отличава в това отношение.

То съчетава простотата на Apple Notes с функции, които са далеч по-добри от тези на Goodnotes, като ви гарантира, че можете безпроблемно да управлявате задачи, да правите подробни бележки и да си сътрудничите с екипи на едно място.

Нека разгледаме някои от интуитивните функции на ClickUp, които пренасят воденето на бележки на ново ниво:

ClickUp е номер 1: ClickUp Docs

Използвайте богатите функции за форматиране, за да подобрите бележките си с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате вашите цифрови бележки, да създавате уикита, да добавяте таблици, да имате достъп до безкрайни функции за форматиране, да използвате вложени страници, да вграждате маркери и да сътрудничите с вашия екип в реално време.

То ви позволява също да свържете написаното в Docs с реални задачи, да възлагате действия, да маркирате членове на екипа и да оставяте коментари за другите, за да сте сигурни, че всички са в течение.

Създавайте линкове за споделяне и управлявайте контрола на достъпа с ClickUp Docs

Освен това можете да използвате Focus Mode, за да създадете подредено пространство за работа. За да защитите личните си данни, Docs ви позволява да създавате линкове за споделяне и да управлявате разрешенията за контрол на достъпа.

Освен това, използвайте шаблони като Шаблон за бележки от срещи на ClickUp директно с Docs, за да проследявате дневния ред на срещите, задачите за изпълнение и важните решения. Това оптимизира процеса на водене на бележки и гарантира, че всички са на една и съща страница.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Опитайте ClickUp Brain Редактирайте и коригирайте съдържанието си с ClickUp Brain.

Използването на изкуствен интелект за водене на бележки от срещи оптимизира процеса и гарантира, че вашите идеи се записват точно и ефективно.

Опитайте усъвършенстваната AI на ClickUp, ClickUp Brain, за да ускорите и улесните процеса на водене на бележки. Тя работи като асистент за писане и предлага функции като вградена проверка на правописа, аудио транскрипции и по-ефективно писане на бележки.

Тя ви позволява да редактирате, коригирате и обобщавате бележките си директно в Docs за бърза ревизия. А ако изучавате бележки на друг език, преведете ги на вашия за секунди с Brain.

Brain работи и като AI асистент за водене на бележки от срещи и помага за създаването на специфично за дадена роля съдържание, като предложения за проекти, бързи отговори и комуникация с клиенти.

Освен това можете да оптимизирате управлението на знанията, като съхранявате цялата информация за компанията в централизиран център с ClickUp Knowledge Management. Независимо дали работите по екипен проект, създавате вътрешна документация или просто следите важната информация, това ви позволява да организирате и съхранявате всичките си бележки и ресурси на едно леснодостъпно място.

Можете също да използвате шаблона за база от знания на ClickUp, който предлага структурирана рамка за екипите да създават и организират цифрова библиотека с информация. Той включва раздели за статии с полезна информация, често задавани въпроси и ресурси, което опростява процеса на съхранение и споделяне на ценна информация във вашата компания.

💡Съвет от професионалист: Чудите се как да визуализирате бележките си, за да ги разберете и прегледате по-лесно? ClickUp Mind Maps превръща бележките ви във визуални диаграми, помагайки ви да организирате и свържете идеите си по ясен и интуитивен начин. То ви позволява да разделите сложни концепции на лесноразбираеми части, което го прави идеален за сесии за мозъчна атака, учене или планиране на проекти.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Notepad

Създавайте бързи списъци и бележки с ClickUp Notepad

Търсите нещо бързо, с което да създавате списъци или да записвате важни точки? ClickUp Notepad може да ви помогне. То ви позволява да организирате бележките си, да ги превърнете в проследими задачи и да ги организирате в списък.

Notepad автоматично синхронизира бележките между устройствата, за да ви гарантира лесен достъп до тях от всяко устройство по всяко време. Използвайте богати функции за форматиране, като добавяне на заглавия, банери и точки, за да направите бележките си по-интересни.

Освен това, с ClickUp Tasks можете ефективно да планирате, организирате и сътрудничите по проекти. То ви позволява да създавате задачи, да персонализирате техния статус, да задавате приоритети и да ги свързвате директно с вашите бележки, като по този начин осигурявате безпроблемно управление на проектите и оптимизирани работни процеси.

Чуйте какво казва Алайна Маракота, координатор по маркетинг на събития във Vida Health, за ClickUp:

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни тестване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен.

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни тестване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен.

Бонус функция: ClickUp AI Notetaker

Записвайте лесно задачите за изпълнение с AI Notetaker на ClickUp.

Ако проблемите ви с воденето на бележки са специфични за срещите, имаме чудесно решение и за това! AI Notetaker на ClickUp записва не само изречените думи, но и действителните решения, което ги прави лесно споделяеми с всеки, независимо от присъствието на срещата.

Освен простото записване, AI Notetaker превръща разговорите в практически стъпки, като записва и задава задачи за изпълнение, гарантирайки, че нищо не се пропуска.

Освен това, то запазва контекста на всяка среща, като свързва дискусиите с relevante задачи, файлове и минали решения, което спестява на екипите необходимостта да повтарят предишни разговори. Този всеобхватен подход, който е нещо повече от просто обобщаване, насърчава яснотата и динамиката, като в крайна сметка превръща срещите от загуба на време в двигатели на продуктивна работа.

Оптимизирайте процесите си за водене на бележки с ClickUp

Независимо дали записвате бързи мисли или си сътрудничите с колеги, изборът на подходящия инструмент може значително да подобри начина, по който управлявате и използвате бележките си.

Макар Apple Notes и Goodnotes да са отлични варианти сами по себе си, ClickUp отива отвъд простото водене на бележки. Като платформа „всичко в едно“ за работа и управление на проекти, ClickUp интегрира воденето на бележки с по-широки организационни инструменти.

Приложението предлага и множество персонализирани шаблони за водене на бележки и функции, които отговарят на различни стилове на водене на бележки, независимо дали правите конспекти, мозъчна атака или проследявате напредъка по задачите.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp и започнете да променяте начина, по който управлявате задачите си, сътрудничите си и поддържате организация, всичко на едно място! 📈