Топ 13 алтернативи на Connecteam през 2025 г.

В динамичната работна среда на днешния ден ефективното управление на екипа и комуникацията са по-важни от всякога, особено с продължаващото разпространение на моделите на дистанционна и хибридна работа.

Макар Connecteam да предлага стабилна платформа за управление на екипи и операции, различни алтернативи могат да отговорят на различни бизнес нужди и предпочитания.

Какво друго има на пазара?

Добра новина: съставихме списък с най-добрите конкуренти на Connecteam (включително инструменти с безплатна версия), които може би имат функциите, които липсват на настоящата ви конфигурация. Нека ги разгледаме.

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с най-добрите алтернативи на Connecteam: ClickUp : Най-доброто решение за екипно сътрудничество, планиране и управление на задачи : Най-доброто решение за екипно сътрудничество, планиране и управление на задачи QuickBooks Time: Най-доброто решение за проследяване на времето и интеграция на заплатите Clockify: Най-доброто решение за проследяване на времето с безплатен план Deputy: Най-доброто решение за планиране на графиците на служителите и отчитане на работното време Asana: Най-доброто решение за управление на проекти и сътрудничество в екип Rippling: Най-доброто решение за цялостно управление на човешките ресурси, заплатите и ИТ Homebase: Най-подходящ за малки предприятия с екипи, работещи на почасова база BambooHR: Най-доброто решение за цялостни HR решения за малки и средни предприятия Buddy Punch: Най-доброто решение за просто проследяване на времето и отчетност Monday. com: Най-доброто за лесно управление на проекти Hubstaff: Най-доброто за производителност и проследяване на времето Gusto: Най-подходящ за малки и средни предприятия When I Work: Най-подходящо за работни места с работа на смени

Какво трябва да търсите в алтернатива на Connecteam?

Ето какво трябва да търсите във всяка алтернатива:

Управление на база данни за служители : Централизирайте данните, класифицирайте служителите по роли или местоположение и лесно актуализирайте информацията.

Управление на присъствието и отпуските : Опростете регистрирането на присъствието, въвеждането и проследяването на работното време и заявките за отпуск, като същевременно гарантирате точността на изчисляването на заплатите.

Опции за самообслужване : Позволете на служителите да имат достъп до специална база от документи на отдел „Човешки ресурси“, да подават заявки за отпуск и да проследяват своите проекти самостоятелно.

Инструменти за управление на производителността : Извършвайте подробни прегледи на производителността, поставяйте цели и давайте обратна връзка в реално време.

Платформи за обучение и анализи: Предлагайте кариерно развитие и използвайте анализи, за да проследявате ангажираността, текучеството и производителността.

13-те най-добри алтернативи на Connecteam

Изненадващ факт: само 16% от компаниите използват технологии за наблюдение на ангажираността на служителите.

Тези 16% имат предимство, защото проследяването на ангажираността и производителността на служителите – особено в дистанционна среда – е много необходимо за повишаване на производителността и постигане на бизнес успех.

Ето подбрана списък с инструменти, които имат сходни функции с Connecteam, но без недостатъците му:

1. ClickUp (Най-доброто за екипно сътрудничество, планиране и управление на задачи)

Помните ли задължителните функции, които обсъдихме току-що? ClickUp ги има всички. Това е, което прави Clickup „приложението за всичко в работата”, на което се доверяват над 3 милиона екипа по целия свят. Много от тези екипи работят дистанционно, а ClickUp предоставя функции, специално проектирани да опростят планирането, организацията и изпълнението на проекти за всички работни среди.

Вземете например планирането. Календарният изглед на ClickUp позволява плъзгане и пускане, което прави препланирането изключително лесно – просто кликнете, плъзнете и пуснете, и цялата ви седмица е преорганизирана. Имате дългосрочен проект? Преминете към изгледа ClickUp Gantt, начертайте зависимостите и коригирайте крайните срокове с едно просто кликване.

Плъзнете и пуснете събития в календара, използвайки функциите за планиране на ClickUp

Искате да следите напредъка? Изгледът „Работна натовареност“ показва кой е затрупан с работа и кой може да поеме още задачи, което улеснява управлението на екипа.

ClickUp също има тежест, когато става въпрос за управление на задачи с ClickUp Tasks.

Персонализирането на задачите е друга важна функция, която позволява на мениджърите да персонализират задачите според нуждите на отделните членове на екипа. Имате перфекционист в екипа си? Добавете списък за проверка и ясни етапи като „чернова“ или „в процес на преглед“, за да задоволите тяхната педантичност.

Организирайте задачите според вашите предпочитания, като използвате персонализираните полета на ClickUp

Можете да използвате персонализираните полета на ClickUp, за да проследявате показатели и статистически данни директно в задачите. Тези разнообразни функции помагат на екипите да усвоят делегирането на задачи възможно най-лесно.

💡 Професионален съвет: С помощта на персонализираните полета на ClickUp можете да добавите падащи менюта, отметки или дори числови полета към задачите си за по-добра организация и контекст. Ако възлагате задача за създаване на съдържание, включете полета като „Целева аудитория“, „Краен срок“ и „Статус на одобрение“. По този начин всеки ще знае точно какво се изисква с един поглед.

Друга област, в която ClickUp блести, е сътрудничеството.

Маркетинг екип, работещ по пускането на продукт на пазара, може да обсъжда идеи в ClickUp Whiteboards, да документира стратегиите си в ClickUp Docs и да разпределя задачи с ясни срокове и приоритети в ClickUp Tasks.

Предлагайте редакции, оставяйте обратна връзка и сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

Имате нужда да редактирате черновата на кампанията? Целият екип може да работи заедно в реално време в ClickUp Docs, като оставя коментари и предложения директно в работната среда.

📌 Пример: Вземете за пример отдалечен HR екип, който назначава нови служители. С помощта на ClickUp те могат да съхраняват всички документи на служителите, от договори до материали за обучение, в сигурна, централизирана папка. Всеки член на екипа може да актуализира файлове, да добавя бележки и да проследява напредъка, без да се пречи на останалите. С функции като коментари в низове и незабавни известия, всички остават информирани, без да се налага да проверяват постоянно.

Най-добрите функции на ClickUp ✅

Планиране на календара с плъзгане и пускане : премествайте събития без усилие в дневен, седмичен или месечен изглед, идеално за коригиране на планове без усилие.

Диаграми на Гант със зависимости : Начертайте графиците на проектите, свържете задачите със зависимости и лесно променяйте графиците, за да поддържате всичко в ред.

Управление на ресурсите с изглед на натоварването : Проверете капацитета на членовете на екипа с един поглед, за да предотвратите преумора или недостатъчно използване.

Потребителски полета и статуси на задачите : Персонализирайте задачите с падащи менюта, отметки и статуси на напредъка като „първоначален проект“ или „в процес на преглед“.

Над 15 персонализирани изгледа : от списък и табло до времева линия и календар – нека вашият екип избере изгледа, който подхожда на неговия работен процес.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs: съвместно редактиране на документи, обмен на идеи на бели дъски и проследяване на коментари, за да поддържате всички в синхрон.

Ограничения на ClickUp 💢

Множеството функции може да ви се стори прекалено много на пръв поглед, особено ако не сте запознати с инструментите за управление на проекти.

Цени на ClickUp 💰

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Проследяването на задачите е изключително лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат на борда и задачите е изключително лесно.

Проследяването на задачите е изключително лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат на борда и задачите е изключително лесно.

🔗 Прочетете също: Безплатни шаблони и формуляри за подобряване на HR процесите

2. QuickBooks (най-доброто решение за проследяване на времето и интеграция на заплатите)

чрез QuickBooks

QuickBooks Time се включва, за да направи проследяването на времето по-малко изморително и по-ефективно.

Независимо дали сте малък бизнес, който следи работното време, или по-голяма компания, която управлява интеграцията на заплатите, QuickBooks Time е проектиран да опрости управлението на работната сила.

С мобилното си приложение за проследяване на времето и възможностите за географско ограждане, QuickBooks Time гарантира, че винаги ще знаете кой работи, къде и върху какво.

Представете си член на отдалечен екип, който се регистрира от обекта на клиент, или строителен работник, на когото автоматично се напомня да се отпише, когато напуска обекта.

Най-добрите функции на QuickBooks ✅

Проследявайте, редактирайте и одобрявайте работните часове отвсякъде с помощта на мобилното приложение.

Уверете се, че служителите са там, където трябва да бъдат, с напомняния за влизане и излизане от работа, базирани на местоположението.

Позволете на работниците на място да се регистрират с ПИН кодове или фотоверификация, за да предотвратите кражбата на работно време.

Генерирайте подробни анализи, за да проследявате разходите по проектите, да наблюдавате производителността на служителите и да планирате заплатите.

Сравнете прогнозните и действителните часове за по-добро разпределение на ресурсите и навременна доставка.

Ограничения на QuickBooks 💢

Базовата такса плюс таксите за всеки потребител могат бързо да се натрупат за малките предприятия.

Потребителите съобщават, че системата често изисква промяна на паролата, което може да наруши работния процес.

Въпреки че са мощни, настройването и овладяването на интеграциите и усъвършенстваните инструменти може да отнеме много време.

Цени на QuickBooks 💰

Премиум : 20 $/месец базова такса + 8 $/месец на потребител

Elite: 40 $/месец базова такса + 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuickBooks 🌟

G2 : 4,5/5 (над 1430 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6960 отзива)

Какво казват реалните потребители за QuickBooks?

Най-харесваните функции са фактуриране, проследяване на разходите и управление на запасите. Използвам го често, почти всеки ден.

Най-харесваните функции са фактуриране, проследяване на разходите и управление на запасите. Използвам го често, почти всеки ден.

3. Clockify (Най-доброто за проследяване на времето с безплатен план)

чрез Clockify

Clockify премахва хаоса от проследяването на времето и присъствието с безплатния си план, който е идеален за екипи, които искат да управляват работното време, без да харчат много пари.

От прости таймери до разширени отчети, Clockify е sinonim на гъвкавост. Представете си дизайнер, който проследява отработените часове, или мениджър, който анализира данните от работните часове, за да усъвършенства работните процеси.

Той работи дори за отдалечени екипи, като предлага проследяване на GPS местоположението и географско ограждане, за да гарантира точност.

Най-добрите функции на Clockify ✅

Проследявайте времето, проектите и потребителите без никакви ограничения по отношение на разходите.

Използвайте таймери, табели за отчитане на работното време и дори споделен киоск за екипите на място.

Получавайте информация за производителността, приходите и разпределението на времето.

Следете местоположението и маршрутите на екипа, за да гарантирате отчетността.

Сравнете очакваното и действителното време, прекарано в задачи и проекти.

Ограничения на Clockify 💢

Разширените функции като планиране и фактуриране изискват платени ъпгрейди.

Огромният брой функции може да бъде обезкуражаващ за потребители с прости нужди.

Някои потребители съобщават за спорадични проблеми и по-малко интуитивно изживяване в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Clockify 💰

Стандартен : 5,49 $/месец на потребител

Pro : 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify: 🌟

G2 : 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (9130+ отзива)

4. Deputy (Най-доброто за планиране на графиците на служителите и проследяване на времето)

чрез Deputy

Опитът да управлявате едновременно графиците на служителите, заплатите и спазването на нормативните изисквания е рецепта за хаос.

Deputy опростява всичко това, като предлага лесна за използване платформа за планиране, проследяване на времето и управление на персонала.

Ето как: Deputy ви позволява да създавате интелигентни графици само с няколко кликвания. Можете да разменяте смени без безкрайни разговори или да управлявате заплатите и съответствието от една и съща платформа, вместо да превключвате между няколко платформи.

Освен това, мобилното приложение позволява на служителите да се регистрират, да подават заявки за отпуск или да проверяват графиците си отвсякъде. Това го прави особено удобно за динамични работни среди като търговия на дребно, хотелиерство и здравеопазване.

🧠 Знаете ли, че: 94% от бизнес лидерите по целия свят искат софтуерът им за изчисляване на заплатите да е безпроблемно интегриран с всичките им софтуери и системи за управление на човешките ресурси.

Най-добрите функции на Deputy ✅

Създавайте, коригирайте и разменяйте графиците на служителите само с няколко кликвания.

Записвайте точни времеви разписания и ги експортирайте директно в системи за изчисляване на заплати.

Дайте възможност на служителите да управляват смени, да отчитат работното си време и да подават заявки за отпуск чрез приложението.

Опростете спазването на трудовото законодателство и избегнете скъпи грешки с вградените инструменти за съответствие.

Свържете се с популярни системи за заплати и човешки ресурси, за да оптимизирате операциите.

Ограничения на Deputy 💢

Цената на потребител може бързо да се натрупа за малки екипи с ограничен бюджет.

Възможностите за отчитане може да не са толкова напреднали, колкото при някои конкуренти.

Някои потребители съобщават за бавно зареждане и незначителни проблеми с използваемостта по време на пиковите операции.

Цени на Deputy 💰

Планиране : 4,50 $/месец на потребител

Време и присъствие : 4,50 $/месец на потребител

Премиум : 6 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно по 5 $/месец на потребител)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и отзиви за Deputy 🌟

G2 : 4,6/5 (310+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (730+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Deputy?

Харесва ми, че графиците могат да се разглеждат от членовете на екипа и че могат да се разделят на групи.

Харесва ми, че графиците могат да се разглеждат от членовете на екипа и че могат да се разделят на групи.

5. Asana (Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество в екип)

чрез Asana

С Asana можете да организирате всеки детайл от проекта си – да задавате срокове, да разпределяте задачи и да проследявате напредъка в реално време.

Всъщност, ако имате нужда от обща представа, можете да използвате изгледа „Времева линия“, за да визуализирате как всичко се вписва в цялостната картина.

От автоматизиране на работните процеси до интегриране с над 300 инструмента като Slack и Google Drive, Asana е създаден, за да опрости сложните проекти.

🧠 Знаете ли, че: Според годишното глобално проучване на Deloitte сред мениджъри, 73% от организациите са започнали да използват интелигентна автоматизация, за да улеснят работните потоци и бизнес процесите.

Най-добрите функции на Asana ✅

Организирайте задачите ефективно с ясни приоритети и актуализации в реално време.

Канете членовете на екипа в работните пространства, споделяйте напредъка и оставяйте коментари по задачите.

Визуализирайте напредъка на проекта и лесно идентифицирайте противоречиви изисквания.

Свържете се с над 300 инструмента, включително Slack, Microsoft Teams и Google Drive.

Добавете конкретни подробности към задачите, за да предоставите контекст и да проследявате ефективно напредъка.

Ограничения на Asana 💢

За разлика от конкурентите, Asana няма вградени функции за проследяване на времето.

Огромният брой функции може да направи основните задачи излишно сложни.

Към дадена задача може да бъде назначен само един потребител, което може да затрудни сътрудничеството при споделени отговорности.

Цени на Asana 💰

Лично : Безплатно

Стартово : 10,99 $/месец на потребител

Разширена: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana 🌟

G2 : 4,4/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Интерфейсът на Asana е лесен за използване и интуитивен, което улеснява навигацията в платформата и изпълнението на конкретни задачи.

Интерфейсът на Asana е лесен за използване и интуитивен, което улеснява навигацията в платформата и изпълнението на конкретни задачи.

6. Rippling (Най-доброто решение за цялостно управление на човешките ресурси, заплатите и ИТ)

чрез Rippling

Ако сте специалист по човешки ресурси и търсите инструмент за управление на екипа, който обединява управлението на човешките ресурси, заплатите, ИТ и разходите, разгледайте Rippling.

Интегрираната екосистема на Rippling ви позволява да наемете нов служител, като просто му издадете устройство и настроите заплатата му – всичко това в един работен процес.

От автоматизиране на повтарящи се задачи с персонализирани „рецепти“ до предупреждаване за проблеми, свързани с неспазване на изискванията, като нарушения на минималната работна заплата или разлики в заплащането, то предлага решения, които конкурентите често пренебрегват.

Най-добрите функции на Rippling ✅

Получавайте известия за проблеми като нарушения на минималната работна заплата, разлики в заплащането и уязвимости в сигурността.

Автоматизирайте отнемащите време задачи с „рецепти“, създадени от потребители, за анкети, счетоводни формули и др.

Управлявайте човешките ресурси, заплатите, ИТ и разходите в една платформа, като гарантирате безпроблемна работа.

Добавяйте или премахвайте функции в зависимост от растежа или свиването на вашия бизнес.

Управлявайте екипи в над 140 държави с инструменти за заплати, социални придобивки и HRIS.

Ограничения на Rippling 💢

Бизнесът трябва да се ангажира с платен план, без да тества софтуера от първа ръка.

Платформата разчита на връзки между приложения, управлявани от потребителите, които могат да бъдат непоследователни или непълни.

Поддържа само английски и френски език, което може да представлява предизвикателство за глобалните екипи.

Променлива цена 💰

Персонализирани цени

Вълнуващи оценки и рецензии 🌟

G2 : 4,8/5 (5430+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (3390+ отзива)

7. Homebase (Най-подходящ за малки предприятия с екипи, работещи на почасова база)

чрез Homebase

Управлението на почасово заплатени служители е свързано с уникални предизвикателства – конфликти в графиците, грешки в заплатите и безкрайни спорове за размяната на смени.

Homebase премахва хаоса, като предлага платформа „всичко в едно“, която комбинира планиране, проследяване на времето и изчисляване на заплатите и подобрява комуникацията в екипа.

📌 Пример: Представете си, че член на екипа ви поиска смяна на смяната и в рамките на минути тя е одобрена и актуализирана в целия екип – без текстови съобщения, без объркване. Homebase държи всички в течение с лесното за използване мобилно приложение, автоматизираните известия и актуализациите в реално време.

Най-добрите функции на Homebase ✅

Управлявайте графиците и проследяването на времето за до 20 служители на едно място безплатно.

Дайте възможност на служителите да отбелязват влизане/излизане, да преглеждат графици и да подават заявки за отпуск, докато са в движение.

Оптимизирайте планирането на смени с шаблони, прогнозно планиране и известия в реално време.

Преобразувайте безпроблемно времевите разчети в заплати с вградена функция за подаване на данъчни декларации.

Изпращайте актуализации, напомняния за смени и съобщения за екипа чрез приложението.

💡 Професионален съвет: С ClickUp можете да направите много повече от основно планиране и проследяване на времето. Използвайте персонализирани полета, за да добавите подробности като „Тип на смяна“, „Размер на заплатата“ или „Статус на одобрение“ директно в задачите и да интегрирате безпроблемно с системи за изчисляване на заплати, за да гарантирате точни плащания – всичко на една платформа.

Ограничения на Homebase 💢

Много функции, като инструменти за наемане и съответствие, са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Някои потребители съобщават за проблеми при отчитането на работното време, което може да наруши точността на изчисляването на заплатите.

Предназначен предимно за компании, базирани в САЩ, което ограничава глобалната му използваемост.

Цени на Homebase 💰

Basic : Безплатно (до 20 служители на едно място)

Essentials : 20 $/месец на локация

Плюс : 48 $/месец на локация

Всичко в едно: 80 $/месец на локация

Оценки и рецензии за Homebase 🌟

G2 : 4. 2/5 (110+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1060 отзива)

Какво казват реалните потребители за Homebase?

Много ми харесва, че изпраща имейли и текстови известия, когато е създаден нов график или промяна.

Много ми харесва, че изпраща имейли и текстови известия, когато е създаден нов график или промяна.

8. BambooHR (Най-доброто решение за цялостни HR решения за малки и средни предприятия)

чрез BambooHR

Подобно на Rippling, BambooHR ви позволява да управлявате новите назначения, регистрацията и изплащането на заплатите на една лесна за навигация платформа.

Независимо дали става въпрос за съкращаване на триседмичния процес по изплащане на социални придобивки до само два дни или за спестяване на 20 000 долара годишно чрез автоматизирано изчисляване на заплатите, платформата дава възможност на бизнеса да се фокусира повече върху хората и по-малко върху документите.

Най-добрите функции на BambooHR ✅

Консолидира заплатите, проследяването на времето, ползите и управлението на производителността в един интерфейс.

Позволява на служителите да имат достъп и да актуализират информацията си, като автоматизира управлението на натоварването на HR отдела.

Предлага разнообразие от персонализирани отчети за вземане на решения въз основа на данни.

Опростява набирането и наемането на персонал с вградена ATS функционалност.

Оптимизира процеса на въвеждане с електронни подписи и пакети за добре дошли.

Ограничения на BambooHR 💢

Подробностите за цените не са лесно достъпни и е необходимо да се свържете с екипа по продажбите.

Администрирането на заплати и социални придобивки е достъпно само за компании, базирани в САЩ.

Проследяването на времето не е включено в основния пакет и изисква допълнителни разходи.

💡 Професионален съвет: Изпробвахте BambooHR, но търсите алтернативи? Ето нашето мнение за 10-те най-добри алтернативи на BambooHR за HR екипи

Цени на BambooHR 💰

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BambooHR 🌟

G2 : 4,4/5 (над 2420 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2980+ отзива)

9. Buddy Punch (Най-доброто решение за просто проследяване на времето и отчетност)

чрез Buddy Punch

Управлението на работното време на служителите не трябва да прилича на разгадаване на загадка, а Buddy Punch гарантира, че това няма да се случи.

Създадена за малки и средни предприятия, тази платформа опростява проследяването на времето, планирането и интеграцията на заплатите.

Ето как работи: Buddy Punch улеснява проследяването на часовете с GPS, географско ограждане и верификация чрез уеб камера.

Освен това, предлага проследяване на местоположението и автоматизирани времеви разписания, които се интегрират директно със системи за изчисляване на заплати като QuickBooks и Paychex.

Най-добрите функции на Buddy Punch ✅

Служителите могат да се регистрират при пристигане/напускане чрез QR кодове, уеб камери или GPS.

Задайте ограничения въз основа на местоположението, за да предотвратите измамни отчитания на работното време.

Получавайте известия за извънреден труд или пропуснати отметки

Свържете се безпроблемно с основни софтуери за изчисляване на заплати като QuickBooks и ADP.

Създавайте подробни времеви разписания и обобщения на заплатите

Ограничения на Buddy Punch 💢

Изисква интернет връзка за отчитане на работното време.

Чатът на живо е достъпен само от понеделник до петък.

Мобилните приложения не разполагат с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на Buddy Punch 💰

Стартово ниво : 4,49 $/месец на потребител + 19 $ базова такса

Pro : 5,99 $/месец на потребител + 19 $ базова такса

Enterprise: 10,99 $/месец на потребител + 19 $ базова такса

Оценки и рецензии за Buddy Punch 🌟

G2 : 4,8/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1030 отзива)

10. Monday.com (Най-доброто за лесно управление на проекти)

Да предположим, че вашият екип се бори да поддържа всички на една и съща страница. С monday.com можете да визуализирате напредъка, използвайки диаграми на Гант, табла Kanban и персонализирани табла, като същевременно автоматизирате повтарящите се задачи, за да спестите време.

🍪 Бонус: Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява организирането на работния процес, без да се изискват технически познания.

Имайте предвид, че разширените функции като проследяване на времето и диаграми на Гант са достъпни само в плановете от по-висок клас.

monday. com най-добри функции ✅

Адаптирайте таблата за проекти, за да отговарят точно на вашите нужди.

Проследявайте представянето на екипа с над 15 опции за преглед, включително диаграми и таблици.

Задайте правила за известия, промени в статуса и възлагане на задачи.

Споделяйте табла с външни заинтересовани страни и оставяйте коментари за членовете на екипа.

Започнете по-бързо с предварително проектирани работни процеси

Ограничения на monday.com 💢

Подходящ само за малки екипи (до двама потребители)

Основните планове не включват разширени функции.

Изисква време за овладяване на опциите за персонализиране

По-малко функционален в сравнение с версията за настолни компютри

💡 Професионален съвет: Търсите лесен начин да следите времето си? Разгледайте нашия подбрани списък с 10 безплатни шаблона за проследяване на времето за проекти.

Цени на monday.com 💰

Безплатен план: За индивидуални потребители и малки екипи (до 2 потребители)

Основен план : 9 $/месец на потребител

Стандартен план : 12 $/месец на потребител

Pro Plan : 19 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за monday.com 🌟

G2 : 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Харесват ми и неговите възможности за интеграция, освен че предлага множество интеграции без кодиране с платформи като CognitoForms, Gmail, Slack, Twilio и др.

Харесват ми и неговите възможности за интеграция, освен че предлага множество интеграции без кодиране с платформи като CognitoForms, Gmail, Slack, Twilio и др.

11. Hubstaff (Най-добър за производителност и проследяване на времето)

чрез Hubstaff

Представете си решение, което не само проследява часовете, но и сигнализира за неефективност в реално време – Hubstaff прави точно това.

Той е подходящ за офис, дистанционни и хибридни екипи, като предлага функции, които осигуряват точно проследяване на времето и информация за производителността.

А ако искате да следите подробно дейността, да правите екранни снимки, да записвате URL адреси и приложения, използвани по време на работното време – познахте – Hubstaff е точно за вас.

Най-добрите функции на Hubstaff ✅

Проследява работните часове на настолен компютър, уеб, мобилно устройство и разширение за Chrome.

Следи натисканията на клавишите, прави екранни снимки и проследява използването на приложения/URL адреси за отчетност.

Автоматизира изчисляването на заплатите и генерира фактури за клиенти въз основа на отчетените часове.

Предоставя подробни отчети за идентифициране на неефективности и подобряване на разпределението на ресурсите.

Проследява местоположението на екипите на терен, въпреки че функционалността може да бъде по-стабилна.

Ограничения на Hubstaff 💢

Не пречи на служителите да отчитат работното си време извън работното място.

Към смени не могат да се добавят подробности за проекти или местоположения, което ограничава гъвкавостта.

Функции като проследяване на почивките и правила за извънреден труд в мобилното приложение са по-малко ефективни в сравнение с настолните инструменти.

Разширените функции, като неограничени интеграции и подробни отчети, са достъпни само в премиум плановете.

Цени на Hubstaff 💰

Стартово : 4,99 $/месец на потребител

Grow : 7,50 $/месец на потребител

Екип : 10,00 $/месец на потребител

Enterprise: 25,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubstaff 🌟

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

Процесът на разрешенията е ясен, а приложението отлично обяснява какви данни се събират, така че никога не се обърквам как работи.

Процесът на разрешенията е ясен, а приложението отлично обяснява какви данни се събират, така че никога не се чудя как работи.

🔗 Прочетете също: 10 безплатни шаблона за работен график в Excel и ClickUp

12. Gusto (Най-подходящ за малки и средни предприятия)

чрез Gusto

Gusto се грижи за всички обичайни проблеми, свързани с човешките ресурси: изчисляване на заплатите, управление на социалните придобивки без усилие и назначаване на нови служители.

Независимо дали току-що започвате или разширявате бизнеса си, Gusto опростява сложните неща – като данъци, социални придобивки и спазване на нормативните изисквания – за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: разрастването на бизнеса ви и поддържането на доброто настроение на екипа ви.

Най-добрите функции на Gusto ✅

Извършвайте изчисляване на заплатите с няколко кликвания с интегрирани изчисления и подаване на данъчни декларации.

Включва здравна застраховка, пенсионни планове и финансови бонуси, без допълнителни брокерски такси.

Оптимизирайте процесите с проследяване на задачите, персонализирани списъци за въвеждане в работата и безхартиени работни потоци.

Служителите могат да имат достъп до фишове за заплати, да управляват социални придобивки и да използват приложението Gusto Wallet за финансови инструменти.

Свържете се с водещи бизнес приложения за проследяване на времето, счетоводство и др.

Ограничения на Gusto 💢

Цените на плановете се удвояват между нивата, което ограничава достъпността за по-малките предприятия.

Важни инструменти като предупреждения за съответствие са достъпни само в най-скъпия план.

Докладите за бавни отговори и нерешени проблеми се увеличават

Покритието е достъпно в 38 щата и Вашингтон, окръг Колумбия, само

Приложението поддържа само служители, като оставя работодателите без мобилна функционалност.

Цени на Gusto 💰

Simple : 40 $/месец + 6 $ на потребител

Плюс : 80 $/месец + 12 $ на потребител

Премиум: 180 $/месец + 22 $ на потребител

Оценки и рецензии за Gusto 🌟

G2 : 4,5/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🔗 Прочетете също: Как да оптимизирате вътрешната си база от знания за продуктивност на служителите и успех в управлението на проекти

13. When I Work (Най-подходящо за работни места с работа на смени)

Чрез When I Work

Да предположим, че е петък следобед и вашият екип все още се бори да финализира графиците за следващата седмица. Съобщенията летят, имейлите се трупат и вие се чудите дали има по-добър начин.

Ето къде When I Work подобрява нещата.

Платформата улеснява планирането на смени, проследяването на времето и синхронизирането на всички. Независимо дали управлявате оживено кафене, магазин за търговия на дребно или здравно заведение, When I Work ви помага да спестите часове административна работа.

🧠 Знаете ли, че: Според Бюрото за статистика на труда (BLS), към февруари 2023 г. 43% от частните предприятия в САЩ плащат на своите служители на две седмици, което го прави най-честият период на плащане. Това прави планирането важна задача за HR отделите.

Най-добрите функции на When I Work ✅

Създавайте автоматично цели работни графици с едно кликване

Служителите могат да разменят смени, а мениджърите получават незабавно уведомление.

Вградена функция за съобщения за индивидуални или групови чатове, за да поддържате всички в синхрон.

Планирайте, проследявайте времето и комуникирайте директно от мобилни приложения.

Управлявайте бюджетите за труд и намалете разходите с инструменти за прогнозиране.

Ограничения на When I Work 💢

Няма телефонна поддръжка и ограничени часове за чат на живо

Невъзможност за наблюдение на конкретни задачи или видове работа на час

Някои по-сложни нужди от планиране може да изискват ръчни решения.

Когато работя върху ценообразуването 💰

Essentials : 2,50 $/месец на потребител

Pro : 5 $/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за When I Work 🌟

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Ето списък с допълнителни алтернативи на Connecteam, които не са влезли в нашия топ 13, но могат да бъдат доста полезни за вашите екипи:

7shifts : Фокусира се върху планирането на графици в ресторанти с функции като управление на смени, проследяване на работното време и прогнозиране на разходите за труд. Интегрира се безпроблемно с POS системи за оптимизиране на операциите.

Personio : Създаден специално за малки и средни предприятия. Предлага инструменти за проследяване на работното време в съответствие със законите, управление на данните на служителите, обработка на заплатите и набиране на персонал.

Xenia: Специализирана в управлението на персонала на първа линия с функции за управление на задачите, комуникация и проследяване на производителността. Предоставя персонализирани работни процеси и анализи в реално време за повишаване на производителността.

Кликнете по-малко, направете повече: ClickUp го прави

Седем от десет мениджъри смятат, че технологията за наблюдение на служителите подобрява производителността. В ярък контраст с това, 72% от служителите казват, че тя има малко или никакво влияние, а в някои случаи дори пречи на производителността.

Ето една смела мисъл: какво ще стане, ако вашите най-добри служители изведнъж започнат да пропускат сроковете?

Вижте, проследяването на времето не трябва да ви кара да се чувствате като под наблюдението на Големия брат. Целта не е да се следи всяко движение, а да се използват интелигентни инструменти, които помагат за балансиране на натоварването, предотвратяване на изчерпването и поддържане на ангажираността и продуктивността на целия екип.

ClickUp се отличава с инструменти като планиране с плъзгане и пускане и диаграми на Гант, които правят планирането лесно и адаптивно. Неговата персонализирана система за управление на задачите ви позволява да персонализирате работните процеси с падащи менюта, списъци за проверка и етапи на напредък, отговарящи на уникалните нужди на вашия екип.

Има и функции за редактиране в реално време, като Docs и Whiteboards, които поддържат всички в синхрон дори при работа от разстояние.

Когато управлявате екипи, не става въпрос за добавяне на повече инструменти, а за избора на подходящия. Регистрирайте се в ClickUp още днес!