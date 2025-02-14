Топ 10 алтернативи на Timeular за 2025 г.

Времето е пари. Но проследяването му с помощта на подходящи техники е съвсем друго нещо.

Доклад показва, че 35% от собствениците на фирми считат, че лошото управление на времето е пречка за продуктивността. Това загубено време води до пропуснати часове, пропуснати възможности и разочарован екип.

Инструментите за управление на времето като Timeular са по-важни от всякога, за да поддържат екипите в правилната посока и бизнеса да работи по-добре. Въпреки това, някои потребители са съобщили за проблеми с инструмента, като неточно проследяване, бъг в интерфейса и скъпи планове.

Ако това ви звучи познато, тази статия в блога е точно за вас. Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Timeular, заедно с техните основни характеристики, предимства и недостатъци, цени и реални отзиви на потребители. Нека разгледаме най-добрите инструменти за проследяване на времето!

Какво трябва да търсите в алтернативата на Timeular?

Когато търсите най-добрата алтернатива на Timeular, опитайте да изберете такава, която покрива следните ключови функции:

Лесни контроли на таймера: Намерете инструмент за проследяване на времето с бързи и прости контроли, като клавишни комбинации или джаджи.

Автоматично записване на времето: Уверете се, че алтернативата ви работи тихо на заден план, записвайки както работните, така и неактивните часове. Автоматизирането на този процес минимизира грешките и поддържа точността на вашите записи за времето.

Управление на проекти и задачи: Потърсете алтернатива на Timeular, която ви позволява да организирате времевите записи по проекти, клиенти и задачи, като ги управлявате директно от една и съща платформа.

Персонализиран табло в реално време: Използвайте таблото, за да получите бърз поглед върху текущото проследяване на времето, активните таймери и дневния или седмичния ви напредък.

Достъпност на различни платформи: Изберете алтернатива на Timeular, която позволява на вашите служители да проследяват времето отвсякъде – такава, която работи безпроблемно на настолни компютри, в уеб и на мобилни устройства, с офлайн поддръжка и автоматична синхронизация.

Изчерпателни отчети и анализи: Потърсете идеалната алтернатива, която ви позволява да създавате подробни и персонализирани отчети за това как се разпределя времето между проектите, тенденциите в производителността и отчетните часове.

Мощни интеграции: Уверете се, че вашата алтернатива на Timeular се интегрира безпроблемно с платформите, от които вече зависи вашият бизнес, като позволява гладка свързаност с различни инструменти на трети страни.

Топ 10 алтернативи на Timeular

С представените функции, ето 10-те най-добри алтернативи на Timeular, които можете да проучите.

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на времето и производителността)

Комбинирайте проследяването на времето с управлението на задачите с ClickUp и бъдете в крак с вашите времеви разписания и проекти на една единствена платформа.

ClickUp е повече от просто мощен софтуер за управление на проекти. Това е приложението за всичко, свързано с работата.

Функцията за управление на времето и мониторинг на продуктивността на ClickUp добавя допълнително измерение към вашия работен процес и ви дава пълна картина на вашия бизнес. Проследявайте времето си директно в задачите си или интегрирайте с популярни приложения за отмерване на време.

Искате да видите колко продуктивни сте били или кои задачи ви отнемат най-много време? Отворете изгледа „Таблица за отчитане на работното време“ на вашите проекти, за да видите с какво се е занимавал екипът ви.

Още по-добре, всички тези инструменти лесно се интегрират с вашите задачи и проекти. Вземете например блокирането на време. Вместо да жонглирате с отделни инструменти, можете да блокирате време в календара си в ClickUp и незабавно да превърнете тези блокове в задачи.

По този начин графикът и списъкът ви със задачи остават перфектно синхронизирани без допълнителни усилия.

Проследяване на времето за проекти в ClickUp

Задайте времеви прогнози с функциите за проследяване на времето за проекти на ClickUp и разберете колко време сте отделили за задачи и проекти.

Готови ли сте да започнете да следите работата си? Функцията за проследяване на времето за проекти на ClickUp ви позволява да задавате приблизителни времена, да проследявате действителното време, прекарано за задачи и подзадачи, и да сравнявате двете. Това ви дава ясна представа за това колко добре вашите приблизителни времена съответстват на реалността както на ниво задачи, така и на ниво проекти.

ClickUp Brain

Ако искате да направите още една крачка напред в управлението на времето, вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, може да максимизира работния ви ден и да ви превърне в нинджа на ефективността!

Концентрирайте се върху най-важното с ClickUp Brain, който определя графика ви вместо вас.

Нека AI ви изпраща напомняния на базата на времето и ви казва на кои задачи да се фокусирате след това. Това ще повиши вашата продуктивност и ще ви помогне да се фокусирате върху правилните задачи в точното време.

Управлявайте ефективно времето и производителността си, като получите цялостен поглед с помощта на Timeline View на ClickUp.

Ако имате нужда да погледнете отстрани и да видите цялостната картина, вместо да се фокусирате върху дребните детайли, ClickUp Views е правилният избор.

Преминете към изгледа „Времева линия“, за да следите проследяваните данни заедно с напредъка на проекта. Можете да видите как проследяването на времето съответства на етапите, крайните срокове и зависимостите на проекта – информация, която самостоятелните инструменти за проследяване на времето не могат да предоставят.

Шаблони на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте графика си, като визуализирате прекараното време с шаблона за управление на времето на ClickUp.

Знаем, че да започнете от нулата може да бъде плашещо. Затова сме събрали богата библиотека с готови за употреба, напълно персонализируеми шаблони за управление на времето, за да ви помогнем да започнете!

Например, шаблонът за управление на времето на ClickUp е задължителен за професионалистите, които се занимават с безброй ежедневни отговорности. След като приключите, можете да преместите задачите си в статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“. Той също така ви предоставя персонализирани полета за приоритети, крайни срокове и приблизително време.

Нуждаете се от по-лесен начин да следите времето и продуктивността си? Шаблонът за управление на личното време на ClickUp си заслужава да бъде изпробван. Той ви помага да останете продуктивни, като подобрява начина, по който отчитате напредъка си и управлявате задачите си. С изгледи като „Списък със задачи“ и „Крайни срокове“ той ви помага да се концентрирате върху най-важното, като същевременно намалява стреса чрез по-добра организация на времето.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте времето от вашия десктоп, мобилно приложение или разширение за браузър и го свържете с ClickUp Tasks

Добавяйте или коригирайте ръчно минали записи за времето, като зададете диапазон от дати или редактирате съществуващи записи.

Добавете бележки към времевите записи, за да опишете работата, която сте свършили за екипа и контекста на клиента.

Използвайте етикети за задачите, за да организирате и филтрирате лесно времевите записи.

Проследявайте ефективно фактурираното и нефактурираното време и улеснете фактурирането.

Ограничения на ClickUp

Някои изгледи на ClickUp, като например Формуляри, не са достъпни в мобилните приложения.

Високото ниво на персонализация може да бъде малко объркващо за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Имах нужда от система за управление на проекти, която да ми помогне да координирам задачите на моите клиенти, както и тези на екипа ми от фрийлансъри. Опитах редица други решения, но никое от тях не предлагаше комбинация от гъвкавост и проследяване на времето. Проследяването на времето беше от ключово значение, защото като бизнес, който работи на почасова база, имах нужда от проследяване на времето, вградено в моята система за управление на проекти, за да не се налага всеки месец да обединявам две различни системи, за да създавам фактури. ClickUp реши проблема с проследяването на времето за мен и ми предложи огромна гъвкавост, която ми позволи да структурирам клиентите, проектите и задачите си по начин, който беше изключително благоприятен за начина, по който работя и управлявам проекти. Дори когато системите и процесите ми се развиваха, ClickUp предлагаше гъвкавост, за да се адаптира към мен. Това е страхотно!

2. Clockify (най-доброто решение за точно проследяване на времето на достъпна цена)

чрез Clockify

Ако имате нужда да наблюдавате отблизо своите служители, без да харчите цяло състояние, Clockify е добър вариант.

Администраторите могат да гарантират, че всички работни часове се записват точно, като активират принудително проследяване на времето. За разлика от гъвкавото проследяване на Timeular, тази функция автоматично подканва потребителите да попълнят липсващото време, гарантирайки пълни и последователни записи.

Например, ако някой отчете 6 часа от 8-часов работен ден, той ще трябва да попълни своя работен график, преди да го подаде. Това е особено полезно за фирми, които се нуждаят от точно фактуриране или пълни записи за съответствие.

Clockify включва и функции като GPS проследяване, автоматични екранни снимки на всеки 5 минути, откриване на неактивност и блокиране на ръчното редактиране на времето за определени служители.

Най-добрите функции на Clockify

Проследявайте времето с таймер за начало и край на работата на мобилни устройства, настолни компютри или разширения за браузъри, за да записвате всяка работна минута.

Одобрявайте времеви разчети и създавайте фактури, включително отстъпки и данъци.

Откривайте неактивното време и получавайте известия, за да премахнете неактивните записи.

Генерирайте отчети на базата на време, присъствие или обобщения, за да анализирате производителността.

Проследявайте времето офлайн и синхронизирайте записите автоматично, когато се върнете онлайн.

Ограничения на Clockify

Интерфейсът на Clockify може да изглежда объркващ за новите потребители.

Ограничени възможности по отношение на темите

Непоследователно превключване между мобилни и настолни приложения

Цени на Clockify

Безплатно: Безплатно завинаги

Основен: 4,99 $/месец на потребител

Стандартен: 6,99 $/месец на потребител

Про: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Пакет: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9100 отзива)

3. Timely (най-доброто за автоматизирано проследяване на времето)

чрез Timely

Не сте фен на ръчното проследяване на времето? Timely ще ви помогне да спестите време. То работи тихо на заден план, като автоматично записва вашите дигитални дейности – имейли, срещи, работа с документи, сърфиране в интернет – и използва изкуствен интелект, за да ги организира в проектни записи. Това означава, че вече не е нужно да стартирате и спирате таймери или да се опитвате да си спомните върху какво сте работили.

Функцията Memory Tracker на Timely създава частна, визуална времева линия на вашия работен ден, която само вие можете да видите. Можете лесно да проверите разпределението на времето от AI и да преместите дейностите в правилните проекти.

Докато Timeular изисква да проследявате всяка задача ръчно, Timely ви позволява да преглеждате и коригирате времевите си записи по-късно. Той е идеален за хора, които изпълняват много задачи едновременно, или за всеки, който се нуждае да възстанови деня си за точно фактуриране.

Най-добрите функции на Timely

Споделяйте отчети на живо с клиенти, които се актуализират в реално време при обновяване.

Изпращайте на клиентите си отчети с фиксирани данни с едно кликване

Получавайте автоматични напомняния да отбележите работното си време или да напомните на екипа си да регистрира своите часове.

Синхронизирайте с календара си, за да видите планираните събития заедно с проследяваното време.

Свържете се с различни инструменти за управление на проекти като ClickUp, Asana и Trello.

Ограничения във времето

Няма опции за часови зони за международни служители

Потребителите не могат да проследяват времето, прекарано в различни приложения с мобилната версия.

Цени на Timely

Стартово ниво: 11 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Неограничен: 28 $/месец на потребител

Актуални оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

4. QuickBooks Time (най-доброто за проследяване на времето на мобилни устройства)

чрез QuickBooks Time

QuickBooks Time е популярен избор сред мобилните и отдалечените екипи и се отличава с технологията си за географско ограждане.

Вместо проследяване от бюрото, то може автоматично да отчита влизането и излизането на служителите, когато влизат или напускат работното място. Например, ако екипът ви изисква да сте на място, системата проследява времето ви автоматично и го присвоява на правилния проект въз основа на местоположението ви. Това избягва ръчните грешки и поддържа точността на часовете на място.

С тези инструменти и тяхната връзка с QuickBooks за изчисляване на заплати, фактуриране и счетоводство, QuickBooks Time е добър вариант за фирми, които се нуждаят от проследяване на времето, свързано директно с финансовите процеси – нещо, което Timeular не предлага.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Проследявайте отработените часове, пробега, местоположението и други с подробни времеви разписания.

Създавайте персонализирани отчети, за да анализирате разходите по задачите, да планирате заплатите и да измервате рентабилността.

Свържете се с популярни инструменти за управление на човешките ресурси и заплатите като ADP, Square и JazzHR.

Използвайте мобилното приложение, за да актуализирате времевите си разписания в реално време.

Ограничения на QuickBooks Time

Липсват функции за проследяване на времето, специфични за проекта

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на QuickBooks Time

Лесно начало: 35 $/месец

Основни характеристики: 65 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Разширено: 235 $/месец

Допълнение Time Premium: 20 $/месец за 1 администратор + 8 $/потребител на месец

Допълнение Time Elite: 40 $/месец за 1 администратор + 10 $/потребител на месец

QuickBooks Time – оценки и отзиви

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6900 отзива)

🧠 Интересен факт: В Китай през 6-ти век за отчитане на времето са се използвали тамянни часовници! Тези удивителни устройства, които са първите видове таймери, изгаряли тамян с постоянна скорост. Количеството изгорял тамян показвало изминалото време. Като се издигал димът от тамяна, той сигнализирал за конкретни часове за ежедневни дейности или церемонии.

5. RescueTime (Най-доброто за анализ на продуктивността)

чрез RescueTime

RescueTime използва уникален подход към проследяването на времето: автоматично оценява приложенията и уебсайтовете, които използвате, по скала от „много продуктивни” до „много разсейващи”.

Вместо просто да проследява часовете ви, това приложение за проследяване на времето оценява вашата продуктивност, като групира вашите дейности и ви позволява да настроите тези етикети, за да съответстват на вашата роля и цели. Например, ако сте мениджър на социални медии, можете да маркирате Facebook като „продуктивен“, но като софтуерен разработчик можете да го маркирате като „разсейващ“.

С Focus Sessions, RescueTime ви помага да останете фокусирани върху задачите си. Тези сесии блокират разсейващите уебсайтове, изключват известията, проследяват времето, през което сте фокусирани, и разкриват как неща като срещи или работа до късно през нощта влияят на вашата продуктивност. Това е мощен начин да поемете контрол над работния си ден и да постигнете целите си.

Най-добрите функции на RescueTime

Прегледайте подробни отчети за най-продуктивните и най-малко продуктивните си периоди.

Задайте цели и проследявайте как времето ви се съотнася с тях.

Сравнете моделите на продуктивност през различните дни и седмици

Интегрирайте с календарни приложения, за да видите как срещите влияят на продуктивността.

Ограничения на RescueTime

Не поддържа много езици, което затруднява глобалните екипи.

Понякога офлайн проследяването на времето не записва всички дейности.

Цени на RescueTime

Solo: 12 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за RescueTime

G2: 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

6. Toggl Track (Най-доброто за фрийлансъри и стартиращи компании)

чрез Toggl Track

Новите фирми и свободно практикуващите професионалисти с ограничен бюджет често предпочитат Toggl Track пред конкурентите му заради две безплатни функции: автоматично проследяване на времето и откриване на неактивност.

Тази проста и лесна за използване алтернатива на Timeular автоматично открива кога спирате да работите и ви пита дали искате да запазите или премахнете времето на бездействие. Тя също така категоризира работата ви въз основа на приложенията и уебсайтовете, които използвате, спестявайки ви усилието да правите постоянни ръчни актуализации.

Освен това, Toggl надхвърля автоматизираните инструменти и удобните преки пътища с Timeline Insights. Вместо основни записи за времето, той създава визуална времева линия на вашия работен ден и я анализира за пропуски или неправилно разпределено време.

Например, ако обикновено проследявате срещите с клиенти, но забравите една, Timeline Insights ще я маркира и ще предложи правилния проект и задача въз основа на календара ви и миналите ви дейности.

Най-добрите функции на Toggl Track

Превключвайте лесно между таймерите с клавишни комбинации

Създавайте подробни отчети с персонализирани тарифи за фактуриране

Предлагайте проекти за въвеждане на време въз основа на вашите минали навици

Проследявайте времето от разширения за браузъра или десктоп приложения

Превърнете събитията в календара в времеви записи с възложени проекти

Ограничения на Toggl Track

Мобилното приложение не поддържа различни изгледи на календара.

Някои потребители смятат, че функциите за отчитане са основни.

Цени на Toggl Track

Безплатно (до пет потребители)

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Toggl Track оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

💡Съвет от професионалист: Ако погледнете внимателно, ще видите, че както Toggl, така и Clockify са силни и достъпни варианти. Ако се чудите как се сравняват, ето подробно сравнение между Toggl и Clockify, което можете да разгледате.

7. Everhour (Най-доброто за бюджетиране на проекти)

чрез Everhour

Проследяването и управлението на времето стават още по-трудни, когато работите с ограничен бюджет за проекти. За да се придържате към него, трябва да знаете точно къде отива времето на вашия екип – и парите ви. Ето тук системата за бюджетиране на Everhour прави разликата.

Например, ако проектът има ограничение от 40 часа, инструментът ви предупреждава, когато се приближавате към него, и дори може да блокира членовете на екипа да регистрират повече часове, след като ограничението е достигнато. Това поддържа проектите ви в график и предотвратява превишаването на бюджета, преди то да се случи.

Освен това Everhour лесно се свързва с инструменти за управление на проекти като ClickUp и Asana. Актуализациите на часовете или прогнозите за времето се синхронизират автоматично, така че всички промени, които правите, се отразяват незабавно в системата ви за управление на проекти без никакви допълнителни усилия.

Най-добрите функции на Everhour

Синхронизирайте актуализациите на задачите автоматично с инструменти за управление на проекти

Проследявайте разходите по проекта в реално време, използвайки тарифите на екипа

Планирайте повтарящи се времеви прогнози за редовни задачи

Генерирайте автоматично фактури от проследените отработени часове

Ограничения на Everhour

Записването на времето не винаги е точно, особено за служители в различни страни.

Някои потребители са съобщили за проблеми с интеграцията.

Цени на Everhour

Безплатно: Безплатно завинаги (до 5 места)

Екип: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Everhour

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

8. Hubstaff (Най-доброто за подробно проследяване на времето и дейността на служителите)

чрез Hubstaff

Ако търсите инструмент, който е специализиран в предоставянето на подробна информация за това как работи вашият екип, Hubstaff може да е най-добрият избор за вас.

Ето как работи: Hubstaff следи нивата на активност, като проследява дали вашият екип използва клавиатурата или мишката на всеки 10 минути. Например, ако някой е активен през половината от това време, неговата активност се показва като 50%.

Той не записва натисканията на клавишите, а само дали има активност, така че нещата остават прости и фокусирани върху ангажираността. Освен това, той разполага с удобна функция за откриване на бездействие с персонализирани напомняния, географско ограждане и инструменти за планиране.

Това, което отличава Hubstaff, е неговата дълбочина. Той заснема екранни снимки, проследява посетените URL адреси и анализира активността, за да ви даде пълна картина на изразходваното време. Той също така показва наличността на служителите, графиците на проектите и ограниченията на натоварването, които можете да коригирате по време на работа.

Най-добрите функции на Hubstaff

Следете бюджетите на проектите с известия в реално време

Планирайте лесно графиците и натоварването на екипа с визуални табла

Създавайте автоматично отчети за заплатите въз основа на отработените часове и ставките на заплащане.

Проверете рентабилността на проекта, като сравните планираните часове с действително изразходваното време.

Опростете одобряването на работните часове с персонализирани работни процеси и напомняния.

Ограничения на Hubstaff

Функциите за мониторинг на производителността са ограничени

Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен и тромав.

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 $/месец на потребител

Развитие: 9 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

📮ClickUp Insight: 60% от работниците отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, но всяко прекъсване струва до 23 минути от времето за концентрация, което създава парадокс на продуктивността. Чрез централизиране на всички ваши разговори, задачи и чат низове в работното ви пространство, ClickUp ви позволява да се откажете от преминаването между платформи и да получите бързите отговори, от които се нуждаете. Никога не се губи контекст!

9. Jibble (Най-доброто за новодошли, които търсят безплатно решение)

чрез Jibble

Ако току-що започвате да следите времето и не искате да се ангажирате веднага с скъпи инструменти, Jibble е чудесен избор.

Безплатният план поддържа точно отчитане на работното време чрез използване на изкуствен интелект за проверка на присъствието чрез мобилните устройства на служителите, което намалява риска от фалшифициране на отчитането. Междувременно, разширените функции ви позволяват да зададете различни ставки за извънреден труд за делнични дни и почивни дни, да проследявате необходимите почивки и дори да получавате известия, когато служителите се приближават към лимитите за извънреден труд или пропускат почивки.

Jibble се интегрира и с основните системи за изчисляване на заплати като Stripe и Paylocity, което ви помага да автоматизирате изчисляването на заплатите въз основа на проследяваното време.

Най-добрите функции на Jibble

Създайте табла за присъствие в реално време, за да проследявате закъснелите и отсъстващите

Проследявайте почивките и обедните паузи с персонализирани правила

Управлявайте графиците на смени с автоматизирани известия за членовете на екипа

Ограничения на Jibble

Липса на подробна информация и персонализирани отчети

Технически проблеми и ограничена функционалност на мобилната версия

Цени на Jibble

Безплатно: Безплатно завинаги

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

Ultimate: 9,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 1250 отзива)

10. Harvest (Най-доброто за опростено фактуриране и издаване на фактури)

чрез Harvest

Harvest, любим сред фирмите, предлагащи услуги, ви помага да проследявате отработените часове и да получавате заплащане, без да преминавате от една система в друга.

С тази платформа можете да регистрирате както часовете си, така и разходите си, а след това да генерирате изчистени фактури, които включват фактурирани часове, разписки и дори изчислени данъци. Например, един консултант може да проследява часовете си, да добавя разписки за вечери с клиенти и да създава професионални фактури с един-единствен инструмент.

Harvest предлага и прости, но подробни отчети, с които да следите времето, неплатената работа и рентабилността по клиенти, проекти или членове на екипа. Ако търсите още по-голяма прозрачност, таблото за клиенти позволява на клиентите да виждат фактурите и плащанията си чрез уникален URL адрес, който можете да споделите.

Приложението проследява и рентабилността на проектите и степента на използване на екипа, което ви помага да наблюдавате управлението на ресурсите, като същевременно поддържате прозрачност при фактурирането.

Най-добрите функции на Harvest

Изградете навици за проследяване на времето с автоматизирани напомняния

Заключете времевите записи и разходите, след като бъдат фактурирани или одобрени.

Генерирайте фактури от вашите времеви записи и събирайте плащания от клиенти чрез интеграции със Stripe и PayPal.

Получете информация за това как вашият екип прекарва работното си време и проследявайте разходите по проектите.

Ограничения на Harvest

Основни функции за отчитане

Ограничена функционалност и персонализация

Цени на Harvest

Безплатен план: Безплатен завинаги

Професионален план: 13,75 $/месец на потребител

Премиум план: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4. 3/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

💡Съвет от професионалист: За да бъдете максимално ефективни и продуктивни, използвайте матрица за управление на времето, за да планирате времето за вашите задачи и да ги приоритизирате съответно.

Управлявайте времето и проектите си заедно с подходящата алтернатива на Timeular – ClickUp!

Когато животът стане натоварен, стресът и пропуснатите срокове могат да се натрупат. Добрата алтернатива на Timeular може да ви помогне да поддържате организация, да повишите производителността и да създадете по-здравословен баланс между работата и личния живот.

Преди да изберете подходящия, се съсредоточете върху намирането на инструмент, който отговаря на вашите нужди. Потърсете нещо, което работи на различни платформи, интегрира се с любимите ви инструменти за управление на проекти и календари и предлага автоматично проследяване на времето и полезни анализи.

Нашият списък представя най-добрите варианти, но нашият фаворит е ClickUp.

ClickUp предлага всички основни функции, от които се нуждаете, за да следите личната си продуктивност и тази на екипа си. Функцията за проследяване на времето и софтуерът за управление на проекти „всичко в едно“ ви помагат да се съсредоточите върху важните неща и да вземате по-разумни решения въз основа на целите си.

