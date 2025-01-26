Топ 13 алтернативи и конкуренти на Bluesky за 2025 г.

Не е необичайно социалните медийни потребители да изразяват недоволството си от своите фийдове. Често алгоритмите контролират тези фийдове и вместо да виждат публикации от приятели или създатели, които следват, фийдът е пълен с съдържание, прокарвано от алгоритмите.

Това накара много хора да преминат към Bluesky, децентрализирана социална мрежа, която се стреми да бъде „главното място за алгоритми“, позволявайки на потребителите да персонализират своите фийдове.

Bluesky обаче все още е в процес на развитие. Тя има по-малка база от потребители в сравнение с платформи като Instagram и X, а намирането на хора може да бъде трудно поради уникалните конвенции за именуване и ограничената функционалност на търсенето. Освен това Bluesky позволява на потребителите да създават насоки за общността, предлагайки коренно различно преживяване в социалните медии.

Ако не сте фен на Bluesky, има много други социални медийни платформи, които можете да разгледате. Съставихме списък с 13 алтернативи на Bluesky, за да ви помогнем да намерите перфектната социална медийна платформа!

⏰ 60-секундно резюме: Ето списък с 13-те най-добри алтернативи и конкуренти на Bluesky за 2025 г.: Threads by Instagram: Най-подходяща за хора, които използват Instagram Diaspora: Най-подходяща за хора, които искат да хостват свои собствени подгрупи PixelFed: Най-подходяща за тези, които искат децентрализирана платформа за споделяне на снимки. Nostr: Най-подходящ за технически грамотни потребители, които търсят приложение, базирано на протокол. Публикувайте новини: Най-подходящо за хора, които търсят платформа, ориентирана към новини Hive Social: Най-подходяща за тези, които търсят комбинация от Instagram и X. Friendica: Най-подходяща за създаване на дълги текстови публикации X (по-рано Twitter): Най-доброто място, за да сте в крак с световните тенденции Mastodon: Най-подходящ за нишови хобисти, които търсят модерирани общности Minds: Най-доброто за монетизиране на съдържание TrustCafe (WT. Social): Най-подходяща за тези, които искат проста, фокусирана върху общността приложение Farcaster: Най-подходящ за разработчици и тези, които използват GitHub AT Protocol: Най-подходящ за разработчици, които дават приоритет на децентрализираните социални медии

Какво трябва да търсите в алтернативите на Bluesky?

Ето функциите, които трябва да търсите в алтернативата на Bluesky:

🌐 Децентрализация

Помислете за платформи, които ви дават контрол, като децентрализират начина си на работа. Можете да се присъедините към сървър или да бъдете негов хост, така че вашите данни да не са обвързани с правилата или модерацията на дадена компания. Освен това децентрализацията прави тези платформи по-устойчиви, като намалява вероятността от прекъсвания или цензура, които да ви пречат.

🤝 Модерация на общността

Търсете платформи, които предоставят модерацията в ръцете на общността. Тези платформи позволяват на потребителите да оформят своето преживяване с персонализирани правила и филтри за съдържание, което улеснява създаването на безопасно и приобщаващо пространство. Става въпрос да ви дадем повече контрол над това, което виждате и с което взаимодействате.

🔗 Оперативна съвместимост

Изберете платформи, които могат да се свързват с други мрежи или да използват федеративни системи. Това ви позволява да взаимодействате с по-широка аудитория, дори извън вашата платформа. Това е чудесен начин да останете свързани, без да се налага да жонглирате с множество акаунти.

⚙️ Персонализиране и използваемост

Потърсете платформи, които предлагат уникални функции, като хронологични фийдове, персонализирани профили, емоджита или опции за споделяне на снимки и видеоклипове. Платформа, която е лесна за навигация и включва инструменти като анкети, общности или чатове на живо, може да направи вашето социално преживяване по-забавно и съобразено с вашите нужди.

💡Професионален съвет: Присъединете се към публичен сървър с активна модерация и динамична общност. Това е лесен начин да тествате платформата, преди да хоствате свой собствен сървър или да се впуснете в по-задълбочено персонализиране!

13-те най-добри алтернативи на Bluesky

Ето 13-те най-добри алтернативи на Bluesky, от които можете да избирате:

1. Threads by Instagram (Най-подходяща за потребители на Instagram, които искат да се присъединят към общност)

чрез Threads

Threads е версията на Instagram за платформа за микроблогване, проектирана да бъде проста и позната за потребителите. Нейният дизайн и функционалност са подобни на тези на други текстови платформи, което улеснява споделянето на актуализации, участието в разговори и общуването с последователи – и всичко това, докато оставате свързани с вашия Instagram акаунт.

Отличителната черта на Threads са таговете. Вместо да претрупват публикациите с множество хаштагове, потребителите могат просто да добавят един таг, който описва съдържанието. Това позволява на хората да се ангажират с публикации, които ги интересуват, и да се свързват с други хора, които споделят сходни интереси.

Най-добрите функции на Threads

Споделяйте текстови публикации с до 500 символа

Свържете своя Threads акаунт директно с Instagram за лесна настройка и превключване между приложенията.

Споделяйте текстови публикации, снимки и видеоклипове, отговаряйте чрез коментари и общувайте с другите чрез харесвания и репостове.

Провеждайте персонализирани анкети в Threads, за да събирате мнения, да провокирате разговори и да ангажирате аудиторията си.

Ограничения на Threads

За да използвате Threads, е необходимо да имате Instagram профил, което може да не се хареса на тези, които предпочитат самостоятелни платформи.

Цени на Threads

Безплатно

Оценки и рецензии за Threads

Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Threads?

Досега ми харесва приложението Threads. Има много неща, които трябва да поправят, и някои функции трябва да бъдат добавени, но напълно разбирам защо са го пуснали набързо. Сега е налично като версия за настолен компютър и е по-лесно да превключвате между акаунти. Мисля, че определено си заслужава да се присъедините. Освен това спонсорството и сделките с марки са един от най-простите начини да се възползвате от приложението Threads.

2. Diaspora (най-подходяща за хостинг на подгрупи)

чрез Diaspora

Ако търсите социална мрежа, която се фокусира върху поверителността и контрола, Diaspora може да си заслужава да я разгледате. За разлика от обичайните платформи, които съхраняват данните ви на своите сървъри, Diaspora ви позволява да решите къде да се съхранява информацията ви. Можете да изберете сървър в браузъра, наречен „pod“, или дори да хоствате свой собствен.

Това, което отличава Diaspora, са нейните основни принципи: децентрализация, свобода и поверителност. По принцип вие решавате кой вижда вашето съдържание, как се свързвате с хората и къде се съхраняват вашите данни.

Най-добрите функции на Diaspora

Получете пълна собственост и контрол над вашия комуникационен план с децентрализираната структура.

Споделяйте актуализации и медийни файлове с „Aspects“, за да сегментирате лесно приятели, семейство и професионални контакти.

Насладете се на по-чиста среда без разсейващи елементи, без реклами и проследяване от трети страни.

Модифицирайте изходния код, за да персонализирате мрежата според вашите предпочитания.

Ограничения на Diaspora

Потребителският интерфейс може да изглежда малко остарял, по-скоро като сайт на Wikipedia.

Цени на Diaspora

Безплатно

Оценки и рецензии за Diaspora

Недостатъчно отзиви

3. PixelFed (Най-доброто за споделяне на снимки)

чрез PixelFed

Ако харесвате функциите на Instagram, но не искате алгоритъм да контролира вашия фийд, PixelFed може да е подходящ за вас. Това е платформа за споделяне на снимки, която ви дава контрол над създаването на съдържание и поверителността. Можете да споделяте и редактирате снимки, да ги организирате в албуми и да общувате с други хора чрез харесвания и коментари.

Най-хубавото? Напълно без реклами и без алгоритми, така че вашият фийд остава хронологичен и без отвличащи вниманието елементи. Преди да се регистрирате, можете да разгледате различни сървъри за изкуство, инженерство и други цели.

Най-добрите функции на PixelFed

Насладете се на опит без реклами и алгоритми с хронологичен фийд.

Започнете разговори с вградената система за коментари.

Споделяйте динамично съдържание с функции като Stories и Albums.

Ограничения на PixelFed

Тъй като PixelFed е децентрализирана платформа за социални мрежи, нейната популярност зависи от общността. Някои общности може да изглеждат малки или неактивни, така че намирането на подходящата може да отнеме малко усилия.

Цени на PixelFed

Безплатно

Оценки и рецензии за PixelFed

Недостатъчно отзиви

4. Nostr (Най-подходяща за тези, които искат приложение, базирано на протокол)

чрез Nostr

Nostr не е типична социална платформа с централизиран сървър. Това е програмен език, използван за комуникация. Когато се регистрирате, генерирате частен ключ, който действа като ваш личен достъп до платформата.

Няма нужда от имейл или телефонен номер, така че имате пълен контрол. Вашите публикации и взаимодействия се изпращат чрез релета – по същество сървъри, които препращат съобщения между потребителите. Това ги прави мощни и гъвкави, но може да изглежда технически сложно или плашещо за новодошлите.

Най-добрите функции на Nostr

Генерирайте частни ключове, за да осигурите пълен контрол над вашия акаунт или груповата комуникация.

Свържете се чрез релета, за да споделяте съобщенията си, без да разчитате на централизиран сървър.

Излъчвайте публикации, използвайки публични или частни релета, за да активирате стратегии за комуникация , устойчиви на цензура.

Настройте своя собствена релейна станция за максимална персонализация и поверителност.

Ограничения на Nostr

Има по-стръмна крива на обучение

Цени на Nostr

Безплатни за ползване, но може да се наложи да закупите ключ.

Оценки и рецензии за Nostr

Недостатъчно отзиви

5. Post News (Най-подходяща за хора, които търсят платформа, ориентирана към новини)

чрез PostNews

Post News е за задълбочени дискусии и подбрано съдържание, фокусирайки се върху качеството, а не върху количеството. Това е място, където можете да се потопите в новини, мнения и дискусии без обичайния шум.

Това, което го отличава, е акцентът върху съдържание от проверени източници, така че имате достъп до надеждна информация. Ако цените смислените разговори и надеждни новини, Post News си заслужава да бъде проверен.

Публикувайте новини най-добри функции

Ангажирайте се с публикации от проверени източници на новини и надеждни автори.

Подкрепете журналистиката, като давате бакшиш директно на авторите и създателите

Насърчавайте значимо взаимодействие с акцент върху вежливостта и уважението.

Бъдете информирани с чист интерфейс без реклами, който подчертава важното съдържание.

Ограничения за публикуване на новини

Потребителската база все още расте, което засега може да ограничава разнообразието от гледни точки и разговори.

Цени на Post News

Безплатно

Публикувайте новини, оценки и рецензии

Недостатъчно отзиви

6. Hive Social (Най-подходяща за тези, които търсят комбинация от Instagram и X)

чрез Hive Social

Hive изглежда като хубава комбинация от X и Instagram. Фидът работи много подобно на този на X, показвайки публикациите в хронологичен ред, докато визуалният стил и забавните екстри – като музика в профила, GIF-ове и анкети – ще ви напомнят за Instagram.

Тази платформа ви позволява да добавяте музика, текстови и изобразителни публикации, както и анкети. Функциите за персонализиране на Hive предлагат индивидуален подход, което улеснява свързването с други потребители.

Най-добрите функции на Hive Social

Създайте персонализиран профил с уникални цветови теми и интеграция на музика.

Насладете се на хронологични емисии за лесно и без реклами преживяване при сърфиране.

Добавете зодиакалните си знаци или местоимения към профила си.

Свържете се с други хора чрез интересни функции като коментари, харесвания и репостове.

Ограничения на Hive Social

По-малката потребителска база на Hive означава по-малко връзки и съдържание в сравнение с по-големите мрежи.

Цени на Hive Social

Безплатно

Hive Social оценки и рецензии

Недостатъчно отзиви

7. Friendica (най-подходяща за създаване на дълги текстови публикации)

чрез Friendica

Friendica е социална платформа, която опростява вашите онлайн взаимодействия. Можете да се присъедините към един от многото безплатни публични сървъри, достъпни на различни езици, или да настроите свой собствен сървър, ако искате пълен контрол над вашите данни.

Платформата позволява неограничена дължина на текста и богати опции за форматиране на публикациите.

Най-хубавото на Friendica е начинът, по който се свързва с други мрежи – независимо дали става дума за Mastodon, X или Diaspora, можете да взаимодействате с всички тях директно от един акаунт.

Най-добрите функции на Frendica

Използвайте плъгини на трети страни, за да добавите функционалности и да персонализирате темата.

Персонализирайте вашето преживяване с широка гама от теми и добавки.

Организирайте мрежата си с подробни настройки за поверителност и групови функции.

Изпратете публикация на себе си и водете личен дневник.

Ограничения на Frendica

Процесът на настройка на Friendica може да бъде малко технически, особено ако сте самохостинг.

Цени на Frendica

Безплатно

Оценки и рецензии за Frendica

Недостатъчно отзиви

💡Съвет от професионалист: За децентрализирани платформи като Mastodon или Friendica, избраният от вас сървър може значително да повлияе на вашето преживяване. Потърсете общности, които съответстват на вашите интереси и ценности.

чрез X

X (по-рано Twitter) е една от най-популярните социални платформи, обичана заради бързите си разговори в реално време. Там хората споделят кратки актуализации, наречени туитове, които могат да включват текст, изображения, видеоклипове и връзки.

X улеснява присъединяването и оставането в течение с глобалните разговори – независимо дали става дума за последни новини, актуални теми или вирусни меми, всичко се разгръща в реално време. Освен това, функцията Spaces ви позволява да се включите в аудио чатове на живо, добавяйки още едно ниво към начина, по който се свързвате с общности и влиятелни лица по целия свят.

X най-добри функции

Споделяйте кратки актуализации, наречени туитове, с текст, изображения, видеоклипове и връзки.

Следете актуалните новини, популярните теми и глобалните разговори в реално време.

Присъединете се към аудио чатове на живо с Spaces за по-динамични взаимодействия.

Свържете се с нишови групи чрез общности

Използвайте Messages за частни разговори и създаване на контакти.

X ограничения

Има много спам акаунти, които могат да попречат на вашето преживяване.

X ценообразуване

Безплатно

Основен пакет: 3 долара на месец

Премиум: 8 долара на месец

Premium+: 22 долара на месец

X рейтинги и рецензии

G2: 4. 3/5 (270+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за X?

X е чудесен начин да общувате с последователите си, както и да намирате актуална информация и коментари на живо за текущите събития в света. X е хубаво, но изглежда, че получавам все повече и повече известия от потребители или публикации, които нямат нищо общо с мен и изобщо не ме интересуват.

✨ Интересен факт: Първият туит беше просто „just setting up my twttr” („просто настройвам моя twttr”) от основателя Джак Дорси. X първоначално беше проектиран като начин хората да актуализират статуса си в 140 знака.

9. Mastodon (Най-подходящ за нишови хобисти, които търсят модерирани общности)

чрез Mastodon

Mastodon е платформа за социални мрежи с отворен код, където потребителите могат да избират или създават общността, която най-добре им подхожда. Тя функционира чрез сървъри, всеки от които се управлява от независими организации или лица, и тези сървъри могат да се различават по фокус, правила и политики за модерация.

След като изберете сървър, можете да следвате всеки в мрежата Mastodon, независимо на кой сървър се намира, като по този начин се гарантира, че изборът ви на общност никога не ограничава връзките ви.

Най-добрите функции на Mastodon

Споделяйте публикации (наречени „туитове“) с текст, изображения, видеоклипове и връзки.

Изразявайте себе си чрез аудио, видео, снимки, анкети и анимирани аватари.

Насладете се на хронологичен фийд без реклами за преживяване без разсейване.

Свържете се с различни сървъри, като запазите децентрализирания подход.

Ограничения на Mastodon

Не показва препоръчани акаунти или публикации, които да следвате.

Цени на Mastodon

Безплатно

Оценки и рецензии за Mastodon

Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Mastodon?

Обичам да се включвам и да участвам в разговори с хора и теми, които ме интересуват, и от време на време да споделям забавни неща от живота си. Mastodon няма алгоритъм. Следите акаунтите, които ви интересуват, хората, които се интересуват от вас, ви следват и вие разговаряте.

10. Minds (Най-доброто за монетизиране на съдържание)

чрез Minds

Minds е социална мрежа, която поставя свободата на словото, поверителността и наградите в центъра на преживяването. Тя съчетава познатите функции на традиционните платформи с блокчейн технологията, позволявайки ви да печелите за ангажираност, публикуване и принос.

Страхотното в Minds е неговата ангажираност към прозрачност и отворено разработване, което го прави солиден избор за създателите на съдържание, които ценят свободата и контрола над своето онлайн присъствие.

Най-добрите функции на Minds

Продавайте членства за ексклузивен достъп и печелете от реклами

Персонализирайте своето преживяване с отворени инструменти и прозрачни политики.

Свържете се с глобална общност, която дава приоритет на свободното изразяване и поверителността.

Подкрепете създателите директно с бакшиши и премиум абонаменти

Ограничения на Minds

По-стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Minds

Безплатно

Оценки и рецензии за Minds

Недостатъчно отзиви

💡Съвет от професионалист: Много алтернативи на Bluesky, като Threads или Minds, предлагат опции за персонализиране на профилите и фийдовете. Отделете време, за да персонализирате настройките си, за да извлечете максимума от платформата.

11. WT. Social (TrustCafe) (Най-подходяща за тези, които искат проста апликация)

чрез TrustCafe

Trust Cafe е социална мрежа, фокусирана върху смислени разговори и надеждна информация.

За разлика от традиционните платформи, тя избягва алгоритмите и рекламите, като дава приоритет на съдържанието, създадено от потребителите, и подход, ориентиран към общността. Тя е проектирана като Twitter или Threads и можете да коментирате, да следвате и да споделяте съдържание на платформата.

WT. Най-добрите функции на Social

Участвайте в дискусии, основани на качество и релевантност, а не на алгоритми.

Присъединете се към или създайте групи по интереси, за да се свържете с хора със сходни интереси.

Допринасяйте и сътрудничете за надеждно, ориентирано към потребителите съдържание.

Насладете се на изживяване без реклами, което поставя общността и разговорите на първо място.

WT. Социални ограничения

Потребителският интерфейс изглежда остарял и не е интуитивен.

WT. Социални цени

Безплатно

WT. Социални рейтинги и рецензии

Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли, че... WT. Social е създадена от съоснователя на Wikipedia Джими Уелс. Това е платформа без реклами, финансирана чрез краудфъндинг, която насърчава дискусии, основани на факти.

12. Farcaster (Най-подходящ за разработчици и хора, които използват Github)

чрез Farcaster

Farcaster е децентрализирана социална мрежа, която се фокусира върху преносимостта и предоставя на потребителите пълен контрол. Тя ви позволява да притежавате вашата идентичност и връзки, така че можете да преминавате между приложения или платформи, без да се притеснявате, че ще загубите вашите последователи или данни.

Farcaster е и удобен за разработчиците, което улеснява създаването или използването на приложения в неговата екосистема, като същевременно запазва вашата идентичност. Ако търсите гъвкавост и контрол в социалната мрежа, Farcaster си заслужава да бъде проучен.

Най-добрите функции на Farcaster

Притежавайте своята идентичност и последователи, като гарантирате преносимост между платформите.

Създавайте или използвайте приложения в рамките на разрастваща се децентрализирана екосистема.

Разгледайте изчистения, минималистичен потребителски интерфейс, проектиран за простота.

Взаимодействайте с протокол, подходящ за разработчици, за да създавате или персонализирате нови инструменти.

Ограничения на Farcaster

Потребителската база на Farcaster все още расте, така че броят на приложенията и общностите засега остава ограничен.

Цени на Farcaster

Безплатно

Оценки и рецензии за Farcaster

Недостатъчно отзиви

13. AT Protocol (Най-подходящ за разработчици, които дават приоритет на децентрализираните социални медии)

чрез AT Protocol

AT Protocol е децентрализираната технология, която захранва Bluesky, създадена с цел да създаде по-отворена и контролирана от потребителите социална мрежа. Става въпрос за това да ви дадем свободата да споделяте вашата идентичност, съдържание и последователи на различни платформи.

Освен това, той предлага персонализирани алгоритми, така че да можете да оформите своя фийд според вашите предпочитания. Ако търсите преносимост и прозрачност, AT Protocol е точно за вас.

Най-добрите характеристики на AT Protocol

Прехвърлете безпроблемно самоличността и данните си между различни платформи.

Персонализирайте фийда си с прозрачни алгоритми и по-добър контрол над това, което виждате.

Свържете се чрез федеративна мрежа, която гарантира оперативна съвместимост и избор.

Създавайте или използвайте приложения, които дават приоритет на децентрализацията и контрола от страна на потребителите.

Ограничения на протокола AT

Като основен протокол, AT Protocol зависи от разработването и приемането на приложения като Bluesky, които все още разширяват своите функции и потребителска база.

Цени на AT Protocol

Безплатно

Оценки и рецензии за AT Protocol

Недостатъчно отзиви

🧠 Знаете ли, че... „AT“ в AT Protocol означава „Authenticated Transfer“ (автентифициран трансфер) и е препратка към целта на мрежата да създаде истински оперативно съвместима и децентрализирана мрежа от социални платформи.

Bluesky и други платформи, включително Hive Social и Diaspora, предлагат персонализирано модериране на общността, по-добра защита на личните данни и по-голям контрол. Различните сървъри и насоки обаче водят до разпръснати общности. Освен това, повечето от тези инструменти имат сложна процедура за регистрация.

Тук се нуждаете от инструмент с функции, които надхвърлят социалните мрежи. ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип в една платформа — ускорено от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Нека видим как можете да използвате ClickUp, за да изградите силна общност.

🚀 Създайте отделни канали за комуникация

ClickUp Chat предоставя вграден инструмент за комуникация, който поддържа разговорите свързани с вашите проекти. Можете да каните гости в работното си пространство и да създавате отделни канали за дискусии.

За разлика от традиционните приложения за съобщения, Chat е директно интегриран с вашите работни процеси. Той свързва задачи, документи и съобщения, което улеснява сътрудничеството, без да се губи контекстът.

Сътрудничество с членовете на екипа с ClickUp Chat

Можете да изпращате важни съобщения чрез публикации, да превръщате съобщенията в задачи за изпълнение, да синхронизирате теми с задачи и да изпращате директни съобщения на членовете на общността за лични взаимодействия.

Най-хубавото е, че можете да обобщавате теми с ClickUp Brain , мощния AI асистент на ClickUp. Можете също да го използвате, за да създавате интересни и обмислени публикации – лични или от името на вашата организация – които да публикувате в различните си социални профили.

🚀 Сътрудничество в реално време

ClickUp Docs прави създаването, редактирането и споделянето на документи изключително лесно, всичко това в рамките на вашето работно пространство. Помага ви да свържете подробности за проекти, да обменяте идеи или да добавяте бележки от срещи директно към вашите задачи. Можете да организирате информацията, като добавяте коментари, задавате контроли за редактиране, проследявате историята на версиите и използвате богати опции за форматиране.

Свържете подробностите за проекта и обсъдете идеите с ClickUp Docs

🚀 Брейнсторминг и визуализиране на идеи

ClickUp Whiteboards променят правилата на играта за екипи, които обичат визуалната организация. Те ви позволяват да правите мозъчна атака, да планирате стратегии и да изготвяте работни потоци с лекота чрез плъзгане и пускане. Освен това можете да свържете елементи директно със задачи, като поддържате всичко свързано.

Независимо дали планирате съдържание или съгласувате визията на екипа си, Whiteboards предлагат съвместно решение „всичко в едно“.

Обсъждайте идеи с приятели или членове на екипа с ClickUp Whiteboards

🚀 Автоматизирайте маркетинговите задачи

ClickUp е също така чудесен инструмент за социални и маркетингови екипи. Той помага за организиране на кампании, планиране на съдържание и автоматизиране на задачи с ClickUp Marketing.

С персонализирани работни пространства като табла и диаграми на Гант, ClickUp лесно се адаптира към вашите нужди. Той се отличава с комбинацията от проследяване на проекти, сътрудничество в реално време и контрол на достъпа, което го прави цялостно решение за ефективно управление и изпълнение на проекти.

🚀 Започнете с шаблони

ClickUp предлага над 1000 готови за употреба шаблона, които помагат на екипите за социални медии и маркетинг да започнат работа веднага.

Изтеглете този шаблон Създайте ангажиращи общности с шаблона за управление на общности на ClickUp.

Шаблонът за управление на общността ClickUp предлага чудесен начин да поддържате организация, докато управлявате общността си. Той ви помага да проследявате взаимодействията, да планирате събития и да поддържате всичко в ред. Ако се занимавате с много дейности в общността, това може да ви улесни.

Разширената шаблона за социални медии на ClickUp е полезна, ако работите с голям екип или провеждате сложни кампании. Тя е пълна с инструменти за подробно планиране на съдържанието и проследяване на ефективността, така че можете да следите всеки детайл и да поддържате синхронизация в екипа си. Но това не е всичко! Можете да използвате и шаблона за социални медии на ClickUp, за да планирате и организирате съдържанието си в социалните медии. Той улеснява планирането на публикации и обсъждането на идеи, като ви помага да останете последователни и да не се отклонявате от пътя си, без да усложнявате нещата.

➡️ Искате да сте в крак с функциите на ClickUp? Присъединете се към общността на ClickUp още днес!

Създайте ангажираща общност с ClickUp

Макар Hive Social, Diaspora и други социални медийни платформи да са чудесни за свързване с хора и споделяне на лични новини, те може да не ви помогнат да разширите общността си поради собствените си правила, претоварване на сървърите и ниска популярност. Ако искате да изградите голяма общност, ClickUp може да бъде идеалната платформа.

Той предлага лесно включване. Можете да каните гости в ClickUp Chat, да създавате отделни канали, да прикачвате файлове, да създавате задачи от съобщения и много други.

Освен това, ClickUp предлага и шаблони за управление на общности, които ще ви помогнат да започнете.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и създайте значими връзки!