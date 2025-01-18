Как да използвате търсенето като услуга за по-добри резултати

Какво е първото нещо, което правите, когато имате нужда да научите, разберете или купите нещо? Търсите го в Google (или питате ChatGPT). Google.com получава над 85 милиарда посещения всеки месец.

Google обаче е само върхът на айсберга на нашето поведение при онлайн търсене. Днес, независимо дали сте в папката с локални файлове, купувате слушалки от сайт за електронна търговия или преглеждате таблица с стотици редове, търсенето е естествено поведение на потребителя.

В отговор на тази нарастваща нужда се появи концепцията за търсене като услуга. Тази публикация в блога ви разяснява какво представлява тя, как работи и начините, по които можете да я използвате в своя бизнес.

⏰ „Търсене като услуга“ за 60 секунди Търсенето като услуга е софтуер като услуга, който ви позволява да интегрирате функционалността за търсене във всеки цифров продукт, като уебсайтове, блогове, платформи за електронна търговия и др. Доставчикът на търсене ще се погрижи за индексирането на данните, обработката на заявките, резултатите, релевантността, класирането и актуализациите. Той ще поеме и отговорността за сигурността, поверителността и съответствието на данните. Търсенето като услуга е от полза както за големите, така и за малките предприятия, като предлага на всеки дигитален продукт най-мощната функция, без да се налага да я разработвате вътрешно. За да интегрирате търсенето като услуга в вашите цифрови инструменти: Изберете подходящия доставчик за вашите нужди

Настройте и интегрирайте инструмента за търсене като услуга.

Персонализирайте търсенето

Обмислете търсене, базирано на изкуствен интелект.

Тествайте резултатите от търсенето

Наблюдавайте и подобрявайте за оптимизирано търсене

Какво е търсене като услуга?

Търсенето като услуга е облачно решение, което позволява на бизнеса да интегрира мощни функции за търсене в своите приложения, без да е необходимо да изгражда и поддържа инфраструктура в рамките на компанията.

По същество, можете да включите външен софтуер в системите си и да позволите на потребителите си да търсят в данните ви.

Да приемем, че имате уебсайт за електронна търговия. Вече разполагате с данни за имена на продукти, описания, цени, свързани продукти и т.н. Чрез търсенето като услуга можете да интегрирате решение на трета страна, което да позволи на клиентите ви да търсят това, което искат.

Защо търсенето като услуга е важно

Създаването на стабилна търсачка не е лесно. То включва сложни процеси на индексиране, маркиране, класифициране, персонализиране и предоставяне на резултати от търсенето. Създаването на нещо подобно може да бъде интензивно, скъпо и отнемащо много време.

Въпреки това, вътрешното търсене в уебсайта е един от стълбовете на доброто клиентско преживяване. Колкото по-бързо клиентът намери това, което търси, толкова по-вероятно е да го купи. Колкото по-бързо служителят намери нужната му информация, толкова по-продуктивен ще бъде.

Решението „търсене като услуга“ съчетава двете. То дава на организациите възможност да предоставят на своите продукти най-мощната функция, без да я разработват вътрешно!

По-нататък в тази публикация в блога ще обсъдим повече предимства на предлагането на търсене като услуга.

Търсене като услуга срещу традиционни решения за търсене

Преди да разгледаме подробно търсенето като услуга, нека видим как се сравнява с традиционните решения за търсене.

Традиционно организациите създаваха и внедряваха лентата за търсене в продуктите. Например, както бихте създали процеса на плащане за вашия сайт за електронна търговия, така бихте кодирали и търсенето. Това доведе до няколко предизвикателства, които могат да бъдат ефективно преодолени с търсенето като услуга.

Параметър Традиционни решения за търсене Търсене като услуга Разработка Проектирано, разработено и внедрено в компанията Абонамент за услугата по принципа „plug-and-play“ Скорост Изисква малко време за разработка и настройка на инфраструктурата. Бърза интеграция с минимална настройка Мащабируемост Необходимо е ръчно мащабиране и управление на ресурсите. Автоматично се адаптира към нарастващото търсене Цена Високи начални разходи за инфраструктура Ценообразуване на базата на реално потребление, без предварителни разходи за хардуер Поддръжка Необходима е постоянна вътрешна поддръжка и актуализации. Управлявано от доставчика на услугата, минимална поддръжка Разширени функции Всяка нова функция изисква допълнително разработване. Доставчикът на услуги добавя изкуствен интелект, машинно обучение и др., за да остане конкурентоспособен. Производителност Възможни проблеми с производителността при висок трафик или сложни заявки Оптимизирано за скорост и надеждност

Как работи търсенето като услуга

Видяхме, че търсенето като услуга се различава от традиционните модели, които организациите са използвали досега. Но как работи всъщност?

В основата си търсенето като услуга е външно приложение, което интегрирате в уебсайта, приложението, платформата за електронна търговия, вътрешните системи за ангажираност на служителите и т.н. Това е като интегрирането на GMail/Apple/X за удостоверяване или внедряване на генеративна изкуствена интелигентност.

След като интегрирате всичко, ето какво ще направи търсенето като услуга:

✅ Индексиране на данни: Първоначално приложението индексира данните, т.е. събира и организира информацията, която ще бъде търсена, независимо дали става дума за продукти в онлайн магазин, публикации в блог или клиентски отзиви, в индекс, който може да бъде търсен. Традиционно това беше функция на бизнес базата данни.

✅ Обработка на заявки: Когато потребител въведе заявка за търсене, услугата изпълнява обработка на заявката, индексиране, извличане на информация и класиране въз основа на релевантност.

✅ Изпълнение на търсенето: След това услугата показва резултатите от търсенето, които са най-релевантни за заявката.

Например, ако търсите „безжични слушалки“ в сайт за електронна търговия, ще видите най-подходящите продукти. Ако „шумопотискане“ е популярна функция, услугата за търсене може да даде приоритет на продуктите с тази характеристика.

✅ Релевантност и класиране: С течение на времето, с увеличаването на броя на взаимодействащите потребители, двигателят се научава да усъвършенства класирането по релевантност, което го прави по-интуитивно и точно. В Spotify, ако въведете „джаз“, резултатите от търсенето ще покажат не само най-релевантните джаз албуми, но и тези, които най-вероятно ще ви харесат въз основа на историята на вашите прослушвания.

✅ Актуализации в реално време: Когато се добави ново съдържание или се актуализира съществуващо съдържание, търсачката автоматично отразява тези промени в резултатите от търсенето. Това гарантира, че потребителите винаги виждат актуална информация, без да се налага ръчна намеса.

Добре, значи външен инструмент помага на потребителите да „търсят“? Да. И какво още?

Основни характеристики на търсенето като услуга

Простата дума „търсене“ в контекста на цифровите преживявания крие в себе си широк спектър от мощни технологии. Ето някои от основните характеристики.

🛠️ Възможност за персонализиране: Търсенето като услуга ви позволява да персонализирате резултатите, които се показват на потребителя. Можете да подреждате резултатите от търсенето според релевантност, предпочитания на потребителя и наличност на продукта.

Можете също да го настроите така, че спонсорираните резултати да се появяват в горната част. Тази гъвкавост гарантира, че потребителите виждат най-релевантните резултати на първо място, което подобрява ангажираността и процента на конверсия.

🛠️ Персонализация: Добрият продукт за търсене като услуга ще предлага персонализирани резултати от търсенето въз основа на данните, с които разполагате, като например минали покупки, история на търсенето, предпочитания и т.н. Може да имате и динамични резултати, като например магазини, които са най-близо до местоположението на потребителя.

🛠️ Фасетно търсене: Тази функция позволява на потребителите да филтрират резултатите, за да намерят бързо това, което търсят.

Например, ако търсите планиращ дневник в уебсайт за електронна търговия, той ще ви позволи да филтрирате по датиран/недатиран, твърда корица/мека корица/спирална подвързия, линии/точки и т.н.

🛠️ Многоезична поддръжка: Съвременните инструменти за търсене като услуга могат да обработват и многоезични заявки, което ви позволява да обслужвате глобална аудитория, без да инвестирате в отделни езикови търсачки.

🛠️ Търсене в множество източници: Добрите инструменти за търсене като услуга ви позволяват да интегрирате множество източници на данни. Например, ако използвате търсене като услуга за вашата вътрешна платформа за служители, можете да интегрирате техните календари, Google Drive, инструменти за управление на проекти, системи за издаване на билети, база от знания и т.н.

🛠️ Обработка на естествен език (NLP): С появата на NLP, машинно обучение и изкуствен интелект, търсенето като услуга може да обработва заявки на естествен език (вместо да принуждава потребителите да избират точната дума в индексираните данни). Те също така имат по-контекстуално разбиране на данните от различни източници.

Нека видим как работи това на практика.

Често срещани случаи на употреба на търсенето като услуга

Кой се нуждае от добра търсачка за своите продукти? Всъщност, всеки, защото търсенето като услуга предоставя бързи, релевантни и интелигентни възможности за търсене, които подобряват потребителското преживяване, оптимизират операциите и се мащабират бързо.

Някои от често срещаните случаи на употреба включват следното.

Търсене на продукти : Уебсайтове за електронна търговия, особено в малките предприятия, които не разполагат с ресурси за създаване на традиционни инструменти за търсене.

Откриване на съдържание : Пишете блог с рецепти? Стартирате ново списание? Създавате платформа за влиятелни лица? Имате нужда от надеждна търсачка за сайта.

Търсене на работа : Кандидатите могат да намерят най-подходящите за тях работни места, а работодателите могат да намерят идеалния кандидат с помощта на търсенето като услуга.

Търсене в предприятието : Бизнесът, професионалните организации и консултантските фирми могат да използват търсенето като услуга, за да намират бързо отговори в огромно количество документи, договори, електронни таблици, имейли и : Бизнесът, професионалните организации и консултантските фирми могат да използват търсенето като услуга, за да намират бързо отговори в огромно количество документи, договори, електронни таблици, имейли и системи за управление на знания.

Управление на проекти: Проектните екипи могат да използват търсенето като услуга, за да им помогне да намерят иглата в купата сено.

Ако това е разпалило въображението ви за това как можете да използвате търсенето като услуга във вашите операции, ето едно въведение!

Как да внедрите търсенето като услуга

Независимо дали управлявате електронен магазин, платформа за съдържание или база от знания за предприятието, внедряването на търсене като услуга е лесно!

1. Изберете подходящия доставчик на услугата „търсене като услуга“

Възможностите на вашия продукт за търсене ще определят възможностите на вашия бизнес. Затова първата стъпка е да изберете доставчик, който отговаря на специфичните нужди на вашата платформа. Някои ключови въпроси, които трябва да зададете:

Има ли автоматично индексиране на данни в реално време?

Има ли NLP възможности за по-добро разбиране на търсенията?

Може ли да търси в PDF файлове

Можете ли да персонализирате класирането, за да представите по-добре вашите продукти/услуги?

Отговаря ли добре на изискванията за сигурност, поверителност и конфиденциалност?

Премахва ли информационните силози и се интегрира ли добре с всичките ви съществуващи инструменти, дори и да са остарели технологии?

Например, ClickUp Connected Search ви позволява да интегрирате десетки приложения, включително Slack, Zoom, Google Drive и HubSpot. По този начин, например, вашият маркетинг мениджър може да извлече имейл кампанията, съответните потребителски сегменти и свързаните минали разговори директно в ClickUp.

2. Настройте и интегрирайте услугата

След като изберете доставчик, настройката често е доста лесна. Можете да се регистрирате онлайн и да започнете да интегрирате услугите самостоятелно. Добрите инструменти за търсене като услуга предлагат готови за употреба API, табла и компоненти на потребителския интерфейс, което улеснява започването.

Интеграция с едно кликване към корпоративни инструменти за свързано търсене

Ако вече използвате ClickUp за управление на проекти, това е още по-лесно. ClickUp Connected Search използва API-базирани интеграции, за да събере организационните ви знания на едно място – или в един единствен източник на истина.

3. Персонализирайте търсенето

Настройте правилата за класиране, създайте персонализирани филтри и оптимизирайте потребителския интерфейс за по-добра използваемост и последователно търсене. Например, можете да:

Определете релевантността : Настройте класирането на вашите резултати от търсенето въз основа на фактори като съвпадения на ключови думи, история на потребителя или популярност на съдържанието.

Активирайте фасетно търсене : Позволете на потребителите да филтрират резултатите по атрибути като цена, марка, местоположение или други персонализирани параметри.

Настройте автодопълване : докато потребителите пишат, предоставяйте предложения или запитвания от типа „имахте ли предвид“, като по този начин подобрявате ефективността на търсенето.

Клавишни комбинации: Активирайте персонализирани команди за търсене, като например комбинации за връзки или съхранение на текст за по-късно.

Персонализирано търсене с ClickUp

4. Обмислете търсене, базирано на изкуствен интелект

След като вече имате основа за търсене като услуга, обмислете внедряването на AI търсачки, за да могат потребителите ви да намират отговори. Това също разширява възможностите за използване. С AI-базираното търсене като услуга можете да позволите на потребителите си да задават въпроси като „Ще ми станат ли тези панталони?“ или „Колко калории има в тази опаковка чипс?“.

Отговори на един клик разстояние с ClickUp Brain

ClickUp Brain въвежда интелигентно търсене в базата от знания на изкуствения интелект на предприятието. Той анализира данните по проектите и представя контекста, за да предостави персонализирани и контекстуални резултати от търсенето. Вашият проектен мениджър може да попита ClickUp Brain: „Колко билета са с висок приоритет?“ или „Каква е натовареността на Бен тази седмица?“

5. Тествайте резултатите от търсенето

Тествайте колко добре работи внедряването на търсенето като услуга. Извършете различни търсения, включително често срещани заявки, нишови търсения и крайни случаи, за да се уверите, че резултатите са релевантни и точни.

6. Наблюдавайте и подобрявайте

Настройте мониторинг за ключови показатели за ефективност, като време за отговор, точност и ангажираност на потребителите.

Наблюдавайте също така тенденциите при потребителите, като например кои термини се търсят най-често, кои резултати се кликват и къде потребителите могат да срещат проблеми (например заявки без резултати). Използвайте тези данни, за да оптимизирате търсенето си.

Предимства на търсенето като услуга

Търсенето като услуга (SaaS) предлага няколко уникални предимства за всички видове бизнеси.

🎯 Скорост: Традиционните услуги за търсене изискват дълго време за настройка, персонализирани конфигурации и специални ресурси за разработка. Търсенето като услуга е почти мигновено.

🎯 Икономическа ефективност: Както всички инструменти от типа „Софтуер като услуга“ (SaaS), търсенето като услуга предлага модели на плащане при ползване, като мащабируемостта се основава единствено на използваните ресурси. Това позволява на бизнеса да работи с предвидима структура на разходите, като се избягват високите начални разходи и текущите разходи за поддръжка.

🎯 Интеграции: Търсенето като услуга може да се интегрира с неограничен брой софтуери, включително решения за съхранение (като Google Drive или Dropbox), системи за управление на съдържание (като WordPress), инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти (като Hubspot или Salesforce) и платформи за съобщения (като имейли или Slack).

Тези инструменти използват API-базирани интеграции и AI-като-услуга, което ги прави удобни за добавяне или премахване, когато вече не са необходими.

🎯 Сигурност и съответствие: Доставчиците на търсене като услуга инвестират в функции за сигурност и съответствие, като криптиране на данни, контрол на достъпа, контрол на споделянето, удостоверяване и съответствие с SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и PCI DSS.

🎯 Надеждност: Платформите за търсене като услуга са проектирани да предлагат висока надеждност и работоспособност, подкрепени от солидни споразумения за ниво на обслужване (SLA). Доставчиците обикновено използват резервни системи, разпределени бази данни и усъвършенствани инструменти за мониторинг, за да гарантират, че услугата остава достъпна дори по време на периоди с висок трафик или системни сривове.

Ясно е, че търсенето като услуга е по-добър модел от създаването на собствена търсачка в компанията – по причини, свързани с ефективност, разходи, точност и защита на данните. Това не означава, че няма предизвикателства.

Предизвикателства при търсенето като услуга

Най-големите предизвикателства около търсенето като услуга често са вътрешни. Например, доброто търсене зависи почти изцяло от доброто качество на данните. Ако вашата организация не разполага с качествени данни – структурирани данни, като релационна база данни, или неструктурирани, като PDF файлове – дори и най-мощният инструмент за търсене може да направи само толкова.

Преди да внедрите търсенето като услуга, уверете се, че данните ви са подредени. Обмислете преструктуриране на бизнес процесите, за да организирате работните потоци, свързани с данните. След това предвидете и смекчете следните рискове.

🚫 Прекомерна персонализация: При проектирането на търсенето може да се изкушите да персонализирате прекалено много, например като показвате прекалено много спонсорирани резултати или сортирате автоматично по цена, вместо по релевантност. Това може да доведе до разочароващо потребителско преживяване.

Персонализирайте само това, което е абсолютно необходимо. Дайте на потребителя възможност сам да персонализира резултатите си.

🚫 Сложност: С разрастването на вашия бизнес потребителите ще търсят все по-сложни заявки, включително ключови думи с дълги опашки, многоетапни задачи или търсения в различни проекти.

Уверете се, че вашият инструмент за търсене като услуга индексира в реално време, учи се от опита и се оптимизира последователно.

🚫 Невероятно високи очаквания на потребителите: Потребителите често очакват много повече, отколкото може да им предостави който и да е инструмент, и търсенето като услуга не прави изключение. Потребителите очакват незабавни и перфектни резултати от търсенето, но за да се постигне такова ниво на точност, е необходимо системата да се усъвършенства с течение на времето.

От страна на потребителите, осигурете им задълбочено въвеждане, за да се уверите, че имат реалистични очаквания. От страна на продукта, уверете се, че е активирана функцията за последователно фино настройване.

🚫 Мащабируемост: На теория моделът „софтуер като услуга“ трябва да предлага неограничена динамична мащабируемост. На практика обаче това може да зависи от надеждността и инфраструктурата на вашия доставчик. В резултат на това производителността на търсачката може да се затрудни да се справи с увеличения обем данни и заявките на потребителите.

Обсъдете производителността и мащабируемостта с вашия доставчик още в самото начало. Освен това, симулирайте разходите за мащабиране за очакваните нива на растеж и се уверете, че те са в рамките на бюджета.

Търсенето на отговори води до ClickUp

Днес за всеки човек е нещо естествено да „търси“ нещо. Независимо дали става дума за най-близкия ресторант по време на пътуване из страната или за прессъобщение, което сте написали в Google Docs, търсенето е най-честият начин, по който търсим неща днес.

Успешният бизнес ще разбере и ще направи това възможно за всички свои заинтересовани страни, включително клиенти, служители, акционери и доставчици.

Като всеобхватна платформа за продуктивност, ClickUp предлага мощна функция за търсене, която е готова за употреба веднага след инсталирането. С ClickUp можете да търсите сред всичките си задачи, планове, документи, потребители, събития, коментари и др., за да намерите незабавно нужната ви информация.

Запазвате нещо извън ClickUp? Няма проблем. Интегрирайте външния си инструмент в ClickUp за секунди и търсете и там! Няма да повярвате, докато не го видите. Опитайте ClickUp безплатно още днес!