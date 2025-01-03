11 най-добри файлови мениджъри за Android за 2025 г.

На всеки три години си купувате нов телефон, изпълнен с надежда и обещания. Вашият план? Този път ще правите периодично резервни копия на снимките, ще изчиствате паметта и ще организирате файловете си, за да можете да намирате нещата навреме.

Три месеца по-късно реалността ви удря в лицето – сте изчерпали 70% от вътрешната памет и трескаво се питате: „Къде, по дяволите, е този PDF файл?“

Звучи ли ви познато? Не се притеснявайте, това се случва и на най-добрите от нас.

Това, от което се нуждаете, не е просто файлов мениджър, който да ви помага да намирате файловете си. Забравете за основните, които ви позволяват само да създавате, копирате, премествате и преименувате файлове.

Имате нужда от интелигентен файлов мениджър, създаден за лесно управление на файлове – такъв, който не просто премества файловете в папки, а ви помага да ги организирате по начина, по който искате.

Представете си инструмент, който може да пресява хаоса и да намира вашите документи, дори ако сте забравили техните заглавия. Допълнителни функции? Той може също да криптира файлове и да ги качва в облачни услуги за съхранение за безпроблемно споделяне на файлове.

В тази статия ще споделим списък с инструменти, които могат да правят всичко това и още много други неща. Нека разгледаме 11-те най-добри файлови мениджъри за Android, които можете да използвате за организиране и споделяне на вашите файлове.

Какво да търсите в файловите мениджъри за Android

Изборът на подходящото приложение за управление на файлове за Android не трябва да бъде дълъг процес за вас. Ето един полезен списък с функции, който можете да следвате:

Интуитивен интерфейс : Търсете изчистен дизайн с лесна навигация и функционалност за плъзгане и пускане за по-добро потребителско изживяване.

Цялостни файлови операции : Уверете се, че инструментът поддържа действия като копиране, преместване, изтриване, преименуване, добавяне на отметки и компресиране на файлове (напр. ZIP, RAR).

Интеграция с облак и мрежа : Изберете мениджъри, които се свързват безпроблемно с облачно съхранение (Google Drive, Dropbox) и мрежови местоположения (SMB, FTP).

Разширена функция за търсене : Използвайте инструменти с филтри за тип файл, размер или дата и функции като OCR, за да намерите съдържание в изображения или сканирани документи.

Силни функции за сигурност : Изберете приложения с криптиране, папки, защитени с парола, и опции за сигурно споделяне на чувствителни файлове.

Root достъп : За напреднали потребители, изберете мениджъри, които позволяват модифициране на системни файлове и данни на приложения за по-голям контрол.

Вградени мултимедийни възможности : Потърсете интегрирани програми за преглед или възпроизвеждане на изображения, видеоклипове и документи, за да не се налага да превключвате между приложенията.

Настройваеми опции: Изберете инструменти с теми, оформление и преки пътища, за да персонализирате интерфейса според вашите предпочитания.

Прочетете също: Как да търсите бързо PDF файлове

11-те най-добри файлови мениджъри за Android

1. ClickUp (Най-добър за централизирана организация на файлове и сътрудничество)

ClickUp наистина поставя управлението в файловия мениджър.

За разлика от типичните файлови мениджъри, където намирането на документи е като домашно задание, ClickUp ви гарантира, че винаги ще знаете къде се намира всичко.

Да речем, че всеки ден ви хрумват нови бизнес идеи, но документите ви са разпръснати в различни папки. С течение на времето те губят контекста си или изчезват в нищото.

ClickUp решава този проблем с Project Hierarchy, като дава на всеки файл ясно място. Започнете с Workspaces за широки категории класификация като „Работа“ или „Лично“, след което добавете Spaces за проекти като „Маркетинг“ или „Работа с клиенти“.

Поддържайте организация с прегледа на списъка на ClickUp Добавете контекст към вашите файлове и документи, използвайки прегледа на списъка на ClickUp.

Разгледайте по-подробно с папки за подкатегории. Всичко е подредено, така че можете лесно да видите цялостната картина, без да губите подробностите.

Освен това, ако говорим за контекст, ClickUp Docs се справя чудесно. Първо, в Docs можете да съхранявате всичко – от фирмени уикита до клиентски договори. След това можете да свържете тези документи с работни потоци, като се уверите, че изпълнителят разбира напълно задачите си.

Свържете вашите ClickUp Docs с работни потоци, за да предоставите повече контекст на задачите

Намирането на файлове е също толкова лесно. Свързаното търсене на ClickUp ви позволява да намирате всичко мигновено, независимо дали е в ClickUp, свързано приложение или локалния ви диск.

ClickUp ви позволява да свържете любимите си приложения и да търсите всеки файл с прости ключови думи чрез Connected Search

Функцията за извличане на задачи на ClickUp Brain подобрява функционалността на търсенето. Тя сканира огромни количества проектни данни, включително имейли, документи и разговори. AI асистентът автоматично идентифицира ключови задачи, крайни срокове и зависимости с прости входни данни, като например подробностите за вашия проект, и създава добре организиран списък със задачи, като дава приоритет на най-важните.

🍪 Бонус: ClickUp се интегрира и с любимите ви приложения (Google Drive, Dropbox и много други), така че няма да се налага да преминавате от едно приложение в друго, за да намерите това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на ClickUp

Йерархична структура : Използвайте уникалната йерархия на проектите на ClickUp, за да организирате работни пространства, папки и списъци, което улеснява намирането и управлението на файлове, като същевременно запазвате цялостната картина.

Изглед на списък : Филтрирайте и търсете конкретни задачи или файлове въз основа на критерии като крайни срокове, приоритети или типове файлове, за да получите ясен преглед на работното си пространство.

Персонализирани цветове : Персонализирайте цветовете на списъците и папките, за да разграничавате визуално проектите или да показвате статуса им, което ви помага да идентифицирате работните области с един поглед.

Етикети и маркировки : Категоризирайте файловете с етикети и маркировки въз основа на типа на документа, приоритета или фазата на проекта, като по този начин подобрите възможностите за търсене и организиране.

ClickUp Docs : Съхранявайте всички документи на компанията на едно място и ги свържете директно с работните процеси.

ClickUp Brain : Анализирайте имейли, документи и разговори чрез изкуствен интелект, за да идентифицирате задачи, крайни срокове и зависимости, като автоматично генерирате списък с приоритетни задачи, за да спестите време.

Свързано търсене : Търсете файлове в ClickUp, свързани приложения или локалния си диск с персонализирани команди, достъпни отвсякъде в работната ви среда.

Множество изгледи : Изберете от множество : Изберете от множество изгледи на ClickUp , като Списък, Канбан или Изглед на всичко, за да организирате и визуализирате файловете според вашите предпочитания.

Готови за употреба шаблони: Използвайте шаблони като : Използвайте шаблони като шаблона за структура на папки за управление на проекти на ClickUp , за да настроите последователни работни процеси, да проследявате напредъка и да повишите отчетността на екипа.

Ограничения на ClickUp

С огромния си набор от функции, на новите потребители може да им е малко трудно да се ориентират в началото.

Някои разширени функции, като подробни персонализации и интеграции, не са напълно достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

2. Total Commander (най-добър за напреднали файлови операции и FTP поддръжка)

чрез Google Play

Total Commander е безплатен файлов мениджър, който съчетава криптиране на файлове, опростен интерфейс и вграден ZIP инструмент, за да създаде Android файлово управление, което надхвърля основното преглеждане.

Независимо дали сравнявате файлове, управлявате FTP сървъри или архивирате и разархивирате файлове, Total Commander ви гарантира пълен контрол над вашите файлове и ви помага да ги споделяте безопасно в различни формати.

Най-добрите функции на Total Commander

Защитете данните си с кодиране и декодиране във формати XXE, UUE и MIME, както и с разделяне и обединяване на големи файлове.

Получете лесен за използване дизайн, наличен в 32-битова и 64-битова версия, предлагащ директен достъп до Network Neighborhood.

Достъп до вграден FTP клиент, съвместим с повечето FTP сървъри и мейнфрейми, позволяващ лесно прехвърляне на файлове от разстояние.

Работете с ZIP файлове, използвайки ZLIB технология, и поддържайте формати за разопаковане като ARJ, ZIP и GZ.

Копирайте файлове директно между архиви, като оптимизирате управлението на файловете на Android устройствата.

Ограничения на Total Commander

Изисква обходни решения за записване на SD карта, особено за потребители на KitKat Android.

Не е възможно копирането на файлове във фонов режим, което изисква активно наблюдение по време на прехвърлянето.

Разчита на OLE2 библиотеки за плъзгане и пускане и разширена функционалност.

16-битовата версия не поддържа функцията „плъзгане и пускане”.

Не поддържа символи с висок ASCII код, което засяга езиците с акценти или специални символи.

Цени на Total Commander

Безплатни

Оценки и рецензии за Total Commander

Capterra : Недостатъчно рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

3. X Plore File Manager (най-добър за навигация във файлове с два панела и безпроблемно споделяне)

чрез Google Play

X-Plore File Manager предлага нова перспектива за софтуера за споделяне на файлове за Android с двупанелния си дизайн, който намалява времето, необходимо за копиране, преместване и споделяне на файлове на устройство с Android.

Независимо дали споделяте файлове през Wi-Fi, имате достъп до облачно съхранение или управлявате USB устройства, X-Plore предлага набор от инструменти за управление и споделяне на вашите файлове. Няколко забележителни функции са поддръжката на субтитри за мултимедийни файлове и вграден инструмент за кошче, който ви помага да възстановите случайно изтрити файлове.

Най-добрите функции на X Plore File Manager

Преглеждайте две папки едновременно, което улеснява копирането и преместването на файлове между тях.

Достъпвайте без усилие външни устройства като USB устройства или масивни памети.

Споделяйте файлове през обща Wi-Fi мрежа без неудобството от кабели.

Възпроизвеждайте видеоклипове с субтитри директно в приложението, като освен това имате възможност да разглеждате изображения и други типове файлове.

Възстановете лесно случайно изтрити файлове с помощта на вградената кошница.

📌 Пример: Фотограф на дивата природа, връщащ се от пътуване до Серенгети, използва вградения файлов мениджър на X-Plore, за да сортира стотици RAW изображения от SD картата си в Android устройството си. Използвайки оформлението с два панела, той прехвърля избраните файлове директно в категоризирани папки за „Лъвове“, „Слонове“ и „Пейзажи“. Функцията „Кошче“ гарантира, че всяко случайно изтриване може лесно да бъде възстановено, а вграденият видео плейър му помага да преглежда и подрязва клипове, без да напуска приложението.

Ограничения на X Plore File Manager

Изтритите файлове от облачното хранилище не винаги могат да бъдат възстановени, затова потребителите трябва да действат внимателно.

Устройствата с Android 14+ съобщават за проблеми при разграничаването на структурите на папките.

Появиха се съобщения за бъгове, като например APK файлове, които по подразбиране са скрити в определени версии.

Проблеми с връзката с Google Drive и FTP сървъри поради повтарящи се подкани за вход

Android 13+ изисква разрешения за всяка подпапка, което води до забавяния.

Цени на X Plore File Manager

Безплатни

Прочетете също: Как да организирате ръководствата за употреба и гаранциите

X Plore File Manager – оценки и отзиви

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Files (Най-добър за проста организация на файлове и управление на съхранението)

чрез Google Files

Files е отговорът на Google на нуждата от ефективен софтуер за организиране на файлове за Android.

Освен организиране на файлове и папки, Files предлага вградено решение за изчистване на кеша, премахване на дублиращи се файлове и възстановяване на място за съхранение – всичко това без да се налага да правите покупки в приложението.

С интуитивния си дизайн и практични функции, Files е удобен за потребители, които искат лесен начин да управляват файловете си на Android устройствата си.

Най-добрите функции на Files

Управлявайте и преглеждайте две папки едновременно за безпроблемна навигация без постоянно превключване.

Създавайте и извличайте ZIP, RAR и 7z файлове с вградена интеграция за Google Drive, OneDrive и iCloud.

Преглеждайте снимки, документи и видеоклипове, без да ги отваряте, спестявайки време при управлението на файлове.

Използвайте хешове от прозореца с свойства, за да идентифицирате и сравните файловете за точност.

Навигирайте лесно в обширни файлови системи с Column View, независимо от дълбочината или размера на директориите.

Ограничения на файловете

Някои файлове или папки може да изискват специфични разрешения за достъп, което затруднява достъпността им.

Разрешенията за поддръжка на многопрозоречен режим често трябва да се актуализират ръчно след системни актуализации.

Изисква ръчно сортиране на дублиращи се или неразрешени файлове, което може да отнеме много време.

Дублираните файлове в хранилището могат да доведат до загуба на памет и неефективност.

Най-подходящи за по-малки задачи по управление на файлове, което ги прави по-малко подходящи за мащабни операции.

💡 Професионален съвет: Редовно изтривайте дублиращите се файлове, за да освободите място за съхранение и да подобрите производителността на устройството си.

Цени на файлове

Безплатни

Оценки и рецензии на файлове

Capterra : Недостатъчно рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

5. Amaze File Manager (Най-добър за сигурно и ефективно управление на файловото пространство)

чрез Google Play

С отворения си код Amaze File Manager гарантира прозрачност и контрол от страна на потребителя, като същевременно предоставя мощни инструменти за управление на файлове.

Този инструмент е предназначен за потребители, които дават приоритет на пространството и сигурността на своите Android устройства, независимо дали става въпрос за защита на личните данни с AES криптиране или лесен достъп до подробности за съхранението.

Най-добрите функции на Amaze File Manager

Управлявайте и разработвайте файлове, съхранени на облачни платформи, с опционален плъгин.

Създавайте FTP сървъри или се свързвайте с външни FTP клиенти за безпроблемно прехвърляне на файлове.

Достъп до функционалността на root explorer с вграден SQLite database viewer за разширени файлови операции.

Защитете файловете с AES криптиране, подкрепено с защита с пръстов отпечатък или парола според предпочитанията на потребителя.

Получавайте подробна статистика за съхранението на вътрешната и външната памет с един поглед.

📌 Пример: Независим юридически консултант, който работи от дома си, разчита на Amaze File Manager за управление на поверителни файлове по дела. Той използва функцията за AES криптиране, за да защити с парола чувствителни документи, преди да ги сподели с клиенти чрез сигурна платформа в облака. С помощта на статистически данни за съхранението той следи наличната памет, за да се увери, че винаги има място за нови дела.

Ограничения на Amaze File Manager

Устройствата с KitKat могат да срещнат затруднения при извършването на основни операции на външни устройства за съхранение, включително SD карти.

Достъпът до родителските папки изисква продължително превъртане, особено при дълги имена на папки.

Някои Android устройства могат да затруднят настройката на Amaze File Manager като файлов мениджър по подразбиране.

Потребителите не могат да деактивират анимациите, което някои намират за неудобно.

Натискането на иконата с опции в списъка може да бъде трудно поради нейното разположение.

Цени на Amaze File Manager

Безплатни

Рейтинг и отзиви за Amaze File Manager

Capterra : Недостатъчно рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

6. ES File Explorer (Най-добър за прехвърляне на файлове и интеграция с облак)

чрез Google Play

Представете си прехвърлянето на файлове между вашето устройство и облака – това може да ви се стори дълъг и тромав процес.

Проектиран от ES Global, ES File Explorer опростява този процес, като осигурява плавно преместване на файлове в двете посоки. Независимо дали имате достъп до облачно хранилище, управлявате локални файлове или възпроизвеждате медийни файлове директно в приложението, ES File Explorer е удобна опция за Android потребителите за управление на файлове.

Най-добрите функции на ES File Explorer

Преглеждайте, премествайте, изтривайте, преименувайте и организирайте файлове с лекота.

Възпроизвеждайте аудио и видео файлове директно в приложението, спестявайки време при прегледа на медийните файлове.

Достъпвайте и управлявайте системни файлове с разширени възможности на ниво root.

Инсталирайте и деинсталирайте приложения без усилие, с функции за почистване на неизползвани приложения.

Архивирайте и разархивирайте папки за ефективно съхранение и споделяне на файлове.

Ограничения на ES File Explorer

Потребителите трябва да се уверят, че инсталират сигурна и надеждна версия на приложението поради минали спорове, свързани с поверителността.

Прочетете също: Ръководство за цифрово разчистване за създаване на продуктивно работно пространство

Цени на ES File Explorer

Безплатни

ES Pro : 6,99 $ месечно

ES премахване на реклами: 1,99 $

Оценка и рецензии за ES File Explorer

Capterra : Недостатъчно отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

7. Solid Explorer (най-добър за сигурно криптиране на файлове и достъп на ниво root)

чрез Solid Explorer

Уникалната характеристика на Solid Explorer е комбинацията от елегантен дизайн и персонализирани теми с функции за достъп на ниво root.

С двойния си прозорец, управлението на локални и облачни файлове е лесно като детска игра. Добавете към това усъвършенствано криптиране, поддръжка на архиви и възможност за достъп до файлове на системно ниво и получавате инструмент, който наистина заслужава името си.

Най-добрите функции на Solid Explorer

Защитете файловете си с парола или криптиране чрез пръстов отпечатък за допълнителна сигурност.

Бързо намирайте файлове с ефективната функция за индексиране на приложението.

Свържете вашето Android устройство с компютър чрез FTP сървър, за да имате лесен достъп до локалните файлове.

Персонализирайте интерфейса на приложението с настройваеми теми за индивидуално преживяване.

Управлявайте ZIP, 7ZIP и RAR файлове без усилие за оптимизирано компресиране и извличане на файлове.

💡 Професионален съвет: Активирайте криптирането на файлове за чувствителни документи, за да гарантирате тяхната сигурност, особено когато споделяте файлове.

Ограничения на Solid Explorer

Позволява достъп на трети страни до потребителски данни с съгласие, което повдига въпроси, свързани с поверителността.

Липсва специфичен инструмент за анализ на съхранението, въпреки че използването на пространството все пак може да се проследява в панела с приложения.

Цени на Solid Explorer

Безплатни

Платена версия: 5,99 $

Преглед на Solid Explorer

Capterra : Недостатъчно рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

8. FX File Explorer (Най-добър за мултитаскинг и управление на файлове, подходящо за мултимедия)

чрез Google Play

FX File Explorer е предназначен за потребители на Android, които ценят гъвкавостта и изчистения интерфейс.

Това популярното приложение за управление на файлове за Android предлага безплатен базов модул и платени добавки, така че плащате само за това, което използвате.

Проектиран както за телефони, така и за таблети, той предлага режим с двойно визуализиране, интеграция с облачно съхранение и усъвършенствано криптиране, за да поддържате файловете и медиите си организирани и защитени.

Най-добрите функции на FX File Explorer

Преглеждайте и управлявайте две папки едновременно, подобрявайки многозадачността.

Използвайте жестове за избор чрез плъзгане и повишете ефективността с Material Design UI.

Интегрирайте ги с облачни услуги като Dropbox, Google Drive и SugarSync.

Защитете файловете си с AES-256/AES-128 криптиране и поддръжка на криптирани zip файлове.

Опростете преглеждането на медийни файлове, като ги сортирате по изпълнител, албум или плейлист.

Ограничения на FX File Explorer

Не можете да отворите APK файлове, изтеглени от Google Play Store

Изисква разрешения за приблизително местоположение за Android 8. 0 и по-нови версии, което повдига въпроси относно използваемостта.

Потребителите могат да срещнат проблеми при свързването с Google Drive.

Цени на FX File Explorer

Основен модел : Безплатен

Добавки: В зависимост от функциите

Отзиви за FX File Explorer

Capterra : Недостатъчно отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

9. Astro File Manager (най-добър за лесно сортиране на файлове, архивиране и синхронизиране в облака)

чрез Google Play

Astro File Manager е универсален инструмент за организиране, прехвърляне и архивиране на файлове на вашето Android устройство.

Независимо дали управлявате файлове на вътрешна памет, SD карти или облачни услуги, способността на Astro да сортира и категоризира файлове означава, че вече не е нужно да превъртате безкрайно, за да намерите това, от което се нуждаете. Той разполага и с полезно облачно и локално съхранение, което ви позволява да управлявате съдържанието и на двете места.

Най-добрите функции на Astro File Manager

Премествайте, копирайте, преименувайте и споделяйте файлове безпроблемно между вътрешната памет, SD карти и облачни услуги.

Организирайте файловете без усилие за бърз достъп с минимални усилия.

Управлявайте съдържанието на облачни платформи и локално съхранение, като гарантирате гъвкавост.

Ограничения на Astro File Manager

Липсва функция за изрязване и може да се наблюдават проблеми с производителността на някои устройства.

Скрива разширенията на файловете, което прави разглеждането по-малко интуитивно за някои потребители.

Прочетете също: Оптимизиране на работния процес при управлението на документи

Цени на Astro File Manager

Безплатни

Отзиви за Astro File Manager

Capterra : Недостатъчно отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

10. MiXplorer Silver (Най-добър за разширени плъгини и споделяне на файлове)

чрез MiXplorer

MiXplorer е софтуер за управление на файлове с богат набор от функции за Android, който позволява на потребителите да преместват, архивират, преименуват, споделят и компресират файлове, включително такива в специфични за MiXplorer или стандартни файлови формати.

Допълнителните приставки като Archiver, Image, Tagger и PDF са платени опции за разработване на приложения.

Най-добрите функции на MiXplorer Silver

Насладете се на неограничен брой раздели и поддръжка на два панела в хоризонтален режим, с функция за плъзгане и пускане за създаване на задачи.

Персонализирайте режимите на преглед за отделни папки и сортирайте файловете без усилие.

Персонализирайте отметките въз основа на типовете файлове, за да осигурите бърз достъп до често използваните файлове.

📌 Пример: Анализатор на данни, който преглежда отчети, електронни таблици и бази данни в различни формати, може да използва функцията за разглеждане с раздели на MiXplorer, за да отвори едновременно няколко директории. Приложението също така им помага да преместват файлове в съответните папки и компресира архивираните данни в криптирани ZIP файлове за сигурно споделяне.

Ограничения на MiXplorer Silver

Въпреки че са налични многобройни добавки, само няколко от тях са полезни за задачи в локалната мрежа.

Платената версия поддържа предимно разработката, а не отключването на ексклузивни функции.

Цени на MiXplorer Silver

Безплатни

Платено: 5,99 $

Отзиви за MiXplorer Silver

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Root Explorer (Най-подходящ за root потребители, които управляват системни файлове и разрешения)

чрез Root Explorer

Root Explorer е подходящ за потребители на Android, които се нуждаят от пълен достъп до файловата система на устройството си, включително скритата папка с данни.

Root Explorer дава възможност на root потребителите да се впуснат дълбоко в системните файлове, да управляват разрешенията и да изпълняват сложни задачи, с които обикновените файлови мениджъри не могат да се справят. С поддръжка на облак и множество раздели, той балансира мощността с удобството, което го прави незаменим инструмент за технически грамотни потребители, които изискват по-голям контрол над своите устройства.

📌 Пример: Android разработчик, който отстранява проблем в приложение, се нуждае от достъп до системни файлове, които обикновено са скрити. С помощта на Root Explorer той влиза в папката с данни, променя разрешенията за достъп до определени файлове и добавя често използваните директории в отметките за лесен достъп. Поддръжката на множество раздели му позволява да превключва между логове, системни папки и Dropbox за безпроблемно отстраняване на грешки.

Най-добрите функции на Root Explorer

Управлявайте едновременно няколко раздела и се възползвайте от поддръжката на облака с интеграция с Google Drive и Dropbox.

Лесно променяйте разрешенията за файлове с едно дълго натискане върху желания файл.

Създавайте отметки за бърз достъп и споделяйте файлове без усилие чрез имейл или Bluetooth.

Ограничения на Root Explorer

Root-ването на устройство анулира гаранцията му, което възпира някои потребители да използват Root Explorer.

Устройствата с root достъп могат да загубят достъп до определени приложения с висока степен на сигурност.

Променянето на системните файлове след рутиране може да доведе до неизправност на устройството или блокиране.

Цени на Root Explorer

Безплатни

Платено: 4,99 $

Отзиви за Root Explorer

Capterra : Недостатъчно отзиви

G2: Недостатъчно рецензии

Хаос във файловете? ClickUp казва: „Не и докато аз съм на пост“.

Разбираме ви – това е порочен кръг: стресирате се, защото не можете да намерите документите си, а организирането им ви се струва като изкачване на Еверест.

Тук е мястото, където ClickUp влиза в действие.

С помощта на Project Hierarchy можете да определите подходящо място за всеки файл още от самото начало, независимо дали в Workspace, Space или Folder.

Трябва да намерите нещо бързо? Функцията „Свързано търсене“ ви позволява да намирате файлове мигновено, дори и в свързани приложения.

Добавете към това персонализирани цветове, етикети и готови за употреба шаблони и ще получите инструмент, който превръща хаоса в яснота.

Не позволявайте на файловете ви да ви управляват. Регистрирайте се в ClickUp сега и си върнете контрола!