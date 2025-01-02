Подготвяте се за голяма презентация пред клиент, когато осъзнавате, че имате пет отворени раздела, бележници и карти за преговори, разпръснати по бюрото ви, и нямате бърз начин да съберете всичко на едно място.

NotebookLM може да се окаже точно съюзникът, от който се нуждаете. Благодарение на изкуствения интелект (AI), той помага на екипите по продажбите да управляват ресурсите, да извличат ключови идеи и да оптимизират работните процеси, без да създават допълнително объркване.

В тази публикация в блога ще разгледаме как да използвате NotebookLM за продажби, като разгледаме неговите предимства, ограничения и (някои по-мощни) алтернативи. 💁

Какво е NotebookLM?

чрез NotebookLM

NotebookLM на Google Lab е асистент за проучвания и водене на бележки, базиран на изкуствен интелект. Той използва LLM (Large Language Model) на Google, Gemini, за да адаптира отговорите си към конкретните изисквания на потребителите.

Платформата основава своите проучвания на предоставения от вас материал, което намалява вероятността от грешки или халюцинации. Можете да задавате въпроси относно съществуващото съдържание или да получавате обобщения на предоставената от вас информация.

Създаден първоначално за изследователи и студенти, Notebook LM стана популярен сред много професионалисти, които управляват големи масиви от данни. Той помага за разбиването на сложна информация и създава значими прозрения въз основа на събраната от вас информация.

Основни функции на NotebookLM

Не сте сигурни как да използвате NotebookLM? Нека разгледаме подробно неговите функции, за да можете да ги използвате ефективно. 👀

Функция № 1: Записване на бележки и предложени действия

NotebookLM помага за създаването, организирането и управлението на бележки. Можете да превърнете една или повече бележки в конспект, учебник или резюме, за да подредите всичко по подходящ начин и да имате лесен достъп до него.

Инструментът ви позволява също да създавате нови бележници за различни проекти, като поддържате ясна йерархия на организацията.

Функция № 2: Интеграция на източници и анализ, базиран на изкуствен интелект

NotebookLM ви позволява да добавяте съдържание от различни източници, като Google Docs, PDF файлове, YouTube видеоклипове, изследователски документи и дори URL адреси. След като качите материала, платформата го анализира, създава резюмета, подчертава ключови теми и предлага въпроси. Това улеснява работата с и разбирането на сложна информация.

чрез NotebookLM

Неговият AI асистент свързва свързани концепции, критикува идеи и обединява бележки, което улеснява анализа и доразвиването на вашето съдържание.

⚙️ Бонус: Изпробвайте шаблоните за водене на бележки, за да сте сигурни, че записвате всички важни точки от срещи, дискусии и презентации.

Функция № 4: Разпознаване на изображения и аудио резюмета

NotebookLM улеснява работата с визуални елементи. Той може да интерпретира изображенията във вашите документи и да ги посочва в бележките ви, като по този начин гарантира, че ключовите детайли са винаги достъпни.

Аудио резюметата в стил подкаст предлагат лесен начин да прегледате съдържанието, докато оставате активни. Слушането на ключовите моменти по време на пътуване или докато изпълнявате рутинни задачи ви позволява да оползотворите времето си максимално и да останете в крак с приоритетите си, без да пропускате нищо.

Цени на NotebookLM

Безплатно

Как да използвате NotebookLM за продажби

Повишаването на продуктивността на продажбите включва поддържане на организация, разбиране на клиентите и предоставяне на навременна и точна информация. NotebookLM може да ви помогне да оптимизирате тези задачи, като направи работния ви процес по-ефективен и фокусиран.

Нека разгледаме как да използвате неговите AI инструменти, за да сключвате сделки по-бързо. 🎯

Организирайте и получавайте достъп до документи, свързани с продажбите

NotebookLM е софтуер за управление на проучвания, който ви позволява да съхранявате всичките си документи, свързани с продажбите, на едно място. Можете да качвате текстови файлове, PDF файлове и Google Docs и да ги организирате в примерен бележник.

Тази организация гарантира, че цялата необходима информация е групирана заедно, което улеснява намирането на точно това, което е необходимо, без да се губи време в търсене сред несвързани документи.

📌 Пример: Професионалистът в продажбите може да създаде отделни бележници за конкретни нужди, като един за презентационни материали, друг за отчети за продажбите и трети за комуникация с клиенти.

Подгответе се за срещи с клиенти

NotebookLM ви помага да се подготвите за срещи, като организира ключови документи като минали имейли, бележки от срещи и информация за продукти. Можете да го помолите да обобщи тези материали или да генерира подходящи въпроси, които да насочат дискусията ви.

чрез NotebookLM

С всичко на една ръка разстояние, ще влизате в срещите уверени и готови да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите.

📌 Пример: Продавач, който се подготвя за преговори, може да попита: „Какви са основните възражения на клиента от предишни срещи?“ и да получи целенасочени информации.

📖 Прочетете също: 10 инструмента за автоматизация на продажбите за малки предприятия

Създавайте персонализирани презентации

NotebookLM може да ви помогне да персонализирате продажбените си аргументи за различни клиенти. Той анализира минали взаимодействия, предпочитания и пазарни тенденции, за да предложи най-добрия подход.

По-персонализираното представяне увеличава шансовете ви да превърнете потенциален клиент в реален с помощта на изкуствен интелект.

📌 Пример: За клиент, интересуващ се от устойчивост, AI инструментът подчертава екологичните характеристики на продукта, адаптирайки представянето за максимален ефект.

🔍 Знаете ли, че... Терминът „елеваторна презентация“ произхожда от Холивуд. Сценаристите трябваше да представят идеите си на продуцентите по време на кратките пътувания с асансьора, което често беше единствената им възможност да продадат сценариите си.

Проследявайте и анализирайте тенденциите в продажбите

Можете да качите минали отчети за продажбите в NotebookLM, за да откриете тенденции и модели. Изкуственият интелект ще ви помогне да разберете кои стратегии работят и къде можете да се подобрите. Това ви позволява да бъдете една крачка напред и да коригирате подхода си въз основа на реални прозрения, което ви помага да усъвършенствате тактиките си за продажби с течение на времето.

📌 Пример: NotebookLM идентифицира постоянен скок в продажбите през четвъртото тримесечие и предлага да се увеличат маркетинговите усилия за този период.

Обучение и въвеждане в работата

Notebook LM е надежден инструмент за обучение на нови членове на екипа. Качете всички обучителни материали, най-добри практики и казуси в специален бележник, за да улесните живота си като мениджър по продажбите.

чрез NotebookLM

Изкуственият интелект на NotebookLM може да обобщава ключови моменти, което улеснява новоназначените служители да се ориентират бързо.

📌 Пример: Нов член на екипа може бързо да получи достъп до обобщени подробности за продуктите, ключови характеристики и отговори на често задавани въпроси от клиенти, което му позволява да се ориентира по-бързо и да общува уверено с клиентите още от самото начало.

Анализ на конкурентите

NotebookLM може да ви помогне при анализа на конкурентите, като организира и обобщава ключова информация от уебсайтовете на конкурентите, описанията на продуктите и пазарните доклади.

Помолете изкуствения интелект да идентифицира тенденции, стратегии и области, в които конкурентите ви успяват или изостават. Това ще ви помогне да усъвършенствате целите си за продажби и да коригирате стратегиите си въз основа на практични прозрения, като по този начин ще сте винаги подготвени да останете конкурентоспособни.

📌 Пример: Екипът по продажбите качва цените на конкурентите, характеристиките на продуктите и отзивите на клиентите в NotebookLM. Изкуственият интелект обобщава силните и слабите страни на офертите на всеки конкурент. Въз основа на този анализ екипът се фокусира върху подчертаването на уникалните характеристики на своя продукт и предлага конкурентни цени по време на презентациите пред клиентите.

Управление на последващите действия

Можете да записвате подробностите за комуникацията си – имейли, обаждания и бележки от срещи – в NotebookLM. След това изкуственият интелект организира тази информация, което улеснява прегледа на миналите взаимодействия и вземането на решение кога е необходимо последващо действие.

След това можете да зададете последващи задачи въз основа на съхранената информация, което ще ви помогне да поддържате връзка с клиентите.

📌 Пример: Търговски представител записва разговор с клиент в NotebookLM, като отбелязва, че клиентът иска да обсъди предложението следващата седмица. Изкуственият интелект организира тази информация заедно с предишните комуникации, което улеснява проследяването от страна на търговския представител.

Оптимизирано отчитане

Вместо да прекарвате часове в създаване на отчети за продажбите, NotebookLM може автоматично да генерира обобщения от вашите данни от различни източници. Независимо дали става дума за показатели за ефективност, обратна връзка от клиенти или тенденции в продажбите, изкуственият интелект бързо събира тази информация в ясни и лесни за четене отчети.

📌 Пример: NotebookLM обобщава тримесечните данни за продажбите в лесен за четене доклад за презентации, което освобождава време за стратегическо планиране на продажбите.

🧠 Интересен факт: Концепцията за продажбите датира от древна Месопотамия, където бартерът е бил първоначалната „стратегия за продажби“. Търговците търгували със стоки като зърно и текстил, без да използват валута, а само умения за преговаряне.

Предимства на използването на NotebookLM за продажби

NotebookLM предлага няколко предимства за професионалистите в продажбите, които искат да подобрят своята продуктивност и ефективност. Те включват:

По-голяма ефективност: обобщава дълги документи и помага на екипите по продажбите да разберат ключовите моменти, за да вземат по-бързи решения.

Повишена производителност: Отговаря бързо на запитвания, което помага на търговските представители да се фокусират повече върху взаимодействията с клиентите.

Подобрено сътрудничество: Осигурява съгласуваност на екипа по отношение на стратегиите за продажби с информация и актуализации в реално време.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Генерира подходящи обобщения и информация, съобразени с нуждите на потребителите, за по-ефективни презентации за продажби.

Организация на съдържанието: Организира бележки и документи, за да улесни намирането на всичко по време на срещи с клиенти.

🧠 Интересен факт: „Принципът на взаимността“ е една от най-често използваните тактики в продажбите. Когато търговците предлагат нещо безплатно (като демонстрация или пробна версия), клиентите се чувстват длъжни да отвърнат на жеста, често чрез покупка.

Често срещани проблеми с NotebookLM

NotebookLM предлага иновативни функции за създаване на съдържание, особено в областта на подкастинг. Въпреки това, той има и няколко ограничения, които могат да повлияят на неговата полезност за професионалистите в областта на продажбите и маркетинга.

Ето някои често срещани ограничения при използването на NotebookLM като AI инструмент за продажби:

Ограничена персонализация: Не позволява на потребителите да организират бележките си в няколко бележника, което затруднява управлението на информацията.

Притеснения относно качеството на съдържанието: Той автоматизира създаването на съдържание без човешки надзор, като обикновено генерира информация с ниско качество.

Без съвместно редактиране: Няма поддръжка за съвместна работа в реално време, което затруднява екипната работа.

Липса на възможности за управление на проекти: Макар NotebookLM да е добър помощник за водене на бележки, той не помага при управлението на задачи, планирането, проследяването на времето и др.

🔍 Знаете ли, че... Джо Жирард, признат от Guinness World Records за „най-великия продавач в света“, е продал 13 001 автомобила за 15 години. Каква е тайната му? Персонализирани картички за рожден ден и последователно проследяване на всеки клиент.

Ако обмисляте някои алтернативи на NotebookLM за продажби, ето няколко системи за водене на бележки и управление на знания, които можете да разгледате:

Obsidian: Предназначен предимно за управление на бази от знания, инструментът поддържа маркиране, обратни връзки и интеграция на приставки за свързване на бележки.

Roam Research: Известен с двупосочното си свързване и графичната си структура, този инструмент е подходящ за картографиране на сложни взаимоотношения между клиенти, сделки и др.

Notion: Интегрира бази данни, задачи и записване на бележки в една платформа, позволявайки на екипите по продажбите да управляват лесно процесите и бележките от срещите.

Ако обаче търсите платформа „всичко в едно“, която да направи вашия екип по продажбите по-продуктивен и ефективен, опитайте ClickUp за екипи по продажбите! 🤩

Това е приложението, което ви предлага всичко необходимо за работата ви, като предоставя персонализиран център за сътрудничество, в който можете да визуализирате своя продажбен процес, да проследявате дейностите си и да комуникирате както вътрешно, така и външно.

Нека разгледаме по-подробно неговите функции. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, AI-базираният асистент на инструмента, помага на екипите да работят по-ефективно, като опростява задачите и улеснява управлението на информацията.

Получавайте бързи отговори на контекстуални въпроси с ClickUp Brain

AI Knowledge Manager действа като централизирано хранилище на информация. Екипите по продажбите могат да задават въпроси като „Какъв е статуса на презентацията за клиента за четвъртото тримесечие?“ или „Кой отговаря за последващите действия с клиент X?“ и да получават незабавни, контекстуални отговори от работната си среда в ClickUp.

Опитайте ClickUp Brain Получете обобщена информация за задачите, документите и дори хората в работното си пространство с ClickUp Brain.

Brain също така опростява обобщаването, като незабавно разбива дълги документи, имейли или бележки на кратки, лесни за възприемане точки.

Той е идеален за преглед на актуализациите на клиенти, подготовка за срещи или бързо запознаване с ключови подробности, без да губите време. С всичко обобщено на един клик разстояние, оставането информиран и фокусиран е без усилие.

Напишете професионални имейли, като използвате ClickUp Brain на естествен език.

Персонализираната комуникация е ключът към успеха в продажбите, а AI Writer for Work на ClickUp Brain го прави по-лесно от всякога. С малко информация той може бързо да създаде персонализирани имейли, презентации и резюмета.

Да предположим, че един търговски мениджър се нуждае от персонализирано имейл писмо за клиент от сектора на здравеопазването. Той моли Brain за помощ и той анализира предпочитанията на клиента и миналите взаимодействия, за да създаде изпипан, целенасочен първи вариант. Няма повече започване от нулата!

Нуждаете се от идеи за следващата си продажбена кампания? Brain ще ви помогне и в това. Той може да ви даде свежи идеи, да усъвършенства стратегиите ви и дори да обобщи пазарните тенденции, за да започнете планирането си с силен старт.

ClickUp AI Notetaker

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте вашите срещи с ClickUp AI Notetaker.

Представете си, че сключвате повече сделки с всеки разговор, защото вашите срещи се записват автоматично и се превръщат в полезна информация. ClickUp AI Notetaker е проектиран да поддържа вашите разговори за продажби фокусирани, така че никога да не пропуснете ключова подробност. Ето как той подобрява вашия процес на продажби:

Автоматично присъединяване към клиентски разговори: Записвайте всеки аргумент и възражение, без да прекъсвате работния си процес.

Незабавна транскрипция и резюмета: Бързо прегледайте важни данни за клиентите, за да адаптирате следващия си ход.

Извличане на действия: Автоматично създавайте последващи действия, за да не пропуснете нито една възможност.

Безпроблемна интеграция: Синхронизирайте бележките с CRM и задачите си по продажбите, като поддържате актуална информация за процеса без усилие.

С ClickUp AI Notetaker всеки търговски разговор се превръща в стъпка към следващия ви голям успех.

ClickUp Clips

Запишете демонстрационна продажбена презентация, за да обучите екипа си с ClickUp Clips.

ClickUp Clips улеснява създаването на демонстрационни видеоклипове за продажби и управлението на последващите действия.

Запишете демото си и ClickUp Brain автоматично ще генерира транскрипция с ключови точки, действия и следващи стъпки.

След като запишете демо, изкуственият интелект сканира видеото, за да извлече съществени подробности като въпроси на клиенти или интереси към продукти. След това създава ясен списък с последващи действия, който ви помага да поддържате организация и гарантира, че няма да пропуснете важни подробности, когато се свързвате с потенциални клиенти или назначавате нови членове на екипа.

За да запознаете новите членове на екипа си бързо и да улесните тяхното въвеждане в работата, опитайте шаблона за въвеждане в работата на ClickUp Sales.

ClickUp CRM

Освен това, CRM софтуерът на ClickUp ви помага да следите взаимодействията с клиентите, да управлявате потенциалните клиенти и да организирате без усилие своя процес на продажби. С функции като проследяване на потенциални клиенти, възлагане на задачи и персонализирани изгледи в ClickUp, можете да приоритизирате възможностите и да поддържате ясна видимост през целия процес на продажби.

Освен това, функции като персонализирани автоматизации без кодиране помагат на екипите по продажбите да се сбогуват с натоварената работа, а подробните табла предлагат информация в реално време за състоянието на тръбопровода, процентите на конверсия и ефективността на екипа, което позволява вземането на решения въз основа на данни и проактивно управление. Автоматизации

Автоматизирайте повтарящите се задачи в своя процес на продажби с ClickUp Automations.

ClickUp Automations елиминира повтарящите се задачи от работния ви процес, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху това, което прави най-добре: сключване на сделки. С автоматизацията можете да настроите тригери, които автоматично изпълняват действия въз основа на конкретни условия.

Например, когато нов потенциален клиент бъде добавен към вашата тръба, можете да автоматизирате действия като изпращане на имейл за добре дошъл, възлагане на потенциалния клиент на търговски представител и планиране на последваща задача. Това гарантира навременна и последователна реакция на всеки потенциален клиент, без никой да се налага да задава ръчно напомняния или дати за последващи действия.

🧠 Интересен факт: Преди появата на цифровите CRM системи, търговците използваха Rolodexes, за да следят контактите и потенциалните клиенти. Тези въртящи се картотеки бяха неизменна част от бюрото на всеки търговец.

ClickUp Табла

Визуализирайте своя канал за продажби с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards предоставя на екипите по продажбите централизирана платформа за проследяване на резултатите и визуализиране на ключови показатели в реално време. Те ви позволяват да наблюдавате продажбите, целите за приходите и индивидуалните показатели за ефективност с един поглед.

Можете да използвате таблата за управление, за да сравните действителните резултати от продажбите с прогнозите и да коригирате стратегиите си проактивно. Например, ако забележите спад в процента на конверсия, можете бързо да идентифицирате пречките и да предприемете коригиращи действия.

Можете също да разгледате шаблона ClickUp Sales Tracker, за да създадете по-добре организирани процеси на продажби.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Вече сте се убедили в ClickUp?

NotebookLM предлага динамичен начин за събиране, организиране и справка с информация за продажбите, което прави по-лесно от всякога да бъдете подготвени и фокусирани. Но защо да разчитате на обикновен инструмент за водене на бележки, когато вместо това можете да максимизирате потенциала си за продажби?

ClickUp предлага мощни функции, които опростяват дори и най-сложните работни процеси в продажбите. И това не е всичко! С функции като табла, автоматизации, клипове и други, ще прекарвате по-малко време в управление на вашите проекти и повече време в сключване на сделки.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅