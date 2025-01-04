Какво е негласно знание? Дефиниция, предимства и примери

„Няма установена методология; просто знам какво работи. “ ✨

Това е отговорът, който получавате, когато попитате най-успешния търговец как успява да сключва сделки постоянно.

И да, може да бъде разочароващо, ако търсите отговори, които да приложите в собствената си работа, но за много експерти тяхната експертиза идва от години на проби и грешки и фини наблюдения, а не от наръчници или обучения.

Това е неявно знание.

Философът Майкъл Полани пръв използва термина „неизказано знание” за умения или интуиция, които придобиваме чрез личен опит, но не можем да изразим с думи.

В този блог ще разгледаме произхода и еволюцията на концепцията и защо е важно да я усвоите за успеха на организацията. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Неизказаното знание е почти вродено усещане за знание, придобито чрез личен опит. Често е трудно да се изрази или документира. То се различава от експлицитното знание, което е структурирано и лесно се споделя чрез наръчници или бази данни. Методите за споделяне на неявни знания включват менторство, разказване на истории и внедряване на ученето в работните процеси. Улавянето на неявните знания, макар и трудно, може да спомогне за насърчаване на иновациите, сътрудничеството и растежа, като същевременно запазва важни организационни прозрения. Инструменти като ClickUp помагат за оптимизиране на документацията и насърчават споделянето на знания.

Разбиране на неявните знания

Неизказаното знание е сбор от лични прозрения и опит, които е трудно да се изразят или документират. То включва умения, интуиция, преценка и идеи, придобити чрез личен опит и контекст.

Хората непрекъснато придобиват лично знание, което променя поведението и възприятията им, превръщайки го в неоткрита форма на експертиза. Това „племенно знание“ се разпространява неформално в организациите. Ето как обикновено се придобива:

Придобиване на практически опит в реални ситуации

Наблюдавайте и следвайте опитни хора

Работете в тясно сътрудничество с ментор, за да се учите чрез практика и обратна връзка.

Слушане на лични преживявания и уроци

Неизказаното знание се проявява по много начини. Можете да го усвоите чрез невербални сигнали по време на преговори (ако се занимавате с продажби) или когато създавате изкуство, базирано на инстинкт и емоции.

📌 Пример: При назначаването на нови служители мениджърите по знанието често споделят идеи и практически съвети, като например как да се ориентират в политиката на компанията. Тези идеи не са документирани, но са безценни за ускоряване на процеса на обучение.

🧠 Интересен факт: Древните цивилизации като шумерите са използвали глинени плочки за управление на знанието, като са записвали търговски сделки, закони и истории. Това са били едни от първите опити за съхранение и споделяне на колективно знание.

Неявно срещу имплицитно срещу експлицитно знание

За да използвате ефективно организационните познания, трябва да прецените разликата между негласно, имплицитно и експлицитно знание.

Ето една сравнителна таблица, която ще ви помогне. 💪

Критерии Неизказано знание Неявно знание Явно знание Определение Знания, придобити от личен опит и трудни за изразяване Знания, които не се изразяват лесно, но се усвояват чрез опит. Конкретна, кодифицирана информация, която лесно се документира и споделя Природа Субективно, когнитивно и експериментално учене Неформално, интуитивно знание, зависещо от контекста Обективно, рационално и техническо знание Структура Неструктурирано и контекстно-зависимо По-малко структурирано от експлицитното знание, но повече от негласното Структурирано и организирано, често документирано в наръчници/бази данни Прехвърляемост Трудно се предава и разчита на лично взаимодействие и опит. Трудно за прехвърляне и често споделяно чрез дискусии или практика Лесно предаваемо чрез писане, диаграми или бази данни Примери Задачи, основани на умения, като шофиране, готвене, каране на велосипед и др. Интуиция в продажбите, интерпретация на езика на тялото, най-добри практики на работното място и др. Документирана информация като ръководства за потребители, фирмени политики, изследователски доклади и др. Документация Трудно за документиране Не е официално документирано Лесно документиране и съхранение в различни формати

🧠 Интересен факт: Книгата „Лично знание“ (1958) на Майкъл Полани популяризира концепцията за „неизказаното знание“. Той е известен с израза „Знаем повече, отколкото можем да кажем“, с който подчертава колко голяма част от знанията ни е интуитивна или трудна за изразяване.

Предимствата от събирането на неявни знания

Помислете за следното: Проучване от 2023 г. установи, че малките и средните предприятия могат да избегнат скъпи прекъсвания, като управляват неявните знания по-ефективно. Резултатът? Намалена загуба на знания и по-добри резултати – доказателство, че дори и най-малките стъпки в управлението на знанията могат да доведат до големи резултати.

Това подчертава защо улавянето на неявните знания, макар и предизвикателно, е от съществено значение за повишаване на производителността, насърчаване на иновациите и постигане на конкурентно предимство.

Ето как това помага. 💁

Увеличаване на производителността и иновациите

Улавянето на неявните знания дава възможност на служителите да се справят с предизвикателствата бързо и ефективно. Те могат да се възползват от интуитивното си разбиране и реалния си опит, което им помага да решават проблемите по-бързо, да намаляват разходите и да подобряват оперативните работни процеси.

Споделянето на дълбоки, основани на опит прозрения стимулира творчеството, вдъхновява нови идеи и подходи, които могат да отличат продуктите и услугите на конкурентните пазари.

Това също така насърчава културата на сътрудничество сред членовете на екипа.

🧠 Интересен факт: Посткритичната философия, застъпвана отново от Майкъл Полани, подчертава как всяко знание има лично измерение. Тя оспорва идеята, че знанието може да бъде чисто обективно, и възхвалява доверието и интуицията, които са част от начина, по който разбираме света.

Повишете капитала от знания и задържането им

Съхраняването на институционалната памет е от жизненоважно значение за дългосрочния успех, особено когато служители напускат или се пенсионират. То гарантира, че ценният опит и познания остават в организацията, за да се запази оперативната непрекъснатост.

Достъпът на екипите до документирано негласно знание им помага да развиват нови умения и да се справят по-добре с предизвикателствата на пазара. Тази култура на споделяне на знания привлича и най-добрите таланти, като показва ангажимента на компанията към професионалното развитие.

Пример: Представете си пенсиониращ се мениджър по човешки ресурси с богат опит в областта на повишаване на удовлетвореността на служителите. Програмата за наставничество позволява на компанията да запази тези безценни уроци, като по този начин поддържа положителна работна култура.

Освен това, новоназначените служители могат да получат достъп до тези идеи и най-добри практики от опитни колеги, за да допринесат по-добре за организацията.

Откройте се на пазара

Да предположим, че можете да съберете знания от опитни служители, които се отличават в вземането на решения и обслужването на клиенти. Това помага на вашата компания да спечели конкурентно предимство. Можете да вградите тези знания в процесите си, за да позиционирате организацията си като лидер в иновациите и удовлетвореността на клиентите.

Неизказаното знание допринася и за организационна култура на непрекъснато учене. Когато служителите осъзнаят, че техният опит се цени, те са по-склонни да се ангажират с непрекъснато професионално развитие.

🧠 Интересен факт: Неизказаното знание има няколко имена освен „племенно знание“. Те включват „експериментално знание“ и „ноу-хау знание“; те се отнасят до идеята, че понякога не можете да обясните как знаете нещо.

Оптимизирайте и стандартизирайте: Използвайте шаблона за процеси и процедури на ClickUp, за да документирате работните потоци, най-добрите практики и извлечените поуки в организиран, споделяем формат, като по този начин гарантирате, че вашият екип може лесно да получи достъп до ценното неявни знания и да се възползва от тях.

Как да превърнете неявните знания в явни знания

Превръщането на неявните знания в явни знания включва трансформиране на личния опит и интуитивната експертиза в осезаеми, споделяеми прозрения. Предоставянето на достъп до тях в цялата организация насърчава сътрудничеството, иновациите и непрекъснатото учене сред вашите екипи.

От съществено значение е да се изгради култура, която насърчава документирането и споделянето на идеи, като че ли това е нещо естествено. Това означава да се създаде среда, в която споделянето на знания е част от ежедневните дейности.

Нека разгледаме някои стратегии за управление на знанието, за да улавяме и споделяме неявни знания. 📃

Стъпка 1: Проверете и идентифицирайте пропуските в съществуващото знание

Направете задълбочен преглед на настоящата си база от знания. Проверете всяко съдържание за:

Изчерпателност: Обяснява ли изчерпателно темите? Потърсете пропуски и пропуснати подробности.

Разбираемост: Лесно ли се разбира и прилага съдържанието? Помислете как можете да съобщавате информацията по-ефективно.

Приложимост: Съдържанието дава ли възможност на потребителите да предприемат практически стъпки за постигане на очакваните резултати? Анализирайте как вашите служители прилагат тази информация.

Пример: Представете си магазин за търговия на дребно по време на празничната суматоха. Един от опитни служители знае точно как да пренареди стоките в склада, за да се ускори достъпът до тях по време на пиковите часове, но никога не е споделял този процес с другите. Документирайки метода му, магазинът намалява времето за попълване на запасите с 10%, като по този начин гарантира, че рафтовете остават пълни и клиентите си тръгват доволни.

Освен това, обмислете обратната връзка от екипа или показателите за ефективност, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Целта е да се установят пропуските в знанията или уменията, които биха могли да се попълнят чрез документиране. Можете също да използвате софтуер за база от знания, за да откриете други слабости.

🔍 Знаете ли, че... През Средновековието манастирите са били центрове за управление на знанието. Монасите внимателно са преписвали и съхранявали текстове, осигурявайки оцеляването на важни знания през вековете.

Стъпка 2: Включете целенасоченото учене в ежедневните работни процеси

Неизказаното знание често се пренебрегва поради неговата нематериална същност. Улавянето му е целенасочен процес, а възможностите за учене трябва да бъдат включени в ежедневните работни процеси. Ето няколко начина:

Менторство и наблюдение: Съчетайте опитни служители с нови членове на екипа за практическо обучение. Новите служители ще наблюдават процесите, ще изпълняват задачи под ръководството на опитни колеги и ще обмислят заедно предизвикателствата, създавайки структурирана обратна връзка.

Кафенета на знанието: Улеснете груповите дискусии по конкретни теми. Разпределяйте членовете на екипа между групите, за да споделят различни гледни точки. Използвайте заключителната дискусия, за да съберете нови идеи и прозрения.

Общности за практика: Създайте групи, в които служителите могат да се срещат редовно, за да обсъждат предизвикателствата и да търсят решения. Този неформален подход насърчава постоянния диалог и културата на сътрудничество.

Пример: Представете си технологичен стартъп, в който старши разработчик работи в тандем с новоназначен служител. Старшият разработчик го напътства при отстраняването на сложни проблеми, като му предава дългогодишния си опит в рамките на един проектен цикъл.

Стъпка 3: Документирайте извлечените поуки

Редовно размишлявайте върху поуките, извлечени от проектите и процесите. Фокусирайте се върху улавянето на абстрактни умения, прозрения и решения, взети на място, които са допринесли за успехите или са подчертали областите, които се нуждаят от подобрение.

Използването на wiki шаблони може да направи чудеса за записването на тези подробности, които често съдържат най-ценното негласно знание за формирането на бъдещи стратегии.

Пример: Представете си маркетингова агенция, която празнува изключително успешна кампания. Използвайки ClickUp Docs, екипът документира техниките за мозъчна атака и стратегиите за разделено тестване, като по този начин гарантира, че те могат да бъдат възпроизведени за бъдещи кампании.

🧠 Интересен факт: Форматът wiki, въведен от Уорд Кънингам през 1995 г., се превърна в крайъгълен камък на управлението на знанието. Уикипедия, най-известният пример, се превърна в най-голямата съвместно създадена база от знания.

Стъпка 4: Съгласувайте екипите с организационната визия

За да поддържате култура на непрекъснато учене, уверете се, че служителите разбират и се съобразяват с по-широките цели на вашата организация.

Когато екипите осъзнаят как тяхното знание допринася за по-голямата картина, те са по-склонни да идентифицират, споделят и документират ефективно ценното негласно знание.

Стъпка 5: Разказване на истории

Разказването на истории е една от най-ефективните стратегии за трансфер на знания. То разширява извлечените поуки и практическия опит, като служи за различни цели, като например:

Подобряване на запаметяването , тъй като историите са по своята същност запомнящи се с техните достъпни разкази, които резонират емоционално.

Предоставяйте контекстуални прозрения , които помагат на другите да разберат нюансите на конкретни преживявания, особено в сложни ситуации, в които директните обяснения не са достатъчни.

Повишаване на ангажираността и участието чрез среда, в която служителите се чувстват комфортно да допринасят

🔍 Знаете ли, че... Стартирала през 2012 г., Knowledge Graph на Google е модерно средство за управление на знания, което свързва милиарди факти и взаимоотношения, за да подобри резултатите от търсенето. Това е отличен пример за споделяне на знания, основано на технологии.

Неизказано знание и управление на знанието

Управлението на неявните знания позволява на организациите да събират, споделят и използват знанията ефективно. Това гарантира, че критичната информация остава достъпна и приложима за всички екипи.

Ето някои инструменти, които можете да използвате за ефективно управление на знанията. 👇

Системи за управление на знанието (KMS)

Видео уроци

Платформи за сътрудничество

Инструменти за визуализация

Вътрешни бази от знания

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява процеса на документиране! 🤩

Това е многофункционален инструмент за сътрудничество, който оптимизира работните процеси и организира и събира данни и информация. С ClickUp Knowledge Management приложението се превръща в перфектна система за управление на знания.

Нека разгледаме някои от неговите характеристики. 👀

ClickUp Docs

Създайте ClickUp Docs за всичките си бази от неявни знания.

ClickUp Docs е отличен софтуер за управление на знания, базиран в облака, предназначен за създаване, организиране и управление на документи, като същевременно позволява безпроблемно сътрудничество.

От изготвянето на проекти и уикита до разработването на вътрешни бази от знания, Docs е идеален за екипи, които искат да консолидират работните си процеси по документиране.

Експертите по дадена тема могат да създават хранилища с най-добри практики, в които да описват подробно работните процеси или процесите на вземане на решения. Например, графичен дизайнер може да очертае как концептуализира брандинга, като добави свързани задачи за създаване на активи и вградени референтни визуализации за лесен достъп.

Хранилище на най-добри практики

Можете да документирате реални примери, споделени по време на менторските сесии.

Например, ментор по продажби може да напише в Docs подробно ръководство за водене на сложни преговори с клиенти. Може да го обогати и с вградени видеоклипове от ролеви игри!

Сътрудничество в реално време

Работете с екипа си в реално време с ClickUp Docs

Това е и чудесен начин за мозъчна атака или провеждане на сесии за решаване на проблеми на живо.

Членовете на екипа могат да създават съвместно документ в реално време, като записват тънкостите на дискусията. Това гарантира, че негласното знание се запазва и контекстуализира в рамките на работния процес на екипа.

Йерархична структура и възможност за търсене

Създайте вложени страници за бази от неявни знания на отделите с ClickUp Docs.

Можете да използвате вложени страници в Docs, за да категоризирате неявните знания въз основа на отдел, проект или тема. Например, екипът за обслужване на клиенти организира съвети за справяне с често срещани проблеми в по-широки категории като „Въпроси за фактуриране“ или „Технически проблеми“.

Docs предлага и мощна функция за търсене, която гарантира, че членовете на екипа могат бързо да намерят конкретни части от неявните знания, като например стъпка за отстраняване на проблем, споделена от ИТ техник.

ClickUp Brain

Редактирайте базите с неявни знания с ClickUp Brain, за да направите информацията лесно четима.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент в ClickUp, който свързва задачи, документи, хора и организационни знания. По време на сесиите за мозъчна атака членовете на екипа могат да използват Brain, за да изготвят обобщения на дискусиите в реално време, като подчертават ключовите изводи и стратегии, споделени от експертите.

Той също така свързва свързани задачи, проекти и документи с документ, създавайки централизиран ресурс за специфично за екипа знание.

Помолете ClickUp Brain да обобщи информацията от ежедневния ви работен процес, за да я съхраните.

Brain е и чудесен начин да извличате неявни знания в ежедневните работни процеси. За да получите контекстуални отговори, просто задайте въпроси в платформата!

Функцията AI Writing Assistant генерира изчерпателни шаблони за документиране на експертни знания, предоставя предложения за граматика и тон и създава визуални помощни средства като таблици или контролни списъци.

Шаблон на базата от знания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте цифрова библиотека с информация с помощта на шаблона за база от знания на ClickUp.

Шаблонът на базата от знания на ClickUp предоставя добре структурирана рамка за създаване на цифрова информационна библиотека за управление на вътрешни и външни ресурси.

Този безплатен шаблон за база от знания е разделен на секции за статии, често задавани въпроси и други ресурси, което позволява на екипите да организират и имат достъп до важната информация. Той е полезен за създаване на центрове за помощ и е отлично средство за подобряване на обслужването на клиентите и споделянето на вътрешни знания.

Ac‘knowledge’ Неявно знание с ClickUp

Неизказаното знание се крие на пръв поглед – в случайни разговори, срещи и дискусии в стаята за почивка. То процъфтява в незаписани моменти и неформални разговори. Въпреки това, то е безценен ресурс, който формалното обучение не може да предаде.

Платформи като ClickUp улесняват събирането, организирането и споделянето на тази скрита експертиза.

С функции като ClickUp Docs можете да централизирате ключови процеси, да документирате прозрения и да създадете база от знания, в която можете да търсите. ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате съдържание, да усъвършенствате идеи и да гарантирате, че вашата документация е ясна и въздействаща.

Готови ли сте да се възползвате от силата на неявните знания на вашия екип?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅