Как да проследявате показателите за привличане на потребители за по-голяма ангажираност

Замисляли ли сте се защо даден потребител се е регистрирал за вашия продукт, но е напуснал по време на този решаващ етап на привличане? Поискали ли сте прекалено много информация на един етап? Имало ли е липса на яснота? Стимулирали ли сте и наградили ли сте потребителя? Изпитали ли са и разбрали ли са стойността на продукта?

Е, отговорът може да бъде всеки от тях.

Днес клиентите имат повече избор от всякога за всеки продукт или услуга и, честно казано, при най-малката спънка в процеса на привличане, потребителите няма да се замислят два пъти, преди да напуснат.

И така, какво може да направи вашият бизнес, за да подобри процеса на привличане на клиенти и да намали процента на отпадане?

Отговорът се крие в мониторинга на показателите за привличане на потребители. Тези показатели служат като ваш пътеводител, помагайки ви да откриете области, които да запазите, промените или подобрите в процеса на привличане на потребители.

В този блог ще разгледаме как да подобрите пътуването на клиентите си, като се фокусираме върху процеса на привличане.

⏰ 60-секундно резюме Идентифицирайте ключови показатели за привличане на потребители, като време за реализация на ползи (TTV), степен на задържане и степен на приемане на функции, които са най-релевантни за вашия продукт.

След това използвайте инструменти, базирани на данни, за централизирано проследяване, автоматизация и анализи. ClickUp е добър пример за това.

За да подобрите ефективността на показателите за привличане на потребители, сегментирайте потребителите и персонализирайте тяхното привличане, за да им предоставите индивидуално преживяване.

Използвайте контролни списъци и геймификация, за да поддържате ангажираността и мотивацията на потребителите.

Използвайте ресурсите за самообслужване в приложението, за да дадете възможност на потребителите и да намалите натоварването на поддръжката.

Редовно ангажирайте потребителите чрез имейли, известия и актуализации, за да повишите задържането им.

Провеждайте A/B тестове, за да оптимизирате процесите на привличане и да намалите точките на триене.

Използвайте функции като табла, шаблони, изглед на формуляри и персонализирани полета, за да визуализирате и анализирате данните си за привличане на нови потребители и да извлечете полезни заключения.

Какво представляват показателите за привличане на потребители?

Когато харесвате снимка в Instagram, я споделяте в историята си. Когато сте доволни от престоя си в хотел, го награждавате с блестяща 5-звездна рецензия в Google.

Валидиране, нали? Бизнесът процъфтява благодарение на него.

Въпреки това, рядко има бутон за незабавно удовлетворение или изскачащ прозорец „Оцени моето преживяване при привличането“ за привличане на потребители. Как да разберете дали процесът ви на привличане работи?

Тук показателите за привличане на клиенти се включват като ваши безмълвни оценители. Тези анализи и KPI за привличане на клиенти ви помагат да определите какво харесват вашите потребители и какво ги отблъсква. Те разкриват пропуските във вашия процес на привличане и ви показват точно къде да насочите усилията си в тази насока.

Става дума за проследяване на показатели и KPI, като процент на завършени стъпки, процент на потребителите, които остават след пробния период, и дори анализ на обратната връзка от клиентите, за да получите необходимата информация за фино настройване на стратегията си за привличане на нови потребители.

Ключови показатели за привличането на потребители

Не искате ли клиентите ви да се откажат по средата на процеса на регистрация за вашия продукт само защото не са разбрали ясно как протича той?

Ето важните показатели за привличане на клиенти, които ще ви помогнат да постигнете високи нива на активиране и да привлечете потенциални платежоспособни клиенти.

1. Време до реализиране на стойност (TTV)

Времето до реализация на стойността (TTV) е времето, необходимо на потребителите, за да стигнат до момента, в който казват: „Аха, точно това търсех!“

🔍 Какво показва: Кратък TTV означава, че потребителите бързо достигат до момента на прозрението, което намалява вероятността да се откажат от продукта. Дълъг TTV? Това е тревожен сигнал – потребителите може да не открият стойността на продукта достатъчно бързо.

🔮 Формула: Измерете времето между регистрацията на потребителя и момента, в който той усети основната стойност на вашия продукт. Колкото по-бързо стигне дотам, толкова по-добре.

📈 Как да го подобрите:

Дайте приоритет на бързите победи: Покажете на потребителите как да постигнат малки победи в началото (например, да завършат първия си проект, да получат задача).

Намалете трудностите в процеса на настройка: Елиминирайте ненужните стъпки, които забавят реализирането на ползите.

📌 Пример: Платформа за графичен дизайн като Canva проследява TTV, като измерва колко бързо потребителите създават първия си дизайн, използвайки шаблон, което им помага да осъзнаят стойността на инструмента само с няколко кликвания.

2. Процент на задържане

Процентът на задържане е като фактор за „привързаността“ към вашия продукт. Той показва колко добре вашата интеграция кара потребителите да се връщат и да подновяват абонаментите си.

🔍 Какво показва: Високият процент на задържане означава, че въвеждането ви работи – потребителите усещат стойността и остават.

🔮 Формула: Процент на задържане = (Останали потребители / Първоначални потребители) × 100

Например, ако сте започнали с 100 потребители и 80 от тях все още използват продукта месец по-късно, вашият процент на задържане за първия месец е 80%. Противоположното на задържането е отпадането на клиенти, така че вашият процент на отпадане е 20%.

📌 Пример: Помислете за Spotify: техният процес на привличане е проектиран да привлече потребителите, като ги накара да създадат бързо плейлист. Ако те не се върнат след първата сесия, шансовете да ги задържите намаляват значително. Високият процент на задържане показва, че те харесват музиката, остават верни на плейлистите си и активно използват приложението.

📈 Как да го подобрите:

Персонализирайте опита при привличането на нови потребители, за да го съобразите с целите на потребителите (например, предлагане на плейлисти въз основа на слушателските навици, в случая на Spotify).

Прилагайте стратегии за ангажираност, като известия или специални оферти, за да привлечете отново потребителите.

Прочетете също: Как да оптимизирате успеха на клиентите за SaaS

3. Процент на активиране

Коефициентът на активиране измерва колко потребители достигат важни етапи през първите няколко дни от използването на продукта.

🔍 Какво показва: Ако потребителите достигнат своите точки на активиране, това показва, че процесът на привличане е ефективен и помага на потребителите да се ангажират с ключовите функции. Ако не го направят? Време е да преразгледате процеса.

🔮 Формула: Процент на активиране = (Потребители, достигнали точката на активиране / Общ брой потребители) × 100

Например, ако 60 от 100 потребители създадат първата си кампания в инструмент за автоматизация на маркетинга в рамките на 7 дни, това означава, че процентът на активиране е 60%.

📌 Пример: За инструмент за имейл маркетинг като Mailchimp, достигането на точката на активиране може да бъде създаването и изпращането на първата кампания. Ако новите потребители могат лесно да достигнат този етап по време на процеса на привличане, това означава, че инструментът е интуитивен и потребителите бързо получават полза от него.

📈 Как да го подобрите:

Определете и оптимизирайте ключовите етапи (например изпращане на първата имейл кампания).

Предоставяйте инструкции и подсказки, за да насочвате потребителите през първите им действия.

4. Процент на завършени задачи

Процентът на завършени процеси изчислява общия брой потребители, които са завършили процеса на въвеждане. Ниският процент означава, че потребителите се губят по пътя или се чувстват претоварени – и двете са лоши признаци.

🔍 Какво показва: Високият процент на завършени действия показва, че потребителите ви разбират стойността на вашия продукт и се чувстват комфортно да продължат своето пътуване.

🔮 Формула: Процент на завършени регистрации = (Потребители, които са завършили регистрацията / Общ брой потребители) × 100

Например, ако 70 от 100 потребители завършат целия процес на привличане, вашият процент на завършени процеси е 70%.

📌 Пример: Фитнес приложение проследява процента на завършени процеси, като наблюдава колко потребители завършват първоначалния процес на настройка, като въвеждане на фитнес целите си, синхронизиране на носимите си устройства и започване на първата си тренировка. Висок процент показва, че потребителите са ангажирани и готови да се посветят на фитнес пътуването си.

📈 Как да го подобрите:

Направете привличането кратко и приятно, като включите само най-важните стъпки.

Добавете индикатори за напредък, за да покажете на потребителите колко им остава да направят.

Прочетете също: Примери за оперативни показатели и как да ги проследявате

5. Степен на приемане на функциите

Процентът на приемане на функциите измерва колко потребители използват ключовите функции на вашия продукт.

🔍 Какво показва: Високата степен на приемане на функциите предполага, че потребителите ви намират необходимите им инструменти и ги използват в пълния им потенциал. Ниската степен на приемане може да показва объркване или несъответствие между функциите на вашия продукт и нуждите на потребителите.

🔮 Формула: Степен на приемане на функцията = (Потребители, които използват функцията / Общ брой потребители) × 100

Например, ако 40 от 100 потребители редовно използват нова функция (като инструмент за автоматизация) във вашия SaaS, степента на приемане на функцията е 40%.

📌 Пример: Да предположим, че потребител на инструмент за управление на проекти като Asana не е използвал функцията „изглед на времевата линия“ по време на въвеждането. Ако Asana проследи това и забележи ниска степен на приемане, може да създаде специфични уроци или подсказки, за да насърчи използването.

📈 Как да го подобрите:

Подчертайте функциите по време на привличането, особено тези, които са най-полезни за целите на потребителя.

Улеснете разбирането защо дадена функция е важна чрез подсказки или съвети в приложението.

6. Индекс на усилията на клиентите (CES)

Колко усилия са необходими на потребителите, за да се ориентират във вашия продукт? Индексът на усилията на клиентите (CES) е показател, който проследява колко лесно или трудно според потребителите е да се ангажират с вашия продукт.

🔍 Какво показва: Нисък CES означава, че въвеждането ви е гладко и потребителите лесно могат да открият стойност.

🔮 Формула: Обикновено се измерва, като се пита потребителите: „Колко лесно беше да изпълните [конкретно действие]?“ по скала от 1 до 7. По-ниската оценка показва по-малко усилие.

📌 Пример: Помислете за онлайн платформа за обучение като Udemy. Ако потребителите имат усещането, че постоянно търсят подходящия курс или се затрудняват да използват функциите, техният CES ще бъде висок. Ако платформата предлага прости филтри и лесна навигация, потребителите ще оценят преживяването като безпроблемно.

📈 Как да го подобрите:

Опростете процеса на привличане, като предоставяте точно толкова информация, колкото е необходимо, без да претоварвате потребителите.

Оптимизирайте интерфейса си, за да намалите ненужните кликвания и решения.

7. Брой заявки за поддръжка

Когато потребителите се сблъскват с предизвикателства по време на въвеждането, те често се обръщат към поддръжката. Наблюдението на броя на заявките за поддръжка може да ви даде много информация за това как потребителите взаимодействат с процеса на въвеждане.

🔍 Какво показва: Големият брой заявки за поддръжка означава, че има проблем в процеса на привличане на потребители, който те не могат да разрешат сами. Това може да показва и лошо потребителско преживяване или объркване относно начина на използване на определени функции.

🔮 Как да го измерите: Проследявайте броя на подадените заявки за поддръжка в сравнение с броя на активните потребители. Увеличението по време на етапите на привличане е тревожен сигнал.

📈 Как да го подобрите:

Използвайте указания в приложението, като подсказки или интерактивни ръководства, за да намалите объркването.

Създайте ясни често задавани въпроси или документация за самопомощ, така че потребителите да могат да разрешават малки проблеми без намесата на поддръжката.

Как да проследявате и изчислявате показателите за ефективност за показателите за привличане на потребители

Първото правило за проследяване на успеха на привличането е да изберете няколко ключови показателя и да ги измервате последователно. Не забравяйте: последователността е ключова тук.

Ето няколко стратегии, които ще ви помогнат да започнете.

Наблюдение на ангажираността и събиране на аналитични данни за привличането

1. Настройте анализи за успешно привличане на потребители

За да проследявате основни показатели като процент на завършени регистрации и време за реализация на ползите, се нуждаете от солидна аналитична система.

Защото, нека си признаем, не можете да подобрите това, което не можете да измерите, нали? Вашият SaaS бизнес вероятно вече разчита на инструменти като Google Analytics или Mixpanel за наблюдение на взаимодействията на потребителите.

Ако обаче давате приоритет на 360-градусова визия за напредъка си при привличането на нови потребители, съчетана с сътрудничество в реално време, ClickUp е идеалният избор.

По-конкретно, ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards ви позволява да проследявате персонализираните си показатели с няколко прости кликвания

Ето защо: това не са просто обикновени инструменти за проследяване на данни. Истинската промяна се дължи на възможността за персонализиране, която ви позволява да изберете показателите, които искате да наблюдавате, и да превърнете суровите данни в ясни и полезни визуализации.

2. Измервайте ангажираността на клиентите и точките на контакт

Вашият екран за добре дошли не е просто приятелско „здравейте“; това е първият ви шанс да съберете важни данни. Използвайте тази възможност, за да попитате за целите на потребителите, размера на компанията или задачите, които трябва да изпълняват.

Защо? Тази сегментация ви позволява да персонализирате опита на новите потребители според техните специфични нужди.

Можете дори да създадете списъци с проверки, които да насочват потребителите към активиране. Това може да се направи за минути с помощта на Form View на ClickUp, който ви позволява да превърнете отговорите от анкетите в изпълними задачи или да съберете важна информация чрез клиентски въпросници.

📌 Примерни въпроси, които да включите: Какви цели искате да постигнете с нашия продукт?

Какви KPI целите да постигнете през следващите шест месеца?

Кои са ключовите заинтересовани страни във вашия екип?

💡Професионален съвет: Използвайте централизиран инструмент като ClickUp, за да автоматизирате кампаниите в различни канали. От имейли и SMS до социални медии и известия, автоматизацията гарантира безпроблемни взаимодействия с клиентите и последователно преживяване във всеки канал за контакт.

Един добър процес на привличане зависи от събирането на данни, тъй като 63% от потребителите ценят персонализираните съобщения.

Трябва да проучите различни стратегии за събиране на данни, за да накарате клиентите си да се чувстват ценени. Например:

Поискайте данните на клиента предварително : Започнете, като помолите потребителите да попълнят формуляри по време на привличането. Съберете подробности като име, размер на компанията, цели и информация за контакт. Знаейки основната цел на потребителя, можете да дадете приоритет на функциите, които са най-релевантни за него.

Използвайте анкети за по-задълбочени прозрения: Анкетите са изпитан и доказан метод за събиране на обратна връзка от потребителите. По време на привличането можете да включите въпроси за очакванията, предпочитанията и потенциалните проблеми на потребителите.

📌 Примерни въпроси, които да включите: Каква е основната ви цел при използването на този продукт?

Какво е причинило проблеми при регистрацията?

С какви предизвикателства се сблъсквате при използването му?

Проследявайте абонаментите за имейли и точките на контакт : Насърчавайте потребителите да се абонират за вашия бюлетин или актуализации за привличането на нови потребители. Чрез имейл можете да споделяте съвети, ресурси и актуализации за напредъка, като поддържате ангажираността на потребителите и същевременно събирате данни за техните предпочитания.

Наблюдавайте поведението на потребителите в приложението : Проследяването на активността в приложението е един от най-добрите начини да разберете ангажираността на потребителите. Идентифицирайте използваните функции, колко често и къде потребителите срещат затруднения. Например, ако много потребители се отказват от дадена функция след първото й използване, може би е необходимо по-ясно обяснение или преработване на дизайна.

Анализирайте обратната връзка от взаимодействията с клиентите: Билетите за поддръжка, чатовете на живо и обратната връзка от потребителите могат да предоставят ценна информация за често срещаните проблеми. Категоризирайте обратната връзка, за да идентифицирате повтарящи се проблеми, и използвайте тази информация, за да подобрите както привличането, така и продукта си като цяло.

Прочетете също: Използване на данни от продуктови анализи за подобряване на успеха на клиентите и маркетинговите стратегии

4. Оптимизирайте привличането с A/B тестове

Помислете за A/B тестването като експеримент за вашата стратегия за привличане на потребители. Можете да определите кой подход се харесва най-много на потребителите, като създадете две версии за привличане на потребители (А и Б).

Стъпки за начало:

Формулирайте хипотеза : Например, „Добавянето на видео урок ще повиши процента на завършени курсове“.

Създайте две версии: Версия А (оригинален поток) и Версия Б (с видео урок).

Разпределете потребителите произволно към всяка версия и проследявайте ключовите показатели.

Показатели, които трябва да следите: Процент на завършване : Колко потребители завършват процеса на въвеждане във всяка версия?

Точки на отпадане : Къде потребителите се затрудняват или напускат?

Обратна връзка от потребителите: Каква качествена обратна връзка дават потребителите за всяка версия?

Шаблон за KPI на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте KPI и ги съгласувайте с целите и ключовите резултати на вашия екип, използвайки шаблона за KPI на ClickUp.

Шаблонът за KPI на ClickUp ви дава на вас и вашия екип ясна представа за напредъка към вашите OKR, като ви позволява да проследявате показателите за успех.

А най-хубавото? Този шаблон помага да се поддържа съгласуваност с целите на екипа, следи представянето във времето с лесни за четене визуализации и опростява вземането на решения чрез своя изчерпателен дизайн на отчетите.

О, и освен това е професионалист в измерването на ангажираността на клиентите и точките на контакт – говорим за решение „всичко в едно“!

Как ClickUp опростява привличането на потребители въз основа на данни

Запознайте се с Лия, проектен мениджър, която има прекалено много задачи. Ето защо най-голямото й предизвикателство е да поддържа организация, да персонализира потребителското преживяване и да намали ръчния труд, свързан с идентифицирането и решаването на проблеми.

Въпреки това, тя е открила ClickUp. Да видим как това й помага по пътя.

Ниво 1: Разбиране на сегментацията на потребителите

Цел: Управление на сегментацията на потребителите и предоставяне на персонализирани преживявания при привличането.

Лия се налага да преглежда много данни за клиенти, включително оценки за обратна връзка, предпочитания за продукти и история на покупките. Персонализацията е ключът към управлението на всички тези данни.

✅ Тайно оръжие: персонализирани полета на ClickUp

Настройте персонализирани полета в ClickUp, за да събирате данни за клиентите, като цели, размер на компанията или поведение при покупки.

Създайте полета, за да проследявате всички данни, от които се нуждаете, от бюджети на проекти до обратна връзка от клиенти

Например, Лия може да създаде персонализирано поле за оценки на обратната връзка и да използва тези данни, за да изпраща персонализирани препоръки. Тези полета гарантират, че процесът на привличане на всеки потребител се усеща като персонализиран, а не като общ.

Прочетете също: Методи за проучване на потребителите за подобряване на потребителското преживяване

Ниво 2: Интерпретиране на показателите за ангажираност

Цел: Разшифроване на моделите на ангажираност и маркетинговите показатели за оптимизиране на стратегиите.

За да напредне, Лия трябва да разгадае ключови показатели като нива на ангажираност, възвръщаемост на инвестициите и тенденции в трафика.

✅ Тайно оръжие: ClickUp Brain

Задавайте въпроси на естествен език, като например: „Какъв е нашият коефициент на конверсия за това тримесечие?“

Анализирайте тенденциите във времето, за да определите какво работи и какво не.

Обработвайте и интерпретирайте маркетингови данни, за да идентифицирате тенденции и възможности с ClickUp Brain

Прочетете също: Как отдела за обслужване на клиенти на ClickUp използва ClickUp

Ниво 3: Визуализиране на данни

Цел: Визуализирайте и споделяйте ключови данни с яснота.

Лия използва ClickUp Dashboards, където необработените данни се превръщат в полезни визуализации и печели поддръжници сред заинтересованите страни.

✅ Тайно оръжие: персонализирани табла

Създавайте визуализации в реално време на показателите за привличане на нови потребители и възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите.

Споделяйте интерактивни табла с екипа си за по-добро сътрудничество.

Задайте сигнали, за да сте в крак с важните промени в поведението на потребителите.

Създайте персонализирани табла за наблюдение на производителността и идентифициране на възможности с ClickUp Dashboards

Прочетете също: Как да създадете ефективна карта на емпатията за потребителски прозрения

Ниво 4: Оптимизиране на работните процеси чрез автоматизация

Цел: Елиминиране на повтарящите се задачи и фокусиране върху стратегията.

Областта на автоматизацията тества способността на Лия да се справя с неактивни потребители, просрочени задачи и безкрайни напомняния.

✅ Тайно оръжие: ClickUp Automations

Маркирайте неактивните потребители и изпращайте автоматично напомняния

Адаптирайте сроковете динамично, за да поддържате проектите в график

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси, спестявайки ценно време.

Създавайте автоматизирани работни процеси и задавайте напомняния лесно с ClickUp Automations

Цел: Централизирайте данните и улеснете процесите, като свържете няколко инструмента.

Последната задача на Лия е да управлява фрагментирани данни, разпръснати по различни платформи. За да успее, тя трябва да обедини инструментите си в една безпроблемна система.

✅ Тайно оръжие: ClickUp интеграции

Синхронизирайте с Google Analytics, Mixpanel и други инструменти за централизирано събиране на данни.

Намалете сложността на управлението на множество системи за отчитане

Споделете обединени прозрения с екипа си за по-добро вземане на решения.

Прочетете също: 10 безплатни шаблона за отчети в ClickUp и Google Analytics

Най-добри практики за оптимизиране на показателите за привличане на потребители

Да овладеете показателите за привличане на потребители означава да се поставите на мястото на вашите клиенти.

Трябва да създадете преживяване, което да резонира с вашите потребители. Нека се запознаем с най-добрите практики, които ще ви помогнат да оптимизирате привличането на нови потребители и да поддържате тези показатели в възходяща тенденция:

1. Разберете потребителите си и техните нужди

Защо потребителите ви се нуждаят от вашия продукт? Този прост въпрос може да бъде ключът към постигането на изключително добро преживяване при привличането на нови потребители.

Как да започнете: Създайте подробни потребителски профили

Провеждайте анкети и интервюта с настоящи потребители.

Използвайте анкети за удовлетвореността на клиентите в приложението, за да събирате обратна връзка в реално време.

Анализирайте моделите на поведение на потребителите

Извършете тестове за използваемост с нови и съществуващи потребители.

След като разберете в дълбочина целите, предпочитанията и проблемите на потребителите, проектирането на ефективен процес на привличане става много по-лесно.

2. Сегментирайте и персонализирайте пътя на всеки потребител

Не всички потребители са еднакви – някои искат да се впуснат веднага, докато други се нуждаят от подкрепа. Какво да направите:

Сегментирайте потребителите по роля, отрасъл или ниво на опит.

Персонализирайте привличането въз основа на целите на потребителите (например Canva пита за предназначението след регистрацията).

Персонализирайте инструкции, съобщения в приложението и уроци

📌 Пример: Начинаещите потребители може да се нуждаят от стъпка по стъпка ръководство, докато професионалните потребители ще оценят възможността да преминат директно към разширените функции. Персонализирането на преживяването прави привличането на нови потребители по-ангажиращо и ефективно.

3. Използвайте списъци за въвеждане, за да поддържате потребителите на правилния път

Помислете за списъка за въвеждане като надежден GPS за вашите потребители. Той предоставя структурирана пътна карта, която гарантира, че те знаят какво да правят и какво следва.

Помага на потребителите да проследяват своя напредък

Насърчава проучването с малки, постижими успехи

Поддържа фокуса на потребителите върху ключовите стъпки

Например, списъкът с задачи може да насочва потребителите при задачи като създаване на профил, проучване на функция или завършване на първия им проект. Тези „мини етапи“ повишават увереността и мотивацията на потребителите.

4. Превърнете процеса на привличане в игра

Привличането на нови потребители може да бъде като преминаване на ново ниво във видеоигра, така че не забравяйте да добавите малко забавление към преживяването!

Ето някои идеи за геймификация:

Отпразнувайте постиженията на потребителите с значки или награди.

Използвайте проследяване на напредъка, за да мотивирате завършването на задачите.

Предлагайте точки за завършени действия и постигнати цели.

Отключете ексклузивно съдържание, докато потребителите напредват

💡 Съвет от професионалист: Приложение за продуктивност може да награждава потребителите с значки за завършване на задачи по настройката или постигане на конкретни цели за използване, което прави процеса ангажиращ и приятен.

5. Предлагайте ресурси за самообслужване в приложението

Понякога потребителите предпочитат да решават проблемите си сами, вместо да търсят помощ.

Опциите за самообслужване включват:

Бази с информация, които могат да се търсят

Често задавани въпроси и ръководства

Контекстуални подсказки и уроци

📌 Пример: Център за помощ, достъпен чрез потребителския интерфейс на продукта, гарантира, че потребителите могат да намерят отговори бързо, без да прекъсват работния си процес. Бонус: Това намалява натоварването на екипа ви за поддръжка.

Показателите за привличане на нови потребители стават лесни с ClickUp

Над 90% от клиентите смятат, че компаниите, от които купуват, „могат да се справят по-добре“, когато става въпрос за привличане на нови потребители/клиенти.

Точно така, вашата стратегия за привличане на нови потребители може да бъде решаващ момент за привличането на клиенти.

Така че, ако искате привличането на потребители да бъде гладко и ангажиращо и да не оставя никакви въпроси без отговор, трябва да използвате решение, което може да направи всичко заедно с вас.

ClickUp улеснява този процес, като предлага инструменти като персонализирани полета за персонализация, табла за проследяване в реално време и автоматизации за обработка на повтарящи се задачи. В крайна сметка това ви осигурява процес на привличане на потребители, базиран на данни, който работи безупречно.

Готови ли сте да превърнете процеса на привличане на нови потребители в машина за задържане? Регистрирайте се в ClickUp още днес и наблюдавайте как бизнесът ви процъфтява!