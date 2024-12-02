Как да използвате изкуствен интелект за преглед на документи

Преглеждането на документи често изглежда като безкраен процес – чернова след чернова, натрупващи се ревизии и пропускане на важни детайли по пътя.

За правните екипи и корпоративните професионалисти това не е просто загуба на време, а предизвикателство с висок залог, при което точността е от решаващо значение.

Да бъдем честни. Процесът все още може да изглежда бавен и податлив на грешки, дори и с контролни списъци или контрол на версиите. С увеличаването на сложността и обема на документите традиционните методи просто не са достатъчни.

Това е мястото, където изкуственият интелект може да направи голяма разлика.

AI инструментите правят автоматизацията на бизнес и правни документи по-бърза и по-точна, като откриват нюанси, отбелязват проблеми, предлагат по-добър език и гарантират съответствие – и всичко това, докато спестяват ценно време.

В този наръчник ще разгледаме как можете да използвате изкуствен интелект за преглед на документи, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху задачи с висока стойност с увереност.

Какво е преглед на документи с помощта на изкуствен интелект?

Преглеждането на документи с помощта на изкуствен интелект използва съвременни технологии като машинно обучение, обработка на естествен език и генеративен изкуствен интелект за анализиране и преглеждане на големи набори от документи. Задачи, които традиционно изискваха часове или дни ръчен труд, сега могат да бъдат изпълнени за минути.

Правните екипи, особено в областта на eDiscovery, извличат значителни ползи от този процес на преглед на документацията. Той им позволява да пресяват обширни колекции от електронно съхранявана информация (ESI), за да намерят подходящи материали за съдебни производства.

По същия начин корпоративните екипи разчитат на изкуствен интелект, за да ускорят прегледа на договори с доставчици, политики и финансови документи. Тези инструменти повишават ефективността и помагат да се гарантира спазването на регламенти като GDPR и SOX, като същевременно сигнализират за потенциални рискове или несъответствия.

Как изкуственият интелект подобрява процеса на преглед на документи?

Използването на изкуствен интелект за преглед на документи предлага няколко основни предимства:

Скорост и ефективност : AI автоматизира повтарящи се задачи като извличане на данни (имена, адреси и дати) и организира документите в различни категории за бърз достъп. Това спестява време и усилия, ускорява прегледа на документи и подобрява ефективността на работния процес по управление на документи

Разширени възможности за търсене : Използвайки обработка на естествен език (NLP), изкуственият интелект разбира контекста на документа, което позволява точно идентифициране на релевантни ключови думи или фрази – превъзхождайки традиционното търсене по ключови думи.

Повишена точност : Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект , минимизират човешките грешки, като гарантират, че важната информация не се пропуска. Тези инструменти могат също да отбелязват несъответствия, което прави процеса на преглед по-задълбочен.

Адаптируеми алгоритми : AI инструментите могат да бъдат адаптирани към конкретни нужди при прегледа. Например, правните екипи могат да програмират AI да анализира клаузи в договори или терминология, специфична за даден случай, докато корпоративните екипи могат да се фокусират върху проверки за съответствие, като изискванията на GDPR или SOX.

Идентифициране на рискове и съответствие : AI прегледът на правни документи маркира документи с потенциални рискове, като несъответстващи клаузи, проблеми със сигурността на данните или правни задължения, като по този начин предотвратява критични пропуски.

Намаляване на разходите: Чрез ускоряване на процеса на преглед и намаляване на ръчния труд, изкуственият интелект понижава разходите, свързани с анализа на документи, което го прави по-икономичен за екипите и помага за намаляване на разходите, свързани с анализа на правни документи.

🔎Знаете ли, че... Проучване на 500 случая на eDiscovery установи, че използването на подход „human-in-the-loop“, при който човешки експерти преглеждат предложенията на изкуствения интелект, води до 22% по-висока точност в сравнение с напълно автоматизираните или ръчните прегледи. Това показва, че макар изкуственият интелект да е мощен, човешкият надзор повишава неговата точност, особено в сложни правни въпроси.

Примери за преглед на документи с помощта на генеративна изкуствена интелигентност

Генеративният AI променя процеса на преглед на документи в различни сектори, като правния и този на съответствието, особено в области с голям обем работа, като съдебни спорове и управление на договори. Ето няколко примера за това как AI повишава производителността:

1. eDiscovery

Електронното разкриване е процесът на събиране, преглед и категоризиране на електронно съхранявана информация (ESI) за съдебни производства. Това включва ценни данни от устройства, корпоративни имейли, облачно съхранение, социални медии и други цифрови източници, които могат да съдържат доказателства, свързани с даден случай.

AI инструментите помагат на правните екипи бързо да идентифицират критични доказателства, като класифицират документите по релевантност. Това им позволява да се фокусират първо върху най-важната информация. Освен това, тези системи опростяват задачи като ранни оценки на случаи, вътрешни разследвания и управление на заявки по Закона за свобода на информацията (FOIA).

2. Анализ на договори

Инструментите за генериране на изкуствен интелект автоматично обобщават договорите, като подчертават съществени точки като условия за плащане, крайни срокове и задължения. Това позволява на екипите бързо да идентифицират области, които изискват внимание, като липсващи клаузи или рискови условия.

Освен това AI системите идентифицират остарял език в документите, които може да не съответстват на настоящите правни стандарти или регулаторни изисквания. Това помага на правните екипи да намалят риска и да гарантират спазването на променящите се закони, като например регламенти за защита на личните данни или нови индустриални стандарти.

3. Съответствие и управление на риска

AI системите проследяват изискванията за съответствие, като GDPR или законите срещу изпирането на пари, като проследяват потенциални проблеми в реално време. Този проактивен подход гарантира съответствие и предлага решения за преодоляване на пропуските, като по този начин се избягват глоби или правни проблеми.

С безбройните налични инструменти за управление на документи с изкуствен интелект, изборът на подходящия може да бъде труден. Независимо от избора, уверете се, че инструментът разполага с тези основни функции:

Автоматизирано категоризиране на документи: Инструментът трябва да идентифицира модели за сортиране, категоризиране и приоритизиране на документи по тип, релевантност или съдържание, като намалява ръчния труд и подчертава критичната информация.

Обработка на данни в реално време: AI системата трябва да обработва големи масиви от данни в реално време. Това позволява на правните екипи да проследяват и анализират документи от различни източници – от имейли до публикации в социалните медии.

Проверка за съответствие с нормативните изисквания: Тя трябва да гарантира, че сканираните документи съответстват на приложимите закони и регламенти, като GDPR или HIPAA, като идентифицира чувствителна информация и отбелязва потенциални проблеми със съответствието.

Одитни следи: Инструментът за преглед на документи с изкуствен интелект трябва да поддържа записи на промените за безпроблемно сътрудничество и да позволява връщане към по-ранни версии, когато е необходимо.

Като цяло, вашата цел трябва да бъде да изберете софтуер, базиран на изкуствен интелект, който позволява на правните екипи да се фокусират върху анализи с по-висок приоритет и да вземат по-информирани решения в сложни случаи.

Как да внедрите изкуствен интелект за преглед на документи?

Сега, когато вече знаете как изкуственият интелект може да подобри процеса на преглед на документи и колко е важно да изберете подходящите инструменти, базирани на изкуствен интелект, е време да предприемете действия.

ClickUp, една всеобхватна платформа за управление на проекти, подобрява работните процеси по преглеждане на документи от начало до край с предварително дефинирани шаблони, усъвършенствана автоматизация, интеграции и силата на изкуствения интелект.

Инструментите за сътрудничество в реално време и автоматизация на документи елиминират необходимостта да преглеждате безкрайни файлове или да прекарвате часове в ръчно преглеждане на документи. ClickUp може да ви помогне да организирате, категоризирате и маркирате грешки в критично съдържание, за да можете да се съсредоточите върху цялостната картина.

Искате ли да видите как работи? Нека да разгледаме. 👀

Организирайте документите си с помощта на ClickUp Docs

ClickUp Docs действа като централизиран хъб за всички ваши документи, което улеснява организирането, съхранението и споделянето им със заинтересованите страни по време на целия процес на преглед.

Организирайте и споделяйте документи в ClickUp Docs за ефективни работни процеси по преглеждане.

Той ви позволява да сътрудничите в реално време, да добавяте коментари, да правите редакции и да проследявате ревизиите. Контролът на версиите на документите улеснява правните екипи да следят актуализациите на договорите и ревизиите на делата, като гарантира, че нищо не се пропуска.

По същия начин той предоставя на корпоративните екипи подробен хронологичен запис на всяка промяна, включително времеви отметки и имена на сътрудниците. Това ниво на прозрачност елиминира объркването, особено в проекти, в които участват много заинтересовани страни.

Можете да оптимизирате процеса на преглед чрез ClickUp Tasks, като използвате персонализирани статуси като „в процес“, „завършено“ и „отхвърлено“, заедно с прости списъци със задачи в ClickUp за всяка дейност (извършена или неизвършена).

Това ви дава възможност да:

Следете напредъка без усилие: Независимо дали става дума за проследяване на актуализации по съдебни дела или одобрения на корпоративни документи, винаги ще знаете какво се случва.

Обхванете всички аспекти: от преглед на договори до актуализиране на политики, ясните статуси и контролни списъци помагат да се гарантира, че всяка задача е изпълнена и нито един детайл не е пропуснат.

Подобряване на сътрудничеството: Независимо дали става дума за правния екип, който се занимава с дела, или корпоративни екипи, които преглеждат финансови документи, всички са синхронизирани и на една и съща страница.

Насърчавайте отчетността: С помощта на усъвършенствани функции за управление на задачите можете да гарантирате, че всеки член на екипа има ясно разбиране за ролите, отговорностите, сроковете и зависимостите.

Опростете делегирането и мониторинга на задачите чрез списъци със задачи в ClickUp.

Подобрете прегледа на документи с ClickUp Brain

ClickUp Brain ви помага да преглеждате документи по-бързо, като автоматично генерира ясни и кратки резюмета. Това позволява на заинтересованите страни бързо да стигнат до действията, които трябва да бъдат предприети, и да създадат задачи за подходящите членове на екипа.

Автоматизирайте създаването на задачи, генерирайте резюмета и подобрете качеството на документите с ClickUp Brain.

ClickUp Brain също подобрява вашите документи, като коригира граматиката, предлага подобрения и усъвършенства изреченията за по-голяма яснота и тон. Например, ако подготвяте актуализация на проект за заинтересованите страни, той гарантира, че ключовите показатели и резултати са добре подчертани, за да помогнат на заинтересованите страни бързо да схванат най-важната информация.

При преглеждане на документи можете също да задавате конкретни въпроси за документа, задачите или хората, които са свързани с него. Той предоставя незабавни и точни отговори, които ви помагат да вземете информирани решения, без да се налага да търсите в различни инструменти.

Ето няколко въпроса, които можете да опитате: 📌 Какви са основните изводи от този документ? 📌 Кой е назначен да прегледа тази задача или документ? 📌 Има ли някакви нерешени задачи, свързани с този проект? 📌 Какъв е крайният срок за преглеждане на този документ? 📌 Съответства ли този документ на последните актуализации на проекта?

Оптимизирайте работните процеси по преглеждане на документи с ClickUp Automation

Над 100-те автоматизации на ClickUp ви помагат да оптимизирате още повече работните си процеси по преглеждане на документи. С предварително създадени и персонализирани автоматизации можете автоматично да възлагате задачи, да актуализирате статуси и да поддържате гладкото протичане на всички процеси.

Автоматизирайте задачите, актуализациите на статуса и напомнянията за последващи действия в ClickUp.

Например, можете да настроите персонализирано правило за автоматизация, за да създадете задача при качване на документ. Когато рецензентът го маркира като „В процес“, статуса се актуализира автоматично и се създава последваща задача за ревизии. Това може да задейства и напомняне за рецензента да провери документа в рамките на 48 часа.

Ето няколко умни начини да оптимизирате прегледа на документи с помощта на автоматизация:

Незабавно създаване на задачи : Автоматично създаване на задачи при качване на документи, което гарантира автоматичното възлагане на прегледите.

Автоматично актуализиране на статуса : Настройте системата да актуализира статуса на документа, докато той преминава през различни етапи, от „В процес“ до „Прегледан“.

Напомняния по график : Автоматично задействайте напомняния за проследяване на документи след определен брой дни.

Тригери за задачи за преглед : След като документът бъде маркиран като „Прегледан“, създайте задача за необходимите ревизии и я възложете на подходящия човек.

Проследяване на крайни срокове : Автоматично задавайте и актуализирайте крайни срокове, за да гарантирате навременното приключване на прегледите.

Уведомления за одобрение: След одобрение уведомете автоматично следващия екип или заинтересованите страни, за да гарантирате безпроблемно предаване.

Преглед на документи с помощта на генеративна изкуствена интелигентност: предизвикателства и решения

Макар че прегледа на документи с помощта на генеративна изкуствена интелигентност предлага много предимства, той също така поставя предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени за ефективното му внедряване.

1. Точност и надеждност

Генеративните модели на изкуствен интелект са толкова добри, колкото и данните, използвани за тяхното обучение. Ако наборите от данни за обучение са лоши или непълни, изкуственият интелект може да даде неточни резултати, особено когато се работи с комплексни правни документи или договори с нюансиран език.

За да избегнете това: ✅ Изберете AI инструменти, които редовно се обучават с разнообразни, висококачествени набори от данни. ✅ Сътрудничество с доставчици на изкуствен интелект, които работят в тясно сътрудничество с юридически специалисти, за да усъвършенстват системата и да уловят тънкостите на юридическия език с течение на времето.

2. Поверителност на данните и съответствие с нормативните изисквания

Правните документи често съдържат чувствителни данни, като лична идентифицираща информация (PII) или поверителна бизнес информация. Неправилното боравене с тях може да доведе до тежки правни санкции и увреждане на репутацията.

За да решат този проблем, правните екипи трябва да изберат AI системи, които имат: ✅ Вградено съответствие с регламентите за защита на данните, като GDPR, HIPAA или CCPA, надеждно криптиране, сигурно съхранение и строг контрол на достъпа. ✅ Възможности за анонимизиране на данни за допълнителна защита на поверителна информация за клиенти и бизнес

3. Адаптивност

Правните и бизнес договори се различават значително в различните отрасли и юрисдикции, което затруднява AI системите да се адаптират към новите и променящи се изисквания по последователен начин.

Ето какво можете да направите: ✅ Използвайте системи с човешко участие, за да преодолеете това предизвикателство, като комбинирате AI автоматизацията с човешки надзор. Това гарантира, че AI се адаптира към различни правни контексти, докато човешките експерти предоставят насоки по сложни или специфични за юрисдикцията въпроси.

4. Разпределение на разходите и ресурсите

Високите начални разходи за внедряване и поддръжка на системи за преглед на документи с изкуствен интелект могат да бъдат пречка за много правни екипи, особено за по-малки фирми или корпоративни правни отдели с ограничен бюджет.

За да избегнете това: ✅ Потърсете AI решения, които предлагат гъвкави ценови планове, при които по-малките екипи могат да започнат с основни функции и да ги разширяват с развитието на нуждите си. ✅ Оценете дългосрочната възвръщаемост на инвестицията от внедряването на изкуствен интелект, като се фокусирате върху повишената ефективност, намалената ръчна работа и подобрената точност с течение на времето.

Постигнете по-бързо и по-умно преглеждане на документи с ClickUp

Преглеждането на документи е от решаващо значение за точността и съответствието. Но без изкуствен интелект това е бавен и податлив на грешки кошмар. Ръчните процеси оставят място за грешки, пропуснати детайли и скъпоструващи забавяния, които могат да попречат на вашия бизнес.

Но с AI-базираните функции на ClickUp можете да автоматизирате категоризацията, да генерирате резюмета, да предлагате подобрения и да активирате сътрудничество в реално време за по-бързо и по-точно преглеждане. А най-хубавото? Автоматизацията на ClickUp се занимава с повтарящите се задачи и проследява напредъка, освобождавайки екипа ви да се фокусира върху най-важното.

