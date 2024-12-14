35 забавни мема с ChatGPT, които да ви развеселят

Искате да достигнете до над 100 милиона потребители? Нека ви обясним.

Мемите са се превърнали в днешната социална валута, а потребителската база на ChatGPT достига над 100 милиона.

Тайната? Създайте меми с ChatGPT, които отразяват ежедневните неудовлетворености – като например да попитате ChatGPT за А и да получите забавен резултат Б.

Мемчетата с ChatGPT, които съдържат хумор, с който можете да се идентифицирате, ви помагат да се разсмеете бързо, да създадете връзка с целевата си аудитория, която започва да възприема вашата марка като забавна, и да стимулирате ангажираността към марката и изграждането на общност.

Готови ли сте да започнете? Всичко, от което се нуждаете, е креативност, малко остроумие, вашият надежден AI помощник (за да вдъхновява мемите ви) и страхотен инструмент за продуктивност като ClickUp, за да планирате световното си господство в света на мемите.

Първо, нека разберем какво представляват мемите на ChatGPT и защо са толкова популярни.

Какво представляват мемите на ChatGPT?

ChatGPT и меми? Да, те си имат дълга история.

Просто погледнете вирусната Instagram предизвикателство от август 2024 г., където над 310 000 души обединиха сили, за да бъдат забавно „подкарани“ от чатбота.

Предизвикателството, наречено „Помолете ChatGPT да се подиграе на вашия фийд“, подтикна потребителите да накарат ChatGPT да измисли умни обиди и каламбури за техните Instagram профили, превръщайки мем културата в нова форма на верижна поща.

Предизвикателството работеше по следния начин: потребителите на Instagram споделяха шаблон за история с бутон, който позволяваше на приятелите им да го споделят отново или да го изпробват сами.

Всичко, което трябваше да се направи, беше да се изтегли приложението ChatGPT, да се изпрати скрийншот от Instagram профила с подканата „Подиграй се на моя Instagram профил в един параграф“ и да се остави чатботът да разгърне своята креативна критика.

Някои запомнящи се закачки?

„Опитвам се прекалено много да бъда спонтанен“

„LinkedIn на Instagram профилите”

„Pinterest табло, на което са свършили идеите“

Потребителите споделиха резултатите от подигравките си и фийда си, като така позволиха на света да се наслади на забавлението, подпомогнато от изкуствения интелект.

🧠 Знаете ли, че: Въпреки че OpenAI започна като нестопанска организация, сега има мощен съюзник – Microsoft! Като най-големият инвеститор с 49% дял в OpenAI LP, Microsoft интегрира ChatGPT във всичките си продукти. Така че зад всеки остроумен отговор на ChatGPT стои малко магия от Microsoft, която помага това да се случи!

Защо мемите на ChatGPT станаха вирусни

Интернет буквално кипи от потребители, които изпитват ChatGPT до крайните му граници, опитвайки се да разкрият „истинската същност“ на изкуствения интелект.

От проучвателни въпроси до обикновено тролинг, хората обичат да виждат докъде може да стигне технологията на ChatGPT – и, да бъдем честни, къде се препъва и прави грешки по забавен начин.

Независимо дали изкуственият интелект планира да завладее света, той определено има какво да подобри в човешките разговори. Просто погледнете изображението по-долу като пример за това.

чрез Buzzfeed

Хареса ли ви този мем с ChatGPT? Останете с нас, защото има още много забавни мемове с ChatGPT, които ще ви разсмиват!

PS: Ако се чудите дали вашите меми нараняват ChatGPT, погледнете тук:

Говорейки за вирусното: 10 трика за растеж в TikTok, които ще направят вашата марка вирусна

35 популярни мема с ChatGPT

Ето 35 забавни мема на ChatGPT, които улавят хумора, странностите и изненадите, които само изкуственият интелект може да предложи.

Шеги с ChatGPT

Работете умно, а не упорито

Шеги... по-скоро като тост?

Изкуствен интелект срещу човек

Поемане на работа

Границите са важни

Инженер по подсказки

Световното господство на изкуствения интелект може да почака

Разлика във възрастта

Игра на доктор

Преди и след

Прочетете също: 25 трика с ChatGPT, които ще променят начина, по който работите

AI е на мода

Благодарим ви за подкрепата!

💡 Съвет от професионалист: Не се страхувайте да повтаряте. Мислете за ChatGPT като за приятел за мозъчна атака. Ако вашата подсказка не уцели целта от първия път, продължавайте да я усъвършенствате – обикновено с всеки опит тя се доближава все повече до целта.

Bonjour le monde

Беше толкова очевидно

Създайте впечатляващи надписи за вашите меми: 10 AI инструмента за създаване на надписи за социални медии и видео съдържание

Камък, хартия, ножица и изкуствен интелект

„Кажи ми, ако имаш нужда от помощ с нещо друго :)”

Класическо недоразумение

Добрите неща се случват на тези, които чакат

Г в GPT означава Gen Z (поколение Z).

От нулата

Yapper coded

Креативни подсказки

По един или друг начин

Щастлива съпруга, щастлив живот

Само за образователни цели

Когато езикът е подходящ за деца, но съдържанието не е толкова подходящо

Как си?

Това не е изкуствен интелект, а хора.

Забравяйки корените си

Същото, но различно

Не случайно се нарича AI асистент.

Проблеми с прикачените файлове

Ctrl+c, Ctrl+v

Подходящ за инвеститори

Защита на човечеството

🌟 Интересен факт: Според Елиза Косой от Центъра за мозъци, умове и машини на MIT, машините вече надминават хората по някои доста впечатляващи начини. Те са отлични в стратегически игри като шах и Го, извършват хирургически операции, пилотират самолети и дори карат коли – макар че може да им трябват няколко опита, за да вземат шофьорска книжка!

Шеги с GPT

Време за пуловери

Поведение на Pookie

Поддържайте хумора жив

35. Колко още подсказки?

Източник: Insane

Влияние на мемите на ChatGPT върху възприемането на изкуствения интелект

Към момента е ясно, че мемите на ChatGPT са се превърнали в предпочитан начин за потребителите да изразят своите проблеми с изкуствения интелект, от тези дързъки отговори до безкрайните меми с команди „определи това“ и „направи онова“.

Докато някои все още възприемат изкуствения интелект като студен, пресметлив и дори заплаха за човешките работни места, мемите на ChatGPT помагат да се смекчат тези възприятия за мнозина. Чрез хумора изкуственият интелект се превръща от заплашителна сила в странен, подвластен на грешки асистент, което го прави по-достъпен. Тази двойственост позволява на брандовете и хората да провокират разговори за изкуствения интелект, като същевременно се свързват с аудиторията на емоционално ниво.

Чудите се как можете да започнете да създавате свои собствени AI меми и да завладеете интернет за вашата марка? Нека разгледаме подробностите.

Създайте свои собствени забавни меми с ChatGPT

Макар да имаме запас от забавни меми на ChatGPT, готови да ви разсмеят, създаването на ваши собствени може да бъде още по-забавно – и по-близко до вас!

С ClickUp целият процес на създаване на меми става лесен.

Ето как да започнете:

Стъпка #1: Брейнсторминг като професионалист с ClickUp Whiteboards

С помощта на ClickUp Whiteboards можете да поканите приятели, семейство или колеги да се включат в магията на създаването на меми.

Белите дъски ви позволяват да изкажете най-смелите си идеи, да ги организирате визуално и да създадете атмосфера на сътрудничество около вашия проект.

Стъпка #2: Преодолейте творческите блокажи с AI

Имате нужда от свежи идеи? ClickUp Brain е идеален за измисляне на моменти, достойни за меми, от класическите обърквания на ChatGPT!

Напишете по-добри меми за ChatGPT с помощта на усъвършенствания асистент за писане на ClickUp AI

Стъпка 3: Използвайте мисловни карти, за да свържете точките

Мозъкът ви е пълен с разпръснати идеи? Опитайте ClickUp Mind Maps, за да съберете всичко на едно място.

Независимо дали започвате с хартия и химикал или преминавате към цифровия формат с възлите за плъзгане и пускане на ClickUp, мисловното картографиране помага да свържете полуготовите идеи и да създадете сюжет за вашите меми.

Визуализирайте и организирайте вашите ChatGPT меми с ClickUp Mind Maps

Стъпка 4: Организирайте задачите като машина за меми

След като имате идеи, управлявайте процеса на създаване с инструментите за управление на задачи на ClickUp. Задавайте конкретни срокове, организирайте файлове и проследявайте обратната връзка с коментари за гладкото протичане на проекта.

Приоритизирайте ефективно задачите си, свързани с мемите на ChatGPT, с функцията за приоритизиране на задачите на ClickUp

Календарният изглед на ClickUp ви позволява да премествате задачите с плъзгане и пускане, като поддържате всичко по график и се уверявате, че нито един мем не е пропуснат!

Прочетете също: Безплатни шаблони за диаграми за подреждане и меми

Стъпка 5: Споделяйте и усъвършенствайте с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете централизиран център за вашия проект, в който да очертаете концепции за меми, надписи и обратна връзка на едно място. Това ще позволи на всички да са на една и съща страница и ще предотврати изолирането на информацията.

Създавайте, редактирайте и споделяйте меми с ChatGPT с екипа си в реално време с ClickUp Docs

Сега можете лесно да си сътрудничите, да редактирате и да усъвършенствате идеите си с екипа си, преди да се появи голямата мем.

💡 Професионален съвет: Организирайте задачите визуално с цветни етикети и персонализирани полета в ClickUp. Като категоризирате задачите с етикети като „Висок приоритет“ или „В процес“, можете лесно да забележите какво изисква внимание.

Споделете вашите меми с ChatGPT на работа

Създали сте забавен мем с ChatGPT? Споделете смеха с екипа си, използвайки ClickUp Chat.

Споделете любимите си меми и вицове за ChatGPT в ClickUp Chat

Създайте специален канал за споделяне на меми в ClickUp Chat или ги пуснете в който и да е чат за незабавно приятелство. Чатът улеснява нещата с съобщения в реално време, @споменавания, прикачени файлове и емоджи реакции за онези особено забавни моменти.

Една кратка почивка с меми е всичко, което е необходимо, за да поддържате всички свързани и енергични – правейки работата малко по-приятна!

Най-добри практики при споделяне на меми на работното място

Да разсмивате колегите си в офиса с вашите меми е страхотно. Просто имайте предвид тези най-добри практики, за да се уверите, че всички се наслаждават на позитивна и приобщаваща среда:

😊 Внимавайте с тона: Избирайте меми, които са леки и приятелски. Избягвайте всичко, което може да бъде интерпретирано като обидно или разделящо, като уважавате всички произходи, вярвания и личности.

📜 Определете ясни правила: Уверете се, че политиките на работното място наблягат на уважението и забраняват хумора, насочен към пола, расата, религията, етническата принадлежност или други лични характеристики на дадено лице.

🎓 Включете новите членове на екипа внимателно: Включете обучение за поведение на работното място, за да ги запознаете с културата на компанията, с ясен списък на това, което трябва и не трябва да се прави по отношение на хумора на работното място.

🎉 Насърчавайте положителни модели за подражание в хумора: Лидерите задават тона! Когато лидерите се ангажират с положителен, приобщаващ хумор, това сигнализира за здравословен стандарт за всички.

💬 Участието трябва да е доброволно: хуморът трябва да изгражда екипен дух, а не да създава напрежение. Уважавайте избора на всеки да участва или не, като се уверите, че всички се чувстват комфортно и подкрепени.

Прочетете също: 100 мема и забавни видеоклипове за управление на проекти

Създайте запомнящи се меми с ChatGPT с ClickUp

Професор от Уортън Скул на Университета на Пенсилвания подложи ChatGPT на тест с истински MBA изпит.

ChatGPT получи оценка между B- и B, доказвайки, че има ум за бизнес или поне за повтаряне на вече съществуващо.

Но той има и своите глупави моменти, което прави популярния AI инструмент достоен за меми.

Готови ли сте да превърнете собствените си преживявания в забавни меми с ChatGPT? С ClickUp можете без усилие да обмисляте, организирате и споделяте идеите си (и меми с най-високо качество).

Забавлявайте се – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!