Топ 20 инструменти за автоматизация на DevOps за оптимизиране на работния ви процес

Когато IT лидерите бъдат попитани за най-голямата липса на технически умения в тяхната организация, много от тях посочват DevOps. И с право.

Преходът от познатите стари системи към съвременни архитектури често е голяма промяна за много организации. Разбира се, получавате много повече мощност и гъвкавост, но с това идва и огромна сложност, която е трудна за управление без подходящите инструменти.

Инструментите за автоматизация на DevOps са спасителната въже, което помага на екипите да намалят ръчните задачи, да оптимизират CI/CD и DevOps процесите и да поддържат гладкото функциониране на системата.

Съставихме списък с 20-те най-добри инструмента за автоматизация на DevOps, които могат да ви помогнат да повишите производителността и да оптимизирате работните процеси.

Когато избирате инструмент за автоматизация на DevOps, има няколко ключови неща, които трябва да запомните – не пропускайте да ги вземете под внимание!

Съвместимост с вашата инфраструктура : Инструментът трябва да работи добре с вашата съществуваща конфигурация. Няма смисъл да търсите инструмент, който е перфектен на хартия, но е сложен за интегриране с това, което вече имате.

Характеристики и функционалност : Уверете се, че инструментът отговаря на нуждите на вашия екип. Проверете списъка с характеристики – отговаря ли на всички ваши изисквания?

Леснота на употреба : Никой не иска да се занимава с инструмент, който изисква обширно ръководство. Изберете нещо, което е лесно за употреба и няма да отнема много време на екипа ви да се научи да го използва.

Интеграция с други инструменти : Вероятно вече имате редица други инструменти в работния си процес. Уверете се, че този инструмент е съвместим с тях, за да не се налага да правите допълнителна работа, за да ги съчетаете.

Цена: Накрая, не превишавайте бюджета си! Даден инструмент може да е най-атрактивният на пазара, но ако струва цяло състояние, може да не си заслужава. Намерете нещо, което отговаря на вашите нужди, без да разорявате банката.

От управлението на CI/CD тръбопроводи до обработката на конфигурации и внедрявания, тези 20 инструмента за автоматизация на DevOps са тук, за да улеснят живота ви и да направят работните ви процеси по-гладки. Да се заемаме!

1. ClickUp (Най-добър за автоматизиране на управлението на задачи и спринтове в DevOps)

ClickUp, всеобхватно хъб, който поддържа Agile рамки чрез автоматизиране на управлението на задачи и спринтове, опростява цикъла на разработване. От Kanban до Scrum, той се адаптира към вашия работен процес, помагайки на вашия софтуерен екип да работи по-бързо и по-умно.

Независимо дали става въпрос за създаване на задачи, актуализиране на статуса или изпращане на известия, ClickUp Automations може да се справи с всичко това въз основа на правилата и тригерите, които сте настроили. Това означава, че можете автоматично да премествате задачите през различни етапи от вашия Agile работен процес.

Повишете производителността си чрез автоматизиране на повтарящи се задачи с ClickUp Automations

Можете също да настроите автоматизацията да променя статуса на задачите, да разпределя задачи на членовете на екипа или да актуализира автоматично крайните срокове.

Освен това, с ClickUp можете да свържете и автоматизирате всеки етап от вашия DevOps и CI/CD процес. Той се интегрира с над 200 инструмента, включително GitHub, Figma, Sentry, Slack и други, като оптимизира работните ви процеси без усилие.

Тези интеграции ви позволяват да централизирате всичките си задачи, комуникации и актуализации на едно място.

Получете ценна информация за вашите процеси и идентифицирайте области за подобрение с ClickUp Dashboards

С таблата за управление на ClickUp и функциите за проследяване на времето получавате и цялостен поглед върху напредъка на екипа си. Можете да проследявате крайни срокове, да управлявате задачи и да наблюдавате актуализации в реално време, за да поддържате всички в синхрон и фокусирани.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизиране на управлението на задачите : Персонализираната автоматизация на ClickUp може да задейства създаването на задачи, актуализиране на статуси и изпращане на известия въз основа на конкретни правила, така че да можете да продължите работата по проектите с минимални ръчни усилия.

Безпроблемна интеграция : свържете се с други DevOps инструменти като Google Drive, Salesforce и решения с отворен код, за да централизирате всичките си задачи, комуникации и актуализации на едно място.

Предлагане на гъвкави изгледи : Изберете от карта, таблица, времева линия и други, за да визуализирате проектите си по начин, който най-добре отговаря на работния процес на вашия екип.

Улесняване на сътрудничеството : Използвайте инструменти като маркиране, коментари, Kanban табла и бели дъски, за да поддържате отворена комуникация и организирани задачи за гладко взаимодействие в екипа.

Визуализиране на структурата на проекта: Използвайте ClickUp Mind Maps, за да разделите сложни проекти и да организирате задачите интуитивно.

Ограничения на ClickUp

Лека крива на обучение: ClickUp има лека крива на обучение за нови потребители поради своите обширни функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Jenkins (Най-добър за непрекъсната интеграция и доставка в DevOps)

чрез Jenkins

Jenkins помага на разработчиците да откриват грешки в кода на ранен етап и да внедряват по-бързо, като автоматизира различни етапи от жизнения цикъл на разработката на софтуер.

Друга от най-големите предимства на Jenkins е неговата гъвкавост. Той работи във всички среди – локални, облачни и хибридни – като дава на разработчиците свободата да създават, тестват и внедряват облачни приложения, ако е необходимо.

Най-добрите функции на Jenkins

Отворен код и безплатен : Jenkins е свободно достъпен, а отвореният му код е допринесъл за създаването на силна общност, която редовно допринася с подобрения и нови функции.

Предлага широка гама от плъгини : Jenkins предлага обширна библиотека с плъгини, която позволява на разработчиците да персонализират инструмента, за да отговаря на конкретните нужди на проекта, и да разширят неговата функционалност.

Интеграция с основни инструменти : Jenkins работи безпроблемно с популярни инструменти като Git, Docker и Kubernetes, което го прави адаптивен към широка гама от технологични стекове.

Осигуряване на гъвкавост : Jenkins може да се използва в проекти от всякакъв мащаб и сложност, с поддръжка на интеграция на множество сървъри за непрекъснато доставяне в глобални екипи.

С набор от API: API-тата на Jenkins позволяват целенасочено извличане на данни, подпомагат гладката комуникация със сървъра и позволяват персонализирани интеграции.

Ограничения на Jenkins

Непредвидими разходи : Въпреки че Jenkins е безплатен, разходите, свързани с хостинга, могат да варират значително в зависимост от натоварването на сървъра.

Липса на функции за сътрудничество : Jenkins не предлага вградени начини, чрез които членовете на екипа да могат лесно да виждат взаимните си ангажименти, което може да затрудни проследяването на проектите за по-големи екипи.

Ограничени анализи: Jenkins не предоставя задълбочени анализи на циклите на внедряване, което ограничава информацията за целия процес на разработка.

Цени на Jenkins

Безплатно

Оценки и рецензии за Jenkins

G2 : 4,4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 550 отзива)

3. GitLab CI/CD (най-доброто за интегрирани DevSecOps в DevOps)

чрез GitLab

Възможностите на GitLab за CI/CD го правят чудесен избор за ранното откриване на бъгове, като гарантира, че кодът ви отговаря на всички стандарти, необходими за производство. Той е фантастичен за опростяване на процеса DevSecOps.

Най-добрите функции на GitLab CI/CD

Опростяване на DevSecOps : GitLab CI/CD обединява инструментите за разработка, сигурност и операции в една платформа, което улеснява екипите в управлението на кода и : GitLab CI/CD обединява инструментите за разработка, сигурност и операции в една платформа, което улеснява екипите в управлението на кода и DevOps работните процеси

Вградени сканирания за сигурност : Тези сканирания осигуряват цялостно решение за сигурност, като гарантират, че уязвимостите се откриват на ранен етап от процеса на разработка.

Поддръжка на проследяване на проблеми с markdown : Тази функция прави проследяването на проблеми по-интересни, а поддръжката на markdown добавя приятен щрих към форматирането.

Възможност за внедряване в различни облачни среди: GitLab е гъвкав и може да бъде внедрен при всеки доставчик на облачни услуги.

Ограничения на GitLab CI/CD

Предизвикателна интеграция на някои системи : Интегрирането на GitLab от командния ред на Windows или Mac може да бъде малко трудно за нови потребители.

Сложни ъпгрейди и миграции : Преминаването към нов сървър или ъпгрейдът на GitLab може да бъде трудно, а понякога, ако една функция се провали, другите също могат да бъдат засегнати.

Липса на определени функции в общностните издания: Някои разширени функции са достъпни само в платените версии. Това може да ограничи възможностите за по-малките екипи.

Цени на GitLab CI/CD

Безплатно

Премиум : 29 $ на потребител/месец

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GitLab CI/CD

G2 : 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1100 отзива)

4. CircleCI (Най-доброто за персонализирани CI/CD с конфигурации за многократна употреба)

чрез CircleCI

CircleCI е водеща CI/CD платформа, известна с гъвкавостта си и мощните си функции, като например Insights Dashboard, чисти среди и конфигурации за многократна употреба, наречени Orbs.

CircleCI поддържа множество инфраструктури, от Linux до macOS и дори ARM, което го прави универсален избор за повечето DevOps екипи.

Най-добрите функции на CircleCI

Предлагане на табло за анализи : Тази функция предоставя изчерпателна информация за всички CI/CD процеси, което ви позволява да проследявате състоянието, да наблюдавате продължителността и да оптимизирате потреблението на ресурси.

Изпълнение на чисти среди : CircleCI ви позволява да изпълнявате чисти образи и да ги предоставяте с лекота, като намалявате риска от конфликти между сборките.

Дефиниране на конфигурации за многократна употреба с Orbs : Orbs ви позволяват да използвате повторно конфигурации за задачи, изпълнители и команди, което прави настройката по-бърза и по-лесна.

Поддръжка на множество среди : CircleCI работи с Linux, macOS, Windows, ARM и други, като предлага гъвкавост в различни инфраструктури.

Осигуряване на координация на работните процеси: Работните процеси ви позволяват да дефинирате и управлявате изпълнението на задачите, като ви дават контрол над това как и кога се изпълняват задачите.

Ограничения на CircleCI

Преодоляване на стръмната крива на обучение : Настройването на средите и запознаването с концепции като кеширане и задачи може да отнеме известно време, особено за начинаещите.

Управление на две версии на софтуера : версиите Cloud и Server на CircleCI могат да бъдат объркващи, тъй като всяка от тях предлага различни възможности и изисквания за управление.

Сблъскване с периодични проблеми с надеждността на Docker: Някои потребители съобщават за периодични проблеми с откриването на услугите на Docker, което може да затрудни изграждането на проекти, които разчитат на Docker Compose.

Цени на CircleCI

Безплатно

Производителност : От 15 USD/месец

Мащаб: Започва от 2000 долара на месец

Оценки и рецензии за CircleCI

G2 : 4,4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

5. Travis CI (Най-доброто за опростено CI/CD с мощна GitHub интеграция)

чрез Travis CI

Лесната употреба на Travis CI и безпроблемната интеграция с GitHub го правят чудесен инструмент за екипи, които тепърва започват да работят с DevOps.

Този CI/CD инструмент предлага функция Build Matrix, която позволява на потребителите да изпълняват тестове паралелно в различни среди – което спестява много време на екипите. Подобно на CircleCI, Travis CI също поддържа редица среди, включително Linux, macOS и Windows.

Най-добрите функции на Travis CI

Поддръжка на паралелни сборки с Build Matrix : Travis CI ви позволява да разделите тестовете в няколко среди, като изпълнявате задачите паралелно за по-бързи резултати.

Осигуряване на лесна интеграция с GitHub : Проектиран с оглед на GitHub, Travis CI улеснява свързването на вашите хранилища и задействането на компилации с GitHub pull requests.

Предлага както облачни, така и самохостинг опции : Travis CI поддържа SaaS и локални разгръщания, така че екипите могат да изберат най-подходящата за тях конфигурация.

Осигуряване на изолирани сборки с поддръжка на контейнери: Всяка сборка се изпълнява във виртуална машина, поддържаща конкретни езици и инструменти, включително Ruby, JavaScript и Ubuntu.

Ограничения на Travis CI

Случайни проблеми с надеждността : Някои потребители съобщават за прекъсвания в услугата, което може да повлияе на производителността, особено за екипи с кратки срокове.

Объркващи настройки за известия по имейл : Процесът на управление на известията не винаги е ясен, което води до нежелани имейли за състоянието на изграждането.

Ограничени аналитични функции: Въпреки че Travis CI предлага някои обзорни данни за състоянието, той не разполага с подробни аналитични функции, което може да бъде недостатък за екипи, които се нуждаят от подробни отчети.

Цени на Travis CI

На базата на употреба : 13,75 $/месец – включва 420 000 кредита за Linux build годишно с 80 едновременни задачи

Неограничен план : Започва от 66 $/месец – предлага неограничени кредити за изграждане, до 300 едновременни задачи и премиум виртуални машини.

Сървър: 34 USD/месец – за локални или частни облачни разгръщания, с налични опции за премиум поддръжка

Оценки и рецензии за Travis CI

G2 : 4,5/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (130+ отзива)

6. Terraform (най-подходящ за автоматизация на мулти-клауд инфраструктура)

чрез Terraform

Terraform помага за автоматизирането на инфраструктурата във всеки облак или център за данни.

Този инструмент ви помага да дефинирате и осигурите инфраструктура чрез конфигурационни файлове, опростявайки сложните настройки и осигурявайки последователност при внедряването, като активира инфраструктурата като код (IaC).

Най-добрите функции на Terraform

Поддръжка на мулти-клауд инфраструктура : Terraform позволява унифицирани работни процеси за управление на ресурси в множество клауд доставчици, опростявайки оркестрирането на сложни настройки.

Доставка на инфраструктура като код : С HCL можете да кодирате облачни API в декларативни файлове, което позволява автоматизация и възпроизводимост в цялата ви инфраструктура.

Мащабиране с самообслужване IaC : Екипите могат да си сътрудничат и да управляват инфраструктурата самостоятелно с контрол на достъпа въз основа на роли и интеграции с VCS, ITSM и CI/CD системи.

Прилагане на политики: Terraform включва Sentinel политика като код, която помага за прилагането на сигурност, съответствие и управление на разходите преди предоставянето на ресурси.

Ограничения на Terraform

Предизвикателна крива на обучение : За тези, които са нови в IaC, разбирането на конфигурациите и зависимостите на Terraform може да отнеме време, особено когато се работи с комплексни инфраструктури.

Зависимост от плъгини на трети страни : Използването на плъгини на партньори води до зависимост от външни компании, което може да доведе до забавяния или проблеми със съвместимостта при актуализиране на услугите.

Комплексно управление на състоянието: Файлът за състоянието на Terraform е от решаващо значение за проследяването на ресурсите, но може да доведе до предизвикателства, ако се разсинхронизира с действителната инфраструктура, което може да доведе до несъответствия в ресурсите.

Цени на Terraform

Безплатно

Стандартен : Започва от 0,00014 долара на час за ресурс

Плюс : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Terraform

G2 : 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

7. Ansible (най-добър за автоматизация без агенти в различни среди)

чрез Ansible

Ansible си е извоювал място в автоматизацията благодарение на своя прост подход без агенти. Настройката е лесна и не се нуждаете от допълнителен софтуер на управляваните възли.

Освен това Ansible помага за управлението на сложни, многослойни среди, от облачни услуги до локални и контейнери.

Най-добрите функции на Ansible

Предоставяне на архитектура без агенти : Ansible управлява системи без нужда от агенти, което опростява настройката и намалява разходите, особено в сигурни среди.

Поддържа широк спектър от среди : Ansible работи с Linux, Windows, мрежови устройства, облачни услуги и контейнери, което го прави изключително гъвкав за различни ИТ екосистеми.

Предлага декларативен подход : с наръчници, които описват желаното състояние, Ansible опростява управлението на конфигурацията и осигурява последователност при внедряването.

Осигуряване на идемпотентност: Идемпотентната природа на Ansible ви позволява да прилагате плейбуци многократно без нежелани странични ефекти, като поддържате последователни конфигурации.

Ограничения на Ansible

Предизвикателства, свързани с мащабируемостта : Въпреки че Ansible може да се мащабира, управлението на много големи инфраструктури с хиляди възли може да бъде предизвикателство, поради зависимостта му от SSH връзки.

Липса на проследяване на състоянието : Ansible по принцип не проследява състоянието на управляваните системи, което може да бъде недостатък в сценарии, изискващи подробно управление на състоянието.

Ограничен паралелизъм: Ansible позволява паралелно изпълнение на задачи, но може да не използва напълно наличните ресурси в много големи среди, което се отразява на производителността.

Цени на Ansible

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ansible

G2: 4,6/5 (над 280 отзива)

8. Puppet (Най-добър за управление на конфигурацията и автоматизация в голям мащаб)

чрез Puppet

Puppet ви позволява да управлявате конфигурации в различни системи чрез код. Тази платформа ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи, да налагате съответствие и да гарантирате последователност между множество сървъри.

Puppet е особено полезен за ИТ екипите за управление на конфигурацията, особено в среди с комплексна инфраструктура. Като цяло, най-голямото предимство на Puppet е неговата поддържана от общността версия с отворен код, която е идеална за тези, които искат да започнат без предварителни разходи.

Най-добрите функции на Puppet

Възможност за автоматизация на базата на агенти : Архитектурата на Puppet, базирана на агенти, гарантира, че конфигурациите се прилагат последователно на множество сървъри, което повишава надеждността.

Поддръжка на мултиплатформени среди : Puppet работи с Unix, Linux и Windows, което го прави адаптивен за различни ИТ конфигурации.

Предлагане на модули за многократна употреба и контрол на версиите: С модулната архитектура на Puppet можете да използвате повторно конфигурациите и да управлявате промените в кода с Git, като по този начин повишавате ефективността и прозрачността.

Ограничения на Puppet

Сложно за начинаещи : Ruby-базираната архитектура на Puppet може да бъде предизвикателство за тези, които са нови в програмирането или нямат опит с Ruby.

Ограничени възможности в реално време : Моделът, базиран на изтегляне, може да доведе до забавяния при прилагането на промени в конфигурацията, което го прави по-малко подходящ за актуализации в реално време.

Допълнителни разходи за агенти по отношение на ресурсите: Агентите на Puppet консумират системни ресурси, което може да повлияе на производителността, особено в мащабни среди.

Цени на Puppet

Отворен код : Безплатен

Puppet Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Puppet Enterprise Advanced: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Puppet

G2 : 4,2/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 20 рецензии)

9. Chef (Най-добър за цялостно управление на конфигурацията с интеграция в облака)

чрез Chef

Chef. io е инструмент за DevOps, който може да ви помогне да конфигурирате, внедрите и управлявате инфраструктурата на вашите приложения. Той поддържа редица платформи, включително Windows, Solaris и OpenStack.

Chef е интегриран с големи доставчици на облачни услуги като AWS, Google Cloud и Azure. Той предлага и версия с отворен код, която потребителите могат да изпробват.

Гъвкавостта на Chef го прави идеален за мулти-клауд среди, а обширната му библиотека от многократно използваеми „готварски книги“ (които съдържат инструкции, които определят кои вградени ресурси да се използват и в какъв ред) прави автоматизацията изключително лесна.

Най-добрите функции на Chef

Предоставяне на многократно използваеми наръчници : Chef предлага достъп до над 800 предварително създадени наръчници, което ви позволява да автоматизирате често срещани задачи и да ускорите внедряването.

Поддръжка на мулти-клауд среди : Chef се интегрира с всички основни доставчици на клауд услуги, което улеснява управлението и мигрирането на конфигурации между различни платформи.

Активиране на контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC): Chef осигурява централизиран контрол над разрешенията на потребителите, подобрявайки сигурността и съответствието в многонаемателски среди.

Ограничения на Chef

Преодоляване на стръмната крива на обучение : Специфичният език на Chef може да бъде труден за научаване, особено за тези, които са нови в управлението на конфигурации.

Управление на големи клъстери : Отстраняването на проблеми в сложни конфигурации с многобройни възли може да се окаже трудно, особено при управление на променливи източници в различни клъстери.

Справяне със сложността на инструментите: Богатият набор от инструменти на Chef може да бъде объркващ за потребителите, които може да имат затруднения при ориентирането си в множеството функции.

Цени на Chef

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Chef

G2 : 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 30 рецензии)

10. Docker (Най-добър за контейнеризирано разработване с междуплатформена съвместимост)

чрез Docker

Docker е платформа, която позволява на разработчиците да създават, споделят и разгръщат контейнеризирани приложения. Възможността на тази платформа да създава последователни среди помага на екипите да избегнат проблема „не работи на моя компютър“, а гъвкавостта й позволява мащабируемо разгръщане на приложения.

За тези, които не са запознати с инструмента, Docker опростява настройката и управлението на средите чрез концепцията си за „контейнери“. Контейнерът Docker е компактен, самостоятелен софтуерен пакет, който включва всичко необходимо за изпълнението на дадено приложение: код, среда за изпълнение, системни инструменти, библиотеки и конфигурации.

Най-добрите функции на Docker

Осигуряване на междуплатформена съвместимост : Docker работи в различни среди, от Windows до Linux и macOS, като осигурява унифицирано разработване.

Улесняване на високоскоростното внедряване : Docker контейнерите позволяват бързи и оптимизирани сборки, които могат да бъдат стартирани за секунди без обширна конфигурация.

Осигуряване на гъвкавост и мащабируемост: Docker поддържа вертикално и хоризонтално мащабиране, което ви позволява да настройвате ресурсите на контейнерите според нуждите на вашия проект.

Ограничения на Docker

Преодоляване на стръмна крива на обучение : Въпреки лесните за употреба основни функции, овладяването на Docker може да бъде предизвикателство, особено с постоянните актуализации и развиващите се функции.

Решаване на проблеми, свързани със сигурността : Моделът на споделена операционна система на Docker може да представлява риск за сигурността, ако не се управлява правилно, тъй като контейнерите могат да бъдат уязвими към атаки върху хост системата.

Сблъскване с ограничени възможности за оркестриране: Вградените инструменти за оркестриране на Docker не са толкова обширни като Kubernetes, което може да усложни управлението на множество контейнери.

Цени на Docker

Лично : Безплатно

Pro : 5 $/месец

Екип : 9 $/месец на потребител

Бизнес: 24 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Docker

G2 : 4,6/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 520 отзива)

11. Kubernetes (Най-доброто за оркестриране на контейнери и мащабируемост)

чрез Kubernetes

Първоначално разработен от Google и сега поддържан от Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes опростява внедряването и мащабирането. Това го прави популярен инструмент за управление на сложни микросервизни архитектури.

С функции за самовъзстановяване, балансиране на натоварването и автоматично мащабиране, Kubernetes гарантира, че приложенията остават устойчиви и се мащабират според нуждите.

Най-добрите функции на Kubernetes

Възможност за автоматизирани пускания и връщания : Kubernetes ви позволява да актуализирате приложенията безпроблемно, като същевременно наблюдавате тяхното състояние и връщате промените, ако възникнат проблеми.

Осигуряване на откриване на услуги и балансиране на натоварването : Kubernetes присвоява на всеки Pod IP адрес, което позволява лесно балансиране на натоварването и откриване на услуги, без да се налага промяна на приложението ви.

Поддръжка на мулти-клауд разгръщания: Kubernetes работи в различни клауд среди, което го прави адаптивен за хибридни и мулти-клауд архитектури.

Ограничения на Kubernetes

Срещате се с трудна крива на обучение : Kubernetes може да бъде сложен за научаване, като изисква време и усилия, за да разберете неговата конфигурация и най-добрите практики.

Необходими промени в работния процес : Интегрирането на Kubernetes в съществуващите среди може да изисква промени, за да се приведе в съответствие с неговия подход, ориентиран към контейнерите.

Справяне с ограничено покритие на услугите: Въпреки че е мощен, Kubernetes може да не покрива всички инфраструктурни нужди, което изисква допълнителни инструменти за цялостно решение.

Цени на Kubernetes

Безплатно

Оценки и рецензии за Kubernetes

G2 : 4,6/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 520 отзива)

12. Prometheus (Най-добър за мониторинг и предупреждения за времеви редове)

чрез Prometheus

Prometheus стана популярен за мониторинг на данни от времеви редове, особено в среди с широко разпространени микроуслуги и контейнерни приложения. Този инструмент предлага мощни възможности за заявки и моделиране на дименсионални данни, което ви позволява да проследявате ефективно метриките.

Prometheus се интегрира безпроблемно с Grafana, като предоставя богати възможности за визуализация на данни и позволява наблюдение и предупреждения в реално време.

Най-добрите функции на Prometheus

Мощни заявки с PromQL : езикът за заявки на Prometheus ви позволява да разделите и анализирате данни от времеви редове, което улеснява генерирането на предупреждения и визуализирането на тенденции.

Осигуряване на ефективно съхранение : Prometheus съхранява данните локално в изключително ефективен формат, поддържащ функционално фрагментиране за мащабируемост.

Интеграция с много клиентски библиотеки: С поддръжка на над десет езика, Prometheus улеснява инструментирането на услуги и събирането на метрики от различни среди.

Ограничения на Prometheus

Ограничен като решение за дългосрочно съхранение : Prometheus не е подходящ за съхранение на данни за дълги периоди, затова често се комбинира с други системи за исторически анализ.

Не е цялостно решение за табло : Въпреки че предлага основен браузър за изрази, Prometheus се използва най-добре с Grafana за разширена визуализация на данни.

Предизвикателства при някои интеграции на трети страни: Не всички системи разполагат с Prometheus плъгини, така че може да са необходими персонализирани експортиращи програми за събиране на конкретни метрики.

Цени на Prometheus

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Prometheus

G2: 4,4/5 (над 50 отзива)

13. Grafana (Най-доброто за усъвършенствана визуализация и мониторинг на данни)

чрез Grafana

Известен със своята гъвкавост, Grafana ви позволява да създавате персонализирани табла, които отговарят на различни нужди за представяне на данни.

Той осигурява съгласувани изгледи в различните системи чрез интегриране с широк спектър от източници на данни, включително Prometheus, InfluxDB и Elasticsearch.

Най-добрите функции на Grafana

Предлагане на гъвкава визуализация на данни : Grafana поддържа графики, топлинни карти и геопространствени карти, като предоставя изчерпателни и визуално привлекателни представяния на данни.

Поддръжка на множество източници на данни : Grafana се интегрира с множество източници на данни, което позволява обединено представяне, без да е необходимо да се въвеждат данни в неговия бекенд.

Улесняване на персонализирани табла: Таблата могат да бъдат персонализирани с променливи шаблони и динамични елементи, което подобрява интерактивността и полезността за различни нужди от мониторинг.

Ограничения на Grafana

Предизвикателство за начинаещи : сложността на Grafana изисква време и умения, за да се възползвате напълно от неговите функции, което го прави по-труднодостъпен за тези, които са нови в инструментите за визуализация на данни.

Зависимост от външни източници на данни : Производителността и надеждността на Grafana зависят от наличността на интегрирани източници на данни, което може да доведе до проблеми, ако тези източници претърпят прекъсвания.

Ограничени възможности за отчитане: Въпреки че Grafana се отличава с визуализация в реално време, той не разполага с вградени опции за статично отчитане, като експортиране в PDF формат, които са достъпни само в премиум версиите.

Цени на Grafana

Безплатно

Pro : 8 $/месец

Advanced и Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grafana

G2 : 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

14. Splunk (Най-добър за централизирана анализа на данни и мониторинг в реално време)

чрез Splunk

Splunk предоставя централизирана платформа за организациите, чрез която те могат да събират, индексират и анализират данни от различни източници, което спомага за подобряване на процеса на вземане на решения в цялата организация.

Удобният му интерфейс улеснява създаването на персонализирани отчети, визуализирането на данни и наблюдението на производителността на системата в реално време.

Най-добрите функции на Splunk

Улесняване на мощни анализи : Splunk предлага събиране, индексиране и търсене на данни в реално време, което ви позволява да получите ценна информация бързо и ефективно.

Поддръжка на стабилни интеграции и плъгини : Splunk се свързва безпроблемно с множество инструменти на трети страни, което ви позволява да персонализирате платформата според вашите специфични нужди.

Предоставяне на планирани отчети: С автоматизираното отчитане можете да информирате заинтересованите страни с редовни актуализации във формати като PDF, CSV или JSON.

Ограничения на Splunk

Скъпо за големи обеми данни : Цените на Splunk могат да бъдат високи за организации, които работят с големи обеми данни, което ги прави по-малко достъпни за тези с ограничен бюджет.

Предизвикателство за нетехническите потребители : Въпреки че са мощни, възможностите за търсене на Splunk могат да бъдат сложни, а оптимизирането на заявките за скорост може да изисква опит.

Подлежи на периодични проблеми с надеждността: Някои потребители съобщават за периодични проблеми с производителността, които могат да повлияят на достъпността на данните в критични моменти.

Цени на Splunk

Безплатно

Платено: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Splunk

G2 : 4,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

15. New Relic (Най-добър за цялостно наблюдение на производителността и информация в реално време)

чрез New Relic

Това, което ми се стори най-полезно в New Relic, беше неговата цялостна прозрачност. Мониторингът и анализирането на критични показатели може да помогне на организациите да подобрят времето за работа и да повишат качеството на обслужването на клиентите.

В допълнение, New Relic предоставя обширен набор от инструменти за мониторинг на производителността, което улеснява екипите да проследяват състоянието на приложенията, производителността на сървърите и взаимодействията на потребителите в реално време.

Най-добрите функции на New Relic

Интуитивен интерфейс : Удобният за ползване дизайн улеснява достъпа и разбирането на данните за производителността от всички потребители, от подробни показатели до обобщения на високо ниво.

Предлагане на цялостно наблюдение : От производителността на сървъра до взаимодействията с потребителите, New Relic предоставя пълна картина на състоянието на вашето приложение, помагайки ви да сте в течение с потенциалните проблеми.

Възможност за информация в реално време : Наблюдавайте сървъри, бази данни и други критични компоненти в реално време, като осигурявате бърза реакция при проблеми с производителността.

Подкрепа за цялостна прозрачност: с информация за целия жизнен цикъл на приложението, New Relic помага за подобряване на ефективността на DevOps и общата производителност на приложението.

Ограничения на New Relic

Предизвикателни цени за по-малките компании : Въпреки че предлагат богат набор от функции, цените на New Relic може да са недостъпни за стартиращи и по-малки компании.

Ограничени интеграции в сравнение с конкурентите : New Relic има по-малко интеграции от някои по-големи платформи, което може да ограничи гъвкавостта за сложни среди.

Проблеми с обслужването на клиенти: Някои потребители са имали закъснения при обслужването на клиенти, което може да повлияе на времето за реакция при критични проблеми.

Цени на New Relic

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за New Relic

G2 : 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 отзива)

16. Azure DevOps (Най-доброто решение за гъвкаво управление на проекти и безпроблемна CI/CD интеграция)

чрез Azure DevOps

Azure DevOps обхваща всичко – от планиране на проекти и контрол на версиите до непрекъсната интеграция и внедряване.

Платформата предлага както облачни, така и локални опции, което я прави достъпна за различни екипи и адаптивна към различни инфраструктури.

Най-добрите функции на Azure DevOps

Осигуряване на цялостно управление на проекти : Azure Boards предлага гъвкаво планиране, Kanban табла и табла за управление, които поддържат екипите съгласувани и организирани през целия жизнен цикъл на проекта.

Поддръжка на CI/CD с Azure Pipelines : Осигурява безпроблемна интеграция, тестване и внедряване в различни среди, като помага на екипите да ускорят пускането на нови версии с надеждна автоматизация.

Улесняване на проследимостта от начало до край : от изискванията до внедряването, Azure Test Plans предоставя инструменти за управление на ръчно и автоматизирано тестване, гарантирайки качеството на кода и отчетността.

Насърчаване на ефективното управление на кода: Azure Repos предлага Git и Team Foundation Version Control, което позволява оптимизирано сътрудничество, контрол на версиите и проследяемост на кода.

Ограничения на Azure DevOps

Възможност за обвързване с доставчик : Силната зависимост от услугите на Microsoft може да ограничи гъвкавостта, което ще затрудни преминаването към инструменти, които не са на Microsoft, в бъдеще.

Предизвикателства при интеграцията с продукти, които не са на Microsoft : Въпреки че Azure DevOps разполага с впечатляващи възможности за интеграция, някои по-стари системи или системи, които не са на Microsoft, може да изискват допълнителна конфигурация или инструменти на трети страни.

Съображения за разходите при по-големи екипи: С нарастването на броя на потребителите и нуждите от функции, ценообразуването на базата на абонамент може да се превърне в значителен фактор, особено за по-големите организации.

Цени на Azure DevOps

Azure Pipelines : Безплатно

Azure Artifacts : Допълнителното пространство за съхранение започва от 2 долара на GiB.

GitHub Advanced Security : 49 долара на месец за всеки committer

Потребителски лицензи: Основният план включва безплатно първите пет потребители, а след това 6 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Azure DevOps

G2 : 4,4/5 (въз основа на над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (въз основа на над 350 отзива)

17. AWS CodePipeline (Най-доброто за CI/CD в екосистемата на AWS)

чрез AWS CodePipeline

Ако вече сте инвестирали значително в екосистемата на AWS, AWS CodePipeline е атрактивен избор.

AWS CodePipeline поддържа непрекъсната интеграция и доставка и автоматизира фазите на изграждане, тестване и внедряване, като същевременно използва сигурността и мащабируемостта на AWS.

Най-добрите функции на AWS CodePipeline

Плавно интегриране с AWS услугите : Тясната връзка на CodePipeline с AWS екосистемата намалява риска от разкриване на чувствителни AWS идентификационни данни и позволява плавно интегриране с услуги като S3, CodeCommit, CodeBuild и CodeDeploy.

Pipeline as Code : Инструментите Infrastructure as Code, като CloudFormation или Terraform, работят добре с CodePipeline, позволявайки на екипите да дефинират и версират конфигурацията на CI/CD pipeline чрез код.

Напълно управлявано от AWS : CodePipeline не изисква инсталиране или поддръжка на сървъри или агенти за изграждане, тъй като AWS управлява инфраструктурата. Това освобождава ресурси, които вашият екип може да използва, за да се съсредоточи върху разработката.

Богат набор от функции: CodePipeline предоставя повечето от функциите, които се очакват от CI/CD услуга, включително интеграция с популярни хранилища на код и автоматизирани внедрявания.

Ограничения на AWS CodePipeline

Ограничен потребителски интерфейс и използваемост : Потребителският интерфейс на конзолата не е толкова интуитивен, колкото някои други CI/CD решения, което може да възпрепятства приемането му или да доведе до затруднения при внедряването на най-добрите практики.

Ограничителни конфигурации : Потребителите трябва да изберат източник от специфични за AWS опции като S3, CodeCommit или GitHub. За персонализирани местоположения на източници потребителите трябва да използват временни решения, като например конфигуриране на фиктивен източник и създаване на CodeBuild етап за обработка на персонализирания източник.

Разчитане на множество AWS услуги : Изграждането на пълен CI/CD пайплайн често включва използването на множество AWS услуги (като CodeCommit, CodeBuild и CodeDeploy), което добавя сложност и увеличава зависимостта от AWS.

Зависимост от доставчика: Тъй като CodePipeline и свързаните с него услуги се хостват изцяло на AWS, екипите може да срещнат затруднения при миграцията към други платформи или доставчици, което увеличава зависимостта от AWS.

Цени на Azure DevOps

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AWS CodePipeline

G2: 4,3/5 (над 60 отзива)

18. GitHub Actions (най-доброто за CI/CD с GitHub интеграция)

чрез GitHub Actions

Като инструмент, вграден в платформата, GitHub Actions е особено удобен за екипи, които вече работят в GitHub. Той елиминира нуждата от външни CI/CD платформи и предлага безпроблемно, интегрирано преживяване.

Най-добрите функции на GitHub Actions

Вградени в екосистемата на GitHub : GitHub Actions позволява на екипите да създават, тестват и внедряват код в своите GitHub хранилища, като позволява автоматизация, задействана от събития във вашия GitHub поток или инструменти на трети страни.

Достъп до предварително създадени действия : GitHub Marketplace предлага над 10 000 готови за употреба действия, така че разработчиците могат бързо да внедряват сложни работни процеси, без да се налага да ги създават от нулата.

Поддръжка на различни платформи : Хостваните виртуални машини на Ubuntu Linux, macOS и Windows ви позволяват да тествате в различни среди, с пълна поддръжка и за Docker контейнери.

Шаблони за непрекъсната интеграция : Предварително създадените CI шаблони улесняват започването на работните процеси, а потребителите могат да персонализират работните си процеси, за да отговарят на конкретните им нужди чрез YAML конфигурационни файлове.

Безплатно в публични хранилища: Разработчиците могат да използват GitHub Actions безплатно в публични хранилища и с ограничения в частни хранилища, което го прави достъпен избор за проекти с отворен код.

Ограничения на GitHub Actions

Ограничения на ресурсите : GitHub Actions налага ограничения върху времето за изпълнение и съхранението, което може да бъде ограничаващо за работни процеси, изискващи големи ресурси.

Зависимост от платформата GitHub : Като инструмент, ексклузивен за GitHub, всяко прекъсване на работата на GitHub се отразява директно на CI/CD работните процеси, което може да бъде проблем за критични приложения.

Сложност за напреднали работни процеси : За потребители с комплексни CI/CD изисквания създаването на сложни работни процеси може да се окаже трудоемко, като е необходимо да се усвои синтаксисът на YAML и конфигурациите на работните процеси.

Ограничено управление на тайни : GitHub Actions не поддържа гранулиран контрол на достъпа до тайни, а интеграциите с инструменти за управление на тайни на трети страни, като HashiCorp Vault, са ограничени.

Липса на вградени табла с показатели: GitHub Actions няма вградени табла за мониторинг, което налага на екипите да разчитат на външни инструменти за проследяване на ключови показатели като време за изпълнение, честота на внедряване и процент на неуспешни промени.

Цени на GitHub Actions

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GitHub Actions

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 6000 отзива)

19. Spacelift (Най-добър за автоматизация на инфраструктура с множество инструменти)

чрез Spacelift

Spacelift е платформа, която лесно може да се справи с всичко – от Terraform до Ansible и дори Kubernetes. Това е всеобхватно решение, което отговаря на изискванията на работата с DevOps.

Най-добрите функции на Spacelift

Оркестриране на множество инструменти : Възможността на Spacelift да управлява Terraform, OpenTofu, Ansible и други ви позволява да интегрирате различни инструменти в един автоматизиран работен процес.

Вградено съответствие : Функции като сигурни дистанционни изпълнители и управление на тайни гарантират, че инфраструктурата е едновременно сигурна и съответстваща, без да са необходими допълнителни слоеве.

Сътрудничество : С управление на зависимостите и политика като код, Spacelift насърчава сътрудничеството, като предоставя на екипите споделена видимост и контрол върху промените в инфраструктурата.

Широки възможности за интеграция: Интегрира се безпроблемно с популярни CI/CD инструменти, VCS доставчици и облачни платформи, като осигурява гъвкавост на съществуващите DevOps пипалини.

Ограничения на Spacelift

Сложност при настройката : Започването с Spacelift може да бъде малко предизвикателно, особено за тези, които не са запознати с инструментите IaC. Съображения за цената : За по-малките екипи цената на Spacelift може да се стори малко висока, особено като се има предвид, че са необходими допълнителни потребители или едновременност.

Крива на обучение: Може да отнеме известно време, за да овладеете напълно неговите функции.

Цени на Spacelift

Безплатно

Облак : 250 USD/месец за до 5 потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

20. Octopus Deploy (Най-добър за сложни внедрявания в много среди)

чрез Octopus Deploy

Octopus Deploy предлага лесно управление на сложни разгръщания в многобройни среди. Това е инструмент, проектиран специално за тези, които управляват както хибридни, така и мулти-клауд среди, където разгръщанията могат бързо да се объркат.

Octopus Deploy разполага с чудесен набор от функции, а поддръжката му за мулти-наемане е особено ценна при работа с няколко клиента или отдела.

Най-добрите функции на Octopus Deploy

Предлагане на внедряване в много среди : Опростява внедряването в хибридни, мулти-клауд или локални конфигурации, което е от съществено значение за сложни среди.

Вградени възможности за връщане назад : Осигурява спокойствие, като позволява лесно връщане назад, гарантирайки, че внедряването е по-безопасно и по-малко стресиращо.

Осигуряване на силно управление : Предлага функции като пълно аудиторно логване, контрол на достъпа въз основа на роли и SSO, които са от жизненоважно значение за съответствието и сигурността.

Осигуряване на лесна интеграция: свързва се с над 500 инструмента, което улеснява включването му в съществуващите CI/CD работни процеси.

Ограничения на Octopus Deploy

Крива на обучение за напреднали функции : Настройването на тригери и автоматизация може да бъде предизвикателство, особено ако сте начинаещ в използването на инструменти за автоматизация на внедряването.

Съображения за разходите при мащабиране : Разходите могат да се увеличат при мащабни внедрявания или предприятия с обширни изисквания.

Случайни предизвикателства с потребителския интерфейс: Процесите по отстраняване на грешки понякога могат да бъдат малко тромави, без да се изпълняват пълни цикли.

Цени на Octopus Deploy

Облак (хостинг от Octopus) Starter: 360 USD/година Professional: 4170 USD/година Enterprise: 23 400 USD/година

Стартово ниво: 360 USD/година

Професионална версия: 4170 USD/година

Предприятие: 23 400 USD/година

Сървър (самостоятелно хостван) Starter: 360 USD/година Professional: 1920 USD/година Enterprise: 14 400 USD/година

Стартово ниво: 360 USD/година

Професионална версия: 1920 USD/година

Предприятие: 14 400 USD/година

Стартово ниво: 360 USD/година

Професионална версия: 4170 USD/година

Предприятие: 23 400 USD/година

Стартово ниво: 360 USD/година

Професионална версия: 1920 USD/година

Предприятие: 14 400 USD/година

Оценки и рецензии за Octopus Deploy

G2 : 4,4/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (55+ отзива)

ClickUp прави автоматизацията на DevOps без усилие

Е, в тази статия разгледахме доста инструменти! Но това не е изненадващо, като се има предвид, че се очаква пазарът на CI инструменти да достигне 3,76 милиарда долара до 2030 г.

И така, кой инструмент да изберете?

Дълъг отговор – всеки от 20-те инструмента, споменати по-горе. Някои инструменти са по-подходящи за по-малки екипи, докато други работят по-добре, ако сте част от съществуваща екосистема (като AWS CodePipeline и Azure DevOps). Като претеглите плюсовете и минусите, можете да изберете инструмента, който най-добре отговаря на вашите изисквания.

Кратък отговор – изберете ClickUp.

Независимо дали автоматизирате повтарящи се задачи, проследявате напредъка на спринтовете или интегрирате други инструменти в CI/CD процеса си, ClickUp е достатъчно гъвкав, за да отговори на всички ваши нужди.

