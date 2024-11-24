Най-важните SaaS показатели, които трябва да следите и подобрявате, за да постигнете растеж

Как определяте успеха?

В света на съвременния бизнес, особено в областта на технологиите, успехът е сложна концепция, която е трудно да разберем. Да станеш „еднорог“ – т.е. да достигнеш оценка от 1 милиард долара – се счита за успех. Все пак по-малко от 1% от тези „еднорози“ генерират 1 милиард долара приходи или парични средства.

Традиционно рентабилността беше показател за успех, но днес стартиращите компании поемат загуби в стремежа си да променят пазара или да постигнат драстичен растеж. С развиващите се бизнес модели и новите инвестиционни структури идеята за растеж и успех се предефинира.

В този свят избраните от вас показатели служат като вашата пътеводна звезда и цел, към която се стремите. В тази публикация в блога обсъждаме някои от най-важните показатели за SaaS, които можете да използвате, за да насочите пътя си към успеха.

Какво представляват SaaS показателите?

Показателите за Software as a Service (SaaS) са ключови показатели за ефективност (KPI) за организации, които създават и продават софтуер, базиран на облак.

Определение и значение на показателите за SaaS

За разлика от традиционните KPI, SaaS показателите са разработени въз основа на нуждите, бизнес моделите и растежа на бизнеса, базиран на абонаменти. Те са важни за:

Измервайте ефективността: Картографирайте важните етапи в различни измерения, като приходи, рентабилност, удовлетвореност на клиентите, разработване на продукти и др.

Наблюдавайте състоянието на бизнеса: Използвайте показатели като оперативен паричен поток, темп на изразходване на средства, цикъл на превръщане на паричните средства и др., за да наблюдавате способността им да плащат задълженията си и да управляват инвестициите.

Стратегия за насочване: Проверка на пазарното приемане и съответно определяне на продуктовата пътна карта.

Например, ако процентът на отпадане е висок, това вероятно означава, че продуктът не изпълнява обещанията си, което налага промяна в маркетинговата стратегия или характеристиките на продукта.

Насочете се към растеж: Разберете настоящото състояние на бизнеса, за да насочите екипите по продажби, маркетинг, продукти и успех на клиентите към общи цели.

По същество, SaaS показателите играят важна роля в пътя на организацията към успеха. Ето някои от изпитаните и проверени SaaS показатели, от които можете да избирате.

Ключови SaaS показатели, които трябва да следите

Преди да изберете показател, разберете бизнес целта си. Стартиращ бизнес в ранен етап може да си постави за основна цел привличането на клиенти и средния приход на клиент. От друга страна, организация, която се подготвя за IPO или продажба, може да има цели, свързани с ефективността на разходите, повтарящите се приходи или стойността на клиента за целия му жизнен цикъл.

По-долу са изброени важни SaaS показатели, които организациите често използват. Изберете подходящите за вас въз основа на типа продукт, бизнес модел, разходи, етап на растеж и др.

1. Месечни повтарящи се приходи

Основната цел на всеки бизнес е да печели пари. Месечният повтарящ се приход (MRR) помага да проследите точно това. Той измерва продажбите/паричните средства, генерирани от бизнеса на месечна база.

Как да изчислите MRR?

MRR се изчислява, като се умножи броят на потребителите по средната сума, която плащат месечно. В зависимост от предлаганите от вас планове за плащане, може да предпочетете да изчислите годишните повтарящи се приходи (ARR).

MRR = Брой активни акаунти x Приходи / абонамент на акаунт

Ако сте календарно приложение, базирано на SaaS, което се продава на 100 клиента с абонаментна такса от 10 долара на месец, вашият MRR = 100x10 долара = 1000 долара.

Ако таксувате 2 долара за всяко събитие, планирано в календара ви, вашият MRR ще бъде броят на събитията на месец x 2 долара.

А ако продавате годишни планове, разделете таксата на 12, за да получите MRR.

Табло за месечни приходи с помощта на ClickUp

Защо трябва да изчислявате MRR?

SaaS моделът разчита на привличането на клиент веднъж и получаването на приходи от него в дългосрочен план. Следователно MRR е основният показател за финансовата стабилност на SaaS компанията.

Ако дадена организация може да генерира MRR последователно, тя се счита за успешна и подходяща за инвестиции. MRR в възходяща тенденция представлява растеж на организацията.

С течение на времето тази траектория помага за точното прогнозиране на приходите и ефективното планиране на инвестициите, броя на служителите, маркетинговите бюджети и т.н.

Как да подобрите MRR?

Най-лесният начин да увеличите MRR е да привлечете повече клиенти. Ако обаче имате ценови модел, базиран на използването, можете да се възползвате и от инициативи за успех на клиентите, за да разширите използването на продукта и да увеличите MRR.

2. Средни приходи на потребител

Средният приход на потребител (ARPU) или, в някои случаи, средният приход на акаунт (ARPA) е средната сума, която всеки клиент/акаунт плаща на SaaS бизнеса.

Как да изчислите ARPU?

ARPU = Общ приход / Брой потребители

Можете да изчислите ARPA за всеки период от време. Повечето компании го правят ежемесечно, за да се съобразят с MRR.

Защо трябва да изчислявате ARPU?

ARPA може да има различно значение в зависимост от вашия бизнес модел. Ето как изглежда за различни видове SaaS бизнеси.

Модел на абонамент: За типичен бизнес, базиран на абонамент за потребители, ARPU би бил постоянен и следователно не толкова показателен. Например, ако имате единствен абонаментен план от 10 долара за всички потребители, вашият APRA е 10 долара.

Въпреки своята простота, този показател може да бъде полезен. Можете да използвате тези данни, за да коригирате абонаментните такси, да преработите абонаментите, да предложите допълнителни нива и т.н.

Корпоративни клиенти: Ако обслужвате корпоративни клиенти, ARPA е по-значим от ARPU. Например, за предприятие с 100 потребители, всеки от които плаща ARPU от 8 долара на месец, вашите приходи за този акаунт ще бъдат 800 долара. Друго предприятие с 200 потребители ще генерира 1600 долара приходи, въпреки че ARPU остава същият.

Можете да използвате този показател, за да изработите стратегия за навлизане на пазара.

Например, можете да се насочите към корпоративни акаунти с повече потребители. Или можете да фокусирате усилията си в областта на акаунт-базирания маркетинг (ABM) върху увеличаване на пазарния дял.

Персонализирани клиентски портали за проследяване на ABM и доставката

Ценообразуване на базата на използването: Ценообразуването на базата на използването е, когато таксувате такса за всяка дейност, вместо фиксирана абонаментна такса. Ако таксувате 2 долара за всяко събитие, планирано в календара, вашият ARPU може да варира за всеки потребител/тип потребител.

Средният приход на потребител ви помага да валидирате ценовия си модел и да изработите стратегия за увеличаване на активността на потребителите на вашия продукт.

Как да подобрите ARPU?

Има два често използвани начина за увеличаване на ARPU:

Увеличете цената : Просто увеличете абонаментната такса за всеки потребител.

Увеличете използването: Настройте ценови модел, базиран на използването, и насърчавайте клиентите да използват вашия продукт повече.

3. Животната стойност на клиента

Стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLTV или LTV) измерва приходите, генерирани по отношение на клиента, а не по отношение на времето.

Как да изчислите CLTV?

CLTV = ARPA x Средна продължителност на живота на клиента

Например, ако един клиент остане активен в продължение на пет години, с ARPA от 120 долара годишно, тогава CTLV = 120 долара x 5 = 600 долара.

Защо трябва да изчислявате CLTV?

CLTV е особено значим в SaaS по различни причини. Преди да се задълбочим в тях, е важно да разберем друг свързан показател за SaaS: разходите за привличане на клиенти.

4. Разходи за привличане на клиенти

Цената за привличане на клиент (CAC) е сумата, която бизнесът харчи, за да привлече всеки нов клиент. Това включва всички разходи за продажби и маркетинг, направени през даден период от време.

Как да изчислите CAC?

CAC = Общи разходи за продажби и маркетинг / Брой привлечени клиенти

Например, ако сте похарчили 10 000 долара през тази година и сте привлекли 1000 нови клиенти, вашият CAC = 10 000 долара / 1000 = 10 долара.

Защо трябва да изчислявате CAC?

CAC е сред най-големите разходи, които един SaaS бизнес прави, освен може би самата разработка на продукта. Ето защо е важно да разбирате редовно възвръщаемостта на инвестициите в CAC. Тази възвръщаемост се изчислява по три измерения.

ARPA: Ако средният приход на акаунт е по-голям от вашия CAC, значи се справяте достатъчно добре.

Например, ако вашият CAC е 10 долара, а ARPA е 120 долара, съотношението CAC към ARPA е 1,2, което е добро.

CLTV: Ако стойността на клиента за целия му жизнен цикъл е кратна на CAC, вие сте в отлична позиция.

Например, ако вашият CAC е 10 долара, а CLTV е 1200 долара, съотношението CAC към CLTV е 120x, което е фантастично!

Има още една причина, поради която трябва да изчислите CAC: за да разберете периода на възвръщаемост.

5. Период на възвръщаемост

Периодът на възвръщаемост е времето, необходимо на SaaS компанията, за да възстанови разходите за привличане на клиенти. Това е подобно на точката на равновесие, след която всички приходи се третират като печалба.

Как да изчислите периода на възвръщаемост?

Период на възвръщаемост = CAC / ARR

Ако похарчите 10 долара за CAC и клиентът плаща годишна абонаментна такса от 120 долара, периодът на възвръщаемост е 10/120 = 0,083, т.е. един месец.

Въпреки това, организациите често вземат предвид брутните маржове, а не приходите, когато изчисляват възвръщаемостта. Например, от приходите от 120 долара, ако само 50% са брутни маржове, периодът на възвръщаемост е 10/(120*50%), което е два месеца.

Защо трябва да изчислявате периода на възвръщаемост?

С прости думи, периодът на възвръщаемост показва дали инвестицията си заслужава.

Например, ако са необходими 10 години, за да се възвърне CAC, самият бизнес няма да си заслужава, като се има предвид скоростта, с която се развива технологията!

Низходящата траектория на периода на възвръщаемост е показател за успешна компания, което я прави по-привлекателна за инвестиции.

Как да намалите периода на възвръщаемост?

Успешните бизнеси намаляват периода на възвръщаемост предимно чрез намаляване на CAC. След определен период от време, да речем 3-5 години, дадена марка може да е успяла да установи познаваемост, видимост, доверие, мрежа от препоръки и т.н., което намалява CAC.

Например, разходите за SEO през първите три години могат да имат дългосрочно въздействие за още три години, допринасяйки за по-ниски CAC, което води до по-кратки периоди на възвръщаемост.

От друга страна, с течение на времето можете също да усъвършенствате продукта, да добавите функции и т.н. и да увеличите средния приход на клиент, което ще доведе до по-кратки периоди на възвръщаемост.

6. Процент на отпадане

Има два вида отлив: отлив на клиенти и отлив на приходи. Като SaaS бизнес е добре да измервате и двете.

Как да изчислите процента на отпадане на клиенти?

Процент на отпадане на клиенти = Брой на отпадналите клиенти за даден период / Общ брой клиенти в началото на периода

Да предположим, че в началото имате 100 клиента, а в края на годината имате 90, тогава процентът на отпадане на клиенти = (100-90)/100 = 10%.

Как да изчислим процента на отпадане на приходите?

Коефициент на отпадане на приходи = Загубени приходи от отпаднали клиенти за даден период / Общи приходи за този период

Отпадането на приходи е по-точен показател за състоянието на вашия бизнес, тъй като измерва паричния поток, а не броя на клиентите. Това е особено ценно, когато вашият ARPA варира значително.

В горния пример, ако 10% от клиентите, които сте загубили, са допринесли за 90% от приходите ви, вашият отлив на приходи е 90%, въпреки че отливът на клиенти е само 10%.

Защо трябва да изчислявате процента на отпадане?

Коефициентът на отпадане е мярка за загубата на клиенти или приходи. Той помага да се разбере:

Скоростта, с която губите привлечените клиенти/приходи

Степента на удовлетвореност на клиентите и, следователно, тяхното задържане

Допълнителните разходи, които трябва да направите, за да замените загубени клиенти/приходи

Алтернативната цена на загубата на привлечени клиенти

Как да намалите отлива на клиенти?

Макар че известно ниво на отлив е неизбежно, важно е да го намалите колкото е възможно. Ето няколко начина, по които можете да го направите.

Въведете се задълбочено

Често клиентите напускат, защото нямат търпение да проучат изцяло вашия продукт. Затова създайте подробен процес на въвеждане, за да се уверите, че всеки потребител се чувства комфортно с всички ваши функции, особено с тези, които са важни за него.

Настройте ги за успех

Предложете им образователни материали, като видеоклипове за настройка, демонстрации, шаблони и др.

Фокусирайте се върху успеха на клиентите

Ангажирайте клиентите редовно и се уверете, че им предоставяте всичко необходимо, за да бъдат успешни.

Слушайте обратната връзка

Попитайте клиентите какво харесват и какво не харесват. Инвестирайте в разбирането на поведението на клиентите – чрез продуктови анализи – и актуализирайте плана си за развитие съответно.

Имайте стратегия за риска

Идентифицирайте рисковите клиенти въз основа на тяхното ползване, обратна връзка и т.н. Проактивно се свържете с тях и предотвратете отлива, преди да се случи.

Усъвършенствайте насочването към клиенти

Понякога, въпреки всичките ви усилия, продуктът ви може да не е подходящ за клиента. Това означава, че те не са били подходящите клиенти за вас от самото начало. Предотвратете това с по-добра сегментация и таргетиране на клиентите.

7. Нетен процент на задържане

Нетният коефициент на задържане (NRR) — известен още като нетен коефициент на задържане на приходите — е обратното на отпадането в смисъл, че измерва процента на потребителите, които остават с вас в края на даден период.

Как се изчислява NRR?

NRR = (MRR в началото на периода – отлив – понижения + повишения) / MRR в началото на периода

Да предположим, че имате:

1200 долара MRR на 1 януари

120 долара загуба на клиенти през януари

80 долара за потребители, които преминават към безплатен план

500 долара за потребители, които преминават към AI план

Вашият NRR е (1200-120-80+500) / 1200 =1,25 или 125%.

Защо трябва да изчислявате NRR?

Положителен NRR е индикатор, че вашият бизнес се разраства благодарение на съществуващите клиенти. Това означава, че увеличавате приходите си, без да понасяте допълнителни разходи за привличане на клиенти (CAC).

Например, ако вашият NRR е 125% и сте реализирали 10 000 долара приходи през миналата година, вероятно ще спечелите 12 500 долара, без да харчите нищо за привличане на нови клиенти.

🎯 Проверени факти: Проучванията показват, че увеличаването на процента на задържане на клиентите с 5% може да подобри печалбите с до 95%!

Как да увеличите NRR?

Компаниите увеличават NRR чрез:

Увеличаване на цените на продуктите на редовни интервали

Използване на практики за успех на клиентите, за да увеличите продажбите или да разширите дела на клиентите в портфейла

Сключване на дългосрочни договори

Създаване на стимули за подновяване

Създайте силни процеси за задържане на приходите с директни дебити, автоматични напомняния за плащане, гладки процеси на плащане и т.н.

8. Активни потребители

Дневните активни потребители (DAU) или месечните активни потребители (MAU) се отнасят до броя на уникалните потребители, които активно взаимодействат с продукта.

Как да изчислите DAU?

DAU/MAU = Брой уникални нови потребители + брой уникални повторно посещаващи потребители за даден период

В този случай можете да дефинирате „активен“ въз основа на това, какво означава той за продукта. За приложение за електронна поща това може да е просто влизане в профила, за да се провери пощенската кутия. За приложение за календар това може да е влизане в профила, кликване върху съществуващо събитие или създаване на ново събитие. За мобилно приложение за игри това може да е играна игра.

Често SaaS бизнесите използват версия на този показател, за да проследяват приемането на функции. По този начин можете да наблюдавате DAU/MAU за конкретна функция или модул, които сте пуснали наскоро.

Защо трябва да изчислявате DAU/MAU?

DAU е ранен индикатор за отпадане. Това е водещ показател, който помага да се прогнозира дали потребителите ще подновят абонаментите си или не.

Например, ако даден потребител не е влизал в календара си от месец, може да се предположи, че използва друг инструмент и вероятно ще се откаже от услугата.

Как да увеличите DAU/MAU?

В допълнение към няколкото тактики за задържане, обсъдени по-горе, за тази цел е полезно да се използва и самият продукт. Промислени мобилни известия или персонализирана комуникация по имейл, като седмично обобщение на дейностите или предстоящи събития, могат да помогнат да ги върнете редовно в приложението.

9. Концентрация на клиенти

Концентрацията на клиенти е мярка за това дали сте заложили всичко на една карта (или само на няколко).

Как да изчислим концентрацията на клиенти?

Концентрация на клиенти = % от приходите, генерирани от най-големия брой клиенти

Например, ако имате 10 платежоспособни клиенти и 2 от тях допринасят за 90% от приходите ви, концентрацията на клиентите ви може да се изрази по следния начин:

90% от приходите ви идват от 20% от клиентите ви. Това е ситуация с висок риск.

Защо трябва да изчислявате концентрацията на клиенти?

Преди всичко, фирмите изчисляват концентрацията на клиентите, за да разберат рисковете си. Когато приходите са разпределени по-широко между различни клиенти, вероятността те да се оттеглят наведнъж е много ниска.

Ако обаче голяма част от приходите ви идват от 1-2 клиента, тяхното оттегляне може да има сериозно въздействие. Освен това те ще имат непропорционална преговорна сила над вас, което е вредно за успеха на бизнеса.

Как да намалите концентрацията на клиенти?

Можете да намалите концентрацията на клиенти с два подхода.

Разширете обхвата си: разширете усилията си за продажби и привлечете повече клиенти, за да разпределите рисковете.

Завържете клиентите: сключете дългосрочни договори с най-ценните си клиенти. Постигнете стабилност, като изградите по-дълбоки взаимоотношения и увеличите разходите за смяна на доставчиците.

10. Парични средства

Cash runway измерва колко дълго един стартиращ бизнес може да оцелее с настоящия си касов баланс и темп на разходите. Този показател обикновено се използва в стартиращи бизнеси в ранен етап, без значителни приходи или печалби.

Как да изчислите паричния резерв?

Касова ликвидност = Касово салдо / темп на изразходване

Ако харчите 10 000 долара на месец и имате наличност от 100 000 долара, имате 10 месеца, преди да се наложи да наберете капитал.

Защо трябва да изчислявате паричния резерв?

Cash runway е ключов показател за това колко време имате, преди да получите инвестиция или да фалирате. Това помага по различни начини.

Уверете се, че разполагате с достатъчно средства, за да платите на вашите служители, доставчици и други кредитори.

Планиране на изходящите потоци, за да се максимизира пробегът и да се намалят разходите според нуждите

Разпределение на бюджета за необходими и желателни дейности

Ефективно планиране на дейностите по набиране на средства

Най-важното е, че знаейки колко време ще ви стигнат наличните средства, можете да се обърнете към инвеститорите с увереност и да представите амбициозна оценка. Например, ако разговаряте с инвеститор и ви остава само една седмица, ще имате малко увереност и преговорна сила. В такива случаи може да се наложи да приемете инвестиция с много по-ниска оценка, отколкото заслужавате.

Как да увеличите паричния резерв?

Най-лесният начин да увеличите резервите си е да намалите разходите. Това може да стане чрез:

Елиминиране на разхищенията, като ненужни абонаменти, допълнителни офис площи и др.

Намаляване на големите разходи – организациите често намаляват броя на служителите, за да постигнат това

Намалете дискреционните разходи като пътувания, излети на екипа, надбавки и др.

Бъдете агресивни при събирането на вземания и управлението на вземанията

В зависимост от това кого попитате, има десетки примери за KPI, с които да измервате успеха на SaaS.

Инвеститорите може да се интересуват от темпа на изразходване на средства, мултипликатора на изразходване – сумата, която харчите, за да генерирате нови нетни приходи, правилото на 40 и т.н. Маркетинговите KPI биха били свързани с показателите за потенциални клиенти, като процент на превръщане на потенциални клиенти в реални клиенти, продължителност на цикъла на продажбите, процент на активиране и т.н.

Финансовите екипи може да искат да видят брутната и нетната печалба. Ръководителят на човешките ресурси ще се фокусира върху средния приход на служител, средния стаж в компанията, текучеството на персонала и т.н. KPI за клиентското преживяване се въртят около нетния индекс на препоръчителност, индекса на клиентска удовлетвореност и т.н.

Въпреки че всички те предлагат полезна информация, не всички са еднакво важни за всеки тип SaaS бизнес. Започнете с десетте бизнес показателя, описани по-горе, и съставете списък с всичко останало, което искате да проследявате.

Каквито и показатели да изберете, ето как можете да ги проследявате и използвате ефективно.

Как ефективно да проследявате и използвате SaaS показателите

Никой показател не е осветляващ сам по себе си. Всъщност, показателите се разбират най-добре в сравнение. Това могат да бъдат бенчмаркове в индустрията или минали резултати.

Например, рисковият капиталист Дейвид Сакс предполага, че „стартиращият бизнес, който генерира 1 милион долара ARR, изразходвайки 2 милиона долара, е по-впечатляващ от този, който го прави, изразходвайки 5 милиона долара“. Това може да се разглежда като еталон в индустрията.

От друга страна, ако сте намалявали CAC с 10% на годишна база, това показва, че вашите маркетингови и продажбени усилия дават резултат. Това е оценка на показателите въз основа на миналите резултати.

И за двата метода се нуждаете от подходящ софтуер за KPI, за да проследявате и използвате SaaS показателите. Ето как можете да го направите.

Идентифицирайте показателите, които трябва да следите

Има десетки показатели, които можете да проследявате – от наблюдение на цялостната картина до задълбочено проучване на подробностите. Проследяването на твърде много показатели обаче би довело до повече объркване, отколкото до по-добро разбиране.

Изберете 5-7 показателя, които са най-важни за вас. Ако сте стартиращ бизнес в ранен етап, фокусирайте се върху генерирането на лийдове, конверсиите и CAC. През първата година, ако проследявате стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, може да не получите пълна картина, защото няма да разполагате с данни за достатъчно клиенти, преминали през целия жизнен цикъл.

Ако сте в етап на растеж, измервайте MRR, ARPU и cash runway. На този етап все още ще оптимизирате стратегията си за продажби и маркетинг. Ето защо, ако се вглеждате прекалено внимателно в показателите за фунията или съответствието, това може да ви забави.

Като зрял стартъп, помислете за CLTV, приходите от разширяване и подробните показатели за фунията. Ако все още се мъчите да изчислите CAC, значи имате сериозен проблем.

Обмислете бизнес модела, целите, очакванията на инвеститорите, етапа на растеж и изберете показателите, които са подходящи за вас.

Проследяването, мониторингът и отчитането на SaaS показателите изискват специално внимание, особено поради разпръснатия характер на необходимите данни. Нека вземем за пример изчисляването на разходите за привличане на клиенти.

Общите разходи за продажби включват абонаменти за salestech, хонорари за консултанти, пътни разходи и др., всеки от различен източник.

Общите разходи за маркетинг включват абонаменти за martech, реклами, спонсорства, събития, пътни разходи и др., като всеки от тях идва от различен източник.

Броят на новите клиенти вероятно може да бъде намерен в CRM.

За да изчислите прост показател като CAC, се нуждаете от инструмент, който се интегрира с десетки източници, включително платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). С увеличаването на сложността на показателите ви, вашите SaaS инструменти стават все по-важни.

При избора на SaaS инструмент за проследяване на вашите показатели, имайте предвид следното.

Проследяване на целите

Вашият инструмент за управление на показателите е ли и приложение за проследяване на цели? Позволява ли ви да задавате цели за всеки показател и да проследявате напредъка по всеки от тях в реално време?

Проследяване на напредъка към множество свързани цели с обобщаване на напредъка

В ClickUp можете да зададете цели като завършени задачи, цифрови, парични или верни/неверни твърдения и да ги проследявате в реално време.

Например, ако следите концентрацията на клиенти, можете да си поставите за цел да проследите дали 20% от най-големите клиенти генерират по-малко от 60% от приходите. Можете също да изберете да настроите сигнал за предупреждение към ръководителя на продажбите, ако тази цел не бъде постигната.

Не знаете откъде да започнете? Ето няколко шаблона за определяне на цели, с които да стартирате своето пътуване.

Интеграции

Ръчното въвеждане на данни в някой инструмент за създаване на KPI табло е най-големият кошмар на всеки SaaS лидер. Затова изберете инструмент за растеж, който се интегрира безпроблемно с редица други инструменти.

Освен извличането на информация от електронна таблица, той може да импортира динамично данни от различни инструменти, като HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform и др.

Визуализация

Лидерите на стартиращи компании обикновено преглеждат данните си всяка седмица, ако не и всеки ден. Преглеждането на стотици редове и колони не си заслужава времето. Това, от което се нуждаете, са ясни и привлекателни визуализации на данните.

Насладете се на многостранни показатели в лесни за разбиране визуализации в ClickUp Dashboards

Динамичните, напълно персонализирани табла на ClickUp ви помагат да получите всички важни информации с един поглед. Предварително проектираните джаджи ви помагат да проследявате това, което е важно за вас, било то производителността на екипа, използването на бюджета или обзор на продажбите.

Когато използвате ClickUp като платформа за управление на маркетингови и продажбени проекти, тя подобрява вашите познания с 360-градусов бизнес контекст. Например, можете да направите връзки от цената на лийда до CAC на едно място.

Шаблони и рамки

Един добър SaaS инструмент за отчитане на ефективността трябва да ви помогне да започнете бързо. Най-добрият начин да направите това е с предварително проектирани шаблони, като тези в ClickUp.

Изтеглете този шаблон Започнете да използвате показателите за SaaS с този шаблон за KPI от ClickUp.

Този шаблон за KPI е богат на функции и адаптивен с подробни настройки. Използвайте го, за да проследявате ключовите показатели за ефективност и го споделете с целия екип, като по този начин осигурите яснота, видимост и фокус.

Все още определяте цели? Опитайте шаблона SMART Goals на ClickUp.

Интегрирайте показателите в процеса на вземане на решения

Обикновено лидерите в SaaS използват тези показатели, за да привлекат външни заинтересовани страни, като инвеститори или клиенти. Те могат да кажат „екипите увеличават ефективността си 3 пъти“ в своите продажбени кампании. Или могат да използват високото си съотношение CAC-LTV, докато представят идеята си пред инвеститори.

Въпреки че това е добро използване на показателите, то пропуска една важна възможност: вътрешното вземане на решения.

Използвайте информацията от данните на показателите, за да вземете решения относно разработването на продукти, ценообразуването, продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и др.

Вашата безплатна пробна кампания носи ли по-добри резултати от персонализираната демо версия? Удвоете тази SaaS маркетингова стратегия.

DAU на новата ви функция е нисък? Разберете защо и адаптирайте функцията.

Дали вашите налични средства са недостатъчни? Оптимизирайте разходите си незабавно и стартирайте кампании за набиране на средства.

Използвайте изкуствен интелект, за да получите ценна информация

SaaS компаниите имат малки екипи, които работят за постигането на големи цели. Често те може да нямат време да се задълбочават в данните и да извличат информация. Ами ако можете да автоматизирате този процес?

AI за разкриване на информация

Изберете инструмент, който предоставя информация от всеки табло. Използвайте го, за да събирате информация и да обмисляте идеи, без да разсейвате колегите си.

Оценявайте и оптимизирайте

Въпреки всичките ви усилия, не всички показатели са значими. Например, ако ARPU е 10 долара, защото това е единственият ви абонаментен план, няма смисъл да създавате цяла страница с отчет за него.

За да поддържате показателите си значими и приложими, оценявайте ги редовно. Вашият ARR твърде широк ли е? Помислете за MRR. Вашият ARPU е постоянен, но ARPA се променя? Проследявайте го вместо това. Вашият паричен резерв е добър за пет години? Помислете за темпа на изразходване.

Отделете време, за да оцените и оптимизирате показателите за SaaS, така че да отговарят най-добре на вашите нужди.

Пътят към създаването и проследяването на вашите SaaS показатели ще ви постави пред предизвикателства. Ето с какво може да се сблъскате и как да ги избегнете.

Чести грешки, които трябва да избягвате при проследяването на SaaS показателите

SaaS, по своята същност, е революционно начинание. SaaS бизнесите правят неща, които не са опитвани досега, създавайки нови възможности. Както при всяко ново начинание, по пътя се правят и грешки. Ето някои от най-често срещаните.

Фокусиране върху суетни показатели

Последователи в Twitter, импресии в Instagram, размер на списъка с имейли – това са някои от често използваните показатели, които SaaS бизнесите следят, защото са лесни. Понякога това създава известен шум около марката, дори и да не се отразява на бизнес резултатите.

Не се поддавайте на суетни показатели. Фокусирайте се върху бизнес целите. Изведете подходящи показатели от вашите цели.

Изборът на какво, а не защо

Данните са мощно средство. Те могат да разкрият информация, която иначе би останала скрита. Вземането на решения въз основа на данни е ефективен начин за вземане на решения. Данните обаче по-добре показват какво, отколкото защо. Вашият доклад може да показва, че продажбите в Азиатско-тихоокеанския регион спадат, но не може да обясни защо.

Вместо да увеличавате сляпо усилията за продажби в този регион, се доверете на хората на място, за да разберете причините. Отдайте значение на качествените прозрения и изслушайте теориите. Върнете се назад и използвайте данните, за да потвърдите тези предположения.

Пренебрегване на обратната връзка от клиентите

Апокрифната цитата на Хенри Форд: „Ако бях попитал хората какво искат, те щяха да кажат по-бързи коне“, може да не е автентична, но се използва широко и е силно оспорвана. Неконвенционалните предприемачи често вярват, че клиентите не знаят какво искат. Това е очевидно невярно.

Клиентите може да не знаят как да създадат продукти, които да решат техните проблеми, но със сигурност разбират най-добре своите проблеми. Ето защо игнорирането на обратната връзка от клиентите, особено на силно конкурентния пазар на SaaS, е огромна грешка.

Редовно търсете обратна връзка от клиентите.

Изпратете анкети, за да получите по-задълбочени познания за проблема.

Наблюдавайте използването на продукта, за да видите какво привлича клиентите и какво не.

Провеждайте наблюдателни проучвания, за да научите тенденциите в поведението.

Извършете A/B тестове, за да видите какво работи най-добре.

Проследявайте показателите за SaaS и укрепете растежа на бизнеса си с ClickUp

Въпреки високата активност и бързото развитие, изграждането на SaaS компания е маратон, а не спринт. Бизнес лидерите и инвеститорите се борят в продължение на години, преди да постигнат значителни приходи и печалби.

По време на този процес е лесно да се поддадете на влияние и да се отклоните от пътя, особено когато сте уморени и обезкуражени. Показателите играят ключова роля, за да продължите да вървите напред и да не се отклонявате от пътя. Добрите показатели за SaaS потвърждават, че маратонът наистина си заслужава да бъде избяган.

За да бъдат ефективни, показателите за SaaS трябва да бъдат точни, актуални, релевантни и визуални.

С дълбока интеграция, актуализации в реално време, персонализиране и предварително проектирани шаблони, можете да проследявате като част от вашите стратегии за маркетинг на растежа. Мощните функции за управление на проекти са черешката на тортата.