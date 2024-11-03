Как да използвате проучване на културния индекс, за да подобрите културата на работното място

От стратегическото планиране, решенията за наемане на персонал, разрешаването на конфликти и задържането на служителите до изграждането на приобщаваща работна среда – управлението на хора е като каране на влакче в увеселителен парк.

А когато ръководите екип, неизбежно възниква въпросът: какво наистина мислят за вас?

Тук на помощ идва проучването за културния индекс. Тестът за културния индекс ви дава ценна информация за това как вашите служители се чувстват в компанията. След това можете да използвате тази информация, за да постигнете положителна промяна в културата.

Прочетете нататък, за да научите как да извлечете максимална полза от проучването за културния индекс, за да създадете положителна работна култура и да осигурите по-висока производителност.

Какво е проучване на културния индекс?

Проучването за културен индекс е инструмент, използван от организациите за оценка на възприятията, нагласите и отношението на служителите към работното им място. То е като тест, който помага на компаниите да открият къде всеки служител се вписва най-добре в организацията.

Проучването събира данни за различни аспекти, като ангажираност на служителите, тяхното отношение, нагласи, гледни точки и ценности.

🧐 Знаете ли, че? Компаниите с добра корпоративна култура отчитат 4 пъти по-високи приходи.

Как работи проучването за културен индекс?

Проучванията за културен индекс помагат на компаниите да разберат културните индексни личностни типове на своите служители.

Индексът на културата измерва различни характеристики на служителите, като нагласа, социални умения, основни ценности, внимание към детайлите, способности за решаване на проблеми и т.н.

Въз основа на резултатите от проучването мениджърите и HR специалистите използват естествените силни страни на членовете на екипа си, за да постигнат най-добрите промени в културата.

⚡Бърз факт: Средният работник прекарва над 90 000 часа в работа през живота си. Ето защо е важно да се намери удовлетворение от работата и работното място.

Как да проведете проучване на културния индекс?

Проучването за индекса на културата не е ракетостроенето, но трябва да бъде внимателно планирано и изпълнено. За щастие, онлайн има различни инструменти за обратна връзка от служителите, които могат да улеснят този процес на проучване.

ClickUp е чудесен избор. Това не е просто инструмент за продуктивност – това е мощна платформа, която може да оптимизира работния ви процес и да ви помогне да провеждате проучвания за културния индекс безпроблемно, като ви предоставя информация в реално време за ангажираността и пригодността на служителите.

Нека разберем как можете да проведете проучване на културния индекс.

1. Определете целите си

Преди да проведете теста за културен индекс, първо трябва да определите целите на проучването и да формулирате въпросите за проучването на културния индекс. Обмислете следните въпроси, за да определите целите си:

Опитвате ли се да определите какво поддържа мотивацията на служителите?

Искате ли да оцените лидерските практики, за да подкрепите по-добре екипите и да постигнете по-добри резултати?

Искате ли да разберете какво демотивира вашите служители?

Искате ли да разберете какво да търсите в кандидатите за работа?

Искате ли да разберете как можете да насърчите целите на DEI (разнообразие, равнопоставеност и приобщаване) на работното място

Вашата цел е да идентифицирате областите, в които има възможност за подобрение в компанията?

Искате ли да разберете как да повишите ангажираността на служителите?

Искате ли да работите върху стратегии за задържане на служителите?

Искате ли да насърчите сътрудничеството в работната среда?

Опитвате ли се да разберете как да насърчите благосъстоянието на служителите чрез проучване за тяхното благосъстояние

Определянето на ясни цели за проучването на културния индекс ще ви гарантира, че се фокусирате върху всички важни предизвикателства на компанията и намирате подходящи решения за тях.

След като определите целите си за проучването, можете да използвате ClickUp Goals, за да проследявате напредъка си.

Задавайте, управлявайте, проследявайте и постигайте целите си в проучването за културен индекс с ClickUp Goals.

Можете да зададете ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка, за да следите целите на проучването за културния индекс. Например, вашите цели могат да бъдат подобряване на ангажираността на служителите и насърчаване на сътрудничеството в работната среда.

ClickUp Goals може да ви помогне да проследявате напредъка си, когато задавате целите си и свързвате съответните задачи с тези цели. Например, можете да организирате конкурс с игри за цялата компания, за да повишите ангажираността на служителите. Можете да поканите всички служители, да проследите тяхното присъствие на събитието и в крайна сметка да разберете колко служители са участвали.

2. Провеждане на проучването

Сега вече знаете целите си за проучването за културния индекс. За да проведете проучването, можете да използвате комбинация от въпроси, за да разберете как вашите служители се чувстват по отношение на корпоративната култура, като например:

Смятате ли, че компанията успешно насърчава среда за непрекъснато обучение?

Имате ли добри професионални отношения с колегите и мениджърите си?

Доволни ли сте от начина, по който компанията се справя с жалбите?

Смятате ли, че компанията успешно се справя с разрешаването на конфликти?

Смятате ли, че компанията признава и награждава служителите за изключителни постижения на работното място?

Дали хората от различни среди и култури се третират справедливо и равнопоставено в рамките на организацията?

След като сте финализирали въпросите за проучването на културния индекс, които искате да зададете, е време да изберете подходящия инструмент за проучвания.

ClickUp Forms е благословия за бизнеса от всякакъв мащаб, който иска да проведе проучвания за културния индекс. Ще откриете лесни за употреба, персонализирани цифрови формуляри, които опростяват процеса на провеждане на теста за културния индекс.

Съберете всички необходими данни от служителите с помощта на формулярите на ClickUp.

ClickUp предлага и голямо разнообразие от шаблони за формуляри за обратна връзка, които правят процеса на провеждане на проучвания не само лесен, но и забавен! Всичко, което трябва да направите, е да добавите въпросите си към шаблона и да го споделите с цялата компания.

Използвайте шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp, за да разберете какво мислят вашите служители за управлението на компанията, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда.

Изтеглете този шаблон Съберете значими впечатления от служителите за това как възприемат корпоративната култура, като използвате шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да:

Създавайте персонализирани проучвания с въпроси по ваш избор.

Получете ясна представа за това как се чувстват вашите служители.

Събирайте обратна връзка от служителите в реално време

Събирането на обратна връзка и предприемането на действия въз основа на нея е един от най-умните начини да подобрите цялостното преживяване на служителите и процента на задържане.

3. Планирайте и действайте въз основа на резултатите от проучването

След като получите всички отговори на служителите си от индекса на културата, е време да анализирате данните. Разберете ключовите области, които изискват промени. Открийте моделите и общите точки в отговорите, за да приложите по-добри стратегии за растеж.

Таблото на ClickUp може да промени изцяло анализа на данните от културния индекс.

Използвайте таблата на ClickUp, за да анализирате лесно резултатите от индекса на културата.

Можете да използвате множество функции от таблата на ClickUp, като създаване на графики и диаграми, изготвяне на мисловни карти, прилагане на филтри за сегментиране на данни и много други.

ClickUp Whiteboards също може да ви бъде от полза за разбиране и прилагане на стратегии за растеж след проучването.

Сътрудничество с вашите служители за взаимно развитие с помощта на ClickUp Whiteboard.

Можете да споделите бялата дъска с екипите си и да обсъдите начини за постигане на положителни промени. Въз основа на обратната връзка можете да си сътрудничите с екипа си, за да внедрите промени, които са в полза както на служителите, така и на компанията.

Предимства на проучването за културния индекс

Когато е направено правилно, проучването на културния индекс може да революционизира практиките за управление на служителите във вашата компания и да й помогне да се разраства по-добре и може би по-бързо. Някои от предимствата на проучването на културния индекс са:

Повишена лоялност на служителите: Чрез проучване на културния индекс можете да откриете пропуските, които могат да повлияят на отношенията между вашите служители и компанията. Като отстраните пропуските, можете да гарантирате, че вашите служители са доволни от корпоративната култура и ще останат с вас в дългосрочен план.

По-добри процеси на наемане: Проучването за културния индекс може да ви помогне да вземете информирани решения за това кого да наемете, за да постигнете по-добра ангажираност на персонала.

Повишена продуктивност: Чрез индекса на културата можете да идентифицирате пречките, които влияят на продуктивността и мотивацията, и да предприемете стъпки за тяхното преодоляване.

По-добро благосъстояние на служителите: Резултатите от теста за култура могат да помогнат за анализиране на областите, които могат да причинят изчерпване и да повлияят на здравето на служителите. Чрез идентифициране на проблемните области можете да подобрите здравето и производителността на служителите.

По-добро разрешаване на конфликти: Конфликтите на работното място са често срещани. Използвайки силата на това проучване, можете да разберете основните причини за конфликтите във вашата компания и да предприемете подходящи мерки за тяхното разрешаване.

Опростени екипни процеси: Работата с различни инструменти, приложения и множество папки може да бъде досадна. Това може значително да намали производителността и да създаде прекалено голям натиск в работата. Можете да проведете проучвания, за да идентифицирате начини за опростяване на работните процеси чрез интегриране на интелигентни инструменти като ClickUp.

Прочетете също: Силата на формулярите на ClickUp за софтуерни екипи

Направете проучванията за културен индекс забавни с ClickUp

Проучването за културния индекс е чудесен инструмент, който може да предостави полезна информация за повишаване на ангажираността на служителите, оптимизиране на процесите и подобряване на културата на вашата компания.

В комбинация с инструменти като персонализираните формуляри и табла на ClickUp, можете безпроблемно да събирате обратна връзка, визуализирате резултатите и внедрявате значими промени.

От процесите на наемане и работа до наблюдение на благосъстоянието на служителите, резултатите от проучването за културния индекс могат да поставят основите за дългосрочен растеж и успех. Те могат да бъдат и ключът към изграждането на силна екипна култура за екипи с висока производителност.

Готови ли сте да промените работното си място? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и направете обратната връзка от служителите по-лесна за управление и по-ефективна.