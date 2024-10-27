Топ 20 на най-печелившите бизнес идеи, свързани с изкуствения интелект, през 2025 г.

Ако все още не сте пробвали ChatGPT, Google Gemini или най-новия Notebook LM, ви каним да излезете от под камъка. Шегувам се, но... не съвсем.

През последните няколко години изкуственият интелект (AI) промени бизнес света, преобразувайки начина, по който компаниите работят, вземат решения и създават стойност.

Разпространението на изкуствения интелект не е преходна мода. McKinsey оценява, че изкуственият интелект може да добави до 13 трилиона долара към световната икономика до 2030 г. Ако искате да получите част от този пай, ето 20 примера за печеливши бизнес идеи, свързани с изкуствения интелект, които да вдъхновят следващото ви начинание.

Топ 20 примера за печеливши бизнес идеи, свързани с изкуствения интелект

Повечето потребители на генеративната изкуствена интелигентност я възприемат като инструмент за „генериране на съдържание“. Макар това да е най-популярният случай на употреба, той не е единственият. Изкуствената интелигентност прави големи крачки в различни индустрии, включително музика и развлечения, здравеопазване, фармация, производство, разработка на софтуер и други.

Ето няколко бизнес идеи, свързани с изкуствения интелект, които да предизвикат интереса ви, независимо от сектора, в който работите.

1. Персонализирани програми за фитнес и хранене

Персонализацията е една от най-ефективните задачи, които изкуственият интелект може да изпълнява. Той може да проучва тенденции, да разбира входящата информация и да персонализира изходящата информация в голям мащаб. Първият пример за бизнес с изкуствен интелект използва тази способност.

Приложенията за фитнес и хранене, базирани на изкуствен интелект, адаптират практиките за здраве и благосъстояние за всеки потребител в зависимост от неговата възраст, пол, ниво на активност, здравни цели и хранителни предпочитания. Такива приложения могат:

Препоръчайте менюта и тренировки

Предложете промени в начина на живот

Водете потребителите през упражнения за формиране на навици

Помощ за отказване от тютюнопушенето или други вредни навици

Напомняйте на потребителите да приемат добавките/лекарствата си

За разлика от традиционните фитнес приложения, тези, базирани на изкуствен интелект, могат да се адаптират към промените в нуждите/начина на живот на потребителя. Например, ако потребителят е достигнал желаното тегло, приложението може автоматично да промени тренировките, за да поддържа текущото му състояние.

Бизнес съвет: Като бизнес, персонализираните фитнес и хранителни планове следват моделите на абонамент от типа бизнес-към-потребител (B2C). Можете да избирате между модели на абонамент, поддържани от реклами, фриймиум или на нива, за да направите това приложение печелившо.

2. Автоматизирано управление на запасите

Обикновено автоматизацията се основава на правила, т.е. следва модела „ако-тогава-това“. AI променя изцяло играта. AI позволява на екипите да автоматизират сложни процеси с множество тригери/реакции.

Този вид автоматизация е идеален за управление на големи складови наличности в складове и организации от веригата за доставки. Един надежден инструмент за управление на складови наличности, базиран на изкуствен интелект, може:

Управлявайте търсенето и предлагането : Разберете търсенето, проследявайте нивата на запасите и автоматично поръчвайте доставки без човешка намеса.

Справяне с колебанията на пазара : Предсказвайте сезонните колебания в търсенето и предлагайте информация за производството, ценообразуването или други стратегически интервенции.

Подобряване на ефективността на транспорта: Идентифициране на пречките в веригата на доставки и предлагане на най-ефективните маршрути за доставка.

Бизнес съвет: Това е B2B приложение, което обикновено се фактурира като дългосрочни договори. Въпреки че тук са възможни модели на абонамент с плащане при ползване, създаването на многогодишни ангажименти може да бъде най-печелившо.

3. Предвидителна поддръжка за производствени предприятия

AI подобрява въздействието на Интернет на нещата (IoT). Решенията за предсказуема поддръжка, задвижвани от AI, използват сензори и устройства за наблюдение на индустриално оборудване. Въз основа на събраните данни, приложението за предсказуема поддръжка, базирано на AI, прогнозира кога е вероятно да се повреди дадена машина.

Това позволява на компаниите да извършват поддръжка, преди да възникнат повреди, като по този начин се предотвратяват скъпи престои и ремонти. Това е особено изгодно за индустрии като производството, авиацията и енергетиката, където разходите за повреди на оборудването могат да достигнат милиони.

Бизнес съвет: Приложението за предсказуема поддръжка включва повече от софтуер. Необходими са редица сензори, свързани в мрежа, което може да бъде значителна първоначална инвестиция. Този B2B продукт е най-добре да се установи като дългосрочно решение за хардуер + софтуер.

4. Адаптивни системи за обучение, базирани на изкуствен интелект

Има различни видове учащи – визуални, слушащи, четящи, действащи и т.н. Добрата система за обучение е тази, която се адаптира към уникалните нужди на потребителя, без да е необходимо да се създават десетки различни планове за уроци.

Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да постигнат точно това. Те могат да предоставят персонализирани образователни преживявания, като анализират начина, по който учат студентите. Например, курсовете с изкуствен интелект могат да предлагат изображения и графики на визуалните учащи, като същевременно предоставят мнемонични техники на текстовите учащи. Те могат също да препоръчват допълнителни материали, съобразени с нуждите на студентите, което прави ученето по-ангажиращо и ефективно.

Ако искате да създадете адаптивни системи за обучение с изкуствен интелект, ето някои популярни нужди в областта на обучението.

Учене на езици

Учебна програма, като математика, физика, химия и др.

Упражнения за продуктивност и памет

Езици за програмиране

Хобита като плетене на една кука, плетене на две куки, рисуване и др.

Професионални умения като дърводелство, строителство, водопроводни работи и др.

Бизнес съвет: Системите за обучение могат да бъдат B2C чрез абонаменти. Можете също да ги изградите по модел B2B, като продавате програми за обучение и развитие за корпорации.

5. Управление на интелигентен дом на базата на изкуствен интелект

Умното управление на дома е един от най-бързо развиващите се сектори в областта на изкуствения интелект. Големи компании като Google Nest и Samsung Smart Things разработват решения за управление на всичко – от контрол на температурата до осветление и сигурност.

Някои от най-атрактивните примери за използване в управлението на дома са:

Управление на устройства чрез включване и изключване от разстояние

Персонализиране на цвета, топлината и яркостта на осветлението

Оптимизиране на енергопотреблението и енергийната ефективност чрез автоматично регулиране или изключване на уреди, които не се използват

Наблюдение за необичайни дейности и предупреждаване на собствениците на жилища за потенциални заплахи

Обикновено приложенията за интелигентни домове се продават чрез производителя на устройството.

Например, ако Samsung или Xiaomi произвеждат хладилници или роботизирани прахосмукачки, те също така предоставят мобилно приложение за тяхното управление.

Бизнес съвет: Ако разработвате система за управление на дома, базирана на изкуствен интелект, би било добре да си партнирате с производители на устройства или компании за внедряване, за да обедините вашите продукти с техните.

6. Финансови консултации, базирани на изкуствен интелект

Финансовото консултиране също е образователна дейност. Консултантите са отговорни да гарантират, че клиентите разбират условията, рисковете и ползите от своите инвестиционни решения. Дълбочината на тези разговори затруднява мащабирането.

Финансовото консултиране, базирано на изкуствен интелект, може да промени това. Способността на изкуствения интелект да обработва бързо огромни количества финансови данни го прави идеален за прогнозиране на пазарните тенденции, управление на риска и идентифициране на инвестиционни възможности.

За инвеститорите изкуственият интелект може да предложи персонализирани инвестиционни съвети на част от цената на традиционните консултанти. За консултантите той може да автоматизира и операционализира множество клиентски взаимоотношения без допълнителни усилия.

Бизнес съвет: Като производител на приложения, можете да начислявате абонаментна такса и на двата типа потребители, като използвате модел на пазара.

7. Диагностика в здравеопазването, базирана на изкуствен интелект

Днес голяма част от здравните услуги са реактивни, т.е. пациентите се обръщат към лекарите, когато изпитват болка или се чувстват болни. Въпреки това цялата индустрия – и застаряващото население – обмисля преминаване към проактивен подход с предлагане на здравни услуги, базирани на стойността.

Този ход разчита в голяма степен на данни, прогнози и автоматизация. Вашите приложения за диагностика в здравеопазването, базирани на изкуствен интелект, могат да се възползват от тази вълна по следния начин:

Обработка на данни от мониторинг/устройства за носене в реално време за аномалии

Анализиране на медицински изображения, лабораторни резултати и история на пациента за ранна диагностика на заболявания

Четене на медицински сканирания и подобряване на точността на диагностиката

Съотнасяне на поведението, като хранителни навици, тренировки, прием на захар, пушене и др., с резултатите за здравето

Бизнес съвет: Като част от силно регулирана индустрия, ще искате да направите всичко възможно, за да спазите изискванията. Обмислете партньорство с реномирани застрахователи, за да разгърнете вашите диагностични услуги.

8. Изкуствен интелект за откриване и предотвратяване на измами в банковото дело

През първата половина на 2024 г. в Обединеното кралство са загубени 570 милиона лири (еквивалент на 740 милиона долара) в резултат на измами с плащания. Миналата година клиентите в САЩ са загубили 10 милиарда долара в резултат на измами. Тъй като злонамерени лица разработват все по-сложни измами, за да мамят банки и клиенти, всеки банков лидер търси помощ в изкуствения интелект.

Приложението за откриване и предотвратяване на измами, подходящо за предприятия, може да:

Анализирайте големи обеми транзакционни данни в реално време, за да откриете модели

Идентифицирайте аномални или измамни транзакции

Откривайте подозрителни дейности и предупреждавайте съответните екипи

Предсказвайте потенциални измами и давайте препоръки за превантивни мерки.

Бизнес съвет: Тъй като системите за откриване на измами, базирани на изкуствен интелект, се адаптират с времето, изучаването на нови техники, които измамниците могат да използват, ги прави по-ефективни от традиционните системи, базирани на правила.

9. Създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект

В света на дигиталния маркетинг съдържанието е всичко. Инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат наистина да подобрят възможностите ви за работа със съдържание.

Създаване на чернови : Използване на обработка на естествен език за разбиране на човешките команди за създаване на съдържание

Преобразуване на съдържание : Вземане на информация от един вид съдържание, като блог или казус, и автоматичното й преобразуване в сценарии за видеоклипове, подкасти, бюлетини, актуализации в социалните медии и др.

Куриране на съдържание : Създаване на курирано съдържание, като плейлисти в Spotify и YouTube, чрез изучаване на предпочитанията на потребителите от тяхната история.

Поддържане на контрол на качеството : Проверка за плагиатство, граматически грешки, SEO и др.

Създаване на четими резюмета: Обработка на дълги текстове и резюмирането им за лесно четене и справка.

Бизнес съвет: Инструментите за създаване на съдържание, които използват AI, предлагат множество опции за бизнес модели. Например, ако създавате програма за проверка на плагиатство, можете да таксувате според броя на проверените думи. Ако пренасочвате съдържание, би било разумно да начислявате фиксирана абонаментна такса. Инструментите за персонализация могат да бъдат интегрирани в устройства или медийни приложения и да се продават заедно. С съдържанието възможностите са наистина безкрайни.

10. Изкуствен интелект за производителност

Оптимизирането на личната и екипната продуктивност е едно от най-големите предизвикателства за всеки бизнес лидер. Особено в областта на интелектуалния труд, където е почти невъзможно да се определи еднозначно продуктивността, всеки инструмент, който подобрява производителността, е благодат за организациите.

Управление на проекти с изкуствен интелект: Интегриран инструмент за изкуствен интелект като ClickUp Brain в софтуер за управление на проекти за стартиращи компании може да ви помогне да:

Генерирайте актуализации/стандартни доклади

Извлечете информация за проекта

Автоматизирайте графиците и планирането

Управлявайте натоварването на мултифункционалните екипи

Проектна интелигентност на една ръка разстояние с ClickUp Brain

Управление на календара с изкуствен интелект: Срещите са необходимо зло за работниците, занимаващи се с интелектуална дейност. Изкуственият интелект може да помогне за овладяването на този проблем чрез персонализиране на графиците въз основа на предпочитания, модели и приоритети.

AI Copilots: Генеративната AI доведе до възхода на AI агентите в различни функции. Можете да създадете свой Copilot за писатели, редактори, разработчици, оперативни ръководители, търговци, финансови специалисти и др.

Бизнес съвет: Можете да превърнете тези инструменти в B2C, като ги продавате на физически лица. Можете също да ги създадете като продукт за съвместна работа, като таксувате абонаменти на потребител за AI инструменти за стартиращи компании и корпоративни екипи.

11. Набиране на персонал и автоматизация на човешките ресурси на базата на изкуствен интелект

Съвременната работа е сложна. С тихото напускане, икономиката на временната заетост, хибридната работна сила и други трансформиращи работни модели, привличането на таланти е в хаос. Инструментите за изкуствен интелект могат да помогнат за по-доброто управление на този хаос с цел постигане на значими резултати.

Приложенията, базирани на изкуствен интелект, за някой от следните случаи на употреба могат да бъдат печеливша бизнес идея.

Преглед на автобиографии : Използване на модели за машинно обучение за първоначален преглед на автобиографии за различни позиции.

Автоматизирани тестове : Предварително разработени тестове за оценка на уменията на кандидатите, необходими за работата.

Оценка на видео : Анализ на видео интервюта за език на тялото, комуникативни умения и др.

Планиране на интервюта : Автоматично съпоставяне на наличността на интервюиращия и кандидата за планиране на интервюта

Въвеждане в работата: Възможност за изчерпателни и персонализирани работни процеси за въвеждане в работата на нови служители въз основа на техния отдел, длъжност, стаж и др.

Бизнес съвет: Можете да създадете някоя от тези приложения за корпоративни клиенти или техните партньори по набиране на персонал. За екипите по набиране на таланти в предприятията тези приложения могат да се интегрират в организационния работен процес, за да повишат ефективността на процесите. За агенциите по набиране на персонал тези приложения могат да създадат изключителна ефективност в голям мащаб. За двата вида клиенти тези приложения могат да работят на базата на месечен/годишен абонаментен модел. Би било също така смислено да има ценообразуване на базата на употребата. Например, можете да таксувате за всеки прегледан автобиография или всеки нает служител.

12. Виртуални асистенти, задвижвани от изкуствен интелект

Всеки използва виртуален асистент, било то за да помоли Siri да настрои алармата или да използва приложение за лични финанси, за да създаде отчети за разходите. Виртуалните асистенти и агенти са чудесни бизнес идеи, базирани на изкуствен интелект, за стартиращи компании, които искат да създадат продукти с експоненциална стойност.

По-долу са някои от приложенията, които можете да превърнете в печеливш бизнес.

Лични асистенти: Автоматизирани работни процеси, свързващи различни приложения, за да могат потребителите да изпълняват лични задачи като изпращане на имейл, плащане на сметки, поръчка на хранителни продукти или запазване на срещи.

Асистенти за обслужване на клиенти: AI чатботовете изпълняват ролята на агенти за обслужване на клиенти, за да помагат на потребителите да намират информация, да разрешават прости проблеми, да подават заявки и т.н.

Експертни асистенти: AI инструменти със специализирана интелигентност в области като фондовата борса, времето, резервации за пътувания, проучвания и др.

Изпълнителни асистенти: AI инструменти, които помагат на бизнес лидерите да планират срещи, обработват имейли, обобщават документи, планират последващи действия и др.

Бизнес съвет: В зависимост от естеството на вашия виртуален асистент, можете да таксувате абонаменти. Например, експертните асистенти могат да таксуват по-висок абонамент за своите задълбочени познания, докато изпълнителните асистенти могат да достигнат по-широка аудитория на по-ниска цена.

13. Маркетинг и реклама, задвижвани от изкуствен интелект

Дигиталният маркетинг се основава на намерението и релевантността. Софтуерът за реклама, базиран на изкуствен интелект, може да оптимизира това, като предоставя високо целеви реклами, препоръки за продукти и маркетингови съобщения.

Предсказуеми имейли : AI инструментите могат да изпращат персонализирани имейли на потребителите в подходящия момент въз основа на тяхното взаимодействие с вашите продукти в различните канали.

Оферти с ограничен срок : IoT устройствата могат да идентифицират клиент, който влиза в магазин, и да предложат навременни отстъпки, за да стимулират импулсивни покупки.

Персонализирани каталози : AI може да създава персонализирани каталози с продукти, които биха харесали на клиентите, от огромния им уебсайт за електронна търговия.

Контекстуална реклама : AI може да обработва огромни количества данни, за да представя реклами въз основа на предпочитанията на клиентите и контекста на сърфиране.

Уведомления в точно определено време: Мобилните приложения могат да интегрират AI инструменти, за да доставят уведомления в точното време и на точния език, за да повлияят на поведението на потребителите.

Бизнес съвет: Освен създаването на продукти с изкуствен интелект, имате и възможност да се превърнете в нишова агенция за маркетингови технологии с изкуствен интелект за конкретни клиенти. Можете да създавате персонализирани маркетингови решения с изкуствен интелект за техните нужди. Например, можете да създадете бот, който да проследява ефективността на конкретни ключови думи или да докладва за развитието на пазара, като създавате продукти, които предлагат конкурентно предимство.

14. Автоматизация на продажбите с помощта на изкуствен интелект

Способността на дадена организация да достигне до повече клиенти и да повиши осведомеността/интереса към себе си е пряко свързана с размера на приходите, които може да реализира. В силно конкурентни пазарни условия екипите по продажбите търсят начини да намалят разходите, без да компрометират производителността. Продуктите, базирани на изкуствен интелект, могат да постигнат точно това.

По-долу са изброени продуктите, които можете да създадете, за да подпомогнете различни маркетингови и търговски приложения.

Как може да се използва изкуственият интелект в маркетинга и продажбите?

Автоматизирайте задачите: Създайте приложение за автоматизация на базата на изкуствен интелект, за да намалите броя на повтарящите се задачи, които търговските представители трябва да изпълняват.

Например, последващите действия могат да бъдат напълно автоматизирани с изкуствен интелект, с възможност за персонализиране и предсказуеми съобщения.

Транскрибиране на видеоклипове: AI бележниците са много търсени сред професионалистите в продажбите, които използват инструмента за записване/транскрибиране на разговора, докато се концентрират върху изграждането на значими взаимоотношения с потенциалните клиенти.

Създавайте видео демонстрации в ClickUp Clips с транскрипти, генерирани в реално време от изкуствен интелект

Планирайте следващите стъпки: въз основа на разговора AI инструментите могат автоматично да създадат задачи за действие и за двете страни. Всъщност възможността за интегриране на AI инструмента в приложения като CRM, електронна поща, видеоконферентна връзка, демонстрационни платформи и др. може да автоматизира дори сложни работни процеси.

Създайте табла за управление: Повечето инструменти за продажби днес предлагат някакъв вид отчети. Стандартните готови отчети обаче често не са достатъчни. AI може да помогне на екипите да създадат персонализирани табла за управление, базирани на KPI, които съдържат само най-важната информация в даден момент.

Освен това можете да създадете AI чатбот, който отговаря с цифри. „Какви са общите продажби досега?“ или „Колко потенциални клиенти са останали неактивни за повече от 30 дни?“, което позволява на екипите да проучват динамично данните си за продажбите, без да се налага да безпокоят анализатора на данни!

КПИ-ориентирани табла за продажбени екипи с ClickUp

Бизнес съвет: Важно е да разберете, че продажбите са силно конкурентна сфера. Големите CRM платформи вече доминират на пазара. Затова като бизнес е по-разумно да се създават нишови AI продукти. Алтернативно, можете да създадете приложения за функции, които липсват в тези CRM платформи. По този начин можете да хоствате тези приложения на пазара на Salesforce или HubSpot и да начислявате такса въз основа на използването.

Прочетете още: Ако някое от горните ви интересува, ето още информация за това как да използвате изкуствения интелект в продажбите.

15. Изкуствен интелект в разработката на софтуер

Преди повече от десетилетие инвеститорът Марк Андресен заяви, че софтуерът завладява света. Оттогава насам сме заобиколени от все повече и повече софтуер, който ни помага да правим всичко – от плащане на сметки до играене на игри всеки ден.

AI прави огромна крачка напред в развитието на такъв софтуер. Можете да създадете прости, но мощни продукти за всеки от проблемите в софтуерното инженерство, с които се сблъскват организациите днес. Ето някои идеи по-долу.

Контрол на качеството с AI-базирана проверка на код, отстраняване на грешки и тестване

Автоматизирана документация с визуални елементи, графики, диаграми на работния процес и др.

Copilots за софтуерни разработчици за създаване на код от входни данни на естествен език

Парно програмиране и обратна връзка за качеството/производителността на кода

Модели за машинно обучение за киберсигурност

От управлението на софтуерни проекти до внедряването им, има десетки инженерни приложения, които могат да бъдат подобрени с AI. Ако работите в тази индустрия, може да ви е интересна нашата публикация в блога за това как да използвате AI в разработката на софтуер.

Бизнес съвет: Вече съществуват няколко инструмента, които софтуерните екипи използват. Например, Jira за издаване на билети, Github за управление на код и др. се използват от милиони разработчици по целия свят. При изграждането на бизнес за разработка на софтуер, базиран на изкуствен интелект, е полезно да се идентифицират внимателно пропуските в тези обичайни продукти и да се решават разумно. В ранните етапи на внедряването на изкуствен интелект може да искате да използвате някои от шаблоните за план за развитие на ClickUp, за да ви насочат в това пътуване.

16. Препоръки за мода, базирани на изкуствен интелект

Едно от най-големите предизвикателства в електронната търговия са връщанията. Клиентите купуват продукти, за да ги пробват, и връщат тези, които не им стават. Още по-лошо е, че продукти като козметика, които не могат да бъдат върнати, дори и да не са подходящи, предизвикват съжаление у купувачите.

Приложенията за мода, базирани на изкуствен интелект, имат за цел да решат именно този проблем. Ето някои идеи за приложения, които можете да създадете.

Препоръки за размер : въз основа на декларираните от клиента размери, предишни покупки и информация за продукта, давайте точни препоръки с помощта на изкуствен интелект.

Виртуално изпробване : За продукти като обувки, червило, дрехи и др. използвайте изкуствен интелект и приложения за виртуална реалност, за да дадете възможност на потребителите да изпробват продуктите виртуално, преди да ги закупят.

Lookbooks: Използвайте историята на покупките на клиента, за да препоръчате аксесоари, които пасват добре на съществуващия му гардероб.

Бизнес съвет: С всички тези данни на разположение, вашият AI продукт може да предскаже и бъдещите модни тенденции, помагайки на търговците на дребно да изпреварят конкуренцията. Просто се уверете, че сте получили съгласието на потребителите, преди да го използвате.

17. AI за управление на недвижими имоти и собственост

Недвижимите имоти не са най-ентусиазираната индустрия, що се отнася до внедряването на технологии. Въпреки това, един атрактивен продукт може да бъде точно това, от което се нуждаят. Технологията на изкуствения интелект предлага огромни възможности в тази нова индустрия.

Оценка на имоти: Техниките на изкуствения интелект могат да направят по-точни оценки на имоти въз основа на исторически данни, пазарни тенденции и други фактори, като растеж на квартала или лихвени проценти.

Услуги за наематели: Инструментите за управление на имоти, базирани на изкуствен интелект, могат да автоматизират услугите за наематели, като събиране на наеми и заявки за поддръжка.

Управление на съоръжения: AI инструментите могат да помогнат на управителите на имоти да планират предстоящи ремонтни дейности, да предвидят прекъсвания/ремонти, да оценят решенията за ремонт или подмяна и др.

Сътрудничество: Инструментите за сътрудничество, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp за недвижими имоти, могат да помогнат за значително подобряване на резултатите. Например, с инструментите за локализация на ClickUp можете да картографирате обяви, да използвате цветово кодиране, за да разграничите обявите по ценови диапазон, и лесно да запазите информацията за по-късно.

Интерактивна карта за визуално сътрудничество с клиенти в ClickUp

Бизнес съвет: Като предпазлива и относително бавно развиваща се индустрия, клиентите в сектора на недвижимите имоти може да не се бързат да закупят AI инструменти. Ето защо моделът „freemium” би помогнал да се демонстрира стойността и да се изгради доверие чрез клиентското пътуване.

18. Селскостопански решения, базирани на изкуствен интелект

AI има потенциал да играе определяща роля в модернизирането на селското стопанство. Системите, задвижвани от AI, могат да анализират данни от почвени сензори, метеорологични прогнози и сателитни изображения, за да оптимизират земеделието в различни области.

Някои ключови примери за използване на изкуствен интелект са:

Препоръки кога и колко да поливате културите

Предложения за кога да засаждате или да жънете

Стратегии за борба с вредителите

Решения, основани на данни, свързани с управлението на фермите и производителността на фермерите

Бизнес съвет: Като продукт на изкуствения интелект, имате възможност да начислявате абонаментна такса директно на потребителите/земеделските производители. Въпреки това, на този пазар можете да разработите и B2B модел, като си партнирате с НПО или общностни организации за модели на споделяне на приходите.

19. Изкуствен интелект за пътувания и хотелиерство

Туристическите компании и платформите за настаняване като Airbnb и TripAdvisor отдавна използват изкуствения интелект, за да създават персонализирани туристически преживявания за потребителите. Въпреки това, в тази област има още много да се направи.

Някои проблеми, които все още остават нерешени, са:

Решения за дестинации : Избор на подходяща дестинация за почивка въз основа на предпочитания, сезони, събития, разходи и др.

Бюджетиране и планиране : Планиране на цялостната ваканция, включително билети, престой в хотел, виза, дейности, пазаруване и др. в рамките на бюджета.

Групови пътувания : Балансиране на наличността, предпочитанията и нуждите на няколко души в групово пътуване

Контекстуални препоръки : Предлагане на събития/забележителности въз основа на сезона, часа на деня, местоположението и др.

Автоматизация: Възможност за безпроблемно настаняване, напускане, трансфер от летището и др.

Бизнес съвет: Тъй като туристическият сектор е пренаселен, най-добрият вариант е да създадете подобрения и да ги продавате на различни организации. Например, можете да създадете персонализирано решение за автоматизация за верига хотели, което да се интегрира с тяхната ERP система.

20. Правни проучвания и анализ на договори на базата на изкуствен интелект

„Типична компания от Fortune 1000 поддържа 20 000–40 000 активни договора в даден момент“, сочи проучване на World Commerce and Contracting. Запознаването с клаузите, датите и подробностите на тези договори може да бъде изтощителна ръчна задача.

С изкуствения интелект това се променя. Изкуственият интелект предоставя експоненциална стойност чрез автоматизиране на:

Анализ на договори за преглед, изпълнение и плащания

Преглед на документи преди сключване на договори

Правни проучвания, за да се гарантират най-добрите сделки за всички страни

Търсете в правни бази данни за съответната съдебна практика.

Съответствие и споразумения за ниво на обслужване (SLA)

Бизнес съвет: На този пазар се прилагат както цени на базата на потребители, така и цени на базата на употреба. Например, в случая с приложенията за правни проучвания, можете да начислявате абонаментна такса на потребител. За приложенията за преглед на документи можете да начислявате такса за всеки обработен документ/страница.

Ако нито една от тях не ви допада, имаме 21-ва идея – малко мета, но напълно заслужаваща си: попитайте изкуствен интелект. 😊

Използвайте AI инструмент като ClickUp Brain и обменяйте идеи с него. Ако имате затруднения в началото, помолете ClickUp Brain да ви предложи идеи и да ги усъвършенства.

Кои са най-печелившите идеи за стартиращи компании в областта на изкуствения интелект?

Стартиращите AI компании представляват обширна бизнес среда. От създаването на модели, платформи, B2C, B2B и предлагане на услуги – светът е вашата мида. Докато оценявате идеите за вашата стартираща компания, имайте предвид естеството, пазарната стойност и конкурентоспособността на всеки съществуващ играч в тази сфера.

За да ви помогнем да започнете, ето няколко примера за бизнеси, които днес си извоюват място на пазара.

В областта на генеративната изкуствена интелигентност компаниите за разработване на модели като OpenAI и Anthropic са сред най-ценните стартиращи компании днес. В областта на анализа на данни с изкуствена интелигентност Databricks се откроява. Стартиращата компания в областта на здравеопазването Abridge набира популярност сред общността на клиницистите.

В областта на производителността и сътрудничеството Notion и ClickUp правят огромни крачки напред. В създаването на съдържание Writer става все по-популярен.

Важно е да се отбележи, че всички тези компании са растящи стартиращи предприятия, които все още не са достигнали етап на рентабилност. Въпреки това пътят към успеха на изкуствения интелект в бизнеса е наистина ясен.

След като имате идея, която искате да проучите, ето как можете да започнете да разработвате своя инструмент.

Разбиране на процеса на разработване на AI инструменти

Създаването на AI инструмент е комплексна задача, която включва съображения от страна на бизнеса, технологиите и потребителите. Ето стъпка по стъпка как можете да го направите.

Идеи и проучвания

Преди да започнете да разработвате своя инструмент, изяснете идеята си.

Определете ясно проблема на потребителя

Разберете клиентите и тяхното поведение

Проучете настоящите решения, които те използват.

Оценете възможностите, които имате.

След като сте изкристализирали идеята си, проведете проучване на пазара, за да разберете къде се намирате. Задайте следните въпроси.

Има ли пазар за този продукт?

Има ли потребителят възможност и желание да плати за това?

Има ли други инструменти на пазара? Как работят? Какви са цените им?

С какви заплахи вероятно ще се сблъскате при пускането на вашия продукт на пазара?

Например, ако разработвате инструмент за управление на социални медии, базиран на изкуствен интелект, вие разчитате в голяма степен на API на X (по-рано Twitter) за изпълнението на задачата. Ако X оттегли подкрепата си, вашият бизнес модел ще се срине.

Разберете тези параметри, преди да се впуснете в създаването на свой AI инструмент.

Определете целите

Идентифицирайте една значителна стойност, която вашият продукт, базиран на изкуствен интелект, предоставя на клиента. Това ще отговори на вашия въпрос: „Какви са ползите от изкуствения интелект?”

Отговорът може да бъде подобряване на ефективността, повишаване на производителността, спестяване на оперативни разходи, автоматизиране на обслужването на клиенти, предоставяне на анализи в реално време и др.

Когато определяте целите си, направете ги SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време). Уверете се, че вашият продукт отговаря последователно на тези цели за вашите клиенти във времето.

Съберете и подгответе данните за вашия AI инструмент.

Този етап е крайъгълният камък на разработването на изкуствен интелект. Ефективността на модела за изкуствен интелект е пряко свързана с количеството и качеството на данните, на които е обучен. Неточни, непълни или лошо структурирани данни могат да доведат до неуспешни инструменти за изкуствен интелект.

Събирайте подходящи данни

Почистете го, за да премахнете шума или несъответствията.

Анотирайте или маркирайте данните, ако използвате модели за супервизирано обучение.

Разработване и внедряване на модела

След като подготвите данните, разработете моделите на изкуствения интелект, използвайки алгоритми за машинно обучение или дълбоко обучение. На основно ниво ще бъдете:

Избор на подходящ алгоритъм

Обучение на модела върху подготвените данни

Усъвършенстване на модела за производителност

Тестване и валидиране на модела, за да се гарантира, че той се генерализира добре към нови данни

Внедряване в облачна или локална инфраструктура и активиране на използването

Прочетете също: Ето кратко ръководство за това как да интегрирате изкуствения интелект в уебсайт.

Маркетирайте и продавайте AI инструмента

След като сте създали инструмента, е време да го пуснете на пазара. Маркетингът и продажбите на софтуерен продукт са тема, която може да бъде разгледана в цяла книга. Тук ще говорим за някои основни добри практики, които трябва да имате предвид.

🏆 Позициониране: Използвайте проучванията си, за да позиционирате своя AI продукт на пазара. Фокусирайте се върху това, което той прави по различен и по-добър начин. Адресирайте предимствата на продукта си към нуждите на потребителя. ⼮ Канали: Използвайте канали като маркетинг на съдържание, реклама, събития, демонстрации и социални доказателства, за да изградите доверие и надеждност сред потенциалните клиенти. 💵 Ценообразуване: Решете какво ще таксувате на клиентите си и по какъв начин. В следващия раздел разглеждаме няколко модела. 😎 Успех на клиентите: AI инструментите, по дизайн, стават по-добри с употребата. Това означава, че е необходимо клиентите ви да използват инструмента за по-дълъг период от време, за да можете да събирате и използвате данни. Създайте силни екипи за успех на клиентите и насърчавайте продължителната употреба.

Наблюдавайте и оптимизирайте

Като постоянно развиваща се технология, AI инструментите се нуждаят от непрекъснато наблюдение и оптимизация. Позволете на модела да се учи динамично от нови данни. Наблюдавайте производителността, за да се уверите, че отговаря на определените цели. Събирайте обратна връзка от потребителите и данни за производителността на системата, за да поддържате AI инструмента адекватен и уместен.

Обсъдихме създаването и пускането на продукта на пазара. Сега е време да обсъдим крайния резултат – в най-буквалния смисъл.

Стартиращи компании в областта на изкуствения интелект: рентабилност и генериране на приходи

Както всеки бизнес, стартиращите компании в областта на изкуствения интелект трябва да печелят пари. За тази цел те генерират приходи чрез различни канали.

Как AI бизнесите печелят пари?

Абонаменти за продукти: Стартиращите компании създават AI инструменти, до които може да се получи достъп срещу заплащане на периодична такса по модел на абонамент. Популярни примери са Google Gemini и Jasper.

Лицензиране: Някои стартиращи компании създават AI алгоритми и ги лицензират на доставчици или фирми в сектори като здравеопазване, финанси или търговия на дребно. Моделите Med-PaLM на Google или GPT на OpenAI работят по този начин.

Консултантски услуги: Стартиращите компании предоставят консултантски услуги, разработват персонализирани AI решения за клиенти или интегрират AI в съществуващите работни процеси.

Информация: Има и стартиращи компании, които печелят от данни, продават информация или прогнозни анализи, получени от собствени модели на изкуствен интелект. BloombergGPT е добър пример за това.

Независимо от избрания от вас модел на приходи, следете възвръщаемостта на инвестициите. Предвид значителните разходи, инфраструктура, данни и умения, необходими за създаването на AI инструменти, възвръщаемостта на инвестициите (ROI) може да се превърне в далечна мечта. Това всъщност е едно от основните предизвикателства пред стартиращите AI компании.

Предизвикателства при внедряването на изкуствен интелект в бизнеса и как да ги преодолеете

Създаването на бизнес, базиран на изкуствен интелект, е по-просто и по-лесно от повечето други. Например, ако искате да отворите фитнес зала, трябва да инвестирате в недвижими имоти, оборудване, треньори, продажби, маркетинг и т.н. От друга страна, приложение за тренировки, базирано на изкуствен интелект, може да бъде създадено от вашия гараж.

Въпреки това, има и няколко други предизвикателства, свързани с изкуствения интелект, които трябва да имате предвид.

Данни

AI инструментите са изградени върху огромни обеми данни. При придобиването и използването на тези данни може да се сблъскате с предизвикателства, като например:

Етика на събирането на данни

Проблеми, свързани с поверителността при използването на данните, особено ако става въпрос за лична информация

Сигурност при съхранението на данните

Съответствие с местното, държавното, федералното и международното законодателство

Преди да създадете AI инструмент, обмислете внимателно въпросите, свързани с данните. Потърсете помощта на експерти по данни и адвокати, за да започнете с най-добрия възможен старт.

Друга форма на данни е експертният опит. Например, ако проектирате тренировки, базирани на изкуствен интелект, се нуждаете от експерти по темата, които да потвърдят точността и подходящото ниво на тренировката. Вашият инструмент не може да препоръчва на клиентите да се ангажират с потенциално рискови дейности само за да постигнат целите си за тегло.

Обмислете заключенията/препоръките, които предлага вашето AI приложение, и наемете експерти, които да ги потвърдят. Изградете модел за отчетност, за да се уверите, че съдържанието е проверено от експерти в областта. Ако работите в силно регулирани сектори като здравеопазването или финансите, обърнете специално внимание и се консултирайте с юридически експерти, които да ви насочват.

Цена

Колко струва стартирането на стартиращ бизнес в областта на изкуствения интелект?

Разходите за стартиране на AI стартъп могат да варират от 5000 до над 100 000 долара, в зависимост от продукта, инфраструктурата, придобиването на данни, размера на екипа и сложността на разработването на продукта. Често тези разходи се поемат предварително, дълго преди продуктът да може да бъде пуснат на пазара или да донесе печалба.

За да елиминирате предизвикателствата, свързани с разходите, изгответе ясен дългосрочен бизнес план, за да възвърнете инвестицията си. Започнете с по-малък MVP и го валидирайте, преди да го разширите.

Поверителност и сигурност

Тъй като системите за изкуствен интелект разчитат на огромни количества чувствителни данни, е нормално да възникнат опасения относно поверителността и сигурността. За да избегнете нарушения, изградете стабилни системи, които да:

Предотвратете неправилното боравене с данни

Останете в съответствие с нормативните изисквания и избегнете регулаторни санкции

Управлявайте управлението на данните

Осигурете най-добрите практики за сигурност, като анонимизация, криптиране и др.

Въведете мерки и одити за киберсигурност

Доверие на клиентите

Въпреки ентусиазма, клиентите може да се отнасят с недоверие към изкуствения интелект. Това важи особено за области като здравеопазването, инвестициите или дори модата, където човешката креативност и преценка се ценят високо.

Преодолейте тази предпазливост, като изградите доверие. Бъдете прозрачни относно това как се използва изкуственият интелект, какви данни се събират и как се вземат решенията. Дайте на потребителите по-голям контрол над техните данни. Позволете им да взаимодействат с хора, когато пожелаят. Търсете и прилагайте обратна връзка.

Стартирайте своя бизнес с изкуствен интелект с ClickUp

От пускането на ChatGPT и подобни големи езикови модели (LLM), изкуственият интелект е навсякъде.

Всяко работно място и платформа за продуктивност вече разполага с изкуствен интелект. Apple интегрира Apple Intelligence в iOS и MacOS. Инструменти, базирани на изкуствен интелект, се появяват във всяка индустрия и приложение.

Все пак, ние сме само в началото на огромните възможности на пазара на изкуствен интелект. Като следващо поколение софтуерни продукти, стартиращите компании в областта на изкуствения интелект ще предефинират технологичния бизнес. Ако искате да получите част от този пай, е време да започнете да реализирате най-добрите си бизнес идеи, свързани с изкуствен интелект.

ClickUp има всичко необходимо, за да направите своя ход. Създавайте идеи с ClickUp Brain. Провеждайте проучвания и анализирайте данни с ClickUp Forms. Планирайте разработването на AI инструменти с ClickUp Tasks. Изградете CRM, автоматизирайте работните процеси, наблюдавайте производителността и оптимизирайте – всичко на едно място с ClickUp.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!