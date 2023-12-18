10 AI стартиращи компании, които да следите през 2025 г. (ревюта и цени)

Изкуственият интелект (AI) променя начина, по който работим. Задачи, които отнемаха часове, за да бъдат изпълнени ръчно, сега могат да бъдат изпълнени със скоростта на светлината. ⚡

Е, може би не толкова бързо, но разбирате за какво става дума.

OpenAI, компания за изследвания в областта на изкуствения интелект, предизвика сензация с ChatGPT и DALL·E, революционизирайки начина, по който създаваме писмено съдържание и изображения. Но има и други стартиращи компании, които използват генеративни технологии за изкуствен интелект в различни области и по творчески начини.

Събрахме 10 от тези иновативни AI стартиращи компании, всяка от които предлага уникални инструменти, които ще променят подхода ви към работата. От дизайн до финанси и рециклиране на отпадъци, тези компании използват AI, за да улеснят прогнозния анализ, да направят вземането на решения по-интелигентно и да подобрят ефективността на цялостната дейност.

Независимо от работата, която вършите, и индустрията, в която работите, в този списък ще намерите AI стартъп, който решава проблем, с който се сблъсквате в момента. Така че, ако сте любопитни да разберете какво ви предлага AI святът, останете с нас до края – имаме безплатен бонус инструмент, който ви очаква. ?

Какво да търсите в стартиращите AI компании?

Когато обмисляте AI продукти, които да включите в личните си и бизнес работни процеси, ето на какво трябва да обърнете внимание:

Решава вашите проблеми: Първо, този AI стартъп решава ли нещо, с което се борите? Най-добрите AI инструменти са тези, които улесняват ежедневието ви.

Удобство за ползване: Ако е трудно да се използва, не си заслужава. Потърсете нещо, което е лесно за усвояване и се вписва в настоящия ви работен процес без проблеми.

Икономичност: Помислете какво получавате в сравнение с това, което плащате. Инструментът трябва да е подходящ за вашия бюджет и да добавя стойност, независимо дали ви спестява време или повишава производителността ви.

Интеграции: Инструментът на AI стартъпа трябва да се интегрира лесно с другите инструменти и системи, които използвате. Безпроблемната интеграция осигурява по-гладки работни процеси и намалява кривата на обучение.

Поддръжка: Това е от решаващо значение, особено когато се работи с усъвършенствани инструменти. Търсете AI стартиращи компании, които разполагат с изчерпателни ресурси, силни форуми на общността и отзивчива поддръжка на клиенти.

10-те най-добри стартиращи компании в областта на изкуствения интелект, които да използвате през 2024 г.

Ето списък с 10 от най-добрите стартиращи компании в областта на изкуствения интелект, които си заслужава да разгледате. За всяка стартираща компания ще разгледаме с какво се занимава, какви проблеми решава и кои са отличителните характеристики на нейния продукт.

Продължете да четете, за да научите повече за тези AI стартиращи компании и как техните продукти могат да се впишат във вашия работен процес.

1. DeepL

чрез DeepL

Един от стартиращите AI проекти, които си заслужава да се следят, е DeepL. Това е AI преводачески инструмент, който използва големи езикови модели за превод на текст и файлове (TXT, DOCX, PPTX и PDF) на повече от 30 езика. И ако сте форматирали документите си преди превода, не се притеснявайте – DeepL няма да ги променя.

Можете да използвате DeepL в интернет или да го изтеглите на вашето устройство с Windows, MacOS, ChromeOS, iOS или Android. Те предлагат и разширения за Chrome, Firefox и Edge за по-добро преживяване при сърфиране. А ако сте разработчик, можете да използвате API-то им, за да добавите функции за превод и да повишите ефективността на кода в приложенията си.

Най-добрите функции на DeepL

Получете много по-висока точност на превода в сравнение с други инструменти като Google, Microsoft и Amazon Translate ?

Създайте множество речници за превод на жаргон и термини, специфични за дадена индустрия.

Превключвайте между формален и неформален тон при превода

Използвайте вградения речник, за да получите по-добър контекст за даден термин чрез синоними и примерни изречения.

Ограничения на DeepL

DeepL Pro понастоящем работи в 36 държави.

Трябва да закупите DeepL Pro, за да зададете тона на преводите и да редактирате преведените документи.

Цени на DeepL

DeepL Translator: Безплатен

DeepL Pro Starter: 10,49 $/месец на потребител

DeepL Pro Advanced: 34,49 $/месец на потребител

DeepL Pro Ultimate: 68,99 $/месец на потребител

DeepL API Free: Безплатно

DeepL API Pro: 5,49 $/месец + цена на базата на използването

DeepL API Business: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за DeepL

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 120 отзива)

2. Synthesia

чрез Synthesia

Synthesia е AI видео генератор, който използва обработка на естествен език и модели за дълбоко обучение, за да превърне текстове и сценарии в увлекателни видеоклипове – без да е необходимо да сте пред камерата или да имате умения за редактиране. Ако нямате сценарий, с който да започнете, не се притеснявайте. Synthesia може да ви измисли сценарий, просто му кажете темата и целевата аудитория.

А ако искате да се впуснете в създаването на видеоклипове, има шаблони за всеки – от студенти, които искат да създават образователно съдържание, до маркетингови екипи, които искат да създават промоционални видеоклипове.

Персонализирането на видеото ви е толкова лесно, колкото съставянето на презентация. Можете свободно да добавяте текстове, фигури, изображения, екранни записи и дори фонова музика! ?

Най-добрите функции на Synthesia

Поканете гостите да оставят своите коментари и обратна връзка за видеоклиповете.

Експортирайте видеоклипове като MP4 файлове или ги вградете в уебсайта си, за да се актуализират автоматично с новите версии.

Активирайте субтитри при експортиране на видеоклипове

Изберете от стотици аватари, наподобяващи хора, и естествени гласове (на различни езици и с различни акценти) за вашето видео или създайте свои собствени с вашия аватар и глас.

Ограничения на Synthesia

Няма безплатен план или пробна версия.

Синхронизацията на устните на аватара не е много плавна за езици, различни от английски.

Цени на Synthesia

Стартово ниво: 29 $/месец (един редактор и трима гости)

Създател: 89 $/месец (един редактор и пет гости)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 рецензии)

3. Frame

чрез Frame

Представете си, че можете да измервате точно удовлетвореността на клиентите и да идентифицирате конкретни проблеми, без да изпращате множество анкети (и да получавате общи отговори). Платформата за клиентска информация на Frame, базирана на изкуствен интелект, прави това възможно.

Той се свързва с вашия съществуващ доставчик на билети и CRM, индексира всички разговори и използва предсказващи алгоритми, за да оцени настроенията на клиентите от тези взаимодействия. И ако усети, че даден клиент е на път да напусне, ще ви предупреди да предприемете действия и да запазите клиентите си доволни. ?

Най-добрите функции на Frame

Свържете Frame с популярни софтуери като Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack и Salesforce.

Използвайте инструмента за отчитане на разходите, за да проследявате разходите, свързани с билетите на клиентите, и да изчислявате автоматично спестените разходи при внедряване на промени.

Визуализирайте актуалните теми, ангажираността на клиентите и ефективността на екипа на таблото си.

Достъп до отзивчив и надежден екип за поддръжка, когато се затрудните и се нуждаете от помощ.

Ограничения на рамката

Няма безплатен план или пробен период.

Потребителският интерфейс може да се стори прекалено сложен за новите потребители.

Цени на рамките

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на кадри

G2: 4,5/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1+ рецензии)

4. Jasper

чрез Jasper

Jasper е AI инструмент за партньорски маркетинг, маркетинг екипи и агенции. Той използва генеративен AI за създаване на текстове за блогове, реклами, имейл кампании, сайтове за електронна търговия и страници в социалните медии. ?

Хубавото на Jasper е, че можете да обучите неговите модели за машинно обучение да пишат в стила на вашата марка – всичко, което трябва да направите, е да го захраните с съдържание от вашия уебсайт или фирмени документи. А ако искате да добавите някои интересни изображения към текста си, вграденият AI генератор на изображения ще се погрижи за това.

Най-добрите функции на Jasper

Преработвайте съдържанието за различни платформи

Инсталирайте разширението на Jasper за Chrome, за да можете да го използвате точно там, където ви е необходимо.

Достигнете до глобална аудитория, като създавате съдържание на над 30 езика, включително английски, френски и испански.

Използвайте вградения AI чатбот, за да проучвате теми и да генерирате идеи.

Ограничения на Jasper

Отнема малко време, докато свикнете с тях.

В генерираното съдържание понякога се срещат неточности.

Функциите за съвместна работа с документи и стилово ръководство са достъпни само в бизнес плана.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец (едно място и един бранд глас)

Pro: 69 $/месец (пет места и три гласа)

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

5. Uizard

чрез Uizard

Uizard е AI инструмент за дизайн, който ви позволява да създавате wireframes, целеви страници, уеб и мобилни приложения, без да имате опит в дизайна. Има много начини да започнете. Започнете от нулата, използвайте един от техните UI шаблони, превърнете скрийншотовете в редактируеми дизайни или оставете Autodesigner да превърне автоматично вашите думи в UI дизайни. ✨

Редакторът с функция „плъзгане и пускане“ улеснява персонализирането на вашите дизайни с текст, икони, изображения, бутони и форми. Освен това можете да създавате потребителски пътеки, като свързвате екрани помежду си. А когато искате да видите как работи вашият дизайн, просто превключете в режим „Преглед“, за да го видите в действие.

Най-добрите функции на Uizard

Импортирайте екрани от Figma, Sketch и Adobe XD

Експортирайте дизайни във файлове SVG, JPG, PNG и PDF.

Вземете изображения за вашите макети от вашия компютър, от родната библиотека Unsplash или от изображения, генерирани от AI.

Поканете членовете на екипа чрез имейл и им дайте достъп като създатели или зрители.

Ограничения на Uizard

Безплатният план е ограничен до два проекта, пет екрана на проект и 10 безплатни шаблона.

Autodesigner понякога пропуска или интерпретира погрешно определени ключови думи в потребителските команди при генерирането на крайния резултат.

Цени на Uizard

Безплатно

Про: 19 $/месец на създател

Бизнес: 49 $/месец на създател (плаща се само годишно)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Uizard

G2: 4. 2/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

6. Adept

чрез Adept

Представете си, че имате ботове, които знаят как да използват софтуера на вашия компютър. Така, вместо да изпълнявате задачите сами, просто ще кажете на бота какво да направи. Тази идея може да звучи като нещо от бъдещето, но точно това се опитва да превърне в реалност стартиращата компания за изкуствен интелект Adept от Сан Франциско. ?

За да даде старт на проекта, Adept работи върху първия си продукт: платформа, базирана на изкуствен интелект, която автоматизира работните процеси в уеб приложенията. Тези работни процеси са изградени от поредица от стъпки, като преминаване към URL адрес, кликване, въвеждане на текст, превъртане и изпълнение на код. Можете да изпълнявате работните процеси, като първо ги създадете от нулата или персонализирате някой от предварително създадените работни процеси на Adept.

Най-добрите функции на Adept

Използвайте готовите работни процеси, за да изпълнявате действия като проверка на наличността на места за къмпинг, намиране на финансови отчети за публични компании и попълване на проучване на пазара на недвижими имоти.

Навигирайте с лекота в минималистичния редактор на работния процес, дори и да сте начинаещ.

Създавайте работни потоци, като изброявате стъпките на естествен език.

Ограничения на Adept

Има само няколко готови работни процеси.

Автоматизираните работни процеси може да не винаги да функционират както се очаква.

Все още не е публично достъпно, така че трябва да се запишете в списъка на чакащите.

Адекватни цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Adept

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

7. Moveworks

чрез Moveworks

Работата с десетки бизнес приложения за достъп до информация и изпълнение на задачи отнема време и забавя производителността на вашия екип. Запознайте се с Moveworks. Това е платформа за разговорна изкуствена интелигентност, която се свързва с вашите бизнес системи и помага на вашия екип да ускори работните си процеси.

Трябва да намерите статия с полезна информация? Да резервирате почивка? Да попълните формуляр за заявка? Или да одобрите заявка за промяна? Просто попитайте Moveworks на обикновен език и той ще се погрижи за тези задачи вместо вас. ?

Най-добрите функции на Moveworks

Достъпвайте информация и изпълнявайте задачи на всеки от над 100-те поддържани езика.

Получавайте важни известия за всички ваши бизнес приложения директно в чата си.

Изпращайте актуализации в конкретни отдели или в цялата компания.

Свържете Moveworks с над 150 SaaS приложения като Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp и Slack.

Ограничения на Moveworks

Няма безплатен план или пробна версия.

Някои потребители споделят, че екипът за поддръжка понякога отговаря бавно.

Цени на Moveworks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Moveworks

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

8. AlphaSense

чрез AlphaSense

Провеждането на пазарни проучвания може да бъде много изтощително, особено когато трябва да претърсвате търсачки, да ровите в множество източници и да събирате фрагментирана информация. AlphaSense е технологична компания, която се заема с решаването на този проблем.

Това е инструмент за пазарна информация и търсене, предназначен за професионалисти в областта на корпоративните и финансовите услуги, който им позволява да провеждат задълбочени пазарни проучвания за много по-кратко време. Платформата използва изкуствен интелект, за да ви помогне да откриете, обобщите и извлечете важната информация, от която се нуждаете за вашите проучвания.

Най-добрите функции на AlphaSense

Получавайте ежедневни актуализации за компании, теми и области от интерес на таблото си.

Достъп до над 10 000 публични и частни източници, включително доклади на брокери, отчети за печалби и експертни прогнози, както и доклади на анализатори.

Открийте подробна информация за публични и частни капиталови дружества, включително тяхното финансиране, IPO, инвестиции, придобивания и оценка ?

Филтрирайте резултатите от търсенето, за да покажете само вътрешни документи на компанията, новини или данни от конкретни източници.

Ограничения на AlphaSense

Има ограничени вградени интеграции

Платформата е малко бавна при актуализирането на най-новите пазарни новини и изследователски доклади.

Няма безплатен план и трябва да предоставите данните на вашата фирма, за да получите достъп до двуседмичен пробен период.

Цени на AlphaSense

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на AlphaSense

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: Няма отзиви

9. Tome

чрез Tome

Софтуерът за презентации на Tome, базиран на изкуствен интелект, прави създаването на слайдове изключително лесно. Започнете с шаблон или, още по-добре, просто опишете темата на презентацията си и оставете Tome да създаде за вас уникален набор от слайдове, допълнен с подходящ текст и изображения.

Ако не сте доволни от резултата, не се притеснявайте – можете да чатите с Tome, за да промените и коригирате нещата, докато станат точно както искате. Освен това можете да разнообразите слайдовете си, като променяте теми, добавяте таблици и извличате съдържание от външни приложения като Figma, Airtable, Twitter, YouTube и Miro.

Най-добрите функции на Tome Now

Използвайте Tome на всеки от 10 езика, включително английски, френски, испански, холандски и италиански.

Преобразувайте документи в презентации с подходящи изображения

Споделяйте линкове към вашите Tome презентации и проследявайте колко души са ги видели.

Канете и сътрудничете с членовете на екипа си по презентации

Ограничения на Tome

Tome няма разширени функции като диктовка, диаграми и анимации.

Безплатният план не ви позволява да експортирате презентации на Tome като PDF файлове.

Цени на Tome

Безплатно

Про: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Tome

G2: 4,8/5 (2 отзива)

Capterra: Няма отзиви

10. AMP Robotics

чрез AMP Robotics

Досега говорихме за технологични компании и AI асистенти, които решават прости ежедневни задачи. От друга страна, AMP Robotics използва силата на AI технологията, за да се справи с нещо по-голямо: рециклирането на отпадъци. В сърцевината на AMP Robotics е техният AI инструмент, AMP Neuron, проектиран да идентифицира различни видове рециклируеми материали в потоците от отпадъци.

AMP Neuron работи с инструмента за визуализация и роботизирани ръце на AMP Robotics. Инструментът за компютърна визуализация заснема отпадъците, Neuron идентифицира всеки вид материал и дава инструкции на роботизираните ръце как да сортират отпадъците.

Най-добрите функции на AMP Robotics

Оптимизирайте производителността с по-бърза и по-точна система за сортиране.

Осигурява дългосрочни икономии на разходи чрез намаляване на разходите за труд и увеличаване на стойността на сортираните материали.

Работете директно с екипа на AMP, за да сте сигурни, че продуктът винаги работи с максимална ефективност.

Ограничения на AMP Robotics

Внедряването на AI технологията на AMP Robotics изисква голяма първоначална инвестиция ?

Редовната поддръжка и ремонт на технологията могат да увеличат оперативните разходи.

Цени на AMP Robotics

Свържете се с нас за цени

AMP Robotics оценки и рецензии

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

Освен тези водещи AI компании, които сме представили, има и други инструменти, които си заслужават да бъдат споменати, като например ClickUp. Макар да не е стартираща компания, специализирана в AI, тя разполага с някои интересни AI функции, които улесняват значително управлението на проекти и задачи.

Независимо дали управлявате екип или организирате лични проекти, разбирането на възможностите на изкуствения интелект на ClickUp може да бъде ценно допълнение към набора ви от инструменти. Нека разгледаме по-отблизо какво предлага ClickUp. ?

ClickUp AI е AI инструмент за писане, който има за цел да направи процеса на писане по-гладък. Той генерира първи чернови въз основа на зададените от вас подсказки. Но ако не сте готови да създавате подсказки от нулата, използвайте някоя от над 100-те ролеви подсказки на ClickUp AI, за да ви помогнат.

Да предположим, че се занимавате с маркетинг. Готовите подсказки на ClickUp улесняват създаването на заглавия и публикации за блогове, промоционални имейли, планове за събития и много други. Освен за създаване на съдържание, можете да го използвате за коригиране на грешки в писането, коригиране на тона, обобщаване на дълги текстове и дори превръщането им в задачи.

С мощните функции за управление на проекти на ClickUp можете лесно да управлявате тези задачи, независимо дали работите в строителния сектор, здравеопазването или правните услуги. Разпределяйте задачи на членовете на екипа, задавайте нива на приоритет и добавяйте крайни срокове. А ако не искате да се занимавате с тези стъпки всеки път, настройте автоматизациите на ClickUp да се справят с това вместо вас... лесно и просто!

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете ClickUp с над 1000 приложения на трети страни

Визуализирайте напредъка на задачите и натоварването на екипа с диаграми и графики ?

Комуникирайте с екипа си чрез вградения чат и коментари към задачите с текст, аудио и екранни записи.

Сътрудничество по идеи и документи в реално време с бели дъски ClickUp и ClickUp Docs

Започнете да управлявате проектите си с някоя от над 1000 шаблона.

Ограничения на ClickUp

Безплатният план ограничава достъпа до ClickUp AI.

Някои функции на уеб и десктоп версиите не са достъпни на мобилни устройства.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

Силата на изкуствения интелект на една ръка разстояние

Използвайки силата на тези AI-базирани решения, можете да оптимизирате задачите, да постигнете повече за по-кратко време и да вземете решения, основани на данни, които ви приближават към целите ви.

Ако търсите цялостно решение за повишаване на личната ви продуктивност и тази на екипа ви, разгледайте ClickUp. С неговата платформа за управление на проекти, базирана на изкуствен интелект, да бъдете в крак с личните си задачи и тези на екипа ви е много по-лесно и забавно.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и се убедете от първа ръка как AI може да революционизира начина, по който работите. ?