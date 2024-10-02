Azure DevOps и Jira: коя е най-добрата през 2025 г.?

Проектните мениджъри и инженерите често обсъждат избора си на инструмент за управление. Azure DevOps и Jira, в повечето случаи, са част от този списък.

Разработчиците обичат Azure DevOps заради безпроблемната му интеграция с работните им процеси, докато проектните мениджъри са лоялни към познатите им гъвкави табла на Jira.

Това е класически случай на борба за надмощие между инструменти. 🪢

Ако сте се намирали в подобна ситуация, знаете колко е трудно да изберете между тези две опции. В този блог ще разгледаме подробно Azure DevOps и Jira, за да можете с увереност да изберете този, който заслужава място в набора ви от инструменти. 🎯

Какво е Azure DevOps?

Azure DevOps е облачната платформа на Microsoft, която предлага множество инструменти за планиране, кодиране, тестване и внедряване на висококачествени приложения.

Платформата Software as a Service (SaaS) предлага цялостен набор от инструменти за DevOps работния процес, който обхваща целия цикъл на разработване на софтуер. Azure DevOps позволява ефективно сътрудничество с интегрирани функции, които оптимизират комуникацията между разработчиците, проектните мениджъри и сътрудниците.

Освен това можете да избирате между пълния набор от инструменти или да подберете услугите, които отговарят на текущия ви работен процес – всички те са достъпни чрез уеб браузър или клиент на интегрирана среда за разработка (IDE).

Функции на Azure DevOps

Azure DevOps обединява набор от инструменти, които поддържат разработката на софтуер и управлението на проекти. Той обхваща всичко – от планиране и сътрудничество до автоматизиране на изграждането и внедряването, като помага на екипите да работят по-ефективно.

Нека разгледаме някои от функциите на Azure DevOps. 👇

Характеристика № 1: Комплект инструменти от начало до край

Репозиториуми в Azure DevOps

Azure DevOps предлага набор от услуги, които ще ви помогнат през целия цикъл на разработване. Всяка от тях предлага различна функционалност.

Ето някои от предлаганите услуги:

Azure Boards предоставя набор от Agile инструменти за подпомагане на планирането и проследяването на работата, дефектите в кода и поддържа използването на методите Kanban и Scrum.

Azure Repos предоставя Git хранилища или Team Foundation Version Control (TFVC) за контрол на изходния код. Това означава, че вашите екипи за разработка могат лесно да проследяват промените, направени в кода с течение на времето, което подобрява сътрудничеството.

Azure Pipelines за създаване и пускане на услуги за непрекъсната интеграция и внедряване (CI/CD) на вашите приложения

Azure Test Plans за тестване на вашите приложения, предлагащ цялостно решение за проучвателно и непрекъснато тестване.

Azure Artifacts за споделяне на пакети като Maven, npm, NuGet и други от публични и частни източници. Тази функция улеснява разпространението и използването на приложението.

Характеристика № 2: Бързо внедряване на приложения и гъвкавост

Получете обща представа за CI/CD процеса в Azure DevOps

Azure DevOps ви помага да разгръщате приложения по-бързо с помощта на своите усъвършенствани функции за CI/CD и DevOps автоматизация. Можете да разгръщате директно от същия изходен код, което опростява процеса за ИТ администраторите.

Освен това, той намалява вероятността от грешки и съкращава ръчната работа. Това означава, че вашият екип може да се съсредоточи върху това, което наистина има значение – бързо и ефективно удовлетворяване на бизнес нуждите.

Характеристика № 3: Подобрено сътрудничество на работното място и управление на проекти

Интегрирайте Azure DevOps с Microsoft Teams

Azure DevOps улеснява работата в екип. С няколко кликвания вашите екипи могат да споделят файлове, да работят върху един и същ код и да проследяват промените в различни приложения. Това подобрява комуникацията и повишава производителността.

Той предлага и лесен начин за управление на проекти. Екипите могат да проследяват грешки, да определят крайни срокове, да разпределят задачи и да следят приоритетите – всичко това на едно място.

Характеристика № 4: Мащабируемост и гъвкава интеграция

Microsoft Azure DevOps расте заедно с вас. Независимо дали работите по малък или голям проект, той се мащабира без усилие, използвайки мощността на Azure облака.

Освен това Azure е гъвкав и независим от платформата. Можете да го интегрирате с отворените и външни инструменти, които вече използвате, за да получите най-доброто от двата свята – любимите си инструменти и екосистемата на Microsoft.

Цени на Azure DevOps

Безплатно завинаги

Основен план: 6 USD на потребител/месец (безплатно за първите 5 потребители)

Основен + план за тестване: 52 USD на потребител/месец

Какво е Jira?

Jira е софтуерът за управление на проекти и проследяване на проблеми на Atlassian. Той е предназначен предимно за екипи за разработка на софтуер. Въпреки това, неговото приложение не се ограничава само до технологичния сектор – много отрасли го използват за различни бизнес функции.

Гъвкавата и персонализирана платформа на този инструмент поддържа гъвкави методологии като Scrum и Kanban. Тя помага на екипите при планирането на спринтове, управлението на забавяния и визуализирането на работните процеси чрез табла, които представят статуса на задачите.

Jira ви позволява да превърнете големите идеи в по-малки, управляеми задачи. Помага ви да организирате работата, да зададете етапи, да съгласувате задачите с целите, да получавате предложения, базирани на изкуствен интелект, и да сътрудничите с отдалечени екипи в реално време.

Функции на Jira

Jira предлага разнообразни функции, предназначени да помогнат на екипите да бъдат организирани и ефективни. Независимо дали управлявате задачи, проследявате напредъка или сътрудничите с екипа си, Jira разполага с инструменти, които гарантират гладкото протичане на процесите.

Нека се запознаем с функциите на Jira. 👇

Характеристика № 1: Персонализирани работни процеси

Създавайте и актуализирайте работния си процес в Jira

Jira ви позволява да създавате работни процеси, които отговарят на уникалните нужди на вашия екип. Инструментите за плъзгане и пускане улесняват дефинирането и настройването на работните процеси, като позволяват да задавате правила, тригери и условия, които съответстват на вашите процеси.

Ако предпочитате да започнете от нулата, можете да използвате един от предварително проектираните шаблони на Jira, за да започнете веднага. Това гарантира, че вашият работен процес е съобразен с подхода на вашия екип.

Характеристика № 2: Гъвкаво проследяване на проблеми

Регистрирайте и записвайте проблеми с помощта на софтуера Jira.

Проследяването на проблеми в Jira е лесно. Можете да създавате, редактирате, възлагате и приоритизирате задачи, а след това да добавяте коментари и прикачвате файлове според нуждите.

Jira ви позволява да категоризирате работата си с различни типове проблеми, като бъгове, задачи или подзадачи. Освен това разполага с персонализирани полета, етикети и филтри, с които можете да добавите повече информация и контекст към проблемите, което улеснява тяхното намиране.

Характеристика № 3: Мощни функции за отчитане и анализ

Създавайте персонализирани табла в Jira

С Jira можете да пропуснете досадната задача да пишете дълги доклади за представянето на вашия екип. Вградените табла и доклади правят тежкия труд вместо вас, като ви предоставят информация чрез диаграми за изразходване, диаграми за скорост, доклади за спринтове и др.

Създавайте отчети, за да проследявате напредъка и качеството на вашия екип с помощта на неговите приставки, диаграми и опции за филтриране. Jira се интегрира и с други инструменти, като Confluence, Bitbucket и Power BI, за да подобри възможностите за отчитане и анализ.

Характеристика № 4: Обширен и разнообразен пазар

Разгледайте най-популярните приложения и плъгини за Jira

Jira предлага разнообразие от приложения и плъгини, които подобряват неговата функционалност и използваемост. Тези разширения можете да намерите в Atlassian Marketplace и обхващат категории като проследяване на времето, автоматизация, тестване, отчитане и други.

Освен това можете да интегрирате приложения, които работят с други инструменти като Salesforce, Slack и Gmail, което ви позволява да персонализирате и оптимизирате Jira, за да отговаря на уникалните нужди на вашия екип.

Цени на Jira

Безплатно завинаги: За 10 потребители

Стандартен: 7,16 $ на потребител/месец

Премиум: 12,48 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Jira и Azure DevOps: сравнение на функциите

Azure DevOps и Jira са двата най-добри избора за управление на проекти в разработката на софтуерни приложения, но те отговарят на различни нужди.

Azure DevOps предлага пълен набор от инструменти за всичко – от планиране и кодиране до тестване и пускане на софтуер. Той е идеален за екипи, които искат платформа „всичко в едно“ с вградени DevOps пипалини, които подобряват автоматизацията на CI/CD.

Jira, от друга страна, е многофункционален инструмент от Atlassian, който се фокусира върху управлението на проекти. Той е идеален за Agile екипи, които искат да проследяват задачи, бъгове и проекти с лекота. Гъвкавостта на Jira го прави подходящ не само за разработване на софтуер.

Нека сравним подробно техните функции.

Функция Azure DevOps Jira За кого е предназначен? Идеален за екипи за разработка, които се нуждаят от цялостни решения за софтуерни проекти. Проектиран предимно за екипи за разработка на софтуер, но достатъчно гъвкав за различни индустрии. Основни възможности Предлага пълен набор от DevOps инструменти за планиране, кодиране, тестване и внедряване. Поддържа гъвкави методологии като Scrum и Kanban за ефективно управление на проекти Персонализиране на работния процес Позволява дефиниране на работни процеси с инструменти за плъзгане и пускане и предварително проектирани шаблони. Позволява персонализирани работни процеси, съобразени с нуждите на екипа, с библиотека от шаблони. Сътрудничество Интегрира се безпроблемно с Microsoft Teams за по-добра работа в екип и комуникация. Предоставя инструменти за сътрудничество в реално време, включително коментари и известия. Разгръщане и CI/CD Разполага с усъвършенствана CI/CD автоматизация за опростяване на внедряването на приложения Не е фокусиран основно върху внедряването, но може да се интегрира с CI/CD инструменти за проследяване на проблеми. Отчети и анализи Предлага табла и инструменти за отчитане, с които да следите напредъка през целия цикъл на разработване. Предоставя мощни възможности за отчитане и анализи, включително персонализирани табла. Опции за интеграция Гъвкава интеграция с инструменти с отворен код и инструменти на трети страни Обширен пазар с приложения за проследяване на времето, автоматизация и интеграция с други инструменти

Характеристика № 1: Управление на изходния код

Azure DevOps

Azure DevOps предоставя вградени Git хранилища и контрол на версиите (както Git, така и TFVC-Team Foundation Version Control), което го прави идеален за екипи за разработка на софтуер.

Jira

Макар Jira да не включва управление на изходния код в стандартния си пакет, можете да го интегрирате с платформи като GitHub и Bitbucket.

🏆 Победител: Azure DevOps печели благодарение на интегрираните си инструменти за управление на изходния код.

Характеристика № 2: Проследимост

Azure DevOps

С Azure DevOps можете да проследявате всяка стъпка от проекта си от начало до край. Той е идеален за екипи, които се нуждаят от ясна видимост на напредъка на работата и взаимоотношенията.

Jira

Jira има ограничена проследимост. Проследяването на версиите или визуализирането на задачите, свързани с внедряването, изисква ръчна работа. Трябва да подадете заявка, за да ги видите, което може да отнеме известно време.

🏆 Победител: Azure DevOps печели благодарение на своите превъзходни функции за проследяемост.

Характеристика № 3: Персонализиране и гъвкаво отчитане

Azure DevOps

Предлага основни възможности за персонализиране, но не разполага с разширени опции. Няма специфични за Agile отчети.

Jira

Jira предлага разширени възможности за персонализиране, включително работни потоци и полета. Той също така се отличава с гамата си от гъвкави отчети, които предоставят на екипите подробна информация за напредъка.

🏆 Победител: Jira предлага по-добри възможности за персонализиране и гъвкаво отчитане.

Характеристика № 4: Възможности за интеграция и мобилен достъп

Azure DevOps

Той се интегрира безпроблемно с услугите на Microsoft и предлага ограничени интеграции с трети страни. Освен това осигурява мобилен достъп за работа в движение.

Jira

Jira поддържа широк спектър от интеграции чрез Atlassian Marketplace, което позволява на екипите лесно да свързват различни инструменти. Той предлага и стабилни мобилни приложения за потребители на iOS и Android.

🏆 Победител: Jira предлага по-широк спектър от интеграции и по-добро мобилно преживяване в сравнение с Azure DevOps.

Jira срещу Azure DevOps в Reddit

За да ви улесним избора, посетихме Reddit, за да разберем общото мнение по темата. Когато търсите Azure DevOps и Jira в Reddit, ще намерите мненията на потребителите за двата инструмента в различни случаи на употреба.

Много потребители предпочитат Azure DevOps заради неговата простота и лекота на употреба. Те препоръчват внедряването на инструмента, ако вашият екип за разработка вече използва Azure за управление на инфраструктурата.

Аз предпочитам Azure. Смятам, че като цяло има по-добър потребителски интерфейс и използваемост, макар и да е по-малко „гъвкав“ от Jira. Според мен Azure DevOps е много по-гъвкав и лесен за използване в сравнение с Jira. Можете да правите много повече неща и не се налага да кликате тук-там, за да намерите нещо.

Аз предпочитам Azure. Смятам, че като цяло има по-добър потребителски интерфейс и използваемост, макар и да е по-малко „гъвкав“ от Jira.

Според мен Azure DevOps е много по-гъвкав и лесен за използване в сравнение с Jira. Можете да правите много повече неща и не се налага да кликате тук-там, за да намерите нещо.

Намерих Azure DevOps за много по-лесен за използване – всъщност, много ми хареса. Персонализирането на изгледа, отчетите, таблото, работните процеси, потребителският интерфейс и т.н. бяха с класа над Jira.

Намерих Azure DevOps за много по-лесен за използване – всъщност, много ми хареса. Персонализирането на изгледа, отчетите, таблото, работните процеси, потребителският интерфейс и т.н. бяха с класа над Jira.

Jira е продукт на Atlassian, така че има добра съвместимост с Confluence, Trello и др., но ADO е съвместим с инструменти като Visual Studio (не е толкова важно, ако програмирате на Java, но ако използвате C# – може да ви е много полезно!), както и с инструментите на Azure.

Jira е продукт на Atlassian, така че има добра съвместимост с Confluence, Trello и др., но ADO е съвместим с инструменти като Visual Studio (не е толкова важно, ако програмирате на Java, но ако използвате C# – може да ви е много полезно!), както и с инструментите на Azure.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Azure DevOps и Jira

Jira е отличен избор за персонализирано и гъвкаво управление на проекти, докато Azure разполага с отлични интегрирани инструменти за разработка на софтуер. Но какво става, ако вашият екип се нуждае и от двете функционалности?

Представяме ви ClickUp – инструмент за управление на проекти, който предлага най-доброто от двата свята. Тази солидна алтернатива на Azure DevOps и Jira е гъвкава, всеобхватна платформа, която се занимава с всичко – от работни процеси по разработката до бизнес операции.

Докато Jira и Azure DevOps имат лесен за използване интерфейс, интуитивният дизайн на ClickUp улеснява екипите при внедряването му. Неговите персонализирани функции опростяват процесите, подобряват сътрудничеството и се адаптират към всеки стил на управление на DevOps проекти без много усилия.

Предимство № 1 на ClickUp: Адаптивни функции

Поемете контрола над жизнения цикъл на вашите продукти и обединете екипите си с Agile Solution на ClickUp.

Agile решението ClickUp предоставя на вашия екип всичко необходимо, за да ускори работния процес. То обединява проследяването на проекти, документацията и сътрудничеството на едно място, което прави по-лесно от всякога да поддържате гладкото протичане на работата.

Спринтове

Управлявайте ефективно гъвкавите работни процеси с ClickUp Sprints

ClickUp Sprints ви помага да оптимизирате планирането на спринтовете, като ви позволява да задавате ясни срокове, да присвоявате точки за задачите и да приоритизирате работата, така че екипът ви да знае точно върху какво да се фокусира.

Той е проектиран така, че да поддържа процеса на спринта организиран и лесен за управление от начало до край.

Можете също да настроите спринтовете си така, че да съответстват на начина, по който работи вашият екип. Тази гъвкавост ви помага да организирате задачите по начин, който отговаря на вашия работен процес, като всички остават в синхрон с целите на проекта през всеки спринт.

Изглед на таблото

Уверете се, че спринтовете протичат гладко с ClickUp Board View.

ClickUp Board View е чудесен за Agile екипи, които искат ясен, визуален начин за управление на своите проекти. Той използва прост, базиран на карти дизайн, където задачите преминават през различни етапи, което улеснява виждането на това, което е в процес на изпълнение и какво все още трябва да бъде направено.

Можете да персонализирате таблото с различни статуси на задачите, да назначите членове на екипа, да зададете крайни срокове и да прикачите файлове – всичко на едно място. С лесни функции за плъзгане и пускане, изгледът на таблото поддържа екипа ви в правилната посока, за да може да работи безпроблемно през всеки спринт.

Проследяване на времето

Добавете времеви прогнози към задачите по проекта си с ClickUp Project Time Tracking

ClickUp Project Time Tracking работи добре за Agile екипи. Можете да регистрирате времето директно в задачите си, което ви дава ясна представа за това къде отива усилието. Независимо дали сте на бюрото си или в движение, проследяването на времето от всяко устройство гарантира, че всички остават отговорни, което е от решаващо значение за планирането на спринтове и ретроспективи.

Можете също да персонализирате вашите времеви записи, като добавяте бележки и ги категоризирате, което улеснява визуализирането на съответствието между времето и вашите DevOps цели и задачи.

Табла за управление

Създайте карта за скоростта на спринта в ClickUp Dashboards, за да визуализирате представянето на вашия екип през няколко спринта.

ClickUp Dashboards е мощен инструмент за Agile екипи, които искат да управляват ефективно своите проекти и спринтове.

С функции като отчети и показатели за спринтове можете да използвате различни диаграми – като burndown, burnup, cumulative flow и velocity – за да следите напредъка и производителността на екипа.

ClickUp също се интегрира с GitHub, GitLab и Bitbucket, свързвайки комити, клонове и pull заявки директно с задачите. Тази интеграция помага да се поддържа всичко свързано и насърчава споделеното чувство за принадлежност, като прави данните на екипа достъпни и лесни за разбиране.

AI възможности

Помолете ClickUp Brain да обобщи бележките от срещата, за да спестите време и да гарантирате, че всички са на една и съща вълна по отношение на обсъдените теми.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, създаден да опрости управлението на проекти за Agile екипи.

С функции като автоматизирано планиране и документиране, ClickUp Brain може да генерира пътни карти за продукти, да създава планове за тестване и да изготвя технически спецификации, спестявайки ценно време.

Той също така оптимизира процесите на срещите, като помага за изготвянето на дневен ред, обобщава бележките и гарантира, че всички ключови точки са обхванати, което е полезно по време на планирането на спринтове и ретроспективи.

Предимство № 2 на ClickUp: Шаблон за разработка на софтуер

Изтеглете този шаблон Приложете шаблона за разработка на софтуер на ClickUp, за да следите инициативите и състоянието на пускането на пазара безпроблемно.

Шаблонът за разработка на софтуер на ClickUp предоставя на вашия екип за разработка всички инструменти, от които се нуждаят, за да си сътрудничат ефективно, като обединява екипите за продукти, дизайн и инженеринг в едно пространство.

Той ви води през цялата продуктова пътна карта, от създаването до завършването, като ви позволява да предоставяте продуктови функции и да отстранявате бъгове, използвайки гъвкави Scrum или Kanban методи.

Когато използвате шаблона, ще видите специални раздели за управление на функциите на продукта и отстраняване на грешки. Тези раздели улесняват проследяването на проектите за разработка на софтуер, разпределянето на отговорностите и определянето на крайни срокове.

Можете също да създавате потребителски истории и критерии за приемане, за да изясните изискванията и да се уверите, че това, което доставяте, отговаря на очакванията на всички.

ClickUp’s One up #3: Шаблон Kanban за разработка на софтуер

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте приемането на заявки и използвайте персонализирани Kanban табла с шаблона ClickUp Kanban за разработка на софтуер.

Шаблонът ClickUp Kanban за разработка на софтуер е чудесен инструмент за софтуерни екипи, които целят да подобрят ефективността, производителността и сътрудничеството.

Той предоставя визуална система за управление на работния процес, в която задачите се представят като карти, преминаващи през различни етапи на процеса на разработка. Просто проследете картата, за да видите как напредва вашата задача.

Този шаблон включва и ограничения за работа в процес (WIP) и проследяване на цикличното време, което помага на екипа ви да управлява работната натовареност и да остане фокусиран върху важните неща.

Поемете контрола над вашите гъвкави работни процеси с ClickUp

Изборът на подходящия инструмент за управление на проекти (Azure DevOps или Jira) е от решаващо значение за успеха на вашия екип. Azure DevOps е идеален, ако се нуждаете от вградени CI/CD функции, докато Jira се отличава в гъвкавото управление на проекти с своите надеждни опции за персонализиране.

ClickUp е вашият партньор, ако искате платформа „всичко в едно“.

Той съчетава най-доброто от двата, като ви предлага гъвкаво, всеобхватно решение за управление на работните процеси по разработката, проследяване на спринтове и много други.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който управлявате проектите си!