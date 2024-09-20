Как да създадете ефективна продуктова визия

Чували ли сте притчата за „шестте слепи мъже и слона“? Историята разказва за група мъже с увредено зрение, които никога не са чували за слон, но се натъкват на такъв. Те докосват различни части от тялото му и го описват по коренно различни начини.

Този, който докосна хобота му, каза, че е като дебела змия. Този, който докосна ухото му, каза, че е като ветрило. Този, който докосна крака му, го оприличи на дърво. Всъщност никой не разбра животното в неговата цялост, защото не можеше да види цялостната картина. В резултат на това всеки е убеден в абсолютната истина на своята гледна точка, докато всъщност е напълно погрешен.

Слепите мъже и слонът (Източник: Wikimedia Commons )

Тази притча служи като ценна метафора за различни сценарии в бизнеса. В разработката на софтуер тази история е перфектна аналогия за факта, че без ясна, изразителна и амбициозна продуктова визия екипите биха останали в неведение.

В тази публикация в блога ще разгледаме какво е продуктова визия, защо е важна и как можете да създадете своя собствена.

Какво е продуктова визия?

Визията за продукта е декларация, която обхваща цялостната картина на продукта в дългосрочен план. Тя очертава основните елементи на продукта:

Кой : Целевите потребители на продукта, определени в демографски, психографски и професионален план.

Какво : Характеристиките и предимствата на продукта, които решават проблема на целевите потребители.

Как : Диференциацията на продукта на пазара и какво го прави уникален

Защо: Защо продуктът съществува

Защо продуктите се нуждаят от визии?

За екипа, работещ по даден продукт, основното предимство на визията е, че тя служи като пътеводна звезда, насочваща всички решения през целия жизнен цикъл на продукта. Освен това, тя предлага и много други предимства.

Съгласуваност: Визията за продукта помага на екипите за потребителски опит, дизайн, разработка и качество да фокусират усилията си. Тя също така обединява заинтересованите страни от екипите по продажби, маркетинг, финанси и таланти и ги мотивира да работят за постигането на общи цели.

Насока: Визията за продукта играе решаваща роля при изготвянето на пътната карта за продукта. Тя изразява стратегическите приоритети на продукта, които след това се разбиват на малки задачи и етапи, които трябва да бъдат разработени.

Яснота: Визията за продукта описва елементите и свежда до минимум предположенията. Тя помага на новите членове на екипа да разберат веднага целта на продукта и да се включат в неговото разработване.

Стандарт: Трябва ли да дадем приоритет на функция А пред Б? Да наемем ли повече инженери за следващото тримесечие? Кои бъгове да поправим в този спринт? Декларацията за визията за продукта служи като скала, по която се преценяват такива решения. Тя помага за постигането на консенсус въз основа на договорени условия и идеи.

Кой използва визии за продукта?

Всеки екип, който създава и пуска продукт на пазара, може да извлече голяма полза от изявлението за визията.

При гъвкавото разработване на софтуер тя служи като обща основа за целия продуктов екип.

В маркетинга това помага на дейностите, насочени към пазара, да се съгласуват с намеренията на продуктовия екип.

В бързоразвиващите се стартиращи компании тя обединява разнородни екипи. Помага да се организира хаосът в посока към общата им цел.

Каква е разликата между продуктова визия и продуктова стратегия?

Визията за продукта е мечтата – това е крайният продукт, който възнамерявате да разработите през следващите няколко години. Тя е амбициозна, футуристична и еволюираща.

Продуктовата стратегия е обмисленият подход за постигане на тази мечта – тя включва ресурсите, стъпките и плановете. Тя все още е на високо ниво и обхваща всеки аспект на продукта.

Визия за продукта Продуктова стратегия Много дългосрочна (5-10 години) Средносрочен до дългосрочен план (1-3 години) Амбициозна по своята същност Практична и постижима по своята същност Умишлено неясна и адаптивна Съзнателно конкретна и приложима Фокусира се върху причината за съществуването на продукта Фокусира се върху това как се преследва визията за продукта. Написано в кратко, просто и запомнящо се изречение. Написано в дълъг, подробен и поучителен документ.

Ролята на различните субекти в продуктовата визия

Макар че идеята за даден продукт често се ражда в съзнанието на един човек, визията е резултат от съвместни усилия. Тя оказва влияние върху живота на всички участници, тяхната ежедневна работа и всяко решение, което вземат.

В действителност обаче всеки заинтересован има различна роля. Да видим.

Кой е отговорен за определянето на визията за продукта?

Собственикът/мениджърът на продукта е отговорен за определянето на визията в сътрудничество с различни други заинтересовани страни. Отговорностите на собственика/мениджъра на продукта включват:

Събиране на мнения от ръководството и ключовите заинтересовани страни

Проучване на идеи с продажби, маркетинг, проучване на пазара, дизайн и др.

Изразяване на визията за продукта с прости и запомнящи се думи

Събиране на обратна връзка от различни заинтересовани страни и фино настройване на визията

Освен да дефинират визията, продуктовите мениджъри са отговорни и за нейното комуникиране и популяризиране. Тяхна е ролята да накарат проектния екип, Scrum екипа, отдела по продажби, маркетинга и отдела за успех на клиентите да разберат и приемат визията в работата си.

Продуктният мениджър постига това, като създава среда за сътрудничество между мултифункционални екипи. Той комуникира визията за продукта по начин, който дава на всеки екип солидна основа за вземане на решения. Например, ако визията за вашия продукт е „да помага на хората да практикуват съзнателност“:

Екипът на Scrum ще даде приоритет на функциите, свързани с медитацията, пред функциите за управление на задачите.

Дизайнерският екип ще създаде потребителски интерфейс, който е лишен от отвличащи елементи и помага на потребителите да останат в настоящето.

Екипът за дизайн на съдържанието ще напише прост, съпричастен и ориентиран към благосъстоянието текст.

Маркетингът ще изгради послания, фокусирани върху спокойствието, а не върху производителността.

Като цяло, визията за продукта помага на всеки екип да отговори на нуждите на целевите клиенти по различен и уникален начин. Ако това ви се струва като чудесно решение за много от предизвикателствата, свързани с вашите продукти, ето как можете да създадете своя собствена визия.

Създаване на ефективна продуктова визия

Визията за продукта е пътеводната светлина на екипа за разработка на софтуер. След като визията бъде определена и споделена, хората ще запомнят нейния дух и ще я използват при вземането на решения. Затова е необходимо да създадете ефективна и приложима визия за продукта, за да постигнете успех.

Ето как можете да го направите с инструмент за виртуално сътрудничество и управление на проекти като ClickUp.

1. Проучете настоящето

Разберете контекста, в който вашият продукт функционира в различни вътрешни и външни аспекти, като например:

Целеви потребители: Определете за кого проектирате. Очертайте техните нужди, болезнени точки, настоящи решения и неудовлетворености.

Конкуренция: Разберете конкурентната среда, включително какво съществува, цената, характеристиките, предимствата, лоялността на потребителите и т.н. Не забравяйте, че конкуренцията не трябва да бъде подобен продукт. Тя може да бъде всеки продукт, който решава проблема на клиента.

Например, ако разработвате приложение за напомняния, основната конкурентна алтернатива, която трябва да проучите, е комбинацията от обикновена химикалка и хартия.

Възможност: Ясно определете къде се намира пазарната ниша. Проучете колко голяма е тази ниша, какво ще я запълни и колко биха платили клиентите за това.

Бизнес прерогативи: Докато работите по това, обмислете и визията на вашата компания – целите, нуждите, ресурсите и амбициите на вашия бизнес. Обмислете и някои примери за основни ценности, за да определите кои сте.

Уверете се, че документирате всичките си заключения в място за съвместна работа като ClickUp Whiteboards. Добавете информация под формата на текст, изображения, връзки, лепящи се бележки и др. След като имате чернова, поканете всички заинтересовани страни да я прегледат и коментират.

Документирайте проучванията си за продукта в ClickUp Whiteboards

2. Представете си бъдещето

След като разберете настоящата ситуация, е време да мечтаете, т.е. да си представите бъдеще, в което вашият продукт съществува. Като част от това, имайте предвид следното.

Цел: Преди всичко, определете общата цел, която ще служи вашият продукт. Попитайте се „защо“ продуктът трябва да съществува.

Подход: Помислете как бихте могли да постигнете целта си.

Например, ако целта ви е да помогнете на хората да практикуват съзнателност, можете да създадете приложение за медитация, водене на дневник, онлайн терапия или формиране на навици. Изберете своя път.

Стойност: Проучете каква стойност ще донесе на вашите клиенти. Ще направи ли вашето приложение за съзнателност клиентите по-щастливи, спокойни, продуктивни, здрави? Тук помислете и за това как ще се чувстват клиентите, докато използват продукта.

Диференциация: Избройте ясно всички начини, по които вашият продукт е уникален. Тази диференциация може да бъде в характеристиките, целевите клиенти, потребителското преживяване, поддръжката на клиенти или всичко друго, което можете да си представите.

Едно добро упражнение за създаване на визия ще ви помогне много в тази стъпка. Използвайте шаблона за визия на ClickUp, за да опишете функциите и отличителните характеристики на вашия продукт. Този шаблон за средно ниво е подходящ за презентации, така че можете да го покажете директно на спонсори, клиенти, членове на екипа и други заинтересовани страни.

Изтеглете този шаблон Създаването на визия става лесно, съвместно и повтаряемо с ClickUp.

⚡️Архив с шаблони: Ако търсите начин да генерирате идеи за продукти или нещо по-конкретно, отговарящо на вашите нужди, разгледайте тези шаблони за визионни табла.

3. Изработете визията

Сега е моментът да вземете химикал и хартия или да започнете да пишете в документ. Прегледайте отново документите за настоящото и бъдещото състояние, за да се подготвите за изготвянето на визията.

Визията за продукта често е кратка и силна декларация. „В Netflix искаме да забавляваме света“ , казва компанията за стрийминг услуги. Те не имат предвид филми, документални филми или телевизия, а забавление в цялост. Така че, когато се впуснаха в игрите през 2023 г., това изглеждаше като естествено разширение на предлаганите от тях услуги.

Преди да изберете подходящата за вас, обсъдете няколко варианта. Напишете няколко различни идеи, които да тествате. За да напишете ефективна визия, тя трябва да бъде:

Обширна: Уверете се, че тя може да обхване и насочи амбициите ви за следващите няколко години. Не я ограничавайте до нещо конкретно, което прави вашият продукт. „Помагайте на хората да практикуват съзнателност“ е по-обширно и приспособимо от „създайте приложение за водене на дневник“ или „предоставяйте медитация с водач на разположение“.

Амбициозна: Идеалната продуктова визия трябва да бъде нещо, което никой не е постигал досега – или поне много малко хора са постигали. Направете я предизвикателна и амбициозна, за да може екипът да излезе с иновативни идеи в преследването на тази визия.

Фокусирайте се върху клиента: Визията за продукта, насочена към вътрешната среда, в крайна сметка ще бъде егоистична. Затова фокусирайте визията върху клиента. Напишете я въз основа на това, което можете да направите за вашите клиенти, пазара и света като цяло.

Кратко: Никой не може да запомни сложна и дълга визия. Това означава, че никой няма да я приложи на практика. Затова я направете кратка и проста. Най-добрият подход е да я ограничите до едно изречение или фраза.

За по-организиран подход към писането на визии, опитайте шаблона ClickUp Vision Whiteboard Template. Използвайте този шаблон, за да изложите визията си с яснота и фокус, да съберете обратна връзка и да я превърнете в действия.

Изтеглете този шаблон Рамка за създаване на визии с ClickUp

4. Тествайте вашите визии

След като имате няколко варианта, представете ги на ключовите заинтересовани страни, за да видите какви са впечатленията им. Проведете проучване сред клиенти, екипа за разработка на продукти, отдела за продажби, маркетинга и бизнес ръководството. Тествайте го за:

Съгласуваност с организационната визия

Яснота сред различни групи от хора

Приложимост за различни екипи, които да я приемат и използват

Несъгласие от всяка страна

Например, ако вашата продуктова визия е да помагате на хората да практикуват съзнателност, но вашата организация се занимава с CRM софтуер, имате очевидно несъответствие. 👀

Използвайте ClickUp Forms, за да създавате и провеждате анкети без усилие

5. Усъвършенствайте визията за продукта

Въз основа на обратната връзка, която получавате от различни заинтересовани страни, усъвършенствайте визията за продукта. Не забравяйте, че понякога може да не успеете да коригирате някои несъответствия само с думи. В такива случаи може да се наложи да преосмислите изцяло идеята си.

В повечето случаи можете да събирате обратна връзка и да усъвършенствате визията. Например, маркетинговият екип може да предложи, че е по-добре да формулирате визията като „помагайте на хората да бъдат съзнателни“, вместо непрякото „практикувайте съзнателност“.

Като продуктов мениджър, вашата роля е да вземате решения относно това кои отзиви са полезни и кои не.

6. Документирайте и споделете визията за продукта

Визията за продукта е толкова ефективна, колкото е броят на хората, които я разбират и приемат. Затова трябва да можете да я документирате и да я споделите с колкото се може повече хора.

ClickUp Docs за смели, мощни и създадени съвместно визии

ClickUp Docs е чудесен начин да го направите. Напишете визията си за продукта – голяма и ярка, за да може всеки да я види и разбере бързо. Добавете банери, бутони, разделители и други формати, за да представите визията по атрактивен и запомнящ се начин.

Споделяйте я безопасно публично, частно и с разширени контроли за редактиране. Свържете документите с различни задачи, за да се уверите, че всяка работа се извършва в съответствие с продуктовата визия.

7. Приложете визията си за продукта

Написването и споделянето на визията за продукта е чудесно начало, но това не е достатъчно. Добрият продуктов мениджър превръща тази визия в реалност с лекота.

ClickUp Tasks, за да превърнете визията си в реалност

Първата стъпка към това е да превърнете визията в измерими и постижими цели. Всеки добър софтуер за OKR ще ви помогне да определите KPI за управление на проекти, съобразени с визията, и да ги постигнете последователно.

С ClickUp Goals можете да задавате цели, да ги свързвате с продуктовата стратегия и да ги споделяте с всички членове на екипа. Използвайте различните изгледи на проектите в ClickUp, за да проследявате напредъка и да измервате успеха.

📖 Допълнителна литература: Професионални цели за работа

Следващата стъпка е да определите стъпките за постигане на тези цели. Създайте задачи в ClickUp директно от вашата визия в ClickUp Docs, назначете потребители, определете крайни срокове, свържете с други документи и управлявайте целия процес на разработване на продукта на едно място.

Гант диаграма за проследяване на зависимостите в разработването на продукта

Периодично оценявайте напредъка си за съгласуваност с продуктовата визия. Използвайте данните от таблото за управление на продуктите, за да направите преглед. Също така обмислете дали самата визия се нуждае от актуализация.

Например, ако сте компания за управление на събития с визия, която се фокусира изключително върху физически, лични или наземни събития, може би ще искате да я преосмислите, особено предвид огромната популярност на хибридните и виртуалните събития.

Ако сте начинаещ в създаването на продуктова визия, горната рамка предлага значителна подкрепа. Но ако все още се мъчите да я концептуализирате, ето малко вдъхновение.

Примери за визия за продукта

Някои от най-успешните технологични компании по целия свят използват вдъхновяващи визии за продукта. Нека разгледаме няколко от тях.

Glitch

„Ние създаваме Glitch, за да ви улесним работата с уеб. ”

Технологичният стартъп Glitch има проста, но амбициозна визия. Ключовата дума тук е „лесно“. Ето защо те създават „бързи“ и „забавни“ инструменти за изграждане на уебсайтове. Техните инструменти работят за това уеб пространството да бъде отворено, разнообразно и достъпно за всички.

И още нещо? Маркетинговите им усилия са фокусирани основно върху тяхната общност, като предлагат инструменти, джем сесии, представяния на проекти и други, което също улеснява взаимната помощ.

LinkedIn

„Създайте икономически възможности за всеки член на глобалната работна сила. ”

През 20-те години от създаването си LinkedIn е помогнал на хората да намерят работа, да създадат контакти, да препоръчат други хора, да изградят своя личен бранд и в крайна сметка да спечелят (повече) пари.

Визията на LinkedIn да създава икономически възможности направлява решенията им в различните канали за приходи, като членства, реклами, бюлетини и решения за набиране на персонал. Думата „всеки“ определя тяхното разширяване на пазари, езици и др.

Tesla

„Ускоряване на прехода на света към устойчива енергия“

Макар Tesla често да е в новините заради автономните си автомобили, основният й фокус е върху слънчевата енергия и автомобилите, задвижвани с батерии. Визията на Tesla ги води към създаването на устойчиви енергийни решения, които надхвърлят рамките на автомобилите. Всъщност Tesla прави стабилни стъпки и в областта на слънчевите панели, слънчевите покриви, енергийните стени и др.

За да създадете визия за продукта, която да е толкова въздействаща, може да ви бъдат полезни някои от следните шаблони.

Шаблони за продуктова визия и как да ги използвате

Шаблон за продуктова визия, базирана на позициониране

Един от най-често използваните шаблони за продуктова визия е този, който произтича от структурата на Джефри Мур за позициониране. На практика шаблонът би изглеждал така.

За [клиент], който се нуждае от [нужда на клиента], този [продукт] е [наименование на категорията], който [определение на решението]. За разлика от конкуренцията, [продуктът] е [уникално търговско предложение]. За предишния пример с приложението за съзнателност позиционирането би било: За [градските професионалисти], които се нуждаят от [подкрепа за преодоляване на стреса], този [продукт] е [мобилно приложение], което [ги води през практики за съзнателност, като медитация, водене на дневник и упражнения]. За разлика от съществуващите приложения, [продуктът] е [проектиран да предлага незабавно управление на стреса чрез практики, които отнемат по-малко от 120 секунди].

Макар че това е чудесна структура за обобщаване на проучванията и излагане на фактите, тя е описание на настоящето. Тя не предлага амбициозното, вдъхновяващо бъдеще, което визията трябва да предоставя.

Шаблон, базиран на целта

Шаблонът за изявление за визията за продукта, основано на целта, позволява на организациите да поставят софтуера си в контекста на ролята му в света.

[Продуктът] помага на [клиента] с [стойност] Продължавайки със същия пример, визията за продукта би била: [Продуктът] помага на [напрегнатите градски професионалисти] [да живеят в момента и да водят пълноценен живот]

Шаблон, базиран на трансформация

Този формат се фокусира върху промяната или преобразуването, което продуктът носи на света или на пазара.

[Продуктът] позволява [промяна] в [контекст] Визия за продукта, базирана на трансформация, за приложението би била: [Продуктът] слага край на [допаминовата зависимост] за [устойчиво творчески свят].

Макар че тези шаблони предлагат някои насоки, най-добре е да запомните основните принципи при изготвянето на визията за вашия продукт. Опитайте се да включите отговорите на следните въпроси.

За кого е предназначено?

Как решава техния проблем?

Какво прави по-добре или по-различно?

Защо съществува?

Превърнете визията си за продукта от мечта в реалност с ClickUp

Добрата продуктова визия хвърля светлина върху посоката, в която се развива продуктът в близко и далечно бъдеще. Тя позволява на всички да виждат цялостната картина, с всичките й части. Знанието за това, което създавате, ви помага да изработите перфектната стратегия и план, които да ви отведат до окончателното пускане на продукта на пазара.

За инженерния екип това прави управлението на продукта лесно. Освен това, една добра визия помага на цялата организация. Маркетингът, продажбите, финансите, човешките ресурси, администрацията и всеки друг екип се съгласуват с визията и работят заедно като кохерентно и сплотено цяло. Една добра продуктова визия подпомага вземането на решения и помага за разрешаването на конфликти.

Създаването на визия е само една част от процеса. Документирането, споделянето и повтарянето на мисията е по-важната част. Използването на всеобхватен инструмент за управление на проекти като ClickUp дава възможност на екипите да създават и изпълняват визията съвместно.

Инструменти за мозъчна атака като бели дъски, помощни средства за мислене като мисловни карти, водене на бележки с Docs, управление на проекти с Tasks и прегледи с Dashboards — ClickUp предлага цялостна платформа за управление на работното място за продуктови екипи.

Опитайте го. Изпробвайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво най-добре описва визията за продукта?

Амбициозната бъдеща цел е най-добрият начин да опишете визията за продукта. Тя очертава какво цели да постигне продуктът в дългосрочен план, действайки като Северна звезда, която насочва развитието.

2. Кой определя продуктовата визия в Scrum?

В Scrum собственикът на продукта определя визията за продукта в сътрудничество с бизнес и технически заинтересовани страни.

3. Кой отговаря за комуникирането на визията за продукта към Scrum екипа?

Собственикът или мениджмънтът на продукта е отговорен за комуникирането на визията към Scrum екипа.

4. Каква е визията на метода за продукт?

Визията за продукта е подход към разработването на софтуер, ръководен от единна и последователна визия. Екипите, които следват този подход, обикновено започват от върха с визия за продукта и оттам преминават към плановете за изпълнение.

5. Кой отговаря за мисията и визията?

В разработката на софтуер продуктовият собственик/мениджър е отговорен за създаването и разпространяването както на визията, така и на мисията.