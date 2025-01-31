Топ 12 инструмента за eDiscovery за оптимизирано управление на данни

Нарастването на електронните данни в компаниите, претърпели цифрова трансформация, прави изключително важно внедряването на специализирани инструменти за ефективно търсене, намиране и организиране на важната информация. 📊

Всъщност Федералните правила за гражданско съдопроизводство (FRCP) изискват организациите в Съединените щати да съхраняват и управляват данните си по начин, който ги прави лесно достъпни. Неспазването на това изискване не само води до неудовлетворение, но може да доведе и до значителни санкции.

Именно тук на помощ идват е-разкриващите инструменти. 🔍

Инструментите за eDiscovery са специализиран софтуер, предназначен да опрости намирането, събирането и анализирането на електронно съхранявана информация (ESI). Днес софтуерните инструменти за eDiscovery са незаменими в съдебни спорове и сценарии за управление на данни.

Липсата на решение за eDiscovery или изборът на неподходящо такова може да доведе до отнемащи време търсения и база данни, чието управление е истинско главоболие. А никой не бива да се занимава с това!

Въз основа на нашето проучване и интензивни тестове в ClickUp, ето списък с 12-те най-добри инструмента за eDiscovery на пазара. Прочетете, за да научите повече.

Какво трябва да търсите в един инструмент за eDiscovery?

В основата си ролята на инструментите за eDiscovery, или електронно откриване, не се състои само в намирането на цифрова информация, а в идентифицирането на правилната информация, която е допустима в съда. За правните екипи и адвокатските кантори това означава да се гарантира, че извлечените данни отговарят на правните стандарти и са релевантни за конкретния случай.

При избора на софтуер за електронно откриване, това са ключовите функции, които трябва да търсите, за да управлявате и използвате ефективно данните си:

Разширени възможности за търсене: Потърсете инструменти с разширени функции за търсене, които позволяват подробни заявки и филтриране, за да намалите ръчното търсене.

Обработка и филтриране на данни: Изберете инструмент за преглед на eDiscovery, който може да обработва различни формати на данни и да прецизира резултатите, за да отговарят на правните критерии.

Интеграция и съвместимост: Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашия Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашия проект за управление на правни въпроси и поддържа различни платформи за електронна поща, съхранение в облак и бази данни за цялостно събиране на данни.

Сигурност и съответствие: Инструментът трябва да отговаря на индустриалните стандарти и регулации като HIPPA и GDPR, за да гарантира защита на данните и поверителност.

Експорт на данни и отчитане: Ефективният експорт на данни и персонализираните функции за отчитане са от решаващо значение за ранната оценка на случая и представянето на доказателства.

Мащабируемост: Инструментът трябва да се мащабира с нарастването на данните ви, без да се компрометира производителността.

Икономическа ефективност: Обмислете общата цена на притежание, включително таксите за лицензиране и поддръжка.

Готови ли сте да опростите вашите правни операции? Разгледайте 12-те най-добри инструмента за eDiscovery. Нашите топ предложения ще помогнат на вашата организация да повиши ефективността си и да остане начело в динамичната правна среда.

1. Logikcull (Най-добър за опростяване на процесите на eDiscovery)

Ако търсите простота, Logikcull е вашият избор. Logikcull е цялостна платформа за eDiscovery със затворена верига, която опростява качването, търсенето и преглеждането на големи обеми данни.

Той се отличава на пазара на eDiscovery с различни функции за сигурност, включително криптиране на данни, двуфакторна автентификация (2FA), роли на потребителите, базирани на разрешения, сканиране за вируси и защита от зловреден софтуер. Тези функции помагат да се гарантира съответствие с критични регулации, като HIPAA, GDPR и SOC2 (Тип II).

Logikcull се интегрира с Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box и други платформи, което улеснява извличането на данни от източника.

Най-добрите функции на Logikcull

Приложете предварително дефинирани филтри за търсене за по-бързо откриване на данни, като имейл адреси, типове документи и съдържание с лична идентифицираща информация (PII).

Управлявайте автоматични известия за задържане, напомняния и проследяване с лекота

Извършвайте автоматично масово редактиране, маркиране на привилегии, откриване на сходни документи, откриване на лична информация и групиране на имейли.

Внедрете вградено криптиране, двуфакторна автентификация, разрешения на базата на роли, антивирусно и анти-зловреден софтуер сканиране и споделяне в затворен цикъл.

Ограничения на Logikcull

Потребителите, които не са запознати със сложните инструменти за анализ на данни, могат да се сблъскат с трудна крива на обучение.

Цени на Logikcull

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Logikcull

G2 : 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

2. RelativityOne (най-подходящ за мащабни и сложни eDiscovery)

Ако се занимавате с мащабни и сложни случаи, RelativityOne е мощно средство. То подпомага корпорации, адвокатски кантори, правителствени агенции и други в бързото откриване с платформата RelativityOne.

Освен това RelativityOne позволява на потребителите да разширят функционалността му като платформа с отворен код с персонализирани или създадени от разработчици приложения, достъпни чрез Relativity App Hub.

Освен стандартните функции за eDiscovery, Relativity гарантира сигурността с помощта на своя специализиран екип Calder7, който защитава чувствителните данни. Всъщност платформата спазва няколко стандарта за сигурност, включително ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 и HIPAA. Тя също така се интегрира с популярни корпоративни инструменти като Microsoft 365, Slack и Google Workspace.

Най-добрите функции на RelativityOne

Автоматизирайте работните процеси за управление на документи , за да намалите ръчните задачи и да сведете до минимум човешките грешки.

Визуализирайте комуникационните данни, като имейли и текстови съобщения, в оригиналния им контекст за по-добро разбиране.

Инструменти за редактиране и подчертаване, за да скриете или подчертаете ключова информация

Задайте подробни разрешения за потребители и контрол на достъпа, за да ограничите достъпа до конкретни документи.

Ограничения на RelativityOne

Отстраняването на технически проблеми може да бъде сложно и да изисква недокументирани и специализирани знания.

Цени на RelativityOne

Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6/5 (над 470 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

3. Casepoint (Най-добър за интегрирана правна технология)

За правни екипи, които търсят мащабируемост и гъвкавост, Casepoint е идеалният избор. Неговата облачна архитектура предлага мащабируемост и гъвкавост, което го прави идеален за организации от всякакъв размер. Той също така предоставя персонализирани работни потоци и автоматизирани процеси за eDiscovery, което намалява ръчните задачи и повишава производителността.

Casepoint гарантира спазването на регулации като HIPAA и GDPR чрез надеждно криптиране на данните и контрол на достъпа. Освен това, той се интегрира безпроблемно с различни източници на данни и инструменти на трети страни за ефективно управление на данните и задълбочени анализи.

Най-добрите функции на Casepoint

Обработвайте и намалявайте ценната информация бързо с лесна за употреба технология.

Гарантирайте съответствие с GDPR, CCPA, FOIA и други регламенти

Автоматизирайте оценката на делата с помощта на усъвършенствани алгоритми за големи масиви от данни.

Ограничения на Casepoint

Резултатите от филтрирането на таблици и функциите за детайлно проучване могат да се подобрят чрез усъвършенстване на потребителското изживяване.

Цени на Casepoint

Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Disco eDiscovery (Най-доброто за бързо eDiscovery, задвижвано от изкуствен интелект)

Инструментът DISCO eDiscovery използва силата на изкуствения интелект, за да оптимизира прегледа на данни. Той предлага софтуер за правни услуги, базиран на изкуствен интелект, за оптимизиране на eDiscovery, преглед на документи и управление на дела за бизнеса, адвокатски кантори и правителствени агенции.

Техните облачни решения могат да се използват индивидуално или да се интегрират, за да се създаде единна платформа. Това позволява на екипите да управляват целия цикъл на откриване на данни – от правни искания до преглед – в един единствен интерфейс.

Най-добрите функции на Disco eDiscovery

Дайте приоритет на прегледа на документи с инструменти, базирани на изкуствен интелект, и контекстуални етикети.

Генерирайте отчети в реално време с визуализация на данни и низове от имейли за изчерпателен контекст.

Използвайте интуитивна функция за търсене с филтри и Search Builder за сложни заявки.

Активирайте търсене на текст във всички документи с автоматичен OCR на изображения и PDF файлове.

Ограничения на Disco eDiscovery

Не поддържа експортиране на списъци с сесии за въвеждане, подробности за въвеждането, настройки на файловете, продукции, подробности за продукциите, наслагвания, екипи за преглед, регистри за масови действия, етапи на преглед и др.

Цени на Disco eDiscovery

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Disco eDiscovery

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Nextpoint (Най-подходящ за малки и средни фирми)

Ако сте по-малка фирма, Nextpoint предлага достъпно решение с лесна за използване платформа, базирана в облака. Тя позволява на потребителите да преместват неограничено количество данни, да преглеждат и споделят продуктите си незабавно и да си сътрудничат ефективно, за да изградят силни дела – всичко това без неудобствата, свързани с импортирането на данни или таксите за хостинг.

Създаден въз основа на принципите на EDRM, Nextpoint ускорява традиционния процес на откриване до един ден, което го прави рентабилно решение за по-малки организации.

Най-добрите функции на Nextpoint

Извличайте данни и метаданни автоматично, използвайки OCR индексиране за изображения.

Персонализирайте работните процеси за преглед на документи с кодиране, персонализирани изгледи, етикети и масови действия.

Улеснете сътрудничеството и подготовката на делата, като управлявате показания, документи, стенограми и графици.

Достъп до данни за регистриране, прегледи, редакции, изтривания и изтегляния с подробни одитни следи

Ограничения на Nextpoint

Импортирането на данни може да бъде по-бавно в сравнение с други платформи, тъй като всички файлове се визуализират при импортирането, вместо да се запазват в оригиналния си формат.

Цени на Nextpoint

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nextpoint

G2 : 4,3/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (230+ отзива)

6. Everlaw (Най-добър за съвместно eDiscovery)

Everlaw се гордее с това, че „намира игла в купа сено“, и определено оправдава тази претенция. Сред инструментите за електронно откриване в този списък Everlaw се отличава с това, че обработва всичко – от незабавни съобщения и имейли до транскрибиране на аудио и видео файлове. Способността на Everlaw да опростява търсенията го прави още по-лесен за ползване, като позволява на потребителите да маркират заявките си с цветови кодове.

Така че, ако не сте особено запознати с технологиите, не се притеснявайте – можете бързо да намерите информация, без да се тревожите за сложни синтаксиси за търсене или редовни изрази (regex).

Освен това платформата гарантира сигурност с FedRAMP оторизация, многофакторна автентификация, еднократно влизане и потребителски разрешения. Въпреки че Everlaw е предимно базирана на облак, тя предлага и SaaS, и уеб-базирани опции за внедряване, което дава на потребителите гъвкавост при достъпа до инструмента.

Най-добрите функции на Everlaw

Инвентаризирайте, индексирайте и анализирайте различни типове данни като имейли, изображения и CAD файлове.

Превеждайте над 100 езика и транскрибирайте медийни файлове

Качвайте до 900 000 документа на час

Редактирайте метаданни, страници, електронни таблици и медийни файлове ефективно

Ограничения на Everlaw

Картографирането на метаданни може да бъде сложно, а генерирането на привилегировани логове не винаги е интуитивно.

Цени на Everlaw

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Everlaw

G2 : 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

7. CloudNine LAW (Най-доброто за локално eDiscovery)

CloudNine е решение за eDiscovery, което оптимизира процеса на откриване на данни с помощта на усъвършенствана автоматизация. То предлага автоматична обработка и въвеждане на данни за MS365 и OneDrive и поддържа различни типове данни, като имейли, аудио записи, криминалистични изображения и др.

Платформата предлага детайлни, интуитивни инструменти за търсене и маркиране, за да намирате и управлявате ефективно данните.

Най-добрите функции на CloudNine LAW

Интегрирайте безпроблемно с Microsoft 365 и OneDrive за по-бързо събиране на данни.

Запазете контекста на въведените данни за изчерпателни прегледи на времевата линия.

Поддръжка на множество типове данни, включително финансови записи, криминалистични артефакти, SMS, съобщения от приложения за сътрудничество, геолокация и публикации в социални медии.

Ограничения на CloudNine LAW

Програмата за преглед на изображения се затруднява да обработва едновременно няколко отворени бази данни.

CloudNine LAW оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 50 рецензии)

8. Reveal Data (Най-доброто за анализи, базирани на изкуствен интелект)

Платформата за електронно разкриване на данни на Reveal Data използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да оптимизира анализа и прегледа на данни.

В допълнение, платформата предлага разширени аналитични функции, включително предсказуемо кодиране и клъстериране. Тя разполага с интегрирано машинно обучение за динамична класификация на данни и мащабируема облачна инфраструктура за ефективна обработка. Нейните възможности за търсене включват обработка на естествен език за прецизно откриване на данни.

Създаден с оглед на потребителското преживяване и мащабируемостта, Reveal Data е подходящ за организации от всякакъв мащаб.

Разкрийте най-добрите функции на Data

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за напреднали анализи на данни и предсказуемо кодиране.

Подобрете класифицирането и релевантността на данните динамично с машинно обучение

Персонализирайте таблата и отчетите за визуализиране на тенденциите в данните и преглед на напредъка.

Сътрудничество чрез инструменти за споделени рецензии, анотации и комуникация

Разкрийте ограниченията на данните

Достъпни за индивидуална употреба, но може да са твърде скъпи за малки компании, които се нуждаят от интеграция в своите приложения.

Цени на Reveal Data

Персонализирани цени

Reveal Data оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 500 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Exterro Legal (Най-доброто за eDiscovery за предприятия)

Exterro Legal опростява и автоматизира процеса на съхраняване на документи за юридически цели, улеснявайки юридическите екипи да управляват и прилагат съхраняването по-ефективно. Чрез безпроблемна интеграция с съществуващите работни процеси за eDiscovery, Exterro Legal гарантира, че юридическите екипи могат бързо да издават, проследяват и управляват съхраняването, като същевременно поддържат съответствие с нормативните изисквания.

Освен това, лесният за използване интерфейс и системата за известия на платформата спомагат за оптимизиране на комуникацията и минимизиране на риска от загуба на данни. С интуитивния си интерфейс и мащабируема архитектура, Exterro Legal подпомага бързото и прецизно обработване на сложни случаи, като същевременно поддържа строги стандарти за сигурност и регулаторни изисквания.

Най-добрите функции на Exterro Legal

Автоматизирайте събирането и обработката на данни, за да повишите ефективността

Интегрирайте безпроблемно с правни и бизнес системи за съгласуван работен процес.

Управлявайте правните задържания с автоматизирани известия и проследяване

Провеждайте задълбочени разследвания и прегледи на документи, използвайки разширено търсене и анализи.

Exterro Правни ограничения

Липсва възможност за автоматично спиране на напомнянията за избрани доставчици.

Цени на Exterro Legal

Персонализирани цени

Exterro Legal оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Sightline (Най-добър за сътрудничество в реално време)

Sightline е усъвършенствана платформа за eDiscovery, предназначена да оптимизира обработката на досиета по дела. Тя се отличава с филтриране на нерелевантни документи, разкриване на ключова информация по делата и улесняване на подробни прегледи.

Като решение за eDiscovery, Sightline от Consoilio предоставя на екипите по делата най-модерни инструменти за проучване на данни, разширени функции за преглед на документи и възможности за разследване, базирани на анализи.

Най-добрите функции на Sightline

Намерете подходящи данни по делата и ключови документи с помощта на усъвършенствани функции за търсене.

Уточнете резултатите от търсенето, като използвате метаданни и полета на продукти, като дати и имейли.

Филтрирайте нерелевантните документи по тип файл и други свойства, използвайки интегрирани инструменти за разследване.

Ограничения на Sightline

Търсенето на документи включва няколко стъпки, които могат да бъдат сложни за научаване от новите членове на екипа.

Цени на Sightline

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Sightline

G2 : 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Veritas eDiscovery Platform (Най-добър за управление на данни)

Veritas eDiscovery Platform оптимизира откриването на данни с помощта на своята усъвършенствана търсачка, базирана на набори от данни. По този начин тя позволява на предприятията да идентифицират и да получат достъп до файлове бързо. Платформата поддържа сложни разследвания, като автоматизира едновременно до 100 заявки.

Той поддържа над 500 файлови формати, осигурявайки цялостна обработка и анализ на данни чрез ефективни работни процеси. Платформата повишава ефективността и намалява риска, като се фокусира върху точното съдържание и филтрира нерелевантните данни.

С интуитивния си интерфейс Veritas дава възможност на служителите, отговарящи за съответствието, и на юридическите ИТ специалисти да управляват ефективно риска и да вземат информирани решения, като същевременно поддържат строги стандарти за сигурност и съответствие.

Най-добрите функции на платформата Veritas eDiscovery

Събирайте информация от над 100 източника на съдържание

Достъп до неструктурирани данни чрез класифициране и индексиране

Мащабирайте откриването по сигурен начин, като насочвате, идентифицирате и експортирате само релевантно съдържание.

Ограничения на платформата Veritas eDiscovery

Ограничените функции за експортиране и производство изискват допълнителен софтуер за окончателната доставка на продукцията.

Цени на платформата Veritas eDiscovery

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за платформата Veritas eDiscovery

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Onna (Най-доброто за обединяване на данни от приложения)

Onna е платформа за управление на данни, създадена да помогне на лидерите в областта на технологиите и бизнеса да отключат потенциала на неструктурираните корпоративни данни.

По-конкретно, той централизира, стандартизира и управлява данни от различни облачни приложения за работното място, като оптимизира достъпа и контрола над критична информация. Този унифициран подход позволява на компаниите да намалят рисковете и да подобрят бизнес резултатите си.

Onna поддържа ИТ и заявки за съответствие, като намалява времето и разходите за правна проверка. Тя свързва данните по сигурен начин с големи езикови модели (LLM) и разполага с опция „Групи“ за организиране и канене на сътрудници в проекти.

Платформата интегрира неструктурирани данни от източници като Slack, Google, Microsoft и Confluence. Това помага за решаване на проблемите с разрастването на данните и използва възможностите на GenAI.

Най-добрите функции на Onna

Прехвърляйте и споделяйте медийни файлове лесно в рамките на платформата

Намерете подходящи файлове и документи за процесите на сливания и придобивания и надлежна проверка, използвайки ML алгоритми.

Ограничения на Onna

Изисква внимателно планиране за по-големи набори от данни, за да се гарантира навременното събиране и спазването на ограниченията за използване на данни.

Цени на Onna

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Onna

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Колкото повече знаете: Reveal Data наскоро придоби Logikcull и Onna, подобрявайки своите възможности за eDiscovery и управление на данни.

Ето една кратка сравнителна таблица на eDiscovery, за да прегледате опциите си:

Инструмент Най-доброто за Основни характеристики Ограничения Logikcull Опростяване на процесите на eDiscovery Платформа от край до край, криптиране на данни, 2FA, роли на базата на разрешения, масово редактиране, автоматично откриване на PII, интегриране с Google Vault, Slack и др. Стръмна крива на обучение за потребители, които не са запознати с инструментите RelativityOne Мащабно и сложно eDiscovery Отворен код, автоматизация на работните процеси, визуализация на комуникационни данни, инструменти за редактиране, детайлни разрешения за потребители, интегрира се с Microsoft 365, Slack, Google Workspace Сложно техническо отстраняване на проблеми Casepoint Интегрирана правна технология Облачна архитектура, персонализирани работни процеси, съответствие с GDPR и HIPAA, интегриране с инструменти на трети страни за управление и анализ на данни. Потребителското преживяване може да бъде подобрено Disco eDiscovery Бързо eDiscovery, задвижвано от изкуствен интелект Преглед на документи с помощта на изкуствен интелект, отчети в реално време, интуитивна функция за търсене, автоматично OCR за търсене на текст Ограничена поддръжка за експортиране на различни типове данни Nextpoint Малки и средни фирми Работи с различни типове данни и преводачески услуги, качва до 900 000 документа на час, ефективно редактиране По-бавен импорт на данни поради процесите на изображения Everlaw Съвместно eDiscovery Работи с различни типове данни, преводачески услуги, качва до 900 000 документа на час, ефективно редактиране Картографирането на метаданни може да бъде сложно CloudNine LAW Локално eDiscovery Разширена автоматизация за обработка на данни, интегрирана с Microsoft 365, поддържа множество типове данни Програмата за преглед на изображения се затруднява с множество бази данни Разкрийте данни Анализи, базирани на изкуствен интелект Анализи, базирани на изкуствен интелект, предсказуемо кодиране, персонализирани табла, инструменти за сътрудничество Висока цена за малки компании, които се нуждаят от интеграции Exterro Legal eDiscovery за предприятия Автоматизира процесите по съхраняване на документи, интегрира се със съществуващите работни потоци, предлага разширено търсене и анализи. Липсват напомняния за автоматично паузиране за избрани доставчици Sightline Сътрудничество в реално време Усъвършенствани функции за търсене, разширени функции за преглед на документи, интегрирани инструменти за разследване Сложни стъпки за търсене за нови членове на екипа Платформа Veritas eDiscovery Управление на данни Разширено търсене, базирано на набор от данни, поддържа над 500 файлови формати, мащабира се безопасно за идентифициране на релевантно съдържание. Ограничените функции за експортиране изискват допълнителен софтуер. Onna Обединяване на данните от приложенията Централизира и управлява неструктурирани корпоративни данни, интегрира се с различни облачни приложения, поддържа ИТ и изисквания за съответствие. Изисква планиране за по-големи набори от данни

💡 Професионален съвет: Фактори, които да вземете предвид при избора на инструмент за eDiscovery: Интеграцията е важна: Уверете се, че вашият инструмент за eDiscovery се интегрира добре с вашите съществуващи системи (като инструменти за управление на документи и комуникация) за безпроблемен поток на данни и сътрудничество. Обучение и поддръжка: Уверете се, че сте избрали доставчик, който предлага постоянна поддръжка. Освен това, инвестирайте в обучение за вашия екип, за да сте сигурни, че те могат да използват пълноценно функциите на избрания от вас инструмент за eDiscovery.

Макар специализираните инструменти за eDiscovery да са от съществено значение за откриването и прегледа на данни, те често се отличават в конкретни области като управление на документи или анализ на данни. Въпреки това, те може да не предлагат цялостни решения за управление на пълния спектър от задачи и работни процеси, свързани с правни проекти.

Тъй като тези инструменти могат да се фокусират основно върху конкретни функции, като обработка на данни или проверки за съответствие, те могат да покрият по-широките нужди на вашата организация. Например, те може да не разполагат с гъвкавостта да се адаптират към различни изисквания за управление на проекти или да предлагат ограничени възможности за интегриране на разнообразни работни потоци и инструменти за сътрудничество.

Въведете ClickUp, инструмент, който преодолява пропуските, като предоставя унифицирана платформа, която подобрява процеса на eDiscovery.

ClickUp (Най-добър за гъвкаво управление на правни проекти)

Макар ClickUp да не е сред традиционните инструменти за eDiscovery, той има много да предложи по отношение на правни решения. Като всеобхватна платформа за продуктивност, софтуерът за управление на проекти на адвокатски кантори помага на правните специалисти да централизират работата си в едно динамично работно пространство.

Организирайте бързо вашите записи и проекти с лесно персонализируеми инструменти, предлагани от ClickUp.

Освен това, мощният софтуер за управление на записи ви позволява ефективно да организирате, управлявате и споделяте данни в цялата си компания. Можете да създавате пространства и папки, пригодени за различни отдели или проекти, и лесно да управлявате разрешенията и ролите за всеки от тях, като по този начин гарантирате, че всичко работи гладко.

С ClickUp Docs създаването и споделянето на документи е лесно. Членовете на екипа могат да имат достъп до файлове и да си сътрудничат в реално време, което улеснява прегледа, актуализацията и проверката на документи. Можете да настроите задачи в ClickUp, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нито един детайл.

Използвайте го като софтуер за правни документи и създавайте отделни документи и уикита, за да записвате резултатите от проучвания и хода на делата. Той централизира комуникацията с клиенти, документите за съответствие и регулаторните документи, като ги прави лесно достъпни и прозрачни.

Създавайте документи в централизирано цифрово място с ClickUp Docs и ги споделяйте лесно.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs за сътрудничество в реално време по правни документи. Това може да оптимизира комуникацията и да гарантира, че всички са на една и съща страница.

Задачи в ClickUp

За професионалисти, които се нуждаят от ефективно управление на задачите, ClickUp Tasks предлага изключителни възможности. То позволява на потребителите да създават и проследяват задачи за всеки етап от работния процес на eDiscovery, като осигурява ефективно управление на всеки етап.

Използвайте цветни етикети, за да класифицирате задачите според нивото им на приоритет, което улеснява екипа ви да идентифицира и да се справи с критичните задачи.

ClickUp Connected Search

Потребителите могат също така бързо да намират конкретни документи и съобщения чрез функцията Connected Search на ClickUp, която ефективно сканира всички задачи, коментари и прикачени файлове в платформата. Платформата поддържа и сътрудничество, като позволява на екипите да работят безпроблемно заедно, споделяйки бележки и актуализации.

Използвайте универсалната търсачка на ClickUp, за да намирате мигновено файлове в ClickUp, свързани приложения или локалния си диск.

С ClickUp сигурността на данните е основен приоритет.

Политиката за сигурност на платформата спазва строги стандарти за сигурност, включително SOC 2, ISO/IEC 27001 и GDPR, като гарантира надеждна защита на данните.

Можете да използвате настройките за разрешения на ClickUp, за да ограничите достъпа до чувствителна информация. Това гарантира, че само оторизирани потребители могат да виждат или променят критични данни, като по този начин се осигурява сигурност през целия процес на eDiscovery.

ClickUp включва и разнообразна библиотека с правни шаблони, която помага за ефективното организиране на файлове и папки.

Шаблон за управление на правни проекти в ClickUp

Например, шаблона за управление на правни проекти на ClickUp предоставя визуална пътна карта за управление на ресурсите, проследяване на напредъка и оптимизиране на сътрудничеството в екипа.

Изтеглете този шаблон Проследявайте напредъка и сътрудничеството между екипите, като използвате шаблона за управление на правни проекти на ClickUp.

Този шаблон ви помага да:

Намалете ръчното въвеждане на данни и сведете до минимум грешките

Идентифицирайте потенциалните проблеми рано, за да предприемете проактивни мерки

Подобрете видимостта на текущите проекти и напредъка по тях

Оптимизирайте счетоводството и отчитането на работното време

Управлението на правни проекти може да изглежда сложно и да изисква много ресурси в началото. Но този шаблон ви помага да го разделите на изпълними стъпки, от определяне на цел и график до разпределяне на задачи на екипа и оценяване на подробния напредък.

Шаблон за проследяване на съдебни дела в ClickUp

По същия начин, шаблоните за проследяване на съдебни дела на ClickUp ви помагат да организирате вашите дела, като съхранявате всички relevante документи и комуникации на едно централно място.

Изтеглете този шаблон Управлявайте лесно вашите съдебни дела с помощта на шаблона за проследяване на съдебни дела.

Този шаблон ви позволява да:

Създайте стандартна система за проследяване на случаи и съпътстващата документация

Поддържайте данните структурирани и актуални

Получете информация за общия брой дела

Намалете времето, прекарано в ръчни задачи

Лесен достъп до важната информация за вземане на решения

Шаблонът за проследяване на съдебни дела ви помага ефективно да поддържате организация с помощта на времева линия, заинтересовани страни, подробности по делата, списъци със задачи и напомняния, за да сте в крак с всички развития.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, цифров асистент, задвижван от изкуствен интелект, с контекстуални, ролеви функции, е неразделна част от технологичния набор на всеки юридически професионалист. Той използва обработка на естествен език, за да генерира имейли, документи, задачи, обобщения и актуализации, като оптимизира работния ви процес.

Това прави ClickUp Brain един от най-добрите AI инструменти за адвокати.

Най-добри функции

Над 1000 интеграции, за да свържете всичките си цифрови инструменти на едно място

ClickUp Proofing за добавяне на предложения и коментари към договори

Разширени контроли за споделяне и разрешения за защита на правни документи

ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и сътрудничество на виртуално платно

ClickUp Tasks за възлагане на задачи, създаване на зависимости и мониторинг на натовареността

Ограничения

Богатите функции и опции за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на член на работното място на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

Опростете процеса на eDiscovery с ClickUp

Инструментите за eDiscovery революционизираха начина, по който се управляват правните и разследващите процеси, улеснявайки правните екипи да преглеждат големи обеми документи и да ги консолидират от различни източници.

Но защо да спирате дотук?

Пренесете работния си процес на следващото ниво с ClickUp!

Многофункционалните характеристики на ClickUp допълват безпроблемно вашите инструменти за eDiscovery, подобрявайки организацията, защитата на чувствителни данни и координацията в екипа.

Открийте как ClickUp може да оптимизира още повече вашия процес на eDiscovery . Регистрирайте се безплатно, за да го изпробвате сами. 🎯