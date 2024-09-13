Skype и Teams: кой инструмент за сътрудничество е подходящ за вас?

Не можете да се решите между Skype и Teams за вашите нужди от сътрудничество?

Макар и двете да са част от екосистемата на Microsoft Office, те са по-подходящи за различни цели. Skype е чудесен за неформални разговори и бързи чатове, а Microsoft Teams е проектиран за по-комплексно, бизнес ориентирано преживяване.

В този блог ще сравним Skype и Teams, за да ви помогнем да решите кой инструмент най-добре отговаря на стила и нуждите на вашата организация.

Готови ли сте да разберете кой е подходящ за вас?

Какво е Skype?

Skype е приложение за видеоконферентна връзка и комуникация. Като пионер в тази област, то започва като проста платформа за незабавни съобщения, широко използвана за аудио и видео разговори.

Благодарение на лесния за използване интерфейс и глобалния си обхват, Skype бързо се превърна в любим инструмент на бизнес професионалистите и частните лица. Идеален както за неформални чатове, така и за официални видеоконференции, той ви позволява да изпращате незабавни съобщения, да провеждате международни разговори и да споделяте файлове с лекота.

Основни функции на Skype

Skype предлага редица функции, предназначени да подобрят комуникацията и сътрудничеството. Ето някои от тях.

1. Аудио и HD видео разговори

Skype е популярен със своите функции за разговори, предлагащи ясен звук и HD видео за безпроблемна комуникация. Независимо дали се свързвате един на един или организирате дискусии в екип, това е универсален инструмент както за лична, така и за професионална употреба.

Платформата предлага превъзходно качество на разговорите в сравнение с други приложения за бизнес съобщения, както и разширени функции като запис на разговори и субтитри на живо.

Тези инструменти ви позволяват да споделяте записи от срещи и лесно да записвате протоколи от срещи, което прави комуникацията по-ефективна и достъпна.

2. Незабавни съобщения

Skype се отличава с възможностите си за незабавни съобщения, така че потребителите могат да изпращат текстови съобщения както в групови разговори, така и в частни чатове.

Като асинхронен инструмент за комуникация, той поддържа богати текстови функции, които ви позволяват да споделяте емотикони и GIF файлове, да използвате @mentions, за да привлечете вниманието на хората, и да прикачвате файлове – всичко това в прозореца за чат.

Освен това, с мобилното приложение и клиента за настолни компютри, можете безпроблемно да използвате Skype на различни устройства.

3. Споделяне на екран

Споделянето на екрана е мощна функция, която е особено полезна в професионална среда.

Независимо дали правите презентация, разяснявате на някого стъпка по стъпка как работи даден продукт или предлагате техническа поддръжка, Skype ви позволява да споделяте екрана си в реално време, което прави сътрудничеството безпроблемно и лесно.

Тази функция е особено полезна за отдалечени екипи и взаимодействия с клиенти.

Бонус: Искате да изведете сътрудничеството в екипа си на по-високо ниво? Открийте 10 революционни стратегии за комуникация в екипа, които ще подобрят сътрудничеството и ще допринесат за успеха.

4. Споделяне на файлове

Skype улеснява споделянето на файлове по време на чатове, като позволява на потребителите да изпращат документи, изображения и други файлове директно през платформата. Потребителите могат лесно да си сътрудничат, без да се налага да превключват между различни приложения.

Цени на Skype

Основна безплатна версия: Безплатна завинаги

Планове за Skype към телефон : Персонализирани месечни абонаментни планове за неограничени разговори към стационарни или мобилни номера в определени страни.

Плащане по изразходване: закупете Skype Credit, за да плащате за разговори към стационарни и мобилни телефони на базата на минути.

Какво е Microsoft Teams?

Microsoft Teams е универсален инструмент за сътрудничество, идеален за фирми от всякакъв мащаб. Независимо дали организирате малка среща на екипа с 10 души или голямо събитие с до 10 000 участници, Teams ви предлага чат съобщения, видеоразговори и много други функции.

Той е чудесен за всичко – от вътрешни проверки и срещи с клиенти до уебинари – независимо дали сте в офиса или работите дистанционно.

Освен това, той е интегриран с приложенията от пакета Microsoft 365 Suite, предлагайки унифицирано преживяване за екипи от всякакъв размер. Това поддържа всички ваши съвременни работни процеси, включително споделяне на файлове, управление на задачи и безпроблемна интеграция с други приложения на Microsoft.

💡 Професионален съвет: Търсите начин да поддържате срещите си в правилната посока? Разгледайте тези 16 примера за дневен ред на срещи и безплатни шаблони, които ще направят следващата ви среща лесна!

Основни функции на Microsoft Teams

Microsoft Teams предлага функции, които надхвърлят основната комуникация. Ето някои от тях:

1. Аудио разговори и видеоконференции

Microsoft Teams предлага висококачествени възможности за видео и гласови конференции, позволяващи планирани срещи и ad-hoc разговори. В тези срещи могат да участват както членове на вътрешния екип, така и външни участници, което го прави универсален инструмент за вътрешно сътрудничество и взаимодействие с клиенти.

Освен това, срещите в Teams поддържат записване на срещи, субтитри на живо и замъгляване на фона за по-професионален вид.

2. Канали и екипи

В основата на Microsoft Teams са каналите и екипите, които позволяват на потребителите да организират разговори, файлове и инструменти около конкретни проекти или отдели. Каналите могат да бъдат създадени за различни теми, което улеснява фокусирането и организирането на дискусиите.

От друга страна, Teams може да включва съответните членове от даден отдел, проект или дейност, като по този начин гарантира, че всички са на една и съща страница.

3. Интегрирани приложения на Office 365

Очаквано, една от най-забележителните характеристики е безпроблемната интеграция с приложенията на Office 365 като Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Тези интеграции позволяват на потребителите да създават, редактират и сътрудничат по документи директно в Teams, без да превключват между различни приложения.

Въпреки че предлага интеграция с инструменти на трети страни, той се използва най-често в рамките на Microsoft. Това е от решаващо значение и от гледна точка на сигурността, тъй като връзките и функциите за редактиране са достъпни само за лицата във вашата организация.

4. Функции за съхранение на файлове и сътрудничество в екип

За разлика от други инструменти за онлайн срещи и приложения за комуникация, които ви позволяват просто да споделяте файлове, Microsoft Teams е интегриран с вашата Microsoft екосистема. Това означава, че можете да качвате, споделяте и сътрудничите по документи директно в платформата на специално предназначено за Microsoft Teams облачно хранилище.

Членовете на екипа имат достъп до файлове, а сътрудничеството в реално време е възможно благодарение на функциите за съвместно създаване на документи, което гарантира, че всички работят върху най-новата версия на даден документ.

Всички съобщения на екипа са защитени с усъвършенстван стандарт за криптиране, което ги прави изключително сигурни и надеждни за прехвърляне на файлове, сътрудничество в екип и др.

Цени на Microsoft Teams

Планове за дома

Microsoft Teams : Безплатен

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец

Бизнес планове

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Skype и Teams: сравнение на функциите

Любопитни ли сте да разберете как се сравняват Skype и Teams? Ето едно кратко сравнение на техните функции, което ще ви помогне да изберете най-подходящия инструмент за вашите нужди. Макар и двата инструмента да са предназначени да улесняват комуникацията и сътрудничеството, техните функции отговарят на различни нужди.

1. Гласови и видео разговори

Можете да избирате между тези инструменти за сътрудничество за видеоконферентни разговори или гласови повиквания според вашите предпочитания. Skype се отличава с висококачествено видео и аудио, но му липсват функции като замъгляване на фона и виртуални фонове.

От друга страна, Microsoft Teams подобрява видеоконферентните разговори с фонови ефекти, субтитри на живо и записи на онлайн срещи. Освен това се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, което ви позволява да планирате срещи директно от Outlook и да сътрудничите по документи в реално време по време на разговори.

🏆 Победител: Microsoft Teams води с впечатляващите си функции, включително фонови ефекти, субтитри на живо и опции за запис, които Skype не предлага.

2. Незабавни съобщения и чат

Skype се отличава с незабавни съобщения с основни опции за форматиране и забавни функции като емотикони и GIF файлове. Въпреки това, той може да не е най-добрият избор за дискусии в по-големи групи, поради липсата на разширени функции като верижни разговори.

Microsoft Teams поддържа незабавни съобщения с разширени функции като верижни разговори, споменавания, форматиране на богат текст и интеграция с инструменти като OneNote и SharePoint. Можете да организирате съобщенията си в канали, което улеснява проследяването на дискусиите.

🏆 Победител: Microsoft Teams блести в професионална среда с функции като споделяне на връзки и верижни разговори, докато Skype е идеален за неформални взаимодействия.

3. Споделяне на файлове и сътрудничество в екип

Microsoft Teams предлага надеждни възможности за споделяне на файлове с дълбока интеграция в OneDrive и SharePoint. Файловете, споделени в Teams, се съхраняват на централно място, което улеснява достъпа и съвместната работа по документи директно в платформата.

Skype ви позволява бързо да споделяте документи и файлове, но няма централизирано хранилище. Това означава, че ще трябва да търсите споделените файлове в папката си с изтеглени файлове, което затруднява проследяването им, особено по време на разговори.

🏆 Победител: Microsoft Teams се отличава с възможността за споделяне на файлове и функции, които липсват в Skype.

4. Интеграция с други приложения

И Microsoft Teams, и Skype (включително Skype for Business) са отлични варианти за интегриране с екосистемата на Microsoft. Skype се интегрира с Outlook за планиране на разговори и може да бъде предпочитана платформа за гласови и видео чатове. Въпреки това, той може да не разполага с по-широките интеграции, които често се изискват от съвременните предприятия.

Microsoft Teams се свързва безпроблемно с Outlook, SharePoint, OneDrive и други инструменти на Microsoft, което позволява напълно интегриран работен процес. Teams поддържа и интеграция с приложения на трети страни, което го прави гъвкав за различни бизнес нужди.

🏆 Победител: Отново Microsoft Teams печели, като се отличава с безпроблемната си интеграция в екосистемата на Microsoft, докато Skype остава назад с ограничените си интеграции, насочени към бизнеса.

5. Потребителски интерфейс и цялостно преживяване

Ако попитате потребителите на Skype защо харесват приложението, отговорът ще бъде ясен – неговият прост и интуитивен потребителски интерфейс. Skype е лесен за навигация, особено за потребители, които се нуждаят само от основен инструмент за комуникация.

Microsoft Teams, от друга страна, има сложен потребителски интерфейс поради богатия си набор от функции. Екипите и каналите често могат да бъдат прекалено сложни за новите потребители и изискват известно време, за да свикнете с тях. Така че в тази категория Skype е отлична алтернатива на Microsoft Teams.

🏆 Победител: Skype печели този кръг благодарение на своя лесен за използване интерфейс. Дори потребители без технически познания могат бързо да се научат да го използват.

6. Сигурност и съответствие

Skype предлага основни функции за сигурност, включително криптиране от край до край за разговори и чатове. Въпреки това, той не разполага с усъвършенствани сертификати за съответствие.

Microsoft Teams е създаден с оглед на сигурността и съответствието с корпоративните стандарти. Той предлага функции като многофакторна автентификация, предотвратяване на загуба на данни и съответствие с индустриални стандарти като GDPR, HIPAA и ISO 27001.

Това прави Teams по-добър избор за организации с високи изисквания за сигурност, особено когато организират уебинари или провеждат закрити срещи.

🏆 Победител: Microsoft Teams предоставя всички функции за сигурност на корпоративно ниво, които искате от инструмент за комуникация.

Накратко, докато Skype е чудесен за тези, които имат основни изисквания и искат прост потребителски интерфейс, Microsoft Teams е идеалната платформа за вашите бизнес и професионални нужди. Той има повече функции и усъвършенствано криптиране на данните, което го прави популярен в много организации.

Skype и Teams в Reddit

Разгледахме някои Reddit фийдове, за да разберем какво казват потребителите за сравнението между Microsoft Teams и Skype.

Повечето потребители не са сигурни коя приложение да използват (тъй като и двете предлагат сходни функции и са част от същия пакет на Microsoft).

Когато един потребител попита: „Teams просто Skype под прикритие ли е?“, друг потребител отговори:

Поне така изглежда. В задния план са Sharepoint, Outlook и Skype. Останал е и малко Lync.

Поне така изглежда. В задния план са Sharepoint, Outlook и Skype. Останал е и малко Lync.

Друг потребител, отговаряйки на въпрос за използването на MS Teams за разговори и чат, каза:

Сега, преминавайки към O365, моята компания реши, че Skype е за индивидуални разговори и чатове, а MS Teams – за групова съвместна работа и срещи. Има ли основателна причина за сигурността да НЕ се използва MS Teams и за двете?

Сега, при преминаването към O365, моята компания реши, че Skype е за индивидуални разговори и чатове, а MS Teams – за групова работа и срещи. Има ли основателна причина за сигурност да НЕ се използва MS Teams и за двете?

Един от отговорите на този въпрос беше:

Teams винаги е имал възможност за 1:1 разговори и чат (от пускането му на пазара преди около 4 години). Teams вече е надминал Skype по почти всички показатели (с изключение на липсата на локална опция, която никога няма да бъде добавена).

Teams винаги е имал възможност за 1:1 разговори и чат (от пускането му на пазара преди около 4 години). Teams вече е надминал Skype по почти всички показатели (с изключение на липсата на локална опция, която никога няма да бъде добавена).

Друг потребител смята, че Microsoft трябва да преустанови Skype, като казва:

Teams (включително личната му версия) е по-добър във всяко едно отношение

Teams (включително личната му версия) е по-добър във всяко едно отношение

Отговорът на това беше:

Предстои ми пътуване и планирам да използвам Skype, за да се обаждам през Wi-Fi на стационарен телефон на много ниска цена. Не мога да направя това с Teams, нали?

Предстои ми пътуване и планирам да използвам Skype, за да се обаждам през Wi-Fi на стационарен телефон на много ниска цена. Не мога да направя това с Teams, нали?

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Skype и Teams

Макар Skype и Microsoft Teams да предлагат своите предимства, ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която съчетава мощните функции на Skype и Microsoft Teams.

Той не само ви помага да комуникирате ефективно или да сътрудничите с членовете на екипа си, но и прави още една стъпка напред, като помага на екипа ви да подобри производителността си и да оптимизира работния процес.

Ето как ClickUp се откроява като най-добрата алтернатива на Microsoft Teams и Skype.

ClickUp е номер 1: Съберете всичките си разговори и работа на едно място

Управлявайте всичките си разговори, индивидуални или групови дискусии, в едно приложение, като използвате изгледа ClickUp Chat

Основният проблем както при Skype, така и при Microsoft Teams е, че чатовете и дискусиите са разпръснати из цялата платформа. Изгледът „Чат“ в ClickUp помага да промените това, като събира всички ваши дискусии, коментари, проектна активност и директни съобщения на една платформа.

Той позволява комуникация в реално време, споделяне на файлове и създаване на задачи в прозореца за чат. Това елиминира необходимостта от превключване между различни инструменти и оптимизира работния ви процес.

За разлика от основния чат на Skype или разговорите на Teams, базирани на канали, Chat View в ClickUp е напълно интегриран с вашите задачи, документи и проекти, което улеснява преминаването между разговори и работа, без да пропускате нищо.

ClickUp’s One Up #2: Управлявайте лесно календара си и повтарящите се срещи

Получавайте подробни протоколи от срещи, бележки и задачи за изпълнение с помощта на ClickUp Meetings

ClickUp Meetings предлага безпроблемно управление на календара ви с срещи или създаване на нова среща. То ви позволява да записвате бележки, да управлявате дневния ред на срещите и да задавате задачи за всяка среща, като по този начин вашият екип носи отговорност за дискусиите по време на всяка среща.

Тези бележки и дневен ред могат да се използват за предстоящи срещи, за да получите актуална информация и да се уверите, че проектът върви по план. Можете дори да използвате готовите за употреба шаблони за комуникационен план на ClickUp, за да създадете солиден комуникационен план за целия си екип.

ClickUp One Up #3: Записвайте екрана си, създавайте видеоклипове и ги споделяйте с екипите си

Заснемете екрана си, създайте кратки клипове и ги споделете с екипите си за подробно обсъждане с ClickUp Clips

Уморени ли сте от повтарящи се срещи с членове на екипа, на които се обсъждат подробностите на даден работен процес или функция на продукт? С ClickUp Clips можете да записвате кратки видеоклипове или да правите екранни снимки, които да споделяте с екипа си.

Независимо дали обяснявате сложен процес или давате обратна връзка по проект, ClickUp Clips улеснява визуалната комуникация, нещо, което нито Skype, нито Teams предлагат с такава лекота и гъвкавост.

Присвоявайте коментари, превръщайте ги в задачи и получавайте известия в реално време с помощта на ClickUp Assign Comments

С ClickUp Assign Comments можете лесно да присвоявате коментари към конкретни задачи за по-добра отчетност и разбиране.

Можете също да коментирате в групова дискусия за конкретен документ и да разрешите коментара, след като бъде разгледан. Когато коментарът бъде присвоен, той веднага създава задача за съответния член на екипа, като му изпраща уведомление в чата.

В допълнение към тези мощни комуникационни функции, ClickUp предлага и мощни функции за сътрудничество в екип. Например, ако вие или ваш колега редактирате споделен документ в ClickUp Docs, останалите членове на екипа ще бъдат уведомени незабавно.

Функцията за откриване на сътрудничество в ClickUp ви помага да разберете кога другите пишат, редактират документи или добавят коментари. По този начин знаете точно върху какво работят членовете на вашия екип и получавате известия за актуализации в реално време.

Сътрудничество, обмен на идеи и записване на идеите на вашия екип с помощта на ClickUp Whiteboards

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обсъждате с екипите си конкретен проект или тема, като събирате идеите на всички и ги превръщате в координирани действия.

С този стабилен визуален инструмент можете да планирате идеи, да създавате гъвкави работни процеси и да провеждате стратегически дискусии. Така вместо бележки ще имате подробни мисловни карти или диаграми, които ще ви помогнат да създавате задачи и да разбирате по-добре протичането на проекта.

Накратко, с ClickUp не се нуждаете от множество инструменти за различни задачи. Той обединява всичко – от комуникация и управление на проекти до споделяне на документи и проследяване на времето – на едно място.

Комбинирайте силата на сътрудничеството и продуктивността с ClickUp

В дебата Skype срещу Teams и двете платформи предлагат ценни функции за комуникация и сътрудничество. Преминаването между няколко инструмента обаче може да доведе до объркване и пропуснати съобщения. Организациите, които използват някой от двата инструмента, все пак се нуждаят от друг за управление на проекти и работни процеси.

Ето защо преминаването към унифициран инструмент за сътрудничество, като ClickUp, за всички ваши професионални дискусии е разумно решение.

Тъй като Skype постепенно се слива с Teams (подобно на Skype for Business ), си струва да обмислите как тази промяна може да повлияе на вашия работен процес. Намаленото използване на Skype може да доведе до загуба на историята на чата или други проблеми.

Макар Microsoft Teams да е силен избор, ClickUp представя освежаваща алтернатива, с която да избегнете постоянното превключване и да оптимизирате сътрудничеството си.

С ClickUp получавате повече от функции за чат и видеоразговори – получавате пълен набор от инструменти, предназначени да подобрят всяка част от вашия работен процес. От управление на задачи и споделяне на документи до сътрудничество в реално време и персонализирани изгледи, ClickUp дава възможност на вашия екип да направи повече, и то всичко в рамките на една платформа.

Защо да се задоволявате с инструмент, който изпълнява само част от задачите? Дайте на екипа си гъвкавост, мощност и ефективност, за да постигнете отлични резултати. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и открийте как той може да отговори на всички ваши нужди за управление на проекти и сътрудничество на една платформа.