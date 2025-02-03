10-те най-добри инструмента за оценка на кандидатите за работа през 2025 г.

Имате затруднения да намерите подходящите кандидати в морето от автобиографии? Не сте сами. Процесът на наемане може да бъде изтощителен, особено когато се опитвате да идентифицирате най-добрите таланти бързо и ефективно. Тук на помощ идват инструментите за оценка на кандидатите и талантите.

Те оптимизират процеса на наемане, като ви помагат да оцените кандидатите с прецизност и да вземете решения, основани на данни.

В тази статия ще ви запозная с най-добрите инструменти за оценка на кандидатите, като ще подчертая функциите, които могат да направят процеса на наемане гладък и ефективен. Готови ли сте да намерите най-добрите таланти за вашата организация? Да започнем.

Когато избирате инструменти за оценка на кандидатите, се фокусирайте върху функциите, които позволяват цялостна оценка на профилите на кандидатите. Това ще ви помогне да намерите кандидат, който не само е идеално подходящ за позицията, но и се вписва в културата на вашата компания.

Ето основните функции, които трябва да търсите в идеалните инструменти за оценка на кандидати:

Персонализирани оценки: Потърсете Потърсете онлайн инструменти за оценка , които предлагат персонализирани оценки. Това ви позволява да адаптирате оценките към конкретни роли, като гарантирате, че кандидатите се тестват по отношение на съответните умения.

Възможности за интеграция: Изберете инструмент за оценка на кандидатите, който лесно се интегрира с вашите съществуващи Изберете инструмент за оценка на кандидатите, който лесно се интегрира с вашите съществуващи HR технологии , за да спестите време и да намалите грешките.

Информация, базирана на данни: Изберете инструмент, който предлага надеждни анализи, за да ви помогне да вземете информирани решения за наемане на персонал и Изберете инструмент, който предлага надеждни анализи, за да ви помогне да вземете информирани решения за наемане на персонал и да насърчите разнообразието при набирането на кадри.

Леснота на използване : Изберете инструменти за оценка преди наемане, които са интересни и лесни за използване от кандидатите, за да получите достъп до голям резерв от таланти.

Автоматизация на задачите: Фокусирайте се върху онлайн инструменти за оценяване, които автоматизират процеса на подбор на персонал, като споделят задачите за оценяване с кандидатите, добавят лица, които да преглеждат задачите и дават обратна връзка, и планират интервюта.

Ето най-добрите инструменти за оценка на кандидатите, от които можете да избирате:

1. ClickUp (Най-добър за управление на набирането на персонал)

Използвайте платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp, за да опростите процеса на наемане и да привлечете най-добрите таланти

Като мениджър по човешки ресурси е лесно да се уморите от управлението на различните етапи на наемането на различни платформи.

Представете си, че имате едно място, където можете да се занимавате с всичко, свързано с наемането на персонал, от обяви за работа до въвеждане в работата на нови служители. Това е точно това, което прави ClickUp. Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp организира кандидатите, заявленията и контактите на едно място за безпроблемно наемане на персонал.

С ClickUp Tasks можете да създавате задачи за всеки етап от процеса на наемане – като публикуване на обява за работа, подбор на кандидати, насрочване на интервюта и преглед на тестови задачи – и да ги възлагате на подходящите членове на екипа.

Оптимизирайте процеса на наемане, като възлагате задачи на членовете на екипа с ClickUp Tasks

ClickUp Kanban Views е идеален за визуализиране на процеса на наемане. Можете да създадете колони за всеки етап от процеса на наемане, като например „Кандидатствал“, „Споделена задача за оценка“, „Подадена задача за оценка“, „Задача за оценка в процес на преглед“ и „Одобрена оценка“.

Премествайте картите на кандидатите през тези етапи, докато преминавате през различните етапи на процеса на наемане. Този визуален подход ви приближава до намирането на най-добрия кандидат, като прави процеса на оценяване по-организиран и ефективен.

Визуализирайте процеса на оценяване на кандидатите с ClickUp Kanban View

Друга функция, която подобрява процеса на оценяване на кандидатите, е ClickUp Brain, мощен AI асистент. Можете да използвате Brain, за да създавате тестове за различни длъжности.

Създавайте задачи за оценка на кандидатите с ClickUp Brain

ClickUp Brain също автоматизира действията и предоставя обобщения на оценките. По този начин получавате бърз преглед на обратната връзка за задачите на всеки кандидат и можете да вземете по-добри решения за наемане.

Автоматизирайте задачите по набиране на персонал с ClickUp Brain

ClickUp разполага и с богата библиотека от шаблони за наемане на персонал, които допълнително опростяват процеса на подбор.

Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp помага за преглед и сравнение на кандидатурите за работа. Можете да съберете цялата необходима информация за кандидатите на едно място.

Този шаблон ви позволява да:

Направете списък с най-добрите кандидати, използвайки персонализирани скали за оценка.

Създайте списъци за наемане, крайни срокове и други напомняния.

Сравнявайте кандидатите за работа с помощта на табла за проследяване и интерактивни таблици.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за наемане на кандидати на ClickUp за модерно наемане и ефективно проследяване на кандидатите.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Визуализирайте резултатите от оценката: Създайте персонализиран табло, за да проследявате общата производителност на кандидатите и да вземате интелигентни решения за наемане с Създайте персонализиран табло, за да проследявате общата производителност на кандидатите и да вземате интелигентни решения за наемане с ClickUp Dashboards

Създавайте уникални задачи за оценяване: Премествайте кандидатите между различните етапи, сътрудничете си с екипа си в реално време и обсъждайте стратегии за оценяване и наемане с Премествайте кандидатите между различните етапи, сътрудничете си с екипа си в реално време и обсъждайте стратегии за оценяване и наемане с ClickUp Whiteboards.

Задайте цели за набиране на персонал: Намалете времето за наемане, подобрете опита на кандидатите и увеличете разнообразието при наемането, като зададете цели и измервате напредъка в реално време с Намалете времето за наемане, подобрете опита на кандидатите и увеличете разнообразието при наемането, като зададете цели и измервате напредъка в реално време с ClickUp Goals.

Създавайте и проследявайте целите си за набиране на персонал с ClickUp Goals

Управлявайте графиците за интервюта: Следете лесно крайните срокове за кандидатстване с помощта на Следете лесно крайните срокове за кандидатстване с помощта на ClickUp Calendar View . Тази функция предоставя ясен преглед на целия график за наемане на персонал, като ви помага да избегнете конфликти в графиците и да гарантирате навременни отговори на всички кандидати.

Автоматизирайте процесите на оценяване и набиране на персонал: Опростете процеса на оценяване и наемане, като автоматизирате задачите с Опростете процеса на оценяване и наемане, като автоматизирате задачите с ClickUp Automations . Можете да персонализирате тригерите и действията. Например, ако отговорното лице одобри задача за оценяване, картата на кандидата автоматично ще премине към етапа на наемане или интервю.

Централизирайте данните на кандидатите: Опростете процеса на оценяване, като управлявате информацията за кандидатите, задачите, крайните срокове и обратната връзка на едно място с Опростете процеса на оценяване, като управлявате информацията за кандидатите, задачите, крайните срокове и обратната връзка на едно място с ClickUp Folders . Можете също да сортирате и филтрирате данните, като използвате Custom Fields.

Ограничения на ClickUp

Може да има стръмна крива на обучение поради разнообразието от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Codility (Най-добър за онлайн тестове по програмиране и технически интервюта)

чрез Codility

Codility е създаден специално за наемане на технически персонал. Това е инструмент за оценка преди наемане, който се използва за провеждане на онлайн тестове по програмиране за наемане на софтуерни инженери и разработчици. Най-много ценя в Codility това, че той опростява процеса на оценяване, като предлага предварително създадени задачи по програмиране, които обхващат различни програмни езици и нива на умения. Средата за програмиране в реално време на инструмента ви позволява да наблюдавате кандидатите, докато работят, и да получите ясна представа за подхода им към решаването на проблеми.

Функцията за автоматичен анализ на код на Codility предоставя подробни отчети за представянето на всеки кандидат, което ми помага да наема идеалните кандидати за моя екип.

Най-добрите характеристики на Codility

Достъп до широка гама от предварително създадени задачи за кодиране на различни програмни езици, за да оцените различни технически умения.

Провеждайте технически интервюта на живо с сътрудничество в реално време, за да наблюдавате и да взаимодействате с кандидатите, докато те пишат код.

Персонализирайте шаблоните за тестове, за да съобразите оценките с конкретните умения, необходими за дадената длъжност.

Ограничения на Codility

Той се фокусира предимно върху техническите умения за кодиране, което го прави неподходящ за роли, изискващи по-широк спектър от компетенции, като меки умения или дизайнерско мислене.

Цени на Codility

Стартово ниво: 1200 долара, фактурира се ежегодно

Мащаб: 5000 долара, фактурирани ежегодно (или 500 долара на месец)

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и отзиви за Codility

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

G2: 4,6/5 (над 690 отзива)

3. Vervoe (Най-добър за наемане на базата на умения)

чрез Vervoe

Vervoe е моят най-добър избор за наемане на базата на умения. Той помага да се оценят практическите способности на кандидатите в реални сценарии чрез симулации на работа. Платформата предоставя задачи на работното място, което улеснява оценката на това как кандидатите ще се представят в реалната си роля.

Това, което отличава Vervoe, е неговата система за оценяване, базирана на изкуствен интелект, която автоматизира процеса на оценяване, спестявайки ми безброй часове и гарантирайки безпристрастни резултати.

Инструментът предлага разнообразни персонализирани оценки за различни роли, от обслужване на клиенти до разработка на софтуер. Той помага за оценяване на меките и техническите умения наведнъж, като предоставя цялостен поглед върху способностите на всеки кандидат.

Най-добрите характеристики на Vervoe

Изберете от над 300 шаблона, създадени от водещи психолози в областта на индустриалната и организационната психология, които обхващат роли от графичен дизайн до продажби.

Филтрирайте неквалифицираните кандидати с автоматизирани предварителни въпроси.

Дръжте кандидатите информирани през целия процес с помощта на съобщения в приложението, което улеснява каненето им на оценки и информирането им за напредъка им.

Гарантирайте справедлива и точна оценка с функцията Anti-Cheating.

Ограничения на Vervoe

Трудно е да се проследяват коментарите или обратната връзка от кандидатите.

Цени на Vervoe

Безплатно: 0 $

Плащане при ползване: 300 долара за 10 кандидати

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Vervoe

G2: 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

4. Toggl Hire (Най-добър за проследяване на кандидати)

чрез Toggl Hire

Toggl Hire е цялостна платформа за наемане на персонал, която опростява процеса на подбор. Тя разполага с всичко необходимо, от проследяване на кандидатите до провеждане на видео интервюта и създаване на персонализирани оценки, което улеснява намирането на квалифицирани кандидати.

Намирам Toggl Hire за особено полезен за първоначалния подбор и тестване на техническите умения на кандидатите. Можете да добавяте етикети, бележки, оценки и резултати от тестове за всеки кандидат, за да стандартизирате процеса на оценяване.

Toggl Hire най-добри характеристики

Автоматизирайте подбора на кандидати с AI , за да проведете предварителен тест за умения.

Предоставяйте обратна връзка на кандидатите, за да ги държите в течение за статуса им в процеса на наемане.

Създавайте персонализирани оценки, за да оцените уменията и знанията на кандидатите, съобразени с конкретна длъжност.

Интегрирайте ги с други популярни HR инструменти, за да подобрите ефективността на работния процес.

Ограничения на Toggl Hire

Той не синхронизира офлайн данните между устройствата, което затруднява достъпа до информация по всяко време.

Цени на Toggl Hire

Безплатно: 0 $/месец

Премиум: 535 $/месец

Бизнес: 670 $/месец

Оценки и отзиви за Toggl Hire

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. HackerRank (Най-добър за наемане на технически персонал)

чрез HackerRank

HackerRank е чудесен инструмент за наемане на кандидати в технологичния сектор. Той оценява уменията за програмиране на кандидатите чрез редица предизвикателства от реалния свят.

Платформата предлага обширна библиотека с тестове за кодиране и програмиране на различни програмни езици, което ми позволява да преценя точно нивото на компетентност на кандидатите.

Най-много ценя това, че оценките на HackerRank предоставят подробна информация за способностите на потенциалните кандидати за решаване на проблеми, което ми помага да взема информирани решения за наемане.

Най-добрите характеристики на HackerRank

Оптимизирайте административните задачи чрез интегриране на възпроизвеждане на код и сравнителен анализ на интервюиращите, като се уверите, че всички ваши бележки от интервютата са организирани на едно място.

Оценявайте уникалните умения на разработчиците с проследяване на копиране/поставяне, наблюдавайте превключването на раздели с таб проктор и проверявайте самостоятелното полагане на тестове чрез анализ на изображения.

Оценявайте разработчиците в гъвкава, реална тестова среда с персонализирани IDE настройки и автоматизирано оценяване за бързи и точни оценки.

Ограничения на HackerRank

Много потребители съобщават, че интерфейсът на HackerRank често забавя и има проблеми.

Цени на HackerRank

Стартово ниво: 100 $/месец на потребител

Pro: 450 $/месец за 5 потребители

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за HackerRank

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

6. iMocha (Най-добър за оценка на технически и меки умения)

чрез iMocha

iMocha е усъвършенствана платформа за оценка на уменията, която се отличава в оценяването както на техническите, така и на меките умения. Разполага с обширна библиотека от над 2500 готови за употреба оценки в различни области, включително ИТ и финанси.

Намирам iMocha за особено ценен заради симулациите на кодиране в реално време и оценките за конкретни роли, които точно имитират реалните задачи на работата.

Изкуственият интелект на платформата гарантира целостта на оценките, което ми дава увереност да използвам изкуствен интелект при набирането на персонал. iMocha предлага и подробни анализи и анализ на пропуските в уменията, което го прави цялостно решение за вземане на решения за наемане на базата на данни.

Най-добрите характеристики на iMocha

Лесно интегрирайте iMocha с водещи системи за проследяване на кандидати, включително Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn и други.

Достъп до над 200 теста, които могат да се персонализират, за наемане на квалифицирани кандидати.

Използвайте иновативни инструменти като AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing и други, за да оптимизирате и съкратите времето за наемане на персонал.

Ограничения на iMocha

Той се предлага с много инструменти, което може да доведе до объркване и по-стръмна крива на обучение.

Цени на iMocha

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за iMocha

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (30 отзива)

7. ThriveMap (Най-добър за наемане на базата на реални сценарии)

чрез ThriveMap

ThriveMap е пакет за оценка преди наемане на работа, който предоставя на работодателите подходящи инструменти за наемане, с които бързо и точно да идентифицират, оценят и наемат подходящите професионалисти.

Цялостната платформа ви позволява да оцените не само техническите умения, но и колко добре кандидатите се адаптират към конкретните предизвикателства на работата.

Това, което най-много ценя в ThriveMap, е фокусът върху реални сценарии, който помага на мениджърите по наемане да предскажат успеха на даден кандидат въз основа на действителните му резултати на работа, а не само на теоретичните му знания.

Най-добрите характеристики на ThriveMap

Използвайте инструмента Signal на ThriveMap, за да проучите и идентифицирате основните задачи и необходимите умения, както и да съгласувате критериите за наемане с изискванията на длъжността.

Достъп до персонализираните оценки на ThriveMap, за да тествате специфични за работата умения, управление на времето и личностни характеристики, с автоматизирано оценяване и сравнение.

Използвайте вградения калкулатор на ThriveMap, за да оцените бързо времето, прекарано в подбор на кандидати, като въведете свободните си позиции, кандидатите, валутата и избраните и интервюирани кандидати.

Ограничения на ThriveMap

Фокусът на ThriveMap върху оценки, специфични за дадена длъжност, може да ограничи ефективността му при оценяване на общи умения и наемане на кандидати въз основа на културно съответствие.

Цени на ThriveMap

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ThriveMap

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. SkillsSurvey (Най-добър за проверка на референции)

чрез SkillsSurvey

SkillSurvey помага за оценяването на кандидатите чрез проверка на референциите и меките умения за информирано наемане. Помага за събирането на откровени отзиви от референциите на кандидатите чрез автоматизирани анкети.

Платформата предоставя подробни доклади, които подчертават силните страни и областите за развитие на кандидатите, като се основава на обратната връзка от хора, които са работили директно с тях.

SkillSurvey гарантира и конфиденциалност, което насърчава по-честни отговори от референциите, добавяйки допълнително ниво на надеждност на данните.

Най-добрите характеристики на SkillsSurvey

Оптимизирайте обратната връзка с кандидатите с помощта на конфигурируема, лесна за използване система за проследяване на кандидатите, която позволява бърза обратна връзка от заинтересованите страни.

Интегрирайте видео интервютата и езиковите оценки на iCIMS в ATS или използвайте инструменти на трети страни за допълнителни оценки и проверка на миналото.

Безпроблемно назначавайте нови служители и проследявайте напредъка им с софтуера за назначаване на iCIMS.

Ограничения на SkillsSurvey

Той разчита на препоръки за оценка на кандидатите, което може да доведе до пристрастно наемане.

Цени на SkillsSurvey

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за SkillsSurvey

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: Няма отзиви

9. TestGorilla (Най-добър за интеграция с друг софтуер за управление на човешките ресурси)

чрез TestGorilla

TestGorilla е многофункционален онлайн инструмент за оценка, който предлага тестове преди наемане на работа, обхващащи всичко от когнитивни способности до личностни характеристики.

Една от функциите, която ценя, е възможността да създавам пакети от тестове, специфични за дадена длъжност, което ми позволява да оценявам няколко компетенции наведнъж. Механизмите за предотвратяване на измамите на платформата, като наблюдение с уеб камера и тестове с ограничено време, гарантират надеждността на резултатите.

TestGorilla предлага и незабавно оценяване, което ускорява вземането на решения и помага да се фокусирате бързо върху най-квалифицираните кандидати.

Най-добрите характеристики на TestGorilla

Вижте резултатите от оценката в реално време и статистическите данни за напредъка на кандидатите и последните им дейности.

Сравнете кандидатите мигновено, като сортирате резултатите от оценката по рейтинг, азбучен ред, последна активност или персонализирани отговори.

Провеждайте задълбочени прегледи на кандидатите, като разглеждате подробни доклади, гледате персонализирани видео отговори и преглеждате резултатите от тестовете. Добавяйте лични бележки, за да записвате полезни наблюдения.

Ограничения на TestGorilla

Широкият спектър от тестове може да бъде прекалено голям, което затруднява избора на най-добрите кандидати за конкретни позиции.

Цени на TestGorilla

Безплатно: 0 $/месец

Стартово ниво: 75 USD/месец за 1–15 служители, фактурира се ежегодно

Про: 115 долара/месец за 1-15 служители, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви за TestGorilla

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

GetApp: 4. 2/ 5 (над 200 отзива)

10. Wonderlic (Най-добър за тестове за когнитивни способности)

чрез Wonderlic

Wonderlic е инструмент за оценка на таланти за тестове за когнитивни способности. Той помага за оценяване на уменията за решаване на проблеми и способностите за вземане на решения на кандидатите.

Можете да използвате Wonderlic, за да прецените бързо способността на кандидата да се учи на работното място.

Платформата предлага тестове за личност, които дават по-задълбочена представа за това как даден кандидат би се вписал в екипа или би се справил с предизвикателствата на работното място. Най-много ми харесва скоростта на Wonderlic – резултатите са налични почти веднага, което позволява по-бързи решения за наемане, без да се жертва точността.

Най-добрите характеристики на Wonderlic

Предскажете успеха на кандидатите, като оцените техните способности, мотиватори и личностни характеристики.

Персонализирайте интервютата, за да се фокусирате върху относителните силни страни на кандидата и възможностите му за развитие.

Извършвайте оценки на личността, за да получите цялостен профил на кандидата.

Ограничения на Wonderlic

Той се фокусира основно върху когнитивните тестове, които може да не отразяват напълно практическите умения на кандидата или специфичната за работата експертиза.

Цени на Wonderlic

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Wonderlic

G2: 4. 3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

Подобрете процеса си на набиране на персонал с ClickUp

Набирането на персонал не трябва да бъде хазарт. С ClickUp можете да оптимизирате процеса на наемане от начало до край, за да постигнете по-голяма точност и по-добри резултати.

Инструменти като Whiteboards, Goals и Calendar View ви помагат да управлявате всичко – от проследяване на кандидатите до планиране на интервюта, което прави процеса на набиране на персонал по-гладък, а екипите по набиране на персонал – още по-ефективни.

Софтуерът за оценка на таланти на ClickUp ви позволява да се съсредоточите върху това, което е важно – намирането на подходящите таланти – докато се занимава с административните задачи вместо вас.

Независимо дали търсите кандидат за една позиция или изграждате екип, ClickUp опростява процеса на подбор на персонал, като ви позволява да вземете по-бързи и по-интелигентни решения за наемане. Готови ли сте да пренесете подбора на персонал на следващото ниво?

Регистрирайте се в ClickUp сега!