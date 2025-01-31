Най-добрият софтуер за управление на ИТ инвентара през 2025 г.

Ефективното управление на ИТ активите е от решаващо значение за всеки ИТ мениджър. Без подходящите инструменти обаче тази задача може да се превърне в непосилна.
Обикновените електронни таблици са полезни. Но с разрастването на вашата ИТ среда, използването на електронни таблици бързо става сложно и отнема много време. Те могат също да остареят, което води до неточности, които могат да се окажат скъпи за вашата компания.
Ето защо е важно да изберете подходящия софтуер за управление на ИТ инвентара, който опростява процеса и ви помага да управлявате по-добре инвентара си.
Ето 10 мощни софтуерни инструмента за управление на инвентара, които ще ви помогнат в това. Нека ги разгледаме заедно.
Какво е софтуер за управление на ИТ инвентара?
Софтуерът за управление на ИТ инвентара предлага централизирано решение за проследяване, управление и мониторинг на всички ваши хардуерни и софтуерни активи през целия им жизнен цикъл.
Той осигурява видимост в реално време на информацията за активите, което ви помага да вземете информирани решения, да оптимизирате използването на ресурсите и да гарантирате спазването на правилата за сигурност.
Какво да търсите в софтуера за управление на ИТ инвентара
Ето някои функции, на които да обърнете внимание, когато избирате софтуер за управление на ИТ инвентара.
- Проследяване на инвентара в реално време: Уверете се, че софтуерът предоставя актуална информация за нивата на запасите и състоянието на активите, като се актуализира при влизане и излизане на активи от вашата организация.
- Автоматизирани предупреждения и известия: Софтуерът трябва да изпраща напомняния и предупреждения за ситуации като ниски наличности, предстояща поддръжка или поръчки.
- Управление на активи: Потърсете система, която записва подробна информация за всеки актив, включително дата на покупка, гаранция и местоположение.
- Сканиране на баркодове/RFID: Софтуерът трябва да улеснява проследяването на активи и управлението на инвентара чрез баркодове или RFID технология.
- Оценка на запасите: Софтуерът трябва да може да изчислява стойността на запасите, използвайки методи като FIFO (първо влязло, първо излязло), LIFO (последно влязло, първо излязло) или среднопретеглена стойност.
- Персонализирани отчети: Изберете система, която генерира отчети за нивата на запасите, тенденциите в използването и други ключови показатели с персонализирани изгледи и филтри.
10-те най-добри софтуера за управление на ИТ инвентара
1. ClickUp (най-добър за персонализирано управление на ИТ инвентара)
ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти с мощни функции, които ви помагат да управлявате вашия ИТ инвентар. Тя ви позволява да проследявате наличностите, да управлявате датите на следващите поръчки и много други, всичко това от една единствена платформа.
Можете също да автоматизирате процесите и да настроите задачи и напомняния за поръчки, когато запасите ви достигнат определено количество.
А с вашия екип и работни процеси, обединени в един софтуерен инструмент за управление на активи, можете да сте сигурни, че те са оптимизирани и генерират много по-голяма стойност, отколкото при използването на традиционни електронни таблици.
Шаблон за управление на инвентара на ClickUp
ClickUp предлага и лесно персонализируеми готови шаблони, които ви помагат да проследявате инвентара, без да се налага да настройвате системата си. Един от тях е шаблонът за управление на инвентара на ClickUp.
Този шаблон ви позволява да:
- Следете нивата на запасите, наличността, движенията и колебанията в цените, за да имате ясна представа за състоянието на запасите си.
- Поддържайте информация за продуктите, като цени и изображения, в удобна за ползване база данни.
- Оценете тенденциите в запасите, за да вземете информирани решения относно изискванията за попълване на запасите.
ClickUp поддържа и множество изгледи, за да можете да видите всичките си работни данни по начин, който ви е най-удобен.
ClickUp Table View ви предлага традиционен интерфейс, подобен на електронна таблица, за визуализиране на данните ви в редове и колони. Можете да го използвате за управление на напредъка на задачите, прикачени файлове, звездички за оценка и над 15 други типа полета.
Можете също да създавате връзки между задачите и да ги свързвате, за да задействате автоматизирани поръчки, напомняния и др. Инструментът предлага и филтри и опции за групиране, както и възможност да сортирате информацията по желания от вас начин.
Най-добрите характеристики на ClickUp:
- Задайте начални и крайни дати: Гарантира навременното изпълнение на всички задачи, като задава начална и крайна дата за всяка задача, свързана с инвентара.
- Колони за изчисления: Изчислява сумата, средната стойност или диапазона на всяко числово поле директно в изгледа „Списък“, за да следи показатели като обща стойност и общо поръчани единици.
- Мощни отчети: Създава отчети, които ви помагат да следите инвентара си по всяко време.
Ограничения на ClickUp:
Широкият набор от функции може да се стори малко объркващ за новите потребители. Не се притеснявайте, разделите за помощ на ClickUp и ClickUp University са там, за да ви помогнат да извлечете максимума от всяка функция.
Цени на ClickUp:
- Безплатен завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член
Оценки и отзиви за ClickUp:
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Многофункционалността на ClickUp ни накара да заменим почти всички инструменти, които използвахме преди – фирмена уики, SCRUM табла, GTD табла за управление, документация за съответствие, маркетингови графици и дори фирмена система за проследяване на инвентара – тъй като беше по-лесно да подходим към всичко това в ClickUp.
2. Invgate Insight (Най-добър за централизирано проследяване на ИТ активи във всички среди)
Invgate Insight е цялостна програма за управление на ИТ инвентара, която създава централизиран инвентар на всички виртуални, физически и облачни ИТ активи, свързани към една и съща мрежа.
Въпреки че е насочен предимно към средни и големи организации, Invgate е подходящ и за по-малки организации.
Invgate Insight се занимава с управлението на лицензи и договори и се интегрира безпроблемно с пакета Service Desk. За управлението на софтуера Insight проследява и оптимизира софтуерните лицензи, рационализира процесите на одит и гарантира спазването на лицензите.
Неговият патентован Insight Agent предоставя на потребителите контрол в реално време над устройствата на всяка операционна система.
Най-добри характеристики на Invgate Insight:
- Позволява ръчно импортиране и масово зареждане на CSV/XLS файлове за проследяване и управление дори на непроследими активи и периферни устройства.
- Създава подробни отчети, за да намали загубите и да открие неразрешени инсталации.
- Позволява задълбочено картографиране на ИТ инвентара за създаване на CMDB и нормализиран софтуерен каталог.
Ограничения на Invgate Insight:
- Липсва възможност за отдалечено внедряване и няма отдалечен работен плот.
- Интеграцията с инструменти на трети страни е объркваща.
Цени на Invgate
- Персонализирани цени
Отзиви и оценки на Invgate Insight:
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
3. SysAid Asset Management (Най-добър за интегриране на управлението на ИТ активи с операциите на сервизния център)
Следващият в списъка ни е SysAid, платформа за управление на ИТ активи, базирана на изкуствен интелект, която се фокусира върху управлението на ИТ активи директно от сервизния център.
Той е предназначен за агенти на сервизния център и им осигурява незабавен достъп до ИТ активите на крайните потребители, подробности за местоположението и организационните позиции. Резултатът е по-бързо и по-точно препращане и разрешаване на проблеми.
SysAid разполага и с проактивна система за мониторинг, която позволява на агентите да получават персонализирани известия в реално време за промени в процесора, мрежовото оборудване, използването на паметта и др. Тя също така проследява инсталирането на лицензи и автоматизира напомнянията за подновяване на лицензи и поддръжка. Това помага за управлението на съответствието, като същевременно гарантира оптимално използване.
Най-добри характеристики на SysAid:
- Импортира автоматично данни за вашите активи, софтуерни продукти и артикули от каталога от други модули на SysAid с CMDB на SysAid.
- Интегрира се с инструменти и услуги на трети страни като Google Workspace, Zapier, Microsoft Office и Slack.
Ограничения на SysAid:
- Затруднява проследяването на неодобрени промени
- Изисква постоянна комуникация с екипи за поддръжка от първо ниво за разрешаване на сложни проблеми.
Цени на SysAid:
- Персонализирани цени
Оценки и отзиви за SysAid
- G2: 4,5/5 (над 600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
4. Lansweeper (най-добър за автоматично инвентаризиране на мрежата и откриване на активи)
Lansweeper е цялостна софтуерна платформа за управление на ИТ активи, която се фокусира върху изграждането на точен канал за инвентаризация на мрежата с пълна прозрачност.
Той автоматично събира данни за активите, за да създаде пълен инвентар, и предлага обзор на всички локални или AD потребители и администратори. Въз основа на данните, той изпълнява потребителски действия и открива неразрешени локални администратори.
Lansweeper анализира и взаимоотношенията между активите и потребителите. Анализът помага за създаването на персонализирани, подробни отчети.
Можете също да видите потребителските разрешения, AD информацията и цялата друга информация, сканирана от активите – като данни от регистъра на събитията от вашите Windows устройства.
Най-добрите характеристики на Lansweeper:
- Извършва действия на потребителя въз основа на данни, като отмяна на разрешения, дистанционно премахване на софтуер или извършване на диагностика.
- Открива неразрешени локални администратори в конзолата за уеб отчети на Lansweeper
- Картографира всички активи, които използвате в публични облачни платформи като AWS и Azure.
- Автоматично сканира софтуера във вашите Windows, Linux и Mac устройства
Ограничения на Lansweeper:
- Управлението и сканирането на големи мрежи от устройства е бавно и изисква много ресурси.
- По-новите потребители ще се нуждаят от помощ при навигирането в интерфейса поради неговата сложност.
Цени на Lansweeper:
- Безплатен план за по-малко от 100 актива
- Стартови план: 199 $/месец (фактурира се ежегодно)
- Професионален план: 359 $/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и отзиви за Lansweeper:
- G2: 4. 4/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)
5. Jira Service Management (най-добър за унифицирани ИТ услуги и сътрудничество между DevOps)
Jira Service Management е много повече от обикновен инструмент за управление на ИТ услуги; той обединява екипите за разработка, ИТ и бизнес на една унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект.
За ИТ поддръжка тази платформа управлява всички ваши заявки на едно място и автоматизира взаимодействията с поддръжката с помощта на изкуствен интелект.
Jira Service Management действа и като мост между вашите разработчици и оперативни екипи. Помага на всички да са на една и съща страница по отношение на промени, проблеми и заявки. Можете да проследявате всичко – от промени в кода до софтуерни версии – на едно място.
Най-добрите функции на Jira Service Management
- Централизира, филтрира и обогатява предупрежденията във всички ваши инструменти за мониторинг, регистриране и CI/CD.
- Помага на клиенти и агенти чрез използване на персонализирани типове заявки или позволява персонализирани такива.
- Автоматично комбинира свързани предупреждения и добавя прикачени файлове, бележки и връзки, за да максимизира наличната информация за инциденти.
Ограничения на Jira Service Management
- Ефективното използване на програмата изисква преминаване през стръмна крива на обучение.
- Незадоволително обслужване на клиенти
Цени на Jira Service Management
- Безплатен за до 3 агенти
- Стандартен план: 17,65 $/месец на агент
- Премиум план: 44,27 $/месец на агент
Оценки и отзиви за Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 650 отзива)
6. Pulseway (Най-добър за управление на ИТ в реално време от разстояние с автоматизация)
Pulseway е софтуер за управление на ИТ в реално време, който наблюдава, управлява и отстранява проблеми с работни станции, сървъри и мрежови устройства във вашата ИТ среда, независимо от местоположението ви.
Той разчита на Network Discovery and Deployment Engine, за да предостави 360-градусова гледка към всички ИТ крайни точки.
Основната функция е неговият автоматизационен механизъм, който комбинира технологията за работния поток с интуитивен потребителски интерфейс, за да настрои интелигентни тригери, които автоматично отстраняват ИТ проблеми от ваше име.
Освен това получавате обширна колекция от вградени скриптове, шаблони и функционални автоматизации за максимална ефективност.
Най-добри характеристики на Pulseway:
- Автоматизира откриването и прилагането на пачове за операционни системи и приложения на трети страни с подробни политики за пачове.
- Позволява автоматично генериране на разширени отчети, които се изпращат редовно на определени лица.
- Интегрира издаването на билети и предупреждения с инструменти като ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty и Slack.
- Предлага персонализирани предупреждения за бързо идентифициране на проблеми, комуникация с потребителите и разрешаване на проблеми с вградени команди и скриптове.
Ограничения на Pulseway:
- Няма отдалечен достъп за устройства с MacOS
- Става доста скъпо за по-големи ИТ среди
Цени на Pulseway:
- Цената започва от 44 долара на месец на потребител.
Оценки и отзиви за Pulseway:
- G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)
7. ServiceNow Inventory (най-добър за проследяване и управление на запасите на техници на място)
ServiceNow е решение за управление на ИТ активи, предназначено за предприятия, което се фокусира върху лесното снабдяване и проследяване на запасите на техниците на място, без много документи, включително размени и трансфери.
Той опростява процеса на намиране и поръчване на множество части и управление на мобилни устройства. Платформата поддържа и peer-to-peer трансфери с динамични известия.
Най-добри характеристики на ServiceNow Inventory:
- Проследява и източника на запасите на полевите техници, включително размени и трансфери, без сложни ръчни процеси.
- Позволява на техниците на място да използват сканиране на баркодове за мобилно управление на инвентара.
- Автоматизира задачите с динамично планиране и повишава ефективността на обслужването на място.
Ограничения на ServiceNow Inventory:
- Цените за абонамент и лиценз са по-високи.
- Липсва възможност за конфигуриране на персонализирани API
Цени на ServiceNow:
- Персонализирани цени
Оценки и отзиви за ServiceNow Inventory:
- G2: 4,3/5 (над 800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)
8. SolarWinds IT Service Management (Най-добър за пълно управление на жизнения цикъл на ИТ активите и съответствие с изискванията)
Solarwinds е цялостно решение за управление на ИТ за бизнеса, което проследява, разгръща, управлява, извлича и изхвърля ИТ активите.
Той предлага модул за управление на инвентара, който ви позволява да управлявате мрежовия хардуер и софтуер и да сте в течение с тяхното състояние през целия им жизнен цикъл.
SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle действа като мощен контролен панел за вашите ИТ операции. Той комбинира два мощни инструмента, SAM и SCM, за да ви даде цялостен поглед върху вашите сървъри.
Ще имате на разположение всички важни подробности, от системни актуализации и гаранции до скорост на процесора и използване на паметта.
Най-добрите функции на SolarWinds ITSM
- Автоматизира откриването на всички ИТ активи, свързани към мрежата, включително сървъри, работни станции, рутери и др.
- Следи инсталирания софтуер, спазването на лицензите и статистиката за използване, за да гарантира съответствие и да оптимизира разходите за софтуер.
- Предоставя предупреждения за промени в конфигурациите на активите, неразрешени инсталации на софтуер или критични проблеми.
- Осигурява подпомагано реагиране, което автоматично идентифицира решения, следи настроенията в билетите и централизира процедурите.
Ограничения на Solarwinds ITSM:
- Предлага само ограничен избор от оформления за преглед на инциденти или промени.
- Сравнително по-скъп от конкурентите си
Цени на SolarWinds ITSM:
- Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Solarwinds ITSM
- G2: 4. 3/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)
9. Atera (Най-добър за управление на ИТ с изкуствен интелект и автоматизирана поддръжка)
Сред другите софтуерни решения за управление на инвентара, Atera е всеобхватно решение за ИТ отделите. То повишава ефективността, осигурява отлично обслужване на крайните потребители и оптимизира екипните процеси.
Можете да се възползвате и от комбинацията от дистанционно наблюдение и управление, помощна служба и платформи за отчитане с управление на ИТ инвентара.
Най-важната им функция е собствената AI на Atera, Action AI, която елиминира ниво 1 поддръжка с Autopilot и позволява незабавен отговор на всеки проблем. Atera помага на младшите техници с автоматични обобщения на билетите, генериране на скриптове и предложени решения и отговори.
Получавате и удобен инструмент за откриване на мрежи, който автоматично наблюдава мрежите на работни групи и домейн контролери (DC), идентифицира всеки актив и компонент на вашата ИТ среда и разкрива възможности за допълнителни продажби.
Най-добри характеристики на Atera:
- Автоматизира управлението на кръпки и позволява създаването на персонализирани графици за всеки крайни точки.
- Картографирайте цялата повърхност на атака на вашата мрежа, като използвате Network Discovery, за да тествате системите за откриване на проникване с цялостно сканиране на портовете.
- Генерира динамични графики и отчети за типовете устройства, състоянието на работните станции/сървърите, платформата на операционната система, състоянието на мониторинга и др.
- Позволява едновременно изпълнение на няколко сканирания в няколко подмрежи за по-бързи резултати.
Ограничения на Atera:
- Недостатъчна документация, която не отразява и обяснява точно продукта
- Предимно ориентиран към персонални компютри, само основни задачи могат да се управляват от мобилни устройства.
Цени на Atera
- Професионален план: 149 $/месец на потребител
- Експертен план: 189 $/месец на потребител
- Master Plan: 219 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Atera
- G2: 4,6/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)
10. ManageEngine AssetExplorer (Най-добър за цялостно управление на активи и софтуерни лицензи)
ManageEngine AssetExplorer е уеб-базирана платформа за управление на активи, която управлява всички активи във вашата мрежа, от фазата на планиране до фазата на извеждане от употреба.
С този софтуер можете да управлявате софтуерни и хардуерни активи, да гарантирате спазването на софтуерните лицензи и да проследявате поръчките за покупка и договорите.
Освен ITAM, AssetExplorer помага и в управлението на поръчките и идентифицира области за намаляване на разходите, прилагане на политики и елиминиране на излишъците.
Той сканира мрежата ви и автоматично открива всички налични софтуерни продукти и активи на всяка работна станция. Можете също да управлявате всички видове лицензи, включително OEM, едновременни, корпоративни, безплатни, на име на потребител, с ограничение на възлите, пробни и съществуващи CAL, обемен и индивидуален.
Най-добри характеристики на ManageEngine AssetExplorer:
- Сканира и проверява всички работни станции в предприятието ви, свързани чрез LAN, WAN и VPN.
- Позволява проследяване и управление на всички ваши CI, като активи, софтуерни инсталации, ИТ и бизнес услуги, хора, документи и др. в едно хранилище.
- Изпраща предупреждения, когато бъде открита неразрешена инсталация на софтуер, и уведомява всички потребители, които използват забранен софтуер.
- Позволява ви да създавате критерии за добавяне на ресурси към групата с динамично групиране.
Ограничения на ManageEngine AssetExplorer:
- Потребителите съобщават, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.
- Добавките са малко скъпи
Цени на ManageEngine AssetExplorer
- Персонализирани цени
Оценки и отзиви за ManageEngine AssetExplorer
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Управлявайте ИТ инвентара безпроблемно с ClickUp
Надеждна софтуерна платформа за управление на ИТ инвентара ви помага да интегрирате безопасно нови устройства, да идентифицирате остарели и уязвими устройства, които трябва да бъдат извадени от употреба, и ви предоставя „единен източник на информация“ за вашите активи, за да спазвате по-добре политиките за сигурност.
ClickUp отговаря на всички тези изисквания.
Специализираните шаблони за управление на запасите, множество изгледи, възможност за възлагане на задачи и капацитет да обедини всички членове на екипа ви го правят идеална платформа за управление на запасите. Освен това получавате и мощни функции за отчитане и бърз, супер отзивчив потребителски интерфейс.
Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и управлявайте вашите ИТ активи с лекота и увереност.