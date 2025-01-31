Най-добрият софтуер за управление на ИТ инвентара през 2025 г.

Ефективното управление на ИТ активите е от решаващо значение за всеки ИТ мениджър. Без подходящите инструменти обаче тази задача може да се превърне в непосилна.

Обикновените електронни таблици са полезни. Но с разрастването на вашата ИТ среда, използването на електронни таблици бързо става сложно и отнема много време. Те могат също да остареят, което води до неточности, които могат да се окажат скъпи за вашата компания.

Ето защо е важно да изберете подходящия софтуер за управление на ИТ инвентара, който опростява процеса и ви помага да управлявате по-добре инвентара си.

Ето 10 мощни софтуерни инструмента за управление на инвентара, които ще ви помогнат в това. Нека ги разгледаме заедно.

Какво е софтуер за управление на ИТ инвентара?

Софтуерът за управление на ИТ инвентара предлага централизирано решение за проследяване, управление и мониторинг на всички ваши хардуерни и софтуерни активи през целия им жизнен цикъл.

Той осигурява видимост в реално време на информацията за активите, което ви помага да вземете информирани решения, да оптимизирате използването на ресурсите и да гарантирате спазването на правилата за сигурност.

Какво да търсите в софтуера за управление на ИТ инвентара

Ето някои функции, на които да обърнете внимание, когато избирате софтуер за управление на ИТ инвентара.

Проследяване на инвентара в реално време: Уверете се, че софтуерът предоставя актуална информация за нивата на запасите и състоянието на активите, като се актуализира при влизане и излизане на активи от вашата организация.

Автоматизирани предупреждения и известия: Софтуерът трябва да изпраща напомняния и предупреждения за ситуации като ниски наличности, предстояща поддръжка или поръчки.

Управление на активи: Потърсете система, която записва подробна информация за всеки актив, включително дата на покупка, гаранция и местоположение.

Сканиране на баркодове/RFID : Софтуерът трябва да улеснява проследяването на активи и управлението на инвентара чрез баркодове или RFID технология.

Оценка на запасите: Софтуерът трябва да може да изчислява стойността на запасите, използвайки методи като FIFO (първо влязло, първо излязло), LIFO (последно влязло, първо излязло) или среднопретеглена стойност.

Персонализирани отчети: Изберете система, която генерира отчети за нивата на запасите, тенденциите в използването и други ключови показатели с персонализирани изгледи и филтри.

10-те най-добри софтуера за управление на ИТ инвентара

1. ClickUp (най-добър за персонализирано управление на ИТ инвентара)

Съхранявайте всички данни за инвентара си на едно място с софтуера за инвентаризация на ClickUp.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти с мощни функции, които ви помагат да управлявате вашия ИТ инвентар. Тя ви позволява да проследявате наличностите, да управлявате датите на следващите поръчки и много други, всичко това от една единствена платформа.

Можете също да автоматизирате процесите и да настроите задачи и напомняния за поръчки, когато запасите ви достигнат определено количество.

А с вашия екип и работни процеси, обединени в един софтуерен инструмент за управление на активи, можете да сте сигурни, че те са оптимизирани и генерират много по-голяма стойност, отколкото при използването на традиционни електронни таблици.

Шаблон за управление на инвентара на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на инвентара на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите артикулите в инвентара си.

ClickUp предлага и лесно персонализируеми готови шаблони, които ви помагат да проследявате инвентара, без да се налага да настройвате системата си. Един от тях е шаблонът за управление на инвентара на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да:

Следете нивата на запасите, наличността, движенията и колебанията в цените, за да имате ясна представа за състоянието на запасите си.

Поддържайте информация за продуктите, като цени и изображения, в удобна за ползване база данни.

Оценете тенденциите в запасите, за да вземете информирани решения относно изискванията за попълване на запасите.

ClickUp поддържа и множество изгледи, за да можете да видите всичките си работни данни по начин, който ви е най-удобен.

Използвайте ClickUp Table View, за да се насладите на изживяване, подобно на работа с електронна таблица, за управление на ИТ инвентара, създаване на зависимости между задачите и автоматизиране на основната ръчна работа.

ClickUp Table View ви предлага традиционен интерфейс, подобен на електронна таблица, за визуализиране на данните ви в редове и колони. Можете да го използвате за управление на напредъка на задачите, прикачени файлове, звездички за оценка и над 15 други типа полета.

Можете също да създавате връзки между задачите и да ги свързвате, за да задействате автоматизирани поръчки, напомняния и др. Инструментът предлага и филтри и опции за групиране, както и възможност да сортирате информацията по желания от вас начин.

Най-добрите характеристики на ClickUp:

Задайте начални и крайни дати: Гарантира навременното изпълнение на всички задачи, като задава начална и крайна дата за всяка задача, свързана с инвентара.

Колони за изчисления: Изчислява сумата, средната стойност или диапазона на всяко числово поле директно в изгледа „Списък“, за да следи показатели като обща стойност и общо поръчани единици.

Мощни отчети: Създава отчети, които ви помагат да следите инвентара си по всяко време.

Ограничения на ClickUp:

Широкият набор от функции може да се стори малко объркващ за новите потребители. Не се притеснявайте, разделите за помощ на ClickUp и ClickUp University са там, за да ви помогнат да извлечете максимума от всяка функция.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Многофункционалността на ClickUp ни накара да заменим почти всички инструменти, които използвахме преди – фирмена уики, SCRUM табла, GTD табла за управление, документация за съответствие, маркетингови графици и дори фирмена система за проследяване на инвентара – тъй като беше по-лесно да подходим към всичко това в ClickUp.

2. Invgate Insight (Най-добър за централизирано проследяване на ИТ активи във всички среди)

Invgate Insight е цялостна програма за управление на ИТ инвентара, която създава централизиран инвентар на всички виртуални, физически и облачни ИТ активи, свързани към една и съща мрежа.

Въпреки че е насочен предимно към средни и големи организации, Invgate е подходящ и за по-малки организации.

Invgate Insight се занимава с управлението на лицензи и договори и се интегрира безпроблемно с пакета Service Desk. За управлението на софтуера Insight проследява и оптимизира софтуерните лицензи, рационализира процесите на одит и гарантира спазването на лицензите.

Неговият патентован Insight Agent предоставя на потребителите контрол в реално време над устройствата на всяка операционна система.

Най-добри характеристики на Invgate Insight:

Позволява ръчно импортиране и масово зареждане на CSV/XLS файлове за проследяване и управление дори на непроследими активи и периферни устройства.

Създава подробни отчети, за да намали загубите и да открие неразрешени инсталации.

Позволява задълбочено картографиране на ИТ инвентара за създаване на CMDB и нормализиран софтуерен каталог.

Ограничения на Invgate Insight:

Липсва възможност за отдалечено внедряване и няма отдалечен работен плот.

Интеграцията с инструменти на трети страни е объркваща.

Цени на Invgate

Персонализирани цени

Отзиви и оценки на Invgate Insight:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. SysAid Asset Management (Най-добър за интегриране на управлението на ИТ активи с операциите на сервизния център)

Следващият в списъка ни е SysAid, платформа за управление на ИТ активи, базирана на изкуствен интелект, която се фокусира върху управлението на ИТ активи директно от сервизния център.

Той е предназначен за агенти на сервизния център и им осигурява незабавен достъп до ИТ активите на крайните потребители, подробности за местоположението и организационните позиции. Резултатът е по-бързо и по-точно препращане и разрешаване на проблеми.

SysAid разполага и с проактивна система за мониторинг, която позволява на агентите да получават персонализирани известия в реално време за промени в процесора, мрежовото оборудване, използването на паметта и др. Тя също така проследява инсталирането на лицензи и автоматизира напомнянията за подновяване на лицензи и поддръжка. Това помага за управлението на съответствието, като същевременно гарантира оптимално използване.

Най-добри характеристики на SysAid:

Импортира автоматично данни за вашите активи, софтуерни продукти и артикули от каталога от други модули на SysAid с CMDB на SysAid.

Интегрира се с инструменти и услуги на трети страни като Google Workspace, Zapier, Microsoft Office и Slack.

Ограничения на SysAid:

Затруднява проследяването на неодобрени промени

Изисква постоянна комуникация с екипи за поддръжка от първо ниво за разрешаване на сложни проблеми.

Цени на SysAid:

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за SysAid

G2: 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

4. Lansweeper (най-добър за автоматично инвентаризиране на мрежата и откриване на активи)

Lansweeper е цялостна софтуерна платформа за управление на ИТ активи, която се фокусира върху изграждането на точен канал за инвентаризация на мрежата с пълна прозрачност.

Той автоматично събира данни за активите, за да създаде пълен инвентар, и предлага обзор на всички локални или AD потребители и администратори. Въз основа на данните, той изпълнява потребителски действия и открива неразрешени локални администратори.

Lansweeper анализира и взаимоотношенията между активите и потребителите. Анализът помага за създаването на персонализирани, подробни отчети.

Можете също да видите потребителските разрешения, AD информацията и цялата друга информация, сканирана от активите – като данни от регистъра на събитията от вашите Windows устройства.

Най-добрите характеристики на Lansweeper:

Извършва действия на потребителя въз основа на данни, като отмяна на разрешения, дистанционно премахване на софтуер или извършване на диагностика.

Открива неразрешени локални администратори в конзолата за уеб отчети на Lansweeper

Картографира всички активи, които използвате в публични облачни платформи като AWS и Azure.

Автоматично сканира софтуера във вашите Windows, Linux и Mac устройства

Ограничения на Lansweeper:

Управлението и сканирането на големи мрежи от устройства е бавно и изисква много ресурси.

По-новите потребители ще се нуждаят от помощ при навигирането в интерфейса поради неговата сложност.

Цени на Lansweeper:

Безплатен план за по-малко от 100 актива

Стартови план: 199 $/месец (фактурира се ежегодно)

Професионален план: 359 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за Lansweeper:

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

5. Jira Service Management (най-добър за унифицирани ИТ услуги и сътрудничество между DevOps)

Jira Service Management е много повече от обикновен инструмент за управление на ИТ услуги; той обединява екипите за разработка, ИТ и бизнес на една унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

За ИТ поддръжка тази платформа управлява всички ваши заявки на едно място и автоматизира взаимодействията с поддръжката с помощта на изкуствен интелект.

Jira Service Management действа и като мост между вашите разработчици и оперативни екипи. Помага на всички да са на една и съща страница по отношение на промени, проблеми и заявки. Можете да проследявате всичко – от промени в кода до софтуерни версии – на едно място.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Централизира, филтрира и обогатява предупрежденията във всички ваши инструменти за мониторинг, регистриране и CI/CD.

Помага на клиенти и агенти чрез използване на персонализирани типове заявки или позволява персонализирани такива.

Автоматично комбинира свързани предупреждения и добавя прикачени файлове, бележки и връзки, за да максимизира наличната информация за инциденти.

Ограничения на Jira Service Management

Ефективното използване на програмата изисква преминаване през стръмна крива на обучение.

Незадоволително обслужване на клиенти

Цени на Jira Service Management

Безплатен за до 3 агенти

Стандартен план : 17,65 $/месец на агент

Премиум план: 44,27 $/месец на агент

Оценки и отзиви за Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 650 отзива)

6. Pulseway (Най-добър за управление на ИТ в реално време от разстояние с автоматизация)

Pulseway е софтуер за управление на ИТ в реално време, който наблюдава, управлява и отстранява проблеми с работни станции, сървъри и мрежови устройства във вашата ИТ среда, независимо от местоположението ви.

Той разчита на Network Discovery and Deployment Engine, за да предостави 360-градусова гледка към всички ИТ крайни точки.

Основната функция е неговият автоматизационен механизъм, който комбинира технологията за работния поток с интуитивен потребителски интерфейс, за да настрои интелигентни тригери, които автоматично отстраняват ИТ проблеми от ваше име.

Освен това получавате обширна колекция от вградени скриптове, шаблони и функционални автоматизации за максимална ефективност.

Най-добри характеристики на Pulseway:

Автоматизира откриването и прилагането на пачове за операционни системи и приложения на трети страни с подробни политики за пачове.

Позволява автоматично генериране на разширени отчети, които се изпращат редовно на определени лица.

Интегрира издаването на билети и предупреждения с инструменти като ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty и Slack.

Предлага персонализирани предупреждения за бързо идентифициране на проблеми, комуникация с потребителите и разрешаване на проблеми с вградени команди и скриптове.

Ограничения на Pulseway:

Няма отдалечен достъп за устройства с MacOS

Става доста скъпо за по-големи ИТ среди

Цени на Pulseway:

Цената започва от 44 долара на месец на потребител.

Оценки и отзиви за Pulseway:

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

7. ServiceNow Inventory (най-добър за проследяване и управление на запасите на техници на място)

ServiceNow е решение за управление на ИТ активи, предназначено за предприятия, което се фокусира върху лесното снабдяване и проследяване на запасите на техниците на място, без много документи, включително размени и трансфери.

Той опростява процеса на намиране и поръчване на множество части и управление на мобилни устройства. Платформата поддържа и peer-to-peer трансфери с динамични известия.

Най-добри характеристики на ServiceNow Inventory:

Проследява и източника на запасите на полевите техници, включително размени и трансфери, без сложни ръчни процеси.

Позволява на техниците на място да използват сканиране на баркодове за мобилно управление на инвентара.

Автоматизира задачите с динамично планиране и повишава ефективността на обслужването на място.

Ограничения на ServiceNow Inventory:

Цените за абонамент и лиценз са по-високи.

Липсва възможност за конфигуриране на персонализирани API

Цени на ServiceNow:

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ServiceNow Inventory:

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

8. SolarWinds IT Service Management (Най-добър за пълно управление на жизнения цикъл на ИТ активите и съответствие с изискванията)

Solarwinds е цялостно решение за управление на ИТ за бизнеса, което проследява, разгръща, управлява, извлича и изхвърля ИТ активите.

Той предлага модул за управление на инвентара, който ви позволява да управлявате мрежовия хардуер и софтуер и да сте в течение с тяхното състояние през целия им жизнен цикъл.

SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle действа като мощен контролен панел за вашите ИТ операции. Той комбинира два мощни инструмента, SAM и SCM, за да ви даде цялостен поглед върху вашите сървъри.

Ще имате на разположение всички важни подробности, от системни актуализации и гаранции до скорост на процесора и използване на паметта.

Най-добрите функции на SolarWinds ITSM

Автоматизира откриването на всички ИТ активи, свързани към мрежата, включително сървъри, работни станции, рутери и др.

Следи инсталирания софтуер, спазването на лицензите и статистиката за използване, за да гарантира съответствие и да оптимизира разходите за софтуер.

Предоставя предупреждения за промени в конфигурациите на активите, неразрешени инсталации на софтуер или критични проблеми.

Осигурява подпомагано реагиране, което автоматично идентифицира решения, следи настроенията в билетите и централизира процедурите.

Ограничения на Solarwinds ITSM:

Предлага само ограничен избор от оформления за преглед на инциденти или промени.

Сравнително по-скъп от конкурентите си

Цени на SolarWinds ITSM:

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Solarwinds ITSM

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

9. Atera (Най-добър за управление на ИТ с изкуствен интелект и автоматизирана поддръжка)

Сред другите софтуерни решения за управление на инвентара, Atera е всеобхватно решение за ИТ отделите. То повишава ефективността, осигурява отлично обслужване на крайните потребители и оптимизира екипните процеси.

Можете да се възползвате и от комбинацията от дистанционно наблюдение и управление, помощна служба и платформи за отчитане с управление на ИТ инвентара.

Най-важната им функция е собствената AI на Atera, Action AI, която елиминира ниво 1 поддръжка с Autopilot и позволява незабавен отговор на всеки проблем. Atera помага на младшите техници с автоматични обобщения на билетите, генериране на скриптове и предложени решения и отговори.

Получавате и удобен инструмент за откриване на мрежи, който автоматично наблюдава мрежите на работни групи и домейн контролери (DC), идентифицира всеки актив и компонент на вашата ИТ среда и разкрива възможности за допълнителни продажби.

Най-добри характеристики на Atera:

Автоматизира управлението на кръпки и позволява създаването на персонализирани графици за всеки крайни точки.

Картографирайте цялата повърхност на атака на вашата мрежа, като използвате Network Discovery, за да тествате системите за откриване на проникване с цялостно сканиране на портовете.

Генерира динамични графики и отчети за типовете устройства, състоянието на работните станции/сървърите, платформата на операционната система, състоянието на мониторинга и др.

Позволява едновременно изпълнение на няколко сканирания в няколко подмрежи за по-бързи резултати.

Ограничения на Atera:

Недостатъчна документация, която не отразява и обяснява точно продукта

Предимно ориентиран към персонални компютри, само основни задачи могат да се управляват от мобилни устройства.

Цени на Atera

Професионален план: 149 $/месец на потребител

Експертен план : 189 $/месец на потребител

Master Plan: 219 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Atera

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

10. ManageEngine AssetExplorer (Най-добър за цялостно управление на активи и софтуерни лицензи)

ManageEngine AssetExplorer е уеб-базирана платформа за управление на активи, която управлява всички активи във вашата мрежа, от фазата на планиране до фазата на извеждане от употреба.

С този софтуер можете да управлявате софтуерни и хардуерни активи, да гарантирате спазването на софтуерните лицензи и да проследявате поръчките за покупка и договорите.

Освен ITAM, AssetExplorer помага и в управлението на поръчките и идентифицира области за намаляване на разходите, прилагане на политики и елиминиране на излишъците.

Той сканира мрежата ви и автоматично открива всички налични софтуерни продукти и активи на всяка работна станция. Можете също да управлявате всички видове лицензи, включително OEM, едновременни, корпоративни, безплатни, на име на потребител, с ограничение на възлите, пробни и съществуващи CAL, обемен и индивидуален.

Най-добри характеристики на ManageEngine AssetExplorer:

Сканира и проверява всички работни станции в предприятието ви, свързани чрез LAN, WAN и VPN.

Позволява проследяване и управление на всички ваши CI, като активи, софтуерни инсталации, ИТ и бизнес услуги, хора, документи и др. в едно хранилище.

Изпраща предупреждения, когато бъде открита неразрешена инсталация на софтуер, и уведомява всички потребители, които използват забранен софтуер.

Позволява ви да създавате критерии за добавяне на ресурси към групата с динамично групиране.

Ограничения на ManageEngine AssetExplorer:

Потребителите съобщават, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.

Добавките са малко скъпи

Цени на ManageEngine AssetExplorer

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ManageEngine AssetExplorer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Управлявайте ИТ инвентара безпроблемно с ClickUp

Надеждна софтуерна платформа за управление на ИТ инвентара ви помага да интегрирате безопасно нови устройства, да идентифицирате остарели и уязвими устройства, които трябва да бъдат извадени от употреба, и ви предоставя „единен източник на информация“ за вашите активи, за да спазвате по-добре политиките за сигурност.

ClickUp отговаря на всички тези изисквания.

Специализираните шаблони за управление на запасите, множество изгледи, възможност за възлагане на задачи и капацитет да обедини всички членове на екипа ви го правят идеална платформа за управление на запасите. Освен това получавате и мощни функции за отчитане и бърз, супер отзивчив потребителски интерфейс.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и управлявайте вашите ИТ активи с лекота и увереност.