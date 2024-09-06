Как да експортирате данни от Notion в други приложения

Notion си е спечелил мястото като предпочитано решение за работна среда благодарение на своята гъвкавост.

Въпреки това, този гъвкав инструмент за водене на бележки има и няколко недостатъка – например, неговата сложност. Или факта, че му липсват доста напреднали функции. Така че може би се нуждаете от ново начало или нов инструмент, който по-добре да съответства на вашите цели. Независимо дали преминавате от Notion или просто искате да направите резервно копие на данните си, имате няколко опции – и ние сме тук, за да ви улесним.

Идеята да преместите цялото си съдържание може да ви се стори непосилна, но не се притеснявайте! Този наръчник ще ви преведе стъпка по стъпка през процеса на експортиране от Notion.

Ще разгледаме и ClickUp като алтернатива на Notion, която може да отговаря на вашите нужди, независимо от устройството, което използвате.

Как да експортирате бележки от Notion в други приложения

Ако преминавате от Notion към друга платформа, ви очаква гладко преминаване!

⭐ Представен шаблон Преминавате от Notion, но се притеснявате от хаотичния износ? Опитайте шаблона за бележки по проекти на ClickUp, за да организирате, проследявате и управлявате лесно бележките си на едно място. ✨ Получете безплатен шаблон Шаблонът за бележки по проекти на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате и организирате идеите си за даден проект.

Опциите за експортиране на Notion улесняват прехвърлянето на вашите данни.

Чудите се как? Много е просто. За гладък преход препоръчваме да използвате бутона Експортирай цялото съдържание на работната среда, който ви помага да запазите структурата, която сте създали с толкова усилия.

Следвайте тези стъпки и ще видите как да експортирате бързо от Notion, за да запазите съдържанието си извън платформата:

Стъпки за експортиране на страница от Notion

Стъпка 1: Отворете страницата в Notion, която искате да експортирате.

За да експортирате страници от Notion, отидете на конкретната страница от Notion, която искате да експортирате.

Стъпка 2: Достъп до опциите за експортиране

Кликнете върху иконата ••• в горния десен ъгъл на страницата, за да получите достъп до удобните опции за експортиране.

От падащото меню изберете „Експортиране“.

Стъпка 3: Изберете формат за експортиране

Изберете предпочитания от вас формат от падащото меню „Експортен формат“ в прозореца за експортиране. Възможните опции са Markdown, PDF и HTML.

Когато изберете PDF, имате възможност да изберете и формат на страницата в Notion, като Letter, Legal и Tabloid, с опции за размер A3 или A4, и да го експортирате като PDF файл.

Ако изберете да експортирате като HTML файл, ще получите допълнителна опция за експортиране на коментари.

Стъпка 4: Включете подстраници (по избор)

Искате да включите подстраници? Активирайте опцията „Включване на подстраници“, за да ги добавите към експорта си от Notion. Подстраниците са достъпни само в бизнес или корпоративния план за експортиране на PDF файлове.

Стъпка 5: Експортиране и изтегляне

Кликнете върху „Експортиране“ и Notion ще създаде файл за изтегляне във формат по ваш избор.

Сега можете да започнете да експортирате страници от Notion, да ги изтегляте и да ги използвате, където ви е необходимо!

Стъпки за експортиране на базата данни на Notion

Експортирането на базата данни от Notion е лесно, особено когато имате нужда от данните за анализ или за използване в други приложения.

Следвайте тези прости стъпки, за да извлечете базата данни от Notion и да я прехвърлите в файл с разделители запетая (формат CSV):

Стъпка 1: Отидете в базата данни

Отидете в конкретната база данни, която искате да експортирате.

Стъпка 2: Отворете опциите за експортиране

Кликнете върху иконата ••• в горния десен ъгъл на страницата, за да отворите падащото меню.

В долната част на падащото меню изберете „Експортиране“.

Стъпка 3: Изберете формат за експортиране

Отидете в падащото меню „Експортен формат“ в прозореца за експортиране и изберете „Markdown & CSV“.

Стъпка 4: Включете подстраници (по избор)

Ако искате да експортирате данни от подстраници в базата данни, включете опцията „Включване на подстраници“.

Стъпка 5: Експортирайте данните си

Кликнете върху „Експортиране“ и Notion ще генерира ZIP файл, съдържащ вашите CSV файлове.

Изтеглете файла и сте готови.

Сега разполагате с кратко стъпка по стъпка ръководство за експортиране на базата данни от Notion в CSV формат.

Можете да отворите CSV файловете с Microsoft Excel, Google Sheets или друга програма за по-нататъшен анализ и манипулация.

Стъпки за експортиране на таблици от Notion

Искате да работите с данните си от Notion в Excel или Google Sheets?

Следвайте тези стъпки, за да експортирате таблица от Notion като CSV файл, който можете лесно да импортирате в Excel или Google Sheets:

Стъпка 1: Експортирайте таблицата си от Notion

Започнете с експортиране на таблицата си в Notion като ZIP файл, съдържащ CSV файлове. Вижте стъпките по-горе за инструкции как да кликнете върху „Експортиране“, за да изтеглите базата данни от Notion.

Стъпка 2: Отворете Excel/Google Sheets и импортирайте CSV файла

За Excel: Стартирайте Excel и отидете на Файл > Отвори Изберете CSV файла, който току-що сте експортирали от Notion

Стартирайте Excel и отидете на File > Open (Файл > Отвори)

Изберете CSV файла, който току-що сте експортирали от Notion.

За Google Sheets Отворете Google Drive Качете CSV файла в Google Drive След като качването приключи, кликнете върху файла, за да го отворите в Google Sheets

Отворете Google Drive

Качете CSV файла в Google Drive

След като качването приключи, кликнете върху файла, за да го отворите в Google Sheets.

След като изпълните тази процедура, можете да експортирате данните си от Notion в Excel и Google Sheets и да получите достъп до надеждни инструменти за анализ и визуализация на данни.

Защо да експортирате данни от Notion?

Notion е популярно средство за водене на бележки, сътрудничество и събиране на данни. Много свободни професионалисти, малки екипи и малки предприятия също използват Notion за управление на проекти.

Ключовата дума е „малък“.

С разрастването на вашия бизнес, инструментът трябва да се развива заедно с вас. Много потребители обаче споделят, че това все още е трудна задача за Notion.

Ето някои от предизвикателствата, пред които са изправени потребителите на Notion:

Липса на широки възможности за персонализиране при експортиране на файлове: Постигането на последователност с вашата марка може да бъде предизвикателство с Notion. Той ви позволява да експортирате съдържанието си в HTML, PDF и CSV формати. Въпреки това, той предлага ограничени възможности за персонализиране, особено по отношение на шрифтовете и форматирането в PDF файлове.

Трудности при работа с големи бази данни: Изглежда, че производителността на Notion се влошава при работа с големи бази данни. Когато бизнесът ви се разраства и искате да управлявате по-мащабни проекти, може да се сблъскате с забавяне на производителността, загуба на данни и грешки в работния процес.

Сложно за големи екипи: Notion е гъвкав, но често води до претрупано работно пространство, ако някои членове на екипа не знаят как да го използват правилно. Има стръмна крива на обучение и без обучение или солидно ръководство, ефективното настройване на задачите отнема много време.

Ограничени възможности на мобилни устройства и таблети: Потребителите често се оплакват, че Notion не може да възпроизведе гъвкавостта и интуитивния интерфейс, предлагани на настолни компютри и мобилни устройства. Те съобщават за по-бавно зареждане и по-малко интуитивен интерфейс, което го прави неефективен при работа в движение.

Обслужването на клиенти се нуждае от подобрение: Много потребители считат, че докладването на грешки или получаването на персонализирана помощ от Notion е тромаво. В рецензиите се споменава, че отговорите на обслужването на клиенти често са роботизирани и безчувствени, което кара потребителите да се чувстват нечути. Това пречи на цялостното преживяване на клиентите.

Тези ограничения налагат търсенето на алтернатива, а ние имаме точното решение!

Алтернативи на Notion

ClickUp, освен че е инструмент за управление на проекти, е и вашата платформа за бързо записване на мисли, идеи и задачи.

Той е гъвкав и персонализируем, а възможностите за сътрудничество по проекти в реално време, мощните изгледи, интеграцията на задачи и автоматизацията го правят чудесен инструмент за продуктивност.

С ClickUp вашите бележки не са просто бележки – те са практични, организирани и готови да бъдат превърнати в задачи, които могат да бъдат проследявани.

ClickUp предлага и шаблони за водене на бележки, което го прави ефективен инструмент за продуктивност.

ClickUp Notepad

За разлика от Notion, ClickUp предлага личен бележник за бързо записване на бележки, докато сте в движение.

ClickUp Notepad предлага функции, които го правят по-добър от Notion, особено когато искате да управлявате всичките си задачи заедно с бележките си. С ClickUp Notepad можете бързо да записвате и организирате идеите, задачите и списъците си – всичко на едно място!

Записвайте всичките си идеи и важни бележки с персонализирания си бележник ClickUp Notepad.

С фокуса на ClickUp върху управлението на проекти и задачи, можете да:

Превърнете бележките си от срещи в напълно проследими задачи с едно кликване – с крайни срокове, приоритети и отговорни лица, по-безпроблемно от Notion.

Записвайте идеите си и ги редактирайте с опции като заглавия, маркери и цветове, за да създадете структурирани, цветни и перфектно организирани бележки .

Създавайте и пренареждайте списъците си с функцията плъзгане и пускане . Можете да ги подреждате, за да създадете визуална йерархия и да се уверите, че всеки елемент е добре видим, което е по-добро от неинтуитивните и скучни списъци на Notion.

Достъпвайте бележките и задачите си отвсякъде чрез разширението за Chrome и мобилното приложение . Въпреки че Notion също има подобни възможности, потребителите често съобщават за нестабилна работа на мобилни устройства, докато ClickUp предлага стабилна работа на всички платформи.

Свържете всички често използвани приложения с над 1000 интеграции на ClickUp безплатно. Но броят не е важен; силата на ClickUp се крие в лесността на интеграциите. Нужно е само едно кликване. Макар Notion да предлага отлични възможности за интеграция, процесът е изключително сложен и изисква повече време и ресурси, за да се свърши работата.

ClickUp Docs

Независимо дали обмисляте идеи, сътрудничите си с екипа си или организирате бази от знания, ClickUp Docs е текстообработваща програма, която може да ви помогне.

Вградете и организирайте задачите с команди /Slash, за да ги направите визуално привлекателни с ClickUp Docs.

Ето няколко причини, поради които ще харесате ClickUp Docs:

Подобно на Notion, ClickUp Docs предлага унифицирано работно пространство . Това означава, че можете да създавате и управлявате документи, уикита и бази от знания на едно място, като се възползвате от неговите интеграции. Но ClickUp Docs прави още една крачка напред, като предоставя тясна интеграция с управлението на задачите , което ви позволява да свържете Docs директно с работните потоци и да проследявате напредъка в рамките на една и съща платформа.

отговорни лица и крайни срокове . Чудесно е да работите заедно по един документ в реално време и да приключите работата бързо. ClickUp Docs и Notion поддържат тази функция. С инструмента за редактиране на документи на ClickUp обаче можете да направите още повече. Той ви позволява да преобразувате коментарите, направени по време на редактирането, директно в задачи с

Той предлага богати опции за форматиране , като заглавия, таблици и банери, подобни на Notion. Можете да персонализирате Docs с /Slash команди, markdown и дори да вграждате задачи, като поддържате всичко организирано във визуално привлекателни документи.

ClickUp предлага надеждни настройки за поверителност, които не са сравними с Notion, а са дори по-добри. Те ви позволяват да задавате разрешения, да създавате линкове за споделяне и да контролирате кой може да вижда или редактира вашите документи.

Режимът на фокус за писане без разсейване, разширените настройки на документите и персонализираните шаблони гарантират, че работата ви остава организирана, сигурна и готова за споделяне с екипа.

ClickUp Table View

Табличният изглед на ClickUp ви дава възможност да управлявате и организирате цялата си работа на едно място, като използвате бързи, отзивчиви електронни таблици и мощни бази данни без код.

Редактирайте и организирайте таблицата в масов режим с интуитивния изглед на таблицата в ClickUp.

Notion без съмнение е чудесен инструмент, но ето в какво ClickUp Table View се представя по-добре:

Докато Notion Tables предлагат основни функции за работа с електронни таблици, ClickUp Table View е интуитивен. Той позволява масово редактиране и лесна организация на данните , което помага за по-ефективното управление на бюджети, запаси и други данни.

Записвайте напредъка на задачите, прикачените файлове и оценките с 15+ типа персонализирани полета на ClickUp, които са обширни и по-тясно свързани с възможностите за управление на проекти, отколкото предлаганите от Notion.

Табличният изглед на ClickUp надминава възможностите на релационната база данни на Notion при създаването на бази данни без код (без кодиране, само плъзгане и пускане), които безпроблемно свързват задачи, документи и зависимости и изчертават връзки между различни видове информация.

С изгледа на таблицата в ClickUp проследяването и организирането на работата ви никога не е било по-бързо и по-гъвкаво.

ClickUp Views

С над 15 изгледа, ClickUp Views ви позволява да персонализирате работното си пространство според нуждите си, подобно на Notion, но по-гъвкаво.

Организирайте работната си натовареност с персонализирана Task View, за да се адаптирате към работния си процес с ClickUp Views.

Независимо дали сте визуален планиращ, любител на списъците или ентусиаст на времевата линия, ClickUp има подходящ изглед за вас.

Ето какво могат да направят за вас различните изгледи и какво прави разликата:

Основните изгледи на задачите могат да ви помогнат да организирате задачите си и да получите ясен преглед на работата с гъвкави опции за сортиране, филтриране и групиране. Можете да разберете натоварването си с един поглед с изгледите „Списък“, „Табло“ и „Календар“.

Разширените изгледи на задачите ви дават пълна картина на вашата работна натовареност с диаграми на Гант, времеви линии, работни натоварвания и таблични изгледи. Те също така ви позволяват лесно да проследявате и прогнозирате данни за проекти, което е извън възможностите на Notion.

Page Views можете да обменяте идеи с можете да обменяте идеи с ClickUp Whiteboards и да използвате ClickUp Chat , за да поддържате разговора, без да напускате ClickUp.

Но не се доверявайте само на нас – нашите потребители също го харесват:

Множеството изгледи са идеални, като дават на всеки човек възможност да разглежда съдържанието във формат, който най-добре му подхожда.

Множеството изгледи са идеални, като дават на всеки човек възможност да разглежда съдържанието във формат, който най-добре му подхожда.

Готови ли сте да започнете? Да се залавяме за работа и да повишим производителността! 🚀

ClickUp Brain

Функциите на Notion AI са ограничени до управление на съдържание и генериране на идеи.

ClickUp Brain го надминава с допълнителни възможности за управление на задачи, документи и работни процеси с помощта на изкуствен интелект, което го прави по-надежден и гъвкав инструмент.

Генерирайте безпроблемно анализи и свържете работата си с ClickUp Brain.

Ето как това може да опрости работния ви процес:

Ако имате въпроси относно задачата си, AI Knowledge Manager на ClickUp Brain ще ви отговори незабавно. Той свързва и преглежда всички ваши задачи, документи и членове на екипа, за да ви даде отговор. ClickUp Brain използва технология за невронни мрежи, която предоставя контекстуална информация, за разлика от Notion AI, който се фокусира предимно върху генерирането на съдържание и мозъчна атака.

С помощта на AI Project Manager можете интелигентно да автоматизирате актуализациите на проекти, обобщенията на напредъка и ежедневните срещи, за да помогнете на екипа си да избегне повтарящи се задачи и да спести време. Notion AI не разполага с такава автоматизация и трябва да разчита на интеграции на трети страни като Zapier, за да я постигне.

За разлика от ограничените възможности в Notion AI, ClickUp Brain може да ви помогне да създадете персонализирана автоматизация, за да оптимизирате повтарящите се задачи чрез обработка на естествен език.

С ClickUp Brain ще спестите време, ще елиминирате ръчната работа и ще повишите производителността. Най-хубавото е, че всичко е на едно място, което прави работния ви живот по-лесен и по-ефективен от всякога!

Въпреки че функциите на Notion AI са ограничени до обобщаване на съдържание, генериране на идеи и създаване на конспекти, това е доста добър AI инструмент за водене на бележки. Подобно на ClickUp Brain, той е добро средство за писане, което може да ви помогне да коригирате тона, да поправите граматиката и да преведете текст, което го прави универсален инструмент за създателите на съдържание. Въпреки това, една добра алтернатива на Notion AI ще предлага възможности за управление на проекти или знания.

Notion срещу ClickUp

Ако сте потребител на Notion, след като прочетете този блог, ще разберете, че ClickUp може да ви предостави много допълнителни възможности.

Въпреки това, ето кратко обяснение защо ClickUp винаги излиза начело в дискусията Notion срещу ClickUp, което го прави алтернатива номер едно на Notion.

Макар и двете платформи да предлагат основни функции като създаване на документи в реално време, сътрудничество, взаимоотношения между задачите и йерархия на документите, ClickUp се отличава с допълнителни разширени функции за управление на задачите. Те включват табла, динамични повтарящи се задачи, присвоени коментари, изгледи на натоварването, диаграми на Гант, цели и OKR безплатно, които не получавате дори с платен план в Notion .

В безплатния план на ClickUp получавате условна автоматизация, повтарящи се напомняния, проследяване на времето, мисловни карти, записване на видео в приложението и дори възможност да проверявате електронната си поща. Това е нещо, което няма да намерите дори в бизнес или корпоративния план на Notion.

Ще откриете, че преминаването от Notion към ClickUp е лесно и ще повиши производителността ви до ново ниво!

Изберете подходящия инструмент по подходящи причини

Notion има много полезни функции и вече знаете как да експортирате съдържание от Notion, когато е необходимо. Но защо да се задоволявате с по-малко, когато можете да получите тези функционалности и много повече с друг инструмент?

Мощните функции за управление на проекти, персонализираните работни процеси и безпроблемното сътрудничество в екип на ClickUp ви помагат да работите по-умно.

С разрастването на вашия бизнес, ClickUp расте заедно с вас, предлагайки широки възможности за персонализиране и интуитивен интерфейс, който се адаптира към вашите променящи се нужди.

Готови ли сте да подобрите стила си на водене на бележки?

Направете промяната още днес и се насладете на управление на проекти, както никога досега!

Започнете да използвате ClickUp още днес!