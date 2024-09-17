Obsidian срещу OneNote: Кой е по-добър за водене на бележки?

Накратко: и Obsidian, и Microsoft OneNote са доста добри за водене на бележки, особено ако правите бележки за работа. Но те имат и значителни недостатъци.

Obsidian ви позволява да свързвате бележките помежду си и да визуализирате връзките като графика. Но той изисква да запомните много синтаксис за прости задачи по форматиране, което прави сътрудничеството доста трудно.

С Microsoft OneNote синхронизирането между различни устройства е изключително лесно и получавате помощта на усъвършенствания Microsoft Copilot. Но интерфейсът може да ви се стори тромав и не можете да публикувате бележки за обществено разглеждане. Нямате и визуализираното свързване на бележки, което предлага Obsidian.

Това е същността на сравнението между Obsidian и OneNote. Но ние се впуснахме в дълбоко проучване и на двата инструмента, за да ви спестим часове на проучвания (така че не забравяйте да прикачите подаръчна карта към благодарствения си имейл).

Obsidian срещу Microsoft OneNote на един поглед

Microsoft OneNote, въпреки малко тромавия си интерфейс, все пак се използва по-лесно от Obsidian, който изисква синтаксис за форматиране на бележките и сложни работни процеси за синхронизиране на бележките между различни устройства.

Организирането на бележки обаче е много по-лесно с Obsidian, който ви позволява да свързвате бележките помежду им и да визуализирате тези връзки като интерактивна графика на знанията.

Obsidian OneNote Леснота на употреба Форматирането на текст с Markdown може да изглежда сложно за използване Просто водене на бележки на базата на текст AI възможности Няма вграден AI асистент Вграден Microsoft Copilot Интеграции Широка гама от приставки Ограничени интеграции Сътрудничество Няма вградени функции за съвместна работа, тъй като бележките се съхраняват офлайн. Бележки, хоствани в облака, които поддържат естествено сътрудничество Организация Бележките могат да бъдат свързани помежду си и да бъдат сортирани в папки и подпапки. Линейната организация на бележките може да се усеща като ограничаваща Персонализиране Висока степен на персонализация Ограничени възможности за персонализиране Публикация Позволява ви да публикувате съдържание за публично разглеждане в домейн на Obsidian. Не е наличен Цени Безплатен за използване, но някои основни функции са платени добавки. Безплатен за използване с абонамент за Microsoft 365

Нито един от инструментите не предлага автоматизация на работния процес или архивиране на бележки, което е пропусната възможност.

Какво е Obsidian?

Вземане на бележки в мобилните и настолните приложения на Obsidian

Obsidian е инструмент за водене на бележки, който съхранява бележките локално на вашето устройство, което означава лесен достъп офлайн. Това е едно от най-добрите приложения за „втори мозък“, които можете да си набавите.

Особено удобно в Obsidian е възможността да създавате връзки между бележките и след това да визуализирате тези връзки като графика. Можете дори да сортирате бележките си в папки и подпапки, както бихте направили в облачно хранилище.

Подобно на Notion, функцията „Публикуване“ на Obsidian ви позволява да добавяте бележки за публично преглеждане, така че можете да управлявате своя блог чрез него. Инструментът ви предоставя и много приставки за разширяване на функционалността.

Допълнителна информация: Obsidian срещу Notion

Основни функции на Obsidian

Obsidian има много полезни функции, които правят воденето на бележки по-организирано и интуитивно. Това, което го отличава, са „графиките на знанието“ и не знаем много инструменти, които ви позволяват да визуализирате бележки по този начин. Повече за това след малко.

Това е проста, но ефективна функция, която ви позволява да свържете две или повече бележки.

Всичко, което трябва да направите, е да добавите две квадратни скоби пред текста, към който искате да създадете хипервръзка, и да изберете бележка, към която да я свържете. Това е подобно на това, което можете да направите с инструмент като Evernote. Obsidian обаче е по-малко сложен от Evernote в това отношение.

чрез Obsidian

Връзките между бележките и създаването на уики съдържание могат да бъдат особено полезни за бързо проследяване и поддържане на пълния контекст на вашата работа. Например, да предположим, че сте търговски представител с куп разпръснати бележки от разговори. Можете да създадете основна бележка за всички предишни разговори с конкретен потенциален клиент и след това да добавите връзки към свързани бележки от разговори, за да ги подредите на едно място.

Графичен изглед

Помните ли всички бележки, които сте свързали помежду си? Можете да видите как всяка от тези бележки се свързва с останалите под формата на графика в Obsidian.

чрез Obsidian

Идеята на този подход за картографиране на бележките в графичен вид е да добави повече контекст към всяка бележка, която правите. Например, ако правите проучване за университетски проект, можете лесно да свържете точките между бележките си от проучването и да формирате кохерентна теза.

Canvas

Функцията „Canvas“ на Obsidian ви позволява да добавяте съдържание в различни формати точно до вашите текстови бележки. Можете да добавяте PDF файлове, изображения, GIF файлове, видеоклипове и дори аудио файлове към вашите бележки и да получите по-голям контекст за всичко, което записвате.

чрез Obsidian

Публикувайте

Функцията „Публикуване“ на Obsidian е по същество вашият публичен блог, хостван от Obsidian. Това е платено допълнение към вашия абонамент за Obsidian.

чрез Obsidian

Obsidian Publish работи подобно на Substack или GitHub, където можете да публикувате дълги текстове под персонализиран URL адрес. Можете дори да създадете няколко сайта, които са достъпни онлайн за широката публика.

Предимства на Obsidian

Чист интерфейс: Obsidian има страхотен потребителски интерфейс. Ако стандартният интерфейс ви се струва претрупан или прекалено сложен, можете да изберете по-чисти и по-опростени теми – без проблем.

Отлична разширяемост: Плъгините на Obsidian значително разширяват функционалността на инструмента. Те включват плъгини за отметки, палитра с команди, файлов мениджър, команди със слэш, презентации, шаблони и др. Можете да получите и плъгини от общността за инструменти като Kanban табла, GPT интеграции и др.

Висока степен на персонализация: С Obsidian можете да персонализирате почти всичко – от външния вид на интерфейса до CSS фрагменти. Тази степен на персонализация е точно това, от което се нуждаят фирмите в инструментите за водене на бележки.

Недостатъци на Obsidian

Трудно усвояване: Текстовите файлове на Obsidian са форматирани като Markdown файлове, така че воденето на бележки често прилича на създаване на софтуер, когато всъщност просто си правите списък с продукти за вечеря. Текстовият редактор изисква да запомните синтаксиса дори за нещо толкова просто като редактиране на таблица. Разбира се, той е уникален, но изглежда ненужно сложен.

Липса на вградена възможност за съвместна работа: Тъй като бележките в Obsidian не се съхраняват в облака, съвместната работа бързо се превръща в главоболие. Дългосрочното решение е да синхронизирате бележките си с облачно хранилище и след това да ги споделите с колегите си. Отново, това изглежда ненужно сложно. За проста съвместна работа с съдържание е по-добре да използвате Google Doc.

Допълнителни разходи: При Obsidian изглежда нормално да плащате допълнително за функции, които вероятно бихте получили безплатно с други инструменти. Искате да синхронизирате бележките си между различни устройства? Имате нужда да публикувате бележките си? Плащайте допълнително всеки месец. За бизнес потребителите това не е голям проблем, но за лични бележки изглежда малко прекалено скъпо.

Няма вграден AI асистент: Obsidian не е приложение, задвижвано от AI, и ви предоставя AI възможности само чрез своята екосистема от плъгини, така че няма да получите ефективността, която бихте получили с други Obsidian не е приложение, задвижвано от AI, и ви предоставя AI възможности само чрез своята екосистема от плъгини, така че няма да получите ефективността, която бихте получили с други най-високо оценени AI приложения за водене на бележки.

Цени на Obsidian

Личен план: Безплатен завинаги

Търговски план: 50 долара на потребител на година

Какво е OneNote?

Вземане на бележки в мобилните и настолните уеб приложения на Microsoft OneNote

OneNote е приложението за водене на бележки на Microsoft, пуснато на пазара през 2003 г. Оттогава то се превърна в едно от най-мощните приложения за водене на бележки както за лична, така и за бизнес употреба.

Една от отличителните характеристики на OneNote е Microsoft Copilot, вграден AI асистент, който прави воденето на бележки по-умно и по-лесно. Ще ви хареса и възможността да записвате мислите си в Microsoft OneNote с ръчен почерк!

Организирането на ежедневните бележки в Microsoft OneNote също е доста лесно, като вашите размисли се съхраняват в цифрови бележници. Кой не обича да се чувства като публикуван автор?

Основни функции на OneNote

Microsoft OneNote разполага с широк набор от функции за водене на бележки и сътрудничество, но ние сме избрали някои от най-полезните му възможности, които ще използвате всеки ден.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot е AI помощник, вграден в приложението OneNote. Достъпът до него е лесен (особено чрез клавишни комбинации на настолен компютър) и може значително да подобри цялостното ви преживяване при водене на бележки.

чрез Microsoft

С MS Copilot можете да генерирате мигновени обобщения на бележките си, да измислите ясни анализи на идеи и да създавате списъци със задачи от вашите селекции, страници и раздели в Microsoft OneNote.

Можете също да „говорите“ с бележките си и да накарате изкуствения интелект да ви дава идеи, да изготвя планове и презентации и да преписва текст според нуждите ви. Между другото, всичко това можете да правите с помощта на заявки на естествен език. По-лесно от това няма.

Уеб клипър

Уеб клипърът на OneNote ви позволява да запазвате всичко, което виждате в интернет, като бележка.

чрез Chrome Web Store

И когато казваме „всичко“, имаме предвид точно това. Например, можете да заснемете цяла уеб страница в Microsoft OneNote, а след това да редактирате и добавите бележки към съдържанието й. След това това съдържание може да бъде споделено с вашите сътрудници.

Функцията работи дори офлайн и е съвместима с вашия компютър, таблет или телефон, което е много удобно.

Цифров бележник

Бележките в Microsoft OneNote могат да се съхраняват като цифрови бележници.

Приложението автоматично класифицира файловете в OneNote по раздели, които по-късно можете да персонализирате, като премествате бележките между разделите. Можете дори да добавяте страници и подстраници, за да организирате идеите си по-подробно.

В комбинация с удобна лента за търсене и маркиране на бележки, организирането на бележките ви в Microsoft OneNote става наистина полезно, без да е прекалено сложно.

Нахвърляне на бележки

Потребители на стилус, ще обожавате Microsoft OneNote!

Приложението ви позволява да пишете бележки на ръка на всяко устройство, което го поддържа, и усещането е много подобно на това да си водите бележки на хартия.

чрез Microsoft

Но има и нещо по-добро. Вашите ръчно написани бележки могат лесно да бъдат превърнати в форматируем текст (чуваме как лекарите колективно въздишат с облекчение). Можете също да преведете този текст на всеки език, който приложението поддържа, което е чудесно, ако работите с група от многоезични хора.

Диктовка

Функциите за преобразуване на реч в текст на OneNote ви позволяват да диктувате бележките си на приложението, което вероятно е най-лесният начин да пренесете мислите си на хартия (или, в този случай, в софтуер).

чрез Microsoft

Приложението поддържа диктовка на няколко езика. И не е от онези досадни инструменти, които объркват детайлите – можете да му давате конкретни команди за пунктуация, символи и емотикони.

Друго интересно нещо е възможността да давате на приложението гласови команди за водене на бележки. Можете да му кажете да изтрие определени фрази и думи, да отмени действия и да създаде цели таблици. Когато приключите, просто кажете „изход от диктовка“ и приложението автоматично ще запише вашите диктувани бележки.

Предимства на OneNote

Вграден AI асистент: MS Copilot е вграден в OneNote, което прави воденето на бележки много по-ефективно, отколкото да правите всичко ръчно. Генериране на резюмета, анализиране на бележки, преформулиране на съдържание и разговор с вашите бележки – AI асистентът прави всичко това и ви улеснява живота.

Лесно сътрудничество: Сътрудничеството в Microsoft OneNote е лесно, тъй като всички ваши бележки се съхраняват в облака и се синхронизират между устройствата. Можете да споделяте контролиран достъп с вашите сътрудници, които след това могат да добавят свои коментари и да правят редакции. Можете дори да споделяте бележки като частни документи и да отмените достъпа до връзката, ако не искате хората да продължават да виждат дадена бележка. Просто е лесно.

Аритметични операции: Ако често използвате математически уравнения в бележките и документите си, ще харесате Microsoft OneNote. Приложението ви позволява да добавяте много лесно широка гама от математически символи. Подобни приложения като Obsidian се нуждаят от плъгини, за да правят същото.

Лесен за използване: Microsoft OneNote е проста приложение за водене на бележки и, за разлика от Obsidian, няма сложни синтаксиси. Просто напишете какво мислите и съхранявайте идеите си в облака.

Недостатъци на OneNote

Ограничени интеграции: В сравнение с Obsidian и подобни приложения, Microsoft OneNote предлага само няколко интеграции. Освен това, за разлика от Obsidian, няма никакви плъгини от общността, които да можете да проучите и изпробвате.

Липса на визуализирана взаимовръзка: Microsoft OneNote ви позволява да свържете две или повече бележки, но процесът не е особено интуитивен. По-важното е, че свързаните бележки не могат да бъдат визуализирани в интерактивен графичен изглед, което може да ви разочарова, след като сте използвали Obsidian.

Необходим е Microsoft 365 за премиум функции: Повечето функции на OneNote са безплатни. Но ако искате да съхранявате файловете си локално в Windows, се нуждаете от повече място за съхранение и искате повече опции за персонализиране, ще ви е необходим платен план за Microsoft 365.

Неудобен потребителски интерфейс: В сравнение с Obsidian, Microsoft OneNote може да се усеща като малко неудобен за използване. Потребителският интерфейс на платформата не изглежда да е претърпял голяма еволюция през годините, което понякога може да бъде разочароващо.

Цени на OneNote

Безплатен завинаги

Разгледайте тези шаблони за OneNote!

Obsidian срещу OneNote: Сравнение на функциите

Най-голямата разлика между Microsoft OneNote и Obsidian се свежда до пет неща: вградена възможност за съвместна работа (OneNote е по-добър), възможност за персонализиране (Obsidian е по-добър), организация (Obsidian е по-добър), вградени AI функции (OneNote има такива) и визуализирано свързване на бележките (OneNote няма такова).

Obsidian OneNote Сътрудничество в реално време ❌ ✅ Връзки между бележките ✅ ❌ Графики на знания ✅ ❌ Синхронизиране на бележки между различни устройства Платено допълнение ✅ Офлайн функционалност ✅ ✅ Потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ✅ ❌ Разширяемост ✅ Ограничен Вграден AI асистент ❌ ✅ Публично публикуване ✅ ❌ Проверка на правописа ✅ ✅ Мобилно приложение ✅ ✅ Автоматично запазване ✅ ✅ Шаблони ✅ ✅ Разширение за Chrome ✅ ✅ Преобразуване на реч в текст Чрез плъгин ✅ Безплатно съхранение в облак ❌ ✅ Автоматизация на работния процес ❌ ❌ Архивиране на бележки ❌ ❌ Специализиран режим на фокусиране ❌ ❌

Вграден AI асистент: Microsoft OneNote печели

За разлика от някои от алтернативите си, Obsidian не ви предлага вграден AI асистент. Най-близкото до AI е чрез плъгини за Gemini или ChatGPT. За сравнение, OneNote идва с вграден Microsoft Copilot.

Организиране на бележки: Obsidian печели

Obsidian ви позволява да сортирате бележките си в папки и подпапки, което е чудесно, за да не се превърне колекцията ви от бележки в хаос. По-важното е, че можете да добавяте обратни връзки между бележките и да ги преглеждате като интерактивна графика.

Microsoft OneNote ви позволява да съхранявате бележките си като цифров бележник, който изглежда линеен и не е толкова интуитивен, колкото графиките на Obsidian. Свързването на две или повече бележки също е много по-лесно в Obsidian.

Разширяемост на инструмента: Obsidian печели

Потребителите на Obsidian получават много по-широк набор от приставки в сравнение с потребителите на Microsoft OneNote. Инструментът ви предоставя и приставки, създадени от общността, които превръщат простото водене на бележки в нещо много повече.

OneNote се синхронизира до голяма степен с продуктите на Microsoft и няколко полезни приложения като Zapier, WordPress и Gmail, което може да се усеща като ограничение.

Сътрудничество в реално време: Microsoft OneNote печели

Microsoft OneNote съхранява бележките ви в облака, което означава, че сътрудничеството е бързо и доста лесно. Obsidian съхранява бележките ви офлайн, което е чудесно за поверителността, но не толкова, ако искате да споделите идеите си с колега или приятел.

С Obsidian е възможно сътрудничеството, но то е сложен процес и изисква да плащате за добавка (месечно). Не е идеално.

Възможност за персонализиране: Obsidian печели

Obsidian ви дава пълна свобода при създаването на бележки. Можете да персонализирате външния вид на инструмента, да го разширите с избрани от вас приставки, да правите промени в HTML и да бъдете прецизни при форматирането на бележките си.

Microsoft OneNote изглежда по-ограничен в това отношение. Той ви позволява да персонализирате приложението само повърхностно, а липсата на интерфейс с функция „дръпни и пусни” го прави малко по-тромав от Obsidian.

Съхранение: Microsoft OneNote печели

Microsoft OneNote е безплатен за използване и не ограничава размера на файловете, които могат да се качват. Obsidian ограничава размера до 200 MB.

OneNote ви предоставя и 5 GB безплатно пространство за съхранение. За сравнение, Obsidian не предлага безплатно пространство за съхранение – получавате само минимум 1 GB и максимум 100 GB платено пространство за съхранение.

Obsidian срещу OneNote: Решението

И двата инструмента имат много сходни функции. Когато става въпрос за водене на бележки за работа, Microsoft OneNote има явно предимство пред Obsidian. За лични бележки и двете приложения се справят добре, макар Obsidian да изисква по-дълго време за усвояване.

За лична употреба: Разликата е малка.

Microsoft OneNote определено изглежда по-лесен за използване за лични бележки в свободен формат. За да направите 156-ия си списък с новогодишни решения, не се нуждаете от сложна синтаксис и е много по-лесно, отколкото с Obsidian.

Но ако обичате да свързвате идеите, ще откриете, че Obsidian е много по-интуитивен от Microsoft OneNote. Освен това е и много по-приятно приложение за използване. Да, форматирането с markdown изисква известно свикване, но ако това ви се струва по-интригуващо, отколкото досадно, Obsidian е приложението, което трябва да си свалите.

За работа: Microsoft OneNote печели

Организирането на бележки е по-удобно и интуитивно в Obsidian, а приложението е много по-лесно за персонализиране от Microsoft OneNote.

Но липсата на вградени функции за сътрудничество и изкуствен интелект в Obsidian вероятно е достатъчна причина да изберете Microsoft OneNote за работа. Освен това, ако вашата компания вече има абонамент за Microsoft 365 и е свикнала с продуктите на тази екосистема, OneNote може да ви се стори по-естествен избор.

Obsidian срещу OneNote в Reddit

Каква е позицията на общността в Reddit по отношение на дебата „Obsidian или Microsoft OneNote”? Разбираемо е, че няма ясен консенсус.

Макар че някои потребители на Obsidian харесват факта, че с Microsoft OneNote можете да свършите простите неща добре, те все пак изпитват носталгия по взаимното свързване на бележките и графиките на знания в Obsidian.

Един потребител на Reddit, DudeThatsErin, казва

Аз харесвам OneNote повече, НО не мога да преглътна свързването на бележките помежду им и с външни приложения. Това е невероятно полезно. Опитах дори от уеб на моя iPhone и не мога да копирам линкове към бележките там, а свързването с квадратни скоби [[]] изобщо не работи.

Аз харесвам OneNote повече, НО не мога да пренебрегна възможността за свързване на бележки помежду им и с външни приложения. Това е изключително полезно. Опитах дори от уеб на моя iPhone, но не мога да копирам линкове към бележки там, а свързването с квадратни скоби [[]] изобщо не работи.

Други, като Redditor rigma-role, смятат, че използването и на Obsidian, и на Microsoft OneNote също е опция.

Ако смятате, че OneNote е чудесен инструмент за изрязване на уеб съдържание и ръчно писане, може би той е по-скоро инструмент за грубо записване на бележки. След това вземете тези груби бележки и тези, които искате да запазите, можете да преместите в Obsidian и да ги включите в свързаните и по-добре организирани бележки в Obsidian.

Ако смятате, че OneNote е чудесен инструмент за изрязване на уеб съдържание и ръчно писане, може би той е по-скоро инструмент за грубо записване на бележки. След това вземете тези груби бележки и тези, които искате да запазите, можете да преместите в Obsidian и да ги включите в свързаните и по-добре организирани бележки в Obsidian.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на OneNote и Obsidian

ClickUp може да прави всичко, което Microsoft OneNote и Obsidian могат, и много повече. Използването му е безплатно, така че можете буквално веднага да започнете да си водите бележки в ClickUp.

И така, какво е по-доброто в ClickUp?

За начало можете да свържете бележките си с автоматизирани работни процеси и да спестите ценно време. Сътрудничеството не изисква диплома по ракетна наука, а вграденият AI асистент може да ви спести много работа.

Освен това интерфейсът не ви кара да се чувствате като че ли сте се върнали в началото на 2000-те години. И е красив (и може да се персонализира)!

Предимство на ClickUp № 1: Бележник

Вземането на бележки е лесно и интуитивно с ClickUp Notepad

Какво е по-добро от воденето на бележки? Воденето на бележки и използването им за постигане на цели!

ClickUp Notepad опростява организирането и проследяването на задачите. Можете лесно да превърнете бележките си в задачи с помощта на редактора и да ги организирате в списъци за проверка.

Вашите бележки се синхронизират автоматично между мобилното приложение и разширението за Chrome, така че можете да записвате идеи навсякъде и да имате достъп до тях по-късно. Освен това, работи и офлайн.

Сътрудничеството по бележките също е изключително лесно и ви дава контрол над това кой вижда, редактира и споделя вашите бележки.

💡Съвет от професионалист: Когато сте в Notepad, използвайте шаблоните за водене на бележки на ClickUp, за да си спестите усилието да правите нещата от нулата.

Ние обичаме да използваме шаблона за бележки от срещи на ClickUp, за да записваме бързо ключовите идеи от срещите.

Изтеглете този шаблон Документирайте всички протоколи от срещи – от ежедневните събрания до месечните общи събрания – с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Шаблонът има подредени раздели за всеки важен елемент, включително указания за срещата, очаквания, дневен ред, съобщения и актуализации по проекта. Можете да разделите актуализациите по проекта по членове и дори да разширите шаблона за повече от една среща, като просто добавите съответните дати на срещите като заглавия в падащото меню в шаблона.

Учители също ни споделиха колко много харесват шаблона за бележки от час на ClickUp. Ако сте учител, спрете да се тревожите за организирането на бележките от час и улеснете живота си с нашия удобен шаблон!

Изтеглете този шаблон Шаблонът „Бележки от занятия“ на ClickUp ви позволява да си водите бележки от лекциите и да ги подреждате.

Шаблонът решава често срещаните проблеми с препълнените папки и изгубените бележки, като предоставя структуриран формат, който може да се персонализира за различни теми и задачи.

За студентите той централизира всички бележки, домашни задачи и полезни връзки на едно място. Други полезни функции включват:

Предварително създадено съдържание за лесна навигация и примерна страница, която може да бъде редактирана и дублирана.

Позволява на потребителите да добавят коментари и бележки за по-голяма яснота

Закачен бележник за бързи напомняния и идеи за проекти

ClickUp е с едно предимство #2: Документи

ClickUp Docs прави сътрудничеството бързо, лесно и ефективно

ClickUp Docs е вашият избор за създаване на уикита, вграждане на маркери, добавяне на таблици и повишаване на ефективността на работния процес.

Можете да включите екипа си в сътрудничество в реално време, маркиране и коментари. Препоръчваме да използвате редактора, за да добавяте джаджи за актуализиране на статуса на проектите, възлагане на задачи и управление на проекти.

💡Съвет от професионалист: Начинът, по който си водите бележки, е толкова важен, колкото и софтуерът, който използвате. Можете да избирате измежду много методи за водене на бележки, за да направите процеса много по-интуитивен и стимулиращ.

Например, визуалните ученици в нашия екип използват метод за мисловно картографиране за водене на бележки. При този метод се създава диаграма, която започва с основна идея и след това се разклонява в свързани идеи, което е идеално за задачи и проекти с много подвижни части.

Предимство № 3 на ClickUp: AI

ClickUp Brain се превръща във вашия интелигентен помощник за водене на бележки и обобщаване

ClickUp Brain, AI асистентът на приложението, е точно това, от което се нуждаете, за да ускорите и оптимизирате вземането на бележки.

Можете да използвате AI асистента, за да ви помогне да създавате бележки, шаблони, проекти, доклади и др. Той е бърз и точен, така че можете да разчитате на него.

ClickUp Brain ви помага и да редактирате, преформулирате и форматирате бележките си, което означава, че повече от половината от работата ви се върши без да мръднете пръст (в преносен смисъл – все пак ще трябва да пишете на клавиатурата!). Така че, ако пишете важно имейл, което изисква специфичен тон, AI асистентът може да го напише точно както трябва.

Ако колекцията ви от бележки започне да изглежда разхвърляна, AI асистентът може да ви помогне да организирате бележките си и да ги направите по-достъпни (особено с взаимно свързване).

Опростете воденето на бележки с ClickUp

ClickUp е едно от най-добрите приложения за водене на бележки с изкуствен интелект, което можете да си купите в момента – то е лесно, бързо, интелигентно и действа като централизиран хъб за всички ваши бележки. Заслужава да се отбележи (играта на думи е напълно умишлена).

И е напълно безплатен! Можете да се регистрирате и да започнете веднага (не забравяйте да имате добра стратегия за водене на бележки, преди да започнете).