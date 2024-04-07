Obsidian срещу Evernote: коя приложение за водене на бележки е най-доброто?

Искате ли да видите основните изводи от днешната среща? Имате ли креативна идея за маркетинга на вашия продукт? Или просто искате да запазите интересна статия за бъдеща справка?

Това, от което се нуждаете, е приложение за водене на бележки! Приложението за водене на бележки улеснява записването на идеите ви в движение, споделянето им с колеги и сътрудничеството с тях, за да свършите нещата бързо.

Ако търсите най-доброто приложение за водене на бележки, не търсете повече – ние проучихме няколко.

Сравнихме двама лидери в тази област – Obsidian и Evernote.

Разберете как се представят по отношение на функции, цени и отзиви. Намерихме и мощна алтернатива на Evernote и Obsidian, която трябва да опитате още днес.

Какво е Obsidian?

чрез Obsidian

Чувствали ли сте някога, че се нуждаете от втори мозък, за да запомните бележките си?

Obsidian е мощен софтуер за водене на бележки, който служи като ваше „второ мозък“. Той подобрява ефективността на воденето на бележки, като свързва бележките, използва обратни връзки и ги организира според модели или теми.

Концентрирайте се върху писането на бележките си и оставете Obsidian да се погрижи за подреждането, организирането и свързването им.

Уникална характеристика на Obsidian е, че използва формат markdown за съхранение на бележките ви локално на вашия компютър, което ви дава пълен контрол над вашите данни и тяхната поверителност.

Продължете да четете, за да научите за другите интересни функции на Obsidian, които го правят приложение за дигитален дневник.

Obsidian Canvas

Функцията за свързване ви помага да установите връзка между различни бележки, за да разберете по-ясно мислите си. Това е подобно на създаването на ваша собствена Уикипедия чрез свързване на идеи, книги, места и хора.

Тези вътрешни линкове са навигируеми и показват как една информация се отнася към друга, за да формира по-дълбоки прозрения и да проследи вашите мисли.

Плъгини за Obsidian

Подобрете работата си с бележки, като позволите на потребителите да добавят повече функции и да персонализират начина, по който си водите бележки в Obsidian.

Персонализирайте бележките, създадени за конкретна цел, в отличителна форма и модел.

Общността на Obsidian разполага с над 1500 приставки, с които да създадете идеалното място за мислене.

Цени на Obsidian

Лична употреба: Безплатно

Търговска употреба: 50 долара на потребител на година

Добавки

Obsidian Sync: 8 долара на потребител на година

Obsidian Publish: 8 долара на сайт на година

Какво е Evernote?

чрез Evernote

Evernote е едно от най-старите и най-известни приложения за водене на бележки.

Evernote е известно с начина, по който поддържа сътрудничеството. Вашите бележки се синхронизират на няколко устройства, което ви позволява да имате достъп до тях отвсякъде.

Тази функция е огромно предимство, когато вашият екип работи по планирането на нов проект. Членовете на екипа могат да споделят идеи чрез мобилното приложение Evernote, iOS устройства и настолния компютър, без да се притесняват за съвместимостта с други приложения.

С организационните възможности на Evernote можете да проследявате всичките си бележки в единен табло и да ги подреждате с помощта на тетрадки и етикети.

Бъдете в крак с бележките си и ги извличайте бързо, когато е необходимо, без да губите време в търсене в цялата база данни.

Нека разгледаме най-добрите функции и цени на Evernote.

Шаблони

Шаблон за бележки от срещи в Evernote

Спестете време и усилия с готови за инсталиране шаблони на Evernote, които отговарят на вашите нужди.

Добавете шаблона за дневен дневник към бележката си, за да записвате ежедневния си график, или шаблона за управление на проекти, за да проследявате етапите на проекта.

Използвайте и преизползвайте над 50 предварително форматирани шаблона според вашите изисквания.

Например, шаблонът „Дневник на благодарността“ вече има предварително попълнени таблици, в които да запишете сутрешния си дневник, житейските уроци и хората, на които сте благодарни. Изберете шаблона и започнете да пишете, без да се притеснявате за дизайна.

Аудио бележки

Ако писането не е вашата силна страна, приложението Evernote ви позволява да записвате аудио бележки. Отворете нова бележка и натиснете бутона за запис, за да започнете да записвате гласа си.

Това е спасително средство, когато искате да си направите спешна бележка по време на дискусия или когато умът ви е прекалено зает, за да запишете мислите си.

А най-хубавото?

Използвайте ги в настолната версия на Evernote и в приложението за iOS и Android.

Напомняне за бележки

Бъдете в крак с задачите си, като добавяте напомняния към бележките си.

Задайте дата и час, за да получавате имейл известия за задачите си, които са срочни. Маркирайте ги като изпълнени, след като сте завършили задачите, като натиснете върху напомнянето. Това не изтрива оригиналната бележка.

Evernote също показва напомняния за бележките, закрепени в горната част на списъка с бележки.

Освен споменатите по-горе функции, тук си заслужава да се споменат Evernote Web Clipper и технологията за оптично разпознаване на символи (OCR).

Разширението Web Clipper за Google Chrome запазва статии, екранни снимки и PDF файлове от интернет. Технологията OCR сканира вашите ръчно написани бележки и ги добавя като бележки в Evernote.

Цени на Evernote

Безплатна версия

Лично: 14,99 $ на потребител на месец

Професионална версия: 17,99 $ на месец за потребител

Какви са разликите между Obsidian и Evernote?

Нито Obsidian, нито Evernote са лош избор за писане на бележки. Няколко ключови разлики могат да наклонят везните в полза на едното или другото.

За да ви помогнем да вземете правилното решение между Obsidian и Evernote, разглеждаме основните разлики между тях.

Съхранение

Знаейки как приложението съхранява бележките ви, ще се чувствате по-уверени да го използвате по-често.

Ето един бърз поглед върху възможностите за съхранение на Obsidian и Evernote.

Obsidian

С Obsidian файловете се съхраняват локално; можете да получите достъп до бележките си на устройството си, когато пожелаете. Това е отлична новина от гледна точка на сигурността, защото съхраняването на файловете ви в облака прави личната ви информация уязвима на хакерски заплахи.

Освен това, не е необходимо да разчитате на приложението Obsidian, за да имате достъп до бележките си. Простото търсене ще свърши работа, тъй като сте запазили файловете си на твърдия диск.

Единственият недостатък на този процес на съхранение е, че трябва да платите допълнителни 8 долара, за да синхронизирате бележките си в Obsidian на различни устройства.

Evernote

Evernote запазва бележките ви в облака, до които имате достъп отвсякъде чрез интернет. Това е отличен избор за изграждане на навик да пишете където и когато пожелаете.

Като приложение, базирано в облака, вашите бележки се синхронизират автоматично между устройства като лаптоп, компютър, телефон и таблет.

Ако използвате различни устройства за писане и давате предимство на сътрудничеството в реално време пред ръчното синхронизиране на бележки, Evernote е отличен избор.

Формат на файлове

Obsidian и Evernote запазват бележките ви в различни файлови формати. Познаването на предимствата и недостатъците на всяко от тях ще ви помогне да изберете това, което е по-удобно и практично за вас. Да започнем веднага.

Obsidian

Obsidian използва файлов формат с поддръжка на Markdown за запазване на бележките ви. Markdown е лек език за маркиране, който е прост, но използва различна синтаксис, съставен от специални символи.

Ето няколко примера –

# за добавяне на заглавие 1

за удебелен текст

== == за маркиран текст

~~ ~~ за зачеркване

По същия начин използвайте тези символи, за да добавите изображения, връзки, блокове с код и списъци към бележките си. Предимството на файловете е, че бележките ви се запазват като обикновени текстови файлове с разширение .md, които могат да се отварят с всеки текстов редактор като Notepad и Google Docs.

Ако вече сте обучени в използването на език за маркиране или сте запознати с начина, по който работят файловете с маркиране, това не би трябвало да е проблем за вас. Но ако сте начинаещи, трябва да поупражнявате малко, за да свикнете с този вид език.

Markdown предлага повече опции за конвертиране на бележките ви в различни формати. По подразбиране можете да експортирате бележките си от Obsidian в PDF формат, но можете да конвертирате md файлове в .docx и .txt, както и в други файлови формати.

Evernote

С Evernote ще виждате бележките си в Rich Text Format (RTF). RTF е стандартен файлов формат, използван от много текстови процесори като Microsoft Word. Това улеснява обмена на файлове между различни софтуери.

Форматирането на текст в Evernote е по-просто и се научава много бързо. Ако сте използвали текстообработваща програма преди, оформлението на редактора ще ви даде същото усещане. С помощта на редактора на Evernote можете да форматирате текст, като променяте размера на шрифта, цвета, подчертаването и др.

Вмъкването на менюта като таблици, задачи и събития в календара също е лесно. Ако Markdown не е удобна опция за вас, Evernote е вашият избор.

Връзка

Използвайте връзки, за да създадете връзка между бележките си, да запомните нещата по-ясно и да свършите повече работа по-ефективно.

И Obsidian, и Evernote ви помагат да свържете бележките си, но по различен начин.

Obsidian

Благодарение на способността си за двупосочно свързване, Obsidian се нарича „втори мозък“.

То не само показва входящите линкове във вашите бележки, но и изходящите.

Функцията за свързване ви помага да създадете дълбока връзка между бележките си и да разберете дадена тема по-задълбочено.

За да добавите връзки, използвайте квадратни скоби [[ ]] и добавете името на бележката, към която искате да се свържете, между тези скоби. Това, което прави функцията за свързване на Obsidian по-специална, е Knowledge Graph: вид графичен изглед.

Knowledge Graph е визуално представяне на вашите бележки и как те са свързани помежду си. Гледайки графиката, можете да видите кои бележки са тясно свързани и кои са изключенията.

Evernote

Използвайте функцията за свързване, за да вмъкнете връзки към други бележки. Но това не е толкова просто, колкото в Obsidian.

За да вмъкнете линка на бележка, която вече съществува във вашата библиотека, трябва да намерите тази бележка. Щом я намерите, копирайте линка на бележката и го поставете в новата бележка, която създавате.

Въпреки че тази функция е полезна, тя е сложна и отнема много време. Obsidian е по-добро приложение за водене на бележки, ако свързването е на първо място в списъка ви с приоритети.

Evernote срещу Obsidian в Reddit

Проверихме Reddit, за да разберем какво мислят потребителите за Obsidian и Evernote. Много от тях използват и Evernote, и Obsidian, за да задоволят нуждите си. Те се опитват да запълнят пропуските на едното приложение с другото.

Основни акценти от нашето проучване:

„Аз използвам Evernote и Obsidian. Започнах да използвам Obsidian за конкретни проекти, които се възползваха от хипервръзки към информация. Evernote остана моето място за съхранение на обща информация и знания. ”

Друг потребител споменава как Evernote успешно задоволява нуждите му и че да имаш втори мозък няма смисъл, когато започнеш да пишеш бележки в няколко приложения.

„Чувствам, че губя функцията „втори мозък“, когато започна да използвам няколко приложения. Имам доста добър процес около Evernote и няма нищо в работния ми поток, което не мога да постигна. Някои неща (свързване на бележки, управление на таблици и ръчно писане на iPad) биха могли да бъдат много по-добри, но възможността да събера всичко на едно място е много ценна за мен. ”

Obsidian срещу Evernote: Има ли победител?

Трудно е да се определи победител, тъй като и двете приложения за водене на бележки имат ограничения.

Например, за разлика от Evernote, Obsidian е изцяло офлайн приложение за бележки, което затруднява синхронизирането на бележките ви между различни устройства. За да стане това възможно, трябва да заплатите допълнителни 8 долара. Освен това вашите данни се съхраняват локално на вашия десктоп.

От друга страна, Evernote е подходящо за лична и съвместна употреба, но вашите данни се съхраняват в облака и са уязвими на нарушения на сигурността.

За щастие, ние имаме перфектното решение, с което да подобрите уменията си за водене на бележки.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Obsidian и Evernote

ClickUp е лесно за използване приложение за водене на бележки и управление на проекти, което замества множество инструменти във вашия набор от инструменти. Превключвайте между различни приложения и изпълнявайте задачите си много преди крайните срокове.

ClickUp е предназначено за всички. Независимо дали става дума за училищен проект или стратегия за пускане на нов продукт на пазара, можете да визуализирате, да сътрудничите и да проследявате напредъка на проекта си на едно място.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

ClickUp Docs ви помага да създавате уикита, да вграждате отметки, да добавяте таблици или да създавате процес за оптимизиране на работния поток. Поканете екипа си да сътрудничи с тях в реално време, да маркира членове и да споделя коментари. Добавете джаджи с вградения редактор, за да актуализирате състоянието на проекта, да възлагате задачи и да променяте проекти.

Поверителността е в основата на документите в ClickUp.

Създавайте линкове за споделяне и управлявайте разрешенията, когато ги споделяте с други хора. Но това е само обща представа; можете да направите много повече с функции, спестяващи време, като шаблони, режим на фокусиране и други.

Организирайте се с ClickUp Notes

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място.

Един от аспектите, които се оказват трудни, е организирането на задачите, за да ги проследявате като задачи или да създавате списък за проверка.

ClickUp Notes улеснява работата, дори ако никога преди не сте го правили. Използвайте редактора, за да превърнете бележките си в задачи, които могат да се проследяват, и да ги организирате като действия в списък за проверка.

Но какво да кажем за достъпа до тези бележки на различни устройства?

ClickUp автоматично синхронизира бележките ви между мобилното приложение и разширението за Chrome. Създавайте бележки навсякъде и ги отваряйте по-късно.

Автоматизирайте с ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

AI асистентът на ClickUp ви помага да подобрите производителността си. Той съкращава 30-минутните ви задачи до 30 секунди. ClickUp се отличава, защото има малко AI инструменти за водене на бележки.

Създайте план на проект, отчети за състоянието на екипа за обслужване на клиенти или план на имейли за следващата маркетингова кампания – AI го прави с няколко кликвания.

То ви помага да пишете по-добре бележките си, да редактирате съдържанието и да го форматирате перфектно с предварително структурирани таблици, заглавия и др. И така, готови ли сте да бъдете една крачка напред и да спазите срока с помощта на изкуствен интелект?

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Всички инструменти за водене на бележки на ClickUp, ClickUp Docs, неограничен брой членове и 100 MB пространство за съхранение

Неограничен: 5 $/потребител/месец с неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции и неограничен контролен панел

Бизнес: 12 $/потребител/месец неограничен брой екипи, персонализирано експортиране и повишена автоматизация

Business Plus: 19 $/потребител/месец Създаване на персонализирани роли, персонализирани разрешения и повишена автоматизация

Enterprise: Персонализирани цени с API за предприятия, насоки за въвеждане и специален мениджър за успех

Започнете с ClickUp: какво чакате?

ClickUp е отличен избор за заети професионалисти като вас. Независимо дали става дума за записване на идеи или сътрудничество с членове на екипа по нов проект, ClickUp може да се справи с всичко. Богатият набор от функции, лекотата на използване и цената, които ClickUp предлага, го правят незаменим инструмент за всеки бизнес. Подобрете воденето на бележки с мощните и усъвършенствани функции на ClickUp.

Организирайте бележките си, сътрудничейте си с други хора и ги управлявайте ефективно, за да следите всичките си дейности.

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp и започнете това ново пътешествие с вашия партньор за водене на бележки.