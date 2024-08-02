Как да създавате спагети диаграми

Чувствате ли, че вашият работен процес е заплетен и неефективен, като чиния спагети? Чувствате ли, че се въртите в кръг, опитвайки се да определите оптималния начин за повишаване на производителността?

Ако можете да се идентифицирате с това, не сте сами. Сложните процеси, особено работните потоци, могат да станат заплетени и трудни за навигиране, замъглявайки ясните пътища за подобрение. На хартия те могат да изглеждат като чиния с преплетени макарони – объркана бъркотия, в която е трудно да се види началото или края.

Тук на помощ идват спагети диаграмите. Тези визуални инструменти улавят често ненужната сложност в процесите, разкривайки неефективности и пречки. Спагети диаграмите са мощни инструменти за повишаване на производителността и рационализиране на операциите.

В тази статия ще ви предоставим стъпка по стъпка ръководство за създаване на ефективни спагети диаграми и анализ на практически примери за диаграми. Тези познания ще ви помогнат да оптимизирате работните процеси във вашия бизнес и да подобрите цялостната ефективност на процесите.

Разбиране на спагети диаграмите

Диаграмата „спагети“ е визуално представяне, което отразява физическия поток на хора, материали или информация в рамките на даден процес. Наречена така заради приликата си със спагети, тази диаграма на работния процес се изчертава върху мащабен план на работното пространство, като се подчертават действителните маршрути, по които се движат хората. Чрез визуализиране на тези движения организациите могат лесно да открият неефективностите и областите, които се нуждаят от подобрение.

Методологията Lean Six Sigma използва тези диаграми за подобряване на качеството на процесите чрез отстраняване на дефекти и променливост.

Тези диаграми ясно показват неефективностите, помагайки на практикуващите да идентифицират необходимите промени. Например, прилагането на принципите на спагети диаграмите към имейл трафика може да покаже, че прекалено много имейли преминават през един мениджър, което води до забавяния, които след това могат да бъдат съответно разрешени.

Подробен поглед върху диаграмата на спагети връзки и метода на спагети диаграмите

Диаграмата на спагети връзки не само показва пътя, но и подробно описва връзките между стъпките и обяснява защо се избират определени маршрути. Например, в една фабрика това може да покаже как материалите се преместват между машините и защо понякога се избира по-дълъг път, за да се избегне затруднение.

Въз основа на това, методът на спагети диаграмите предоставя структуриран начин за анализ на тези основни шаблони на блок-схеми . Той проследява колко често се използва всеки маршрут, идентифицира къде възникват забавяния и търси начини за намаляване на ненужните движения. Например, в кухнята на ресторант този метод може да разкрие, че готвачите прекарват твърде много време в ходене между хладилника и печката.

Освен това, моделът на спагети процесите предлага динамични прозрения чрез симулация. Този модел създава виртуална среда, в която да тествате различни сценарии, преди да направите промени. Например, складът може да използва този модел, за да симулира преместването на рафтове, за да види дали това ускорява събирането на поръчки.

Спагети диаграмите са полезни за визуализиране на потока от данни във времето. Те представят графично пътя на предмети или хора във времето, показвайки как промените в една част от процеса се отразяват на цялата система. Например, в болница спагети диаграмата може да проследи как пациентите се движат през спешното отделение, идентифицирайки забавяния в лечението.

Комбинирането на спагети диаграми със системна динамика предлага по-задълбочени познания за управлението на работния поток. Системната динамика използва симулации, за да предскаже въздействието на промените. Приложена към спагети диаграми, тя помага за създаването на подробни модели за това как се движат материали, хора или информация. За да ви дадем пример, пощенската служба може да използва това, за да симулира как промените в сортирането на пощата влияят на доставката.

Включването на анализ на режимите на отказ и ефектите (FMEA) гарантира надеждност чрез идентифициране на потенциални точки на отказ. Например, комбинирането на FMEA със спагети диаграми в завод за производство на автомобили може да разкрие, че дадена стъпка е податлива на грешки, което помага да се приоритизират поправките въз основа на сериозността на потенциалните откази.

Как да създадете спагети диаграма

Разбирането на това как да създавате и използвате спагети диаграми е от съществено значение за всеки, който се занимава с подобряване на процесите. Microsoft Excel може да бъде многофункционален инструмент за създаване на спагети диаграми. Следвайте тези стъпки, за да създадете основна спагети диаграма на работния процес в Excel:

1. Настройте разположението в Excel

Отворете нов Excel работен лист Задайте ширината на всички колони на 2,14 (Изберете всички колони → Начало → Формат → Ширина на колоната), за да направите ширината на колоната равна на стандартната височина на реда (при използване на шрифт Calibri 11pt).

Използвайте фигури от галерията „Вмъкване > Фигури“, за да начертаете приблизително разположението на работната зона, включително местоположението на оборудването и точките за доставка на материали. Обозначете всяка кутия на работното място

2. Наблюдавайте процеса и записвайте пътеките

Наблюдавайте реалния процес, като записвате времето, необходимо на работника, материала или информацията, за да се придвижат между станциите. Начертайте пътеките на листа, като използвате инструмента за драскане в Excel (Вмъкване → Фигури → Линии → Драскане). Използвайте различни цветове, за да обозначите различните видове потоци (хора, продукти, документи) и добавете легенда за обяснение.

3. Анализирайте диаграмата „спагети“

След проследяване на всички пътища, диаграмата, наподобяваща спагети, ще покаже неефективностите в процеса. Потърсете области, в които пътеките се пресичат или се връщат назад прекалено много.

4. Идентифицирайте подобренията

Въз основа на идентифицираните неефективности, обсъдете възможни подобрения на процесите. Отбележете ги на диаграмата, като използвате фигури „кайзен изблик“ от галерията „Вмъкване > Фигури“.

5. Създайте диаграма „Как трябва да бъде“

Копирайте оригиналния лист „Както е“ Използвайте го, за да начертаете преработено разположение, показващо предложените подобрения. Сравнете диаграмите „Както е“ и „Как трябва да бъде“, за да количествено определите очакваните ползи.

6. Въвеждане и стандартизиране

След като подобренията бъдат внедрени, създайте стандартни работни инструкции.

Поставете ги на всяка работна станция, като се позовавате на диаграмата „спагети“.

Следвайки тези стъпки, можете ефективно да създавате спагети диаграми, за да идентифицирате и отстраните неефективностите в сложен процес, като в крайна сметка подобрите общата производителност и ефективност.

Макар диаграмите „спагети“ в Excel да са чудесни за визуализиране на работните процеси, те биха могли да бъдат по-подробни и интерактивни. Тук на помощ идва софтуерът за управление на работните процеси като ClickUp.

ClickUp позволява динамични, кликаеми елементи в диаграмите, което дава възможност на потребителите да разгледат подробно конкретни стъпки от процеса или да получат достъп до допълнителна информация. За разлика от Excel, в ClickUp няколко членове на екипа могат да работят едновременно върху една и съща диаграма, което спомага за по-добра комуникация и незабавни актуализации.

А най-хубавото? Диаграмите в ClickUp могат да бъдат свързани със задачи, документи и други елементи от проекта в платформата, което осигурява по-цялостен поглед върху работните процеси. ClickUp може да обработва и по-сложни и мащабни диаграми без проблеми с производителността, които могат да възникнат в Excel при много големи или тежки файлове.

Стъпки за създаване на спагети диаграма в ClickUp

Ето подробните стъпки за създаване на спагети диаграма с помощта на ClickUp:

1. Начертайте физическото разположение

Създайте ново пространство или папка, в която да съхранявате проекта си със спагети диаграми.

Използвайте ClickUp’s Whiteboard view , за да начертаете физическото разположение на работното пространство, където се извършва работата. Включете ключови места като работни станции, складови помещения и оборудване, като използвате фигури, лепящи се бележки и текстови елементи. , за да начертаете физическото разположение на работното пространство, където се извършва работата. Включете ключови места като работни станции, складови помещения и оборудване, като използвате фигури, лепящи се бележки и текстови елементи.

Подредете разположението в мащаб с удобната функция за плъзгане и пускане, като отчетете действителните разстояния между елементите.

Създайте основното оформление на ClickUp Whiteboards

2. Проследявайте движенията и потоците

Преминете към изгледа на таблото на ClickUp и създайте задачи, които да представят всеки човек, продукт или информационен поток, който искате да проследявате.

Присвойте различни цветни етикети на всеки тип поток (например червено за хора, синьо за продукти, зелено за информация).

Докато наблюдавате избраните пътища, използвайте свързващите линии на ClickUp, за да начертаете потока между съответните задачи . Линиите ще се коригират автоматично, докато премествате задачите.

Използвайте по-дебели линии за пътеки с по-голям трафик или честота на използване.

Представете работния процес с помощта на линии с различни цветове и стилове, използвайки функциите за рисуване на ClickUp Whiteboard.

3. Добавете информация с бележки

Кликнете върху всяка свързваща линия и използвайте панела за бележки на ClickUp, за да добавите наблюдения или данни за тази част от процеса, като например отнето време, причини за забавяния или друга relevantна информация.

Прикачете файлове, изображения или връзки, за да предоставите допълнителен контекст за всяка бележка.

Маркирайте процесите, които трябва да промените, като използвате функцията за бележки в ClickUp Whiteboards.

4. Усъвършенствайте и сътрудничете

Поканете членовете на екипа да разгледат и дадат обратна връзка за диаграмата „спагети“, като използвате функциите за споделяне и контрол на достъпа на ClickUp.

Обсъдете потенциалните подобрения и пренаредете разположението в реално време , за да оптимизирате потока.

Използвайте автоматизациите на ClickUp , за да зададете напомняния за редовно преразглеждане и актуализиране на диаграмата „спагети“ в съответствие с развитието на процесите. за редовно преразглеждане и актуализиране на диаграмата „спагети“ в съответствие с развитието на процесите.

Създайте персонализирана автоматизация с помощта на инструментите за изкуствен интелект на ClickUp Automation и ClickUp Brain.

Следвайки тези стъпки в ClickUp, можете да създадете своя собствена спагети диаграма, която ясно представя вашия работен процес. Използвайте я, за да идентифицирате неефективности, да улесните дискусиите и да стимулирате непрекъснатото подобряване на процесите.

Как ClickUp допълва функционалността на спагети диаграмите

Като цялостна платформа за управление на проекти и производителност, ClickUp подобрява функционалността на вашите спагети диаграми с своите разширени функции за картографиране на процеси, като например Whiteboards и Mind Maps.

Подобрете визуализацията си с ClickUp Whiteboards

Място, където вие и вашият екип можете да обменяте идеи в реално време, добавяйки и коригирайки идеи, докато се появяват – точно това предлага функцията „Бяла дъска“ на ClickUp.

Превърнете идеите си във визуални работни процеси с ClickUp Whiteboards.

Интерактивно мозъчно буря : Представете си следното: вашият екип е събран около цифрова бяла дъска и обсъжда подобрения в процесите. Можете свободно да добавяте и премествате идеи, подобрявайки креативността и получавайки незабавна обратна връзка.

Визуално сътрудничество : Имате нужда да създадете сложна : Имате нужда да създадете сложна карта на процесите ? С функцията „плъзгане и пускане” можете лесно да добавяте текст, фигури и свързващи елементи. Тя е идеална за доразвиване на идеите от вашите спагети диаграми.

Безпроблемна интеграция : Имате страхотна идея по време на сесията за мозъчна атака? Превърнете я в изпълнима : Имате страхотна идея по време на сесията за мозъчна атака? Превърнете я в изпълнима задача в ClickUp . По този начин идеите ви не остават само на бялата дъска, а стават част от плана на проекта ви.

Подобрена техника за визуализация : Както видяхте в предишната секция, за разлика от традиционните спагети диаграми, белите дъски ви позволяват да включвате различни визуални елементи, което улеснява илюстрирането на стъпките в процеса, точките на вземане на решения и областите за подобрение. Както видяхте в предишната секция, за разлика от традиционните спагети диаграми, белите дъски ви позволяват да включвате различни визуални елементи, което улеснява илюстрирането на стъпките в процеса, точките на вземане на решения и областите за подобрение.

Ето какво казва мениджърът на EDforTech за ClickUp Whiteboards:

„Функцията за бяла дъска ни помага да обсъждаме процесите и работните потоци и да разпределяме задачите в реално време.“

Организирайте мислите си с ClickUp Mind Maps

Понякога разбиването на сложни работни потоци от вашите спагети диаграми изисква структуриран подход. Mind Maps на ClickUp са точно това, от което се нуждаете.

Организирайте мислите си и провеждайте творчески мозъчни бури с ClickUp Mind Maps.

Йерархична организация : Mind Maps ви позволяват да разделите работните потоци на йерархични структури, което прави взаимоотношенията между различните елементи по-ясни.

Генериране на идеи: Чрез визуализиране на идеите си можете да откриете нови възможности за оптимизиране на процесите, които на пръв поглед може да не са очевидни.

Съвместно участие: Споделете мисловните си карти с екипа си и позволете на всеки да даде своя принос. Този съвместен подход ви гарантира изчерпателен анализ от различни гледни точки.

Връзка с задачи и проекти: Подобно на белите дъски, елементите във вашите мисловни карти могат да бъдат свързани с конкретни задачи и проекти в ClickUp. Това гарантира, че вашите мозъчни бури и Подобно на белите дъски, елементите във вашите мисловни карти могат да бъдат свързани с конкретни задачи и проекти в ClickUp. Това гарантира, че вашите мозъчни бури и анализ на процесите водят до практически резултати.

Оптимизирайте процеса си с шаблона „Карта на заинтересованите страни“ на ClickUp.

ClickUp предлага и разнообразни шаблони за работни процеси, за да направи визуализацията им още по-гладка.

Един шаблон, който може да ви бъде особено полезен, е шаблонът за карта на заинтересованите страни на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте и управлявайте без усилие ключовите заинтересовани страни по проекта с помощта на шаблона за карта на заинтересованите страни на ClickUp.

С този шаблон можете лесно да документирате и анализирате заинтересованите страни, техните интереси и влиянието им върху вашия проект. Визуализирането на тези взаимоотношения ви помага да управлявате комуникацията и очакванията, като гарантирате, че всички заинтересовани страни са взети под внимание при подобряването на процесите.

Ето основните му характеристики:

Персонализирани статуси : Създавайте задачи с различни персонализирани статуси, като „Започнато“, „Одобрено“, „В процес на преглед“ и др., което ви позволява да следите различните етапи на проекта си. Тези статуси могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на вашия проект, като по този начин се гарантира, че всички членове на екипа са запознати с текущия напредък и следващите стъпки.

Потребителски полета : Категоризирайте заинтересованите страни и добавете атрибути, които помагат за по-ефективното им управление. Това ви позволява лесно да визуализирате ролите, отговорностите, влиянието и нивото на интерес на всяка заинтересована страна, като предоставя ясен преглед на това кои са участниците и тяхното влияние върху проекта. Категоризирайте заинтересованите страни и добавете атрибути, които помагат за по-ефективното им управление. Това ви позволява лесно да визуализирате ролите, отговорностите, влиянието и нивото на интерес на всяка заинтересована страна, като предоставя ясен преглед на това кои са участниците и тяхното влияние върху проекта.

Персонализирани изгледи : Изградете своя ClickUp работен процес с разнообразни изгледи. Те включват:
Изглед списък : Организирайте задачите и заинтересованите страни в подробен списъчен формат
Изглед Гант : Визуализирайте времевата линия и зависимостите на проекта си с помощта на диаграми на Гант
Изглед натоварване : Управлявайте капацитета и натоварването на екипа, за да осигурите балансирано разпределение на задачите
Изглед календар : Планирайте задачите и проследявайте крайните срокове с календарен формат, който позволява гъвкаво планиране на проекти, визуално управление и проследяване

Изглед на списък : Организирайте задачите и заинтересованите страни в подробен списъчен формат.

Гледка на Гант : Визуализирайте времевата линия и зависимостите на проекта си с помощта на диаграми на Гант.

Изглед на натоварването : управлявайте капацитета и натоварването на екипа, за да осигурите балансирано разпределение на задачите.

Календарна гледка : Планирайте задачи и проследявайте крайни срокове с календарна форма, която позволява гъвкаво планиране на проекти, визуално управление и проследяване.

Подобрения в управлението на проекти : Подобрете проследяването на заинтересованите страни и управлението на проекти с разширени функции като:
Реакции на коментари : Потвърждавайте и отговаряйте на коментарите с реакции, улеснявайки комуникацията и обратната връзка
Вложени подзадачи : Разделете задачите на по-малки, управляеми подзадачи, за да се уверите, че всички аспекти на проекта са обхванати
Множество изпълнители: Разпределяйте задачите на няколко членове на екипа, насърчавайки сътрудничеството и споделената отговорност
Приоритети: Задавайте приоритети на задачите, за да подчертаете критичните елементи и да се уверите, че те получават необходимото внимание

Реакции към коментари : Потвърждавайте и отговаряйте на коментари с реакции, улеснявайки комуникацията и обратната връзка.

Вложени подзадачи : Разделете задачите на по-малки, управляеми подзадачи, за да се уверите, че всички аспекти на проекта са обхванати.

Множество изпълнители: Разпределяйте задачи на няколко члена на екипа, като насърчавате сътрудничеството и споделената отговорност.

Приоритети: Задайте приоритети на задачите, за да подчертаете критичните елементи и да се уверите, че те получават необходимото внимание.

Реакции към коментари : Потвърждавайте и отговаряйте на коментари с реакции, улеснявайки комуникацията и обратната връзка.

Вложени подзадачи : Разделете задачите на по-малки, управляеми подзадачи, за да се уверите, че всички аспекти на проекта са обхванати.

Множество изпълнители: Разпределяйте задачи на няколко члена на екипа, като насърчавате сътрудничеството и споделената отговорност.

Приоритети: Задайте приоритети на задачите, за да подчертаете критичните елементи и да се уверите, че те получават необходимото внимание.

Сега, когато вече знаете как да създавате спагети диаграми, нека разберем как да ги анализираме.

Как да четете и интерпретирате спагети модел

Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да разчитате спагети диаграма:

1. Идентифицирайте компонентите

Пътища (спагети нишки ): Всяка линия или път на диаграмата представлява движението на материали, хора или информация. Тези пътища могат да варират в зависимост от конкретния работен процес, който се анализира.

Легенда и цветово кодиране : Диаграмите „спагети“ често използват цветово кодиране, за да разграничават различните видове движения (например суровини, готови продукти или маршрути на служителите). Легендата обяснява какво представлява всеки цвят или етикет.

Възли: Точки, в които се извършват действия, като работни станции, машини или складови помещения. Възлите са от решаващо значение за разбирането къде започват и завършват движенията.

2. Анализирайте движението

Модели на потока: Потърсете модели в траекториите на движение. Идентифицирайте дали има чести движения напред-назад, което може да е признак за неефективност.

Изминато разстояние: Измерете изминатото разстояние за ключови пътеки. Прекомерното движение може да доведе до загуба на време и ресурси.

Припокривания и пресичания: Обърнете внимание къде пътищата се припокриват или пресичат. Честите припокривания могат да показват затруднения или области, където се образуват задръствания.

3. Оценяване на ефективността

Пряк срещу непряк маршрут: Сравнете пряките маршрути (прави линии между възлите) с непряките маршрути (пътища с много завои или обходни пътища). Непряките маршрути могат да подчертаят неефективността.

Анализ на цикличното време : Оценете как движението влияе на цикличното време. По-дългите пътища обикновено водят до по-дълги циклични времена и намалена ефективност на процесите.

Дейности без добавена стойност: Идентифицирайте движения, които не добавят стойност към процеса, като ненужни пътувания или прекалено дълги времена на изчакване.

Предимствата и недостатъците на спагети диаграмите

Диаграмите „спагети“ са чудесен инструмент за идентифициране на местата, където производството се забавя. Те показват пътя, по който се движат хората, материалите или оборудването по време на даден процес, като помагат да се открият зоните на претоварване. Но не става въпрос само за рисуване на линии, а за работа в екип.

Когато всички се включат в създаването на диаграмата, те допринасят със собствения си опит и познания. Тази екипна работа не само прави диаграмата по-точна, но и ангажира всички в търсенето на решения. Работейки заедно, екипите могат да създават по-добри диаграми, които водят до реални подобрения в ефективността и производителността.

Ето един преглед на предимствата и недостатъците, които трябва да имате предвид по време на процеса:

Предимства Недостатъци Осигурява ясно визуално представяне на потока от хора или обекти в даден процес или пространство. Интерпретацията на диаграмата може да варира от човек на човек, което води до потенциални несъответствия. Помага за идентифициране на пречки, ненужни движения и неефективни разположения в рамките на даден процес. Създаването и анализирането на спагети диаграми може да отнеме много време, особено при сложни процеси или големи пространства. За създаването им са необходими минимални ресурси, обикновено само хартия, химикалки и евентуално измервателен инструмент. Възможно е да не обхване цялата релевантна информация, особено ако не се вземат предвид фактори като времеви ограничения или променливост. Улеснява ангажираността и сътрудничеството между членовете на екипа по време на процеса на картографиране, което води до общо разбиране и решаване на проблеми. Предоставя моментална снимка на текущия процес в определен момент от времето и може да не отчита промените в работния процес с течение на времето. Служи като основа за непрекъснати усилия за подобрение, като подчертава областите за оптимизация и идентифицира областите за рационализация. Анализирането на сложни диаграми с многобройни пресичащи се линии може да бъде предизвикателство и може да изисква допълнителни инструменти или техники. Лесни за разбиране от заинтересованите страни на всички нива, улесняват комуникацията и вземането на решения. Ограничена е способността му да представя процеси в силно претоварени или ограничени пространства, където движението е ограничено.

Приложения и примери от реалния свят

Знанието как и защо да използвате спагети диаграми е ключово за извличане на ползите от тях в проектите Six Sigma и други управленски процеси. Тези диаграми намират широко приложение в различни индустрии:

Производство : Идентифицира неефективности в сглобяващите линии чрез проследяване на движението на работниците и материалите.

Здравеопазване: Оптимизира потока от пациенти и намалява времето за чакане чрез картографиране на пътя на персонала и пациентите в клиниките или болниците.

Разположение на офиса: Подобрява производителността чрез анализ на движението на служителите и пренареждане на работните пространства.

Верига на доставки : Подобрява складовите и транспортните маршрути, за да намали разходите и закъсненията.

Търговия на дребно: Повишава продажбите чрез стратегическо разполагане на продуктите въз основа на моделите на клиентския трафик.

Сферата на услугите: Подобрява ефективността и качеството на услугите чрез картографиране на взаимодействията между клиенти и служители.

Съвети за оптимизиране на използването на спагети диаграми

Диаграмите „спагети“ са мощни инструменти за визуализиране и анализиране на работните процеси, но могат да станат объркващи, ако не се използват правилно. Ето някои съвети и правила за използване на диаграмите „спагети“:

Какво да правите Какво да не правите Започнете с ясни цели Прекалено усложнена диаграма на спагети потока Използвайте стандартни символи и различни цветове или линии, за да разграничите Игнорирайте обратната връзка от заинтересованите страни Обозначете ясно и актуализирайте редовно, за да поддържате точността. Забравете да предоставите контекст Включете заинтересованите страни в процеса. Разчитайте единствено на визуални елементи Анализирайте данните, за да идентифицирате модели и подобрения в процесите Приемете, че един размер е подходящ за всички

Опростете спагети диаграмите си с ClickUp

Просто казано, спагети диаграмите ви помагат да разберете и опростите сложни процеси.

ClickUp може да подобри още повече този процес, като опрости създаването на спагети диаграми и насърчи съвместния анализ. Този подход ви дава възможност да постигнете значителни подобрения в ефективността и производителността.

Регистрирайте се в ClickUp, за да се възползвате от бели дъски, мисловни карти, шаблони и други мощни функции, които повишават ефективността на вашите работни процеси.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какво е диаграма на спагети?

Диаграмата на спагети визуализира движението или потока на материали и информация в рамките на даден процес, като подчертава неефективностите.

2. За какво се използва диаграмата „спагети“?

Можете да използвате спагети диаграма, за да идентифицирате и елиминирате загубите в процеса, като картографирате физическия поток, разкривате неефективностите и създавате ефективно разположение.

3. Какво е методът на спагети диаграмата?

Методът на спагети диаграмите проследява пътя на материалите или хората през даден процес с цел да се рационализират работните потоци и да се намалят ненужните движения.

4. Какво е спагети моделът на процесите?

Моделът на спагети процеса е визуален инструмент за изобразяване и анализиране на сложните и често неефективни пътища, по които се движат материалите или информацията в действителния поток на даден процес.