10-те най-добри CRM системи в Австралия за бизнеса

Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) помагат на бизнеса да управлява всички аспекти на взаимодействията си с настоящи и потенциални клиенти. Чрез интегриране на данни от различни комуникационни канали, CRM системите предлагат цялостен поглед върху пътя на клиента. Това помага на бизнеса да обслужва по-добре своите клиенти и също така повишава рентабилността.

Пазарът на CRM софтуер в Австралия расте с годишен темп от 8,4% и се очаква да достигне 4,4 милиарда долара до 2030 г. С развитието на австралийските предприятия от остарели стратегии за управление на клиенти, те все по-често използват усъвършенствани CRM системи. Но ориентирането в този пренаселен пазар, за да намерите подходящата CRM система за вашите специфични нужди, може да бъде трудна задача.

Въз основа на моя богат опит с CRM системи, ние проучихме различни платформи на австралийския пазар, за да видим кои от тях наистина работят. Нека да започнем.

Какво трябва да търсите в CRM системите?

Когато избирате CRM система в Австралия, дайте приоритет на функциите, които отговарят на нуждите на вашия бизнес и на уникалната регулаторна и пазарна динамика в региона. Затова трябва да се уверите, че вашата CRM система разполага със следните CRM компоненти:

Управление на потенциални клиенти: Потърсете CRM инструменти, които могат да улавят потенциални клиенти от различни канали, като уебсайтове, социални медии и имейли. Тези инструменти трябва да ви помогнат да проследявате напредъка на всеки потенциален клиент през продажбения процес и да използвате автоматизирани стратегии за поддържане на интереса, като целеви имейли и персонализирани последващи действия.

Автоматизация на работния процес: Изберете CRM инструмент, който ви позволява да автоматизирате Изберете CRM инструмент, който ви позволява да автоматизирате CRM работния процес чрез персонализирани правила, за да повишите производителността. Той трябва да изпълнява автоматично действия въз основа на конкретни тригери, като пренасочване на съобщения към подходящия търговски представител, изпращане на предварително зададени потвърждения, проследяване на потенциални клиенти, които не отговарят, и т.н.

Управление на контактите : Потърсете инструмент, който централизира подробна информация за клиентите, от демографски данни до социални взаимодействия, позволявайки гладко управление във всички отдели. Това създава по-пълна картина за вашите клиенти, помагайки на екипите да изградят по-дълбоки взаимоотношения с клиентите. Уверете се, че инструментът е лесен за използване, за да може екипите да го възприемат бързо.

Персонализиране: Уверете се, че вашата CRM система ви позволява да променяте и създавате нови полета за контакти, да избирате елементи на таблото и да създавате персонализирани отчети.

Интеграции с трети страни: Изберете CRM система, която се интегрира безпроблемно с вашите ключови бизнес приложения, особено с популярни софтуери като MYOB, Xero, Reckon и др. Тези интеграции ви позволяват да управлявате всичките си оперативни нужди от една платформа, което намалява необходимостта да превключвате между приложенията. Ако събирате плащания онлайн, проверете и за интеграции с инструменти за плащане като PayPal, Verifone, eWay и др.

Проследяване на взаимодействията: Изберете CRM система, която ви помага да регистрирате всяко взаимодействие с клиенти, независимо дали е по имейл, по телефона или лично, за да предоставите богата на контекст история, която може да подобри обслужването на клиентите и усилията за продажби.

Сигурност на данните: Уверете се, че CRM системата отговаря на стандартите за съответствие, като например Австралийските принципи за поверителност, които са от решаващо значение за защитата на информацията за клиентите и поддържането на прозрачност при обработката на данни.

10-те най-добри CRM софтуера за използване през 2024 г.

Нека разгледаме подробно 10-те най-добри примера за CRM софтуер, които се отличават със способността си да подобряват взаимоотношенията с клиентите, да опростяват процесите на продажбите и да повишават ефективността на бизнеса. Независимо дали управлявате стартираща компания или голямо предприятие, този списък ще ви помогне да намерите CRM софтуер за продажби, който напълно отговаря на нуждите на вашия бизнес:

1. ClickUp (Най-добрата система за управление на CRM проекти „всичко в едно”)

Управлявайте и оптимизирайте всичките си нужди, свързани с връзките с клиентите, с ClickUp CRM

ClickUp е начело в нашия списък за оптимизиране на взаимоотношенията с клиентите, заедно с предимствата на усъвършенстваните системи и функции за управление на проекти и взаимоотношения с клиентите.

ClickUp CRM предлага над 15 гъвкави изгледа, включително списък, календар и Kanban табло, които ми помагат да управлявам безпроблемно продажбите, взаимодействието с клиентите и поръчките. Възможността за визуализация ми дава ясна представа за взаимоотношенията с клиентите и текущите процеси на обслужване на клиентите.

Повишете лоялността на клиентите с помощта на специален CRM табло на ClickUp

ClickUp Dashboards предлага над 50 джаджи за бизнеса в Австралия, с които да проследявате ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и средния размер на сделките. Тези табла са силно персонализирани и адаптирани, за да отговорят на конкретните CRM цели на австралийските предприятия.

ClickUp улеснява и вътрешната и външната комуникация. ClickUp Chat View свързва търговските представители, екипите за обслужване на клиенти и мениджърите. За разговори по имейл, ClickUp Email Project Management предоставя централизирано място за сътрудничество по сделки, актуализации на проекти и привличане на клиенти. Мога да свързвам задачи, документи и др., като използвам функциите за управление на взаимоотношенията и данните, като поддържам всички свързани дейности организирани и достъпни.

За мен най-важното е AI функцията – ClickUp Brain. Използвайки усъвършенствана обработка на естествен език, ClickUp Brain анализира вашата CRM система, за да извлече автоматично ключови данни за клиентите, включително предпочитания, притеснения и сигнали за покупка.

Освен това, AI Writer на ClickUp Brain ми помага да съставям бързо атрактивно съдържание за имейли и комуникация с клиенти.

Създавайте точни обобщения на взаимодействията с клиентите си с помощта на ClickUp Brain

Освен това, ClickUp Automations опростява работните процеси с клиенти и критичните продажбени процеси, като преместване на потенциални клиенти през продажбения канал или актуализиране на статуса на контактите въз основа на взаимодействието. Мога също да оптимизирам процеса на привличане на потенциални клиенти с ClickUp Forms, като записвам информацията за потенциалните клиенти директно в CRM системата. Тези данни автоматично актуализират или създават нови задачи за клиенти за незабавно проследяване.

Изтеглете този шаблон Начертайте CRM работния процес, използвайки шаблона ClickUp CRM

Освен това, с готовите за употреба шаблони на ClickUp, мога да стартирам няколко плана за действие.

Вземете например шаблона ClickUp CRM, който предлага мощен начин за създаване на проекти и работни потоци с предварително изградени структури, които отговарят на бизнес нуждите. Можете да персонализирате този шаблон за папка по свой начин. Той включва изглед „Списък“ за записване и преглед на подробности за клиентите и изглед „Календар“ за преглед на планираните дейности по дата. Можете също да добавите персонализирани полета за записване на информация като приходи на компанията, отрасъл, брой служители и др.

Специално проектирани за начинаещи, тези CRM шаблони са готови за употреба и напълно персонализируеми, което ги прави идеални за управление на потенциални клиенти, взаимоотношения с клиенти и продажбени канали на едно място.

Лицензионният модел на ClickUp се ценни за своята справедливост, тъй като ви позволява да включвате външни сътрудници в конкретни проекти без значителни допълнителни разходи. Тази функция е от решаващо значение за австралийските компании, които работят с фрийлансъри или външни агенции.

Просто казано, ClickUp прави управлението на взаимоотношенията с клиентите по-лесно и по-забавно!

Най-добрите функции на ClickUp

Подобрете сътрудничеството в екипа, като визуално картографирате пътя на клиентите и стратегиите за продажби с помощта на ClickUp Whiteboards

Създайте съвместно вашите CRM стратегии с помощта на ClickUp Whiteboards

Намалете ръчната работа чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, като проследяване на потенциални клиенти, актуализиране на статуса и синхронизиране на контактните данни

Създайте персонализирана автоматизация за вашите задачи, свързани с CRM

Събирайте и организирайте информация за клиентите чрез персонализирани формуляри, които се въвеждат директно във вашата CRM система

Създавайте формуляри с условия, ако е необходимо, за да събирате изчерпателни данни за клиентите

Преглеждайте и проследявайте важни данни за клиентите, като статус на фактури, сума на плащания, сума на ДДС и др. с ClickUp Table View

Създавайте бързо текстове за имейли до клиенти с AI Writer на ClickUp Brain

Задавайте и проследявайте бизнес целите с помощта на ClickUp Goals и отбелязвайте значимите постижения с помощта на Clickup Milestones , за да помогнете на екипите да признаят напредъка към ключовите бизнес цели.

Проследявайте целите и напредъка на екипа си чрез консолидиран изглед

Организирайте и обсъждайте CRM стратегии, като тактики за сегментиране или подходи за увеличаване на продажбите, като използвате ClickUp Mind Maps , за да свържете идеите и да планирате визуално сложни потоци на взаимодействие с клиентите.

Създавайте мисловни карти с помощта на ClickUp, за да планирате и визуализирате вашите CRM стратегии

Ограничения на ClickUp

Някои от разширените функции изискват известно време за усвояване

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Salesforce CRM (платформа за корпоративно CRM)

чрез Salesforce

Salesforce CRM ви позволява да съхранявате всички данни за клиентите на едно място, за да следите всичко – от ангажираността на купувачите и продажбите до анализите. Интегрираният изкуствен интелект Einstein 1 предлага прогнозни анализи, които помагат на екипите да вземат информирани решения по-бързо.

Освен това, аналитичните инструменти на Salesforce помагат на екипите да подобрят точността на прогнозите и растежа на продажбите. От гледна точка на управлението, инструментите за управление на жизнения цикъл на приходите и продажбите автоматизират критичните процеси, което улеснява ефективното мащабиране на операциите. Платформата помага и на екипите по продажби, маркетинг и обслужване да координират усилията си, за да бъдат те съгласувани и ефективни.

Най-добрите функции на Salesforce

Обединете усилията си в областта на продажбите, обслужването и маркетинга с една единствена платформа, за да подобрите ангажираността на купувачите.

Подобрете процеса на вземане на решения с AI-базирани анализи от Einstein

Автоматизирайте и централизирайте актуализациите на данните за клиентите и процесите на продажбите

Повишете производителността на екипа по продажбите и управлението на ефективността чрез автоматизация и сътрудничество в реално време при работа с данни

Ограничения на Salesforce

Потребителите съобщават за чести прекъсвания в работата на системата, които влияят на точността на резултатите

Предсказуемата изкуствена интелигентност и интелигентните разговори са достъпни само при по-скъпите планове

Актуализациите на базата от знания са бавни, което води до зависимост от Slack за нови работни процеси

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 35 австралийски долара на месец на потребител

Професионална : 112 австралийски долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise : 231 австралийски долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 462 австралийски долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 700 австралийски долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 000 отзива)

3. Zoho CRM (CRM платформа за развиващи се бизнеси)

чрез Zoho CRM

С възможностите за автоматизация на Zoho можете да прекарвате по-малко време в ръчни задачи. Неговият AI-задвижван асистент, Zia, предлага прогнозни продажбени анализи и интелигентни препоръки за сделки. Това AI подобрение помага на екипите да откриват възможности и да оптимизират стратегиите си в движение.

Персонализираните табла на Zoho ви помагат да проследявате визуално показателите за продажбите и ангажираността на клиентите. За тестване и разработка, средата на Zoho позволява на екипите да експериментират и тестват CRM конфигурации без никакъв риск. Това гарантира, че ще внедрите само промени, които със сигурност ще бъдат от полза за вашите работни процеси.

Като цяло, това е приличен CRM за начинаещи, ако искате основни функции на относително ниска цена.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Подобрете сътрудничеството в екипа с надеждна автоматизация и изчерпателни анализи

Автоматизирайте работните потоци, процесите, CRM кампаниите и пътуванията на клиентите, за да максимизирате производителността с Zia – AI асистента

Получете задълбочени анализи с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти и персонализирани отчети и табла в реално време

Предоставяйте персонализирано обслужване на клиентите с многоканално присъствие и предсказуема интелигентност

Ограничения на Zoho CRM

Zia има ограничени възможности в сравнение с други AI асистенти и не е наличен за основните планове

Потребителите често се оплакват от тромавия му интерфейс

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 31 австралийски долара на месец на потребител

Професионална версия: 54,25 австралийски долара на месец за потребител

Enterprise: 77,55 австралийски долара на месец на потребител

Ultimate: 100,75 австралийски долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6700 отзива)

4. Freshsales CRM (CRM за продажби, базиран на изкуствен интелект)

чрез Freshsales

Freshsales CRM се класира в списъка главно благодарение на своята стабилна и интуитивна платформа. Freshsales събира всички данни за продажбите на едно място, така че лесно можете да видите кои части от процеса функционират добре и кои се нуждаят от подобрение. Харесва ми и удобството на мобилното приложение – екипите могат да сключват сделки по-бързо и да предоставят изключително обслужване на клиентите.

С помощта на AI-базираните инструменти на този CRM за сътрудничество можете да провеждате интелигентни продажбени кампании, да организирате продажбените си процеси и да взаимодействате с клиентите по-ефективно. Freddy AI помага на екипите да идентифицират най-добрите потенциални клиенти и да сключват сделки по-бързо.

Най-добрите функции на Freshsales CRM

Провеждайте интелигентни продажбени кампании, за да генерирате и проследявате висококачествени потенциални клиенти

Организирайте продажбените процеси с Kanban изгледи и карти с функция „плъзгане и пускане”

Привлечете клиентите с 360° изглед и взаимодействия, базирани на контекста

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време и да повишите производителността

Ограничения на Freshsales CRM

Работата с приложението е тромава; потребителите предпочитат уеб версията

Потребителите отбелязват, че техническата поддръжка не е полезна

Цени на Freshsales CRM

Растеж: 16 австралийски долара на месец на потребител

Предимства: 70 австралийски долара на месец на потребител

Enterprise: 106 австралийски долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

5. Monday. com (Универсална платформа за управление на работата)

Monday. com CRM позволява на екипите ефективно да управляват потенциални клиенти, да централизират комуникациите и да автоматизират повтарящи се задачи. AI възможностите на платформата автоматизират създаването на задачи и управлението на имейли, като директно преобразуват резултатите от срещите в изпълними задачи.

Тази автоматизация обхваща създаването и усъвършенстването на имейли, генерирането на съдържание и създаването на формули. Можете лесно да персонализирате CRM без кодиране, като го адаптирате към вашия конкретен цикъл на продажби и го интегрирате безпроблемно с основните инструменти.

За мен най-важно е визуалният вид и потребителското изживяване на платформата. Тя не разполага с тромавите интерфейси на традиционните CRM системи и предлага разположение на базата на табло. Това улеснява прегледа на цялата продажбена верига, проследяването на напредъка и сътрудничеството с екипите.

Monday. com CRM най-добри функции

Превърнете резултатите от срещите в практически задачи незабавно с автоматизирано генериране на задачи, задвижвано от изкуствен интелект

Управлявайте лесно множество тръбопроводи и променяйте етапите на сделката, като се адаптирате към динамичните стратегии за продажби

Централизирайте цялата комуникация с клиентите, като интегрирате електронната си поща, за да не пропуснете нито едно взаимодействие

Достъпвайте и управлявайте вашия продажбен поток, докато сте в движение, с помощта на специално мобилно приложение

Визуализирайте ефективно вашия продажбен процес с помощта на табло

Ограничения на Monday.com

Първоначалната настройка и персонализиране може да отнеме много време на новите потребители

Безплатният план има ограничения по отношение на таблата, елементите и потребителите

AI е достъпна само с плановете Pro и Enterprise

Цени на Monday.com

Безплатно

Основен: 18 австралийски долара на месец на потребител

Стандартен: 21 австралийски долара на месец на потребител

Предимства: 36 австралийски долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4700 отзива)

6. HubSpot CRM (оптимизиран CRM за цялостно ангажиране на клиентите)

чрез HubSpot

HubSpot CRM помага на екипите да проследяват потенциалните клиенти и клиентите на всеки етап от тяхното пътуване. С това цялостно CRM решение можете да видите подробна информация за всеки клиент, като проследявате неговите взаимодействия с вашата компания, колеги, дейности, комуникации и др. Формулярите на HubSpot ви позволяват да събирате данни от уебсайт, социални медии или целеви страници. Можете да събирате различна информация за потенциални клиенти и клиенти, от тяхното поведение на уебсайта до лични данни и минали взаимодействия с марката.

HubSpot CRM поддържа съответствие с местните закони за защита на данните, като Австралийските принципи за поверителност (APP) и Правата на потребителите върху данните (CDR), като гарантира, че данните на клиентите се обработват по сигурен и прозрачен начин.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Управлявайте всеки етап от взаимодействията с клиентите на една платформа, от първия контакт до поддръжката след продажбата

Персонализирайте записите за контакти и компании, тръбопроводите за сделки и таблата за отчети, за да отговорите на разнообразните бизнес изисквания

Свържете вашата CRM система с широка гама от бизнес инструменти и приложения, използвайки стабилния пазар на интеграции на HubSpot.

Автоматизирайте рутинните задачи в маркетинга и продажбите, за да дадете възможност на екипите си да се съсредоточат върху CRM стратегията и ангажираността на клиентите

Ограничения на HubSpot CRM

Изисква преминаване към платени планове за разширени функции и по-високи лимити на използване, което може да се окаже скъпо за малките предприятия, когато те се разрастват

Цени на HubSpot CRM

Професионална платформа за клиенти: 800 австралийски долара/месец (за 3 места)

Платформа за корпоративни клиенти: 3600 австралийски долара на месец (за 5 места)

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

7. Tall Emu CRM (австралийски CRM за цялостно управление на бизнеса)

чрез Tall Emu CRM

Придобита от MYOB през февруари 2022 г., Tall Emu CRM оптимизира бизнеса, като свързва продажбите, запасите, поръчките и изпълнението на едно място. Tall Emu CRM е предназначена за малки и средни австралийски и новозеландски предприятия. Тя надхвърля рамките на MYOB и Xero, като се интегрира лесно с местни счетоводни инструменти като Reckon и QuickBooks Australia. Това осигурява наистина локализирано преживяване за управление на финансите и счетоводството. Можете да виждате всичко в реално време, така че знаете точно къде се намира бизнесът. Tall Emu CRM прави проследяването на потенциални клиенти, оферти и поръчки удобно и лесно.

Най-добрите функции на Tall Emu CRM

Управлявайте взаимодействията с клиентите и оптимизирайте операциите с унифицирана платформа

Автоматизирайте административните задачи, за да повишите производителността и ефективността

Синхронизирайте и свържете продажбите, операциите, производството и доставките за управление на запасите в реално време

Опростете процеса на продажби с интегрирани функции за офериране, управление на поръчки и клиентски портали

Решавайте проблемите бързо с телефонна поддръжка от Сидни

Ограничения на Tall Emu CRM

Някои потребители считат, че многослойната организация и навигация са малко сложни

Наличните настройки за автоматизация на работния процес биха могли да бъдат по-обширни

Цени на Tall Emu CRM

85 австралийски долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Tall Emu CRM

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Pipedrive (CRM платформа за ускоряване на продажбите)

чрез Pipedrive

С Pipedrive CRM можете да ускорите процесите на продажбите чрез персонализация. Удобната за ползване платформа позволява на екипите да персонализират етапите на управление на процеса, за да отразят своя уникален процес на продажби, като се фокусират върху конкретни стъпки, а не само върху крайната цел. Pipedrive е виртуален треньор, който предоставя отчети в реално време и анализи за усъвършенстване на стратегиите.

Неговите възможности за автоматизация значително намаляват административните задачи, а с над 350 интеграции можете да разширите функционалността му, за да отговорите на специфичните нужди на малкия бизнес. Както отбелязват потребителите, екипът за поддръжка на Pipedrive е особено полезен и компетентен, подобрявайки потребителското преживяване с навременна помощ.

Австралийските потребители обаче трябва да имат предвид, че тъй като екипът за поддръжка на Pipedrive се намира предимно в Европа, търсенето на помощ в реално време чрез видео или аудио може да изисква планиране поради разликите в часовите зони. Това означава, че ако се нуждаете от помощ следобед, тя може да не е налична до следващия ден.

Най-добрите функции на Pipedrive CRM

Настройте етапите и полетата, за да отговарят на вашия процес на продажби, като гарантирате персонализиран подход към проследяването на сделките и дейностите

Автоматизирайте повтарящите се задачи и настройте персонализирани тригери, за да спестите време и да увеличите ефективността в рамките на вашия цикъл на продажби

Получете ценна информация за вашите продажби с персонализирани отчети и табла

Интегрирайте с широка гама от приложения на трети страни, за да подобрите функционалността и адаптивността към нуждите на вашия бизнес

Ограничения на Pipedrive CRM

Функцията за дейности и потенциални клиенти изисква потребителите да са в рамките на потенциален клиент или сделка, за да се гарантира, че актуализациите се отразяват непрекъснато.

Потребителите смятат, че е трудно да управляват сделките с функцията „плъзгане и пускане”

Отчетите и анализите са ограничени

Цени на Pipedrive CRM

Основен план: 21,70 австралийски долара на месец на потребител

Разширен план: 44,95 австралийски долара на месец на потребител

Професионален план: 91,45 австралийски долара на месец на потребител

План „Power“: 106,95 австралийски долара на месец на потребител

План за предприятия: 153,45 австралийски долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive CRM

G2 : 4. 2/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 отзива)

9. Creatio CRM (CRM платформа без код)

чрез Creatio CRM

Creatio CRM ви позволява да автоматизирате цялото пътуване на клиента с инструменти за маркетингова автоматизация без кодиране. Това означава максимална свобода и гъвкавост. Платформата обединява екипите по продажби, маркетинг и обслужване, като гарантира, че всички работят в синхрон. Това единство превръща потенциалните клиенти в лоялни постоянни клиенти по-ефективно. Освен това, събирането на всички взаимодействия с клиенти на едно място повишава производителността и помага на екипите да си сътрудничат по-добре.

Най-добрите функции на Creatio CRM

Съгласувайте екипите по продажби, маркетинг и обслужване с унифицирани работни процеси и обща база данни

Предоставяйте персонализирано обслужване на клиентите с 360-градусова визия и информация, генерирана от AI/ML

Автоматизирайте управлението на потенциални клиенти, управлението на възможности и работните процеси на кампаниите

Проследявайте важните KPI в реално време с мощни табла без код

Управлявайте оферти, поръчки, договори, маркетингови материали и друга документация на едно място

Ограничения на Creatio CRM

Липсва възможност за качване на индивидуални контакти от телефон или Outlook, което изисква пълна синхронизация

Членовете на екипа считат за трудно да въвеждат контактите си както в мобилните си телефони, така и в Creatio поотделно.

Цени на Creatio CRM

Растеж: 38,75 австралийски долара на месец на потребител

Enterprise: 85,25 австралийски долара на месец на потребител

Без ограничения: 131,75 австралийски долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio CRM

G2: 4,7/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

10. NetSuite (Комплексна CRM система за интегрирано управление на клиенти)

чрез Netsuite

NetSuite CRM от Oracle съчетава традиционните CRM функции с модерни аналитични инструменти, за да помогне на предприятията да управляват своите процеси по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти в една платформа.

Като предоставя на всички ваши екипи единна представа за клиента, NetSuite помага да се осигури последователно преживяване на потенциалните и настоящите клиенти във всички канали. Екипите по продажбите получават подходяща информация и актуализации, за да продават и да увеличават продажбите ефективно, докато екипите по маркетинга могат да съгласуват кампаниите с процесите по продажбите и да автоматизират целия маркетингов работен поток.

Анализите в реално време и базираните на роли табла помагат на екипите по продажбите да проследяват процесите и целите, на екипите по поддръжката да измерват удовлетвореността на клиентите, а на екипите по маркетинг да анализират възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите.

Най-добрите функции на NetSuite CRM

Управлявайте взаимодействията с клиенти, партньори и доставчици в една единна платформа

Подобрете продажбите с достъп в реално време до записите за потенциални клиенти, клиенти и поръчки

Планирайте, управлявайте и проследявайте маркетинговите кампании в различни канали от едно място

Осигурете последователно обслужване на клиентите с 360-градусова визия за техните предпочитания и взаимодействия

Автоматизирайте продажбените процеси от управлението на възможностите до изпълнението и комисионните

Помогнете на екипите да проследяват ефективността с данни в реално време в персонализирани табла

Ограничения на NetSuite CRM

Банковите транзакции често не се синхронизират както трябва, което води до забавяния в съгласуването и налага ръчно импортиране

Не е подходящ за по-малки компании, тъй като разходите за лицензиране са високи и не можете да използвате софтуера напълно без специалист, сертифициран от Netsuite.

Цени на NetSuite CRM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetSuite CRM

G2: 4,0/5 (3156 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1500 отзива)

Получете всичко, от което се нуждаете за CRM, на едно място с ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите може да преобрази вашия бизнес, като подобри взаимоотношенията с клиентите, оптимизира процесите на продажбите и повиши общата ефективност. Този наръчник за най-добрия CRM софтуер в Австралия представя различни платформи, които ще ви помогнат да намерите идеалното решение за нуждите на вашия бизнес.

След като оцените тези опции, ви предлагам да се възползвате от безплатна пробна версия или демо, за да видите коя система най-добре отговаря на вашите нужди.

За всеобхватно мобилно CRM и решение за управление на проекти, ClickUp се отличава със своите надеждни функции и гъвкавост. Готови ли сте да оптимизирате взаимоотношенията си с клиентите и да ускорите работния си процес? Започнете своето пътуване с ClickUp още днес!