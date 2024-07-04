Как да станете инженер по продуктов дизайн

Виждали ли сте някога блестящо проектиран продукт, като например модерно кухненско приспособление, самопочистваща се бутилка за вода или интерактивна рамка за цифрово изкуство, и сте си помислили: „Аз бих могъл да създам това“?

Осъзнавате, че тези продукти не само функционират добре, но и съчетават форма и функционалност, за да решават реални проблеми със стил и ефективност. Те предизвикват удивление и интерес към начина, по който са създадени.

Въпреки това, ентусиазмът ви може да угасне, когато се сблъскате с трудни препятствия, като например не знаете откъде да започнете, какви умения са необходими и как да пробиете в конкурентната сфера на инженерния дизайн на продукти.

Ако искате да изградите кариера в инженерния продукт дизайн, тази статия ще ви даде подробна информация за ролята на инженера по продукт дизайн, включително неговите отговорности и необходимите умения.

Какво е инженер по продуктов дизайн?

Инженерът по продуктов дизайн концептуализира, проектира и разработва нови продукти, като съчетава техническите си познания с творчески подход към решаването на проблеми. Работата му оказва пряко влияние върху иновациите и функционалността на продуктите в различни индустрии.

Продуктовите дизайнери генерират идеи въз основа на проучвания на пазара и нуждите на потребителите, създават комплексни дизайни и прототипи с помощта на софтуер за компютърно подпомагано проектиране (CAD) и провеждат инженерни анализи, като анализ на крайни елементи (FEA) и компютърна динамика на флуидите (CFD), за да гарантират, че продуктът отговаря на спецификациите и стандартите в индустрията.

В допълнение към техническите и творческите си отговорности, инженерите по продуктов дизайн работят в тясно сътрудничество с други отдели, като маркетинг, графичен дизайн, производство и управление на веригата на доставки, за да гарантират ефективно производство и готовност за пазара.

Ролята на мениджъра по продуктов дизайн

Докато инженерът по продуктов дизайн се фокусира върху техническите и подробните аспекти на проектирането и създаването на продукти, мениджърът по продуктов дизайн наблюдава целия процес. Той участва от началото до края и може дори да се включи в някои технически аспекти, като създаването на спецификации за дизайна.

Продуктовите дизайнери и инженери разбират добре продуктите на компанията, изискванията на клиентите и производствените разходи. Те ръководят гъвкавия процес на дизайн и гарантират, че екипът е в синхрон с бизнес целите.

Мениджърът по продуктов дизайн отговаря за различни ежедневни задачи, включително:

Ръководство и сътрудничество с екип от дизайнери и инженери за интегриране на подходящи характеристики и функционалности за функционален и естетически приятен краен продукт.

Създаване на 3D и 2D модели, дизайни, сглобки, чертежи, спецификации (BoM) и концептуални дизайнерски пакети за клиенти, особено в производствения процес.

Наставничество и обучение на млади дизайнери за развиване на техните умения, насърчаване на среда на сътрудничество и осигуряване на растеж и развитие на екипа.

Извършване на инженерни изчисления и симулации, за да се гарантира функционалността и издръжливостта на продукта.

Промишленият дизайнер разработва и поддържа стандарти и насоки за дизайн, за да се гарантира последователност между продуктите.

Анализиране и решаване на проблеми, свързани с дизайна, през целия процес на разработване на продукта , като се следват инженерните принципи.

Провеждане на тестове за използваемост и събиране на обратна връзка от потребителите, за да се усъвършенстват и подобрят дизайните на продуктите.

Извършване на анализ с крайни елементи (FEA), за да се гарантира целостта на дизайна

Поддържане и актуализиране на техническата документация и файловете за дизайн

Осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност, качество и нормативни стандарти

Продуктовият инженер и мениджър също така изготвя графици , бюджети и ресурси за проектите.

Необходими умения за мениджър продуктов дизайн: какво могат да научат амбициозните продуктови дизайнери

Пътят към кариерата на мениджър по продуктов дизайн от най-високо ниво изисква богат набор от търсени умения, от разбиране на динамиката на пазара и развиване на адаптивност до овладяване на анализа на данни и насърчаване на лидерството в екипа.

Нека разгледаме петте необходими умения, които трябва да развиете, за да имате дългосрочна и успешна кариера в инженерния продукт дизайн.

1. Стратегическо мислене

Можете ли да предвидите непосредствените стъпки за даден продукт и да разработите цялостна, дългосрочна визия, която да насочва неговата иновация?

В основата на инженерството в продуктовия дизайн лежи вашата способност да създавате продукти, които отговарят на текущите пазарни изисквания и са в съответствие с дългосрочните цели и стратегическата визия на компанията.

Това означава, че всяка създадена функция и пусната актуализация трябва да допринасят за целта на продукта. За да развиете стратегическо мислене, провеждайте поредица от SWOT анализи, комбинирайки аналитично и критично мислене с индуктивна и дедуктивна логика.

Този подход ви кара да разберете мисията на продукта, мястото му на пазара и как той може да се развива, за да отговори на променящите се нужди на потребителите.

чрез Enago Academy

Изберете безплатната микросертификация за продуктова стратегия (PSC)™️ на Product School, за да научите как да определите пътна карта за продуктов дизайн, да зададете OKR и да комуникирате плана на заинтересованите страни за по-добро съгласуване на марката.

2. Анализ на данни

В ерата на големите данни способността да анализирате и да извличате информация от набори от данни е от решаващо значение. Като мениджър по продуктов дизайн трябва да сте вещ в превръщането на огромни количества потребителски взаимодействия, показатели за ефективност и пазарни данни в полезна информация.

Трябва да можете да идентифицирате и наблюдавате KPI и метрики, да настройвате и интерпретирате A/B тестове и да използвате аналитични инструменти като Google Analytics, за да наблюдавате поведението на потребителите.

За да подобрите уменията си за анализ на данни, обмислете да се запишете на онлайн курсове, фокусирани върху основни инструменти и техники, включително SQL, Python и Excel.

Обмислете да се научите да работите със софтуер като Tableau или Power BI, за да създавате значими визуализации на данни, които могат да ви помогнат да споделите идеите си с членовете на екипа и заинтересованите страни. Тези инструменти ще ви дадат възможност да основавате усъвършенстванията на вашите дизайни на солидни данни, а не на интуиция.

Участвайте в хакатони, за да приложите анализа на данни в реални сценарии и да наблюдавате как други професионалисти творчески решават сложни проблеми, използвайки практическия си опит.

3. Ръководство на екип

Дори и да имате солидна стратегия за продуктов дизайн, като продуктов дизайнер трябва да сте в състояние да мотивирате, подкрепяте и насочвате екипа си към общата цел. Силното лидерство в екипа включва комуникиране на проекта и начина, по който всеки член на екипа допринася за неговото постигане.

Използвайте софтуера за управление на продукти ClickUp, за да определите роли, отговорности и очаквани резултати за всяка задача и да проследявате напредъка. Като ясно очертаете отговорностите им в платформата ClickUp, можете да дадете възможност на членовете на екипа си да поемат отговорност за работата си.

Признайте постиженията им, като използвате вградените в ClickUp шаблони за определяне и проследяване на цели и показатели за ефективност, за да им помогнете да останат ангажирани и мотивирани.

ClickUp ви позволява лесно да планирате визията си за продукта, да координирате екипа си и да ускорите пускането на продукта на пазара.

Визуализирайте целия жизнен цикъл на вашия продукт с софтуера за управление на продукти ClickUp.

Използвайте шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp, за да ускорите проектите за продуктов дизайн. Той организира целия процес на дизайн, от концепцията до пускането на пазара.

Например, функцията ClickUp Gantt Chart View ви помага да проследявате зависимостите между задачите и крайните срокове.

С този шаблон можете да организирате всички задачи по продуктов дизайн в четири статуса – Блокирани, Завършени, В процес и Завършени.

Изтеглете този шаблон Следете различните етапи и резултати от проектите с шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp.

Използвайте шаблони за управление на продукти, за да съхранявате информация за конкретни действия, свързани с вашия продукт, и да я намирате лесно. От успешно пускане на пазара до нови версии, проследяване на грешки и обратна връзка от клиенти, тези предварително създадени шаблони за пускане на продукти се използват от далновидни продуктови мениджъри, за да постигнат сериозен напредък.

4. Преговори и разрешаване на конфликти

Един ден от живота на продуктов мениджър не е свободен от справяне с различни мнения и интереси. Всъщност, в среда на сътрудничество конфликтите са неизбежни.

Ключово умение, необходимо за успешен инженер по продуктов дизайн, е способността да разрешава конфликти в екипа по конструктивен начин и да се справя с заинтересованите страни, включително членовете на екипа, външните партньори и ръководството.

Трябва да обосновете дипломатично ресурсите, сроковете и приоритетите, като същевременно изразите своята визия за дизайна.

Как да усвоите ценните умения за водене на преговори и разрешаване на конфликти? Запишете се за семинари, които имат за цел да подобрят вашите аналитични и междуличностни умения, за да можете да промените нагласите и да преминете към сътрудничество с лекота.

Прочетете книги за преговори, като „Getting to Yes“ от Фишър и Ури.

Научете се да запазвате спокойствие по време на конфликти и практикувайте дълбоко дишане и съзнателност.

5. Креативно решаване на проблеми

Продуктовият дизайн решава проблеми, от болезнени точки за потребителите до технически предизвикателства, като осигуряване на оптимално разпределение на ресурсите. Въпреки това, изключителният творчески подход на мениджърите по продуктов дизайн към решаването на проблеми ги отличава от останалите.

Те мислят нестандартно и прилагат аналитично мислене, за да измислят ефективни решения.

Научете се да прилагате конкретни рамки, като „Петте защо“ или „Шестте шапки за мислене“, за да решавате проблемите по-креативно.

чрез EasyRetro

Например, методът „Петте защо“ може да ви помогне да идентифицирате основните причини за даден недостатък в дизайна, а прилагането на „Шестте шапки за мислене“ може да насърчи творческите решения, като стимулира разнообразни гледни точки в екипа за продуктов дизайн.

чрез BiteSize Learning

Как да станете инженер по продуктов дизайн или продуктов дизайнер

Ето стъпка по стъпка подход за амбициозни продуктови дизайнери, които започват тази кариера:

1. Поставете солидна образователна основа

Първата стъпка към успешната кариера на инженер по продуктов дизайн е да се създаде солидна образователна основа.

Обикновено е необходима бакалавърска степен по производство, индустриален дизайн, машинно инженерство, основи на продуктите на електрическите системи или свързана с тях област. Курсовете по материалознание, компютърно подпомагано проектиране и разработване на продукти ще ви предоставят техническите умения, необходими за тази роля.

Тъй като инженерството в продуктовия дизайн обхваща много индустрии, вашите конкретни интереси и кариерни цели могат да определят вашата специалност.

Например, диплома по софтуерно инженерство може да е най-подходяща за разработване на софтуерни продукти.

По същия начин можете да се специализирате допълнително, като следвате магистърска степен, фокусирана върху конкретен аспект от инженерния дизайн или гъвкавото разработване на продукти. Например, ако се интересувате от устойчиво проектиране, можете да следвате магистърска степен по инженерна екология.

Магистърската степен може да ви отвори врати към нишови области и да ви направи по-атрактивен кандидат за конкретни позиции в бранша. Тя може също да ви помогне да се изкачите по-бързо по кариерната стълбица, като ви квалифицира за позиции на по-високо ниво и ви даде възможност да търсите по-висока заплата като инженер по продуктов дизайн.

2. Допълнете дипломата си с професионален опит, свързан с индустрията

Повечето компании предпочитат кандидати с практически опит или солидно портфолио с продуктите, с които работят.

Ако току-що започвате като инженер по продуктов дизайн или се стремите да заемете начална позиция, започнете с стаж в различни компании, за да придобиете практически опит.

Бонус: Ще имате възможност да се учите директно от опитни професионалисти и да работите с инструменти, които са стандарт в бранша.

Например, осигурете си стаж в компания като Apple или Dyson, за да придобиете опит в разработването на продукти в сектора на технологиите или потребителските стоки.

Работете в кооперативна образователна програма при автомобилен производител като Tesla, за да придобиете познания в областта на автомобилния дизайн и инженерство.

Проучете и кандидатствайте чрез официалните им кариерни портали или се възползвайте от възможностите за контакти чрез професионални асоциации и университетски кариерни услуги.

Стажовете също могат да се превърнат в предложения за работа, което ви позволява да разширите професионалната си мрежа от самото начало.

Шаблонът за търсене на работа на ClickUp може да направи търсенето ви на работа по-организирано и ефективно, като ви гарантира, че ще сте в крак с всички възможности и изисквания.

Можете да създадете различни списъци за компании, които ви интересуват, за които в момента кандидатствате и компании, в които сте кандидатствали.

Изтеглете този шаблон Останете на път с търсенето на работа, като използвате шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Проследявайте напредъка на всяка кандидатура, задавайте напомняния за последващи действия и управлявайте задачите, свързани с подготовката за интервюта, актуализирането на автобиографията ви и създаването на контакти.

С помощта на персонализирани полета можете да добавяте бележки за процеса на интервю в всяка компания, включително често задаваните въпроси на интервю за продуктов мениджър, ключови контакти и получена обратна връзка. Това ви гарантира, че разполагате с цялата необходима информация по време на търсенето на работа.

3. Никога не спирайте да усъвършенствате техническите си умения

Продуктовият дизайн непрекъснато се развива с появата на нови технологии, което прави изключително важно непрекъснатото усъвършенстване на техническите умения, които могат да бъдат приложени в работна среда.

Например, разбирането на производствените процеси и науката за материалите е от съществено значение, тъй като тези фактори влияят върху дизайнерските решения. От друга страна, уменията в областта на 3D печата и технологиите за прототипиране могат да бъдат ценни, ако искате да издигнете графичния дизайн на по-високо ниво.

Съвети за продуктовите дизайнери за повишаване на квалификацията си: Завършете обучителни лагери всяка година, за да попълните пропуските в знанията си.

Запишете се за курсове по ваш собствен темп или майсторски класове в Udemy, Coursera или сайтове като Maven с курсове по продукти, водени от експерти в бранша.

4. Създайте си портфолио, за да покажете своите способности

Независимо от вашата индустрия, като инженер по продуктов дизайн е от съществено значение да имате портфолио, за да покажете своя богат опит и способност да прилагате дизайнерско мислене в различни контексти.

В идеалния случай вашето портфолио трябва да включва различни проекти, от лични задачи до работа на свободна практика или доброволна работа.

Използвайте шаблона за портфолио на ClickUp Design, за да покажете професионалното си портфолио и да изградите доверие у потенциалните клиенти.

Независимо дали работите като фрийлансър или в екип, този персонализируем шаблон ви позволява да въведете важни подробности като резултати, срокове и членове на екипа, както и да споделяте отчети за напредъка с заинтересованите страни в реално време.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за портфолио на ClickUp улеснява повече от всякога създаването на професионално портфолио, което се отличава от останалите.

Съвети за създаване на портфолио за продуктов дизайн: Ако търсите стаж, включете дизайнерски проекти, реализирани като част от курсовата работа.

Като опитен продуктов дизайнер, включете в портфолиото си нови проекти и казуси, които подчертават растежа и влиянието на вашата работа – идеално за специализирани консултантски и фрийланс възможности.

Представете портфолиото си на уебсайта си с информация за вашите проекти, проблемни области, препоръки и резултати – добавете мултимедийни елементи като видеоклипове, прототипи и графики, за да го направите по-привлекателен.

5. Отделете време за професионални сертификати и контакти

Макар че повечето начални позиции не изискват лиценз, той може да ви помогне в кариерното развитие. Помислете за придобиване на професионални сертификати като Certified SolidWorks Professional (CSWP) или сертификати, специфични за друг CAD софтуер.

Например, придобийте сертификат Certified SolidWorks Associate (CSWA), за да подобрите автобиографията си и да покажете умения в работата с софтуер за продуктов дизайн, който е стандарт в индустрията.

Присъединете се към професионални асоциации като Американското дружество на индустриалните дизайнери (IDSA) или Институцията на инженерните дизайнери (IED), за да се свържете с други дизайнери, да сте информирани за тенденциите в бранша и да намирате възможности за работа.

Преодоляване на предизвикателствата при навлизане в инженерството на продуктов дизайн

Влизането в областта на инженерството на продуктов дизайн е свързано с няколко уникални препятствия, които могат да попречат на напредъка дори на най-ентусиазираните и квалифицирани лица, включително:

1. Интердисциплинарна сложност

Продуктовият дизайн изисква експертиза в различни области, като дизайн, инженеринг, потребителски интерфейс/потребителско преживяване (UI/UX) и пазарни тенденции. Въпреки че ориентирането в тези области може да бъде трудно, то е от съществено значение за създаването на успешни продукти.

Курсовете за самообучение и сертификатите за дизайн, описани по-горе, ви помагат да изградите солидна базова подготовка.

Освен това, потърсете наставничество от опитни професионалисти с по-широк набор от умения, които могат да ви насочат в интегрирането на тези дисциплини.

2. Достъпност на ресурси и инструменти

Достъпът до висококачествени инструменти и ресурси за продуктов дизайн може да бъде пречка, ако работите в среда с ограничени ресурси или сте нови в тази област.

Използвайте софтуер с отворен код и онлайн платформи като:

Krita за рисуване и илюстриране на цифрови продукти

FreeCAD, параметричен 3D моделиращ софтуер за инженерни цели

Pencil Project, инструмент с отворен код за създаване на прототипи на графичен потребителски интерфейс за създаване на макети и wireframes

Създаването на контакти може да ви отвори врати към споделени ресурси и лаборатории. Краудфъндингът или присъединяването към пространства за творци може да ви осигури достъп до по-скъпо оборудване или инструменти – например Adobe Creative Suite, който е с висока цена.

3. Баланс между иновации и осъществимост

Само защото имате идея в главата си, не означава, че тя автоматично ще се превърне в успешен проект или дизайн. Като инженер по продуктов дизайн, трябва да балансирате иновациите с практичните аспекти на производството и пазарната жизнеспособност.

Този начин на мислене обаче може да потисне творчеството. Умен начин да го избегнете е да разработите прототипи с ниска прецизност, за да тествате и усъвършенствате идеите си. Използвайте AI инструменти за дизайн или 3D печат, за да създадете физически и виртуални модели на продуктите, които имате предвид.

Редовните обратни връзки с потенциални потребители и заинтересовани страни могат да ви предоставят ценна информация, като гарантират, че вашата идея остава реалистична и отговаря на нуждите на потребителите и изискванията на пазара.

Предимствата да бъдеш инженер по продуктов дизайн

Следните предимства подчертават удовлетворяващия характер на кариерата в продуктовия дизайн и могат да служат като мотивация за амбициозните професионалисти:

1. Творческо удовлетворение

Продуктовият дизайн инженеринг съчетава техническа експертиза с креативност. Представете си вълнението от създаването и разработването на продукти от нулата, като всеки проект е уникално предизвикателство – било то животоспасяващо медицинско устройство или най-новото потребителско устройство.

Да видиш как твоите визионерски дизайни се превръщат в реалност и стават неразделна част от ежедневието на хората може да бъде изключително удовлетворяващо.

2. Финансово удовлетворяваща

Според Бюрото за статистика на труда, търсенето на инженери по продуктов дизайн се очаква да нарасне с 2% до 2032 г.

Макар да изглежда по-бавно от средния темп на растеж за други професии, средната заплата на инженер-продуктов дизайнер е значително висока – 164 639 долара годишно в САЩ – което отразява специализираните умения и опит, необходими в тази област.

Освен това имате гъвкавостта да работите в широк спектър от индустрии, като софтуер, автомобилна, електроника, потребителски стоки и здравеопазване – всяка от които предлага уникални финансови възможности и потенциал за доходоносна кариера.

3. Прототипиране и итерация

Фазата на прототипиране е една от най-вълнуващите части от работата на инженера по продуктов дизайн. Можете да създавате физически прототипи на вашите дизайни, да ги тествате и да ги усъвършенствате въз основа на обратната връзка.

Този практически подход ви позволява да видите как вашите идеи придобиват форма и да ги усъвършенствате, докато са готови за производство, което ви дава силно чувство за удовлетворение.

4. Влияние върху успеха на компанията

Вашата роля допринася пряко за търговския успех на компанията. Добре проектираните продукти могат да отличат дадена марка на пренаселения пазар, да стимулират продажбите и да повишат лоялността на клиентите.

Осъзнаването, че вашата работа има огромно влияние върху финансовите резултати и репутацията на бизнеса, може да бъде изключително мотивиращо и удовлетворяващо.

Най-добрите продуктови дизайнери съчетават креативност и функционалност, за да променят живота на хората

Светът се нуждае от хора, които решават проблеми, а пазарът на труда високо цени лицата, които могат да идентифицират проблеми и да разработват ефективни решения. Като инженер по продуктов дизайн можете да отговорите на това търсене и да оформите света с вашите иновативни дизайни.

Пътят може да е труден, но успехът в тази област е възможен с отдаденост и упорита работа. Развитието на широк спектър от умения, включително технически познания, меки умения като комуникация и бизнес нюх, ще ви помогне да станете фантастичен инженер по продуктов дизайн.

Освен това е важно да се научите да използвате интегриран инструмент като ClickUp, за да управлявате големите идеи, комуникациите, задачите и проектите на вашия екип на едно централизирано място, без тежка административна тежест или ръчно предаване на задачи.

