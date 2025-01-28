Топ 10 софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия

Управлението на бизнес от всякакъв мащаб изисква справяне с множество задачи, като управление на служителите, обработка на заплатите, управление на производителността и управление на съответствието. Не е лесно да се справяте с тези задачи ръчно. Използването на софтуер за управление на човешките ресурси за управление на тези задачи обаче намалява грешките, спестява време и ви позволява да се съсредоточите върху бизнес целите си.
Прекарах много време в проучване на различни софтуерни решения за управление на човешките ресурси, предлагани в Малайзия, с цел оптимизиране на нашите HR операции. Елате с мен, за да споделя личните си преживявания, наблюдения и откровени оценки за най-добрите доставчици на софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, които ще ви помогнат да определите най-подходящия софтуер за вашата компания.
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия?
При избора на софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия е важно да се вземат предвид няколко ключови фактора, за да се гарантира, че той отговаря на нуждите на вашата организация и на нормативните изисквания.
- Съответствие с нормативните изисквания: Уверете се, че софтуерът отговаря на изискванията на малайзийското трудово законодателство по отношение на трудови договори, заплати, данъци и други правни изисквания. Например, проверете дали има разпоредби за MTD (месечно данъчно удържане), както и други законови удръжки като EPF (фонд за социално осигуряване на служителите), SOCSO (социално осигуряване) и EIS (система за застраховане на служителите).
- Възможности за интеграция: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който лесно се интегрира с други корпоративни приложения, счетоводен софтуер, инструменти за отчитане на работното време и други системи, за да предотвратите изолирането на данни и да повишите производителността.
- Мерки за сигурност: Уверете се, че софтуерът разполага с надеждни функции за защита на данните, за да предпазите поверителната информация за служителите от нарушения или нежелан достъп.
- Разходи и възвръщаемост на инвестицията: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който отговаря на вашите финансови възможности, и вземете предвид потенциалната възвръщаемост на инвестицията в софтуера. При оценката на възвръщаемостта на инвестицията в софтуер за управление на човешките ресурси имайте предвид фактори като спестяване на време, повишена производителност, намалени разходи за администрация и по-висока степен на задържане на служителите.
- Потребителски интерфейс: Потърсете интуитивен потребителски интерфейс, както и обширни материали за обучение и поддръжка, които улесняват внедряването и помагат на екипите да го използват ефективно. Проверете дали материалите за поддръжка и обучение се предоставят на малайски език.
- Мащабируемост: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който има потенциал да се разширява в съответствие с изискванията на вашата компания. Независимо дали сте стартираща или утвърдена компания, софтуерът трябва да бъде адаптивен, за да отговаря на вашите променящи се изисквания.
- Гъвкав и адаптивен: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който може лесно да се модифицира, за да отговаря на специфичните изисквания на вашата компания.
10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия, които да използвате през 2024 г.
Ето моята изчерпателна оценка и задълбочен анализ на най-добрите софтуери за управление на човешките ресурси в Малайзия. Ще ви запозная с предимствата, ограниченията, основните функции и цените на всеки инструмент, за да ви помогна да решите кой е най-подходящ за нуждите на вашата компания.
1. ClickUp (Най-добър за управление на HR проекти)
ClickUp е водеща платформа за управление на човешките ресурси в Малайзия, която предлага цялостни решения в тази област. Основно инструмент за управление на проекти, тя предлага солиден набор от функции за управление на човешките ресурси, който опростява наемането, въвеждането в работата и мониторинга на служителите. С над 1000 интеграции с добре познати бизнес приложения и над 100 персонализируеми функции за управление на човешките ресурси, ClickUp прави управлението на операциите по-ефективно за безпроблемно разширяване на компанията.
ClickUp for HR Team опростява ежедневните задачи на HR отдела. Той подобрява процеса на наемане на служители с персонализирани формуляри в реално време, проследяване на производителността и управление на графиците. Освен това, HR мениджърите могат да следят графиците за интервюта с помощта на ClickUp Calendar View.
ClickUp Collaboration Detection ви позволява да проектирате идеалния работен процес за вас и вашата организация, като организирате, наблюдавате и работите заедно по всеки проект. Можете да редактирате документи в реално време с членовете на екипа и да получавате незабавна обратна връзка.
Освен това, усъвършенстваните функции за работа в екип и комуникация на ClickUp позволяват на екипи от всякакъв размер да си сътрудничат в реално време, да централизират цялата комуникация и управлението на производителността на служителите в една платформа и да насърчават отчетността на екипа. Освен това, ClickUp предоставя готови за употреба шаблони, така че не е необходимо да създавате рамки от нулата.
Вземете например шаблона „Списък на служителите“ на ClickUp, който улеснява назначаването на нови служители, създава персонализирани таблици и позволява автоматизирани напомняния. Този шаблон действа като централен хъб за цялата информация за вашите служители, което ви позволява лесно и бързо да получите достъп до всякаква информация.
Оптимизирайте всички основни HR процедури, като планиране на ресурсите, обработка на заплатите, оценки, поддържане на бази данни и индивидуални срещи с шаблона ClickUp HR Knowledge Base. Той предоставя лесна за използване платформа за управление и съхранение на цялата ви HR информация. Това централизира всичко, от което се нуждае вашият екип, като прави актуализациите, управлението на данните за служителите и достъпа до тях изключително лесни.
Това, което наистина отличава ClickUp, е неговият набор от AI инструменти – ClickUp Brain, който отговаря на запитвания и свързва вашите проекти, документи, хора и знания за компанията. Можете да сведете до минимум времето, прекарано в търсене на подходящи данни. Чрез автоматизиране на актуализациите и прегледите на проектите, AI Project Manager ви освобождава време, за да се концентрирате повече върху важни HR проекти, отколкото върху рутинни уведомления.
Най-добрите функции на ClickUp
- Управлявайте HR информация и данни като графици за наемане, свободни позиции и производителност на екипа с помощта на над 50 джаджи с ClickUp Dashboards.
- Събирайте заявки за наемане, мнения на служители или оценки с Clickup Forms.
- Повишете ефективността чрез интегриране с различни приложения и услуги на трети страни, като услуги за съхранение на файлове, например Dropbox и Google Drive, и платформи за съобщения, например Slack и Microsoft Teams, с ClickUp Integrations.
- Създавайте шаблони за имейли, SOP и много други неща мигновено с AI Writer на ClickUp Brain.
- Проследявайте времето, правете прогнози, добавяйте бележки към измереното време и проверявайте отчетите за прекараното време от практически всяко място с ClickUp Project Time Tracking.
Ограничения на ClickUp
- Начинаещите може да срещнат трудности при работата с по-сложните функции.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
2. PayrollPanda (Най-добър софтуер за изчисляване на заплати)
PayrollPanda е онлайн софтуер за управление на човешките ресурси и заплатите, който подпомага мениджърите и отговорниците за набирането на персонал. С ефективни функции като генериране на фишове, проследяване на заплатите, eLeave и API интеграции, той се използва от многобройни МСП в Малайзия.
PayrollPanda е 100% HRDF claimable, което би било значително предимство за малайзийските компании. Продуктът се подобрява непрекъснато, като актуализирани версии се пускат на всеки две седмици. Той предлага лесен за използване интерфейс и не изисква обучение.
Най-добрите функции на PayrollPanda
- Автоматизирайте обработката на заплатите, изчисляването на данъците и задължителните вноски с инструмент, съответстващ на изискванията на LHDN.
- Актуализирайте личните данни, подавайте заявки за отпуск и преглеждайте подробности за заплатите с лесен достъп чрез инструментите за самообслужване.
- Намалете разходите за труд, като опростите процесите по изчисляване на заплатите, данъците и плащанията на работната сила.
- Оптимизирайте финансовите операции чрез интегриране със софтуер за счетоводство и проследяване на разходите.
- Предлагайте редовни актуализации, за да подобрите проактивно функционалността и да отговорите на изискванията на клиентите.
- Осигурете мултиплатформен достъп на служителите чрез лаптоп, таблет или мобилен телефон.
Ограничения на PayrollPanda
- Трудно е да се обработват сложни потоци от възнаграждения
- Липса на интеграция с някои счетоводни софтуери
Цени на PayrollPanda
- 32,50 MYR/месец плюс 6,80 MYR/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за PayrollPanda
- G2: 4. 3/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)
3. AgileHRMS (Най-добрият HRMS за бизнеса)
AgileHRMS е цялостна система за различни аспекти на управлението на човешките ресурси. Тя е предназначена да оптимизира HR процедурите за бизнеса. Включва няколко модула, като обработка на заплати, мониторинг на отпуски, управление на присъствието, управление на информацията за служителите и оценка на представянето.
Софтуерът има за цел да повиши производителността и оперативната ефективност, да подобри опита на служителите и да автоматизира повтарящите се ръчни задачи в областта на човешките ресурси. С функции като персонализирани работни процеси, портали за самообслужване и инструменти за отчитане, AgileHRMS ефективно подобрява качеството на работния живот на мениджъра по човешки ресурси.
Най-добрите функции на AgileHRMS
- Поддържайте подробно ръководство за служителите, следете допълнителната информация и конфигурирайте персонализирани полета с помощта на HRMS системата.
- Управлявайте присъствието с данни за влизане и излизане от работа от биометрично/RFID устройство.
- Настройте няколко различни смени за членовете на персонала и регистрирайте присъствието, включително ранни напускания и късни отчитания.
- Следете графиците за интервюта, интервютата, обявите за работа и процеса на назначаване на нови служители от една интегрирана платформа.
Ограничения на AgileHRMS
- Липса на разширени функции като прогнозно моделиране
- Сложност при внедряването
Цени на AgileHRMS
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за AgileHRMS
- G2: Не е наличен
- Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)
4. Swingvy (Най-добър онлайн софтуер за управление на човешките ресурси и мениджмънт)
Swingvy е облачна софтуерна платформа за управление на човешките ресурси с активно присъствие в Югоизточна Азия, която предлага на компаниите цялостно решение за ефективно управление на работната сила.
Функциите на Swingvy, като обработка на заплати, отчитане на работното време и присъствие, управление на разходите и администрация на персонала, оптимизират работния процес и минимизират административните задачи. Освен това, порталът за самообслужване на Swingvy позволява на вашите служители да поемат пряк контрол върху своите отговорности, свързани с човешките ресурси. Те могат да имат достъп до личните си данни, да преглеждат фишове за заплати, да подават заявки за отпуск и да променят информацията си. Swingvy е ефективен за компании от всякакъв размер, като предлага надеждна и интуитивна HR платформа за ефективно управление на HR функциите и процедурите.
Най-добрите функции на Swingvy
- Създайте безпроблемна интеграция с добре познати фирмени приложения като Apple Calendar и Google Calendar, както и с други важни фирмени инструменти.
- Гарантирайте навременни и точни процедури за изплащане на заплати, които съответстват на законовите разпоредби в Малайзия.
- Дайте възможност на служителите да управляват самостоятелно своята онлайн идентичност, което е ключов компонент за малките предприятия, стремящи се към ефективност.
- Оптимизирайте процесите за възстановяване на разходи, като гарантирате ефективно финансово управление.
- Улеснете административната работа и навременните оценки на представянето на служителите, за да постигнете определените цели в областта на човешките ресурси.
Ограничения на Swingvy
- Без чат на живо или помощ по телефона
- Потребителите са споменали недостатъци при внедряването
- Удължени срокове за преобразуване на ведомостите за заплати
- Разпределението на фишовете не е автоматизирано
Цени на Swingvy
- Премиум: 14,70 MYR/месец на потребител
- Заплати: 14,70 MYR/месец на потребител
- Време: 8,8 MYR/месец на потребител
Оценки и рецензии за Swingvy
- G2: Не е наличен
- Capterra: Недостатъчно отзиви
5. HREasily (Най-добрият лесен за използване HRMS, базиран в облака)
HREasily е облачна система за управление на човешките ресурси (HRMS) за автоматизирано управление на служителите, изчисляване на заплатите и HR процедури. Тази платформа помага на компаниите от Югоизточна Азия да се концентрират върху основната си дейност, докато управляват различни HR данни и информация за заплатите.
Това е идеалното решение за компании от всички размери и сектори, защото е лесно за използване и на разумна цена. Освен това, то е одобрено от LHDN, така че можете да го внедрите с увереност.
Порталът за самообслужване на служителите е ключов компонент, който позволява на членовете на персонала да преглеждат и променят своите фишове за заплати, да кандидатстват за отпуск и да имат достъп до личната си информация от всяко място. Това насърчава прозрачността и дава на работниците правото да се справят сами със своите специфични изисквания, свързани с човешките ресурси.
Най-добрите функции на HREasily
- Автоматизирайте проследяването на кандидатите, управлението на отпуските и обработката на заплатите, за да спестите време и да сведете до минимум грешките.
- Намалете вероятността от глоби за неспазване на изискванията с първокласни инструменти за съответствие.
- Управлявайте заплатите в няколко държави и се адаптирайте към различни правни изисквания в различни юрисдикции, всичко това от една платформа.
- Интегрирайте ги с друг бизнес софтуер като Quickbooks и подобрете свързаността между различните отдели.
- Насърчавайте достъпността с интерфейса на мобилното приложение
Ограничения на HREasily
- Не предлага разширени функции за области като управление на производителността, привличане на таланти или ангажираност на служителите.
Цени на HREasily
- Пълен пакет: 112 MYR/месец (7 потребители)
Оценки и рецензии на HREasily
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Не е наличен
6. EasyWork (Най-доброто мобилно приложение за HR системи)
Приложението EasyWork е гъвкав инструмент за HR продуктивност, създаден да подобри работата в екип и да ускори управлението на задачите. То помага на потребителите да управляват ефективно работния си процес с инструменти за управление на производителността, създаване на задачи, разпределяне и проследяване.
Инструментът за управление на заплатите е съвместим с LHDN и ви позволява да управлявате всички задължителни удръжки в една платформа.
Наскоро те добавиха нов модул за управление на наградите и признанието на служителите на същата платформа. Членовете на екипа си сътрудничат по-лесно с достъп до функции за комуникация в реално време и споделяне на файлове. Приложението гарантира, че задачите и проектите се изпълняват навреме, като включва функции за наблюдение на времето и проследяване на крайните срокове.
EasyWork предоставя инструменти за анализ и отчитане, които дават информация за производителността на екипа и напредъка на проектите.
Най-добрите функции на EasyWork
- Наблюдавайте и контролирайте обширни процеси по доставки с функцията EasyWork Procurement Pro.
- Управлявайте плащанията в RM, тъй като софтуерът поддържа малайзийската валута.
- Автоматизирайте ефективно управлението на заплатите в съответствие с малайзийското законодателство.
- Оптимизирайте сътрудничеството, като осигурите безпроблемна комуникация чрез интегрирани функции за споделяне на файлове и чат.
- Повишете ангажираността на служителите с модул за награди и признание.
- Проследявайте представянето на служителите с отчети за присъствие, записани работни часове и технология за лицево разпознаване.
Ограничения на EasyWork
- Недостатъчна интеграция с други приложения, което води до изолиране на данните
- Потребителите са установили, че функцията за разпознаване на лица е нестабилна.
Цени на EasyWork
- EasyReward Plan: 292,50 MYR/месец на потребител
- EnterpriseReward Plan: 702 MYR/месец на потребител
Оценки и рецензии за EasyWork
- G2: Не е наличен
- Capterra: Недостатъчно отзиви
7. Apploye (Най-добър софтуер за отчитане на работното време)
Apploye е софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, популярен със своите функции за отчитане на работното време и наблюдение на служителите за отдалечени екипи и свободни професионалисти. Той е известен с точността и лекотата си на използване и предоставя на малките предприятия и големите организации стабилна платформа за ефективно управление и максимално използване на човешките ресурси.
Това е идеалният вариант за компании, които търсят интегриран подход към мониторинг на служителите, благодарение на многобройните си функции, които включват онлайн табели за отчитане на работното време, фактуриране и периодични екранни снимки.
Най-добрите функции на Apploye
- Достъп до ясно организирани данни за смени и присъствие на служителите, дневно представяне и годишни обобщения с цветно кодиране на едно място.
- Прегледайте обобщена информация за месечните записи за участие, пропуснати смени и отработени смени на едно място.
- Експортирайте дневни, месечни и годишни отчети за присъствието в PDF и CSV формат за безпроблемно водене на документация.
- Прилагайте правилата и позволявайте адаптивно проследяване на работното време и присъствието на работното място, като използвате GPS локализация и географско ограждане.
- Преглеждайте бюджети, използвани часове, останали средства и обща изразходвана сума на едно място за ефективно управление на проектите.
- Осигурете ясна и организирана информация за проектите, като използвате различните раздели под „Активни“, „Архивирани“ и „Бюджетирани“ проекти.
Ограничения на Apploye
- Има по-стръмна крива на обучение, което го прави предизвикателен за новите потребители.
- Липса на интеграция с няколко важни приложения
- Потребителите считат, че отчетите и таблото за управление не са впечатляващи.
Цени на Apploye
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Elite: 7 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на Apploye
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)
8. PeopleHum (Достъпни облачни HR решения)
PeopleHum е софтуер за управление на човешкия капитал, базиран в облака, който е спечелил признание за своите интуитивни и рентабилни възможности.
PeopleHum помага на HR отдела на организацията да бъде в крак с времето, като централизира данните и автоматизира рутинните операции по набиране на персонал, въвеждане в работата и управление на таланти.
Той използва изкуствен интелект и автоматизация, за да оптимизира различни процеси по управление на персонала и да генерира богати на данни анализи, които помагат на мениджърите да разберат тенденциите и настроенията на служителите. Инструментът може дори да провежда проучвания за ангажираността на служителите. Той също така опростява управлението на присъствието с биометрични данни и саморегистрация.
Най-добрите функции на PeopleHum
- Автоматизирайте назначаването, документацията и ориентацията на новите служители чрез надеждна система за управление на набирането на персонал.
- Опростете наемането на персонал с система за проследяване на кандидатури, която помага да управлявате кандидатурите, да пресявате кандидатите с помощта на шаблони за описание на длъжността и да организирате интервюта.
- Предоставяйте програми за обучение, оценки на уменията и индивидуализирани пътища за учене, за да подкрепите развитието на персонала.
- Предложете нова перспектива за ефективността на служителите с автоматизирани сесии за преглед, 360-градусова обратна връзка и персонализирани, лесно достъпни шаблони за преглед.
- Открийте моделите на работната сила, като прилагате решения, основани на данни, с помощта на AI-базирани HR анализи.
- Синхронизирайте данните и автоматизирайте работните процеси с други бизнес системи, включително ERP и система за изчисляване на заплатите.
Ограничения на PeopleHum
- Липса на възможности за персонализиране, за да отговарят на нуждите на организацията
- Няма гъвкавост; предварително дефинираните шаблони може да не отговарят на специфичните културни нюанси в компанията.
Цени на PeopleHum
- Персонализирани цени според избраните модули
Оценки и рецензии за PeopleHum
- G2: 4,6/5 (23+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (23+ отзива)
9. GreatDay HR (Комплексен софтуер за управление на човешките ресурси за всеки HR)
GreatDay HR е напълно интегриран софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, базиран в облака, който позволява на служителите без усилие да се справят с всеки аспект от жизнения цикъл, включително процесите по изчисляване на заплатите и данъците, проследяване на присъствието, заявки за отпуск и изплащане на заплати. Системата HRIS предоставя функции за спазване на данъчните изисквания в различни страни, за да ускори изчисляването на заплатите и да ви спести време.
Потребителският интерфейс, базиран на приложение, и лесната интеграция правят GreatDay HR популярен избор сред HR специалистите за система за управление на заплатите и обучението.
Най-добрите функции на GreatDay
- Предлагайте изчерпателни данни за присъствието, напълно интегрирани в една система и свързани директно с модула за изчисляване на заплатите. Това включва времеви отметки и GPS координати с функцията Geotags.
- Мотивирайте служителите с бързо одобрение на заявки
- Следете дейностите, свързани с данъците, подаването на данъчни декларации и превеждането на данъци за различни групи служители и доставчици.
- Улеснете отчитането на работното време с технологията за разпознаване на лица.
- Автоматизирайте интеграцията на рамката за присъствие и разпределението на фишовете за заплати за бързо и точно изчисляване на заплатите.
- Проследявайте работното време на служителите, дейностите им и времето, прекарано в изпълнение на конкретни задачи, с помощта на функцията за отчитане на работното време.
Ограничения на GreatDay
- Ограничени възможности за персонализиране
- Предизвикателства, свързани с мащабируемостта, като например настаняване на увеличените данни
- Липса на възможности за разширяване, за да се поддържат променящите се изисквания
Цени на GreatDay
- Ексклузивни пакети: 5,62 MYR/месец на потребител
Оценки и рецензии на GreatDay
- G2: Не е наличен
- Capterra: Недостатъчно отзиви
10. BrioHR (Най-добър софтуер за цялостно управление на човешките ресурси)
BrioHR е доставчик на HR технологии, фокусиран върху HRMS системи. Това е лесна за използване, икономична и гъвкава система за управление на човешките ресурси, която предлага всеобхватни възможности за дигитализиране и оптимизиране на всички ваши HR системи и процедури. Екипите могат да я използват за управление на заплатите и записите на служителите, проследяване на представянето, опростяване на назначаването, управление на отпуските, набиране на персонал и др.
Екипът от експерти на BrioHR предоставя на HR екипите помощ в реално време за персонализиране и настройка на приложението, за да отговаря лесно на техните специфични изисквания.
Най-добрите функции на BrioHR
- Поддържайте записите на персонала, професионалния опит, проектите, материалите за обучение, апаратурата и документацията с модула за отчети на BrioHR.
- Осигурете персонализирани отчети, настройки на работното време, персонализирани процедури за одобрение, инструменти за обратна връзка от служителите и подробни прегледи на текущите задачи.
- Предлагайте персонализирани програми за въвеждане в работата и дайте на новите служители специфични разрешения за въвеждане на поверителна информация, качване на файлове и използване на бизнес активи с инструмента New Joiner Onboarding на BrioHR.
- Улеснете оценяването на кандидатите и обратната връзка от интервютата и ускорете процеса на наемане.
- Следете и оценявайте времето, прекарано в задачи и дейности, с функцията за отчитане на работното време.
- Осигурете персонализирани отчети, настройки на работното време, персонализирани процедури за одобрение, инструменти за управление на проекти и подробни прегледи на текущите задачи.
- Управлявайте всички задължителни удръжки за заплатите в Малайзия в рамките на платформата.
Ограничения на BrioHR
- Предизвикателства при интегрирането с няколко приложения
- Мобилната версия на приложението е по-бавна от версията за настолни компютри.
- Функцията за управление на заплатите е достъпна в ограничен брой страни.
Цени на BrioHR
- Essentials Bundle: Започва от 3,50 $/месец/потребител
- Премиум пакет: Започва от 5 $/месец/потребител
Оценки и рецензии за BrioHR
- G2: 4,8/5 (26+ отзива)
- Capterra: 4,9/5 (57+ отзива)
Подобрете вашите HR решения с ClickUp!
Ако търсите най-добрите начини да контролирате HR процесите във вашата компания, нашият обширен списък с десетте най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия със сигурност ще ви помогне. Използването на софтуер за управление на човешките ресурси от типа „всичко в едно“ като ClickUp ви предлага конкурентно предимство в HR операциите с достъпни ценови планове!
ClickUp е едно единствено решение за опростяване на процедурите ви по управление на човешките ресурси с стотици безплатни шаблони за HR. Можете да използвате тези предварително структурирани и персонализирани рамки, за да изградите първоначалните си работни процеси. ClickUp ви предоставя всичко – от определяне на цели, процеси по наемане и задържане на служители, проучвания сред служителите, управление на представянето и много други. За да разберете как платформата ефективно обслужва вашия HR екип, регистрирайте се безплатно в ClickUp още сега!