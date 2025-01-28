Топ 10 софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия

Управлението на бизнес от всякакъв мащаб изисква справяне с множество задачи, като управление на служителите, обработка на заплатите, управление на производителността и управление на съответствието. Не е лесно да се справяте с тези задачи ръчно. Използването на софтуер за управление на човешките ресурси за управление на тези задачи обаче намалява грешките, спестява време и ви позволява да се съсредоточите върху бизнес целите си.

Прекарах много време в проучване на различни софтуерни решения за управление на човешките ресурси, предлагани в Малайзия, с цел оптимизиране на нашите HR операции. Елате с мен, за да споделя личните си преживявания, наблюдения и откровени оценки за най-добрите доставчици на софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, които ще ви помогнат да определите най-подходящия софтуер за вашата компания.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия?

При избора на софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия е важно да се вземат предвид няколко ключови фактора, за да се гарантира, че той отговаря на нуждите на вашата организация и на нормативните изисквания.

Съответствие с нормативните изисквания : Уверете се, че софтуерът отговаря на изискванията на малайзийското трудово законодателство по отношение на трудови договори, заплати, данъци и други правни изисквания. Например, проверете дали има разпоредби за MTD (месечно данъчно удържане), както и други законови удръжки като EPF (фонд за социално осигуряване на служителите), SOCSO (социално осигуряване) и EIS (система за застраховане на служителите).

Възможности за интеграция : Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който лесно се интегрира с други корпоративни приложения, счетоводен софтуер, инструменти за отчитане на работното време и други системи, за да предотвратите изолирането на данни и да повишите производителността.

Мерки за сигурност : Уверете се, че софтуерът разполага с надеждни функции за защита на данните, за да предпазите поверителната информация за служителите от нарушения или нежелан достъп.

Разходи и възвръщаемост на инвестицията : Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който отговаря на вашите финансови възможности, и вземете предвид потенциалната възвръщаемост на инвестицията в софтуера. При оценката на възвръщаемостта на инвестицията в софтуер за управление на човешките ресурси имайте предвид фактори като спестяване на време, повишена производителност, намалени разходи за администрация и по-висока степен на задържане на служителите.

Потребителски интерфейс : Потърсете интуитивен потребителски интерфейс, както и обширни материали за обучение и поддръжка, които улесняват внедряването и помагат на екипите да го използват ефективно. Проверете дали материалите за поддръжка и обучение се предоставят на малайски език.

Мащабируемост : Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който има потенциал да се разширява в съответствие с изискванията на вашата компания. Независимо дали сте стартираща или утвърдена компания, софтуерът трябва да бъде адаптивен, за да отговаря на вашите променящи се изисквания.

Гъвкав и адаптивен: Изберете софтуер за управление на човешките ресурси, който може лесно да се модифицира, за да отговаря на специфичните изисквания на вашата компания.

10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия, които да използвате през 2024 г.

Ето моята изчерпателна оценка и задълбочен анализ на най-добрите софтуери за управление на човешките ресурси в Малайзия. Ще ви запозная с предимствата, ограниченията, основните функции и цените на всеки инструмент, за да ви помогна да решите кой е най-подходящ за нуждите на вашата компания.

1. ClickUp (Най-добър за управление на HR проекти)

Оптимизирайте набирането, назначаването и развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp

ClickUp е водеща платформа за управление на човешките ресурси в Малайзия, която предлага цялостни решения в тази област. Основно инструмент за управление на проекти, тя предлага солиден набор от функции за управление на човешките ресурси, който опростява наемането, въвеждането в работата и мониторинга на служителите. С над 1000 интеграции с добре познати бизнес приложения и над 100 персонализируеми функции за управление на човешките ресурси, ClickUp прави управлението на операциите по-ефективно за безпроблемно разширяване на компанията.

ClickUp for HR Team опростява ежедневните задачи на HR отдела. Той подобрява процеса на наемане на служители с персонализирани формуляри в реално време, проследяване на производителността и управление на графиците. Освен това, HR мениджърите могат да следят графиците за интервюта с помощта на ClickUp Calendar View.

Контролирайте задачите си в ClickUp и започвайте срещи директно от календара си, използвайки двупосочна синхронизация

ClickUp Collaboration Detection ви позволява да проектирате идеалния работен процес за вас и вашата организация, като организирате, наблюдавате и работите заедно по всеки проект. Можете да редактирате документи в реално време с членовете на екипа и да получавате незабавна обратна връзка.

Освен това, усъвършенстваните функции за работа в екип и комуникация на ClickUp позволяват на екипи от всякакъв размер да си сътрудничат в реално време, да централизират цялата комуникация и управлението на производителността на служителите в една платформа и да насърчават отчетността на екипа. Освен това, ClickUp предоставя готови за употреба шаблони, така че не е необходимо да създавате рамки от нулата.

Изтеглете този шаблон Организирайте информацията за вашите служители и много други неща с шаблона „Справочник на служителите“ на Clickup.

Вземете например шаблона „Списък на служителите“ на ClickUp, който улеснява назначаването на нови служители, създава персонализирани таблици и позволява автоматизирани напомняния. Този шаблон действа като централен хъб за цялата информация за вашите служители, което ви позволява лесно и бързо да получите достъп до всякаква информация.

Изтеглете този шаблон Получете лесен достъп до основните HR политики с шаблона за HR база от знания на ClickUp.

Оптимизирайте всички основни HR процедури, като планиране на ресурсите, обработка на заплатите, оценки, поддържане на бази данни и индивидуални срещи с шаблона ClickUp HR Knowledge Base. Той предоставя лесна за използване платформа за управление и съхранение на цялата ви HR информация. Това централизира всичко, от което се нуждае вашият екип, като прави актуализациите, управлението на данните за служителите и достъпа до тях изключително лесни.

Това, което наистина отличава ClickUp, е неговият набор от AI инструменти – ClickUp Brain, който отговаря на запитвания и свързва вашите проекти, документи, хора и знания за компанията. Можете да сведете до минимум времето, прекарано в търсене на подходящи данни. Чрез автоматизиране на актуализациите и прегледите на проектите, AI Project Manager ви освобождава време, за да се концентрирате повече върху важни HR проекти, отколкото върху рутинни уведомления.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте HR информация и данни като графици за наемане, свободни позиции и производителност на екипа с помощта на над 50 джаджи с ClickUp Dashboards

Събирайте заявки за наемане, мнения на служители или оценки с Clickup Forms

Повишете ефективността чрез интегриране с различни приложения и услуги на трети страни, като услуги за съхранение на файлове, например Dropbox и Google Drive, и платформи за съобщения, например Slack и Microsoft Teams, с ClickUp Integrations

Създавайте шаблони за имейли, SOP и много други неща мигновено с AI Writer на ClickUp Brain.

Проследявайте времето, правете прогнози, добавяйте бележки към измереното време и проверявайте отчетите за прекараното време от практически всяко място с ClickUp Project Time Tracking

Планирайте запитвания, анкети и оценки с персонализирани формуляри. Следете данните за отговорите на служителите, за да вземете информирани решения

Ограничения на ClickUp

Начинаещите може да срещнат трудности при работата с по-сложните функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. PayrollPanda (Най-добър софтуер за изчисляване на заплати)

чрез PayrollPanda

PayrollPanda е онлайн софтуер за управление на човешките ресурси и заплатите, който подпомага мениджърите и отговорниците за набирането на персонал. С ефективни функции като генериране на фишове, проследяване на заплатите, eLeave и API интеграции, той се използва от многобройни МСП в Малайзия.

PayrollPanda е 100% HRDF claimable, което би било значително предимство за малайзийските компании. Продуктът се подобрява непрекъснато, като актуализирани версии се пускат на всеки две седмици. Той предлага лесен за използване интерфейс и не изисква обучение.

Най-добрите функции на PayrollPanda

Автоматизирайте обработката на заплатите, изчисляването на данъците и задължителните вноски с инструмент, съответстващ на изискванията на LHDN.

Актуализирайте личните данни, подавайте заявки за отпуск и преглеждайте подробности за заплатите с лесен достъп чрез инструментите за самообслужване.

Намалете разходите за труд, като опростите процесите по изчисляване на заплатите, данъците и плащанията на работната сила.

Оптимизирайте финансовите операции чрез интегриране със софтуер за счетоводство и проследяване на разходите.

Предлагайте редовни актуализации, за да подобрите проактивно функционалността и да отговорите на изискванията на клиентите.

Осигурете мултиплатформен достъп на служителите чрез лаптоп, таблет или мобилен телефон.

Ограничения на PayrollPanda

Трудно е да се обработват сложни потоци от възнаграждения

Липса на интеграция с някои счетоводни софтуери

Цени на PayrollPanda

32,50 MYR/месец плюс 6,80 MYR/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за PayrollPanda

G2: 4. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

3. AgileHRMS (Най-добрият HRMS за бизнеса)

чрез AgileHRMS

AgileHRMS е цялостна система за различни аспекти на управлението на човешките ресурси. Тя е предназначена да оптимизира HR процедурите за бизнеса. Включва няколко модула, като обработка на заплати, мониторинг на отпуски, управление на присъствието, управление на информацията за служителите и оценка на представянето.

Софтуерът има за цел да повиши производителността и оперативната ефективност, да подобри опита на служителите и да автоматизира повтарящите се ръчни задачи в областта на човешките ресурси. С функции като персонализирани работни процеси, портали за самообслужване и инструменти за отчитане, AgileHRMS ефективно подобрява качеството на работния живот на мениджъра по човешки ресурси.

Най-добрите функции на AgileHRMS

Поддържайте подробно ръководство за служителите , следете допълнителната информация и конфигурирайте персонализирани полета с помощта на HRMS системата.

Управлявайте присъствието с данни за влизане и излизане от работа от биометрично/RFID устройство.

Настройте няколко различни смени за членовете на персонала и регистрирайте присъствието, включително ранни напускания и късни отчитания.

Следете графиците за интервюта, интервютата, обявите за работа и процеса на назначаване на нови служители от една интегрирана платформа.

Ограничения на AgileHRMS

Липса на разширени функции като прогнозно моделиране

Сложност при внедряването

Цени на AgileHRMS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AgileHRMS

G2: Не е наличен

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

4. Swingvy (Най-добър онлайн софтуер за управление на човешките ресурси и мениджмънт)

чрез Swingvy

Swingvy е облачна софтуерна платформа за управление на човешките ресурси с активно присъствие в Югоизточна Азия, която предлага на компаниите цялостно решение за ефективно управление на работната сила.

Функциите на Swingvy, като обработка на заплати, отчитане на работното време и присъствие, управление на разходите и администрация на персонала, оптимизират работния процес и минимизират административните задачи. Освен това, порталът за самообслужване на Swingvy позволява на вашите служители да поемат пряк контрол върху своите отговорности, свързани с човешките ресурси. Те могат да имат достъп до личните си данни, да преглеждат фишове за заплати, да подават заявки за отпуск и да променят информацията си. Swingvy е ефективен за компании от всякакъв размер, като предлага надеждна и интуитивна HR платформа за ефективно управление на HR функциите и процедурите.

Най-добрите функции на Swingvy

Създайте безпроблемна интеграция с добре познати фирмени приложения като Apple Calendar и Google Calendar, както и с други важни фирмени инструменти.

Гарантирайте навременни и точни процедури за изплащане на заплати, които съответстват на законовите разпоредби в Малайзия.

Дайте възможност на служителите да управляват самостоятелно своята онлайн идентичност, което е ключов компонент за малките предприятия, стремящи се към ефективност.

Оптимизирайте процесите за възстановяване на разходи, като гарантирате ефективно финансово управление.

Улеснете административната работа и навременните оценки на представянето на служителите, за да постигнете определените цели в областта на човешките ресурси.

Ограничения на Swingvy

Без чат на живо или помощ по телефона

Потребителите са споменали недостатъци при внедряването

Удължени срокове за преобразуване на ведомостите за заплати

Разпределението на фишовете не е автоматизирано

Цени на Swingvy

Премиум: 14,70 MYR/месец на потребител

Заплати: 14,70 MYR/месец на потребител

Време: 8,8 MYR/месец на потребител

Оценки и рецензии за Swingvy

G2: Не е наличен

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. HREasily (Най-добрият лесен за използване HRMS, базиран в облака)

чрез HREasily

HREasily е облачна система за управление на човешките ресурси (HRMS) за автоматизирано управление на служителите, изчисляване на заплатите и HR процедури. Тази платформа помага на компаниите от Югоизточна Азия да се концентрират върху основната си дейност, докато управляват различни HR данни и информация за заплатите.

Това е идеалното решение за компании от всички размери и сектори, защото е лесно за използване и на разумна цена. Освен това, то е одобрено от LHDN, така че можете да го внедрите с увереност.

Порталът за самообслужване на служителите е ключов компонент, който позволява на членовете на персонала да преглеждат и променят своите фишове за заплати, да кандидатстват за отпуск и да имат достъп до личната си информация от всяко място. Това насърчава прозрачността и дава на работниците правото да се справят сами със своите специфични изисквания, свързани с човешките ресурси.

Най-добрите функции на HREasily

Автоматизирайте проследяването на кандидатите, управлението на отпуските и обработката на заплатите, за да спестите време и да сведете до минимум грешките.

Намалете вероятността от глоби за неспазване на изискванията с първокласни инструменти за съответствие.

Управлявайте заплатите в няколко държави и се адаптирайте към различни правни изисквания в различни юрисдикции, всичко това от една платформа.

Интегрирайте ги с друг бизнес софтуер като Quickbooks и подобрете свързаността между различните отдели.

Насърчавайте достъпността с интерфейса на мобилното приложение

Ограничения на HREasily

Не предлага разширени функции за области като управление на производителността, привличане на таланти или ангажираност на служителите.

Цени на HREasily

Пълен пакет: 112 MYR/месец (7 потребители)

Оценки и рецензии на HREasily

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е наличен

6. EasyWork (Най-доброто мобилно приложение за HR системи)

чрез EasyWork

Приложението EasyWork е гъвкав инструмент за HR продуктивност, създаден да подобри работата в екип и да ускори управлението на задачите. То помага на потребителите да управляват ефективно работния си процес с инструменти за управление на производителността, създаване на задачи, разпределяне и проследяване.

Инструментът за управление на заплатите е съвместим с LHDN и ви позволява да управлявате всички задължителни удръжки в една платформа.

Наскоро те добавиха нов модул за управление на наградите и признанието на служителите на същата платформа. Членовете на екипа си сътрудничат по-лесно с достъп до функции за комуникация в реално време и споделяне на файлове. Приложението гарантира, че задачите и проектите се изпълняват навреме, като включва функции за наблюдение на времето и проследяване на крайните срокове.

EasyWork предоставя инструменти за анализ и отчитане, които дават информация за производителността на екипа и напредъка на проектите.

Най-добрите функции на EasyWork

Наблюдавайте и контролирайте обширни процеси по доставки с функцията EasyWork Procurement Pro.

Управлявайте плащанията в RM, тъй като софтуерът поддържа малайзийската валута.

Автоматизирайте ефективно управлението на заплатите в съответствие с малайзийското законодателство.

Оптимизирайте сътрудничеството, като осигурите безпроблемна комуникация чрез интегрирани функции за споделяне на файлове и чат.

Повишете ангажираността на служителите с модул за награди и признание.

Проследявайте представянето на служителите с отчети за присъствие, записани работни часове и технология за лицево разпознаване.

Ограничения на EasyWork

Недостатъчна интеграция с други приложения, което води до изолиране на данните

Потребителите са установили, че функцията за разпознаване на лица е нестабилна.

Цени на EasyWork

EasyReward Plan: 292,50 MYR/месец на потребител

EnterpriseReward Plan: 702 MYR/месец на потребител

Оценки и рецензии за EasyWork

G2: Не е наличен

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Apploye (Най-добър софтуер за отчитане на работното време)

чрез Apploye

Apploye е софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, популярен със своите функции за отчитане на работното време и наблюдение на служителите за отдалечени екипи и свободни професионалисти. Той е известен с точността и лекотата си на използване и предоставя на малките предприятия и големите организации стабилна платформа за ефективно управление и максимално използване на човешките ресурси.

Това е идеалният вариант за компании, които търсят интегриран подход към мониторинг на служителите, благодарение на многобройните си функции, които включват онлайн табели за отчитане на работното време, фактуриране и периодични екранни снимки.

Най-добрите функции на Apploye

Достъп до ясно организирани данни за смени и присъствие на служителите, дневно представяне и годишни обобщения с цветно кодиране на едно място.

Прегледайте обобщена информация за месечните записи за участие, пропуснати смени и отработени смени на едно място.

Експортирайте дневни, месечни и годишни отчети за присъствието в PDF и CSV формат за безпроблемно водене на документация.

Прилагайте правилата и позволявайте адаптивно проследяване на работното време и присъствието на работното място, като използвате GPS локализация и географско ограждане.

Преглеждайте бюджети, използвани часове, останали средства и обща изразходвана сума на едно място за ефективно управление на проектите.

Осигурете ясна и организирана информация за проектите, като използвате различните раздели под „Активни“, „Архивирани“ и „Бюджетирани“ проекти.

Ограничения на Apploye

Има по-стръмна крива на обучение, което го прави предизвикателен за новите потребители.

Липса на интеграция с няколко важни приложения

Потребителите считат, че отчетите и таблото за управление не са впечатляващи.

Цени на Apploye

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Elite: 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Apploye

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

8. PeopleHum (Достъпни облачни HR решения)

чрез Crozdesk

PeopleHum е софтуер за управление на човешкия капитал, базиран в облака, който е спечелил признание за своите интуитивни и рентабилни възможности.

PeopleHum помага на HR отдела на организацията да бъде в крак с времето, като централизира данните и автоматизира рутинните операции по набиране на персонал, въвеждане в работата и управление на таланти.

Той използва изкуствен интелект и автоматизация, за да оптимизира различни процеси по управление на персонала и да генерира богати на данни анализи, които помагат на мениджърите да разберат тенденциите и настроенията на служителите. Инструментът може дори да провежда проучвания за ангажираността на служителите. Той също така опростява управлението на присъствието с биометрични данни и саморегистрация.

Най-добрите функции на PeopleHum

Автоматизирайте назначаването, документацията и ориентацията на новите служители чрез надеждна система за управление на набирането на персонал.

Опростете наемането на персонал с система за проследяване на кандидатури, която помага да управлявате кандидатурите, да пресявате кандидатите с помощта на шаблони за описание на длъжността и да организирате интервюта.

Предоставяйте програми за обучение, оценки на уменията и индивидуализирани пътища за учене, за да подкрепите развитието на персонала.

Предложете нова перспектива за ефективността на служителите с автоматизирани сесии за преглед, 360-градусова обратна връзка и персонализирани, лесно достъпни шаблони за преглед.

Открийте моделите на работната сила, като прилагате решения, основани на данни, с помощта на AI-базирани HR анализи.

Синхронизирайте данните и автоматизирайте работните процеси с други бизнес системи, включително ERP и система за изчисляване на заплатите.

Ограничения на PeopleHum

Липса на възможности за персонализиране, за да отговарят на нуждите на организацията

Няма гъвкавост; предварително дефинираните шаблони може да не отговарят на специфичните културни нюанси в компанията.

Цени на PeopleHum

Персонализирани цени според избраните модули

Оценки и рецензии за PeopleHum

G2: 4,6/5 (23+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (23+ отзива)

9. GreatDay HR (Комплексен софтуер за управление на човешките ресурси за всеки HR)

чрез Google Play Store

GreatDay HR е напълно интегриран софтуер за управление на човешките ресурси в Малайзия, базиран в облака, който позволява на служителите без усилие да се справят с всеки аспект от жизнения цикъл, включително процесите по изчисляване на заплатите и данъците, проследяване на присъствието, заявки за отпуск и изплащане на заплати. Системата HRIS предоставя функции за спазване на данъчните изисквания в различни страни, за да ускори изчисляването на заплатите и да ви спести време.

Потребителският интерфейс, базиран на приложение, и лесната интеграция правят GreatDay HR популярен избор сред HR специалистите за система за управление на заплатите и обучението.

Най-добрите функции на GreatDay

Предлагайте изчерпателни данни за присъствието, напълно интегрирани в една система и свързани директно с модула за изчисляване на заплатите. Това включва времеви отметки и GPS координати с функцията Geotags.

Мотивирайте служителите с бързо одобрение на заявки

Следете дейностите, свързани с данъците, подаването на данъчни декларации и превеждането на данъци за различни групи служители и доставчици.

Улеснете отчитането на работното време с технологията за разпознаване на лица.

Автоматизирайте интеграцията на рамката за присъствие и разпределението на фишовете за заплати за бързо и точно изчисляване на заплатите.

Проследявайте работното време на служителите, дейностите им и времето, прекарано в изпълнение на конкретни задачи, с помощта на функцията за отчитане на работното време.

Ограничения на GreatDay

Ограничени възможности за персонализиране

Предизвикателства, свързани с мащабируемостта, като например настаняване на увеличените данни

Липса на възможности за разширяване, за да се поддържат променящите се изисквания

Цени на GreatDay

Ексклузивни пакети: 5,62 MYR/месец на потребител

Оценки и рецензии на GreatDay

G2: Не е наличен

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. BrioHR (Най-добър софтуер за цялостно управление на човешките ресурси)

чрез BrioHR

BrioHR е доставчик на HR технологии, фокусиран върху HRMS системи. Това е лесна за използване, икономична и гъвкава система за управление на човешките ресурси, която предлага всеобхватни възможности за дигитализиране и оптимизиране на всички ваши HR системи и процедури. Екипите могат да я използват за управление на заплатите и записите на служителите, проследяване на представянето, опростяване на назначаването, управление на отпуските, набиране на персонал и др.

Екипът от експерти на BrioHR предоставя на HR екипите помощ в реално време за персонализиране и настройка на приложението, за да отговаря лесно на техните специфични изисквания.

Най-добрите функции на BrioHR

Поддържайте записите на персонала, професионалния опит, проектите, материалите за обучение, апаратурата и документацията с модула за отчети на BrioHR.

Осигурете персонализирани отчети, настройки на работното време, персонализирани процедури за одобрение, инструменти за обратна връзка от служителите и подробни прегледи на текущите задачи.

Предлагайте персонализирани програми за въвеждане в работата и дайте на новите служители специфични разрешения за въвеждане на поверителна информация, качване на файлове и използване на бизнес активи с инструмента New Joiner Onboarding на BrioHR.

Улеснете оценяването на кандидатите и обратната връзка от интервютата и ускорете процеса на наемане.

Следете и оценявайте времето, прекарано в задачи и дейности, с функцията за отчитане на работното време.

Осигурете персонализирани отчети, настройки на работното време, персонализирани процедури за одобрение, инструменти за управление на проекти и подробни прегледи на текущите задачи.

Управлявайте всички задължителни удръжки за заплатите в Малайзия в рамките на платформата.

Ограничения на BrioHR

Предизвикателства при интегрирането с няколко приложения

Мобилната версия на приложението е по-бавна от версията за настолни компютри.

Функцията за управление на заплатите е достъпна в ограничен брой страни.

Цени на BrioHR

Essentials Bundle : Започва от 3,50 $/месец/потребител

Премиум пакет: Започва от 5 $/месец/потребител

Оценки и рецензии за BrioHR

G2: 4,8/5 (26+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (57+ отзива)

Подобрете вашите HR решения с ClickUp!

Ако търсите най-добрите начини да контролирате HR процесите във вашата компания, нашият обширен списък с десетте най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в Малайзия със сигурност ще ви помогне. Използването на софтуер за управление на човешките ресурси от типа „всичко в едно“ като ClickUp ви предлага конкурентно предимство в HR операциите с достъпни ценови планове!

ClickUp е едно единствено решение за опростяване на процедурите ви по управление на човешките ресурси с стотици безплатни шаблони за HR. Можете да използвате тези предварително структурирани и персонализирани рамки, за да изградите първоначалните си работни процеси. ClickUp ви предоставя всичко – от определяне на цели, процеси по наемане и задържане на служители, проучвания сред служителите, управление на представянето и много други. За да разберете как платформата ефективно обслужва вашия HR екип, регистрирайте се безплатно в ClickUp още сега!