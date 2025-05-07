10 алтернативи на Alfred за повишаване на производителността ви

Хиляди отворени раздели, препълнени пощенски кутии и безкраен списък със задачи – това е, което виждах всеки път, когато отварях своя Macbook. И съм сигурен, че и вие сте били в същата ситуация.

Вече не.

Приложенията за продуктивност ми спестяват часове всяка седмица. Вместо да се лутам из системата си, за да свърша работата си, поддържам концентрацията си и бързо завършвам задачите си!

Инструменти като Alfred действат като централен хъб, който поддържа вашия работен процес организиран. С бърз клавишен комбинация Alfred превръща вашия десктоп в стартираща платформа за всяка програма, от която се нуждаете.

С мощната си функция за търсене мога лесно да намирам скрити файлове и незабавно да получавам нужната ми информация. Освен това съхранява често използвани фрагменти, които са готови за вмъкване с едно докосване на тъчпада.

Но Alfred не е за всеки. Макар да работи добре на macOS, потребителите на Windows може да се почувстват пренебрегнати. Безплатната версия е задоволителна в най-добрия случай, но за разширените функции се изисква платен ъпгрейд. Някои потребители искат повече възможности за персонализиране, отколкото предлага интерфейсът на Alfred.

Това ме накара да потърся по-добри алтернативи на Alfred. След като прегледах няколко приложения за продуктивност, съставих списък с 10-те най-добри алтернативи на Alfred, които си заслужава да опитате.

Какво да търсите в алтернативите на Alfred?

Приложенията за продуктивност са софтуерни приложения, които действат като интелигентни асистенти. Те ви помагат да използвате ефективно времето си и да организирате цифровите си ресурси, като същевременно важната информация е на една ръка разстояние.

Но какво представлява едно добро приложение за продуктивност? Нека разгледаме ключовите елементи, на които трябва да обърнете внимание:

Управление на задачите: Създавайте списъци със задачи, определяйте приоритети, разделяйте големи проекти на по-лесно управляеми части, определяйте крайни срокове и напомняния, за да се придържате към плана си. Организация: Разчистете цифровото си пространство. Функции като маркиране, категоризиране и Разчистете цифровото си пространство. Функции като маркиране, категоризиране и универсално търсене улесняват бързото намиране на това, от което се нуждаете, независимо дали става дума за конкретен файл, съобщение, бележка или задача. Автоматизация: Автоматизирайте повтарящите се задачи с Автоматизирайте повтарящите се задачи с софтуер за автоматизация на задачи , който ви позволява да спестите ценно време и умствена енергия. Сътрудничество: Използвайте функции като споделени проекти, делегиране на задачи и комуникация в реално време, особено ако работите в екип. Проследяване на времето: Разберете Разберете техниките за управление на времето за подобряване на производителността. Някои приложения проследяват колко време прекарвате в задачите, като ви дават ценна информация за вашия работен процес и ви помагат да идентифицирате области за подобрение. Анализи и отчети: Използвайте тези функции, за да получите цялостен поглед върху напредъка си. Можете да видите доколко се придържате към целите си, да идентифицирате пречките и да вземете решения, основани на данни, за да оптимизирате работния си процес. Достъп до документация за работния процес : Приложението трябва да може да се свързва с бази данни и архиви с документи, за да извлича информацията, която търсите. Персонализиране: Персонализирайте своя опит, като настроите параметрите, изберете как да видите информацията и интегрирате с други инструменти, които използвате.

Когато тези функции отговарят на всичките ви изисквания, ще сте намерили идеалния вариант за вас!

10-те най-добри алтернативи на Alfred, които можете да използвате

Придобиването на приложение за продуктивност е еднократна инвестиция, която ще подобри начина, по който работите. Трябва да се уверите, че избраният от вас софтуер отговаря на вашите нужди, бюджет и съществуващи инструменти.

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Alfred, които се предлагат на пазара.

1. Wox

Wox е ускорител на производителността, специално проектиран за потребители на Windows. В основата си това е стартиращо приложение – опростена система за стартиране на програми и отваряне на документи с няколко натискания на клавиши.

Оставете търсенето в менюта и папки на приложението – то предвижда вашите нужди, като ви предлага приложението или файловете, които търсите, веднага щом въведете името им.

Wox разкрива потенциала на плъгините, добавяйки допълнително ниво на персонализация, което ви позволява да автоматизирате задачи или да разширите функционалността му, за да свършите работата си.

Най-добрите функции на Wox

Бързо стартиране на програми и локални файлове, без да напускате клавиатурата

Търсете в интернет, като добавите ключови думи в началото на търсенето, например „wiki“, „g“

Добавете вашите уеб търсения в прозореца с настройки, което ще ускори работата ви.

Създайте свой плъгин и го споделете с другите, тъй като той поддържа плъгини, написани на CSharp, Python, NodeJS, Golang и др.

Персонализирайте конзолата, като изберете цветове, шрифтове и размери.

Ограничения на Wox

Не е съвместимо с MacOS – лоялните потребители на Apple няма да имат достъп до това приложение.

Някои потребители смятат, че предлаганите предварително зададени настройки са ограничени.

Цени на Wox

Безплатно

Оценки и рецензии за Wox

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

2. Listary

Listary е друго приложение за стартиране на програми за потребители на Windows, което решава два често срещани проблема: намирането на файлове и стартирането на програми. Приложението подрежда резултатите според вашите навици и ви помага да търсите в онлайн диска си.

Елегантният и интуитивен потребителски интерфейс ви държи ангажирани през цялото време. Въпреки това, подобно на Wox, Listary е достъпен само за потребители на Windows.

Най-добрите функции на Listary

Преминавайте незабавно към търсената папка с Quick Switch

Търсете в целия си диск и получавайте резултатите незабавно в автоматично сортиран ред въз основа на вашите навици за търсене.

Използвайте разширени филтри, за да намерите точно това, което търсите.

Използвайте методи от командния ред за стартиране на системни команди или приложения.

Извършвайте действия директно върху резултатите от търсенето, като копиране, копиране на пътя и др.

Ограничения на Listary

Не е съвместим с MacOS

Възможностите за автоматизация на това приложение са ограничени в сравнение с други приложения за продуктивност.

Цени на Listary

Безплатно

Pro: 19,95 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Listary

G2: 4. 2/5 (24+ отзива)

Capterra: Няма налични рецензии

3. Cerebro

Cerebro е отворена платформа за стартиране на приложения, която се превръща в централен хъб за вашите приложения – с Cerebro можете да отваряте всяка програма с един-единствен клавишен комбинация.

Търсите отдавна забравен файл? Мощната търсачка на Cerebro се задейства и бързо намира това, което търсите, дори и да не си спомняте точното име.

За тези, които се нуждаят от по-голям контрол, отвореният код на програмата позволява дълбока персонализация чрез плъгини. Тази възможност я прави отлично средство за адаптиране на работния ви процес, за да отключите производителността си.

Кръстосаната му съвместимост го прави и чудесна алтернатива на Alfred.

Най-добрите функции на Cerebro

Създайте персонализирани действия, за да автоматизирате повтарящи се задачи, или адаптирайте интерфейса за търсене, за да отговаря на вашия работен процес.

Конфигурирайте клавишни комбинации за всяка програма, файл или действие.

Използвайте Cerebro на различни операционни системи, благодарение на това, че е приложение с отворен код.

Ограничения на Cerebro

Разширените опции за персонализиране, особено тези, свързани с плъгини, може да изискват известни технически познания.

Някои потребители, които търсят широки възможности за автоматизация, може да сметнат, че опциите са ограничени в сравнение със специализираните инструменти за автоматизация.

Цени на Cerebro

Безплатно

Оценки и рецензии за Cerebro

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

4. Уели

Ueli предлага множество полезни функции, достъпни както за потребители на Mac, така и за потребители на Windows. Това е стартиращо приложение, което се активира с натискане на клавиш, което означава, че клавиатурата ви може да се превърне в командно център за различни задачи.

Някои от тези задачи включват:

Търсене на приложения и инструменти във вашата система

Търсене на отметки в браузъра ви

Бърз достъп до калкулатор, валутен конвертор и езиков преводач

Интелигентно търсене на файлове и URL адреси

Най-добрите функции на Ueli

Конфигурирайте клавишни комбинации и добавете персонализирани търсачки (в зависимост от версията).

Автоматизирайте прости задачи или стартирайте сложни работни процеси с едно натискане на клавиш, спестявайки ценно време и усилия.

Посочете папките, в които са инсталирани вашите приложения, и коя файлова разширение трябва да се използва за разпознаване на дадено приложение.

Ограничения на Ueli

Възможностите за автоматизация са ограничени в сравнение с инструменти с обширни библиотеки с плъгини.

Цени на Ueli

Безплатно

Оценки и рецензии на Ueli

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

5. Raycast

Тази е предназначена изключително за потребителите на Apple сред вас. Raycast е мултифункционален стартиращ софтуер за macOS системи. Той предлага множество AI-базирани инструменти за повишаване на производителността ви.

Разглеждайте това приложение за продуктивност като свой дигитален иконом – използвайте го, за да подобрите работния си процес, а не само за да отваряте програми. Основната му функция може да ви помогне да стартирате всяка програма на вашия Mac с блестяща скорост, като използвате клавишни комбинации или търсене.

Най-добрите функции на Raycast

Използвайте мощната търсачка, за да намерите това, от което се нуждаете, за секунди, дори ако не можете да си спомните точното име на файла.

Съхранявайте често използваните откъси и ги вмъквайте лесно с едно докосване, за да спестите време и усилия.

Създавайте персонализирани работни процеси, автоматизирайте сложни действия с едно кликване или клавишно съкращение.

Интегрирайте редица мини-приложения директно в интерфейса му, за да пренесете голяма част от обичайния си работен процес в приложението.

Ограничения на Raycast

Понастоящем Raycast работи само на macOS. Потребителите на Windows ще трябва да потърсят други алтернативи на Alfred и Raycast.

Разкриването на пълния му потенциал с персонализирани работни процеси и разширения може да изисква леко учене за тези, които търсят високо ниво на автоматизация.

Цени на Raycast

Безплатно

Raycast Pro: 8 долара на месец

Team Pro: 12 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Raycast

G2: 4,6/5 (11+ отзива)

Capterra: Няма налични рецензии

6. Quicksilver

Quicksilver, безплатният стартиращ приложения, ви помага да търсите всичко в системата си елегантно и ефективно за секунди.

Това мощно приложение за продуктивност за Mac системи ви позволява бързо да достъпвате и управлявате различни приложения, документи, контакти, музика и др. Можете да разглеждате файловата система на вашия Mac, използвайки ключови думи и неясно съвпадение. Можете също да управлявате файлове чрез плъзгане и пускане или чрез извличане на избрано съдържание и подреждането му в групи.

Най-добрите функции на Quicksilver

Стартирайте приложения и файлове с бързи клавишни комбинации

Търсачката намира конкретни файлове незабавно, дори и с неясни ключови думи.

Съхранявайте често използвани фрагменти за бързо вмъкване, за да избегнете повтарящо се въвеждане на текст.

Автоматизирайте сложни работни процеси с персонализирани действия, което ви спестява кликвания и време.

Интегрирайте се с уеб услуги, за да търсите определения или да извършвате изчисления – всичко това в Quicksilver.

Ограничения на Quicksilver

Потребителите на Windows не могат да използват Quicksilver, тъй като той е специално проектиран за macOS.

Овладяването на функциите му отнема време в сравнение с по-простите стартиращи програми.

Цени на Quicksilver

Безплатно

Оценки и рецензии за Quicksilver

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

7. Clipy

За разлика от другите алтернативи на Alfred, Clipy е удобно разширение за Chrome, което опростява процеса на копиране и поставяне на текст. Като мениджър на клипборда, то съхранява и извлича текстови низове, които използвате често.

Clipy е инструмент, който спестява време и подобрява начина, по който работите. Независимо дали сте създател на съдържание, разработчик или просто човек, който често използва текстови фрагменти, той може да бъде ценно допълнение към вашия Chrome браузър.

Най-добрите функции на Clipy

Съхранявайте копирания текст и линкове и ги отваряйте без усилие, когато имате нужда от тях.

Организирайте вашите фрагменти и връзки в категории

Функцията за търсене ви позволява да намерите това, което търсите, за миг, дори ако не си спомняте точния текст.

Достъпвайте вашите фрагменти и историята на клипборда на всичките си устройства, за да имате под ръка важните текстови блокове.

Ограничения на Clipy

Функционира като разширение за Chrome, така че няма да работи с други уеб браузъри като Firefox, Safari или Edge.

Съхраняването на чувствителна информация, като пароли, в мениджър на клипборда може да породи опасения за сигурността у някои потребители.

Няма инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, и следователно няма разширени функционалности, за разлика от други инструменти за продуктивност.

Цени на Clipy

Безплатно

Оценки и рецензии за Clipy

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

8. AutoHotkey

Искате да автоматизирате повтарящи се задачи, да повишите ефективността си и да персонализирате Windows? AutoHotkey може да ви помогне.

Този безплатен скриптов език с отворен код ви позволява да създавате малки и сложни скриптове за различни цели.

Вградените команди улесняват създаването на основни бързи клавиши и автоматизация. С няколко реда код можете да автоматизирате задачи като попълване на формуляри, автоматично кликване на повтарящи се действия и настройка на персонализирани макроси.

Най-добрите функции на AutoHotkey

Използвайте пълноценни възможности за скриптове за надежден инструмент за бързо прототипиране и създаване на сложни решения за автоматизация.

Създайте замествания на текст, подобни на автокорекцията, и персонализирайте цялата си Windows среда, за да отговори на вашите специфични нужди.

Работете безпроблемно на заден план, без да изразходвате прекалено много ресурси, което го прави идеален за ежедневна употреба.

Ограничения на AutoHotkey

Понастоящем достъпни само за операционната система Windows. Потребителите на Mac или Linux ще трябва да проучат алтернативни инструменти за автоматизация.

Както при всеки скриптов език, злонамерените скриптове могат да представляват риск за сигурността.

Цени на AutoHotkey

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за AutoHotkey

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

9. Agent Ransack

Търсенето на изгубен файл на вашия компютър или мрежови дискове е лесно с тази алтернатива на Alfred. Този безплатен инструмент за търсене на файлове е надежден спътник на много хора от над 20 години.

Той разполага и с Lite режим, който е безплатен както за лична, така и за търговска употреба, и с Professional режим, който включва опционални платени функции. В момента се предлага под имената Agent Ransack и FileLocatorPro.

Най-добрите функции на Agent Ransack

Търсете файлове, като използвате текст, показан като подчертани ключови думи, което намалява времето, прекарано в отваряне на всеки файл, за да намерите нужната информация.

Комбинирайте термини за търсене, като използвате познатите булеви оператори AND, OR, NO.

Получете поддръжка за Perl-съвместими редовни изрази

Споделяйте резултатите с другите чрез отчети, печат и експортиране.

Ограничения на Agent Ransack

Липсват някои разширени опции за филтриране, които напредналите потребители търсят.

Въпреки че като цяло е бърз, някои потребители съобщават, че Agent Ransack може да има затруднения с огромни масиви от данни или сложни мрежови устройства.

Понастоящем Agent Ransack е достъпен само за потребители на Windows. Потребителите на Mac, които търсят подобно решение за търсене на файлове, ще трябва да проучат алтернативни варианти.

Цени на Agent Ransack

Безплатно

Стандартна лицензия: 69 $/потребител на месец

Лиценз за техници: 124 USD/потребител на месец

Плаваща лицензия: 179 $/активен потребител на месец

Оценки и рецензии за Agent Ransack

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Няма налични рецензии

10. Algolia

Знаете ли, че тази платформа обработва 1,7 трилиона търсения годишно?

Платформата на Algolia, базирана на изкуствен интелект, отива отвъд простото съпоставяне на ключови думи, за да разбере истинското намерение зад заявката на потребителя.

Той използва обработка на естествен език и съвпадение на ключови думи, за да предоставя светкавични и високорелевантни резултати от търсенето, което го прави най-добрият избор за повишаване на производителността. Интуитивната му лента за търсене разбира намерението на потребителя, дава приоритет на релевантността и персонализира търсенето.

Най-добрите функции на Algolia

Търсете толкова бързо, колкото пишете, с най-бързото AI търсене за предприятия

Внедрете API в рамките на минути и получите лесен контрол над класирането.

Съвместими и сигурни с SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 и MACH Alliance

Индексирайте съдържанието си с API клиенти или партньорски интеграции, оптимизирайте класирането си и стартирайте с UI компоненти.

Създавайте онлайн пътувания, които започват с разбиране на аудиторията и завършват с по-добри бизнес резултати.

Ограничения на Algolia

За по-малки уебсайтове или приложения с ограничени данни, настройката и текущата поддръжка на Algolia може да се окаже прекалено сложна в сравнение с по-опростени решения за търсене.

Използването на пълния потенциал на функциите за персонализиране на тази платформа може да изисква известно време за обучение.

Цени на Algolia

Изграждане: Безплатно

Разрастване: Плащане по мере на използване

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Elevate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Algolia

G2: 4,5/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Освен търсене на файлове и стартиране на приложения, както всички алтернативи на Alfred, които съм изброил, бихте искали вашата платформа за продуктивност да ви помага с нещо повече от просто търсене, бързи команди и съхранение на фрагменти.

ClickUp е всеобхватно командно център за управление на проекти – дигитално работно пространство, което поддържа вашия екип, задачи, документи и комуникация организирани на едно място.

ClickUp структурира вашите проекти в ясна йерархия. Вие създавате работни пространства за широки категории (като маркетинг или инженеринг) и след това ги разделяте на пространства за конкретни проекти (като кампания в социалните медии или пускане на продукт).

Подобно на добрите алтернативи на Alfred, които съм изброил, ClickUp Universal Search ви позволява да намирате всичко навсякъде в работното си пространство.

Намерете всичко бързо с универсалното търсене на ClickUp Получавайте по-персонализирани и релевантни резултати от търсенето в ClickUp Universal Search.

Достъпът до Universal Search е възможен от почти всяко място в ClickUp, включително Command Center, Global Action Bar или вашия десктоп – винаги е на един клик разстояние.

И това не е всичко!

Повишете производителността си с AI Knowledge Manager на ClickUp Brain, първата в света невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и базата от знания на вашата компания с AI.

Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всяка работа с ClickUp Brain.

ClickUp Brain прави много повече от просто намиране на информация. Имате нужда да знаете статуса на конкретна задача или подробностите за дадена политика, споменати в предишна дискусия? AI Knowledge Manager ще намери отговора и ще ви го представи ясно и кратко.

Намерихте документа, но не искате да четете дълги текстове? Знам как е. Обобщете ключовите точки от дълги документи, низове от задачи или актуализации на проекти, като въведете команда в ClickUp Brain! Това ви спестява време, като ви позволява бързо да схванете същността на информацията, без да четете всичко в подробности.

Можете също да използвате ClickUp Automations, за да намалите ръчния труд и да освободите време за други важни неща.

Създавайте, проследявайте и наблюдавайте всичките си ClickUp автоматизации, независимо дали са персонализирани или предварително създадени.

ClickUp Automations оптимизира работния ви процес чрез автоматизиране на повтарящи се задачи и елиминиране на необходимостта от превключване на контекста.

Можете да създадете персонализирана автоматизация или да използвате предварително създадени, които реагират на конкретни тригери и изпълняват предварително дефинирани действия. Например, актуализация на статуса на задача може автоматично да изпрати уведомление по имейл, да актуализира зависима задача или да я възложи на следващия член на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Добавете над 1000 интеграции на ClickUp , включително всички популярни инструменти за управление на проекти и продуктивност, като GitHub, Asana, Slack, GSuite и други.

Използвайте ClickUp Brain като AI Knowledge ManagerTM, за да навигирате бързо навсякъде в ClickUp или да автоматизирате обобщения на проекти, да генерирате идеи, да пишете по-добре, да изпращате актуализации на проекти и отчети за състоянието и да създавате шаблони за всякаква употреба.

Споделяйте и получавайте незабавна обратна връзка, чатете в реално време, изпращайте или споделяйте всеки файл или видео с ClickUp Chat View

Създавайте, редактирайте, наблюдавайте и проследявайте ClickUp Docs в реално време заедно с членовете на екипа си, с възможност за откриване на сътрудничество и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки, преглеждайте отчети и разпределяйте времето на екипа си отвсякъде с функцията за проследяване на времето на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Новите потребители могат да се почувстват претоварени от огромния брой функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

