Zapier срещу IFTTT: Кой е най-добрият през 2025 г.?

Помислете за всички тези ежедневни рутинни задачи – изпращане на имейли, актуализиране на таблици, публикуване на актуализации на статуса или дори просто преместване на данни от един инструмент в друг.

Тук на помощ идват автоматизацията, като персонализирани работни процеси и интеграции в реално време. След като ги настроите, оставете ги да работят неуморно на заден план, освобождавайки ви от монотонните задачи като изпращане на имейли, актуализиране на таблици или прехвърляне на данни от един инструмент в друг. Това ви позволява да се съсредоточите върху по-важни неща, чувствайки се освободени от рутинните задачи.

С толкова много инструменти за автоматизация без кодиране, дори хора без технически познания, като маркетинг специалисти и екипи по човешки ресурси, вече могат да поемат контрола и да създават свои автоматизирани работни процеси. Това им позволява да управляват ефективно рутинните задачи и да се чувстват по-уверени в работата си.

Изпробвах два от най-популярните софтуера за автоматизация на работния процес – Zapier и IFTTT – за да разбера кой е по-добрият универсален инструмент за автоматизиране на бизнес приложения и лични устройства.

Какво е Zapier?

Zapier, основана през 2011 г., е уеб-базирана платформа, която позволява на потребителите да автоматизират работните процеси и да се интегрират с над 6000 приложения, включително джаджи. Това, което ми харесва в Zapier, е подходът към автоматизацията без кодиране, който дори човек без технически познания като мен може да използва, за да създава многоетапни автоматизации и да свързва няколко приложения.

Друга чудесна функция за автоматизация без кодиране в Zapier са предварително създадените zaps – готови за употреба работни процеси, които могат да автоматизират задачи в различни приложения.

чрез Hubspot

Характеристики на Zapier

Нека разгледаме основните функции на Zapier.

1. Автоматизация

чрез Zapier

Автоматизираните работни процеси на Zapier, или zaps, обикновено се използват за автоматизиране на повтарящи се и специфични за дадена роля задачи, като например автоматизиране на маркетинга или продажбите.

Можете също да използвате автоматизациите на Zapier, за да създавате и актуализирате бази данни, одобрявате процеси и др.

Zapier работи на модел тригер-действие. Всичко, което трябваше да направя, беше да задам тригер (всички те са предварително създадени) в едно приложение и да настроя действие или последствие за него в друго приложение. В моя случай това беше изпращане на попълнен формуляр от Webflow към Mailchimp.

2. Гъвкавост и персонализиране

Zapier предлага различни интеграции на приложения. Това улеснява свързването на различни приложения и автоматизирането на различни процеси.

Създадох многоетапна автоматизация, при която едно единствено събитие може да задейства поредица от действия в различни приложения. Това позволява сложни работни потоци и автоматизира цели процеси с едно единствено събитие – като изпращане на попълнен Webflow формуляр както към моя инструмент за имейл кампании (Mailchimp), така и към CRM (Hubspot).

Има и други опции за добавяне на филтри, които мога да използвам, за да задам критериите за това кога да се изпълнява zap (автоматизация) или да задам графици за изпълнение на zaps в определени часове.

3. Изкуствен интелект

Zapier също разполага с солидни genAI възможности, които помагат за изграждането на сложни работни процеси само с няколко команди.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете желаната автоматизация на обикновен английски език, а Zapier ще създаде zap за вас. Още по-добре, можете да използвате шаблони за AI подсказки, създадени от други потребители на Zapier, за да се вдъхновите.

чрез Zapier

Други неща, които можете да направите с Zapier AI, са да създавате чатботове, да създавате AI полета за таблици или дори да помолите AI да подобри вашите текущи zaps и организационни процеси.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионален: Започва от 750 задачи за 19,90 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип: Започва от 2000 задачи за 69 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Какво е IFTTT?

IFTTT, което означава „If This, Then That“ (Ако това, то онова), ви позволява да автоматизирате задачи между различни услуги, използвайки аплети – комбинация от тригери и действия. IFTTT поддържа обширна екосистема, включваща платформи за социални медии, инструменти за продуктивност, устройства за умен дом и носими устройства. Това го прави чудесен инструмент за автоматизиране на вашите цифрови процеси както на работа, така и у дома.

Въпреки че свързването на лампите Philips Hue с телефона ми беше малко по-сложно от свързването на бизнес приложения, то беше много по-лесно от очакваното.

Друг ключов елемент в IFTTT са каналите, които са индивидуални услуги, достъпни в IFTTT. В момента се поддържат над 800 канала.

Характеристики на IFTTT

Нека разгледаме как работят основните функции на IFTTT.

1. Автоматизация

Когато става въпрос за автоматизация, IFTTT също използва модела тригер/действие. Но в този случай създадените работни потоци се наричат аплети. Например, ако имате напълно интелигентен дом, можете да правите всичко.

чрез IFTTT

Всеки от над 800-те канала на IFTTT разполага със собствен набор от тригери и действия, които можете да използвате, за да създавате персонализирани аплети и да изпълнявате автоматизирани работни процеси. Ето например как свързвам часовника си Fitbit с Google Sheets.

чрез IFTTT

Можете също да клонирате и персонализирате аплети, създадени от други потребители на IFTTT, и да спестите време. Друга чудесна функция е аплетът с много действия, където можете да използвате „тригера“ в едно приложение, за да задействате „действия“ в различни приложения.

2. Гъвкавост и персонализиране

IFTTT предлага някои ограничени опции за филтриране, с които да персонализирате вашите аплети. Но истинската му суперсила е платформата за разработчици. С над 900 API-та, тя улеснява разработчиците да създават персонализирани филтри и персонализирани интеграции с други приложения.

Имате и възможност да споделите публично вашите аплети, за да могат другите да ги импортират и използват.

3. Изкуствен интелект

Опитах и инструмента за създаване на AI команди на IFTTT. Ето командата, която зададох, и резултатът:

чрез IFTTT

чрез IFTTT

Страхотно, нали?

IFTTT разполага и с някои AI-базирани аплети за рутинни задачи, които могат да бъдат много полезни за маркетолози и писатели.

В момента има четири инструмента, базирани на изкуствен интелект:

Създател на AI съдържание , който ви помага да пишете по-бързо, като генерира идеи и очертава съдържанието

AI prompt за изготвяне на отговори на въпроси или подсказки, които сте поискали

AI social creator за автоматично създаване на туитове за блог публикации, когато те бъдат публикувани

AI summarizer за генериране на резюмета на блогове, RSS емисии и др. за генериране на резюмета на блогове, RSS емисии и др.

Можете също да използвате приставката ChatGPT на IFTTT, за да търсите информация в профила си или да изпълнявате действия като изпращане на имейли. Но ще ви е необходим абонамент за ChatGPT Plus, за да имате достъп до тази приставка.

Цени на IFTTT

Безплатно: Безплатно завинаги (2 аплета)

Pro: 3,49 $ на месец (20 аплета)

Pro+: 14,99 $ на месец (неограничен брой аплети)

Zapier срещу IFTTT: сравнение на функциите

Функция Zapier IFTTT Видове автоматизация Софтуер и IoT устройства Софтуер и IoT устройства Многостепенни работни процеси Да, можете да настроите няколко тригера и действия в един zap, за да изпълнявате сложни работни процеси. Можете да настроите само няколко действия във всеки аплет, а не тригери. Общо интеграции 6000+ 800+ Филтри Да Ограничен; изисква кодиране за създаване на сложни филтри Платформа за разработчици Да Да Планиране на действия Да Не AI поддръжка Да Да

Сега нека направим задълбочено сравнение на различните възможности за автоматизация на IFTTT и Zapier.

1. Автоматизация

Първият критерий е, без съмнение, възможностите за автоматизация на работния процес на двата инструмента.

Zapier

Zapier е известен със своя инструмент за автоматизация на работния процес чрез плъзгане и пускане. Той е лесен за използване и позволява на потребители без технически познания да свързват няколко приложения, без да пишат код.

Въпреки това, някои сложни автоматизации в Zapier ми се сториха малко трудни и той работи по-добре при свързването на бизнес приложения, отколкото на умни домашни устройства.

IFTTT

IFTTT, от друга страна, е известен със своите прости, условни автоматизации. Той е изключително лесен за използване, а мобилното му приложение улеснява невероятно потребителите да създават и изпълняват аплети директно от телефоните си. Успях да създам автоматизации за приложения и устройства много по-бързо.

Това го прави чудесен избор за потребители, които търсят един инструмент, който работи както с бизнес приложенията им, така и със смарт устройствата за дома.

Zapier срещу IFTTT: по-добрият инструмент за автоматизация без кодиране Това беше оспорвана битка, но имаме победител. Той е IFTTT! IFTTT води в две направления: това е супер удобно мобилно приложение и също толкова добри работни процеси за автоматизация за приложения и устройства.

2. Персонализиране

Следващият критерий е колко гъвкави са Zapier и IFTTT и как помагат при персонализирани работни процеси.

Zapier

По подразбиране Zapier предлага много опции за персонализиране. Първо, можете да създадете сложни, многоетапни zaps, за да свържете различни приложения. След това има условни правила, с които да персонализирате допълнително кога да се изпълнява дадено приложение.

Други страхотни функции за персонализиране включват разширени опции за филтриране и планиране. Освен това има платформа за разработчици, която дава достъп до API-та на Zapier, за да помогне на компаниите да свържат вътрешни инструменти с персонализиран код.

IFTTT

За разлика от Zapier, IFTTT предлага ограничени възможности за персонализиране. Най-забележителната от тях е мултиакционните аплети, които използват един тригер за изпълнение на няколко действия в различни приложения. За по-сложни работни процеси или филтриране ще трябва да използвате код и да създадете работни процеси на платформата за разработчици на IFTTT, което я прави недостъпна за хора без технически познания като мен.

Това е очевидна победа за Zapier. Той не само предлага повече опции за персонализиране, но и повече интеграции (над 6000), докато IFTTT предлага само около 800 интеграции.

3. Изкуствен интелект

Последният критерий в тази битка е изкуственият интелект (AI). Важно е да се анализира как се представят и двата инструмента при ускоряване на работата с AI.

Zapier

Zapier използва AI възможности, за да ускори създаването на работни потоци. Това включва създаване на zaps от нулата с текстови подсказки и използване на AI за преглед и оптимизиране на съществуващите процеси.

Освен това, чатботът, задвижван от GPT (все още в бета версия), е чудесно допълнение към набора от AI инструменти на Zapier.

IFTTT

Безплатният план на IFTTT включва AI prompt builder и още четири инструмента за добавяне на AI мощност към вашите автоматизации. Тези инструменти помагат при задачи като изготвяне на съдържание, обобщаване на блогове или създаване на подсказки в работни приложения.

Освен това, потребителите на ChatGPT Plus могат да се възползват от възможностите на genAI в IFTTT, за да оптимизират процеса на създаване на работни потоци.

Zapier срещу IFTTT: Кой от двата има по-задълбочени AI интеграции Този кръг печели IFTTT. Той предлага повече AI опции, а AI prompt builder е безплатен – определено предимство.

Включени в цената

План Zapier IFTTT Безплатно Неограничени ZapsДвустепенни ZapsAI power-ups 2 аплета Неограничен брой изпълнения на аплети Безплатен достъп до мобилно приложение Прости интеграции без кодиране Zapier Professional срещу IFTTT Pro Многоетапни ZapsНеограничени Premium приложенияДостъп до Webhooks Поддръжка по имейл 20 аплетаАплети с много действияWebhooks Поддръжка на клиенти Zapier Teamсрещу IFTTT Pro+ Неограничен брой потребителиСподелена автоматизацияПремиум поддръжка Неограничени аплетиAI услугиФилтриране на кодовеПриоритетна поддръжка Предприятие Разширени контроли за приложения и достъпГодишни ограничения за задачиОпределена техническа поддръжка Няма план за предприятия

Zapier срещу IFTTT: В Reddit

Моето мнение е изложено тук, но това не е достатъчно.

Нека разгледаме и някои безпристрастни мнения от интернет – т.е. ревюта в Reddit. На пръв поглед изглежда, че много потребители предпочитат IFTTT пред Zapier, тъй като последният става скъп при изпълнение на множество автоматизации.

Според rudiger_80,

Мисля, че е доста скъп в сравнение с другите. Аз използвам и двата, и услугите им се припокриват донякъде, но мисля, че имат различни приложения. Използвам Zapier много по-пестеливо, тъй като честото му използване става скъпо. Ако изпълнявате само много малко автоматизации, може да е подходящ.

Мисля, че е доста скъп в сравнение с другите. Аз използвам и двата, и услугите им донякъде се припокриват, но мисля, че имат различни приложения. Използвам Zapier много по-пестеливо, тъй като честото му използване става скъпо. Ако изпълнявате само много малко автоматизации, може да е подходящ.

After-Cell казва:

Явно съм живял под камък, защото едва сега разбрах за Zapier чрез приставката ChatGPT. Напомня ми на IFTTT. Цената обаче е твърде висока за малък бизнес. Тя е оправдана, ако го използвате за много цели. Сигурен съм, че за вас той вече е незаменим, но аз не мога да го изпробвам, за да открия всички начини, по които може да ми помогне, за да оправдая цената. Аз съм едноличен търговец, така че ще съм единственият, който ще го използва.

Явно съм живял в пещера, защото едва сега разбрах за Zapier чрез приставката ChatGPT. Напомня ми на IFTTT.

Цената обаче е твърде висока за малък бизнес. Тя е оправдана, ако го използвате за много цели. Сигурен съм, че за вас той вече е незаменим, но аз не мога да го изпробвам, за да открия всички начини, по които може да ми помогне, за да оправдая цената. Аз съм едноличен търговец, така че ще съм единственият, който ще го използва.

Bradwbowman казва:

Ние обичаме Zapier, но те вече не обичат своите клиенти. Те повишиха месечната ни цена с 400% до 600 долара и намалиха задачите ни от 75 000 на 50 000 на месец... нашата компания буквално разчита на тях, но бавно прехвърляме задачите си от тях.

Ние обичаме Zapier, но те вече не обичат своите клиенти. Те повишиха месечната ни цена с 400% до 600 долара и намалиха задачите ни от 75 000 на 50 000 на месец... нашата компания буквално разчита на тях, но бавно прехвърляме задачите си от тях.

Потребителите изглежда харесват цените на IFTTT, особено за домашна автоматизация. Потребителят rmzy пише:

„Купувам го откакто се появи на пазара. Получих добра оферта, така че вероятно няма да го изоставя. Използвам аплетите по най-различни начини. Имам поне 12 действащи уебсайта и автоматизация. Има и алтернатива, но цената на ifttt е непобедима. ”

Изглежда, че хората предпочитат да използват IFTTT и Zapier за различни неща:

IFTTT за автоматизация на дома

Yoshers16 е на мнение, че:

Предотвратява изсъхването на мастилните касети на принтера ми. На всеки няколко седмици изпраща имейл до моя принтер, свързан с интернет. Имейлът се отпечатва. Когато премина определена географска граница, изпраща съобщение на съпругата ми, че съм на X минути от дома. Това улеснява планирането на вечерята. Записвам, когато пристигам на работа/напускам работа

Предпазва касетите с мастило на принтера ми от изсъхване. На всеки няколко седмици изпраща имейл до моя принтер, свързан с интернет. Имейлът се отпечатва.

Когато преминавам определена географска граница, изпраща съобщение на съпругата ми, че съм на X минути от дома. Това улеснява планирането на вечерята.

Записвам, когато пристигам/напускам работа

Zapier за софтуерни интеграции

Един потребителски център за проследяване твърди, че

Zapier има над 1000 интегрирани приложения, което е много повече от всеки друг „конектор“ на пазара, включително automate dot io, който има около 100. Как използваме Zapier: – Актуализирайте/създавайте данни в нашата интерком система – RSS емисии към публикации в Twitter/блог публикации – Проследяване на конверсии/проследяване на събития – Автоматизация, свързана с фактуриране/Stripe [sic] – Известия за продажби/конверсии/активирания

Zapier има над 1000 интегрирани приложения, което е много повече от всеки друг „конектор“ на пазара, включително automate dot io, който има около 100.

Как използваме Zapier:

– Актуализирайте/създавайте данни в нашата интерком система

– RSS емисии към публикации в Twitter/блог публикации

– Проследяване на конверсии/проследяване на събития

– Автоматизация, свързана с фактуриране/Stripe [sic]

– Известия за продажби/конверсии/активирания

Накратко, изглежда, че IFTTT е по-достъпният вариант при мащабиране и макар и да са сходни, двата инструмента имат различни предимства. За Zapier това са интеграциите, а за IFTTT – автоматизацията.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Zapier и IFTTT

Макар Zapier и IFTTT да са чудесни ресурси за компании, които искат да свържат различни работни приложения и да автоматизират процесите си, има по-лесен (и по-евтин) начин да го направите – изберете платформа за управление на работната среда „всичко в едно“, която предлага и вградени интеграции с често използвани работни приложения и може да бъде чудесна алтернатива на IFFTT или Zapier.

Да, имам предвид ClickUp! С ClickUp не се нуждаете от опит като разработчик, за да изпълнявате автоматизации или да се свързвате с над 1000 бизнес и лични приложения.

Управлявайте проектите, задачите и комуникациите си от една платформа с ClickUp.

Освен това, тъй като ClickUp е платформа за управление на производителността и работната среда, която предлага вградени решения за всичко – от управление на проекти и създаване на документи до вътрешна комуникация и дори CRM, нямате нужда от много други инструменти за производителност.

През последните няколко месеца използвам ClickUp Docs като бележник, планиращ бюджета и проследяващ навиците ми. В работата си използваме ClickUp за всичко – от проследяване на продажбите и маркетингови кампании до планиране на спринтове.

Той също така предлага готови интеграции с над 1000 инструмента, така че не е необходимо да адаптирате работните си инструменти и да изпращате данни чрез сложни работни процеси.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме как ClickUp може да помогне на бизнеса от всякакъв мащаб да спести време с персонализирани работни процеси, интеграции и други.

1. Автоматизация

Автоматизацията на ClickUp може да ви помогне да автоматизирате рутинни задачи като предаване на проекти, актуализиране на статуса и други за минути. Базирана на простата концепция когато и тогава, тя ви позволява да изпълнявате прости работни процеси в зависимост от различни условия.

Автоматизирайте рутинните задачи, като създавате без никакъв код с помощта на ClickUp Automations.

ClickUp предлага и над 100 предварително създадени автоматизации, които можете да активирате с няколко кликвания. А най-хубавото е, че автоматизациите на ClickUp работят и с външни приложения, така че можете да пренесете всичките си задачи или данни в споделен работен процес.

2. Интеграции

ClickUp има над 1000 интеграции, включително популярни работни приложения като GitHub, Slack, Figma и Zendesk. Безпроблемното свързване на ClickUp с други работни инструменти ви позволява да централизирате информацията, да сътрудничите по-ефективно и да получите по-добра видимост на напредъка на проекта.

Проследявайте и управлявайте вашата GitHub активност от ClickUp Projects

Например, с интеграцията на ClickUp и GitHub, разработчиците могат автоматично да прикачат GitHub активност към задачи в ClickUp, да изпращат GitHub активност (като pull requests) към ClickUp в реално време и дори да актуализират задачи в ClickUp от самия GitHub.

3. Универсално търсене

Друга полезна функция е универсалната търсачка на ClickUp. Има две опции за универсално търсене – частна (където само потребителят вижда резултатите) и споделена (където резултатите са видими за всички членове на работната среда).

Намерете всякакви данни, изображения или файлове за секунди с ClickUp Universal Search

Задвижван от ClickUp Brain, неговия genAI двигател, Universal Search може да намери всякакъв вид информация, било то файл, задача, чат или фрагмент от информация от документ. Това насърчава прозрачността и продуктивността на екипа в работната среда, като позволява на всички членове да имат достъп до всякаква информация, от която се нуждаят, без да питат другите или да ровят в стари документи.

4. Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 долара на член на работна среда на месец.

Избягвайте изолираните данни и работете по-умно с ClickUp

И Zapier, и IFTTT са чудесни инструменти за свързване на вашите работни приложения, а в случая с IFTTT – дори и на вашия смарт хардуер. Но това е процес, който отнема много време и може да стане скъп, когато започнете да изпълнявате множество автоматизации.

Ако сте бързоразвиваща се компания, която иска да подобри оперативната си ефективност, платформата „всичко в едно“ като ClickUp може да бъде чудесна алтернатива на IFTTT и Zapier. На първо място, ClickUp предлага широка гама от вградени интеграции. Това намалява необходимостта да разчитате на интеграции на трети страни или да свързвате различни инструменти, което опростява процеса на интеграция.

Освен това, вградените възможности за автоматизация и шаблони за работни процеси на ClickUp могат да бъдат от полза както за отделни служители, така и за цели екипи, като намаляват повтарящите се задачи и позволяват фокусиране върху стратегическата работа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и разберете как той може да ви помогне да свържете по-добре вашите приложения и да опростите работните процеси.