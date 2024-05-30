ENFP срещу INFP: разкриване на контрастите в типовете личности

Разработен от дуото майка-дъщеря Катрин Кук Бригс и Изабела Бригс Майърс, индексът на типа на Майърс-Бригс (MBTI) е инструмент за оценка на личността, базиран на теорията на Карл Юнг за психологическите типове.

Той категоризира хората в един от 16 типа личности въз основа на техните предпочитания в четири дихотомии:

Екстравертност (E) — Интровертност (I) Сензорност (S) — Интуиция (N) Мислене (T) — Чувстване (F) Съдействащ (S) — Възприемащ (P)

Тези предпочитания водят до комбинации като ENFP (екстравертен, интуитивен, чувствителен, възприемчив) или INFP (интровертен, интуитивен, чувствителен, възприемчив). Всеки тип има свои когнитивни функции, характеристики, силни и слаби страни, които го отличават.

Концепцията е полезна в съвременните бизнес сценарии, където лидерите трябва да управляват разнородна група от хора. Знаейки дали членовете на вашия екип са ENFP или INFP, ще можете да ги разберете по-добре и да планирате задачите им съответно.

В тази статия ще разгледаме основните разлики между ENFP и INFP и начините за определяне на стратегии за сътрудничество, които да отговарят на техните уникални нужди.

Типове личности ENFP и INFP на един поглед

Ето кратък преглед на разликите и приликите между ENFP и INFP.

Разлики:

Характеристика ENFP INFP Предпочитания поведение Считат се за екстраверти, тъй като предпочитат основната си външно ориентирана функция (екстравертна интуиция) пред интроспективната си функция (интровертно чувство). Считат се за интроверти, тъй като предпочитат основната си интроспективна функция (интровертно чувство) пред екстравертно мислене. Социални предпочитания Черпете енергия от социалните взаимодействия Черпете енергия от самотата и интроспекцията Вземане на решения Вземайте импулсивни решения Борба с нерешителността Концентрация Борба за поддържане на концентрацията Може лесно да поддържа концентрацията си Природа Естествено уверени Станете по-асертивни, когато сте провокирани

Прилики:

И двата типа искат да направят света по-добро място.

И двата типа имат талант за нестандартно мислене.

И двата типа се ръководят от личните си ценности и убеждения.

И двата типа споделят едни и същи когнитивни функции (но в различен ред).

След малко ще продължим дискусията за INFP срещу ENFP, но преди това нека да разгледаме накратко всеки тип личност.

Какво е личностният тип ENFP?

Екстровертни и пълни с живот, ENFP са сърцето на партито. Благодарение на доминиращите си екстровертни функции, те се чувстват енергични в компанията на другите. Като творчески личности, те обичат свободата си и се стремят да донесат нещо иновативно.

Като естествени лидери, личностите от типа ENFP намират щастие в това да разкриват най-доброто в другите. Поради тази си черта те често биват наричани „шампиони“.

Ключови характеристики на ENFP

ENFP са изпълнени с ентусиазъм и харизма

Те предпочитат да се фокусират върху бъдещето, вместо да работят по рутинни ежедневни задачи.

Те разбират добре хората

Те притежават естествени лидерски качества.

Те търсят одобрение и похвала от другите

Силни и слаби страни на ENFP

Силни страни:

Притежавайте отлични комуникативни и социални умения.

Станете уверени и самоуверени лидери

Измислете оригинални и креативни решения на сложни проблеми.

Застъпете се за това, в което вярват

Слаби страни:

Имате затруднения да останете фокусирани и дисциплинирани

Имате склонност към прекалено мислене

ENFP на работното място

ENFP се справят добре в творчески роли, където могат да изразят себе си чрез своята артистична чувствителност. Нека разгледаме техните стилове на управление на работата и предпочитания като лидери и служители:

ENFP в лидерството

ENFP, като лидери, са дълбоко ангажирани с развитието на членовете на екипа си. Те предлагат голяма гъвкавост и свобода на екипите, които ръководят, като насърчават служителите да мислят нестандартно. Въпреки това, тъй като са силно фокусирани върху идеалите, те често пренебрегват практическата страна на нещата. Те биха могли да се възползват от наличието на членове на екипа, които се отличават в изпълнението.

ENFP като служители

Като служители, ENFP не обичат рутинната, ежедневна работа – те предпочитат нови задачи, които изискват въображение и подхранват любопитството им. Те мотивират другите да се представят добре и насърчават творчеството. Макар да са отлични в генерирането на нови идеи, те се затрудняват да финализират план за действие и да продължат напред.

Кариерни пътища за ENFP

ENFP могат да разкрият истинския си потенциал в следните кариерни пътеки:

Мениджър по човешки ресурси

Анализатор на пазарни проучвания

Мениджър продажби

Специалист по обучение и развитие

Мениджър по връзки с обществеността

Психолог

Учител/професор

Графичен дизайнер

Писател

Интериорен дизайнер

Какво е личностният тип INFP?

Известен още като Идеалистът, личностният тип INFP се ръководи от своите идеали, ценности и чувства. Те са отворени, креативни и интровертни личности, които обичат да прекарват времето си сами. Те гледат на нещата в по-широк план и търсят начини да повлияят положително на света.

INFP често се наричат медиатори заради нежния си и емпатичен подход към хората. По същия начин, по който екипите за успех на клиентите използват карти на емпатията, за да разберат своите клиенти, INFP използват интуицията си, за да разберат хората около себе си и да създадат значими връзки. Те намират радост в това да дават сила на другите.

Ключови характеристики на INFP

INFP се грижат за другите и ги разбират на по-дълбоко ниво.

Те искат да направят света по-добро място

Те имат творчески и артистичен ум

Те често губят връзка с реалността.

Те поставят високи очаквания към себе си и търсят начини да постигнат непрекъснат растеж.

Силни и слаби страни на INFP

Силни страни

Притежавайте висока интелектуална и морална цялост

Поставете си за цел да окажете положително влияние върху света.

Отворете съзнанието си и вземете предвид гледните точки на всички.

Насърчавайте личностното развитие за себе си и за другите

Слабости

Високият идеализъм ги прави прекалено чувствителни.

Липса на прагматичен подход към реалните проблеми

INFP на работното място

На работното място INFP са отворени към сътрудничество и предпочитат работа, която съответства на техните ценности и цели. Нека разгледаме техните уникални стилове на работа като лидери и членове на екип:

INFP в лидерството

INFP в ръководни позиции разпознават скрития талант на членовете на екипа си и ги насърчават да мислят извън границите на изпитаните и проверени решения.

Далновидността на INFP им позволява да изработват ефективни дългосрочни стратегии за организацията. Те процъфтяват сред сътрудничещи си членове на екипа и често се затрудняват да се справят с противоположни мнения.

INFP като служители

Като служители, INFP рядко се привличат само от парите или статуса. Те предпочитат да работят с хора, които споделят сходни възгледи и са ангажирани с по-висша цел.

Когато става въпрос за решаване на проблеми, те генерират творчески и иновативни идеи, след като вземат предвид гледните точки на всички. Те са склонни да избягват силно конкурентни работни среди.

Кариерни пътища за INFP

Следните кариерни възможности позволяват на INFP да използват потенциала си по най-добрия начин:

Модни дизайнери

Графичен дизайнер

Психолог

Писател

Редактор

Мениджър по човешки ресурси

Училищен/кариерен съветник

Социален работник

Логопед

Учител по специално образование

Бърз съвет: Искате да научите повече за INFP? Разгледайте този подбрани списък с книги за INFP, за да получите по-задълбочени познания.

Основни разлики и прилики между ENFP и INFP

Въпреки че INFP и ENFP имат няколко общи черти, те се различават и по някои съществени аспекти.

Основни разлики

Двете личности се управляват от едни и същи четири когнитивни функции (умствени процеси, които използваме, за да възприемаме света или да вземаме решения). Те имат по две интровертни и две екстравертни функции. Функциите обаче работят в различен ред, което води до различия.

Когнитивните функции, предпочитани от всеки тип личност, са както следва:

Когнитивни функции ENFP INFP Доминираща функция Екстравертна интуиция (Ne) Интровертно чувство (Fi) Спомагателна функция Интровертно чувство (Fi) Екстравертна интуиция (Ne) Третична функция Екстравертно мислене (Te) Интровертно възприятие (Si) Недоразвита функция Интровертно възприятие (Si) Екстравертно мислене (Te)

Нека разберем основните разлики между двата типа личности:

Взаимодействие с другите

ENFP са екстровертни личности, които се чувстват щастливи и енергични, когато общуват с другите. Те говорят така, както мислят, и са по-склонни да дават бързи отговори, които движат разговора напред.

Те също се нуждаят от време насаме, но дългите периоди на самота и липсата на външни стимули ги отегчават.

От друга страна, INFP се ръководят от доминиращи интровертни функции и се обръщат навътре, за да търсят енергия. Те обичат да прекарват време сами и често се чувстват изтощени в социални ситуации, в които трябва да взаимодействат с големи групи хора.

Те рядко говорят много по време на събирания, но могат да се свържат на по-дълбоко ниво с малка група близки приятели, които мислят по същия начин.

Подход към действие

ENFP са ориентирани към действие. Те не се замислят два пъти, преди да се впуснат в дадена задача – първо я изпълняват, а после я анализират. По-склонни са да вземат бързи и импулсивни решения. Обичат нови преживявания и приключения.

От друга страна, INFP проявяват нерешителност. Те обмислят добре нещата, преди да вземат решение и да предприемат действие. Те се ръководят от въображението, интроспекцията и размисъла върху вътрешния си свят. Всяка тяхна стъпка е обмислена и предпазлива.

Фокус

ENFP са много ентусиазирани, често започват няколко проекта едновременно и след това не успяват да ги довършат. За тях е трудно да се концентрират върху едно нещо за дълго време. Ето защо им е трудно да завършат започнатите задачи.

От друга страна, INFP са дълбокомислени хора, които остават фокусирани върху задачата, с която се занимават. Те не обръщат внимание на разсейващите фактори и когато започнат да работят по дадена задача, е по-вероятно да я довършат.

Асертивност

ENFP се чувстват комфортно и уверени с екстравертната си мисловна функция (Te), което ги прави естествено асертивни. Те могат да ръководят екип без усилие, проявявайки асертивност по приятелски, неагресивен начин.

От друга страна, INFP типовете са склонни да преминават внезапно към асертивност, когато бъдат провокирани от човек или ситуация. Това може да се случи, когато нещо противоречи на техните ценности и убеждения, което кара наблюдателите да мислят, че човекът реагира пресилено.

Основни прилики

ENFP и INFP са сходни по следните начини:

1. Иновативно мислене

И двата типа личности мислят от иновативни перспективи, което им помага да измислят уникални, нестандартни решения за сложни проблеми.

2. Система от ценности

ENFP и INFP водят живота си, оставайки верни на своите ценности и убеждения. Те не обръщат внимание на логиката или на определени очаквания.

3. Да направим света по-добро място

И двата типа личности имат дълбоко желание да оставят положително влияние върху света. Те го правят, като проявяват съпричастност, насърчават другите да се справят добре и живеят в съответствие с по-висшата цел.

Стратегии за сътрудничество между ENFP и INFP

Някои предпочитат да работят сами, докато други се справят добре в среда на съвместна работа – различните MBTI типове имат различни предпочитания. Когато обаче техните възгледи за живота, стилове на вземане на решения и подход към работата са коренно различни, съвместната работа става предизвикателна.

За да се справите с този проблем, мениджърите по човешки ресурси и ръководителите на екипи могат да приложат стратегии за сътрудничество, които отчитат предпочитанията на всички типове личности и ги обединяват под една шапка.

Ето някои стратегии, които можете да вземете под внимание:

1. Оптимизирайте комуникацията за всички типове личности

Създайте работна среда, в която всеки тип личност – интроверт, екстроверт или всеки друг от спектъра – се чувства като у дома си и процъфтява. Един от начините да постигнете това е да разнообразите каналите за комуникация, така че членовете на екипа да могат да взаимодействат помежду си по начина, който предпочитат.

Инструментите за управление на работата като ClickUp предлагат множество начини за комуникация, всички в рамките на една централизирана платформа. Служителите могат да използват тези канали, за да се свързват с другите в реално време или асинхронно, според предпочитанията си. Нека разгледаме как:

Записвайте екрана си с ClickUp Clips и споделяйте идеи с членовете на екипа бързо. Превърнете клиповете в задачи, възложете ги на отговорни лица, коментирайте, за да дадете обратна връзка, и продължете работата. От привличане на клиенти, споделяне на демонстрации на продукти, докладване на бъгове и споделяне на обратна връзка за дизайна до предоставяне на актуализации по проектите, Clips е най-лесният начин за комуникация.

По-добри асинхронни комуникации започват с ClickUp Clips Кажете сбогом на дългите коментари и ненужните срещи – спестете време и общувайте по-бързо с ClickUp Clips.

Кажете сбогом на дългите коментари и ненужните срещи – спестете време и общувайте по-бързо с ClickUp Clips.

Управлявайте цялата комуникация в екипа на едно място с Chat View на ClickUp и се свързвайте с членовете на екипа в реално време. Използвайте функцията @mention в коментарите към задачите, за да се обръщате директно към членовете на екипа, да търсите помощ, да получавате разяснения, да предоставяте актуална информация или да проследявате напредъка.

Обединете цялата комуникация, свързана с проекта, с ClickUp Chat View и поддържайте връзка с членовете на екипа, използвайки коментарите към задачите.

Изтеглете този шаблон Предайте правилните съобщения на правилните заинтересовани страни с шаблона за комуникационен план на ClickUp.

Използвайте го, за да очертаете целевата си аудитория за предаване на съобщение, цели, съдържание на съобщението, методи на предаване и честота, и да направите взаимодействията по-целенасочени и ефективни.

2. Дръжте всички на една и съща страница

Създайте прозрачна работна среда, в която всички са информирани за целите, напредъка и крайните срокове на проекта. Когато членовете на екипа знаят кой върху какво работи, е по-лесно да се избегнат конфликти в графиците и да се помогне на екипа да напредва като едно цяло.

С над 15 опции за персонализиране, ClickUp Views е полезен инструмент за изпълнение на тази стратегия. Независимо дали екипите искат да имат цялостен поглед върху своите проекти или да се задълбочат в конкретна задача, те могат да го направят лесно. Нека разгледаме как:

Плъзгайте и пускайте задачи, визуализирайте напредъка и идентифицирайте препятствията на ранен етап, като използвате Kanban табла с Board View на ClickUp

Вижте състоянието на задачите си с един поглед и преместете завършените задачи бързо към следващия етап с помощта на Board View на ClickUp.

Създайте гъвкав график, като използвате Timeline View в ClickUp , подредете задачите по важност въз основа на крайните срокове и информирайте вътрешните и външните заинтересовани страни.

Сътрудничество по приоритетите и спазване на сроковете с помощта на Timeline View на ClickUp.

Разберете върху какво работят членовете на вашия екип, кои задачи са изпълнени и оценете капацитета на работната натовареност с ClickUp Team View.

Измервайте работната производителност, премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите, и проследявайте напредъка безпроблемно с Team View на ClickUp.

Като приложение за комуникация в екип, ClickUp предлага и персонализирани, готови за употреба шаблони за комуникационни планове, за да поддържа прозрачност между екипите и йерархиите.

Нека вземем за пример шаблона за доклад за комуникационна матрица на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Получете изчерпателен преглед на комуникационните канали на вашата организация с шаблона за доклад за комуникационна матрица на ClickUp.

Този шаблон предлага визуален преглед на това кои екипи са свързани и работят заедно по проекти.

Използвайте го, за да очертаете кои членове на екипа взаимодействат с кого и колко често, да идентифицирате пропуските в комуникацията и да елиминирате излишните канали за комуникация с цел по-голяма ефективност и по-бързо вземане на решения.

Персонализирайте шаблона, за да отговаря на вашия работен процес, и изпращайте съобщения на правилните заинтересовани страни в подходящия момент.

Ако редовните срещи на екипа са от съществено значение за вашия работен процес, можете да използвате шаблона за екипна комуникация и срещи на ClickUp, за да поддържате добра организация.

Изтеглете този шаблон Подобрете начина, по който членовете на екипа взаимодействат помежду си, осигурете безпроблемно планиране на срещи и подобрете производителността с шаблона за екипна комуникация и матрица за срещи на ClickUp.

Това помага на екипите да:

Определете роли и отговорности за задачите

Определете графици за предстоящи проекти.

Създайте график за срещи

Очертайте целите/задачите на срещата

Изгответе насоки за редовни събрания

Освен че подобрява комуникацията, този шаблон оптимизира споделянето на информация между екипите, увеличава отчетността и повишава производителността.

3. Предлагайте безпроблемно сътрудничество

Системата за комуникация трябва да предоставя достатъчно пространство както за съвместна, така и за самостоятелна работа, като отчита предпочитанията на различните типове личности.

Докато независимите задачи са лесни за управление, сътрудничеството в мултифункционални отдалечени екипи не е лесна задача. Трябва да предложите виртуално пространство, където екипите могат да използват своята креативност и да разработват нови идеи, подобно на сесия за мозъчна атака на живо.

Тук ClickUp Whiteboards може да ви помогне.

Това е визуална платформа за сътрудничество, където членовете на екипа могат да работят заедно в реално време и да превърнат идеите си в значими действия, дори когато се намират в различни части на света.

Ето как:

Обсъждайте, добавяйте бележки и генерирайте идеи с екипа си, за да стигнете до иновативни решения.

Очертайте разработването на продукти, привличането на клиенти, вътрешния растеж или всяка друга основна стратегия с визуална пътна карта.

Организирайте ретроспективи на екипа и бъдете в крак с гъвкавите работни процеси.

Създавайте задачи директно от бели дъски

Добавете връзки към други задачи, документи и файлове, за да добавите контекст към вашите действия.

Сътрудничейте си с екипа си по идеи, планирайте работните процеси и превърнете визиите в действия с ClickUp Whiteboards.

4. Ускорете работата с AI

Различните личности подхождат към работата по различни начини и имат различни нива на концентрация. Например, ENFP личностите са склонни да губят концентрация лесно, ако работата не е достатъчно удовлетворяваща. От друга страна, INFP личностите могат да останат концентрирани върху дадена задача, но тя трябва да съответства на техните ценности и цели.

Като мениджъри по човешки ресурси или ръководители на екипи, можете да се опитате да оптимизирате работните процеси с помощта на изкуствен интелект, за да не се налага на служителите да губят време с рутинни, повтарящи се задачи.

Удобен AI ко-пилот като ClickUp Brain може да бъде чудесно допълнение към вашия работен процес, като помага на членовете на екипа да останат продуктивни и да насочат енергията си към основни задачи, които водят до промяна.

Ето как ClickUp Brain може да облекчи работната ви натовареност и да ви спести ценно време:

Търсете задачи, документи и хора в работното си пространство и получавайте точни отговори – без да се налага да общувате с колегите си за бързи запитвания (освен ако наистина не искате!).

Създавайте автоматизирани обобщения на задачите и ежедневни срещи, за да сте в крак с напредъка на екипа си.

Обобщете бележките от срещите без никакви ръчни усилия

Създавайте съобщения и имейли с желания тон, без да губите часове

Автоматизирайте писането на кратки описания на проекти, писането на блог публикации и редактирането на съдържание.

Добавете вашите специфични изисквания и създайте кратки описания на проектите за секунди с ClickUp Brain.

5. Насърчавайте професионалното развитие

Някои типове личности, особено ENFP, са мотивирани от личностното и професионалното развитие. Лидерите могат да насърчават това, като предоставят ресурси за обучение и развитие, провеждат редовни обучения и предлагат менторски програми.

Като мениджър или специалист по човешки ресурси, можете да предоставите на служителите шаблони за кариерно развитие и да им помогнете да създадат план за постигане на професионалните си цели.

Например, можете да използвате шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp, за да помогнете на персонала си да придобие нови умения и да го подготвите за по-високи позиции в компанията.

Тази готова за употреба рамка ви позволява да създавате индивидуализирани и всеобхватни планове за развитие, да проследявате напредъка към целите и да задържите най-добрите таланти.

Изтеглете този шаблон Дайте на екипа си нови умения и покажете ангажираност към тяхното развитие с шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

С достатъчно пространство за растеж и учене, служителите се чувстват мотивирани и развиват продуктивно мислене. Шаблонът е създаден, за да разкрие най-добрия потенциал на вашите служители, като гарантира, че новите умения ги обогатяват индивидуално и максимизират приноса им към организацията.

6. Съберете мултифункционални екипи под един покрив

Тайната на успешното сътрудничество е да се приведе всеки в съответствие с по-големите организационни цели и да се направи неразделна част от екосистемата. Това не е лесно за отдалечени, мултифункционални екипи. Нужен ви е инструмент за управление на работата и сътрудничество като ClickUp Teams.

От разработване на продукти, маркетинг, продажби, управление на проекти и човешки ресурси до обслужване на клиенти и много други, ClickUp Teams предлага множество функции, предназначени за всеки отдел във вашето работно пространство.

С централизирания софтуер вашите екипи могат да управляват работната си натовареност от една единствена платформа. Те могат да комуникират с вътрешни и външни заинтересовани страни, да се придържат към личните и професионалните си цели и да управляват всички документи, разговори и ресурси, свързани с работата, на едно място.

Няма нужда да преминавате от едно приложение към друго – ClickUp прави всичко!

📮ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за работа като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Една платформа за различни типове личности

Разбирането на нюансите на личностните типове INFP и ENFP улеснява управлението на хората и извеждането на най-доброто от тях.

Приложете стратегиите, които обсъдихме по-горе, с помощта на софтуера за цялостно управление на проекти ClickUp и отворете пътя за по-добро и по-ефективно сътрудничество.

Започнете с ClickUp още днес!