Резюме на книгата „Пътят на мениджъра“: рецензия и основни изводи

Вие сте инженер-директор, който се бори да ръководи няколко технически екипа? Искате ли да се справите успешно с комплексността на кариерата си?

Ако имате кариера в областта на ИТ, технологиите, инженерството или мениджмънта, сигурно сте чували или сте получавали препоръки за книгата „Пътят на мениджъра“ от Камил Фурние.

Тази книга представя проницателно технологичните лидери, които направляват растежа. Тя е мощен наръчник и мотиватор за всеки, който иска да развие своята философия на управление.

Фурние, която сама е опитен лидер в областта на технологиите, признава уникалните предизвикателства, пред които са изправени хората, преминаващи от технически роли към лидерски позиции в индустрия, в която липсват достатъчно лидерски ресурси.

Ако все още не сте прочели този класически труд за управление на екипи, не се притеснявайте!

В нашето резюме на „Пътят на мениджъра“ ще ви помогнем да възприемете най-добрите уроци от книгата и да ги приспособите към вашия стил на управление.

Резюме на книгата „Пътят на мениджъра“ на един поглед

Автор: Камил Фурние

Брой страници: 244

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 4 часа и 30 минути

„Пътят на мениджъра“ от Камил Фурние може да бъде вашата пътна карта към успеха като лидер в технологичната индустрия. Тя преодолява разликата между техническата експертиза и меките умения, необходими за успешния лидер.

Фурние, бивш технически директор в Rent the Runway, умело илюстрира предизвикателствата, пред които са изправени инженерните мениджъри, и предлага съвети за всеки етап от кариерата.

Нейната книга се разгръща като ментор до вас, споделяйки мъдрост, натрупана от практиката. Тя започва с първите стъпки в мениджмънта, като да станете ментор и да напътствате по-младите колеги. Ще научите да разпознавате потенциала, да развивате таланта и да давате този решаващ тласък, който им помага да блеснат.

С напредъка ви предизвикателствата нарастват. Книгата ви подготвя да се справите с динамиката в екипа, да изградите сплотен колектив и да се справите с неизбежните конфликти. Ще научите как да овладеете изкуството да разбирате нуждите и стремежите на екипа си.

Но лидерството не се отнася само до вашия екип. Има и компанията. Книгата предлага информация за навигиране в сложни фирмени структури, разбиране на цялостната картина и повлияване на решенията от гледна точка на лидерството.

Пътуването продължава, като ви превежда през различните нива на управление, от технически ръководител до висши длъжности. Ще се сблъскате с трудни въпроси:

Как да делегирате ефективно?

Как да измерваме успеха?

Как да кажете „не“, когато е необходимо?

„Пътят на мениджъра“ набляга на самосъзнанието на всички свои страници. Тя ви напомня, че вашият мениджър също е човек, който се сблъсква със свои собствени предизвикателства. Тя ви насърчава да поемете отговорност за кариерата си, да комуникирате целите си и да бъдете проактивни в развитието си.

Тази книга ще ви даде техническите познания за създаване на култура на сътрудничество в екипа и комуникационните умения, необходими за управлението на няколко екипа и за отлично изпълнение на работата ви.

Ключови изводи от „Пътят на мениджъра“ от Камил Фурние

Пътят към лидерството не е лесен. Фурние очертава основните етапи в кариерата на мениджъра, особено в сектора, където лидерите разполагат с по-малко учебници, инструменти и рамки, които да ги насочват.

Сега представяме някои ключови изводи от резюмето на „Пътят на мениджъра“.

1. Дайте власт на екипите, без да ги предпазвате

Новите мениджъри често чувстват нужда да предпазват екипите си от натиска на работата. Книгата опровергава това.

Макар че е нормално да предпазвате екипа си от ненужен стрес, напълно да ги изолирате от предизвикателствата на работата може да бъде вредно за тяхното развитие.

Фурние предлага да се предостави контекст за предизвикателствата, за да се помогне на екипите да разберат „защо“ стои зад тяхната работа. Това изгражда отговорност в екипа, като го прави по-отзивчив към конструктивна критика.

2. Усъвършенстване на изкуството да управлявате хора

Намирането на добър мениджър може да бъде трудно. Може да се окажете с човек, който е небрежен или контролира всяка ваша стъпка.

И така, какво отличава един добър мениджър?

Фурние го изразява ясно: Добрите мениджъри активно инвестират във вашето развитие. Те провеждат редовни срещи, за да ви дават непрекъснато обратна връзка (както положителна, така и конструктивна) и да ви помагат да се усъвършенствате. Най-важното е, че те се отнасят към вас с уважение и създават безопасна среда.

3. Развиване на ефективно наставничество

Менторството предлага уникална възможност за развитие на лидерски умения в среда с ниска степен на риск. За разлика от официалните управленски роли, последствията от грешките са по-малко сериозни, което го прави идеално място за обучение.

Идеалните двойки ментор-менти често се развиват органично. Старши инженер може естествено да насочи по-млад колега към по-голяма продуктивност. Тези взаимноизгодни отношения процъфтяват на основата на споделени интереси. Принудителните двойки обаче могат да се окажат неефективни. Не всеки се нуждае от ментор, а някои двойки може да не постигнат синергия.

Фурние определя „алфа-геекът“ – тип личност, която дава приоритет на интелигентността и техническите умения. Тези хора често се представят като непогрешими, подкопават работата на колегите си и често пренаписват код без предупреждение.

Въпреки че е трудно да се работи с тях и те са лоши мениджъри, алфа-гековете могат да се възползват от менторството. Ученето на комуникационни и слушателски умения може да ги превърне от хора, които се хвалят с познанията си, в лидери, които ценят сътрудничеството.

Съвет от професионалист: Използвайте тези безплатни шаблони за план за комуникация по проекта, за да създадете цялостна стратегия, която всички да следват!

4. Определяне на технологичния лидер и неговите отговорности

Заглавието „технически ръководител“ може да се отнася до един етап в техническата кариера или кариерното развитие, представяйки се като връх на техническата експертиза, но Фурние разбива това погрешно схващане. Тя твърди, че техническият ръководител не е крайна цел, а уникален „набор от отговорности“.

Технологичните лидери, които направляват растежа, носят много шапки. Те продължават да пишат код и да се информират за техническите подобрения. Но те са и мост между екипа си и ръководството, превеждайки техническите сложности и застъпвайки се за нуждите на екипа си.

Въпреки че вземането на технически решения остава основна функция, ролята включва овластяване на членовете на екипа и премахване на препятствията, които възпрепятстват напредъка им. Това е сложен баланс.

Фурние предлага поучителна история: някои технически ръководители се чувстват длъжни да се справят сами с всяко препятствие и работят до късно през нощта. Тя подчертава, че това не е повод за гордост.

Силните инженерни мениджъри трябва да използват таланта на своя екип и да създадат среда за сътрудничество, в която всеки може да се развива.

Съвет от професионалист: Създайте подходящата структура на екипа за вашата компания, като изберете един от тези осем типа.

5. Управление на нови отчетни взаимоотношения

Фурние използва термина „инженерно ръководство“, за да опише управлението на работа. Един от основните й принципи е инженерните ръководители да дават приоритет на това да останат технически актуални. Това е напълно логично, защото не можете ефективно да ръководите екипа си, ако не сте запознати с тънкостите на тяхната работа.

Това предизвикателство се засилва, когато наемате нови лица. Изграждането на доверие и добри взаимоотношения става от първостепенно значение. Тя предлага техники за отворена комуникация, като задаване на целенасочени въпроси.

Например, предпочитат ли обратна връзка лично или по имейл? Не харесват ли определени управленски поведения, като пропускане на индивидуални срещи? Разбирането на тези предпочитания проправя пътя за по-динамично сътрудничество.

Плавното въвеждане на нови служители е друг важен аспект от ръководството на екипа. Фурние препоръчва създаването на ясен 30-60-90-дневен план с постижими цели, идеално съобразен с опита на предишни служители. Този структуриран подход определя ясни очаквания и идентифицира потенциални несъответствия на ранен етап.

6. Влизане в големите лиги

За разлика от общите висши ръководни длъжности, техническите висши ръководни длъжности изискват специфичен фокус. Книгата се впуска в конкретните задължения, които попадат в тази категория.

На първо място, има висшето ръководство в областта на научноизследователската и развойна дейност. Тези лидери подкрепят експериментите и дават приоритет на най-модерните решения, за да движат компанията напред.

От друга страна, технологичните визионери предсказват как технологиите могат да революционизират бизнеса и да идентифицират стратегически възможности за растеж.

Силните технически лидери са опитни в организационната работа. Те гарантират, че проектите разполагат с подходящ персонал и че правилните таланти са на правилното място, за да постигнат успех.

Превръщането на великите визии в реалност изисква безупречно изпълнение.

Тук лидерите се отличават в планирането, приоритизирането на задачите и координирането на усилията на различни екипи. Те са технологичните евангелисти на компанията, които умеят да представят продукта на срещи с клиенти и да предизвикват ентусиазъм.

Фурние признава, че изработването на печеливша стратегия е крайъгълният камък на висшето ръководство.

7. Навигация в културата на буутстрапинг

Изграждането на здрави екипи зависи от разбирането на основните ценности на вашата компания и културата, която ги отразява. За Фурние културата е невидимото лепило, което свързва екипа – неписаните правила, които ръководят професионалното поведение.

Добрата кариерна стълбица е културен инструмент. Тя очертава пътя за професионално развитие във вашата компания и оказва влияние върху мениджърите по наемане на персонал по отношение на аспекти като наемане, оценка на представянето и повишения.

И така, как да изработите кариерна стълбица, която да даде сила на вашия екип?

Сътрудничеството е ключово. Поискайте обратна връзка от старшите мениджъри и инженери и включете техните идеи в рамката.

Проучете други компании и използвайте техните примери, за да създадете най-добри практики. Помислете как кариерните пътеки във вашата компания се съгласуват с общата структура на възнагражденията, обикновено с диапазони на заплатите, определени за всяко ниво.

Ако вашата компания следва плоска йерархия, трябва да признаете, че оценките на представянето в рамките на едно ниво могат да варират. Вашият план за кариерно развитие трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се съобрази с това.

Например, инженерният мениджмънт, макар и предизвикателен, може да бъде естествено развитие за тези, които търсят професионален растеж.

Вашият стил на управление се променя, когато ръководите различни екипи. „Пътят на мениджъра“ ви насърчава да адаптирате неговите принципи, за да отговарят най-добре на вашия стил на управление.

Популярни цитати от „Пътят на мениджъра“

Ето някои от най-популярните цитати от книгата, които ще ви мотивират да я прочетете:

Няма нищо по-лошо от чувството, че не можете да вземете нито едно решение сами или че всяка ваша работа трябва да бъде проверена два или три пъти от вашия мениджър.

Този цитат подчертава как микроуправлението може да потисне творчеството и инициативността. То изпраща погрешното послание, че не вярвате в способностите на екипа си, което води до чувство на неудовлетвореност и незаинтересованост у инженерния ви екип.

Най-добрият начин да управлявате хората е първо да управлявате себе си.

Лидерите водят с личен пример. Чрез ефективното управление на времето, емоциите и приоритетите си, вие давате пример на екипа си, като насърчавате култура на самосъзнание и отговорност.

Не разчитайте изцяло на консенсус или гласуване. Това може да доведе до размити решения, с които никой не е наистина доволен.

Въпреки че сътрудничеството е важно, мениджърите използват ефективни стратегии за лидерство, за да вземат решителни решения. Вземането на решения на базата на консенсус често може да доведе проектите до посредственост и да възпрепятства напредъка.

Идеята, че ролята на технически ръководител трябва автоматично да се дава на най-опитния инженер, на този, който може да се справи с най-сложните функции или който пише най-добрия код, е често срещано погрешно схващане, на което се поддават дори опитни мениджъри.

Този цитат развенчава мита, че само техническата експертиза квалифицира някого за ролята на технически ръководител. Ефективните технически ръководители трябва да притежават силни лидерски и комуникационни умения в допълнение към техническите си познания.

Брилянтните идиоти са високопроизводителни хора, които са и идиоти. Те обикновено са много интелигентни и могат да постигнат впечатляващи резултати, но оставят след себе си следи от нещастие. Не повишавайте брилянтните идиоти.

Този цитат предлага предупреждение за приоритизирането на емоционалната интелигентност и създаването на положителна динамика в екипа. Въпреки че силните технически умения са ценни, лидер, който създава токсична среда, в крайна сметка пречи на цялостния успех.

Макар че тези цитати могат да ви помогнат да запомните и да размислите върху основните управленски принципи, подчертани в книгата, вие се нуждаете от подходящите инструменти, за да ги приложите като технологичен лидер.

Приложете наученото от „Пътят на мениджъра“ с ClickUp

Софтуерът за управление на проекти ClickUp предлага много функции, които ще ви помогнат да приложите на практика принципите от „Пътят на мениджъра“.

Платформата може да ви помогне да изградите култура на прозрачност, да дадете възможност на членовете на екипа и да създадете подкрепяща работна среда.

1. Изграждане на доверие чрез прозрачност

Като усъвършенствана платформа за управление на проекти, ClickUp се основава на етиката на справедливите работни практики, като предлага прозрачност и яснота на всички нива в работната сила.

С над 15 гъвкави изгледа в ClickUp можете да създадете персонализирани работни процеси за вашия екип. Това ще ви даде подробен достъп до работните графици и проекти на всеки, което ще ви позволи да проследявате и наблюдавате резултатите в реално време.

Преглеждайте, планирайте, наблюдавайте, проследявайте и анализирайте работата си по-ефективно с ClickUp Views.

Ето как можете да използвате гъвкавите изгледи в своя полза:

Организирайте проекти, планирайте графици и визуализирайте работата на екипа си в гъвкав календар, който държи всички в течение с и визуализирайте работата на екипа си в гъвкав календар, който държи всички в течение с календарния изглед на ClickUp.

Създайте перфектния Kanban работен процес , за да визуализирате задачите и напредъка на проекта. Групирайте таблата по статус, отговорник и приоритет, за да идентифицирате пречките и да поддържате проектите си в движение с изгледа „Табло“.

Създайте визуална схема, за да организирате идеи, проекти и работни процеси. Лесно преобразувайте мисловните карти на ClickUp в проследими задачи, по които да работите съвместно с екипа си.

Задайте и проследявайте капацитета на натоварване на вашия екип , за да видите лесно кой е под или над капацитета си. Добавете времеви оценки и приоритети към задачите на вашия екип, за да знае всеки върху какво да работи. Определете коя работа може да изисква допълнителни ресурси от екипа и лесно добавете отговорни лица с изгледа „Натоварване“.

Следете кой какво е направил в даден списък, папка, пространство или работно пространство. Бързо преглеждайте коментари, редакции и актуализации и филтрирайте по съотборници, за да видите върху кои задачи по проекта работят. Изберете видовете работни дейности, които искате да видите, за да разгледате подробностите по проекта с изгледа „Дейности“.

2. Сътрудничество с екипа ви

„Пътят на мениджъра“ подчертава колко е важно лидерът на екипа да премахне бариерите между отделните екипи чрез по-добро сътрудничество.

Създаването на безопасна среда за хората, които не общуват, и защитата на работната култура от неуважителни служители не е лесно.

Тук ClickUp Docs и ClickUp Chat View могат да ви помогнат да преодолеете комуникационните бариери и да се справите тактично с факторите, които нарушават работата на екипа.

Усъвършенствайте и редактирайте съдържанието си заедно с колегите си, като използвате функцията за откриване на съвместна работа в реално време в ClickUp Docs.

Функцията за откриване на сътрудничество ви помага да си сътрудничите с членовете на екипа си в Docs, като ви позволява да пишете, редактирате или обсъждате идеи.

Можете да създавате красиво оформени уеб страници или уикита и да ги споделяте с вашите подчинени. За да мотивирате служителите си, споменавайте хората в коментарите, за да им дадете незабавна положителна обратна връзка.

Можете също да свържете документи и задачи, за да получите достъп до споделена или създадена информация, свързана с даден проект.

Дайте незабавна обратна връзка или сътрудничете за актуализации с ClickUp Chat View

Използвайте каналите за чат в реално време в ClickUp, за да подобрите комуникацията в екипа. Можете да добавите всеки към работните разговори с @mentions и да присвоявате коментари, за да поддържате екипа си в движение по отношение на задачите за действие.

Можете също така да отговаряте на кратки въпроси, да споделяте новини и коригираща обратна връзка, както и да предоставяте бързи разяснения, поддържайки динамиката. Това е в съответствие с посланието на Фурние за отворена и навременна комуникация.

Неформалната комуникация може да изгради добри отношения и колегиалност в екипа ви. Споделянето на бързи успехи, окуражаването или просто неформалният разговор могат да внесат позитивизъм в работната ви среда.

„Пътят на мениджъра“ подчертава важността на управлението на екип и култура, а Chat View служи като инструмент за култивиране на тази култура на човешките взаимоотношения.

3. Ефективно управление на хора

С помощта на множество инструменти за сътрудничество в ClickUp можете не само да комуникирате и да изградите прозрачност, но и без усилие да управлявате хората чрез технологичната йерархия на вашата компания.

Библиотеката с готови за употреба и лесно персонализируеми шаблони в ClickUp може да ви помогне да спестите време и да започнете веднага с основите на управлението.

Изтеглете този шаблон Поддържайте екипа си организиран и фокусиран върху целите си с шаблона за план за управление на екипа на ClickUp.

Поставянето на основите за успех става по-лесно с шаблона за план за управление на екипа на ClickUp.

Този шаблон перфектно въплъщава философията на „Пътят на мениджъра“. Той ви помага да определите ясни цели за вашия екип, което е важна първа стъпка.

Можете лесно да очертаете ролите и отговорностите, като се уверите, че всеки разбира своята роля и как тя допринася за цялостната картина. Членовете на екипа поемат отговорност за своята работа и имат правото да поемат инициатива и да се отличават.

В този шаблон можете да:

Създайте персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „Забавено“, „Завърши“ и „В процес на работа“, за да следите напредъка на екипа.

Добавете персонализирани полета, за да добавите атрибути за управление на задачи, като например „Отдел“ и „Категория“.

Добавете персонализирани изгледи като „Дневен ред“, „Дневен ред по отдели“, „Статус по отдели“ и „Ръководство за начало“, за да имате лесен достъп до информацията за задачите.

Накрая, шаблонът улеснява създаването на ясни протоколи за комуникация.

По същия начин, по който „Пътят на мениджъра“ застъпва отворената комуникация, този шаблон определя очакванията за споделяне на информация, насърчава прозрачността и намалява объркването в екипа.

За динамични среди „Пътят на мениджъра“ ви разказва за необходимостта от адаптивно лидерство – ние имаме шаблон, който ви помага да се справите и с това.

Изтеглете този шаблон Бързо определяйте цели, проследявайте напредъка и поддържайте организация – всичко това в шаблона за пътна карта на гъвкавия екип на ClickUp.

Визуализирайте пътната карта на вашия продукт и вижте ясно дългосрочната визия с шаблона за пътна карта на Agile Team на ClickUp.

Като разделите функциите на управляеми задачи, можете да се уверите, че всички са на прав път с незабавните стъпки, необходими за постигане на по-големите цели.

С този шаблон можете да:

Създавайте задачи с персонализирани статуси като „Завършено“, „В очакване“, „В процес“ и „Завърши“, за да следите напредъка на всяка стъпка.

Добавете персонализирани полета, за да категоризирате и добавите атрибути за управление на задачите си, и лесно визуализирайте етапите на проекта, като например въздействие, стратегическа цел, стратегическа важност, продължителност в дни и очаквани усилия.

Добавете персонализирани изгледи като „Ръководство за начало“, „Стратегически цели“, „Агилна продуктова пътна карта“, „Статус“ и „Продуктов план“.

Тази прозрачност създава доверие и поддържа всички в синхрон, дори когато приоритетите се променят. Итеративният характер на гъвкавото развитие, основен аспект на този шаблон, позволява да се правят корекции според нуждите, в синхрон с необходимостта от адаптивност, подчертана в „The Manager’s Path“.

Друг основен принцип на „Пътят на мениджъра“ е отворената комуникация, която изгражда успешни екипи. Шаблонът за екипна комуникация и матрица за срещи на ClickUp може да ви помогне да постигнете това!

Изтеглете този шаблон Проследявайте отговорностите по задачите, установете ясни линии на комуникация и създайте графици за срещи с ClickUp Team Communication и Meeting Matrix Template.

Няма повече разшифроване на загадъчни имейли или чудене къде да намерите важни актуализации. Този шаблон установява ясни „канали за комуникация“ – помислете за специални уоки-токи за различни видове информация.

С този инструмент в реално време можете да бъдете в крак с всички спешни въпроси, а задълбочените дискусии да се провеждат по време на специални срещи. Така всеки получава необходимата информация по най-ефективния начин.

Фурние подчертава важността на индивидуалните срещи, за да се гарантира, че всеки член на екипа се чувства ценен. Този шаблон ви напомня да планирате тези важни разговори и да следите темите, които обсъждате.

С този шаблон

Създайте персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“ и „Завърши“ за проследяване на напредъка на срещите и комуникацията.

Добавете персонализирани полета, за да управлявате задачите си и лесно визуализирайте напредъка в комуникацията на екипа.

Добавете персонализирани изгледи като График на срещите, Ръководство за начало, Статус на срещите и Матрица за комуникационни срещи, за да сте в течение с всичко.

Представете си член на екипа, който е пълен с идеи, но се колебае да ги сподели пред по-голяма група. Планирана индивидуална среща, създадена с помощта на шаблона, осигурява безопасно пространство за отворени дискусии и ценен обмен на обратна връзка.

Фурние го обобщава добре: „Работата на мениджъра включва улесняване на служителите му да свършат работата си, като създава благоприятна среда, в която работата може да се извършва.“

ClickUp ви помага да направите това и още много други неща!

Усилете екипа си по пътя на мениджъра

Мъдростта на Фурние надхвърля теорията: книгата предлага практични рамки и полезни съвети. „Пътят на мениджъра“ има за цел да подобри професионалното ви развитие, като поддържа технически фокус и ангажира и мотивира членовете на вашия екип.

Тази книга е ценен наръчник, но тя е само отправна точка. Имате нужда от модерни платформи за управление на проекти, които предлагат разнообразни функционалности, за да дадат възможност на мениджърите и да оптимизират работните процеси на екипа.

Използвайки възможностите на ClickUp, можете да превърнете вашия технически екип от група трудолюбиви хора в екип с висока производителност, който работи съвместно и ефективно, за да постигне изключителни резултати. Регистрирайте се в ClickUp още днес и възприемете ключовите принципи на „Пътят на мениджъра“, като ги приложите на практика!