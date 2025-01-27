10-те най-добри софтуера за управление на работни процеси в предприятията през 2025 г.

Управлението на работните процеси в предприятията включва изпълнението на задачи и процеси, обхващащи няколко отдела, без ръчно въвеждане на данни.

Бързоразвиващите се или корпоративните организации използват софтуер за управление на работни процеси, за да:

Стандартизирайте процесите за постигане на последователни резултати

Оптимизирайте и управлявайте работните процеси и подобрете връзките между процесите

Премахнете комуникационните бариери между отделите и местоположенията

Автоматизирайте ръчните задачи, които затрудняват процесите и намаляват производителността на персонала.

Намалете загубите, рисковете и разходите, като елиминирате ръчните и повтарящи се процеси.

Управлявайте бизнес стратегията с помощта на подкрепени с данни анализи, отчети и табла

Решението за управление на работните процеси се фокусира върху автоматизирането и опростяването на вашите работни процеси чрез интегриране на различни приложения на работното място. Задачи, които биха отнели часове или дори дни за изпълнение (като въвеждането на хиляди редове данни от различни източници в CRM), сега отнемат минути или секунди.

Тази статия обхваща най-добрите инструменти за управление на работни процеси в предприятията, техните функции, ограничения и цени, за да ви помогне да изберете най-подходящия.

Какво трябва да търсите в едно решение за управление на работните процеси в предприятието?

Ето няколко функции, на които да обърнете внимание при избора на софтуер за управление на работни процеси в предприятието:

Без код, персонализиран и с прост интерфейс: Потърсете прост и интуитивен интерфейс, който може да се използва от всички членове на екипа от различни отдели. Драг-енд-дроп конструкторът осигурява бързо и лесно координиране на персонализирани работни процеси, дори и с ограничени познания по програмиране.

Интеграции с трети страни: Тъй като работните процеси в предприятията изискват въвеждането на набори от данни от множество приложения, документи, електронни таблици и други източници, инструментът за автоматизация на работните процеси трябва да поддържа интеграции с трети страни с бази данни, инструменти за управление на проекти, финансови платформи, календари, CRM инструменти и HR системи.

Централизирано табло за отчети: Потърсете табло за отчети в софтуера за управление на работните процеси в предприятието. То трябва да показва всички ваши работни процеси и формуляри, да идентифицира пречките в работните процеси, да проследява сроковете и да определя приоритетите.

Дневници на дейностите: Тъй като много членове на екипа и отдели използват паралелни работни процеси за различни дейности, вашият софтуер Тъй като много членове на екипа и отдели използват паралелни работни процеси за различни дейности, вашият софтуер за управление на работни процеси трябва да предоставя подробен дневник на дейностите с информация за взаимодействията, комуникациите и промените, направени от членовете на екипа, за да насърчи културата на сътрудничество.

Мащабируемост: Системата за работни процеси във вашата компания трябва да бъде лесно адаптируема и съвместима със сложни работни процеси, тъй като вашият бизнес се разраства. Тъй като повечето компании преминават през няколко фази на трансформация, работният процес трябва да може да ги преживее, без да се налага да бъде преизграждан от нулата.

С изкуствен интелект: С вградени AI възможности, ускоряването на повтарящи се задачи като създаването на формуляри става бързо и лесно. Например, предложените от AI полета във формулярите помагат на бизнес потребителите да създават и изпълняват формуляри по-бързо и да събират необходимите данни по-ефективно.

Контрол на достъпа въз основа на роли: Изберете инструмент за управление на работните процеси в предприятието с контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC), за Изберете инструмент за управление на работните процеси в предприятието с контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC), за да улесните сътрудничеството между членовете на екипа , без да нарушавате поверителността на конфиденциалните данни.

1. ClickUp

Организирайте задачите в ClickUp с неговите 15 динамични изгледа за по-добро управление на проектите и работните процеси.

Бизнесът трябва да автоматизира работните процеси, да изгражда персонализирани системи за различни случаи на употреба и да създава стандартизирани шаблони за работни процеси при разширяване на дейността си.

Платформата за управление на работни процеси в предприятията на ClickUp интегрира автоматизация на работните процеси, AI възможности и сътрудничество в бизнес процесите за планиране, управление и изпълнение на работни процеси.

Ето основните функции, които правят ClickUp идеален за автоматизация и управление на работните процеси в предприятията.

ClickUp за управление на проекти предлага персонализирани изгледи за междуфункционални проекти, за да ускори операциите. Мениджърите могат да виждат статуса на всяка задача, съответните членове на екипа, отговорни за задачата, и кой ще работи по следващата стъпка в процеса на управление на работния поток.

С тази информация мениджърите могат да идентифицират възможните препятствия достатъчно рано и да държат екипа отговорен за напредъка.

Изберете от над 100 предварително създадени ClickUp Automations, за да оптимизирате и организирате работните процеси на вашия екип и да елиминирате повтарящите се задачи. Някои от нашите любими автоматизации за намаляване на усилията за управление на работните процеси включват:

Автоматично възлагане на задачи

Актуализиране на статуса на задачите

Прилагане на предварително създадени шаблони за оптимизиране на работните процеси

ClickUp Brain, вграденият AI асистент, автоматизира действия като възлагане на задачи на подходящия член на екипа, добавяне на графици, планиране на подзадачи и попълване на необходимите данни в работните процеси и шаблоните за работни процеси, така че членовете на екипа ви да могат да се съсредоточат върху дейности с добавена стойност.

Автоматизирайте задачите и актуализациите в работния си процес с ClickUp Brain.

Независимо дали създавате нов процес или оптимизирате съществуващ, шаблоните за работни потоци на ClickUp могат да ви помогнат да разберете бизнес процесите, да идентифицирате пречките и да опростите комуникацията и сътрудничеството със заинтересованите страни.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте визуализацията на проектите с ясен и кратък преглед на целия работен процес с шаблона за бяла дъска за работни процеси на ClickUp.

Използвайте персонализирани статуси, изгледи и полета и създайте множество области за управление на проекти, за да проследявате напредъка на екипа си на всеки етап, да визуализирате съществуващите процеси и да приоритизирате задачите реалистично.

Тъй като предприятията се занимават със сложни работни процеси и взаимосвързани процеси, организациите трябва да дадат приоритет на последователността и да автоматизират повтарящите се задачи, за да минимизират преработката. ClickUp for Enterprise Teams съгласува екипите към общи цели, опростява междуфункционалното сътрудничество и позволява управление на работните процеси на една платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирани работни процеси: Спестете време на екипа си, като автоматизирате работните процеси с над 50 предварително създадени действия в ClickUp Automations. Поддържайте работния процес в движение, като свържете действията с променящи се статуси, етикети и времеви графики.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp за повтарящи се задачи

Готови шаблони: Започнете проектите си бързо с над 1000 персонализируеми шаблона за процеси и задачи.

Опростено проследяване, отчитане и сътрудничество: Автоматизирайте проследяването на напредъка на вашия екип, за да постигнете обща цел, създайте персонализирани изгледи, съобразени с вашия екип, и опростете междуфункционалното сътрудничество с ClickUp Whiteboardsи ClickUp Docs. Автоматизирайте проследяването на напредъка на вашия екип, за да постигнете обща цел, създайте персонализирани изгледи, съобразени с вашия екип, и опростете междуфункционалното сътрудничество с ClickUp Chat

Добавете джаджи, за да актуализирате работните процеси, променяте статуси, възлагате задачи и др. директно в редактора на ClickUp.

Управление на задачите с помощта на изкуствен интелект: Автоматизирайте управлението на задачите, като разпределяте задачи на членовете на екипа, задавате срокове, създавате подзадачи и попълвате полета с данни с помощта на ClickUp Brain. ClickUp Brain също така обобщава бележките от срещи и резюметата на дискусиите и ви помага да създадете кратки описания на проектите за секунди.

Обобщете дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp Brain.

Централизирани операции: Използвайте Използвайте ClickUp за оперативни екипи , за да централизирате знанията си и дейностите по управление на работните процеси, да намалите използването на множество инструменти и да подобрите ефективността на екипа си. С над 1000 интеграции можете лесно да централизирате ежедневната си работа, включително любимите си приложения, в ClickUp.

Гаранция за сигурност и съответствие: С ClickUp можете да бъдете сигурни, че вашите данни са в безопасност. Всички данни за ClickUp се криптират в покой с AES-256 криптиране, а комуникациите на уеб приложенията се криптират чрез TLS 1. 2. Ние сме в съответствие със SOC2, ISO и PCI.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции понякога може да обърка новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Kissflow

чрез Kissflow

Специално създадените, мащабируеми работни процеси на Kissflow автоматизират задачите, елиминират загубите, намаляват разходите, увеличават възвръщаемостта на инвестициите и помагат на членовете на екипа да получат достъп до подходящите ресурси, за да ускорят изпълнението на проектите.

Като софтуер за управление на работни процеси в предприятията, Kissflow автоматизира работните процеси без участието на ИТ екипа, като увеличава прозрачността на процесите и генерира отчети в реално време за задачите и производителността на служителите.

Най-добрите функции на Kissflow

Създайте персонализирани работни процеси за автоматизиране на повтарящи се задачи чрез интуитивния потребителски интерфейс на Kissflow.

Автоматично възлагайте задачи на подходящите членове на екипа, за да гарантирате спазването на SLA и сроковете на проекта.

Проследявайте всичките си работни процеси в централизирана табло за максимална прозрачност на операциите по управление на бизнес процесите.

Ограничения на Kissflow

Възможността за автоматично актуализиране на наборите от данни в Kissflow се нуждае от подобрение, тъй като понякога е необходима ръчна намеса.

Цени на Kissflow

Базов: 1500 $/месец с ограничени функции

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Kissflow

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

3. Cflow

чрез Cflow

Софтуерът за работни процеси на Cflow е подходящ за екипи с няколко отдела, участващи в корпоративните операции, като човешки ресурси, продажби и маркетинг, финанси, ИТ и снабдяване.

С над 1000 интеграции на приложения, включително Google, Dropbox, Salesforce и Trello, различните екипи могат да ускорят ежедневните си задачи, да прекарват по-малко време в разпределяне на задачи и да имат бърз достъп до съществуващи документи, което намалява усилията за управление на работните процеси.

С персонализирани, ефективни работни процеси и сигурна платформа, базирана в облака, поддържането на производителността е по-лесно с софтуера за управление на работни процеси и проекти на Cflow.

Най-добрите функции на Cflow

Организирайте работните процеси, за да подобрите операциите по управление на проекти, независимо от типа на устройството и местоположението. Cflow автоматизира ежедневните ви работни процеси и спестява време при повтарящи се задачи като одобрение на фактури и одобрение на заявки за покупка.

Създайте шаблони за работните процеси на вашия екип, като използвате визуален инструмент за създаване на работни процеси с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете множество шаблони за работни процеси за различни случаи на употреба.

Използвайте инструмента Business Activity Monitor (BAM) на Cflow, за да проследявате всички дейности по процесите и да генерирате персонализирани отчети за обзор на процесите и информирано вземане на решения за бизнес операциите.

Ограничения на Cflow

Cflow може да забави обработката на данни при работа с големи масиви от данни.

Цени на Cflow

Happy: 12 долара/потребител/месец за 20 процеса и 10 отчета в таблото

Joy: 16 долара/потребител/месец за неограничен брой процеси и 50 отчета в таблото за управление

Bliss: 22 долара/потребител/месец за неограничен брой процеси и неограничен брой отчети в таблото за управление

Оценки на клиентите на Cflow

G2: 5/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Gravity Flow

чрез Gravity Flow

Gravity Flow е плъгин за WordPress за създаване и изпълнение на формуляри и персонализирани работни процеси.

Ако вашата компания използва формуляри в различни точки на контакт за събиране на данни, Gravity Flow е подходящо приложение за работни процеси, което автоматично препраща попълнените формуляри към дейностите по управление на бизнес процесите във вашата компания.

Gravity Flow помага за конфигурирането дори на стари WordPress уебсайтове със сложни работни процеси благодарение на вградените интеграции и визуални инструменти. Можете лесно да внедрите автоматизирани процеси за регистрирани и нерегистрирани потребители без проблеми.

Най-добрите функции на Gravity Flow

Използвайте Gravity Forms, за да генерирате и интегрирате формуляри за множество бизнес процеси и случаи на употреба, като назначаване на нови служители, генериране на фактури и обработка на заявки във вашия WordPress уебсайт.

Създайте персонализирана интерактивна автоматизация и оптимизирайте работните процеси от над 40 предварително дефинирани стъпки за действие.

Насладете се на сигурност от корпоративно ниво за базирани на формуляри бизнеси, които съхраняват данни в облака.

Ограничения на Gravity Flow

Потребителите се оплакват, че преводите на Gravity Flow не работят правилно.

Цени на Gravity Flow

Основна лицензия: 99 $/година за един WordPress сайт

Професионална лицензия: 299 $/година за три WordPress сайта

Ultimate License: 447 $/година за 50 WordPress сайта

Оценки на клиентите на Gravity Flow

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Hive

чрез Hive

Софтуерът за управление на работни процеси на Hive включва приложения за управление на работата, автоматизация на задачите, сътрудничество, отчитане и контрол.

Hive Automate ще създава задачи, ще определя собственици и ще променя статуси. След като създадете работен процес за конкретна задача, не е необходимо да проверявате или наблюдавате статуса – Hive Automate го прави вместо вас.

Hive Analytics проследява действията и проектите във вашето работно пространство, анализира времето, прекарано за всяко действие и проект, и предоставя подробна информация за критични показатели и нерешени проблеми.

Най-добрите функции на Hive

Създавайте многоетапни, персонализирани работни процеси без никакви познания по програмиране, като използвате инструмента за създаване на работни процеси с плъзгане и пускане на Hive.

Създайте свои лични решения за работни процеси, изберете тригери и действия за автоматизация и задайте персонализирани условия за автоматизация както за Hive към Hive, така и за Hive към други инструменти.

Използвайте инструмента за създаване на формуляри без кодиране на Hive, за да импортирате информация от различни източници на данни и да създадете споделяеми формуляри без кодиране за безпроблемна съвместна работа в екип.

Ограничения на Hive

Потребителите са се оплаквали от невъзможността на Hive да се интегрира с доставчиците на SMS услуги.

Цени на Hive

Безплатно: 0 долара за 200 MB пространство за съхранение и десет членове на работната среда

Стартово ниво: 1,50 $/месец/потребител за неограничено пространство за съхранение и десет членове на работната среда

Екип: 5 USD/месец/потребител за неограничено пространство за съхранение и 50 членове на работната среда

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Hive

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 рецензии)

6. ProcessMaker

чрез ProcessMaker

ProcessMaker е софтуер за управление на работни процеси в предприятията, базиран на изкуствен интелект, с прост интерфейс без код, който подобрява производителността на вашия екип.

С интелигентна автоматизация екипите могат да автоматизират и внедряват примери за работни процеси като одобрение на фактури, назначаване на служители, управление на бизнес услуги и снабдяване.

Платформата автоматизира междуфункционалните работни процеси в предприятието и потока от данни между системите и отделите чрез интегриране на AI и NLP (обработка на естествен език).

Най-добрите функции на ProcessMaker

Свържете и координирайте сложни бизнес процеси, данни и системи от съществуващи приложения и потоци от данни.

Внедрете интелигентна автоматизация, като комбинирате генеративна изкуствена интелигентност, интелигентна обработка на документи, автоматизация на бизнес процеси и механизми за вземане на решения.

Използвайте готови шаблони с предварително дефинирани процеси, споделяйте успешни работни процеси с други и запазете вашите уникални процеси като шаблони за бъдеща употреба.

Ограничения на ProcessMaker

Уеб формулярите не се персонализират лесно

Цени на ProcessMaker

Платформа: Индивидуални цени и липса на функции като създаване на мобилни екрани, тестване на процеси

Предимства: Персонализирани цени и липса на функции като AI формуляри, AI търсене

Enterprise Plus: Персонализирани цени и достъп до всички разширени функции

Оценки на клиентите на ProcessMaker

G2: 4. 3/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 170 отзива)

7. Pneumatic Workflow

чрез Pneumatic

Pneumatic е SaaS система за управление на работни процеси за итеративно развитие и непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите. Започнете с документиране на процесите във вашата компания, като използвате шаблони за работни процеси, след което ги изпълнете, проверете тяхната ефективност, идентифицирайте пречките и направете корекции, за да постигнете максимална ефективност.

Най-добрите функции на Pneumatic Workflow

Използвайте инструмента Template Builder на Pneumatic, за да създавате и усъвършенствате нови шаблони, да правите промени в съществуващите шаблони, за да добавите нови SOP , и да добавяте или премахвате собственици на шаблони.

Изпълнявайте множество работни процеси от всеки шаблон за работни процеси и създавайте нови работни процеси чрез клониране на съществуващи такива.

Използвайте таблото на Pneumatic, за да получите обща представа за работните процеси и да възложите задачи на всеки потребител, така че те да идентифицират препятствията и да определят приоритетите.

Ограничения на пневматичните работни процеси

Не е подходящ за големи предприятия със сложни работни процеси.

Цени на Pneumatic Workflow

Без ограничения: 99 $/месец без специален мениджър по внедряването

Fractional COO: 599 $/месец с посветен мениджър по внедряването и други разширени функции

Оценки на клиентите за Pneumatic Workflow

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Process Street

чрез Process Street

Process Street е софтуер за автоматизация на бизнес процеси, който замества ръчните задачи с работни процеси без кодиране. Той се интегрира с приложения на трети страни като Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive и други инструменти за автоматизация, за да създава персонализирани работни процеси за изпращане на имейли, импортиране на данни, изпращане на фактури и подобни задачи.

Process Street ви помага да актуализирате и усъвършенствате редовно правилата за автоматизация на работните процеси, без да засягате цялата система или да прекъсвате текущите дейности.

Най-добрите функции на Process Street

Създайте надеждни вериги за добавена стойност от начало до край чрез персонализирани формуляри и автоматизирани работни процеси и управлявайте потока от информация между различни екипи, отдели и процеси.

Генерирайте отчети за ефективността на автоматизацията на работните процеси, за да следите ефективността на екипа и да идентифицирате пречките на индивидуално или екипно ниво в интуитивен контролен панел.

Задайте условна логика като „ако/тогава“, за да се адаптирате автоматично към различни ситуации и изисквания на екипа.

Ограничения на Process Street

Без библиотека с повторно използваеми процеси е трудно да се свържат процесите и събитията.

Цени на Process Street

Стартиращи компании: 100 $/месец и ограничено разработване на приложения

Предимства: 1500 долара на месец и ограничени възможности за персонализиране (плащане на годишна база)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване с достъп до всички функции и персонализиране

Оценки на клиентите на Process Street

G2: 4,6/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

9. Wrike

чрез Wrike

Създайте персонализирани работни процеси и автоматизирани работни пространства за различните си екипи и бизнес отдели, като използвате конфигурацията на работните процеси на Wrike.

Wrike помага на големи екипи да персонализират работните си процеси с помощта на персонализирана автоматизация, при която те сами определят правилата и тригерите. Създавайте автоматични одобрения, формуляри за заявки и повтаряеми планове, за да елиминирате ръчния труд в корпоративните операции.

Най-добрите функции на Wrike

Използвайте вградените шаблони за автоматизация на работни процеси на Wrike, за да планирате проектите си, да ги разделите на по-кратки задачи, да опростите визуализацията и да изпълните проектите в планираните срокове, за да постигнете по-висока удовлетвореност на клиентите.

Филтрирайте автоматично задачите си, поддържайте работното си пространство организирано и закачайте списъци със задачи според приоритета им.

Използвайте инструменти за сътрудничество в приложението, за да планирате проекти, да активирате редактиране на живо и да дефинирате резултати, без да чакате отговори по имейл.

Ограничения на Wrike

Основни функции като одобренията са налични в мобилното приложение, но липсват в настолното приложение на Wrike.

Цени на Wrike

Безплатни

Екип: 9,8 $/месец за 2-25 потребители

Бизнес: 24,80 $/месец за 5-200 потребители

Enterprise: Персонализирана цена за 5 до неограничен брой потребители с корпоративна сигурност и мащабируемост

Pinnacle: Персонализирана цена за 5 до неограничен брой потребители с разширени аналитични функции

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

10. Nintex

чрез Nintex

Системата за управление на работни процеси на Nintex е известна с интуитивния си потребителски интерфейс и лесната интеграция с приложения на трети страни.

Nintex използва инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да създава работни процеси за минути, да интегрира различни вътрешни и външни хранилища и да разработва цялостни бизнес процеси за автоматизиране на операциите, управлението на данни и моделирането и картографирането на процесите.

Предварително създаденият аналитичен табло на Nintex ви предоставя полезна информация за автоматизациите, които се изпълняват в цялата ваша организация. Проследявайте и измервайте състоянието на вашите работни процеси, управлението на запасите и въздействието върху бизнеса.

Най-добрите функции на Nintex

Използвайте софтуер за документиране на процеси , за да обедините данните в документите си без да ги копирате и поставяте, и да автоматизирате маршрутизирането на документите за преглед, подписване и съхранение в облака.

Създайте персонализирани процеси за автоматизация на работните потоци, за да импортирате данни от различни източници в рамките на вашата организация и да вземате по-добри решения.

Концептуализирайте, визуализирайте и итерирайте вашите гъвкави работни процеси с дизайнерския канвас на Nintex с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Nintex

Функции като картографиране на процесите могат да бъдат трудни за начинаещи потребители.

Цени на Nintex

Предимства: 25 000 долара/година за 2000 генерирани документа

Премиум: 50 000 долара/година за 10 000 генерирани документа

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване за генериране на персонализирани документи

Оценки на клиентите на Nintex

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

Намерете най-добрия софтуер за управление на работни процеси за вашия екип

Ако вашият екип прекарва прекалено много време в ръчното разпределяне на задачи и превключването между приложения за събиране на различни данни, е време да използвате софтуер за управление на работните процеси в предприятието.

Ако сте начинаещи, препоръчваме ClickUp като решение за управление на работни процеси, подходящо за начинаещи, с което да автоматизирате работните си процеси. То разполага с предварително създадени шаблони за подобряване на бизнес процесите ви и се захранва от ClickUp Brain, за да елиминира повтарящите се задачи.

Това, което отличава ClickUp като най-добрия софтуер за управление на работни процеси в предприятията, е комбинирането на автоматизацията на работните процеси с управлението на проекти, за да се изпълняват работните процеси ръчно и с автоматизирани действия.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.