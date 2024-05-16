Как да управлявате и избягвате техническия дълг в Scrum?

По време на работния ден екипите за разработка на софтуер вземат десетки решения, свързани с комплексни компромиси. Всеки избран от вас език за програмиране, написан от вас интеграционен код или внедрен от вас инструмент за автоматизация ще има последствия в бъдеще.

Тези последствия са известни като технически дълг. В традиционния водопаден модел на разработване на софтуер техническият дълг беше изключително често срещан. Аджил Скрам методологиите са разработили процеси за тяхното минимизиране.

В тази публикация в блога разглеждаме подробно защо възниква технически дълг и как можете да го избегнете в проектите си.

Разбиране на техническия дълг в Scrum

Традиционните процеси за разработка на софтуер разчитаха на много дългосрочни проекти, чиято реализация отнемаше години. До момента на завършване на проекта пазарът се променяше, изискванията на клиентите еволюираха, а самата технология остаряваше, което създаваше технически дълг.

Какво е технически дълг?

Техническият дълг се отнася до разходите за допълнителна преработка, причинена от избора на разумно, краткосрочно решение вместо по-добър подход, който би отнел повече време.

По същество това е като да вземете пряк път сега, което може да ускори развитието в краткосрочен план, но често води до повишени разходи по-късно, тъй като дългът трябва да бъде „изплатен“ чрез отстраняване на проблемите, възникнали в резултат на първоначалния компромис.

Какъв е примерът за технически дълг?

Най-простият пример за съществуващ технически дълг е, когато разработчиците с кратки срокове пускат код в производство, без да преминат през задълбочени прегледи и тестове на кода. Когато функцията бъде пусната, тя ще бъде бъгава, неизползваема или, в най-лошия случай, ще представлява тежест за киберсигурността.

Как Scrum помага при техническия дълг?

В отговор на неефективността на метода „водопад” се появи гъвкавият модел Scrum за разработка на софтуер.

Процесите на управление на проекти в Scrum са предназначени за управление на техническия дълг.

Продуктовият беклог е фокусиран върху осигуряването на яснота по отношение на изискванията.

Дефинициите на потребителските истории изискват пълнота на критериите за приемане.

Скрам майсторите и продуктовите собственици отделят време във всеки спринт, за да изплатят техническия дълг.

Процесите на преглед на кода са разработени с оглед изплащането на техническия дълг.

Въпреки всички усилия, техническият дълг е неизбежен. Нека видим защо.

Какво причинява технически дълг в Scrum?

Има редица вътрешни и външни фактори, които причиняват технически дълг в проектите за разработка на софтуер по метода Scrum. Някои от най-честите причини са:

Развитие на пазара/технологиите

С течение на времето технологиите могат да остареят, а нуждите на пазара да се променят. Това означава, че изборите, които сте направили по-рано, може да се наложи да бъдат преработени. Това е естествено и Scrum екипите го очакват като част от своя път към гъвкаво разработване на софтуер.

Не всички причини обаче са естествени.

Бързане за спазване на крайните срокове

Скрам екипите работят в спринтове с фиксирана продължителност, обикновено продължаващи 1-2 седмици. Натискът да се изпълнят възложените задачи в тези кратки срокове може да доведе до технически дълг, като принуди членовете на екипа да изберат по-бързи, но по-малко оптимални решения.

Неадекватна дефиниция на „завършено“

Дефиницията за „завършено“ (DoD) е ключов елемент в Scrum. Тя очертава критериите за приемане на всяка задача, за да бъде считана за завършена. Scrum екипите я дефинират ясно, още преди да добавят задачата към спринта.

Неадекватните дефиниции обаче често водят до код дълг. Например, ако DoD не изисква тестване на производителността, екипът може да пренебрегне проблеми с производителността, които по-късно изискват значителни усилия за отстраняване.

Постепенни промени без цялостно планиране

Макар че постепенните актуализации позволяват бързото внедряване на нови функции, понякога те могат да доведат до липса на цялостен дизайн или планиране. В интерес на бързината екипите могат да използват шаблони за разработка на софтуер, които не отразяват цялостната картина.

Така всяка част от софтуера се разработва и добавя постепенно, което не винаги отчита архитектурата на цялата система. С течение на времето това може да доведе до фрагментирана архитектура, която е неефективна, трудна за поддръжка и изпълнена с проблеми със съвместимостта.

Отложено преструктуриране

При итеративния подход винаги има следваща итерация, която да поправи или подобри съществуващата реализация. Тази нагласа може да доведе до отлагане на необходимото преструктуриране с погрешната надежда, че можете да се справите с него по-късно.

Когато добавяте все повече функции върху неадекватно преработен код, сложността и разходите за промени се увеличават, което води до нарастване на техническия дълг.

Дори в Scrum проектите могат да възникнат различни форми на технически дълг, базирани на сътрудничеството между екипите по бизнес, инженеринг и връзки с клиенти. Този технически дълг може да има значителни последствия.

Какви са последиците от техническия дълг в Scrum?

Пряката последица от техническия дълг е, че той създава съответен финансов дълг под формата на преработка, време и квалифицирани ресурси. Непрекият ефект от техническия дълг обаче е много по-голям и по-пагубен.

Намалена скорост на разработване: Агилните екипи, обременени с технически дълг, прекарват повече време в отстраняване на бъгове и решаване на проблеми от предишни спринтове, отколкото в работа по нови функции. Това означава по-малко часове за създаване на нови функции и по-бавно време за доставка като цяло.

Повишена сложност: С натрупването на технически дълг, кодовата база става по-сложна и трудна за управление. Всеки път, когато нещо трябва да бъде променено, разработчикът ще отдели време за разплитане на сложността, преди да направи каквито и да било поправки.

Образователни разходи: Сложната кодова база увеличава когнитивната натовареност на съществуващите членове на екипа, което затруднява бързите и ефективни промени. Освен това, това изисква от Scrum екипите да отделят повече време за въвеждането на нови членове в екипа.

Лошо качество на софтуера: Техническият дълг оказва значително влияние върху качеството на софтуера, като намалява възможността за поддръжка, увеличава вероятността от грешки и влошава общата производителност.

Репутация на инженерите: Като продуктов екип, ако кодът ви се нуждае от постоянна преработка, за да се изплати техническият дълг, репутацията ви като инженерна организация може да пострада значително. Това би повлияло и на способността ви да привличате нови таланти.

За да избегнете тези предизвикателства и просто да създадете по-добър софтуер за света, трябва да сведете до минимум, ако не и напълно да елиминирате, техническия дълг. Ето как.

Стратегии за минимизиране и справяне с техническия дълг

Някои от най-простите и ефективни начини за минимизиране на техническия дълг включват изграждането на последователни процеси. Безплатен софтуер за управление на проекти може да бъде от огромна полза в този случай. Ето как.

1. Провеждайте задълбочени прегледи на кода

Прегледът на кода е процес, при който колега проверява кода, написан от член на екипа, за да гарантира стандартите за качество. Обикновено прегледът на кода се извършва от по-опитен колега или технически мениджър.

Процесите на покритие и преглед на кода намаляват техническия дълг, като гарантират спазването на стандартите за кодиране и идентифицират проблемите рано, преди да бъдат обединени в основната кодова база.

Инструмент за управление на проекти като ClickUp може да ви помогне да реализирате това без усилие. Персонализираните статуси на ClickUp ви позволяват да добавите „преглед на кода“ към работния процес.

Създайте персонализирани статуси в ClickUp, за да наблюдавате и проследявате техническия дълг.

ClickUp Automations ви позволява автоматично да възлагате задачи за преглед на кода, когато кодирането е завършено. Можете също да използвате ClickUp Checklists, за да се уверите, че всички критерии за приемане са покрити.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, ето шаблона за гъвкаво управление на Scrum на ClickUp – напълно персонализирана рамка, която ви помага да реализирате проекти с по-малко грешки и да предотвратите техническия дълг още в зародиш.

2. Автоматизирайте проверките за качество на кода

Появата на изкуствения интелект, заедно с усъвършенстваните практики за автоматизация на тестовете, има голям потенциал за елиминиране на техническия дълг. Например, използването на приложения без код помага за намаляване на ръчното кодиране, като по този начин се намалява вероятността от грешки.

Можете също да използвате AI кодови инструменти и кодови редактори, за да:

Идентифицирайте грешки в кода

Вижте препоръчителните алтернативи за грешките.

Проверете спазването на най-добрите практики.

Добавяйте коментари и споделяйте знания между членовете на екипа.

Прегледите на кода и автоматизацията играят решаваща роля в преминаването към процеси за качество. Например, ако разработчикът идентифицира потенциална пропусната в сигурността в нова функция за удостоверяване, той може да отстрани пропуснатата, преди тя да стане част от софтуера, като по този начин предотврати скъпи бъдещи поправки и рискове за сигурността.

ClickUp Brain може да подобри още повече вашата ефективност, като ускори задачите ви по управление на проекти в Scrum. AI Knowledge Manager и AI Project Manager на ClickUp ви позволяват да задавате въпроси, да получавате отговори и да автоматизирате задачи за нула време.

Получавайте отговори и информация в реално време на вашите въпроси с ClickUp Brain

3. Направете техническия дълг прозрачен

Наричайте нещата с истинските им имена. В системата си за управление на проекти ясно маркирайте елементите на техническия дълг като такива, за да се уверите, че тези проблеми получават необходимото внимание и ресурси по време на планирането на спринтовете.

Гъвкавият софтуер за управление на задачи на ClickUp ви позволява да маркирате дадена задача като функция, дефект, етап или обратна връзка. Като категоризирате работата си по подходящ начин, можете да вземете по-добри решения за приоритизиране.

Персонализирайте конвенциите за именуване и типовете задачи с ClickUp.

4. Постигнете прозрачност по отношение на техническия дълг

Във всеки един момент собственикът на продукта трябва да може да отговори на въпроса: И така, какъв е нашият технически дълг?

За да направите това, трябва да имате ясна и подробна представа за задачите си. Софтуерът за управление на проекти ClickUp е проектиран, за да ви даде тази свобода. С над 35 ClickApps и над 15 изгледа можете да персонализирате управлението на задачите, проследяването на грешки и визуализацията на работния процес по начин, който работи най-добре за вас.

Можете също да създадете персонализирано представяне за задачите, свързани с техническия дълг, с собствен табло за наблюдение на напредъка.

Изберете персонализирания изглед, който най-добре отговаря на вашите нужди с ClickUp

5. Включете собственика на продукта

Ролята на продуктовия собственик е от основно значение за преодоляване на разминаването между бизнес изискванията и техническото изпълнение. Те имат най-голямо влияние при вземането на решения кога и колко технически дълг да се адресира във всеки спринт.

Като екип за разработка на софтуер, сътрудничете си тясно с продуктовия мениджър. Помогнете им да:

Разберете обхвата и последиците от техническия дълг.

Комуникирайте с бизнес заинтересованите страни

Осигурете необходимите средства и бюджети

Изградете системи за елиминиране на бъдещ технически дълг.

Шаблонът за регистър на технически дълг на ClickUp е мощен ресурс за управление на операциите от начало до край. Този напълно персонализируем шаблон действа като счетоводна книга за документиране, управление, измерване и предоставяне на решения за всички технически дългове.

Управлявайте целия си технически дълг с шаблона за регистър на техническия дълг на ClickUp.

6. Задайте процеси за изплащане на техническия дълг

Събиране на данни: В рамките на всяка задача събирайте подробни описания на техническия дълг, включително неговия произход, въздействие и възможни решения, което улеснява систематичния подход към разрешаването на тези проблеми.

Планиране: По време на спринт срещите планирайте третирането и разрешаването на техническия дълг с същата строгост, както и новите функции или поправките на бъгове.

Редовно преработвайте кода: Планирайте редовно преработване, за да консолидирате и оптимизирате кодовата база.

Например, да предположим, че екипът за разработка забелязва, че няколко функции в приложението им използват подобен код за извличане на потребителски данни от базата данни. Те ще преструктурират тези функции, като създадат една единствена помощна функция, която обработва заявките към базата данни и която може да се използва от всички други функции. Това опростява кода и го прави по-лесен за поддръжка и по-малко податлив на грешки.

Освободете се от техническия дълг с ClickUp

Всяко решение, свързано с проекта, има своите плюсове и минуси. Оптимизирането за краткосрочни ползи ще доведе до дългосрочен технически дълг. Дори екипите, които знаят това много добре, понякога са принудени да вземат неоптимални решения.

Следователно, справянето с техническия дълг в Scrum проектите е непрекъснат и повтарящ се процес. Той е неразделна част от всеки процес на планиране на спринт. Софтуерът за управление на проекти ClickUp разбира това. Той е пълен с гъвкави и персонализирани функции и AI инструменти, от които всеки Scrum екип се нуждае.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси за техническия дълг

1. Какво причинява технически дълг в Scrum?

Техническият дълг в Scrum може да възникне в резултат на развиващите се пазари, бързането да се спазят крайните срокове на спринтовете, което води до бързи решения вместо до устойчиви решения. Неадекватните дефиниции за „завършено“, които не включват строги проверки за качество, също могат да допринесат за натрупването на дълг.

От страна на клиента, честите промени в изискванията и приоритетите могат да доведат до преработване и несъответствия в кода.

2. Какво се случва, когато техническият дълг в Scrum се увеличи?

Когато техническият дълг в Scrum се увеличава, скоростта на разработката намалява, тъй като прекарвате повече време в отстраняване на бъгове и решаване на стари проблеми, отколкото в разработване на нови функции.

Това често води до по-ниско качество на продукта, риск от провал на проекта и напрежение в екипа, тъй като членовете му могат да се почувстват претоварени от нарастващото забавяне на задачите по поддръжката.

3. Как да избегнем техническия дълг в agile?

За да избегнете техническия дълг в agile, се уверете, че стриктно спазвате цялостна дефиниция за завършеност, която включва стандарти за качество като преглед на кода и тестване.

Дайте приоритет на редовното преструктуриране и отделете време за справяне с техническия дълг при планирането на спринтовете. Освен това поддържайте ясна и непрекъсната комуникация в екипа и със заинтересованите страни, за да управлявате ефективно очакванията и приоритетите.