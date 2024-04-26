Apple Notes срещу Notability: коя приложение за водене на бележки е най-доброто?

Знаете ли, че воденето на бележки датира още от древните гърци? От древните гърци до студентите и работещите професионалисти, воденето на бележки е станало неразделна част от нашия живот. Методът на записване на бележки обаче еволюира през годините.

Макар ръчното писане на бележки да си остава очарователно, се появи и един далеч по-добър и ефективен метод: приложенията за водене на бележки. Независимо дали пишете протоколи от срещи или списъци за пазаруване, софтуерът за водене на бележки отговаря на всички ваши изисквания и нужди.

Ще намерите много приложения за водене на бележки, всички с различни функции и дълбочина. Две от тях обаче надминават всички очаквания – Apple Notes и Notability.

Днес ще разгледаме тези две приложения и ще ви помогнем да определите кое от тях е по-добро, като сравним техните функции, цени и други характеристики. Ще разгледаме и една алтернатива, която ще се окаже революционна!

Какво е Apple Notes?

чрез App Store

Разработено от Apple Inc. , Apple Notes е приложение за водене на бележки, съвместимо с macOS, iOS, iPadOS и VisionOS. Можете да получите достъп до онлайн версията и чрез браузъра си. Приложението е добре защитено; защитете го с FaceID, TouchID или парола.

Apple Notes е изключително лесно за използване, тъй като е вградено в устройствата на Apple. То също така се синхронизира автоматично с iCloud, така че не трябва да се притеснявате, че ще загубите бележките си. Бележките ви ще се появят, когато ги отворите на вашия компютър или Chromebook.

Функции на Apple Notes

Apple Notes предлага функции като етикети, търсене, писмени бележки, добавяне на бързи бележки, сканиране на документи и споделяне. Можете дори да интегрирате бележките с Siri! Нека разгледаме основните му функции:

Опция за търсене

Намирането на бележка, която сте създали преди няколко седмици, може да бъде трудна задача, особено ако използвате бележките си като дигитален дневник. Мощните функции за търсене на Apple Notes се грижат за това.

Можете да търсите текст или изображения в бележките си, а функцията ще провери текста на бележките, прикачените файлове, рисунките, ръчно написаните части, съдържанието на изображенията и сканираните документи. Освен това можете да ограничите търсенето до конкретна бележка, някои от бележките си и всички акаунти.

Създавайте интелигентни папки

чрез Apple Support

Apple Notes ви позволява да създавате интелигентни папки, използвайки етикети и други критерии. Това е бърз и гъвкав начин да категоризирате бележките си. Най-доброто нещо в тези папки е, че те автоматично добавят всяка бележка, която съдържа етикета, който сте използвали за създаване на папката.

Когато създавате или редактирате бележка, можете да въведете # и да напишете името на етикета, и бележката ви автоматично ще бъде добавена към папката.

Сигурни бележки

Ако записвате чувствителна информация в бележките си, можете да я защитите с първокласните опции за сигурност на Apple Notes. Можете да добавите персонализирана парола, да използвате паролата за вход на устройството си или да използвате Face ID. След като сте заключили бележка, можете да я отворите само с помощта на метода си за удостоверяване.

Добавете скици

чрез Apple Support

В Apple Notes можете да рисувате скици с пръста си или с Apple Pencil. Приложението предлага разнообразни инструменти за рисуване, като моливи, маркери и цветове. Можете също да променяте дебелината и непрозрачността на рисунките си, да увеличавате или намалявате пространството за рисуване и да премествате скицата.

Scribble

Ако записвате бележките си бързо с Apple Pencil, функцията Scribble на Apple Notes автоматично ги превръща в набран текст. Функцията е изключително интуитивна. С помощта на молива можете да изтриете дума, като я зачеркнете, да маркирате текст, като го подчертаете, и др.

Сканиране на документи

чрез Apple Support

Apple Notes поддържа и сканиране на документи или снимки. Така че, ако искате да добавите документ към бележките си, можете директно да го сканирате и да го запазите в бележките. Можете също да маркирате документа и да добавите подписа си.

Цени на Apple Notes

Apple Notes е безплатно.

Какво е Notability?

чрез App Store

Notability е друго популярно приложение за водене на бележки и продуктивност, което е съвместимо с всички ваши Apple устройства. Ginger Labs го създаде като приложение за бележки за професионалисти и студенти.

Приложението има изчистен и интуитивен потребителски интерфейс, вграден набор от инструменти и много функции, които го правят лесно и удобно за използване. Независимо дали искате да пишете, рисувате или записвате бележките си, Notability може да направи всичко това. Можете също да добавяте бележки към PDF файлове, да записвате аудио и да го използвате за математически преобразувания.

Функции на Notability

Notability има много функции, които го правят сериозен конкурент на Apple Notes. Нека да разгледаме:

Notability Notebooks

С Notability можете да създадете бележник от нулата или да използвате цифровия бележник и шаблона на общността, за да създадете такъв. Notability позволява на потребителите да персонализират шаблона, като променят цвета, ориентацията, разстоянието между редовете и др.

Notability предлага широка гама от инструменти за писане, като писци или химикалки – изберете това, което ви подхожда най-добре. Освен това можете да направите бележките си лесни за разбиране, като използвате подчертавания, цветове и гумички.

А ако имате ограничено пространство, можете лесно да добавяте малки бележки, като използвате функцията за мащабиране.

Опциите за редактиране са ограничени в безплатната версия, но можете да получите достъп до пълния списък в Notability Plus.

Математическо преобразуване

чрез Gingerlabs

Функцията за математическо преобразуване на Notability ви позволява да преобразувате ръчно написани уравнения в изображения с висока разделителна способност. Тя поддържа всички обичайни математически изрази, правила и елементи. Функцията обаче е достъпна само в Notability Plus.

Аудио транскрипция

чрез Gingerlabs

С Notability можете да превърнете аудиофайловете си в текст в бележките си. Приложението предоставя автоматизирани транскрипции на записите с времеви отметки. Можете да търсите в транскрипциите с помощта на ключови думи и фрази, да ги редактирате, да добавяте бележки и да ги споделяте.

Тази функция обаче е достъпна само в Notability Plus.

Комбинирайте всички видове съдържание

Едно от най-големите предимства на Notability е, че можете да съхранявате цялото си съдържание в една бележка. Добавете текстове, изображения, аудио файлове, GIF файлове, стикери, сканирани документи и ръчно написани бележки – Notability позволява всичко това. Подобно на Apple Notes, бележките ви в Notability също се синхронизират с iCloud.

Режим на презентация

Notability гарантира, че действията в приложението не се показват на екрана, ако представяте и споделяте бележките си в клас или на срещи.

То ви позволява също да използвате изгледа с няколко бележки, за да видите вторична бележка по време на презентацията. Не се притеснявайте – вторичната бележка остава скрита и няма да бъде видима за публиката!

Цени на Notability

Notability Starter: Безплатно

Notability Plus: Цената не е налична

Apple Notes срещу Notability: сравнение на функциите

Notability и Apple Notes са мощни приложения за водене на бележки с уникални предимства и функции. Функциите за задълбочено търсене на Apple Notes имат предимство пред тези на Notability. Notability обаче разполага с функции за математическо преобразуване и аудио транскрипция, които му дават преднина.

Време е да определим победителя между Notability и Apple Notes. Нека сравним всяка функция на двете приложения, за да стигнем до заключение.

Леснота на използване

Приложение без излишни елементи, което ви помага да записвате мислите си без никакви проблеми, звучи като сън! Нека разберем кое от приложенията предлага тази функция.

Apple Notes

Apple Notes е добре известно с изчистения си и минималистичен дизайн. То предлага интуитивен интерфейс и се интегрира безпроблемно в екосистемата на Apple. Можете да го синхронизирате на всичките си устройства чрез iCloud, което го прави приложението по подразбиране за водене на бележки на iOS и macOS.

Notability

Notability се фокусира повече върху гъвкавостта и предлага персонализируем и интуитивен интерфейс. Можете да го персонализирате, използвайки шаблоните, налични в Notability Gallery.

Приложението работи и на всички устройства в екосистемата на Apple, а бележките ви могат лесно да се синхронизират между устройствата чрез iCloud. Интеграцията обаче не е толкова безпроблемна, колкото при Apple Notes, като се има предвид, че не е вградено приложение. Друг недостатък е, че синхронизацията с iCloud е достъпна само за потребителите на Notability Plus.

Цени

Най-доброто приложение за водене на бележки трябва да отговаря на всички ваши нужди, без да опразва банковата ви сметка. Въпреки това, тъй като Apple Notes е напълно безплатно, а Notability предлага безплатна и платена версия, решението в крайна сметка зависи от вашите нужди.

Apple Notes

Apple Notes е безплатно за използване и достъп до всичките му функции. Това е вградено приложение за устройства на Apple и е достъпно безплатно за всички потребители.

Така че, ако планирате да използвате бележки за основни нужди и не се нуждаете от разширени функции, Apple Notes е идеалното решение.

Notability

Изтеглянето на безплатното приложение Notability от App Store е идеално за започване на вашето пътуване в света на бележките. Безплатната версия обаче има ограничени функции.

Notability Plus предлага разнообразни разширени функции, които правят воденето на бележки много по-лесно и забавно. Те включват математически преобразувания, аудио транскрипция, синхронизация с iCloud, неограничени редакции и други.

Цената на Notability Plus варира в зависимост от региона, в който живеете.

Следователно Notability Plus може да е подходящият избор, ако искате да използвате бележките интензивно и се нуждаете от разширени функции.

Кой не обича да разполага с богат набор от инструменти за писане, включително инструменти за рисуване, химикалки, маркери и цветове? Да видим коя от нашите приложения предлага по-богат набор.

Apple Notes

Apple Notes предлага всички основни инструменти за писане на ръка и рисуване, което го прави отличен избор за ежедневни скици и бележки. Приложението разполага и с основни опции за форматиране, като удебелен шрифт, курсив, зачеркване и подчертаване.

Изборът на писалки включва монолинейни, мастилени, акварелни и химикалки. Можете да изберете и моливи и маркери. Други инструменти включват гума, маркер, инструмент „Ласо“ (за преместване на съдържание по страницата), линийка, палитра с цветове, фигури и др.

Освен това има и опцията Scribble, която автоматично преобразува ръчно написаните ви бележки в текстове, набрани на клавиатура.

Notability

Notability разполага с отлични инструменти за писане, включително гума, която изтрива текста ви по пиксели. В зависимост от нуждите си, можете да избирате между частична или цялостна гума. Можете да настройвате цвета, дебелината на линията, стила или писалките. Моливът е чувствителен към натиск, а маркерът има прозрачно мастило.

Други опции включват лента, линийка, инструмент „Ласо“, цветове, джаджи и форми. Можете да персонализирате кутията с инструменти, за да имате бърз достъп до често използваните инструменти и стилове. Освен това можете да използвате жестове като докосване с два пръста, за да отмените, и докосване с три пръста, за да повторите, докато пишете.

Преобразуването на ръчен текст в Notability също е удобно, с изключение на това, че не е достъпно в безплатната версия.

Разширени функции

Има функции, за които не сте знаели, че ви трябват, докато не сте ги използвали за първи път. Същото важи и за приложенията за водене на бележки. Да видим кое приложение предлага най-ценните и усъвършенствани функции.

Apple Notes

Apple Notes разполага с всички основни функции за водене на бележки, включително сканиране на документи, добавяне на прикачени файлове и опция за драскане. Можете лесно да добавяте линкове, видеоклипове, PDF файлове, таблици и аудио файлове към бележките си.

Мощната опция за търсене го прави по-удобен, тъй като можете лесно да търсите измежду всичките си бележки и прикачени файлове, използвайки ключови думи.

Notability

Notability се отличава с напредналите си функции. Поддържа мултимедийни бележки, разпознаване на ръчен текст, аудио запис, синхронизиран с бележките, и разнообразни инструменти за анотиране. Можете да добавяте лепящи се бележки, GIF файлове, стикери, сканирани документи, снимки, уеб клипове, линкове и други към бележките си.

Опцията за търсене претърсва и ръчно написаните ви бележки и предоставя точни резултати. Още по-хубавото е, че можете лесно да го използвате за рисуване, скициране и математика.

Той предлага и множество изгледи, включително мащабиране, многобележки и презентационни изгледи. Много от разширените функции обаче са достъпни само в платената версия.

Организация на бележките

Организацията е ключът към приложенията за водене на бележки. Нека разгледаме кое от двете приложения се справя по-добре – Apple Notes или Notability.

Apple Notes

Apple Notes организира бележките ви в папки. Има две основни папки:

Обикновени папки, в които можете да организирате бележките си по всякакъв начин, по който желаете

Интелигентни папки, в които можете да използвате етикети, за да добавяте автоматично нови бележки към папките си

Някои други папки включват папката „Бързи бележки“ (която съдържа всички бързи бележки, създадени на екрана за заключване) и папката „Споделени“ (която съдържа споделените бележки).

Notability

Notability осигурява стабилна организация с двустепенна система от папки – разделители и теми. Разделителите са папки, съдържащи папки, докато темите са папки, съдържащи бележници.

Notability срещу Apple Notes: кой е победителят?

Notability и Apple Notes имат силни страни и функции, които подобряват преживяването на потребителите при водене на бележки. В същото време те имат и ограничения, които затрудняват преживяването им.

Например, Apple Notes предлага по-добри опции за организиране и търсене, което го прави идеален за потребители, които обичат структурата и създават много бележки. Въпреки това, той предоставя само най-основните и съществени функции, което го ограничава.

От друга страна, Notability разполага с много функции и инструменти за писане, които отговарят на нуждите на по-широка аудитория. Потребителите могат да персонализират лентата с инструменти и да използват шаблоните, налични в галерията. Въпреки това, организационните му възможности са ограничени.

Така че, да се реши коя приложение печели, е малко предизвикателно. Notability е безспорно вашият победител, ако сте запален поемач на бележки, който обича да експериментира и да води изчерпателни бележки.

Но ако се притеснявате от ограниченията на Notability, имаме алтернативи на Notability, които ще подобрят вашите стратегии и опит в създаването на бележки.

Apple Notes срещу Notability в Reddit

В търсенето си на победител в дебата Apple Notes срещу Notability, се обърнахме към Reddit, надявайки се да намерим отговори от неговите мъдри потребители. При търсене на Apple Notes срещу Notability в Reddit, много потребители са съгласни, че Notability има по-широки и по-разширени функции.

Силните страни на Notability са изборът на цветове, манипулирането на документи, управлението на PDF файлове, лесното оформление, опциите за експортиране и аудио запис.

Други потребители на Reddit посочиха, че макар Notability да има по-добри функции, то изостава значително от Apple Notes по отношение на използването на функцията за писане с молив:

Но Notability и повечето други конкуренти не се възползват от много от вградените API функции (или не ги емулират) за поддръжка на Pencil. Notability и другите са много по-добри от Apple Note като цяло. Но Notability изостава в използването на функционалността на Pencil.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Apple Notes и Notability

Apple Notes и Notability са изключителни. Но знаете ли какво е по-добро? ClickUp!

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, създадена да ви помогне да управлявате задачи, да проследявате напредъка, да поставяте цели, да водите подробни бележки и да си сътрудничите с други хора на една платформа. С AI инструменти за водене на бележки, подобрете работата си и се уверете, че никога няма да пропуснете напомняне или проект, независимо дали сте студент или професионалист.

Вдъхновението може да дойде по всяко време и навсякъде. Ако имате най-добрите идеи по всяко време на деня – докато тичате или докато ядете сандвич – тогава приложенията за втори мозък като ClickUp са вашият най-добър приятел.

Разгледайте различните функции на ClickUp и решете сами:

ClickUp Brain

Обобщете бележките си за секунди с ClickUp Brain

ClickUp Brain е мощен пакет от три AI инструмента: AI Knowledge Manager, AI Project Manager и AI Writer for Work. Използвайте AI асистента за писане на ClickUp Brain, за да стимулирате креативността, мозъчната буря и воденето на бележки. Той подобрява вашите бележки, като ви предоставя креативни предложения и ви спестява време.

С ClickUp Brain грешките в бележките ви ще останат в миналото. То подобрява качеството на писането, като коригира граматиката и правописа, опростява езика и организира бележките ви.

Не искате да четете дълъг бизнес документ? Помолете ClickUp Brain да обобщи ключовите точки в бележка. Можете също да го помолите да създаде шаблони, таблици и др.

ClickUp Notepad

Записвайте бързо идеи, пишете бележки и създавайте списъци в ClickUp Notepad

Ако искате бързо да си запишете бележките или да направите списък, преди да ги забравите, ClickUp Notepad е вашето решение. Добавете го към браузъра Chrome и използвайте плаващите бутони за действие, за да записвате бързи бележки.

Notepad ви позволява да премествате изображения, GIF файлове, видеоклипове и други прикачени файлове. Можете да превърнете записите в проследими задачи, да създавате списъци за проверка, да използвате команди /Slash за форматиране на бележки и да ги търсите с помощта на ключови думи.

Използвайте ClickUp Brain, за да пишете, редактирате и превеждате бележките си.

ClickUp Docs

Организирайте бележките си с богати функции за форматиране в ClickUp Docs

Динамичното приложение ClickUp Docs ви позволява да създавате бележки, списъци за проверка, бази от знания и много други. Персонализирайте го с безбройните опции за стилизиране и форматиране, които са на разположение.

Създавайте и отваряйте шаблони, включвайте режим на фокусиране по време на работа, използвайте бележките офлайн и онлайн и архивирайте тези, които не ви трябват.

И това не е всичко!

Ако използвате бележки за работа, можете да ги споделяте с членовете на екипа си, да им дадете възможност да редактират документа заедно с вас, да преобразувате текста в задачи и да им възлагате действия. Можете дори да свържете задачи в един документ с друг документ и да препращате към ресурси.

📮ClickUp Insight: Около 90% от хората си поставят цели, свързани със здравето или кариерното развитие, но проектите, свързани с хобита и страсти, често остават на заден план. Но забавните идеи също заслужават внимание. Запишете ги в ClickUp Notepad или ги нахвърлете в ClickUp Whiteboards и най-накрая завършете онези творчески проекти, които отлагате от месеци. Всичко, от което се нуждаете, е план. 🤓 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа – включително и забавната – откакто са преминали на този инструмент.

ClickUp Whiteboard

Сътрудничество с екипа ви, възлагане на задачи и много други с ClickUp Whiteboard

Ако търсите нещо по-колективно, което можете да използвате за споделяне на бележки от срещи и мозъчна атака, опитайте ClickUp Whiteboard. Подобно на ClickUp Notepad, то ви позволява да използвате команди Slash (/) за форматиране на банери, заглавия и подчертавания.

Добавяйте стикери, лепящи се бележки, фигури и текст и ги преобразувайте в задачи. Свържете задачи, файлове и документи с вашата бяла дъска по ефективен начин, за да не се притеснявате, че ще загубите важна информация.

Най-хубавото е, че можете да създадете бяла дъска от нулата или да използвате готовите шаблони за бяла дъска на ClickUp!

Цени на ClickUp

ClickUp: по-умна алтернатива на Apple Notes и Notability

Вземането на бележки е изключително полезно за вашия академичен и професионален живот. То ви държи в напрежение, ангажира ума ви и организира информацията.

Apple Notes и Notability са сред най-добрите приложения за водене на бележки за потребителите на Apple. Въпреки това, многото им ограничения не позволяват на потребителите да се възползват максимално от воденето на бележки и да бъдат продуктивни.

Тук на помощ идва ClickUp. Това е всеобхватна платформа за продуктивност, която ви помага да създавате красиви бележки и да организирате мислите си с несравнима гъвкавост. Регистрирайте се безплатно!