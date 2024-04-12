Бързо разработване на приложения (RAD) за софтуерни разработчици

Дните, в които създаването на софтуер за предприятия беше петгодишен проект, са отминали. В днешния динамичен дигитален свят, придържането към традиционните методи за разработка е като каране на велосипед в състезание от Формула 1.

Въведете бързото разработване на приложения. Някои от най-успешните технологични гиганти, като Spotify и Netflix, са използвали RAD и low code, за да останат на върха.

RAD обаче не се състои само в по-бързото изпълнение на същите задачи. Той включва и нови подходи към разработката на софтуер, които наблягат на бързото създаване на прототипи, обратната връзка от потребителите и итеративната доставка за постигане на инженерно съвършенство. Нека видим как.

Какво е бързо разработване на приложения?

Бързото разработване на приложения е адаптивен подход към разработването на софтуер, който дава предимство на по-късите цикли на внедряване пред дългите традиционни процеси.

Той набира популярност през 80-те години, когато Бари Боем, Джеймс Мартин и други го предлагат като алтернатива на доминиращия по това време модел „Водопад“, който критикуват за неговата ригидност и неефективност.

Характерните характеристики на RAD са както следва.

Малки итерации

RAD насърчава екипите да създават малки части от голям продукт, като създават взаимосвързани единици с по-кратко време за изпълнение. Това улеснява отстраняването на грешки/подобряването на тези части поотделно.

Адаптивност

Методологията RAD се фокусира върху адаптивността и намаляването на риска. Тя позволява на екипите за разработка да идентифицират рисковете на ранен етап, да се развиват заедно с пазара и да създават продукти, които отговарят на нуждите на клиентите.

Дизайн, ориентиран към потребителя

RAD дава приоритет на нуждите и обратната връзка на потребителите пред плановете. Прототипирането за оценка на реакцията на клиентите е ключов процес в RAD.

Софтуерният стек за бързо разработване на приложения е критичен аспект за осигуряване на резултати от разработката. RAD екипите използват инструменти като low-code, компонентно-базиран дизайн, повторно използване на код и др., за да гарантират, че ръчната работа е сведена до минимум и разработчиците могат да се съсредоточат върху дейности с висока стойност.

Методологията за бързо разработване на приложения вече е интегрирана в съвременните гъвкави работни процеси и практики. Ето как.

Фази на бързото разработване на приложения

Бързото разработване на приложения се състои от четири фази, предназначени да постигнат възможно най-добри резултати.

Моделът RAD

Фаза на планиране на изискванията

Това е първата стъпка на RAD, при която проектният екип извършва планирането на управлението на изискванията на приложението.

Цел : Съгласуване на визията на проекта с бизнес целите и нуждите на потребителите, като се гарантира, че крайният продукт ефективно ще запълни идентифицираната пазарна ниша.

Ключови заинтересовани страни : бизнес анализатори, проектни мениджъри и потенциални потребители

Резултати: Очертаване на бизнес нуждите, обхвата на проекта, целите, функциите и ограниченията

Фазата на планиране поставя основите за процеса на проектиране и разработване.

Фаза на проектиране от страна на потребителя

След това се фокусирате върху визуализирането и проектирането на потребителското преживяване (UX) чрез семинари, прототипи и итерации, базирани на обратната връзка от потребителите.

Цел : Разбиране и конкретизиране на дизайн, който адекватно отговаря на нуждите на потребителите.

Ключови заинтересовани страни : Системни анализатори, изследователи в областта на потребителското преживяване, дизайнери на потребителски интерфейс/потребителско преживяване

Резултати: Итерация и прототипиране на интуитивен и привлекателен интерфейс

Бърза фаза на изграждане

След като проектът е готов, е време за разработване. В този модел инженерните екипи използват редица инструменти за бързо разработване на приложения, платформи с ниско ниво на кодиране, подходи, базирани на компоненти, и повторна употреба на код за програмиране, интегриране на модули и някои тестове.

Цел : Бързо разработване на приложения с високо качество

Ключови заинтересовани страни : разработчици, анализатори на качеството и потребители

Резултати: Функционален софтуер, готов за внедряване

Преход

Фазата на преминаване е подобна на фазата на внедряване в традиционното разработване на софтуер. Тя обхваща окончателно тестване по метода Agile, обучение на потребителите и системна поддръжка, за да се гарантира плавен преход към реалната среда.

Цел : Гарантиране на безупречното функциониране на приложението в реални условия

Ключови заинтересовани страни : DevOps и agile екипите участват в процеса на внедряване и пускане на пазара.

Резултати: Функционално, използваемо, ориентирано към потребителя приложение, пуснато в производство.

В рамките на модела RAD обикновено се следват тези четири фази. Те създават основната структура за процеса, който следват екипите за разработка на софтуер.

Но това е само основата. В зависимост от различни фактори, екипът за разработка интерпретира този процес по различни начини. Те могат да добавят фази/стъпки, за да отговорят на конкретните си нужди.

Например, екип, който разработва банково приложение, може да има допълнителна стъпка в планирането на изискванията за сигурност. SaaS компанията може да добави фаза за софтуерно съвършенство в процеса на разработка, за да минимизира технологичния дълг.

Някои от най-често срещаните теми, които са се развили от философията на RAD, са изброени по-долу.

Методиките за бързо разработване на приложения

Моделът за бързо разработване на приложения е разнообразен и улеснява по-бързото разработване и по-високо качество на резултатите. Нека разгледаме основните методики на RAD по-долу.

Агилна разработка на софтуер

Агилната разработка на софтуер е една от най-популярните RAD методологии. Агилната разработка е гъвкав и итеративен подход, фокусиран върху малки, бързи итерации, базирани на обратната връзка от клиентите.

Агилната разработка следва RAD практики, като например:

Малки итерации

Къси цикли на пускане на пазара

Автоматизация за тестване и внедряване

Итеративно разработване въз основа на обратна връзка от клиентите

Непрекъснато усъвършенстване

Например, стартираща компания, която разработва приложение за онлайн пазаруване, би използвала гъвкави методологии, за да приоритизира функциите, да ускори пускането на пазара и да се адаптира към пазарните тенденции. Scrum, Kanban и DevOps са популярни примери за гъвкави методологии.

Прочетете повече за DevOps и agile, за да разберете как те се допълват.

Спирален модел

Spiral е подход към разработката на софтуер, основан на риска. Той дава приоритет на ранното идентифициране на рискови модели и фактори в процеса на разработка на продукта и на създаването на приложения за намаляване на този риск.

В допълнение към обичайните RAD практики, спиралата се фокусира и върху:

Бизнес рискове, както и технологични рискове

Идентифициране на рискове чрез взаимодействие с потребителите

Бързо прототипиране за минимизиране на риска

Работа с емпирични данни, събрани от проучвания/обратна връзка от потребители

Спираловидният модел е най-подходящ за индустрии и проекти с висока степен на риск. Пример за това са банковите приложения или приложенията за здравни досиета. Приложенията, които събират данни или плащания в различни индустрии, също биха се възползвали от използването на спираловидния модел.

Итеративно и инкрементално разработване

Итеративното и инкременталното разработване се отнася до изграждането на система чрез систематично повтарящи се цикли (итеративни) и по-малки части наведнъж (инкрементални). Нова версия на продукта се създава в края на всяка итерация/инкремент.

Независимо дали е създаден с помощта на RAD или традиционни методи, итеративното/инкременталното разработване е подход, който се използва отдавна. Дори MS Office и SAPs от 90-те години пускаха ъпгрейди на всеки няколко години. Това, което се промени с RAD, е скоростта и точността, с която организациите могат да създават нови функции, да поправят бъгове и да подобряват производителността.

Итеративен модел на разработка (Изображение: Wikimedia Commons )

Софтуерно прототипиране

Софтуерното прототипиране е RAD подход, който разчита на създаването на прототипи или непълни версии на програмата, преди да бъде разработена, за да се съкратят циклите на итерация и да се спестят разходи.

Това позволява на разработчиците да създадат версия на приложението, която включва основните функции, което им дава възможност да тестват функционалността и да направят корекции, преди да финализират дизайна.

Например, дизайнерите могат да нарисуват безброй скици за интерфейса на приложението и да ги тестват с аудиторията, преди да създадат окончателния потребителски интерфейс. Разработчиците могат да създадат използваеми прототипи, за да тестват потребителското преживяване, преди да интегрират проектирания потребителски интерфейс или да създадат визуални елементи, специфични за марката.

Революционните приложения също използват прототипи, за да тестват съвместимостта на продукта с пазара. Например, една радикално нова игра с виртуална реалност може да създаде прототип и да го пусне за бета тестове, за да получи обратна връзка от потребителите, преди да инвестира в сериозно разработване.

Съвместно проектиране на приложения (JAD)

Съвместното проектиране на приложения (JAD) е подход на RAD, насочен към минимизиране на продуктовите неуспехи чрез включване на различни заинтересовани страни още от самото начало. Като част от метода за динамично разработване на системи (DSDM), JAD дава приоритет на сътрудничеството между клиенти, потребители, системни анализатори и екипи за разработка през целия жизнен цикъл на продукта.

Например, ако използвате JAD за разработване на персонализирана CRM, в процеса на проектиране на приложението ще включите следните заинтересовани страни.

Търговци (потребители на продуктите)

Ръководители на продажбите (потребители на специфични функции, като отчети/напомняния)

Маркетинг екипи (потребители на специфични функции, като имейл кампании или ретаргетинг)

ИТ екипи (които управляват/хостват/интегрират приложението)

В зависимост от продукта, който създавате, вашите потребители, пазар, ценностна предложения и т.н., всеки от горните модели може да ви подхожда. Например, ако пускате напълно нов продукт на пазар с голям потенциал, прототипирането намалява риска от провал. От друга страна, ако създавате продукт в пренаселен сектор с висок риск, спираловидният модел помага да се предотвратят грешки.

Независимо от модела, който изберете, RAD предлага изключителни предимства в сравнение с традиционните подходи.

Бързото разработване на приложения в сравнение с други модели за разработване на софтуер

Днес организациите използват няколко модела за разработка на софтуер, които се различават помежду си с малки, но значителни разлики. По принцип много от тези модели попадат в една от две категории: последователни или еволюционни.

Методологии за разработка на софтуер (Източник на изображението: Wikimedia Commons )

Последователният модел на разработване на софтуер е такъв, при който следващата фаза започва едва след приключване на предходната. Това е традиционният подход, отдавна следван от инженерните организации.

Водопадът и V-моделът са примери за последователни подходи за разработка на софтуер.

Еволюционният модел е съвременният, ориентиран към потребителя, адаптивен подход към разработката на софтуер. Agile, Scrum, Kanban, екстремно програмиране и всички други RAD подходи попадат в тази категория.

Основните разлики – и предимства – на RAD в сравнение с традиционните/последователни модели са както следва.

Гъвкавост пред дисциплина

Традиционните подходи се фокусираха върху дисциплината, като поставяха една стъпка след друга. Това затрудняваше отстъпването назад и преоценката, когато беше необходимо.

RAD е гъвкав и итеративен. Той се адаптира по-лесно към промените на пазара и е по-толерантен към грешките (които, както всички знаем, са неизбежни).

Цикличност вместо линейност

Традиционните модели са линейни, една стъпка след друга. При този подход има много малко място за отклонения. Ако някакво събитие наложи отклонение – като пандемията, която наложи работа от дома – цената за това би била изключително висока.

RAD минимизира разходите за промени. Чрез ранното идентифициране на рискове и грешки, тя предотвратява загуби и запазва пазарната позиция.

Обратна връзка относно плановете

Макар че последователните модели също включваха проучвания на потребителите, те изготвяха конкретни планове и създаваха приложения въз основа на тях. По-дългият цикъл на разработка означаваше, че обратната връзка от клиентите идваше твърде късно или беше твърде обемна, за да бъде включена.

Планирането на RAD е за къси цикли, обикновено 1-2 спринта наведнъж. Това позволява на екипите да се вслушват в нуждите на потребителите и да създават продукти, които те биха използвали с удоволствие и за които биха платили.

Постепенно развитие вместо радикална промяна

Традиционните модели предвиждаха мащабни пускания на продукти или ъпгрейди, които можеха да бъдат приети или отхвърлени от потребителите.

RAD въвежда промени в малки стъпки въз основа на обратната връзка от клиентите. Помага на потребителите да се адаптират постепенно към промените.

Сътрудничество вместо специализация

В традиционните модели имаше специализирани дизайнери, разработчици на потребителски интерфейси, разработчици на фронтенд, разработчици на бекенд, специалисти по операции, бизнес анализатори и др. Всеки от тях разбираше своята част от процеса. Всяка обща информация зависеше до голяма степен от способността им да прехвърлят ефективно информация.

RAD насърчава междуфункционалните екипи да работят заедно. Бизнес екипите и пълнофункционалните разработчици работят в тандем. От всеки се очаква да проявява съпричастност към крайния потребител, като по този начин се намалява до минимум пропускането на информация/контекст. Това помага на компаниите да бъдат по-ориентирани към потребителя, а не към процесите.

За да се възползвате от тези предимства във вашата организация, е необходимо стабилно внедряване на RAD. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да започнете това пътуване.

Как да приложите бързото разработване на приложения

За да внедрите и следвате успешно практиките за бързо разработване на приложения във вашата организация, ви е необходимо:

Силна технологична основа: инструменти и процеси, насочени към RAD

Промяна в мисленето: към малки стъпки и обратна връзка от клиентите вместо строги планове и линейни процеси

Нека разгледаме стъпка по стъпка как можете да внедрите RAD във вашата организация и да използвате ClickUp за разработка на софтуер, за да опростите процеса.

1. Мислете в малки стъпки

Лидерите в разработката на софтуер обикновено разглеждат продуктите като големи, сложни неща, чието създаване отнема години. Тяхната визия е като крепост в края на кралството.

RAD изисква да мислите в блокове. Всеки голям проект трябва да бъде разбит на най-малките си значими части, за да бъде разработен.

Задачите в ClickUp ви позволяват да организирате проектите си в задачи, подзадачи и да включвате списъци за проверка за тях. Всяка от тях може да се обработва независимо, дори ако има зависимости от други задачи или е част от гъвкав работен процес.

Следете напредъка, контролирайте прогреса и информирайте всички лесно с помощта на ClickUp Tasks.

2. Научете се да бъдете итеративни

Планирайте кратки спринтове от по една или две седмици, за да създадете функции на продукта. В всеки спринт комбинирайте взаимосвързани функции, за да запазите контекстуалното знание.

Използвайте ClickUp Sprints, за да управлявате задачите по разработката, да приоритизирате работата въз основа на обратна връзка и да осигурите непрекъснат напредък.

Автоматизирайте повтарящите се задачи по управление на проекти и работни потоци с ClickUp Automations. Използвайте някоя от над 100-те предварително проектирани автоматизации, за да актуализирате статуса на задачите, да възлагате задачи въз основа на тригери и да уведомявате членовете на екипа за промени.

Автоматизирайте работните процеси с ClickUp Automations

3. Събирайте, анализирайте и използвайте обратната връзка

Създайте официални и неофициални канали, чрез които потребителите да ви дават обратна връзка за приложението.

Настройте инструменти за наблюдение на използването на приложенията, за да идентифицирате популярните функции.

Използвайте персонализирани формуляри ClickUp , за да събирате обратна връзка от потребителите относно използваемостта, функционалността и удовлетвореността на потребителите.

Въведете начини за документиране на обратната връзка, събрана чрез проучвания на потребителите, фокус групи, интервюта и др.

4. Насърчавайте междуфункционалното сътрудничество

Ефективността на RAD зависи от способността на мултифункционалния екип да генерира идеи, да сътрудничи и да създава заедно.

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете централно хранилище на проектна документация, указания и обратна връзка от потребителите. Редактирайте документи съвместно, маркирайте потребители, оставяйте коментари и извличайте директно действия за изпълнение.

Насърчавайте комуникацията в реално време в контекста на всяка задача с вложени коментари и споменавания. Обсъждайте, създавайте идеи, дебатирайте и създавайте диференцирани функции с задачите на ClickUp.

Съберете виртуалния екип за сесии за мозъчна атака с ClickUp Whiteboards. Прегледайте проекти, определете приоритетите на задачите, изчистете забавените задачи и т.н. Организирайте визуално прототипите на различни етапи, за да видите какво се нуждае от внимание и да предприемете действия.

Визуализирайте работните процеси с ClickUp Whiteboards

5. Оптимизирайте операциите

В рамките на RAD има няколко метода и практики, като всеки от тях изисква уникален подход към управлението на проекти. Персонализирайте ClickUp, за да управлявате разработката на приложения по свой начин.

Използвайте персонализираните статуси на ClickUp, за да проследявате напредъка на прототипите от идеята до обратната връзка и усъвършенстването.

Ускорете процесите с шаблоните на ClickUp. Създайте свои собствени шаблони за списъци за проверка и ги прилагайте бързо към множество задачи.

Получавайте информация в реално време за вашия проект с таблата за управление и инструментите за отчитане на ClickUp. Измервайте напредъка, използването на ресурсите и показателите за ефективност, за да адаптирате техниките си за управление на проекти към вашата гъвкава трансформация.

Получавайте информация в реално време за вашия проект с таблата за управление на ClickUp.

6. Привлечете всички заинтересовани страни

RAD изисква участието на множество заинтересовани страни от бизнеса, освен инженерния екип.

Функциите за сътрудничество на ClickUp, като споделени изгледи, достъп за гости и формуляри за обратна връзка, са предназначени да подобрят ангажираността на заинтересованите страни. Използвайте ClickUp, за да:

Създайте персонализиран отчет за напредъка за клиента/спонсора на проекта.

Предоставете достъп на гост потребители на бизнес заинтересовани страни, за да участват в дискусии, да отговарят на въпроси и др.

Споделяйте публични връзки към документи/задачи, за да дадете възможност на бизнес потребителите да одобряват изисквания/документация.

