10-те най-добри софтуера за управление на продуктова информация през 2025 г.

Случавало ли ви се е да прелиствате безкрайни списъци с продукти онлайн, пълни с противоречива информация и липсващи подробности, само за да напуснете уебсайта и да преминете към друг?

Фрустриращо, нали? Това е реалността за много купувачи днес и е скъпо за електронните търговци.

В днешната ожесточена конкуренция в електронната търговия, където клиентите очакват ясна и последователна информация на един клик разстояние, управлението на продуктова информация (PIM) вече не е опция. То е от съществено значение.

Считайте ги за вашето изпитано оръжие срещу непоследователните съобщения, ниското качество на данните за продуктите и пропуснатите възможности за продажби.

В този блог ще разкрием рисковете от пренебрегването на PIM и ще обясним как PIM софтуерът може да оптимизира работния процес и да повиши производителността. Ще представим и 10-те най-добри PIM системи за 2024 г.

Не пропускайте тайната за безупречно управление на продуктите и удовлетвореност на клиентите.

Какво е PIM софтуер?

Софтуерът за управление на продуктова информация или PIM централизира и управлява продуктовите данни и цифровите активи в една унифицирана платформа. Софтуерът PIM опростява управлението на продуктовите данни в множество канали за продажби, като се интегрира с платформи за електронна търговия, CRM системи и ERP софтуер. Това гарантира, че комуникацията, свързана с вашите продукти, е актуална и достъпна за цялата ви клиентска база.

Тази платформа управлява данните, необходими за маркетинга и продажбата на продукти, като предоставя единен източник на информация, от който се възползват марки, производители, дистрибутори и търговци на дребно.

За бизнеса PIM системата събира, обогатява и актуализира данните до тяхната дестинация, подобрявайки качеството на данните, оперативната ефективност, времето за пускане на пазара, клиентското преживяване и достъпността в различните канали и дигитални точки на продажба.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на продуктова информация?

На пазара се предлагат много софтуерни решения за управление на продуктова информация (PIM). Всяко от тях обаче има свои отличителни характеристики, предимства и недостатъци. Избраното от вас PIM решение трябва да включва някои от следните ключови функции:

Импорт и експорт на данни: Опростете управлението на данни с софтуер, който предлага лесен импорт и експорт на данни от различни източници и формати.

Интеграции: Изберете софтуер, който се интегрира с вашите съществуващи бизнес системи, като платформи за електронна търговия, ERP системи и CRM системи.

Интуитивен интерфейс: Софтуерът PIM обикновено се използва от различни екипи и отдели. Дайте приоритет на интерфейси, които са лесни за използване и навигация, дори за потребители без технически познания.

Мащабируемост: Уверете се, че софтуерът може да се адаптира към разрастващия се каталог с продукти и база от потребители.

Отчети и анализи: Изберете PIM система, която предлага инструменти за отчети, за да проследявате ключови показатели и да получавате информация за представянето на продуктите.

Управление на цифрови активи (DAM): Обмислете използването на софтуер с вградени DAM функции за управление на изображения, видеоклипове и друго мултимедийно съдържание на вашите продукти.

Управление на канали: Изберете софтуер, който управлява списъците с продукти и съдържанието за различни канали за продажби и маркетинг.

Инструменти за сътрудничество: Изберете PIM платформа, която предлага функции за сътрудничество, за да улесни комуникацията и споделянето на данни между екипите.

Топ 10 на най-добрите софтуерни решения за управление на продуктова информация

Сега, когато вече знаете какво да търсите в идеалния за вас PIM софтуер, ето нашият списък с 10-те най-добри алтернативи, които ще ви помогнат да увеличите продажбите, да продавате продуктите си по-бързо, да пишете ефективно съдържание за продуктите и да подобрите клиентското преживяване.

1. Pimcore

чрез Pimcore

Искате платформа, с която да управлявате продуктовия си портфейл от начало до край? Платформата Pimcore предоставя софтуер за управление на продуктова информация, цифрови активи, цифрово преживяване, основни данни, цифрова търговия и клиентски данни.

Представете си го като цифров команден център, където можете да управлявате продуктовата информация и да управлявате онлайн магазина си.

Този централизиран подход помага на бизнеса да елиминира изолираните данни, да управлява продуктовите данни, да гарантира последователност между каналите и в крайна сметка да предостави гладко и персонализирано преживяване на своите клиенти.

Най-добрите функции на Pimcore

Създавайте сложни, ориентирани към маркетинга, персонализирани уебсайтове и портали

Управлявайте цифровите данни и ориентираните към клиента преживявания за всички цифрови канали

Използвайте система за поддръжка на клиенти с отворен код, настройте и персонализирайте платформата

Лесно създавайте и управлявайте съдържанието на уебсайтове, целеви страници и публикации в блогове.

Създайте и управлявайте своя онлайн магазин с функции като списъци с продукти, колички за пазаруване и обработка на плащания.

Ограничения на Pimcore

Платформата с богат набор от функции може да доведе до по-стръмна крива на обучение, особено за нови потребители.

Някои потребители са съобщили за проблеми с производителността при сложни настройки.

Цени на Pimcore

Community Edition: Безплатно

Enterprise Edition: Персонализирани цени

Cloud Edition: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pimcore

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

2. Pimberly

чрез Pimberly

Pimberly предоставя PIM софтуер, който помага на производители, марки, дистрибутори и търговци на дребно да управляват и оптимизират продуктовите данни в различни канали.

С вградена AI функционалност, тази PIM платформа подобрява възможностите за обработка на продуктови данни, учи се от моделите на данни, автоматизира сложни процеси въз основа на наученото и предоставя стратегически насоки за продуктовата структура и за това как клиентите могат да отговорят на променящите се нужди на целевата си аудитория.

Най-добрите функции на Pimberly

Съхранявайте и организирайте цялата информация за продуктите , включително описания, спецификации, изображения, видеоклипове и маркетингови материали, на едно място.

Автоматизирайте и оптимизирайте продуктовите данни с преводи, SEO ключови думи и богато медийно съдържание за различни канали за продажби.

Уверете се, че данните за продуктите отговарят на специфичните изисквания на платформите за електронна търговия и B2B порталите.

Предоставяйте на клиентите точна и пълна информация за продуктите по време на покупката.

Получете ценна информация за производителността на продуктите чрез функции за отчитане и анализ.

Свържете се с други бизнес системи като CRM и платформи за електронна търговия за безпроблемен обмен на данни и автоматизация.

Ограничения на Pimberly

Потребителите може да изпитат по-малка гъвкавост при конкретни работни процеси и нужди от данни.

При сложни настройки или огромни обеми данни могат да възникнат проблеми с производителността.

По-малко изчерпателни функции за отчитане и анализи в сравнение с други PIM решения

Цени на Pimberly

Редовен: 30 000 $/година

Pro: 60 000 долара/година

Корпоративно: 90 000 $/година

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pimberly

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

3. Semarchy

чрез Semarchy

Търсите PIM решение, което се фокусира основно върху управлението на данни и анализи, базирани на данни? Semarchy е точно това, от което се нуждаете! То функционира като унифицирана платформа за управление на данни (UDMP) и предлага мощен набор от инструменти, които помагат на бизнеса да управлява, контролира и интегрира различни видове данни.

Макар че можете бързо да внедрите тяхното решение за управление на основни данни (xDM) и инструмента за интеграция на данни (xDI) поотделно, най-добре е да ги използвате заедно, за да получите по-голяма полза.

Най-добрите функции на Semarchy

Консолидирайте данни от различни източници, като CRM системи, ERP платформи и външни бази данни, в централизирано хранилище.

Почиствайте, обогатявайте и дедублирайте данни, като отстранявате несъответствия и гарантирате тяхната точност за различни приложения.

Установете собственост върху данните, дефинирайте правила и автоматизирайте работните процеси, за да гарантирате качеството на данните и спазването на нормативните изисквания.

Улеснете безпроблемния обмен на данни между различни системи в рамките на една организация.

Използвайте инструменти и предварително създадени конектори, за да оптимизирате интеграционните задачи.

Обединете клиентските и финансовите данни за по-добро управление на риска, спазване на нормативните изисквания и обслужване на клиентите.

Подобрете познанията си за клиентите и персонализирайте маркетинговите си кампании чрез унифицирани данни за клиентите.

Ограничения на Semarchy

Трудности при справянето с високоспецифични сценарии за интегриране на данни

Някои потребители смятат, че разширяването на бизнеса им, за да побере повече данни, би изисквало допълнителни разходи.

Цени на Semarchy

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Semarchy

G2: 4,8/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Salsify

чрез Salsify

Salsify се позиционира като платформа за управление на продуктовия опит (PXM), чиято цел е да даде възможност на марките да спечелят на дигиталния пазар.

Той позволява на бизнеса, особено на брандовете и търговците на дребно, да централизират, обогатяват и разпространяват продуктови данни през различни канали за продажби, като гарантират последователност и точност в продуктовата информация. Това включва всичко – от продуктови описания и спецификации до висококачествени изображения и маркетингови материали.

Salsify автоматизира почистването на данни, актуализирането на продукти и разпространението на съдържание в различните канали.

Най-добрите функции на Salsify

Централизирайте цялата информация за продуктите, описанията, спецификациите, изображенията и маркетинговите материали.

Адаптирайте съдържанието и информацията за продуктите към различни канали за продажби, като платформи за електронна търговия, пазари и социални медии.

Обогатете списъците с продукти с богато медийно съдържание, като изображения с висока разделителна способност, 360° изгледи на продуктите и видео демонстрации.

Проследявайте представянето на продуктите, наблюдавайте поведението на клиентите и получавайте ценна информация.

Ограничения на Salsify

Потребителите срещат проблеми при използването и интегрирането на API

Създайте билет, за да започнете масово изтриване на продукти

Цени на Salsify

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Salsify

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

5. Plytix

чрез Plytix

Plytix се позиционира като софтуер за управление на продуктова информация от ново поколение. Целта му е да опрости сложния процес на управление на продуктови данни за многоканални търговски предприятия.

Plytix също така обработва цифрови активи и управлява канали за обработка на логове, планиране на актуализации и сътрудничество по операции, свързани с продуктите – от написването на информация за продуктите до разпространяването ѝ в платформи за електронна търговия. Той помага да адаптирате полетата с данни към конкретните нужди на вашите продукти, да дефинирате персонализирани атрибути и да персонализирате платформата, за да отговаря на вашите уникални работни процеси.

Най-добрите функции на Plytix

Оптимизирайте масовото редактиране и автоматизацията за ефективни актуализации в големи масиви от данни.

Интегрирайте с различни платформи за електронна търговия, пазари, CRM и инструменти за автоматизация на маркетинга.

Предлагайте свързани продукти, за да увеличите средната стойност на поръчката

Дефинирайте взаимоотношенията между продуктите (като кръстосани продажби, допълнителни продажби и аксесоари) с няколко кликвания.

Ограничения на Plytix

Потребителите с огромни продуктови каталози или сложни структури от данни са се сблъскали с предизвикателства, свързани с производителността.

Потребителите изразиха загриженост относно зрелостта на определени функции и темпото на добавяне на нови функционалности.

Цени на Plytix

Безплатно

Базов: 450 $/месец

Персонализирано: 750 $/месец

Без ограничения: 1650 $/месец

Оценки и рецензии за Plytix

G2: 4,7/5 (над 260 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)

6. Akeneo

чрез Akeneo

Akeneo предлага PIM платформа за марки и търговци на дребно, които искат да управляват и оптимизират информацията за своите продукти за многоканален търговия.

Наскоро компанията придоби Unifai, платформа за категоризация на продукти, базирана на изкуствен интелект, и си спечели титлата „Първият интелигентен продуктов облак в света“.

Тази придобивка има за цел да превърне Akeneo от единствена PIM платформа в по-комплексно решение с вградени AI възможности.

Най-добрите функции на Akeneo

Добавете липсващи подробности, преведете информацията за продуктите на няколко езика и гарантирайте качеството на данните за оптимална откриваемост на продуктите.

Улеснете сътрудничеството между различните екипи, участващи в управлението на продукти, като маркетинг, продажби и създаване на съдържание.

Създавайте продуктови фийдове и спецификации, пригодени за различни канали за продажби, включително платформи за електронна търговия, пазари и социални медии.

Предоставяйте функции за дефиниране на правила за качеството на данните, създаване на работни процеси за одобрение на данни и проследяване на промените, направени в продуктовата информация.

Възползвайте се от софтуера с отворен код за широки възможности за персонализиране и разработване на допълнителни функционалности, които да отговорят на конкретните нужди на вашия бизнес.

Ограничения на Akeneo

Има по-стръмна крива на обучение в сравнение с по-опростените PIM решения.

Прехвърлянето на съществуващи продуктови данни в Akeneo може да бъде сложен процес, тъй като изисква внимателно планиране и значителни усилия за трансформация на данните.

Цени на Akeneo

Community Edition: Безплатно

Growth Edition: 25 000 долара/година

Enterprise Edition: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Akeneo

G2: 4,5/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

7. Syndigo

чрез Syndigo

Syndigo е водеща платформа за управление на продуктова информация (PIM) в облака, която се фокусира върху предоставянето на възможност на брандовете да оптимизират съдържанието на своите продукти за разпространение в различни канали. Освен че предлага основни PIM функционалности като управление на данни, обогатяване и разпространение, платформата ви помага да увеличите ефективността, да стимулирате продажбите и да подобрите удовлетвореността на клиентите.

С Syndigo можете да оптимизирате процеса на създаване на съдържание, да гарантирате точността на данните и да подобрите клиентското преживяване. Той лесно се интегрира с различни мрежи от търговски партньори, оптимизира процеса на синдикация и гарантира последователност на данните във всички канали.

Удобният му интерфейс и мощните функции улесняват организирането и актуализирането на съдържанието на вашите продукти в реално време.

Най-добрите функции на Syndigo

Оптимизирайте съдържанието на продуктите за конкретни канали, като се уверите, че отговаря на вашите уникални изисквания и указания за форматиране на съдържанието.

Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате продуктовата информация и да идентифицирате области за подобрение.

Улеснете комуникацията и оптимизирайте работните процеси за управление на съдържанието

Управлявайте централизирано информационните листове за безопасност (SDS), алергените и друга информация, свързана с нормативното съответствие.

Ограничения на Syndigo

Ограничена гъвкавост при обслужването на силно персонализирани работни процеси или интегрирането с нишови платформи

Потребителите изразиха опасения относно потенциалната зависимост от доставчици поради персонализирани интеграции и зависимост от специфични формати за миграция и експортиране на данни.

Цени на Syndigo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Syndigo

G2: 4. 4/5 (140+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. PIMworks

чрез PIMworks на G2

PIMworks се отличава с това, че поставя силен акцент върху задоволяването на специфичните нужди и бюджетни ограничения на малките и средните предприятия.

Малките и средни предприятия, които търсят лесно за използване и икономично PIM решение, ще харесат PIMworks. Ценовата му структура и функции са проектирани така, че да бъдат достъпни и подходящи за фирми с по-малки продуктови каталози и по-малко сложни нужди от данни.

PIMworks включва функции като автоматично маркиране, разпознаване на изображения за извличане на атрибути и възможности за превод на езици.

Най-добрите функции на PIMworks

Започнете бързо с лесен за използване интерфейс и прост процес на настройка.

Възползвайте се от широка гама от предварително създадени интеграции с популярни платформи за електронна търговия и пазари.

Прехвърляйте данни безпроблемно с помощта на специализирана помощ за миграция на данни

Използвайте опциите за бял етикет за персонализиране на бранда и персонализация.

Ограничения на PIMworks

Липса на функции за обработка на сложни структури от данни, управление на мащабни миграции на данни или предлагане на разширени функции за сигурност и съответствие

Потребителите са забелязали, че аналитиката може да е по-малко надеждна в сравнение с по-утвърдените PIM решения.

Цени на PIMworks

Безплатно

Стандартен: 499 $/месец

Професионална версия: 999 $/месец

Оценки и рецензии на PIMworks

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. inRiver

чрез inRiver на G2

inRiver е цялостно PIM решение, което позволява на брандовете и търговците на дребно да управляват, оптимизират и разпространяват продуктова информация във всички точки на контакт в омниканалната среда.

Той се отличава с уникална комбинируема архитектура: това означава, че платформата е изградена от модулни компоненти, които могат лесно да се добавят, премахват или персонализират, за да отговорят на специфичните нужди на всеки бизнес.

Това позволява по-голяма гъвкавост и адаптивност в сравнение с традиционните PIM системи с фиксирани функции.

Най-добрите функции на inRiver

Интеграция на синдикация на базата на API за безпроблемно разпространение на съдържание

Вградените функции за цифрова интелигентност на рафтовете предоставят информация и анализи за представянето на вашите продукти в различни онлайн канали.

Автоматизирано обогатяване на съдържанието, почистване на данни и възможности за категоризиране на продукти

Отговаряйте на нуждите на големи предприятия с комплексни жизнени цикли на продуктите, разнообразни канали за продажби и сложни изисквания към данните.

Ограничения на inRiver

Комбинираната архитектура и широката функционалност могат да доведат до по-стръмна крива на обучение в сравнение с по-опростените PIM платформи.

Може да не е подходящ за фирми със строги изисквания за съхранение на данни или такива, които изискват опции за локално внедряване.

Цени на inRiver

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на inRiver

G2: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. ClickUp

Координирайте екипа си, начертайте визията си за продукта и се впуснете в пазара с платформата за управление на продукти на ClickUp.

Не сте убедени, че една платформа може да направи всичко това? Запознайте се със софтуера за управление на продукти на ClickUp – единственият инструмент, от който ще се нуждаете, за да автоматизирате работните си процеси, да отговорите на нуждите на различни отдели и да внедрите инструменти за сътрудничество, които улесняват управлението на вашите канали за продажби и електронна търговия.

Задайте ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка, за да гарантирате успешното пускане на продукти с ClickUp Goals. ClickUp Goals ви позволява да дефинирате дългосрочни цели за продуктите и да ги разделите на по-малки, изпълними стъпки. Това осигурява ясна визуална пътна карта за разработката на продукти и помага за проследяване на напредъка. Приоритизирайте функциите и задачите в пътната карта. Можете да установите зависимости между задачите, като гарантирате логичен поток в процеса на разработка и подобрявате управлението на жизнения цикъл на продуктите.

Обсъждайте, документирайте и споделяйте идеи в реално време с ClickUp Whiteboards.

Обсъждайте нови идеи за продукти с екипа си, скицирайте потребителски потоци и картографирайте потребителски пътувания, визуализирайте целия жизнен цикъл на продукта и възлагайте задачи на тези, които са допринесли с идеите си, с ClickUp Whiteboards. Няколко членове на екипа могат да допринесат едновременно на бялата дъска, което насърчава процеса на съвместно създаване на идеи.

Можете също да оптимизирате комуникацията с вградения изглед ClickUp Chat, за да изпращате текстови съобщения на екипа си по групи или директно, да възлагате задачи, да давате обратна връзка, да искате актуализации, да споделяте файлове във всеки формат и да изграждате безпроблемно сътрудничество.

Създавайте, променяйте и споделяйте документи за продукти в сътрудничество с ClickUp Docs.

Създайте централно хранилище за продуктова информация, като създадете ClickUp Docs с контролирани разрешения, с богато мултимедийно форматиране и интерактивни функции. Съхранявайте описания на продукти, спецификации, ръководства и други relevante документи в определени Docs.

Използвайте съвместно редактиране и контрол на версиите, за да работите едновременно с екипа си върху документи и да се насладите на удобството и ефективността на оптимизираното управление на документи. Можете лесно да експортирате и импортирате документи с информация за продукти във всеки формат и да дадете достъп на определени лица.

Накрая, използвайте над 1000 шаблона на ClickUp за проследяване и отчитане на бъгове, управление на цифрови активи, управление на канали, разработване на продукти и стратегии, гъвкави табла за планиране на продукти, спринтове за напредък на продукти и други.

Изтеглете този шаблон Очертайте кой, какво, защо, кога и как да разработите продукт или функция с шаблона за продуктови изисквания на ClickUp.

Шаблонът за продуктови изисквания на ClickUp е тук, за да ви помогне да организирате всичко, от което ще се нуждаете, за да напишете за новия си продукт.

В този шаблон можете да добавите името и спецификациите на продукта, да дефинирате потребителски профили и техните случаи на употреба, да опишете характеристиките на продукта, да създадете график за пускане на пазара, да добавите цели и показатели за успех и да създадете насоки за дизайн за разработване на продукта.

От решаващо значение е да актуализирате последователно документа с изискванията към продукта през целия цикъл на разработване на продукта, когато се появи нова информация.

Използвайте ClickUp Brain и позволете на изкуствения интелект да създаде мощно продуктово съдържание.

А най-хубавото? Когато имате нужда от PIM усилвател, можете да се обърнете към ClickUp Brain, AI асистент, който ви помага да създавате PRD, да провеждате проучвания на пазара и конкурентите, да създавате PIM модели, да оптимизирате обратната връзка от потребителите и други.

ClickUp Brain може да обобщава дълги описания на продукти, дискусии на бяла дъска или бележки от срещи, като предоставя кратки прегледи на ключовата информация. Това помага на членовете на екипа бързо да схванат същността на подробностите за продукта.

Той ви позволява да анализирате продуктовата информация в различни елементи на ClickUp, за да идентифицирате тенденции или модели. Това може да бъде ценно за разбирането на обратната връзка от клиентите, данните за използването на продуктите или потенциалните области за подобрение.

Най-добрите функции на ClickUp

Консолидирайте цялата информация за вашите продукти на едно място с помощта на ClickUp Docs.

Улеснете безпроблемната работа в екип през целия жизнен цикъл на продукта чрез функциите за сътрудничество на ClickUp.

Използвайте широките възможности за персонализиране, за да адаптирате над 15 гъвкави изгледа, ClickApps и персонализирани полета към вашия работен процес, да създавате продукти по-бързо и да управлявате вашия процес от продажбите до маркетинга.

Проследявайте напредъка на проектите, спринтовете, натоварването на екипа, времето, прекарано в задачи, и KPI на проектите с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Автоматизирайте работата в DevOps и CI/CD процесите си с над 1000 интеграции на ClickUp , включително GitHub, Figma, Sentry, Slack и други.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители могат да се почувстват претоварени поради широките възможности за персонализиране.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 USD/потребител/работно пространство на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Подобрете начина, по който управлявате продуктовата информация с ClickUp

С 10-те опции, които сме изброили, сме сигурни, че изборът на идеалния софтуер за управление на продуктова информация за вашия бизнес ще бъде по-лесен. Вземете предвид нуждите на вашите продукти и отдели, както и бюджета си.

Най-добрият софтуер за управление на продуктова информация ви дава възможност да оптимизирате управлението на продуктовата информация, да публикувате точни данни за продуктите и да подобрите клиентското преживяване във всички канали.

Ако обаче търсите цялостна платформа за управление на продукти, която надхвърля PIM, обмислете ClickUp.

Макар да не е строго специализирано PIM решение, ClickUp разполага с мощни функции като централизирано управление на данни, персонализирани полета за продуктова информация и безпроблемна интеграция с различни маркетингови и продажбени инструменти.

Това ви позволява да управлявате целия жизнен цикъл на вашите продукти—от идеята и разработката до пускането на пазара и маркетинга—в рамките на една единствена платформа.

Готови ли сте да опростите управлението на продуктите?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!